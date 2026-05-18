Classifica WTA Italiane: Jasmine Paolini esce dalla top ten. Tyra Caterina Grant al n.219 del mondo
18/05/2026 09:33 3 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (18-05-2026)
13
Best: 4
▼
-5
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2787
Punti
20
Tornei
40
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1320
Punti
26
Tornei
138
Best: 138
▲
3
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
551
Punti
26
Tornei
154
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
495
Punti
28
Tornei
165
Best: 150
▲
6
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
463
Punti
29
Tornei
173
Best: 46
--
0
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
448
Punti
33
Tornei
219
Best: 219
▲
15
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
330
Punti
18
Tornei
257
Best: 205
▼
-4
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
271
Punti
27
Tornei
259
Best: 259
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
268
Punti
29
Tornei
264
Best: 264
▲
1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
266
Punti
23
Tornei
282
Best: 203
▼
-2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
246
Punti
20
Tornei
296
Best: 296
▲
26
Giorgia Pedone
ITA, 0
228
Punti
26
Tornei
299
Best: 201
▼
-21
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
219
Punti
21
Tornei
300
Best: 265
▼
-26
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
219
Punti
25
Tornei
327
Best: 327
▲
100
Noemi Basiletti
ITA, 0
201
Punti
24
Tornei
352
Best: 352
▲
3
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
353
Best: 353
▲
57
Federica Urgesi
ITA, 0
176
Punti
28
Tornei
362
Best: 362
▼
-5
Diletta Cherubini
ITA, 0
173
Punti
27
Tornei
376
Best: 310
▲
3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
165
Punti
21
Tornei
394
Best: 292
▼
-6
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
157
Punti
22
Tornei
399
Best: 322
▼
-23
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
155
Punti
21
Tornei
406
Best: 347
▼
-7
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
151
Punti
19
Tornei
414
Best: 414
▼
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
145
Punti
19
Tornei
454
Best: 143
▲
53
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
127
Punti
19
Tornei
455
Best: 455
▲
85
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
127
Punti
21
Tornei
466
Best: 466
--
0
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
121
Punti
19
Tornei
481
Best: 481
▼
-7
Alessandra Mazzola
ITA, 0
117
Punti
18
Tornei
490
Best: 18
▲
26
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
111
Punti
21
Tornei
498
Best: 498
▼
-4
Laura Mair
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
523
Best: 523
▼
-2
Isabella Maria Serban
ITA, 0
102
Punti
18
Tornei
540
Best: 540
▼
-18
Arianna Zucchini
ITA, 0
97
Punti
24
Tornei
551
Best: 551
▼
-13
Camilla Zanolini
ITA, 0
92
Punti
17
Tornei
563
Best: 548
▼
-15
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
88
Punti
24
Tornei
566
Best: 515
▲
4
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
87
Punti
19
Tornei
631
Best: 631
▼
-1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
73
Punti
14
Tornei
653
Best: 380
▲
44
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
68
Punti
15
Tornei
691
Best: 691
▼
-32
Beatrice Ricci
ITA, 0
60
Punti
13
Tornei
693
Best: 491
▼
-99
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
60
Punti
12
Tornei
711
Best: 658
--
0
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
56
Punti
14
Tornei
736
Best: 736
▲
30
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
19
Tornei
775
Best: 775
▲
57
Viola Turini
ITA, 0
45
Punti
11
Tornei
798
Best: 798
▲
104
Camilla Gennaro
ITA, 0
42
Punti
16
Tornei
819
Best: 819
▼
-8
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
846
Best: 846
▲
85
Francesca Gandolfi
ITA, 0
35
Punti
12
Tornei
872
Best: 872
▲
27
Marta Lombardini
ITA, 0
31
Punti
10
Tornei
898
Best: 192
▼
-33
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
29
Punti
7
Tornei
913
Best: 913
▼
-1
Maddalena Giordano
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
930
Best: 930
▼
-10
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
934
Best: 934
▼
-9
Lavinia Luciano
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
974
Best: 974
▼
-12
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
997
Best: 951
▼
-11
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
21
Punti
11
Tornei
1000
Best: 1000
▼
-76
Giulia Paterno
ITA, 0
21
Punti
12
Tornei
1001
Best: 5
▼
-126
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
20
Punti
1
Tornei
1051
Best: 1051
▲
50
Barbara Dessolis
ITA, 0
18
Punti
11
Tornei
1092
Best: 428
▼
-5
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
15
Punti
5
Tornei
1104
Best: 1104
▼
-4
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1111
Best: 1111
▼
-2
Eleonora Alvisi
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1145
Best: 1145
▲
49
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1198
Best: 1198
▲
217
Sofia Avataneo
ITA, 0
11
Punti
6
Tornei
1203
Best: 1203
▼
-10
Carlotta Moccia
ITA, 0
11
Punti
6
Tornei
1220
Best: 1220
▼
-4
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1224
Best: 627
▼
-156
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
10
Punti
5
Tornei
1252
Best: 1252
--
0
Ilary Pistola
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1254
Best: 1254
▼
-11
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1261
Best: 1261
▲
11
Micol Salvadori
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1266
Best: 660
▼
-13
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
9
Punti
5
Tornei
1306
Best: 1306
▼
-70
Caterina Odorizzi
ITA, 0
8
Punti
6
Tornei
1306
Best: 1218
▲
13
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
8
Punti
6
Tornei
1387
Best: 1387
▼
-18
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1387
Best: 1387
▼
-18
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1396
Best: 1396
▼
-87
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1435
Best: 1435
▲
1
Aurora Corvi
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1435
Best: 1435
▲
1
Aurora Nosei
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1435
Best: 1435
▼
-20
Viola Bedini
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1435
Best: 1435
▼
-20
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1435
Best: 1435
▼
-66
Chiara Fornasieri
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1435
Best: 1435
▼
-66
Aurora Urso
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1496
Best: 1496
▼
-21
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1496
Best: 1496
▼
-21
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
Suggerimenti per la Redazione:
– Eliminare le date di nascita e sostituirle con l’età corrente
– Fare questo per ogni giocatrice (perchè molte hanno “0” nella data di nascita?)
– Eliminare l’inutile dicitura “ITA”
101.
Si, record italiano.
Quindi quante settimane complessive in top ten per jas? È record??