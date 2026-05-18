Alcaraz applaude Sinner dopo il trionfo di Roma: “Hai completato il Golden Masters, te lo meriti”

Il trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Roma continua a generare reazioni nel mondo del tennis. Dopo la vittoria in finale contro Casper Ruud, l’azzurro ha completato una delle imprese più prestigiose del circuito ATP: conquistare almeno una volta tutti e nove i tornei Masters 1000, il cosiddetto Career Golden Masters. Un traguardo che, prima di lui, era stato raggiunto soltanto da Novak Djokovic.

Tra i primi a complimentarsi con Sinner è stato anche Carlos Alcaraz, il suo grande rivale generazionale. Il murciano, attualmente fermo per il recupero dall’infortunio al polso, ha voluto rendere omaggio all’impresa dell’italiano attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

“Felicidades, Jannik, por completar el Golden Masters, te lo mereces”, ha scritto Alcaraz. Tradotto in italiano: “Complimenti Jannik, per aver completato il Golden Masters, te lo meriti”.

Un messaggio semplice, ma significativo. Alcaraz e Sinner stanno costruendo una rivalità destinata a segnare un’epoca, ma il rispetto reciproco tra i due resta uno degli aspetti più belli di questa sfida. Lo spagnolo non ha potuto essere protagonista a Roma a causa dei problemi fisici, ma non ha voluto far mancare il suo riconoscimento a un risultato storico.

Con il titolo al Foro Italico, Sinner non solo ha riportato un italiano sul trono di Roma dopo il successo di Adriano Panatta nel 1976, ma ha anche completato una collezione che sembrava riservata a pochissimi. Né Rafael Nadal né Roger Federer, pur dominando intere stagioni e superfici, erano riusciti a vincere tutti i Masters 1000 del calendario.

Il gesto di Alcaraz conferma ancora una volta la dimensione sportiva e umana della rivalità con Sinner. Due campioni diversi, due percorsi paralleli, una sfida che continua a spingere entrambi verso nuovi limiti. Questa volta, però, il palcoscenico è tutto per Jannik: Roma lo incorona e anche il suo più grande rivale si inchina davanti alla storia.





Marco Rossi