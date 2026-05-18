Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Jannik Sinner a 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz. Casper Ruud rientra nei top 20
18/05/2026 09:17 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (18-05-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
14700
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
11960
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5705
Punti
22
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4710
Punti
17
Tornei
5
Best: 5
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4060
Punti
24
Tornei
6
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4030
Punti
22
Tornei
7
Best: 1
▲
2
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3760
Punti
24
Tornei
8
Best: 4
▼
-1
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3720
Punti
23
Tornei
9
Best: 6
▼
-1
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3665
Punti
22
Tornei
10
Best: 10
▲
1
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3230
Punti
25
Tornei
11
Best: 5
▼
-1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3115
Punti
23
Tornei
12
Best: 12
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2790
Punti
27
Tornei
13
Best: 10
▲
1
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2780
Punti
24
Tornei
14
Best: 13
▼
-1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2715
Punti
22
Tornei
15
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
16
Best: 16
▲
4
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2260
Punti
32
Tornei
17
Best: 9
▲
8
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2185
Punti
21
Tornei
18
Best: 16
▼
-2
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2103
Punti
22
Tornei
19
Best: 14
▼
-2
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
2040
Punti
17
Tornei
20
Best: 20
▲
1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1940
Punti
23
Tornei
21
Best: 11
▲
1
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1905
Punti
21
Tornei
22
Best: 8
▼
-3
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1888
Punti
26
Tornei
23
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
1820
Punti
23
Tornei
24
Best: 24
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1711
Punti
28
Tornei
25
Best: 25
▲
1
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1630
Punti
30
Tornei
26
Best: 8
▼
-8
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1625
Punti
21
Tornei
27
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
1570
Punti
24
Tornei
28
Best: 12
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
1510
Punti
21
Tornei
29
Best: 29
▲
5
Rafael Jodar
ESP, 0
1461
Punti
25
Tornei
30
Best: 24
▼
-1
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1435
Punti
20
Tornei
31
Best: 21
--
0
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1340
Punti
28
Tornei
32
Best: 30
▼
-2
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1323
Punti
27
Tornei
33
Best: 29
▼
-1
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1295
Punti
27
Tornei
34
Best: 18
▼
-1
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1280
Punti
25
Tornei
35
Best: 35
--
0
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1278
Punti
31
Tornei
36
Best: 36
--
0
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
1238
Punti
26
Tornei
37
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1170
Punti
23
Tornei
38
Best: 38
▲
1
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1150
Punti
29
Tornei
39
Best: 33
▼
-1
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1105
Punti
24
Tornei
40
Best: 22
▲
1
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1080
Punti
23
Tornei
41
Best: 30
▲
1
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1075
Punti
27
Tornei
42
Best: 29
▲
2
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1066
Punti
29
Tornei
43
Best: 4
▼
-3
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
1060
Punti
15
Tornei
44
Best: 43
▲
1
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1037
Punti
29
Tornei
45
Best: 3
▲
2
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
1010
Punti
21
Tornei
46
Best: 23
▼
-3
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1000
Punti
24
Tornei
47
Best: 42
▲
23
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
980
Punti
31
Tornei
48
Best: 33
▼
-2
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
975
Punti
27
Tornei
49
Best: 48
▼
-1
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
974
Punti
26
Tornei
50
Best: 30
▲
2
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
970
Punti
30
Tornei
51
Best: 41
--
0
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
938
Punti
26
Tornei
52
Best: 36
▼
-3
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
935
Punti
25
Tornei
53
Best: 22
▲
1
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
935
Punti
26
Tornei
54
Best: 54
▲
18
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
935
Punti
28
Tornei
55
Best: 45
▲
4
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
899
Punti
23
Tornei
56
Best: 56
▲
11
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
894
Punti
19
Tornei
57
Best: 57
▲
5
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
893
Punti
24
Tornei
58
Best: 58
▲
11
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
887
Punti
28
Tornei
59
Best: 49
▼
-2
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
884
Punti
20
Tornei
60
Best: 41
▲
3
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
872
Punti
24
Tornei
61
Best: 19
▼
-1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
870
Punti
27
Tornei
62
Best: 18
▲
3
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
860
Punti
29
Tornei
63
Best: 55
▼
-8
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
856
Punti
29
Tornei
64
Best: 59
▲
4
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
854
Punti
24
Tornei
65
Best: 44
▼
-1
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
843
Punti
32
Tornei
66
Best: 56
▼
-10
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
833
Punti
28
Tornei
67
Best: 67
▲
27
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
827
Punti
29
Tornei
68
Best: 43
▼
-7
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
825
Punti
30
Tornei
69
Best: 35
▼
-3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
815
Punti
25
Tornei
70
Best: 70
▲
14
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
786
Punti
29
Tornei
71
Best: 71
▲
8
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
785
Punti
15
Tornei
72
Best: 63
▲
8
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
777
Punti
28
Tornei
73
Best: 54
▼
-2
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
773
Punti
32
Tornei
74
Best: 4
▼
-24
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
760
Punti
17
Tornei
75
Best: 17
▼
-1
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
758
Punti
23
Tornei
76
Best: 58
▼
-3
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
757
Punti
24
Tornei
77
Best: 53
▼
-1
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
747
Punti
23
Tornei
78
Best: 6
▼
-25
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
740
Punti
23
Tornei
79
Best: 21
▲
4
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
739
Punti
26
Tornei
80
Best: 29
▼
-22
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
735
Punti
29
Tornei
81
Best: 76
▼
-3
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
731
Punti
22
Tornei
82
Best: 3
▼
-7
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
725
Punti
22
Tornei
83
Best: 79
▼
-2
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
722
Punti
28
Tornei
84
Best: 43
▼
-7
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
705
Punti
28
Tornei
85
Best: 82
▲
5
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
696
Punti
18
Tornei
86
Best: 86
--
0
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
696
Punti
30
Tornei
87
Best: 23
--
0
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
694
Punti
32
Tornei
88
Best: 46
▲
5
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
690
Punti
31
Tornei
89
Best: 45
▼
-4
Aleksandr Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
689
Punti
26
Tornei
90
Best: 88
▲
1
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
685
Punti
22
Tornei
91
Best: 37
▼
-9
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
671
Punti
25
Tornei
92
Best: 67
--
0
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
660
Punti
21
Tornei
93
Best: 88
▼
-5
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
655
Punti
17
Tornei
94
Best: 54
▲
1
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
649
Punti
31
Tornei
95
Best: 89
▼
-6
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
649
Punti
24
Tornei
96
Best: 29
▲
10
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
636
Punti
22
Tornei
97
Best: 74
▲
11
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
631
Punti
31
Tornei
98
Best: 42
▲
3
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
629
Punti
22
Tornei
99
Best: 9
▼
-1
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
629
Punti
25
Tornei
100
Best: 78
▼
-1
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
626
Punti
28
Tornei
101
Best: 74
▲
2
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
614
Punti
29
Tornei
102
Best: 62
▼
-6
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
599
Punti
28
Tornei
103
Best: 63
▼
-6
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
599
Punti
25
Tornei
104
Best: 104
▲
18
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
599
Punti
27
Tornei
105
Best: 105
▲
2
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
596
Punti
27
Tornei
106
Best: 38
▲
7
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
596
Punti
20
Tornei
107
Best: 6
▼
-7
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
585
Punti
23
Tornei
108
Best: 38
▼
-3
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
581
Punti
29
Tornei
109
Best: 71
▼
-7
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
580
Punti
23
Tornei
110
Best: 109
▼
-1
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
578
Punti
27
Tornei
111
Best: 86
▲
5
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
577
Punti
23
Tornei
112
Best: 112
▲
3
Martin Damm
USA, 30-09-2003
575
Punti
26
Tornei
113
Best: 110
▼
-3
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
574
Punti
25
Tornei
114
Best: 54
--
0
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
570
Punti
28
Tornei
115
Best: 16
▲
2
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
569
Punti
24
Tornei
116
Best: 17
▼
-12
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
552
Punti
21
Tornei
117
Best: 115
