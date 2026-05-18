Antonio Marigliano protagonista al Trofeo Bonfiglio: sua la prima vittoria italiana nel main draw

Giornata agrodolce per il tennis italiano nel primo turno del 66° Trofeo Bonfiglio. L’avvio degli incontri dei tabelloni principali degli Internazionali d’Italia Juniores, in programma fino a domenica 24 maggio al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, ha visto subito tra i protagonisti Antonio Marigliano. Il diciottenne campano di Casoria, numero 165 del ranking mondiale under 18, ha sfruttato al meglio la wild card ricevuta, superando all’esordio lo slovacco Leon Sloboda (campione europeo under 16 in carica) con il punteggio di 6-7 6-1 6-2, in due ore e 31 minuti di gioco. Dopo un primo parziale molto equilibrato, nel quale l’azzurro si è anche ritrovato in svantaggio per 4-1, il prosieguo dell’incontro è stato completamente a favore del giocatore azzurro, complice anche un evidente calo dell’avversario che ha accresciuto notevolmente il numero degli errori non forzati. “Il set d’apertura – ha spiegato Marigliano – è stato parecchio combattuto ed è girato su pochi punti, mentre nei successivi due ho avuto il merito di partire subito bene. Ho preso pian piano fiducia nei miei mezzi, riuscendo ad essergli superiore: sono contento per com’è andata e per essere rimasto attaccato alla partita anche nei momenti difficili”.

Sono subito usciti di scena, invece, gli altri tre azzurri impegnati nella mattinata di lunedì: il marchigiano Mattia Logrippo ha perso il confronto tutto mancino con lo statunitense Gavin Goode (7-6 6-1), mentre le lombarde Carla Giambelli e Allegra Troise Mangoni sono state battute rispettivamente dall’altra statunitense Lani Chang (6-4 6-3) e dalla lettone Adelina Lacinova (6-0 6-1). Martedì, col via fissato alle 10 del mattino, toccherà ai restanti undici italiani impegnati nel primo turno. Unico escluso, fra i nostri, il toscano Raffaele Ciurnelli che esordirà dal secondo round, come tutte le sedici teste di serie (è la numero 15). Tra i protagonisti attesi martedì in via Arimondi ci saranno il piemontese Simone Massellani, da oggi nuovo numero uno d’Italia fra gli juniores grazie al successo di domenica a Santa Croce, e il toscano Matteo Gribaldo: il primo aprirà il suo percorso con il canadese Benjamin Azar, il secondo debutterà con il qualificato statunitense Jordan Lee. Nel femminile, invece, da seguire gli esordi di Ilary Pistola, attesa dalla qualificata ungherese Lujza Beviz, e di Vittoria Vignolini, opposta alla statunitense Chukwumelije Clarke. Curiosità anche per il debutto dei lombardi: Camilla Olga Castracani, reduce dalla finale nel Super Category under 16 disputato al Foro Italico di Roma, troverà sulla sua strada la qualificata lettone Marija Lauva, mentre le wild card locali Emiliano Bratomi, Giorgio Ghia (vincitore in doppio a Roma, con Zeno Roveri) ed Edoardo Cecchetti se la vedranno rispettivamente con l’ecuadoregno Emilio Camacho, il russo Kirill Filaretov e il colombiano Juan Miguel Bolivar Idarraga.

TUTTI RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone singolare maschile, primo turno

S. Rybkin b. K. Watanabe (JPN) 6-1 6-3, P. Chabalgoity (BRA) b. R. Cozad (USA) 6-7(5) 6-3 6-0, A. Marigliano (ITA) b. L. Sloboda (SVK) 6-7(3) 6-1 6-2, C. Doig (RSA) b. M. Ceban (GBR) 6-2 7-5, J. Secord (USA) b. M. Todoran (ROU) 6-2 6-3, G. Goode (USA) b. M. Logrippo (ITA) 7-6(2) 6-1.

Tabellone singolare femminile, primo turno

A. James (JAM) b. T. Hermanova (CZE) 7-5 6-4, W. Newman (USA) b. M. Burcescu (ROU) 6-7(4) 6-0 6-0, Y. Qu (CHN) b. L. Virc (SRB) 6-7(12) 6-1 6-1, A. Lacinova (LAT) b. A. Troise Mangoni (ITA) 6-0 6-1, L. Chang (USA) b. C. Giambelli (ITA) 6-4 6-3, R. Alame (AUS) b. N. Lagaev (CAN) 6-3 7-6(6).