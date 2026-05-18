Il Roland Garros di Eurosport: Dalle qualificazioni alla finale di domenica 7 giugno, 900 partite in diretta su HBO Max e discovery+. Andreas Seppi entra nel team italiano di Eurosport al commento del Grand Slam
Seconda prova del Grande Slam 2026, il Roland Garros è un’esclusiva di Warner Bros. Discovery con tutte le partite su HBO Max e i migliori match su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e le leggende del tennis al centro del racconto, tra cui Chris Evert, Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe e Mats Wilander.
Dalle qualificazioni, che cominciano oggi, alle finali femminile e maschile di sabato 6 e domenica 7 giugno, il Roland Garros è tutto su HBO Max (disponibile anche su Prime Video e TIMVISION), sui canali Eurosport (inclusi su Dazn e TimVision Play) e su discovery+ (disponibile su Prime Video e Sky).
Campione ATP su tutte le superfici del tennis mondiale e protagonista inossidabile di tutte le prove del Grand Slam, Andreas Seppi entra a far parte del team di Eurosport Italia al commento del Roland Garros: una squadra di talent che comprende Roberta Vinci, Barbara Rossi, Paolo Cané, Marco Bucciantini, Lorenzo Cazzaniga, Giulia Gatto Monticone e Guido Monaco in cabina con Riccardo Bisti, Andrea Distaso, Simone Eterno, Federico Ferrero, Paolo Ghisoni, Alessandro Lettieri, Jacopo Lo Monaco, Francesco Paone, Dario Puppo, Francesco Sessa e Federico Zanon.
Grazie a HBO Max, Warner Bros. Discovery (WBD) si prepara a offrire la copertura più ampia mai realizzata del Roland-Garros, per un totale di 900 partite e con le migliori funzionalità in-app pensate per non perdere nemmeno un punto del torneo:
MULTIVIEW, che consente di guardare fino a quattro partite simultaneamente sullo stesso schermo;
KEY MOMENTS, per passare rapidamente ai punti decisivi delle partite in corso: set-point e match-point;
PLAYER ALERTS, notifiche in tempo reale sull’entrata in campo dei tennisti preferiti;
Streaming in 1080p con Dolby Vision e Dolby Atmos;
Feed multilingua fino a 20 commenti selezionabili per gli spettatori europei.
Disponibile da oggi su HBO Max, il documentario originale The New Dawn of Tennis è dedicato ai dominatori del tennis Jannik Sinner e Carlos Alcaraz eredi dei Big Three con la loro intensa rivalità sportiva, culminata nell’ultima leggendaria e indimenticabile finale del Roland-Garros. Il documentario include interviste esclusive agli esperti ed ex-campioni di tennis, tra cui John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Justine Henin, Alex Corretja, la direttrice del Roland Garros Amélie Mauresmo e Ricardo Piatti ex-coach di Sinner, che rivivono e analizzano nel dettaglio lo svolgimento della finale più lunga nella storia del Roland-Garros.
Scott Young, EVP di WBD Sports Europe, ha dichiarato: «Il Roland-Garros è al centro di un imperdibile periodo sportivo sui nostri canali e piattaforme. Grazie alla nostra forza narrativa, alla produzione di Eurosport, alle funzionalità della nuova piattaforma HBO Max, al livello del lavoro onsite e ai talent più titolati nella storia del tennis, la nostra copertura offrirà il Roland Garros più completo e autentico di sempre, da ovunque i fan lo stiano guardando».
Warner Bros. Discovery dispone di 60 piattaforme digitali localizzate in Europa tra web, app e social media per portare i fan dietro le quinte e raccontare ogni momento del torneo, dall’accesso in mixed zone con i migliori giocatori del mondo, alle spettacolari riprese con droni. Sul sito di Eurosport Italia saranno disponibili gli highlights dei match del Roland Garros e le interviste on court di Matteo Zorzoli inviato a Parigi. Inoltre, Eurosport rinnova il classico appuntamento con Schiaffo al Volo condotto da Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco per approfondire tutti i temi del torneo con Roberta Vinci e Andrea Seppi: in podcast; live e on demand sul canale YouTube di Eurosport Italia.
TAG: Eurosport, Tennis in Tv
Andreas ha sempre parlato un italiano più che perfetto, un leggerissimo accento forse ma poca roba.
Il fatto è che è sempre stato un tipo timidissimo ed introverso per cui mi fa una gran curiosità ritrovarcelo costretto a parlare 🙂
Che disdetta per te, non puoi neanche distorcere il nome di Andreas come fai con la povera Karin.
Seppi ha sempre parlato italiano, come vuoi che se la cavi se non bene?
È come a Melbourne, ci si abbona per un mese a 7,99 e poi si disdice… un prezzo popolare ed accessibile a tutti, mica come i biglietti sul centrale del foro italico che alla cieca ti bruciavi l’intero stipendio solo per una giornata… viva il tennis in tv, morte al tennis dal vivo, riservato alla nuova plutocrazia di vip ed alta borghesia, gente che magari manco ha la quinta elementare (senza rancore, ma solo per dire come stanno effettivamente le cose)
@ Doppiopunto (#4619016)
Per non parlare del fatto che Now (io non ho Sky ma la sua versione streaming e, per mia scelta, limitata al solo sport per vedere i due slam di Wimbledon e Flushing Meadows) in tre anni è passato da 16.99 a 25.99 a 29,99 €/mese, mentre Discovery+ mi costa 7.99€/mese, anche qui per vedere due slam (Australian e Roland Garros).
Per il resto guardo tutto su TennisTV (ATP)) a 16.99 €/mese che ha anche il vantaggio di non avere pubblicità per cui si possono vedere come stanno i giocatori al cambio campo e le statistiche di fine set.
Sky è davvero pessimo a livello streaming, ma anche Discovery non scherza… comunque 8 euro per vedere il Roland Garros si può fare
E vabbè si fa l’abbonamento a 7,99 al mese su Discovery tramite Amazon Prime e poi si disdice.. è un po’ ridicolo, ma così funziona oggi
@ l Occhio di Sauron (#4619012)
E, fatto praticamente inaudito, di ascoltarlo.
Ho molta curiosità di sentire come se la caverà, anche con l’Italiano.
La sua conterranea Carin Chnapp, senza eccellere (sia nella forma che nei contenuti), è comunque una commentatrice di piacevole ascolto, perché non potrebbe esserlo lui?
@ Doppiopunto (#4619016)
Ecco!
Farlo capire a chi ritiene eccellente ed intoccabile il (dis)servizio offerto dalla TV concorrente e quasi monopolistica è fatica sprecata.
Se posso dire la mia, la copertura che assicura Eurosport agli eventi che ha in esclusiva, Australian Open e Roland Garros, è di gran lunga superiore a quella che riserva Sky. Si possono rivedere le partite quando si vuole, i momenti salienti o sintesi abbastanza estese. Ottima visione e recap della giornata esaustivi, anch’essi sempre a disposizione. Da vedere anche il film dell’epica, perché tale è, finale dello scorso anno. Partita che ha percosso i nostri cuori per com’è finita ma che è entrata con merito nella storia del tennis. Un poco mi consola, ma giusto un’antecchia.
Grande Andreas!
Felice di rivederti!