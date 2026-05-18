Il Roland Garros di Eurosport: Dalle qualificazioni alla finale di domenica 7 giugno, 900 partite in diretta su HBO Max e discovery+. Andreas Seppi entra nel team italiano di Eurosport al commento del Grand Slam

Seconda prova del Grande Slam 2026, il Roland Garros è un’esclusiva di Warner Bros. Discovery con tutte le partite su HBO Max e i migliori match su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e le leggende del tennis al centro del racconto, tra cui Chris Evert, Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe e Mats Wilander.

Dalle qualificazioni, che cominciano oggi, alle finali femminile e maschile di sabato 6 e domenica 7 giugno, il Roland Garros è tutto su HBO Max (disponibile anche su Prime Video e TIMVISION), sui canali Eurosport (inclusi su Dazn e TimVision Play) e su discovery+ (disponibile su Prime Video e Sky).

Campione ATP su tutte le superfici del tennis mondiale e protagonista inossidabile di tutte le prove del Grand Slam, Andreas Seppi entra a far parte del team di Eurosport Italia al commento del Roland Garros: una squadra di talent che comprende Roberta Vinci, Barbara Rossi, Paolo Cané, Marco Bucciantini, Lorenzo Cazzaniga, Giulia Gatto Monticone e Guido Monaco in cabina con Riccardo Bisti, Andrea Distaso, Simone Eterno, Federico Ferrero, Paolo Ghisoni, Alessandro Lettieri, Jacopo Lo Monaco, Francesco Paone, Dario Puppo, Francesco Sessa e Federico Zanon.

Grazie a HBO Max, Warner Bros. Discovery (WBD) si prepara a offrire la copertura più ampia mai realizzata del Roland-Garros, per un totale di 900 partite e con le migliori funzionalità in-app pensate per non perdere nemmeno un punto del torneo:

MULTIVIEW, che consente di guardare fino a quattro partite simultaneamente sullo stesso schermo;

KEY MOMENTS, per passare rapidamente ai punti decisivi delle partite in corso: set-point e match-point;

PLAYER ALERTS, notifiche in tempo reale sull’entrata in campo dei tennisti preferiti;

Streaming in 1080p con Dolby Vision e Dolby Atmos;

Feed multilingua fino a 20 commenti selezionabili per gli spettatori europei.

Disponibile da oggi su HBO Max, il documentario originale The New Dawn of Tennis è dedicato ai dominatori del tennis Jannik Sinner e Carlos Alcaraz eredi dei Big Three con la loro intensa rivalità sportiva, culminata nell’ultima leggendaria e indimenticabile finale del Roland-Garros. Il documentario include interviste esclusive agli esperti ed ex-campioni di tennis, tra cui John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Justine Henin, Alex Corretja, la direttrice del Roland Garros Amélie Mauresmo e Ricardo Piatti ex-coach di Sinner, che rivivono e analizzano nel dettaglio lo svolgimento della finale più lunga nella storia del Roland-Garros.

Scott Young, EVP di WBD Sports Europe, ha dichiarato: «Il Roland-Garros è al centro di un imperdibile periodo sportivo sui nostri canali e piattaforme. Grazie alla nostra forza narrativa, alla produzione di Eurosport, alle funzionalità della nuova piattaforma HBO Max, al livello del lavoro onsite e ai talent più titolati nella storia del tennis, la nostra copertura offrirà il Roland Garros più completo e autentico di sempre, da ovunque i fan lo stiano guardando».

Warner Bros. Discovery dispone di 60 piattaforme digitali localizzate in Europa tra web, app e social media per portare i fan dietro le quinte e raccontare ogni momento del torneo, dall’accesso in mixed zone con i migliori giocatori del mondo, alle spettacolari riprese con droni. Sul sito di Eurosport Italia saranno disponibili gli highlights dei match del Roland Garros e le interviste on court di Matteo Zorzoli inviato a Parigi. Inoltre, Eurosport rinnova il classico appuntamento con Schiaffo al Volo condotto da Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco per approfondire tutti i temi del torneo con Roberta Vinci e Andrea Seppi: in podcast; live e on demand sul canale YouTube di Eurosport Italia.