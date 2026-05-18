Miglior edizione di sempre degli Internazionali d’Italia su Sky: Oltre 4 milioni e 565 mila spettatori medi, con il 36,7% di share per la finale Sinner-Ruud su Sky e TV8
Si chiude la miglior edizione di sempre degli Internazionali d’Italia su Sky. La finale del Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner e Casper Ruud – in diretta dalle 17.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8 – ha raccolto complessivamente 4 milioni e 567 mila spettatori medi in total audience*, con il 36,7% di share*, 7 milioni e 838 mila spettatori unici** e un picco di oltre 5 milioni e 530 mila spettatori in total audience* al momento del match point.
In particolare, su Sky il match ha registrato 1 milione e 438 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con l’11,6% di share*: Si tratta del sesto miglior ascolto per una partita di tennis su Sky che chiude così la miglior edizione di sempre degli Internazionali di Roma nella Casa dello Sport.
Su TV8, invece, gli spettatori medi complessivi sono stati 3 milioni e 130 mila*, con il 25,2% di share*.
Ottimi ascolti anche per il postpartita, con Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti che su Sky e TV8 hanno totalizzato 1 milione 412 mila spettatori medi complessivi in total audience*.
Ottimi numeri anche per la vittoria della coppia Bolelli/Vavassori. La finale che ha visto trionfare gli azzurri contro Granollers/Zeballos – dalle 14 su Sky Sport Tennis e Cielo – ha ottenuto 616 mila spettatori medi complessivi*, con il 5,4% di share* e 1 milione 950 mila spettatori unici**
Il trionfo dell’azzurro fa segnare numeri importanti anche sui canali digital di Sky Sport. SkySport.it raccoglie 463 mila utenti unici, con 2 milioni di pageviews e 587 mila video views. L’intero torneo raggiunge così sul sito 2.6 milioni di utenti unici, 16 milioni di pageviews e 5 milioni di video views.
Sui social, la finale contribuisce con 1.5 milioni di interazioni e 18 milioni di video views, mentre l’edizione complessiva degli Internazionali raggiunge 8 milioni di interazioni e 126 milioni di video views.
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
Riassumendo: Rai tv italiana è riuscita a evitare di offrire al pubblico italiano le gesta del più grande campione dello sport italiano che dopo 50 anni di vincitori stranieri è riuscito ad alzare la coppa a Roma capitale d’Italia.. direi che rai abbia fatto un’impresa storica, a modo suo
Verissimo. Ma secondo te cosa è cambiato tra il pubblico di ieri e quello dei giorni prima?
@ giallu (#4619105)
certo, ottimo comportamento del pubblico. per questo, dicevo, magari mancavano i più esagitati, frenati dall’ostacolo economico. Nei giorni scorsi ho sentito anche odiosi applausi tra un servizio e l’altro…
Oddio, tv8 è a discrezione di Sky, se hanno fatto vedere tanti match del foro italico è perché sky e fitp avevano un accordo… comunque basta abbonarsi un mese a Discovery per un mese a 7,99 euro per vedere tutti i match, poi basta un click per disdire l’abbonamento su Discovery
Si, che è schifoso sono stra d’accordo. A me pure ha rivoltato abbastanza lo stomaco vedere in prima linea quattro file di giacchette blu (peraltro tutti identici, a dire noi siamo noi e voi…)
Lasciamo perdere qui, non è il caso.
Però si stava parlando dell’ovazione verso quel grandissimo uomo e sportivo e intelligente e , evidentemente, informato (a differenza di tanti altri suoi colleghi) che è Casper Ruud. Li è stata estremamente spontanea.
E anche durante il match quando ha fatto i punti belli.
Non credi?
Come ho scritto in un altro post, far vedere il tennis di alto livello e non solo gli italiani d’ogni tanto crea una cultura tennistica, quello che fa la il canale 8 è, mi spiace dirlo, creare tifo calcistico…
@ giallu (#4619093)
Non sono sicuro, ma credo per i prezzi. I famosi descamisados che tanto facevano imbufalire givaldo non si vedevano ieri. Certo, c’erano i politici, e non è detto che fosse meglio 😉
Non pretendo che trasmettano il 500 di Amburgo o il 250 di Ginevra, ma i Masters, gli Slams e le Finals si, oltre alla Coppa Davis che non ci fanno mai mancare, così il “generone” pensa che sia quello l’evento tennistico più importante dell’anno e rompe le scatole a Sinner se non partecipa… per far crescere la cultura tennistica, e non il tifo calcistico, bisogna far vedere gli eventi più importanti, che sono quelli che ho citato, ci siano o no italiani fra i favoriti,sono più o meno uno al mese, la maggior parte si svolge in orari compatibili con quelli della marmaglia calcistica. Ovviamente due o tre partite al giorno, ma quel minimo che può destare l’interesse dei non aficionados, spingendo, magari, qualcuno a diventarlo…
In che senso? Credo di aver intuito ma non sono sicuro
Ma sai, oramai credo che anche i vecchietti sanno che esiste il canale 8, il 26, e quelli irriducibili (per tutte altre cose ) pure il 157. Credi che serva veramente la rai ?
@ giallu (#4619080)
ieri il livello di maranza era …. necessariamente aehm.. ridotto.
con la rai si sarebbero superati ampiamente 10 milioni..roba da calcio e oltre! Evidentemente tutto questo ai signori che governano la rai non interessa!
La mia preoccupazione è che il livello medio si abbassa. E di conseguenza prima o poi si arriva a essere come i brasiliani per Fonseca. Di contro ieri l ovazione per Casper è stata meravigliosa. Ma da dire pure che Casper è stato intelligente e pure simpatico quando, dopo le lodi per il movimento, ha detto: “about football is another story”. Ha fatto ridere pure Jan 😀
cioè sborsare cifre assurde? o c’è qualcosa che mi sfugge? certo, non guardo praticamente nulla delle tv generaliste, quindi in linea teorica non è un problema per me se poi tagliano qualche fiction per trasmettere il tennis (ma magari! 😀 ) però vorrei saperne di più, anche concretamente. che binaghi passi all’incasso mi può andare bene ma anche no.
…e senza deciding point 😉
E non c’è veramente altro da aggiungere.
A me resta il boccone amaro nel leggere i costi sul centrale.. poi mai ci sarei andato perché sono un sedentario e preferisco vedere il tennis in tv, ma mille e passa euro per vedere la finale di Sinner davvero lo trovo offensivo per le persone normali che si fanno un culo così per andare avanti
Numeri importanti, ma è necessario che la RAI, come ribadito più volte da Binaghi, si metta in condizione di trasmettere il tennis.