▲
2
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
548
Punti
28
Tornei
118
Best: 118
▲
2
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
528
Punti
28
Tornei
119
Best: 3
▲
6
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
528
Punti
23
Tornei
120
Best: 58
▼
-2
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
527
Punti
27
Tornei
121
Best: 117
▲
7
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
525
Punti
16
Tornei
122
Best: 49
▲
1
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
523
Punti
27
Tornei
123
Best: 123
▲
1
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
520
Punti
28
Tornei
124
Best: 124
▲
15
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
515
Punti
21
Tornei
125
Best: 95
▲
1
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
512
Punti
30
Tornei
126
Best: 125
▲
29
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
507
Punti
19
Tornei
127
Best: 37
▲
2
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
501
Punti
26
Tornei
128
Best: 108
▼
-16
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
490
Punti
26
Tornei
129
Best: 76
▼
-18
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
489
Punti
18
Tornei
130
Best: 92
--
0
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
480
Punti
23
Tornei
131
Best: 131
▲
4
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
468
Punti
29
Tornei
132
Best: 132
▲
5
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
468
Punti
18
Tornei
133
Best: 101
▼
-12
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
464
Punti
26
Tornei
134
Best: 91
▼
-7
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
462
Punti
17
Tornei
135
Best: 107
▼
-1
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
450
Punti
30
Tornei
136
Best: 23
▼
-4
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
446
Punti
27
Tornei
137
Best: 60
▲
4
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
443
Punti
29
Tornei
138
Best: 134
▲
2
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
441
Punti
29
Tornei
139
Best: 79
▼
-6
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
437
Punti
24
Tornei
140
Best: 137
▲
3
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
436
Punti
25
Tornei
141
Best: 47
▼
-5
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
431
Punti
29
Tornei
142
Best: 36
▲
2
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
430
Punti
16
Tornei
143
Best: 102
▲
10
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
426
Punti
24
Tornei
144
Best: 31
▲
2
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
423
Punti
20
Tornei
145
Best: 83
▼
-14
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
420
Punti
15
Tornei
146
Best: 145
▲
3
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
16
Tornei
147
Best: 102
--
0
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
411
Punti
17
Tornei
148
Best: 26
▼
-6
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
408
Punti
16
Tornei
149
Best: 101
▼
-1
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
408
Punti
27
Tornei
150
Best: 150
▲
29
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
407
Punti
25
Tornei
151
Best: 125
▼
-13
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
406
Punti
20
Tornei
152
Best: 152
▲
4
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
405
Punti
27
Tornei
153
Best: 152
▲
4
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
404
Punti
19
Tornei
154
Best: 77
▼
-4
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
403
Punti
24
Tornei
155
Best: 144
▲
12
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
396
Punti
26
Tornei
156
Best: 99
▼
-2
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
396
Punti
20
Tornei
157
Best: 145
▲
1
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
386
Punti
23
Tornei
158
Best: 87
▲
2
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
379
Punti
27
Tornei
159
Best: 159
▲
2
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
378
Punti
23
Tornei
160
Best: 142
▲
2
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
376
Punti
26
Tornei
161
Best: 118
▼
-16
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
372
Punti
24
Tornei
162
Best: 162
▲
3
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
372
Punti
34
Tornei
163
Best: 67
▼
-12
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
366
Punti
18
Tornei
164
Best: 113
▲
7
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
364
Punti
22
Tornei
165
Best: 165
▲
3
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
360
Punti
25
Tornei
166
Best: 137
--
0
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
359
Punti
19
Tornei
167
Best: 64
▼
-15
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
358
Punti
21
Tornei
168
Best: 109
▼
-9
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
358
Punti
15
Tornei
169
Best: 169
▲
3
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
357
Punti
27
Tornei
170
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
355
Punti
19
Tornei
171
Best: 150
▲
3
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
354
Punti
29
Tornei
172
Best: 72
▲
5
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
348
Punti
14
Tornei
173
Best: 151
▼
-9
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
344
Punti
19
Tornei
174
Best: 167
▲
4
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
344
Punti
30
Tornei
175
Best: 142
▼
-12
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
342
Punti
12
Tornei
176
Best: 24
▼
-1
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
341
Punti
19
Tornei
177
Best: 176
▲
4
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
339
Punti
33
Tornei
178
Best: 178
▲
2
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
338
Punti
28
Tornei
179
Best: 105
▼
-3
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
333
Punti
25
Tornei
180
Best: 16
▲
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
329
Punti
29
Tornei
181
Best: 133
▲
5
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
328
Punti
26
Tornei
182
Best: 96
▼
-9
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
326
Punti
16
Tornei
183
Best: 83
▼
-14
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
326
Punti
22
Tornei
184
Best: 183
▼
-1
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
325
Punti
28
Tornei
185
Best: 184
▼
-1
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
325
Punti
33
Tornei
186
Best: 133
▲
4
Colton Smith
USA, 05-03-2003
322
Punti
21
Tornei
187
Best: 187
▲
22
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
322
Punti
18
Tornei
188
Best: 157
▲
3
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
319
Punti
25
Tornei
189
Best: 52
▲
63
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
317
Punti
12
Tornei
190
Best: 180
▼
-5
Justin Engel
GER, 01-10-2007
316
Punti
32
Tornei
191
Best: 123
▼
-3
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
314
Punti
32
Tornei
192
Best: 167
▼
-3
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
309
Punti
30
Tornei
193
Best: 123
▼
-6
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
307
Punti
14
Tornei
194
Best: 153
▼
-2
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
306
Punti
27
Tornei
195
Best: 17
▼
-1
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
304
Punti
28
Tornei
196
Best: 159
▲
2
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
301
Punti
19
Tornei
197
Best: 196
▼
-1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
296
Punti
30
Tornei
198
Best: 198
▲
2
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
294
Punti
25
Tornei
199
Best: 174
▲
8
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
292
Punti
32
Tornei
200
Best: 187
▲
2
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
291
Punti
29
Tornei
201
Best: 106
▲
56
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
287
Punti
21
Tornei
202
Best: 199
▼
-1
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
285
Punti
27
Tornei
203
Best: 125
--
0
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
284
Punti
23
Tornei
204
Best: 196
--
0
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
283
Punti
27
Tornei
205
Best: 127
--
0
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
34
Tornei
206
Best: 49
▼
-7
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
282
Punti
24
Tornei
207
Best: 164
▼
-14
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
282
Punti
22
Tornei
208
Best: 201
--
0
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
277
Punti
29
Tornei
209
Best: 199
▲
2
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
276
Punti
30
Tornei
210
Best: 210
▲
5
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
276
Punti
30
Tornei
211
Best: 21
▼
-5
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
273
Punti
11
Tornei
212
Best: 97
▲
5
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
273
Punti
28
Tornei
213
Best: 158
▼
-1
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
273
Punti
28
Tornei
214
Best: 147
▼
-19
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
268
Punti
16
Tornei
215
Best: 215
▲
1
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
268
Punti
29
Tornei
216
Best: 183
▲
9
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
267
Punti
27
Tornei
217
Best: 103
▼
-7
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
266
Punti
17
Tornei
218
Best: 218
--
0
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
265
Punti
16
Tornei
219
Best: 219
--
0
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
264
Punti
33
Tornei
220
Best: 219
--
0
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
263
Punti
27
Tornei
221
Best: 6
▲
1
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
260
Punti
17
Tornei
222
Best: 93
▲
1
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
260
Punti
27
Tornei
223
Best: 126
▼
-10
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
259
Punti
19
Tornei
224
Best: 95
--
0
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
259
Punti
22
Tornei
225
Best: 131
▼
-11
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
259
Punti
27
Tornei
226
Best: 31
▲
13
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
254
Punti
17
Tornei
227
Best: 227
▲
47
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
254
Punti
28
Tornei
228
Best: 223
▼
-2
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
253
Punti
29
Tornei
229
Best: 228
▼
-1
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
252
Punti
25
Tornei
230
Best: 194
▼
-3
Dan Added
FRA, 13-04-1999
252
Punti
32
Tornei
231
Best: 197
▲
6
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
251
Punti
26
Tornei
232
Best: 222
▼
-3
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
249
Punti
28
Tornei
233
Best: 164
--
0
