Classifica ATP Italiani: Jannik Sinner sempre più in vetta al mondo. Lorenzo Musetti esce dalla top ten. Luciano Darderi tra i primi 16 del mondo. Matteo Arnaldi rientra nei top 100
18/05/2026 09:13 8 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (18-05-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
14700
Punti
20
Tornei
11
Best: 5
▼
-1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3115
Punti
23
Tornei
12
Best: 12
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2790
Punti
27
Tornei
16
Best: 16
▲
4
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2260
Punti
32
Tornei
69
Best: 35
▼
-3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
815
Punti
25
Tornei
72
Best: 63
▲
8
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
777
Punti
28
Tornei
96
Best: 29
▲
10
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
636
Punti
22
Tornei
107
Best: 6
▼
-7
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
585
Punti
23
Tornei
126
Best: 125
▲
29
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
507
Punti
19
Tornei
128
Best: 108
▼
-16
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
490
Punti
26
Tornei
137
Best: 60
▲
4
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
443
Punti
29
Tornei
161
Best: 118
▼
-16
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
372
Punti
24
Tornei
163
Best: 67
▼
-12
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
366
Punti
18
Tornei
173
Best: 151
▼
-9
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
344
Punti
19
Tornei
180
Best: 16
▲
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
329
Punti
29
Tornei
197
Best: 196
▼
-1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
296
Punti
30
Tornei
205
Best: 127
--
0
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
34
Tornei
216
Best: 183
▲
9
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
267
Punti
27
Tornei
241
Best: 240
▼
-1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
236
Punti
27
Tornei
246
Best: 121
--
0
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
227
Punti
17
Tornei
250
Best: 125
▼
-18
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
216
Punti
9
Tornei
252
Best: 248
▼
-4
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
215
Punti
24
Tornei
269
Best: 108
▲
4
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
199
Punti
27
Tornei
283
Best: 281
▼
-1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
186
Punti
28
Tornei
332
Best: 322
▲
12
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
157
Punti
32
Tornei
346
Best: 298
▼
-20
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
148
Punti
21
Tornei
368
Best: 364
▼
-4
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
137
Punti
25
Tornei
376
Best: 370
▼
-6
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
134
Punti
25
Tornei
387
Best: 288
▼
-33
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
126
Punti
19
Tornei
398
Best: 391
▼
-5
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
123
Punti
27
Tornei
417
Best: 414
▼
-3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
113
Punti
21
Tornei
424
Best: 341
▲
1
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
111
Punti
24
Tornei
442
Best: 357
▼
-7
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
104
Punti
12
Tornei
454
Best: 357
▼
-5
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
101
Punti
27
Tornei
455
Best: 368
▼
-4
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
101
Punti
27
Tornei
463
Best: 387
▲
19
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
98
Punti
24
Tornei
471
Best: 463
▼
-8
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
96
Punti
30
Tornei
472
Best: 464
▼
-8
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
95
Punti
11
Tornei
480
Best: 415
▼
-28
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
93
Punti
28
Tornei
481
Best: 183
▼
-69
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
92
Punti
25
Tornei
488
Best: 315
▼
-9
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
90
Punti
20
Tornei
497
Best: 453
▼
-4
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
86
Punti
23
Tornei
512
Best: 512
▲
2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
80
Punti
23
Tornei
517
Best: 517
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
79
Punti
23
Tornei
521
Best: 519
▼
-2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
79
Punti
29
Tornei
552
Best: 128
▼
-1
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
560
Best: 509
▼
-1
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
70
Punti
19
Tornei
564
Best: 564
▲
71
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
70
Punti
34
Tornei
569
Best: 456
--
0
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
68
Punti
18
Tornei
607
Best: 443
▼
-5
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
62
Punti
26
Tornei
612
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
60
Punti
28
Tornei
614
Best: 470
▼
-111
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
59
Punti
13
Tornei
632
Best: 285
▼
-20
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
56
Punti
15
Tornei
653
Best: 617
▼
-2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
660
Best: 660
▲
17
Pierluigi Basile
ITA, 0
52
Punti
