Roland Garros 2026 - Day 1 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Travaglia lotta e vola al secondo turno. Pellegrino avanza al secondo turno. Oggi in campo altri cinque azzurri (LIVE)

18/05/2026 13:14 17 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia sono al secondo turno. Pellegrino ha battuto Nicolas Moreno De Alboran 6-2 7-5 e ora affronterà Lloyd Harris; Travaglia ha superato Juan Pablo Ficovich 6-3 6-7(2) 7-5 e troverà Michael Zheng.

Buon esordio per Andrea Pellegrino nelle qualificazioni del Roland Garros 2026. L’azzurro ha superato al primo turno Nicolas Moreno De Alboran con il punteggio di 6-2 7-5, chiudendo la pratica in 1 ora e 20 minuti sul Court 5.
Al secondo turno delle qualificazioni Pellegrino affronterà Lloyd Harris testa di serie n.31, che ha eliminato il francese Hugo Grenier con un netto 6-3 6-3.

Buona la prima per Stefano Travaglia nelle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro ha superato Juan Pablo Ficovich al termine di una battaglia molto tirata, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-7(2) 7-5.
Dopo aver vinto il primo set, Travaglia ha subito il ritorno dell’argentino nel secondo parziale, deciso al tie-break. Nel terzo set, però, l’italiano è riuscito a trovare lo spunto decisivo nel finale, conquistando così l’accesso al secondo turno del tabellone cadetto.
Nel prossimo match Travaglia affronterà lo statunitense Michael Zheng, con in palio un posto al turno decisivo delle qualificazioni.

Parigi, Francia  ·  18 Maggio 2026

11°C
Soleggiato ora, rovesci a tratti  ·  Picco 16°C
CIELO Nubi in aumento
PIOGGIA Rovesci nelle ore centrali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Maggio
🎾  Programma del giorno — 18 Maggio
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Hugo Grenier FRA vs Lloyd Harris RSA

Hugo Grenier
3
3
Lloyd Harris [31]
6
6
Vincitore: Lloyd Harris
Maja Chwalinska POL vs Alice Rame FRA

Maja Chwalinska [8]
15
6
3
Alice Rame
0
0
3
David Goffin BEL vs Chun-Hsin Tseng TPE

Sloane Stephens USA vs Carol Young Suh Lee USA

Court 14 – Ore: 10:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Michael Zheng USA

Antoine Ghibaudo
4
2
Michael Zheng
6
6
Vincitore: Michael Zheng
Daniel Evans GBR vs Daniel Jade FRA

Daniel Evans
15
4
2
Daniel Jade
0
6
2
Robin Bertrand FRA vs Daniil Glinka EST

Mary Stoiana USA vs Selena Janicijevic FRA

Susan Bandecchi SUI vs Chloé Paquet FRA

Court 7 – Ore: 10:00
Eleejah Inisan FRA vs Julia Avdeeva ---
Eleejah Inisan
2
3
Julia Avdeeva
6
6
Vincitore: Julia Avdeeva
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Thomas Faurel FRA

Genaro Alberto Olivieri
0
6
2
Thomas Faurel
0
7
1
Mayar Sherif EGY vs Andrea Lazaro garcia ESP

Gonzalo Bueno PER vs Florent Bax FRA

Charles Broom GBR vs Ugo Blanchet FRA

Court 6 – Ore: 10:00
Manon Leonard FRA vs Himeno Sakatsume JPN
Manon Leonard
1
0
Himeno Sakatsume [21]
6
6
Vincitore: Himeno Sakatsume
Polina Iatcenko --- vs Carole Monnet FRA

Polina Iatcenko
0
4
6
0
Carole Monnet
0
6
4
0
Aliona Falei --- vs Lisa Pigato ITA

Alex Barrena ARG vs Alexis Galarneau CAN

Kayla Day USA vs Oceane Dodin FRA

Court 2 – Ore: 10:00
Kathinka Von deichmann LIE vs Joanna Garland TPE
Kathinka Von deichmann
6
6
6
Joanna Garland
2
7
1
Vincitore: Kathinka Von deichmann
Sinja Kraus AUT vs Celine Naef SUI

Sinja Kraus [2]
30
1
Celine Naef
30
1
Juan Carlos Prado angelo BOL vs Mackenzie Mcdonald USA