James McCabe
AUS, 05-07-2003
247
Punti
27
Tornei
234
Best: 233
▲
2
Max Houkes
NED, 03-07-2000
245
Punti
31
Tornei
235
Best: 168
▲
3
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
245
Punti
34
Tornei
236
Best: 191
▼
-1
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
242
Punti
20
Tornei
237
Best: 224
▼
-3
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
242
Punti
28
Tornei
238
Best: 27
▲
41
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
241
Punti
22
Tornei
239
Best: 239
▲
5
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
238
Punti
33
Tornei
240
Best: 184
▼
-19
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
237
Punti
22
Tornei
241
Best: 240
▼
-1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
236
Punti
27
Tornei
242
Best: 142
--
0
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
234
Punti
31
Tornei
243
Best: 183
▼
-12
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
233
Punti
26
Tornei
244
Best: 147
▼
-1
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
233
Punti
34
Tornei
245
Best: 245
▲
44
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
231
Punti
28
Tornei
246
Best: 121
--
0
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
227
Punti
17
Tornei
247
Best: 7
▲
2
David Goffin
BEL, 07-12-1990
225
Punti
19
Tornei
248
Best: 248
▲
6
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
222
Punti
29
Tornei
249
Best: 249
▲
14
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
217
Punti
29
Tornei
250
Best: 125
▼
-18
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
216
Punti
9
Tornei
251
Best: 50
▲
2
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
215
Punti
11
Tornei
252
Best: 248
▼
-4
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
215
Punti
24
Tornei
253
Best: 217
▲
3
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
215
Punti
26
Tornei
254
Best: 248
▲
4
Henri Squire
GER, 27-09-2000
213
Punti
28
Tornei
255
Best: 196
--
0
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
212
Punti
31
Tornei
256
Best: 105
▲
15
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
210
Punti
19
Tornei
257
Best: 257
▲
3
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
207
Punti
33
Tornei
258
Best: 256
▲
7
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
206
Punti
22
Tornei
259
Best: 214
▼
-14
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
206
Punti
22
Tornei
260
Best: 175
▼
-30
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
206
Punti
29
Tornei
261
Best: 261
--
0
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
14
Tornei
262
Best: 172
▲
2
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
204
Punti
27
Tornei
263
Best: 197
▼
-66
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
203
Punti
26
Tornei
264
Best: 235
▼
-23
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
203
Punti
27
Tornei
265
Best: 193
▼
-6
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
203
Punti
30
Tornei
266
Best: 266
--
0
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
202
Punti
18
Tornei
267
Best: 200
▼
-17
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
200
Punti
23
Tornei
268
Best: 210
▲
4
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
200
Punti
35
Tornei
269
Best: 108
▲
4
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
199
Punti
27
Tornei
270
Best: 260
▲
34
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
199
Punti
41
Tornei
271
Best: 147
▼
-9
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
198
Punti
15
Tornei
272
Best: 235
▼
-21
Marko Topo
GER, 13-09-2003
193
Punti
19
Tornei
273
Best: 177
▼
-5
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
193
Punti
27
Tornei
274
Best: 274
▲
51
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
191
Punti
30
Tornei
275
Best: 233
▲
1
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
190
Punti
24
Tornei
276
Best: 116
▲
40
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
189
Punti
24
Tornei
277
Best: 267
▼
-10
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
188
Punti
21
Tornei
278
Best: 250
▼
-1
Andres Martin
USA, 07-07-2001
188
Punti
27
Tornei
279
Best: 278
▼
-1
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
188
Punti
39
Tornei
280
Best: 280
--
0
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
187
Punti
30
Tornei
281
Best: 281
▲
2
Diego Dedura
GER, 0
187
Punti
30
Tornei
282
Best: 282
▲
85
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
186
Punti
22
Tornei
283
Best: 281
▼
-1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
186
Punti
28
Tornei
284
Best: 138
▲
8
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
185
Punti
22
Tornei
285
Best: 177
▲
3
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
185
Punti
26
Tornei
286
Best: 212
▼
-2
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
184
Punti
21
Tornei
287
Best: 237
▲
6
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
184
Punti
21
Tornei
288
Best: 286
▼
-2
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
184
Punti
28
Tornei
289
Best: 287
▼
-2
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
183
Punti
26
Tornei
290
Best: 290
▲
39
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
181
Punti
26
Tornei
291
Best: 241
▲
3
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
181
Punti
26
Tornei
292
Best: 290
▼
-2
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
181
Punti
28
Tornei
293
Best: 293
▲
17
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
180
Punti
30
Tornei
294
Best: 118
▼
-47
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
179
Punti
16
Tornei
295
Best: 240
▼
-4
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
179
Punti
27
Tornei
296
Best: 296
▲
73
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
179
Punti
28
Tornei
297
Best: 258
▼
-2
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
178
Punti
22
Tornei
298
Best: 171
▼
-1
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
177
Punti
24
Tornei
299
Best: 208
▼
-3
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
177
Punti
25
Tornei
300
Best: 182
▼
-19
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
25
Tornei
301
Best: 168
▲
16
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
177
Punti
32
Tornei
302
Best: 242
▼
-2
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
176
Punti
23
Tornei
303
Best: 302
▲
17
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
176
Punti
29
Tornei
304
Best: 279
▼
-19
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
175
Punti
27
Tornei
305
Best: 161
▼
-4
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
173
Punti
21
Tornei
306
Best: 181
▼
-3
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
172
Punti
26
Tornei
307
Best: 181
▲
2
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
171
Punti
26
Tornei
308
Best: 212
▼
-3
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
171
Punti
32
Tornei
309
Best: 289
▲
5
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
169
Punti
19
Tornei
310
Best: 78
▼
-4
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
169
Punti
22
Tornei
311
Best: 180
▼
-36
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
169
Punti
26
Tornei
312
Best: 312
▲
45
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
168
Punti
27
Tornei
313
Best: 293
▼
-5
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
167
Punti
22
Tornei
314
Best: 306
▲
8
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
167
Punti
24
Tornei
315
Best: 300
▼
-8
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
166
Punti
21
Tornei
316
Best: 313
▼
-3
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
165
Punti
17
Tornei
317
Best: 317
▲
11
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
164
Punti
23
Tornei
318
Best: 278
▼
-20
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
164
Punti
31
Tornei
319
Best: 263
--
0
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
163
Punti
26
Tornei
320
Best: 123
▼
-21
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
162
Punti
19
Tornei
321
Best: 311
--
0
Max Basing
GBR, 02-10-2002
162
Punti
20
Tornei
322
Best: 305
▼
-4
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
161
Punti
23
Tornei
323
Best: 271
▼
-11
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
160
Punti
26
Tornei
324
Best: 324
--
0
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
159
Punti
25
Tornei
325
Best: 158
▼
-10
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
159
Punti
32
Tornei
326
Best: 257
▼
-24
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
158
Punti
22
Tornei
327
Best: 261
▲
14
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
158
Punti
25
Tornei
328
Best: 267
▼
-1
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
158
Punti
30
Tornei
329
Best: 142
▼
-60
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
158
Punti
31
Tornei
330
Best: 58
▲
5
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
157
Punti
16
Tornei
331
Best: 302
▼
-1
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
29
Tornei
332
Best: 322
▲
12
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
157
Punti
32
Tornei
333
Best: 202
▼
-22
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
154
Punti
16
Tornei
334
Best: 299
▼
-3
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
154
Punti
26
Tornei
335
Best: 267
▲
2
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
154
Punti
31
Tornei
336
Best: 276
▲
14
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
153
Punti
21
Tornei
337
Best: 159
▼
-67
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
153
Punti
22
Tornei
338
Best: 332
▼
-6
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
153
Punti
31
Tornei
339
Best: 315
▼
-6
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
152
Punti
14
Tornei
340
Best: 158
▼
-17
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
152
Punti
25
Tornei
341
Best: 254
▼
-5
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
151
Punti
23
Tornei
342
Best: 324
▼
-4
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
343
Best: 343
▲
47
Braden Shick
USA, 24-10-2003
150
Punti
23
Tornei
344
Best: 344
▲
1
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
149
Punti
22
Tornei
345
Best: 284
▼
-11
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
149
Punti
25
Tornei
346
Best: 298
▼
-20
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
148
Punti
21
Tornei
347
Best: 346
▼
-1
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
147
Punti
21
Tornei
348
Best: 116
▼
-1
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
147
Punti
25
Tornei
349
Best: 349
▲
23
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
147
Punti
29
Tornei
350
Best: 350
▲
37
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