12
Tornei
698
Best: 698
▲
149
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
47
Punti
21
Tornei
699
Best: 699
▼
-3
Matteo Covato
ITA, 0
47
Punti
26
Tornei
701
Best: 439
▼
-14
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
46
Punti
18
Tornei
723
Best: 402
▼
-5
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
17
Tornei
742
Best: 733
▲
24
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
41
Punti
26
Tornei
766
Best: 523
▼
-37
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
38
Punti
11
Tornei
771
Best: 372
▼
-85
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
38
Punti
15
Tornei
775
Best: 775
▼
-30
Lorenzo Angelini
ITA, 0
38
Punti
23
Tornei
791
Best: 575
▼
-4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
26
Tornei
819
Best: 599
▲
1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
33
Punti
17
Tornei
826
Best: 826
▲
30
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
33
Punti
22
Tornei
837
Best: 832
▼
-4
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
30
Tornei
863
Best: 709
▼
-5
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
29
Punti
22
Tornei
872
Best: 666
▲
13
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
26
Tornei
891
Best: 891
▲
47
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
26
Punti
23
Tornei
892
Best: 858
▲
1
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
3
Tornei
904
Best: 403
▲
4
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
25
Punti
21
Tornei
905
Best: 905
▲
4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
23
Tornei
931
Best: 906
▲
290
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
23
Punti
23
Tornei
945
Best: 945
▼
-10
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
20
Tornei
956
Best: 784
▼
-6
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
16
Tornei
971
Best: 971
▲
137
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
20
Punti
14
Tornei
980
Best: 951
▲
7
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
20
Punti
29
Tornei
989
Best: 989
▲
120
Michele Mecarelli
ITA, 0
19
Punti
15
Tornei
996
Best: 967
▼
-10
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
25
Tornei
1003
Best: 902
▼
-1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
18
Punti
11
Tornei
1018
Best: 1018
▲
33
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
17
Punti
17
Tornei
1022
Best: 827
▼
-12
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
17
Punti
23
Tornei
1042
Best: 1042
▼
-12
Andrea De Marchi
ITA, 0
16
Punti
22
Tornei
1097
Best: 1048
▼
-13
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1118
Best: 377
▼
-15
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
12
Punti
13
Tornei
1121
Best: 1121
▲
88
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
12
Punti
15
Tornei
1126
Best: 1126
▲
88
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
12
Punti
18
Tornei
1143
Best: 1069
▼
-18
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
10
Tornei
1161
Best: 1161
▲
19
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
20
Tornei
1167
Best: 910
▼
-17
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1183
Best: 1183
▼
-11
Leonardo Primucci
ITA, 0
10
Punti
14
Tornei
1184
Best: 1184
▲
23
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
10
Punti
14
Tornei
1202
Best: 1202
▼
-15
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1209
Best: 1209
▲
180
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1216
Best: 1154
▼
-18
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
11
Tornei
1222
Best: 942
▼
-53
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
9
Punti
12
Tornei
1223
Best: 1223
▲
21
Lorenzo Comino
ITA, 0
9
Punti
12
Tornei
1233
Best: 1233
▼
-14
Nicolo Toffanin
ITA, 0
9
Punti
17
Tornei
1235
Best: 1235
▲
20
Filippo Mazzola
ITA, 0
9
Punti
18
Tornei
1262
Best: 1262
▲
25
Gilberto Ravasio
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1267
Best: 1231
▼
-14
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
8
Punti
16
Tornei
1270
Best: 1270
▲
98
Samuele Seghetti
ITA, 0
8
Punti
18
Tornei
1274
Best: 812
▼
-90
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
8
Punti
20
Tornei
1286
Best: 1286
▲
39
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
7
Punti
6
Tornei
1302
Best: 1302
▼
-18
Leonardo Borrelli
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1303
Best: 873
▲
39
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
10
Tornei
1307
Best: 1307
▲
218
Alessandro Battiston
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1317
Best: 1317
▲
36
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
14
Tornei
1340
Best: 1340
▲
719
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
6
Punti
5
Tornei
1363
Best: 1363
▼
-8
Filippo Alberti
ITA, 0
6
Punti
11
Tornei
1379
Best: 1037
▲
162
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
6
Punti
14
Tornei
1401
Best: 1401
▲
351
Lorenzo Berto
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1423
Best: 938
▼
-10
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
5
Punti
8
Tornei
1434
Best: 739
▼
-13
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
5
Punti
10
Tornei
1441
Best: 1441
▼
-22
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
5
Punti
11
Tornei
1448
Best: 1448
▲
77
