La prima edizione del Kia Open incorona il favorito: Filippo Speziali campione allo Sporting Milano 3

Da favorito della vigilia a campione. È Filippo Speziali il vincitore della prima edizione del Kia Open, torneo Open da 8.000 euro di montepremi organizzato dallo Sporting Milano 3. Al termine di due settimane che hanno coinvolto sui campi del circolo meneghino ben 128 atleti provenienti da ogni parte d’Italia, a spuntarla è stato il ventiseienne milanese, classificato 2.1 e arrivato al numero 860 del ranking Atp nel 2023, vittorioso per 6-4 6-1 nella finale di domenica contro il bergamasco Leonardo Malgaroli. Reduce dalla partecipazione alle prequalificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia, dove non è andato lontano dal guadagnarsi una wild card per il tabellone cadetto del Masters 1000, Speziali ha recitato un ruolo da assoluto protagonista nelle fasi conclusive dell’evento di Basiglio, concedendo appena un gioco ai quarti di finale a Giulio Colacioppo (6-0 6-1) e quattro in semifinale ad Andrea Colombo (6-4 6-0).

“Sin dai primi turni – ha detto Diego Cagnoni, direttore del torneo – si sono viste delle partite di livello molto alto. Abbiamo avuto qualche problematica legata al maltempo, ma il giudice arbitro Roberto Veutro ha gestito al meglio anche questa situazione. Siamo molto contenti per com’è andata la prima edizione e orgogliosi dell’affluenza del pubblico. Inizieremo già da subito a ragionare sull’edizione 2027, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente l’appeal di questo torneo: vorremmo farlo diventare un appuntamento internazionale del calendario ITF nel giro di quattro anni. Sarà un lungo percorso, ma il primo passo è stato compiuto con successo”.

Molto soddisfatto anche Emanuel Stilo, amministratore delegato dello Sporting Milano 3: “Questo evento – ha detto – non ha soltanto celebrato il talento dei partecipanti, ma ha messo in luce anche l’eccellente organizzazione della nostra struttura e dello staff, che ha lavorato con dedizione per garantire a tutti un’esperienza impeccabile. Abbiamo dimostrato di essere capaci di organizzare grandi eventi nel mondo del tennis, che è diventato ormai lo sport nazionale. Le tribune sono state sempre piene di gente e ci fa piacere aver coinvolto anche i più piccoli. L’appuntamento è per il prossimo anno, con l’intento comune di crescere ancora di più”.

RISULTATI

Quarti di finale: Filippo Speziali b. Giulio Colacioppo 6-0 6-1, Andrea Colombo b. Andrea Tognolini 6-4 7-6, Leonardo Malgaroli b. Carlo Alberto Fossati 6-2 6-0, Romeo Spinolo b. Filippo Moroni 6-4 4-6 6-2. Semifinali: Filippo Speziali b. Andrea Colombo 6-4 6-0, Leonardo Malgaroli b. Romeo Spinolo 6-4 6-2. Finale: Filippo Speziali b. Leonardo Malgaroli 6-4 6-1