146
Punti
27
Tornei
351
Best: 160
▼
-2
Li Tu
AUS, 27-05-1996
145
Punti
16
Tornei
352
Best: 304
▼
-10
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
145
Punti
31
Tornei
353
Best: 99
▼
-1
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
144
Punti
17
Tornei
354
Best: 187
▼
-15
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
143
Punti
25
Tornei
355
Best: 170
▼
-15
James Trotter
JPN, 01-01-1900
143
Punti
19
Tornei
356
Best: 248
▲
6
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
143
Punti
28
Tornei
357
Best: 357
▲
3
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
143
Punti
30
Tornei
358
Best: 78
▼
-10
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
142
Punti
29
Tornei
359
Best: 347
▼
-1
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
141
Punti
28
Tornei
360
Best: 351
▼
-9
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
141
Punti
30
Tornei
361
Best: 185
▼
-2
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
141
Punti
34
Tornei
362
Best: 281
▲
18
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
140
Punti
27
Tornei
363
Best: 353
▲
18
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
140
Punti
28
Tornei
364
Best: 279
▼
-3
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
140
Punti
34
Tornei
365
Best: 181
▼
-12
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
138
Punti
22
Tornei
366
Best: 243
▼
-3
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
138
Punti
27
Tornei
367
Best: 334
▼
-12
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
137
Punti
18
Tornei
368
Best: 364
▼
-4
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
137
Punti
25
Tornei
369
Best: 176
▼
-4
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
137
Punti
26
Tornei
370
Best: 244
▲
47
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
137
Punti
27
Tornei
371
Best: 268
▲
5
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
137
Punti
34
Tornei
372
Best: 318
▲
24
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
136
Punti
22
Tornei
373
Best: 330
▼
-30
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
136
Punti
23
Tornei
374
Best: 80
▼
-18
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
135
Punti
20
Tornei
375
Best: 252
▼
-7
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
135
Punti
21
Tornei
376
Best: 370
▼
-6
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
134
Punti
25
Tornei
377
Best: 229
▼
-6
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
134
Punti
27
Tornei
378
Best: 378
▲
17
Ognjen Milic
SRB, 0
133
Punti
20
Tornei
379
Best: 344
▼
-1
Florian Broska
GER, 01-01-1998
133
Punti
22
Tornei
380
Best: 289
▼
-6
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
131
Punti
19
Tornei
381
Best: 333
▼
-8
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
131
Punti
22
Tornei
382
Best: 382
▼
-7
Thomas Faurel
FRA, 0
131
Punti
31
Tornei
383
Best: 342
--
0
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
131
Punti
31
Tornei
384
Best: 361
▼
-2
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
18
Tornei
385
Best: 346
▲
26
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
128
Punti
33
Tornei
386
Best: 384
▲
42
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
127
Punti
24
Tornei
387
Best: 288
▼
-33
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
126
Punti
19
Tornei
388
Best: 388
▲
13
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
126
Punti
26
Tornei
389
Best: 319
▼
-4
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
126
Punti
33
Tornei
390
Best: 354
▲
17
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
125
Punti
20
Tornei
391
Best: 384
▼
-7
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
125
Punti
25
Tornei
392
Best: 388
▼
-4
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
125
Punti
28
Tornei
393
Best: 358
▼
-4
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
394
Best: 260
▼
-28
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
124
Punti
29
Tornei
395
Best: 240
▲
7
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
124
Punti
29
Tornei
396
Best: 314
▲
57
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
124
Punti
33
Tornei
397
Best: 307
▼
-18
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
123
Punti
21
Tornei
398
Best: 391
▼
-5
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
123
Punti
27
Tornei
399
Best: 249
▼
-2
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
123
Punti
31
Tornei
400
Best: 287
▼
-8
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
122
Punti
27
Tornei
401
Best: 167
▲
36
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
121
Punti
17
Tornei
402
Best: 289
▼
-16
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
121
Punti
17
Tornei
403
Best: 392
▼
-5
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
404
Best: 211
▼
-5
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
120
Punti
20
Tornei
405
Best: 405
▲
100
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
120
Punti
24
Tornei
406
Best: 221
▲
14
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
119
Punti
18
Tornei
407
Best: 347
▼
-7
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
119
Punti
23
Tornei
408
Best: 403
▼
-5
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
119
Punti
30
Tornei
409
Best: 395
▼
-4
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
27
Tornei
410
Best: 397
▼
-4
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
117
Punti
18
Tornei
411
Best: 301
▲
31
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
117
Punti
29
Tornei
412
Best: 347
▼
-4
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
413
Best: 275
▼
-3
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
116
Punti
23
Tornei
414
Best: 263
▼
-20
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
115
Punti
26
Tornei
415
Best: 388
▼
-2
Karan Singh
IND, 30-06-2003
115
Punti
28
Tornei
416
Best: 364
▲
5
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
114
Punti
23
Tornei
417
Best: 414
▼
-3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
113
Punti
21
Tornei
418
Best: 384
▲
11
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
113
Punti
26
Tornei
419
Best: 339
▼
-1
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
113
Punti
37
Tornei
420
Best: 55
▼
-1
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
112
Punti
9
Tornei
421
Best: 404
▼
-6
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
112
Punti
22
Tornei
422
Best: 390
▲
2
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
111
Punti
20
Tornei
423
Best: 419
▼
-1
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
111
Punti
24
Tornei
424
Best: 341
▲
1
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
111
Punti
24
Tornei
425
Best: 425
▲
5
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
111
Punti
24
Tornei
426
Best: 426
▲
1
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
110
Punti
22
Tornei
427
Best: 427
▲
21
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
109
Punti
25
Tornei
428
Best: 347
▼
-37
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
109
Punti
27
Tornei
429
Best: 356
▼
-20
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
108
Punti
19
Tornei
430
Best: 256
▲
36
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
108
Punti
20
Tornei
431
Best: 431
▲
36
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
108
Punti
30
Tornei
432
Best: 427
--
0
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
107
Punti
13
Tornei
433
Best: 365
▼
-29
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
107
Punti
23
Tornei
434
Best: 222
--
0
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
107
Punti
24
Tornei
435
Best: 435
▲
35
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
107
Punti
25
Tornei
436
Best: 295
--
0
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
106
Punti
24
Tornei
437
Best: 63
▼
-60
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
105
Punti
11
Tornei
438
Best: 438
--
0
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
105
Punti
25
Tornei
439
Best: 432
--
0
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
105
Punti
25
Tornei
440
Best: 153
--
0
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
105
Punti
26
Tornei
441
Best: 340
▲
19
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
105
Punti
28
Tornei
442
Best: 357
▼
-7
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
104
Punti
12
Tornei
443
Best: 433
▼
-10
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
103
Punti
13
Tornei
444
Best: 93
▼
-21
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
103
Punti
17
Tornei
445
Best: 373
▼
-2
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
103
Punti
19
Tornei
446
Best: 127
▼
-1
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
103
Punti
28
Tornei
447
Best: 402
▲
9
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
103
Punti
36
Tornei
448
Best: 237
▼
-2
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
102
Punti
28
Tornei
449
Best: 424
▲
13
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
102
Punti
29
Tornei
450
Best: 383
▼
-3
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
101
Punti
16
Tornei
451
Best: 416
▼
-35
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
101
Punti
19
Tornei
452
Best: 452
▲
20
Max Schoenhaus
GER, 0
101
Punti
19
Tornei
453
Best: 424
▼
-22
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
101
Punti
22
Tornei
454
Best: 357
▼
-5
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
101
Punti
27
Tornei
455
Best: 368
▼
-4
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
101
Punti
27
Tornei
456
Best: 456
▲
25
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
100
Punti
20
Tornei
457
Best: 449
▲
2
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
100
Punti
28
Tornei
458
Best: 458
▲
70
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
100
Punti
30
Tornei
459
Best: 459
▲
54
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
99
Punti
17
Tornei
460
Best: 446
▼
-6
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
99
Punti
20
Tornei
461
Best: 428
▲
33
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
99
Punti
21
Tornei
462
Best: 395
▲
24
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
98
Punti
19
Tornei
463
Best: 387
▲
19
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
98
Punti
24
Tornei
464
Best: 321
▼
-9
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
98
Punti
25
Tornei
465
Best: 421
▼
-8
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
98
Punti
27
Tornei
466
Best: 458
▼
-8
Niels Visker
NED, 05-10-2001
98
Punti
28
Tornei
467
Best: 467
▲
18
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
97
Punti
19
Tornei
468
