Alcaraz applaude Sinner dopo il trionfo di Roma: “Hai completato il Golden Masters, te lo meriti”
Il trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Roma continua a generare reazioni nel mondo del tennis. Dopo la vittoria in finale contro Casper Ruud, l’azzurro ha completato una delle imprese più prestigiose del circuito ATP: conquistare almeno una volta tutti e nove i tornei Masters 1000, il cosiddetto Career Golden Masters. Un traguardo che, prima di lui, era stato raggiunto soltanto da Novak Djokovic.
Tra i primi a complimentarsi con Sinner è stato anche Carlos Alcaraz, il suo grande rivale generazionale. Il murciano, attualmente fermo per il recupero dall’infortunio al polso, ha voluto rendere omaggio all’impresa dell’italiano attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.
“Felicidades, Jannik, por completar el Golden Masters, te lo mereces”, ha scritto Alcaraz. Tradotto in italiano: “Complimenti Jannik, per aver completato il Golden Masters, te lo meriti”.
Un messaggio semplice, ma significativo. Alcaraz e Sinner stanno costruendo una rivalità destinata a segnare un’epoca, ma il rispetto reciproco tra i due resta uno degli aspetti più belli di questa sfida. Lo spagnolo non ha potuto essere protagonista a Roma a causa dei problemi fisici, ma non ha voluto far mancare il suo riconoscimento a un risultato storico.
Con il titolo al Foro Italico, Sinner non solo ha riportato un italiano sul trono di Roma dopo il successo di Adriano Panatta nel 1976, ma ha anche completato una collezione che sembrava riservata a pochissimi. Né Rafael Nadal né Roger Federer, pur dominando intere stagioni e superfici, erano riusciti a vincere tutti i Masters 1000 del calendario.
Il gesto di Alcaraz conferma ancora una volta la dimensione sportiva e umana della rivalità con Sinner. Due campioni diversi, due percorsi paralleli, una sfida che continua a spingere entrambi verso nuovi limiti. Questa volta, però, il palcoscenico è tutto per Jannik: Roma lo incorona e anche il suo più grande rivale si inchina davanti alla storia.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner
In parte, sicuramente. Ma la sfida è multidimensionale! Basta guardare la semifinale con Medvedev, o la tensione in finale con Ruud. La verità è che Jannik sa far fronte alle circostanze con una tenacia e una chiarezza e una qualità tecnica fuori dal comune !!
@ NonSoloSinner (#4618841)
Se Alcaraz è infortunato è anche un po’ colpa sua.
Il suo modo di giocare, sempre al massimo non è sano per il corpo,
infatti vedi barcellona fatto per tornare #1 e altri motivi.
Il problema che ha non è nato alla scadere della mezzanotte, dovevano esserci dei segnali e lui e il suo team dovevano coglierli.
Sinner è più attento al fisico e non si fa problemi a saltare un torneo,
non è andato neanche da Mattarella in una occasione.
Quindi si Alcaraz è forte e talentuoso, ma se non coltivi questo talento…
Ehi ATP, potete per favore cambiare il nome che a Salvo non piace?
Mah, comunque stavo notando che, sarà una fatalità sicuramente, ma nei post dedicati al record di Sinner dei 1000 consecutivi vinti e di quello eguagliato di Djoko sul golden master ci sono interventi dei sostenitori di quest’ultimo che sembrano quasi “marcare” il territorio intervenendo per ribadire, rintuzzare, chiarire che comunque il loro idolo rimane il Goat.. ma per una volta rimanerne fuori no? Qui si stanno festeggiando i risultati di Sinner, è il suo momento, ma niente, arrivano come “cavallette” a difendere l’unicità del serbo..ma chi glielo tocca? Maria santa, che pesantezza… si vogllono mostrare superiori dicendo, giustamente, che attualmente il palmares di Nole è inattaccabile per cui i successi di Sinner non gli toccano, ma poi sono sempre qui oh, una in particolare ( dimostrando quindi di rosicare.. ma perché poi?) ..mah.. anche ribadire che il palmares di Alcaraz è superiore a quello di Sinner.. ma che c’entra con questi thread? Veramente sembra che vogliano solo guastare la “festa”.. un po’ patetico
Certo che tutto dipende dagli avversari ma è sempre stato così…tante volte Federer ad esempio ha vinto SLAM e 1000 contro avversari acciaccati o non top 10…!
@ NonSoloSinner (#4618841)
Che stronzata…. i “se” e i “ma” servono solo per le chiacchiere da bar,mentre i risultati restano! Fattene una ragione. PS è come e dire che SE l’anno scorso al RG Sinner avesse vinto uno dei march point ora avrebbe uno slam in più!
@ NonSoloSinner (#4618841)
Fatti una vita, per favore!
Certamente, se ci fosse stato Alcaraz a Madrid e Roma, sarebbe stato molto più difficile vincerli….però negli albi d’oro questo non conta, non rimane traccia.
Ma chi ha detto che si deve chiamare Golden Masters?
La parola “Golden” è qualcosa che si associa all’oro, ad esempio una vittoria olimpica.
Vincere tutti i Masters Series in carriera dovrebbe chiamarsi:
– Masters (1000/Series) Career Set
oppure
– Career Masters (1000/Series)
Forse hanno minor piacere? Non minor valore, perché vorrebbe essere oggettivo. Ma il “se fosse stato” non esiste (tranne che nel casseggio).
Alcaraz e Jodar, direi che se si comparono in simpitia non c’è paragone.
Penso che a parte invertite, anche “Giannik” avrebbe fatto lo stesso… e senza i rosicamenti di qualcuno….
Grande Carlito. Ieri dopo la vittoria di Jannik non ho seguito come volevo LT, solo pochi minuti. Volevo solo dire che dopo Madrid pensavo Jannik si dovesse riposare, poi ascoltando Vagnozzi ho capito che sarebbero andati a Roma ed ero felice anche se appena appena preoccupato in funzione del Rolando. Ieri appena vinto Roma ho capito quanto importante era questo torneo per Jannik e anche per tutti noi, come minimo la stessa importanza del Rolando. Grazie Jannik
Ci sono quelli che gioiscono per le vittorie a prescindere, poi ci sono quelli che avrebbero goduto di più se l’antagonista fosse stato Alcaraz… senza Carlos comunque si festeggia, ma le vittorie hanno minor valore
Hai assolutamente ragione Alcaraz