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1451
Best: 1451
▼
-16
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1455
Best: 1405
▼
-15
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
14
Tornei
1486
Best: 1486
▲
108
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
4
Punti
4
Tornei
1495
Best: 811
▼
-20
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1501
Best: 1501
▼
-28
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
6
Tornei
1524
Best: 1156
▼
-19
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
8
Tornei
1528
Best: 1528
▼
-17
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1553
Best: 1170
▼
-14
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
12
Tornei
1553
Best: 1553
▼
-18
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
12
Tornei
1594
Best: 1594
▼
-22
Felipe Virgili
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1604
Best: 1604
▼
-23
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1624
Best: 1040
▼
-23
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1634
Best: 756
▼
-21
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
3
Punti
6
Tornei
1640
Best: 1640
▼
-15
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1658
Best: 1631
▼
-27
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
3
Punti
8
Tornei
1658
Best: 1658
▼
-17
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1666
Best: 1666
▼
-16
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1674
Best: 1674
▼
-139
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1674
Best: 1674
▼
-17
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1716
Best: 1716
--
0
Raffaele Ciurnelli
ITA, 0
2
Punti
2
Tornei
1746
Best: 1746
▼
-23
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1771
Best: 1771
▼
-16
Simone Massellani
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1792
Best: 1792
▲
11
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1792
Best: 1792
▼
-13
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1792
Best: 1792
▼
-13
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1792
Best: 1792
--
0
Giovanni Ciocca
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1822
Best: 1722
▼
-19
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
6
Tornei
1840
Best: 1071
▼
-20
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
7
Tornei
1843
Best: 1215
▼
-19
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1864
Best: 906
▼
-12
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
9
Tornei
1870
Best: 1870
▲
348
Lorenzo Ferri
ITA, 0
2
Punti
10
Tornei
1877
Best: 1705
▼
-20
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
11
Tornei
1972
Best: 1972
▼
-18
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1892
▼
-18
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1972
▼
-18
Federico Bove
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1972
▼
-18
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1972
▼
-18
Federico Guarducci
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1972
▼
-18
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1846
▼
-18
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1972
Best: 1972
--
0
Luigi Valletta
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
2079
Best: 1119
▼
-20
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2079
Best: 2079
▼
-20
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2079
Best: 1163
▼
-20
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
3
Tornei
2079
Best: 2079
▼
-20
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2079
Best: 1807
▼
-125
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2144
Best: 1903
▼
-85
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2181
Best: 2181
▼
-26
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2181
Best: 1892
▼
-26
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2181
Best: 2181
▼
-122
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2181
Best: 2123
▼
-58
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2181
Best: 2181
▼
-26
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2211
Best: 2211
▼
-27
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
TAG: Italiani, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi
8 commenti
Incredibili nelle vette ma carenti nelle zone top cento rispetto a prima. C’è una polarizzazione tra chi è arrivato e chi fa fatica a giungere in main draw diretto negli slam con diversi che stanno mollando sprofondando verso i 200.
Il recordo dei “quattro nei” miglira ogni settimana…questa volta quattro nei 16 che è veramente imrpessionante
Peccato per il momento difficile di Musetti, ma siamo tutti consapevoli che a breve tornerà in forma
Qualificandosi al RG si avvicinerebbe già a quella classifica…
@ Groucho (#4618769)
O forse sarebbe meglio se, oltre a Sinner, qualcuno di loro vincesse un grosso torneo. Ce te ne fai della classifica, se non vinci niente? enzo
Bravo amico, però sarebbe ancora meglio avere 4 italiani in top 14
S 3 n s 4 z i o n a l e ❗
I n a r r 1 v a b 1 l e __ ➡ __ J a n n 1 k ❗
N
N
E
R
❗
A un passo dal trionfale record di 4 atleti in top 15
Cadenasso basta che vinca un CH100 ed è nei 150 e poi si aprirebbero prospettive molto interessanti
Qualcuno ha notizie di Lorenzo Sciahbasi?