Best: 451
▲
64
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
97
Punti
27
Tornei
469
Best: 219
--
0
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
96
Punti
17
Tornei
470
Best: 318
▼
-9
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
96
Punti
18
Tornei
471
Best: 463
▼
-8
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
96
Punti
30
Tornei
472
Best: 464
▼
-8
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
95
Punti
11
Tornei
473
Best: 39
▼
-23
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
95
Punti
20
Tornei
474
Best: 449
▲
27
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
95
Punti
25
Tornei
475
Best: 409
▼
-31
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
95
Punti
26
Tornei
476
Best: 463
▼
-8
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
477
Best: 318
▼
-6
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
94
Punti
32
Tornei
478
Best: 449
▲
52
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
93
Punti
24
Tornei
479
Best: 474
▼
-5
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
93
Punti
27
Tornei
480
Best: 415
▼
-28
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
93
Punti
28
Tornei
481
Best: 183
▼
-69
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
92
Punti
25
Tornei
482
Best: 299
▼
-6
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
92
Punti
27
Tornei
483
Best: 477
▼
-6
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
91
Punti
17
Tornei
484
Best: 449
▼
-11
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
91
Punti
20
Tornei
485
Best: 161
▼
-10
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
91
Punti
26
Tornei
486
Best: 378
▼
-45
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
90
Punti
25
Tornei
487
Best: 479
▼
-7
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
90
Punti
20
Tornei
488
Best: 315
▼
-9
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
90
Punti
20
Tornei
489
Best: 476
▼
-6
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
90
Punti
30
Tornei
490
Best: 490
▼
-6
Daniel Siniakov
CZE, 0
89
Punti
16
Tornei
491
Best: 487
▼
-4
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
89
Punti
21
Tornei
492
Best: 340
▼
-3
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
88
Punti
27
Tornei
493
Best: 457
▼
-3
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
88
Punti
30
Tornei
494
Best: 270
▼
-3
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
87
Punti
11
Tornei
495
Best: 433
▼
-3
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
496
Best: 280
▲
4
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
87
Punti
24
Tornei
497
Best: 453
▼
-4
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
86
Punti
23
Tornei
498
Best: 320
▼
-72
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
86
Punti
24
Tornei
499
Best: 449
▼
-4
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
86
Punti
25
Tornei
500
Best: 479
▼
-3
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
85
Punti
23
Tornei
501
Best: 485
▼
-5
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
85
Punti
25
Tornei
502
Best: 358
▼
-4
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
84
Punti
20
Tornei
503
Best: 503
▲
31
Tiago Torres
POR, 0
84
Punti
25
Tornei
504
Best: 458
▲
21
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
84
Punti
28
Tornei
505
Best: 499
▼
-6
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
84
Punti
29
Tornei
506
Best: 356
▼
-28
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
83
Punti
19
Tornei
507
Best: 467
▼
-3
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
83
Punti
22
Tornei
508
Best: 334
▼
-20
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
83
Punti
24
Tornei
509
Best: 457
▼
-3
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
82
Punti
24
Tornei
510
Best: 436
▼
-1
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
82
Punti
33
Tornei
511
Best: 511
▼
-1
Karim Bennani
MAR, 0
81
Punti
17
Tornei
512
Best: 512
▲
2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
80
Punti
23
Tornei
513
Best: 508
▲
2
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
80
Punti
26
Tornei
514
Best: 507
▼
-3
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
80
Punti
26
Tornei
515
Best: 361
▲
124
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
79
Punti
21
Tornei
516
Best: 385
--
0
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
79
Punti
22
Tornei
517
Best: 517
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
79
Punti
23
Tornei
518
Best: 507
▼
-11
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
79
Punti
23
Tornei
519
Best: 519
▲
16
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
79
Punti
28
Tornei
520
Best: 177
▼
-2
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
79
Punti
28
Tornei
521
Best: 519
▼
-2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
79
Punti
29
Tornei
522
Best: 288
▲
11
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
78
Punti
10
Tornei
523
Best: 517
▼
-3
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
16
Tornei
524
Best: 455
▼
-2
James Story
GBR, 05-03-2001
78
Punti
18
Tornei
525
Best: 525
▲
13
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
78
Punti
21
Tornei
526
Best: 523
▼
-3
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
78
Punti
24
Tornei
527
Best: 432
▲
149
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
77
Punti
11
Tornei
528
Best: 463
▼
-2
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
12
Tornei
529
Best: 529
▲
8
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
77
Punti
23
Tornei
530
Best: 527
▼
-3
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
77
Punti
24
Tornei
531
Best: 424
▼
-23
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
77
Punti
26
Tornei
532
Best: 74
▼
-20
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
76
Punti
14
Tornei
533
Best: 519
▼
-2
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
76
Punti
28
Tornei
534
Best: 424
▲
9
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
76
Punti
30
Tornei
535
Best: 206
▼
-33
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
75
Punti
12
Tornei
536
Best: 229
▼
-12
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
74
Punti
26
Tornei
537
Best: 418
▲
2
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
74
Punti
26
Tornei
538
Best: 538
▲
77
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
74
Punti
27
Tornei
539
Best: 516
▲
11
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
74
Punti
30
Tornei
540
Best: 477
--
0
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
74
Punti
31
Tornei
541
Best: 383
▲
11
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
73
Punti
17
Tornei
542
Best: 542
▲
19
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
73
Punti
26
Tornei
543
Best: 543
▲
1
Enzo Aguiard
AUS, 0
72
Punti
16
Tornei
544
Best: 455
▲
1
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
72
Punti
16
Tornei
545
Best: 384
▼
-16
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
72
Punti
19
Tornei
546
Best: 474
▼
-5
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
72
Punti
19
Tornei
547
Best: 491
▼
-1
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
72
Punti
20
Tornei
548
Best: 316
--
0
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
72
Punti
21
Tornei
549
Best: 549
▲
64
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
72
Punti
23
Tornei
550
Best: 513
▼
-1
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
72
Punti
23
Tornei
551
Best: 485
▲
20
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
72
Punti
26
Tornei
552
Best: 128
▼
-1
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
553
Best: 477
▼
-6
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
71
Punti
20
Tornei
554
Best: 554
▼
-1
Alec Deckers
NED, 0
71
Punti
21
Tornei
555
Best: 296
▼
-13
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
71
Punti
23
Tornei
556
Best: 537
▼
-2
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
71
Punti
25
Tornei
557
Best: 470
▲
46
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
71
Punti
33
Tornei
558
Best: 4
--
0
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
70
Punti
12
Tornei
559
Best: 162
▼
-94
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
70
Punti
17
Tornei
560
Best: 509
▼
-1
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
70
Punti
19
Tornei
561
Best: 410
▲
3
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
70
Punti
32
Tornei
562
Best: 462
▲
1
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
70
Punti
33
Tornei
563
Best: 563
▲
47
Toufik Sahtali
ALG, 0
70
Punti
33
Tornei
564
Best: 564
▲
71
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
70
Punti
34
Tornei
565
Best: 468
▲
3
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
69
Punti
19
Tornei
566
Best: 517
▲
56
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
69
Punti
26
Tornei
567
Best: 491
▼
-2
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
68
Punti
12
Tornei
568
Best: 285
▼
-1
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
68
Punti
14
Tornei
569
Best: 456
--
0
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
68
Punti
18
Tornei
570
Best: 315
--
0
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
68
Punti
19
Tornei
571
Best: 571
▲
63
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
68
Punti
29
Tornei
572
Best: 542
▲
1
Karl Poling
USA, 04-08-1999
68
Punti
29
Tornei
573
Best: 556
▼
-17
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
68
Punti
39
Tornei
574
Best: 99
--
0
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
575
Best: 469
▲
5
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
67
Punti
11
Tornei
576
Best: 416
▼
-10
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
67
Punti
12
Tornei
577
Best: 540
▼
-1
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
67
Punti
18
Tornei
578
Best: 578
▼
-1
Anton Shepp
NZL, 0
67
Punti
20
Tornei
579
Best: 433
▼
-1
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
67
Punti
21
Tornei
580
Best: 230
▼
-1
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
66
Punti
9
Tornei
581
Best: 541
▼
-6
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
66
Punti
14
Tornei
582
Best: 430
▼
-1
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
66
Punti
15
Tornei
583
Best: 191
▲
1
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
584
Best: 569
▲
1
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
65
Punti
16
Tornei
585
Best: 575
▲
9
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
65
Punti
27
Tornei
586
Best: 19
▼
-29
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
64
Punti
6
Tornei
587
Best: 136
▼
-66
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
