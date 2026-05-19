ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Cobolli e Darderi (LIVE)
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Prevalentemente nuvoloso · Picco 20°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:00
Flavio Cobolli vs Ignacio Buse
Felix Auger-Aliassime vs Vit Kopriva
Justin Engel vs Ugo Humbert
Daniel Altmaier vs Ben Shelton (Non prima 18:00)
M1 – ore 11:00
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Luciano Darderi vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 12:00)
Hugo Gaston vs Karen Khachanov
Tommy Paul vs Tomas Martin Etcheverry
M2 – ore 11:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Fernando Romboli / Ryan Seggerman
Aleksandar Kovacevic vs Arthur Gea (Non prima 12:00)
Francisco Cabral / Joe Salisbury vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Hendrik Jebens / Tim Ruehl
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10°C
Parzialmente soleggiato · Picco 20°C
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⛅ Schiarite
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
CENTER COURT – ore 10:30
Alexei Popyrin vs Clement Tabur
Nishesh Basavareddy vs Jaume Munar
Jenson Brooksby vs Casper Ruud
Adrian Mannarino vs Raphael Collignon (Non prima 18:00)
Laslo Djere vs Juan Manuel Cerundolo
COURT 1 – ore 11:00
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas
Jakub Paul / Dominic Stricker vs Robert Galloway / John Peers
COURT 2 – ore 12:00
Ariel Behar / Mate Pavic vs Sander Arends / David Pel
TAG: ATP 250 Ginevra, ATP 250 Ginevra 2026, ATP 500 Amburgo, ATP 500 Amburgo 2026
2 commenti
Non condivido la scelta di Cobolli e Darderi, stessi errori di Musetti, sinonimo di poca fiducia in sè stessi, sempre in cerca di tornei minori per fare classifica, in parte ok va bene, ma non in vista del Roland Garros. Sinner insegna ma non a tutti
Sfortunato Flavio che tra i qualificati ha beccato il peggiore.
Buse è in rampa di lancio e ha superato in modo perentorio queste quali.
Detto ció, chi ambisce alla top 10 ed è tra l’ altro detentore del titolo, questi match deve vincerli.
L’ italoargentino, al contrario, più fortunato.
Ma sinceramente vinca o perda poco mi frega.
Mai piaciuto. Dopo Roma poi, col suo bruttissimo comportamento, men che meno.