Matilde Jorge POR vs Elvina Kalieva USA

Court 3 – Ore: 10:00
Lanlana Tararudee THA vs Despina Papamichail GRE

Lanlana Tararudee [1]
6
3
3
Despina Papamichail
1
6
6
Vincitore: Despina Papamichail
Elizara Yaneva BUL vs Irina-Camelia Begu ROU

Elizara Yaneva
0
2
Irina-Camelia Begu
0
1
Frederico Ferreira silva POR vs Federico Agustin Gomez ARG

Bernard Tomic AUS vs Moez Echargui TUN

Court 4 – Ore: 10:00
Ilia Simakin --- vs Liam Draxl CAN
Ilia Simakin
4
7
2
Liam Draxl
6
6
6
Vincitore: Liam Draxl
Lina Gjorcheska MKD vs Suzan Lamens NED

Lina Gjorcheska
0
2
Suzan Lamens [17]
0
2
Mona Barthel GER vs Anna-Lena Friedsam GER

Lukas Neumayer AUT vs Alex Bolt AUS

Court 5 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Nicolas Moreno de alboran USA
Andrea Pellegrino
6
7
Nicolas Moreno de alboran
2
5
Vincitore: Andrea Pellegrino
Ekaterine Gorgodze GEO vs Tamara Zidansek SLO

Ekaterine Gorgodze
0
6
4
0
Tamara Zidansek [22]
0
0
6
0
Ana Sofia Sánchez MEX vs Leyre Romero gormaz ESP

Federico Cina ITA vs Yosuke Watanuki JPN

Court 8 – Ore: 10:00
Miriam Bulgaru ROU vs Hanyu Guo CHN
Miriam Bulgaru
5
0
Hanyu Guo
7
6
Vincitore: Hanyu Guo
Facundo Diaz acosta ARG vs Christopher O’connell AUS

Facundo Diaz acosta
40
6
Christopher O'connell
40
5
Greet Minnen BEL vs Anastasia Gasanova ---

Alejandro Moro canas ESP vs Stefano Napolitano ITA

Court 9 – Ore: 10:00
Victoria Jimenez kasintseva AND vs Elena Pridankina ---
Victoria Jimenez kasintseva [6]
7
2
4
Elena Pridankina
6
6
6
Vincitore: Elena Pridankina
Jay Clarke GBR vs Dane Sweeny AUS

Martin Damm USA vs Toby Samuel GBR

Linda Klimovicova POL vs Lola Radivojevic SRB

Vilius Gaubas LTU vs Federico Coria ARG

Court 10 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas BEL vs Tereza Mrdeza CRO
Sofia Costoulas
6
6
Tereza Mrdeza
0
2
Vincitore: Sofia Costoulas
Otto Virtanen FIN vs August Holmgren DEN

Otto Virtanen [16]
6
2
August Holmgren
7
6
Vincitore: August Holmgren
Gabriela Knutson CZE vs Martina Trevisan ITA

Nikoloz Basilashvili GEO vs Pedro Boscardin dias BRA

Nicolas Mejia COL vs Pablo Llamas ruiz ESP

Court 11 – Ore: 10:00
Mai Hontama JPN vs Taylah Preston AUS
Mai Hontama
7
6
Taylah Preston [19]
5
3
Vincitore: Mai Hontama
Sho Shimabukuro JPN vs Stefanos Sakellaridis GRE

Sho Shimabukuro [2]
0
6
3
Stefanos Sakellaridis
0
2
4
Dalibor Svrcina CZE vs Guy Den ouden NED

Alina Korneeva --- vs Nao Hibino JPN

Aliaksandra Sasnovich --- vs Whitney Osuigwe USA

Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong NED vs Fajing Sun CHN
Jesper De jong [1]
7
7
Fajing Sun
6
6
Vincitore: Jesper De jong
Remy Bertola SUI vs Shintaro Mochizuki JPN

Remy Bertola
0
2
0
Shintaro Mochizuki [19]
0
6
0
Yue Yuan CHN vs Harriet Dart GBR