64
Punti
15
Tornei
588
Best: 279
▲
2
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
64
Punti
16
Tornei
589
Best: 586
▼
-3
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
64
Punti
17
Tornei
590
Best: 438
▲
1
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
64
Punti
18
Tornei
591
Best: 591
▲
2
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
64
Punti
22
Tornei
592
Best: 484
▼
-37
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
64
Punti
25
Tornei
593
Best: 593
▲
36
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
64
Punti
27
Tornei
594
Best: 524
▼
-32
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
64
Punti
29
Tornei
595
Best: 563
▼
-13
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
63
Punti
6
Tornei
596
Best: 536
▼
-1
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
63
Punti
10
Tornei
597
Best: 451
▼
-1
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
11
Tornei
598
Best: 597
▼
-1
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
63
Punti
19
Tornei
599
Best: 552
▼
-11
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
63
Punti
19
Tornei
600
Best: 316
▼
-2
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
63
Punti
21
Tornei
601
Best: 599
▼
-2
Karol Filar
POL, 31-08-1998
63
Punti
26
Tornei
602
Best: 211
▼
-19
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
62
Punti
9
Tornei
603
Best: 277
▲
3
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
62
Punti
14
Tornei
604
Best: 509
▲
127
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
62
Punti
16
Tornei
605
Best: 544
▼
-4
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
20
Tornei
606
Best: 447
▼
-46
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
62
Punti
22
Tornei
607
Best: 443
▼
-5
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
62
Punti
26
Tornei
608
Best: 604
▼
-4
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
61
Punti
22
Tornei
609
Best: 515
▲
18
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
61
Punti
23
Tornei
610
Best: 605
▼
-5
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
61
Punti
23
Tornei
611
Best: 611
▲
15
Bruno Fernandez
BRA, 0
61
Punti
25
Tornei
612
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
60
Punti
28
Tornei
613
Best: 533
▼
-2
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
614
Best: 470
▼
-111
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
59
Punti
13
Tornei
615
Best: 615
▲
22
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
59
Punti
16
Tornei
616
Best: 616
▲
37
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
59
Punti
22
Tornei
617
Best: 613
--
0
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
618
Best: 618
▲
1
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
19
Tornei
619
Best: 619
▲
12
Peter Makk
HUN, 0
58
Punti
19
Tornei
620
Best: 483
▼
-13
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
58
Punti
20
Tornei
621
Best: 618
▼
-1
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
58
Punti
23
Tornei
622
Best: 622
▲
1
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
58
Punti
27
Tornei
623
Best: 623
▲
114
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
58
Punti
29
Tornei
624
Best: 431
▼
-8
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
58
Punti
31
Tornei
625
Best: 622
▼
-1
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
626
Best: 207
▼
-1
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
57
Punti
14
Tornei
627
Best: 627
▲
19
Maximo Zeitune
ARG, 0
57
Punti
23
Tornei
628
Best: 417
--
0
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
57
Punti
24
Tornei
629
Best: 629
▲
138
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
57
Punti
28
Tornei
630
Best: 535
--
0
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
631
Best: 631
▲
91
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
56
Punti
12
Tornei
632
Best: 285
▼
-20
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
56
Punti
15
Tornei
633
Best: 625
▲
19
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
56
Punti
19
Tornei
634
Best: 633
▼
-1
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
56
Punti
23
Tornei
635
Best: 603
▼
-14
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
56
Punti
24
Tornei
636
Best: 636
▲
6
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
56
Punti
31
Tornei
637
Best: 29
▼
-37
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
55
Punti
10
Tornei
638
Best: 319
▼
-2
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
55
Punti
14
Tornei
639
Best: 639
▲
124
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
55
Punti
19
Tornei
640
Best: 595
▼
-8
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
55
Punti
20
Tornei
641
Best: 526
▼
-1
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
55
Punti
22
Tornei
642
Best: 588
▲
12
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
55
Punti
22
Tornei
643
Best: 640
▼
-2
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
55
Punti
24
Tornei
644
Best: 381
--
0
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
54
Punti
11
Tornei
645
Best: 645
▲
25
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
54
Punti
14
Tornei
646
Best: 479
▲
126
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
54
Punti
18
Tornei
647
Best: 448
▼
-2
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
54
Punti
18
Tornei
648
Best: 648
▲
32
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
54
Punti
21
Tornei
649
Best: 502
▼
-41
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
54
Punti
26
Tornei
650
Best: 594
▼
-3
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
54
Punti
27
Tornei
651
Best: 648
▼
-3
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
54
Punti
30
Tornei
652
Best: 258
▼
-2
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
53
Punti
10
Tornei
653
Best: 617
▼
-2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
654
Best: 654
▲
1
Timofei Derepasko
RUS, 0
53
Punti
21
Tornei
655
Best: 652
▲
1
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
53
Punti
22
Tornei
656
Best: 656
▲
6
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
53
Punti
23
Tornei
657
Best: 564
▼
-85
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
53
Punti
25
Tornei
658
Best: 584
▲
1
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
659
Best: 546
▲
1
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
660
Best: 660
▲
17
Pierluigi Basile
ITA, 0
52
Punti
12
Tornei
661
Best: 170
▼
-43
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
52
Punti
15
Tornei
662
Best: 299
▼
-73
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
52
Punti
17
Tornei
663
Best: 654
▼
-6
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
52
Punti
23
Tornei
664
Best: 664
▲
28
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
52
Punti
46
Tornei
665
Best: 665
▼
-2
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
666
Best: 208
▼
-2
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
51
Punti
10
Tornei
667
Best: 603
▼
-29
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
51
Punti
16
Tornei
668
Best: 661
▼
-2
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
51
Punti
22
Tornei
669
Best: 667
▼
-2
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
51
Punti
23
Tornei
670
Best: 670
▲
3
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
51
Punti
26
Tornei
671
Best: 450
▲
3
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
51
Punti
37
Tornei
672
Best: 165
▼
-4
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
50
Punti
1
Tornei
673
Best: 673
▼
-4
Gavin Young
USA, 0
50
Punti
14
Tornei
674
Best: 674
▲
25
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
50
Punti
18
Tornei
675
Best: 387
▼
-4
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
50
Punti
18
Tornei
676
Best: 676
▼
-4
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
50
Punti
21
Tornei
677
Best: 677
▲
105
Kasra Rahmani
IRI, 0
50
Punti
22
Tornei
678
Best: 181
▼
-3
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
49
Punti
8
Tornei
679
Best: 150
▲
102
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
49
Punti
16
Tornei
680
Best: 459
▼
-2
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
49
Punti
16
Tornei
681
Best: 465
▼
-16
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
49
Punti
17
Tornei
682
Best: 448
▼
-95
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
49
Punti
17
Tornei
683
Best: 624
▲
2
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
49
Punti
18
Tornei
684
Best: 546
▲
122
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
49
Punti
19
Tornei
685
Best: 685
▼
-24
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
49
Punti
21
Tornei
686
Best: 576
▼
-5
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
49
Punti
27
Tornei
687
Best: 687
▲
14
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
49
Punti
31
Tornei
688
Best: 628
▼
-6
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
48
Punti
9
Tornei
689
Best: 638
▼
-6
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
48
Punti
12
Tornei
690
Best: 522
▼
-6
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
48
Punti
16
Tornei
691
Best: 429
▼
-12
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
48
Punti
16
Tornei
692
Best: 238
▼
-100
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
48
Punti
20
Tornei
693
Best: 689
▼
-4
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
48
Punti
25
Tornei
694
Best: 656
▼
-6
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
48
Punti
27
Tornei
695
Best: 538
▼
-52
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
47
Punti
9
Tornei
696
Best: 327
▼
-2
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
47
Punti
15
Tornei
697
Best: 697
▲
51
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
47
Punti
21
Tornei
698
Best: 698
▲
149
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
47
Punti
21
Tornei
699
Best: 699
▼
-3
Matteo Covato
ITA, 0
47
Punti
26
Tornei
700
Best: 660
▼
-3
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
701
Best: 439
▼
-14
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
46
Punti
18
Tornei
702
Best: 530
▲
5
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
46
Punti
23
Tornei
703
Best: 476
▼
-3
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
46
Punti
28
Tornei
704
Best: 604
--
0
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
45
Punti
14
Tornei
705
Best: 705
▲
56
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
45
Punti
16
Tornei
706
Best: 706
▼
-1
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
18
Tornei
707
Best: 520
▼
-1
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
45
Punti
18
Tornei
708
Best: 362
▲
17
Tim Handel
GER, 18-10-1996
45
