Challenger Cervia, Istanbul e Bangalore: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Challenger 50 Cervia
Cervia, Italia · 18 Maggio 2026
13°C
Soleggiato, rovescio possibile · Picco 22°C
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Possibile rovescio nel primo pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 18 Maggio
10:00
☀
18°
11:00
☀
20°
12:00
⛅
21°
13:00
⛅
22°
14:00
🌧
22°
15:00
🌧
22°
16:00
⛅
21°
17:00
☀
22°
18:00
☀
21°
19:00
☀
20°
⚠ Possibile rovescio tra primo e metà pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 18 Maggio
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 50 Q
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R1
☀ Soleggiato
🌧 Rovesci isolati
🎾 Qualificazioni
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Federico Arnaboldi vs Giorgio Tabacco
Il match deve ancora iniziare
Francesco Forti vs Lorenzo Carboni
Il match deve ancora iniziare
Buvaysar Gadamauri vs Cezar Cretu (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Manas Dhamne vs Mitchell Krueger (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Petr Nesterov vs Federico Iannaccone
ATP Cervia
Petr Nesterov [5]
0
0
Federico Iannaccone
0
0
Enrico Dalla Valle vs Luca Potenza
Il match deve ancora iniziare
Adrian Boitan vs Santiago Rodriguez Taverna (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Tommaso Compagnucci
vs Daniel Bagnolini
ATP Cervia
Tommaso Compagnucci [1]
0
0
Daniel Bagnolini
0
0
Giovanni Oradini vs Manuel Mazza
Il match deve ancora iniziare
Sandro Kopp vs Max Alcala Gurri (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Istanbul
Istanbul, Turchia · 18 Maggio 2026
16°C
Variabile, rovesci a tratti · Picco 22°C
|CIELO
|Sole e nubi
|PIOGGIA
|Rovescio possibile a mezzogiorno
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 18 Maggio
10:00
⛅
18°
11:00
⛅
19°
12:00
🌧
19°
13:00
⛅
20°
14:00
⛅
21°
15:00
⛅
21°
16:00
☀
22°
17:00
☀
22°
18:00
☀
21°
19:00
☀
21°
⚠ Rovesci possibili intorno a mezzogiorno, poi schiarite
🎾 Programma del giorno — 18 Maggio
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 75 Q
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R1
⛅ Sole e nubi
🌧 Rovesci
🎾 Qualificazioni
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Anton Matusevich vs Kaan Isik Kosaner
ATP Istanbul
Anton Matusevich [6]
30
6
0
Kaan Isik Kosaner•
30
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Matusevich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
A. Matusevich
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-1 → 5-1
A. Matusevich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
3-0 → 4-0
K. Isik Kosaner
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
A. Matusevich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
K. Isik Kosaner
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Daniel Dutra da Silva vs Georgii Kravchenko (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Tuncay Duran vs Franco Agamenone (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Sanchez Jover vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 10:00
Alafia Ayeni vs Reda Bennani
ATP Istanbul
Alafia Ayeni [4]•
A
5
Reda Bennani [10]
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ayeni
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
R. Bennani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
A. Ayeni
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
R. Bennani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-1 → 4-2
A. Ayeni
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
R. Bennani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-A
2-1 → 3-1
A. Ayeni
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
A. Ayeni
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alejo Sanchez Quilez vs Karim Bennani (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Andres Martin vs David Jorda Sanchis (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Pol Martin Tiffon vs Yannick Theodor Alexandrescou
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Melih Anavatan
ATP Istanbul
Paulo Andre Saraiva Dos Santos [5]•
40
4
Melih Anavatan
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Andre Saraiva Dos Santos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
M. Anavatan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
P. Andre Saraiva Dos Santos
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 3-3
M. Anavatan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-3 → 2-3
P. Andre Saraiva Dos Santos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
0-3 → 1-3
M. Anavatan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
0-2 → 0-3
P. Andre Saraiva Dos Santos
0-1 → 0-2
M. Anavatan
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Lucas Poullain vs Vladyslav Orlov (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Daniel Michalski vs Marat Sharipov (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Maxim Mrva vs Jonas Forejtek
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India · 18 Maggio 2026
28°C
Caldo, temporali pomeridiani · Picco 32°C
|CIELO
|Nuvole e sole
|PIOGGIA
|Temporali tra pomeriggio e sera
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 18 Maggio
13:00
⛅
29°
14:00
☁
32°
15:00
⛈
30°
16:00
⛈
28°
17:00
☁
29°
18:00
☁
29°
19:00
☁
28°
20:00
⛈
26°
21:00
☁
25°
22:00
☁
24°
🔥 Caldo e temporali possibili tra pomeriggio e sera
🎾 Programma del giorno — 18 Maggio
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Cemento
CH 50 Q
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Cemento
CH 50 R1