Vitaliy Sachko UKR vs Jack Pinnington jones GBR

Dominika Salkova CZE vs Veronika Podrez UKR

Court 13 – Ore: 10:00
Juan Pablo Ficovich ARG vs Stefano Travaglia ITA
Juan Pablo Ficovich
3
7
5
Stefano Travaglia [29]
6
6
7
Vincitore: Stefano Travaglia
Max Houkes NED vs Marco Cecchinato ITA

Noma Noha akugue GER vs Tatiana Prozorova ---

Arantxa Rus NED vs Jazmin Ortenzi ARG

Joao Lucas Reis da silva BRA vs Calvin Hemery FRA

JOA20 (Guest) 18-05-2026 13:17

Buona la prima per Pelle e Steto, vediamo chi altri si aggiunge a loro

Detuqueridapresencia 18-05-2026 13:10

Scritto da SGT76

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

Ogni Villaggio che si rispetti,
Necessità di 1 come te:)

Magari è un genio incompreso della gufata inversa…. 🙄 🙄 🙄

No, eh? Non è così, vero?
😆

Luciano65 (Guest) 18-05-2026 12:49

E si aggiunge anche Travaglia!!! L’avevo pronosticato al 50% in effetti la partita è stata molto equilibrata; visto solo il terzo set, peccato solo per il contro break. Ora Zheng, che personalmente non ho mai visto giocare. Si può fare.

Tifoso degli italiani (Guest) 18-05-2026 12:48

Bravo Pelle, pur non essendo testa di serie (con la classifica di questa settimana lo sarebbe e anche bella alta) il tabellone non è male… Dopo Roma non sarebbe male replicare a Parigi!

Nel mentre anche Steto decide di “rimpatriare” un altro giorno e resta Oltralpe.

walden 18-05-2026 12:47

Anche Steto passa, dopo una discreta battaglia, alla faccia del solito muride…

walden 18-05-2026 12:34

Scritto da carlo
…infortunati (oltre a Passaro e Musetti)…

e Gigante…

ilpallettaro (Guest) 18-05-2026 12:16

esordio della pigato in uno slam. complimenti alla resilienza, è riuscita dove molti “enfant prodige”, che non erano per nulla prodige ma che sono serviti a qualche furbone a costruirsi carriere, hanno fallito: resistere mentalmente al muro della realtà e proseguire affrontando una carriera senza le luci della ribalta ma di partite giocate dall’altra parte del mondo il lunedì alle 10 a.m. davanti a 0 spettatori.
sarebbe interessante una intervista.

LunaDiamante 18-05-2026 11:57

Le qualificazioni le trasmette integralmente Discovey +…
In questo momento sto vedendo Stefano Travaglia contro Ficovich…

SGT76 18-05-2026 11:57

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

Ogni Villaggio che si rispetti,
Necessità di 1 come te:)

Lukaa 18-05-2026 11:39

Scritto da Arnaldo
qualcuno è al corrente se le partite di qualificazione sono trasmesse gratuitamente ? Mi pareva di ricordare che lo fossero…

Di solito sul canale YouTube del Roland garros.

Maurantonio 18-05-2026 11:39

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

E intanto Pellegrino va avanti.
Dopo ieri e l’ennesimo Malox ti attacchi al primo turno di quali al RG.
——

carlo (Guest) 18-05-2026 11:35

…infortunati (oltre a Passaro e Musetti)…

Luciano65 (Guest) 18-05-2026 11:34

E bravo Pellegrino che non smentisce il mio pronostico! Solido e preciso nei momenti importanti. Spiace per De Alboran, sempre piacevole a vedersi.

carlo (Guest) 18-05-2026 11:33

Qualcuno sa perchè non ci sono Nardi e Zeppieri? Infortunati?

Arnaldo (Guest) 18-05-2026 11:00

qualcuno è al corrente se le partite di qualificazione sono trasmesse gratuitamente ? Mi pareva di ricordare che lo fossero…

Adrien Ouilecoup (Guest) 18-05-2026 10:43

Oggi probabile rimpatriata generale.

Luciano65 (Guest) 18-05-2026 09:52

Pellegrino e Cinà avanzano, Steto e Napo al 50%. Cecchinato 25%.

3 sono contento. Dopo Sinner, guardiamo anche qualcun altro dei nostri (e non solo, magari un po’ di Goffin…)