Punti
26
Tornei
709
Best: 632
▼
-1
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
45
Punti
27
Tornei
710
Best: 107
▼
-174
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
44
Punti
6
Tornei
711
Best: 500
▼
-53
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
44
Punti
7
Tornei
712
Best: 712
▼
-9
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
44
Punti
8
Tornei
713
Best: 308
▼
-15
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
44
Punti
13
Tornei
714
Best: 675
▼
-5
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
44
Punti
18
Tornei
715
Best: 447
▲
27
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
44
Punti
21
Tornei
716
Best: 496
▼
-102
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
44
Punti
22
Tornei
717
Best: 587
▼
-6
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
44
Punti
23
Tornei
718
Best: 718
▲
47
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
44
Punti
26
Tornei
719
Best: 712
▼
-7
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
44
Punti
26
Tornei
720
Best: 569
▼
-27
James Watt
NZL, 09-06-2000
43
Punti
9
Tornei
721
Best: 715
▼
-6
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
43
Punti
11
Tornei
722
Best: 488
▼
-6
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
43
Punti
12
Tornei
723
Best: 402
▼
-5
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
17
Tornei
724
Best: 668
▲
19
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
43
Punti
20
Tornei
725
Best: 725
▲
8
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
43
Punti
22
Tornei
726
Best: 720
▼
-6
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
43
Punti
24
Tornei
727
Best: 278
▼
-10
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
42
Punti
13
Tornei
728
Best: 527
▲
29
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
42
Punti
14
Tornei
729
Best: 729
▲
3
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
42
Punti
20
Tornei
730
Best: 704
▼
-11
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
42
Punti
22
Tornei
731
Best: 724
▼
-7
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
42
Punti
23
Tornei
732
Best: 508
▼
-11
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
42
Punti
23
Tornei
733
Best: 694
▲
3
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
25
Tornei
734
Best: 689
▼
-8
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
42
Punti
25
Tornei
735
Best: 735
▼
-5
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
41
Punti
15
Tornei
736
Best: 578
▼
-26
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
41
Punti
17
Tornei
737
Best: 737
▲
92
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
41
Punti
19
Tornei
738
Best: 716
▼
-4
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
41
Punti
20
Tornei
739
Best: 627
▼
-12
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
25
Tornei
740
Best: 437
▼
-49
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
41
Punti
25
Tornei
741
Best: 741
▲
42
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
41
Punti
25
Tornei
742
Best: 733
▲
24
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
41
Punti
26
Tornei
743
Best: 743
▲
147
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
41
Punti
26
Tornei
744
Best: 691
▼
-31
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
41
Punti
29
Tornei
745
Best: 45
▼
-6
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
746
Best: 339
▼
-6
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
40
Punti
5
Tornei
747
Best: 481
▲
299
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
40
Punti
6
Tornei
748
Best: 606
▼
-7
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
11
Tornei
749
Best: 718
▼
-14
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
40
Punti
20
Tornei
750
Best: 750
--
0
Nikolai Barsukov
GER, 0
40
Punti
22
Tornei
751
Best: 687
▲
25
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
40
Punti
33
Tornei
752
Best: 745
▼
-6
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
753
Best: 545
▼
-25
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
39
Punti
12
Tornei
754
Best: 754
▼
-7
Pavel Lagutin
RUS, 0
39
Punti
14
Tornei
755
Best: 755
▲
15
Ryan Colby
USA, 0
39
Punti
14
Tornei
756
Best: 438
▼
-61
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
39
Punti
16
Tornei
757
Best: 385
▼
-8
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
39
Punti
20
Tornei
758
Best: 620
▼
-7
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
39
Punti
21
Tornei
759
Best: 688
▼
-15
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
39
Punti
26
Tornei
760
Best: 563
▼
-22
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
39
Punti
27
Tornei
761
Best: 161
▼
-59
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
38
Punti
8
Tornei
762
Best: 755
▼
-7
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
763
Best: 520
▲
14
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
38
Punti
9
Tornei
764
Best: 764
▲
14
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
38
Punti
10
Tornei
765
Best: 659
▼
-9
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
38
Punti
10
Tornei
766
Best: 523
▼
-37
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
38
Punti
11
Tornei
767
Best: 767
▲
49
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
38
Punti
12
Tornei
768
Best: 595
▼
-10
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
769
Best: 614
▼
-10
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
38
Punti
14
Tornei
770
Best: 760
▼
-10
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
38
Punti
15
Tornei
771
Best: 372
▼
-85
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
38
Punti
15
Tornei
772
Best: 759
▼
-10
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
38
Punti
15
Tornei
773
Best: 680
▼
-50
Abel Forger
NED, 25-07-2005
38
Punti
17
Tornei
774
Best: 756
▼
-10
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
38
Punti
22
Tornei
775
Best: 775
▼
-30
Lorenzo Angelini
ITA, 0
38
Punti
23
Tornei
776
Best: 776
▲
23
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
38
Punti
23
Tornei
777
Best: 635
▼
-24
John Sperle
GER, 30-01-2002
38
Punti
24
Tornei
778
Best: 778
▲
19
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
38
Punti
25
Tornei
779
Best: 636
▼
-11
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
38
Punti
28
Tornei
780
Best: 758
▼
-11
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
38
Punti
31
Tornei
781
Best: 284
▼
-67
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
37
Punti
10
Tornei
782
Best: 782
▲
8
Michael Antonius
USA, 0
37
Punti
9
Tornei
783
Best: 486
▼
-10
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
37
Punti
17
Tornei
784
Best: 700
▼
-32
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
37
Punti
23
Tornei
785
Best: 351
▼
-10
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
37
Punti
28
Tornei
786
Best: 786
▼
-7
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
787
Best: 787
▼
-7
Nikita Belozertsev
UZB, 0
36
Punti
12
Tornei
788
Best: 784
▼
-3
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
36
Punti
24
Tornei
789
Best: 789
▲
21
Jorge Plans
ESP, 0
36
Punti
25
Tornei
790
Best: 653
▲
80
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
36
Punti
26
Tornei
791
Best: 575
▼
-4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
26
Tornei
792
Best: 151
▼
-4
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
35
Punti
3
Tornei
793
Best: 793
▼
-4
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
794
Best: 794
▼
-3
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
795
Best: 80
▼
-3
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
35
Punti
10
Tornei
796
Best: 796
▲
8
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
35
Punti
14
Tornei
797
Best: 792
▼
-4
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
798
Best: 451
▼
-4
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
35
Punti
17
Tornei
799
Best: 799
▲
31
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
35
Punti
20
Tornei
800
Best: 546
▼
-16
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
35
Punti
22
Tornei
801
Best: 745
▲
56
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
35
Punti
24
Tornei
802
Best: 638
▼
-16
William Grant
USA, 13-02-2001
35
Punti
27
Tornei
803
Best: 803
▲
8
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
35
Punti
28
Tornei
804
Best: 797
▼
-4
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
34
Punti
10
Tornei
805
Best: 145
▼
-4
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
34
Punti
10
Tornei
806
Best: 227
▼
-4
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
34
Punti
12
Tornei
807
Best: 399
▼
-4
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
34
Punti
12
Tornei
808
Best: 744
▼
-3
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
34
Punti
16
Tornei
809
Best: 622
▼
-2
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
34
Punti
19
Tornei
810
Best: 637
▼
-2
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
21
Tornei
811
Best: 811
▲
38
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
34
Punti
27
Tornei
812
Best: 812
▲
38
Finn Murgett
GBR, 0
34
Punti
28
Tornei
813
Best: 682
▲
1
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
814
Best: 290
▼
-43
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
33
Punti
11
Tornei
815
Best: 553
▲
2
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
13
Tornei
816
Best: 816
▲
2
Dong Ju Kim
KOR, 0
33
Punti
14
Tornei
817
Best: 505
▼
-22
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
33
Punti
15
Tornei
818
Best: 640
▲
1
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
33
Punti
15
Tornei
819
Best: 599
▲
1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
33
Punti
17
Tornei
820
Best: 62
▼
-46
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
33
Punti
18
Tornei
821
Best: 819
--
0
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
20
Tornei
822
Best: 699
--
0
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
33
Punti
20
Tornei
823
Best: 716
▲
25
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
33
Punti
20
Tornei
824
Best: 824
▼
-1
Marc Majdandzic
GER, 0
33
Punti
21
Tornei
825
Best: 552
--
0
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
33
Punti
21
Tornei
826
Best: 826
▲
30
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
33
Punti
22
Tornei
827
Best: 813
▼
-3
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
33
Punti
23
Tornei
828
Best: 684
▼
-138
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
33
Punti
26
Tornei
829
Best: 265
▼
-2
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
32
Punti
12
Tornei
830
Best: 830
▲
15
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
32
Punti
14
Tornei
831
Best: 831
▲
175