⛅ Nuvole e sole
⛈ Temporali
🔥 Caldo
🎾 Qualificazioni
🎾 1° Turno
🏀 Cemento
CENTRE COURT – ore 07:30
Aradhya Kshitij vs Nitin Kumar Sinha
ATP Bengaluru
Aradhya Kshitij
7
6
Nitin Kumar Sinha [8]
6
4
Vincitore: Kshitij
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kshitij
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
N. Kumar Sinha
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Kshitij
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Kumar Sinha
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
A. Kshitij
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
N. Kumar Sinha
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Kshitij
15-0
30-0
ace
30-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Kshitij
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Kshitij
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
3-3 → 4-3
N. Kumar Sinha
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
A. Kshitij
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
N. Kumar Sinha
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
A. Kshitij
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Thanapet Chanta vs Dev Javia
ATP Bengaluru
Thanapet Chanta [6]
0
6
3
Dev Javia [9]•
0
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Javia
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
T. Chanta
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
0-1 → 1-1
D. Javia
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Chanta
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
T. Chanta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
D. Javia
15-0
15-15
30-15
ace
40-30
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
Ryuki Matsuda vs Yusuke Takahashi (Non prima 10:30)
Il match deve ancora iniziare
Digvijaypratap Singh vs Leo Vithoontien
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 07:30
Joshua Charlton vs Christopher Papa
ATP Bengaluru
Joshua Charlton [3]
6
3
Christopher Papa
7
6
Vincitore: Papa
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Charlton
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. Papa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Charlton
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
1-3 → 2-3
J. Charlton
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
df
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
J. Charlton
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-6 → 6-6
C. Papa
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
C. Papa
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
J. Charlton
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
C. Papa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Taiyo Yamanaka vs Ronit Karki
ATP Bengaluru
Taiyo Yamanaka [5]•
30
6
5
Ronit Karki [12]
15
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Karki
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
5-1 → 5-2
T. Yamanaka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
R. Karki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
T. Yamanaka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
R. Karki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
5-4 → 6-4
R. Karki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
R. Karki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
R. Karki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Dominik Palan vs Kokoro Isomura (Non prima 10:30)
Il match deve ancora iniziare
Maximus Jones vs Mukund Sasikumar
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 07:30
Amit Vales
vs Naoya Honda
ATP Bengaluru
Amit Vales [4]
3
2
Naoya Honda [10]
6
6
Vincitore: Honda
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vales
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
N. Honda
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-4 → 2-4
A. Vales
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
N. Honda
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-2 → 1-3
A. Vales
0-15
df
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
N. Honda
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vales
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
N. Honda
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-4 → 2-5
A. Vales
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
A. Vales
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
N. Honda
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Vales
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ryotaro Taguchi vs Grigoriy Lomakin
ATP Bengaluru
Ryotaro Taguchi
0
7
1
2
Grigoriy Lomakin [11]•
0
5
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Taguchi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Taguchi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
G. Lomakin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
R. Taguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
G. Lomakin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Taguchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
6-5 → 7-5
G. Lomakin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
R. Taguchi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
G. Lomakin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Taguchi
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-3 → 3-3
G. Lomakin
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
R. Taguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
Karan Singh vs Mitsuki Wei Kang Leong (Non prima 10:30)
Il match deve ancora iniziare
Alastair Gray / Hamish Stewart vs Alex Hernandez / Takuya Kumasaka
Il match deve ancora iniziare