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
32
Punti
17
Tornei
832
Best: 439
--
0
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
32
Punti
20
Tornei
833
Best: 833
▲
6
Daniel Salazar
COL, 0
32
Punti
21
Tornei
834
Best: 549
▼
-36
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
32
Punti
23
Tornei
835
Best: 835
▲
34
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
32
Punti
24
Tornei
836
Best: 763
▼
-10
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
32
Punti
27
Tornei
837
Best: 832
▼
-4
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
30
Tornei
838
Best: 838
▼
-3
Grigory Shebekin
RUS, 0
31
Punti
14
Tornei
839
Best: 395
▼
-3
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
31
Punti
16
Tornei
840
Best: 395
▼
-3
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
18
Tornei
841
Best: 515
▼
-45
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
31
Punti
18
Tornei
842
Best: 842
▼
-4
Jesse Flores
CRC, 0
31
Punti
20
Tornei
843
Best: 812
▼
-3
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
20
Tornei
844
Best: 694
▲
2
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
31
Punti
20
Tornei
845
Best: 400
▼
-4
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
31
Punti
21
Tornei
846
Best: 688
▼
-3
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
31
Punti
27
Tornei
847
Best: 659
▼
-35
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
31
Punti
28
Tornei
848
Best: 12
▼
-4
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
30
Punti
5
Tornei
849
Best: 769
▲
33
Miles Jones
USA, 26-12-2000
30
Punti
20
Tornei
850
Best: 810
▼
-8
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
30
Punti
21
Tornei
851
Best: 851
▲
8
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
30
Punti
24
Tornei
852
Best: 675
▲
16
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
30
Punti
24
Tornei
853
Best: 830
▼
-2
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
30
Punti
28
Tornei
854
Best: 139
▲
38
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
29
Punti
3
Tornei
855
Best: 855
▲
181
Guto Miguel
BRA, 0
29
Punti
10
Tornei
856
Best: 720
▼
-4
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
29
Punti
13
Tornei
857
Best: 601
▼
-29
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
29
Punti
14
Tornei
858
Best: 814
▼
-5
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
29
Punti
15
Tornei
859
Best: 821
▼
-5
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
860
Best: 791
▼
-29
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
29
Punti
19
Tornei
861
Best: 792
▲
20
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
29
Punti
20
Tornei
862
Best: 736
▼
-7
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
29
Punti
21
Tornei
863
Best: 709
▼
-5
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
29
Punti
22
Tornei
864
Best: 729
▲
7
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
29
Punti
27
Tornei
865
Best: 865
▲
10
Andrew Johnson
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
866
Best: 463
▼
-4
Sander Jong
NED, 18-05-2000
28
Punti
10
Tornei
867
Best: 810
▲
30
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
28
Punti
10
Tornei
868
Best: 655
▼
-4
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
28
Punti
20
Tornei
869
Best: 364
▼
-60
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
28
Punti
21
Tornei
870
Best: 820
▼
-4
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
28
Punti
22
Tornei
871
Best: 716
▼
-4
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
28
Punti
24
Tornei
872
Best: 666
▲
13
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
26
Tornei
873
Best: 873
▲
53
Alaa Trifi
TUN, 0
28
Punti
29
Tornei
874
Best: 874
▼
-1
Hoyoung Roh
KOR, 0
27
Punti
6
Tornei
875
Best: 872
▼
-3
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
27
Punti
7
Tornei
876
Best: 673
▼
-2
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
27
Punti
7
Tornei
877
Best: 838
▼
-1
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
878
Best: 878
▼
-1
Anton Arzhankin
RUS, 0
27
Punti
12
Tornei
879
Best: 878
▼
-1
Tristan Stringer
USA, 18-10-2005
27
Punti
15
Tornei
880
Best: 130
--
0
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
27
Punti
17
Tornei
881
Best: 773
▲
2
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
27
Punti
19
Tornei
882
Best: 882
▲
2
Benjamin Pietri
FRA, 0
27
Punti
24
Tornei
883
Best: 882
▲
28
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
27
Punti
24
Tornei
884
Best: 832
▼
-23
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
27
Punti
27
Tornei
885
Best: 885
▲
6
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
27
Punti
29
Tornei
886
Best: 143
▼
-132
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
26
Punti
5
Tornei
887
Best: 887
▼
-1
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
888
Best: 888
▲
28
Keaton Hance
USA, 0
26
Punti
9
Tornei
889
Best: 409
▼
-26
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
26
Punti
11
Tornei
890
Best: 673
▼
-3
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
26
Punti
13
Tornei
891
Best: 891
▲
47
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
26
Punti
23
Tornei
892
Best: 858
▲
1
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
3
Tornei
893
Best: 850
▲
1
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
894
Best: 638
▲
1
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
895
Best: 78
▼
-82
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
25
Punti
7
Tornei
896
Best: 50
--
0
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
897
Best: 37
▼
-63
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
25
Punti
10
Tornei
898
Best: 890
--
0
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
25
Punti
10
Tornei
899
Best: 899
--
0
Noah Zamora
USA, 0
25
Punti
11
Tornei
900
Best: 810
▲
1
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
25
Punti
14
Tornei
901
Best: 852
▼
-1
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
15
Tornei
902
Best: 770
▼
-14
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
25
Punti
15
Tornei
903
Best: 740
▲
3
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
25
Punti
16
Tornei
904
Best: 403
▲
4
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
25
Punti
21
Tornei
905
Best: 905
▲
4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
23
Tornei
906
Best: 906
▼
-46
Anas Mazdrashki
BUL, 0
25
Punti
23
Tornei
907
Best: 907
▲
33
Lucca Helguera Casado
ESP, 0
25
Punti
25
Tornei
908
Best: 876
▼
-19
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
25
Punti
26
Tornei
909
Best: 479
▼
-7
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
9
Tornei
910
Best: 910
▲
52
Ronit Karki
USA, 0
24
Punti
14
Tornei
911
Best: 894
▼
-7
Luca Preda
ROU, 01-01-1900
24
Punti
14
Tornei
912
Best: 912
▼
-7
Christopher Li
PER, 0
24
Punti
16
Tornei
913
Best: 913
▼
-6
Carles Cordoba
ESP, 0
24
Punti
20
Tornei
914
Best: 826
▼
-4
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
24
Punti
22
Tornei
915
Best: 906
▲
10
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
24
Punti
27
Tornei
916
Best: 833
▼
-4
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
24
Punti
28
Tornei
917
Best: 917
--
0
Muhammad Shoaib
PAK, 0
23
Punti
3
Tornei
918
Best: 403
▲
29
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
23
Punti
4
Tornei
919
Best: 919
▼
-6
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
920
Best: 920
▼
-6
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
921
Best: 501
▼
-6
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
23
Punti
7
Tornei
922
Best: 922
▼
-5
Jamie Mackenzie
GER, 0
23
Punti
9
Tornei
923
Best: 712
▼
-4
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
23
Punti
11
Tornei
924
Best: 924
▼
-6
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
12
Tornei
925
Best: 925
▼
-5
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
12
Tornei
926
Best: 417
▼
-5
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
23
Punti
16
Tornei
927
Best: 927
▲
25
Tomas Martinez
ARG, 0
23
Punti
19
Tornei
928
Best: 610
▲
8
Dev Javia
IND, 16-03-2002
23
Punti
20
Tornei
929
Best: 923
▼
-5
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
23
Punti
21
Tornei
930
Best: 923
▼
-7
Thantub Suksumrarn
THA, 18-05-2001
23
Punti
21
Tornei
931
Best: 906
▲
290
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
23
Punti
23
Tornei
932
Best: 669
▲
12
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
23
Punti
30
Tornei
933
Best: 794
▲
12
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
23
Punti
30
Tornei
934
Best: 888
▼
-7
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
935
Best: 845
▼
-6
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
22
Punti
11
Tornei
936
Best: 936
▼
-6
Aleksa Ciric
SRB, 0
22
Punti
11
Tornei
937
Best: 922
▼
-6
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
938
Best: 776
▼
-6
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
22
Punti
12
Tornei
939
Best: 911
▼
-6
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
13
Tornei
940
Best: 940
▼
-37
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
22
Punti
14
Tornei
941
Best: 774
▼
-7
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
22
Punti
17
Tornei
942
Best: 942
▲
23
Tom Zeuch
GER, 0
22
Punti
17
Tornei
943
Best: 839
▼
-21
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
18
Tornei
944
Best: 944
▲
9
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
22
Punti
20
Tornei
945
Best: 945
▼
-10
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
20
Tornei
946
Best: 655
▼
-9
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
22
Punti
20
Tornei
947
Best: 942
▲
8
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
22
Punti
20
Tornei
948
Best: 714
▼
-7
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
22
Punti
25
Tornei
949
Best: 851
▼
-6
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
22
Punti
26
Tornei
950
Best: 237
▼
-4
Nicolas Barrientos
COL, 24-04-1987
21
Punti
3
Tornei
951
Best: 898
▼
-3
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
952
Best: 952
▲
771
Arvid Nordquist
SWE, 01-01-1900
21
Punti
5
Tornei
953
Best: 742
▼
-25
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
21
Punti
8
Tornei
954
Best: 954
▲
322
Yannick Theodor Alexandrescou
FRA, 0
21
Punti
10
Tornei
955
Best: 411
▼
-6
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
956
Best: 784
▼
-6
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
16
Tornei
957
Best: 390
▼
-6
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
21
Punti
16
Tornei
958
Best: 536
▲
37
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
21
Punti
18
Tornei
959
Best: 927
▼
-5
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
21
Punti
18
Tornei