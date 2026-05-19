Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Cobolli e Darderi (LIVE)

19/05/2026 09:35 2 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 500 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  19 Maggio 2026

12°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Maggio
10:00
14°
11:00
16°
12:00
16°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
20°
18:00
19°
19:00
18°
✅  Giornata asciutta, cielo prevalentemente nuvoloso
🎾  Programma del giorno — 19 Maggio
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
ATP 500 R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
Flavio Cobolli ITA vs Ignacio Buse PER

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Justin Engel GER vs Ugo Humbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Ben Shelton USA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare




M1 – ore 11:00
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Hamburg
Kevin Krawietz / Tim Puetz [3]
0
0
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
0
0
Mostra dettagli

Luciano Darderi ITA vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Karen Khachanov RUS

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare




M2 – ore 11:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Fernando Romboli BRA / Ryan Seggerman USA

ATP Hamburg
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
0
0
Fernando Romboli / Ryan Seggerman
0
0
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Arthur Gea FRA (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Hendrik Jebens GER / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare







🇨🇭
ATP 250 Ginevra
Ginevra, Svizzera  ·  19 Maggio 2026

10°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Maggio
10:00
11°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
18°
16:00
19°
17:00
20°
18:00
19°
19:00
18°
✅  Condizioni asciutte, schiarite dal tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 19 Maggio
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
ATP 250 R1
☁  Nuvoloso
⛅  Schiarite
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

CENTER COURT – ore 10:30
Alexei Popyrin AUS vs Clement Tabur FRA

ATP Geneva
Alexei Popyrin
15
2
Clement Tabur
15
2
Mostra dettagli

Nishesh Basavareddy USA vs Jaume Munar ESP

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Raphael Collignon BEL (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Laslo Djere SRB vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 – ore 11:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

ATP Geneva
Austin Krajicek / Nikola Mektic [1]
0
0
Vasil Kirkov / Bart Stevens
0
0
Mostra dettagli

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Petros Tsitsipas GRE / Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul SUI / Dominic Stricker SUI vs Robert Galloway USA / John Peers AUS

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – ore 12:00
Ariel Behar URU / Mate Pavic CRO vs Sander Arends NED / David Pel NED

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Aquila. 19-05-2026 10:02

Non condivido la scelta di Cobolli e Darderi, stessi errori di Musetti, sinonimo di poca fiducia in sè stessi, sempre in cerca di tornei minori per fare classifica, in parte ok va bene, ma non in vista del Roland Garros. Sinner insegna ma non a tutti

 2
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OspiteSgradito (Guest) 19-05-2026 09:54

Sfortunato Flavio che tra i qualificati ha beccato il peggiore.
Buse è in rampa di lancio e ha superato in modo perentorio queste quali.
Detto ció, chi ambisce alla top 10 ed è tra l’ altro detentore del titolo, questi match deve vincerli.
L’ italoargentino, al contrario, più fortunato.
Ma sinceramente vinca o perda poco mi frega.
Mai piaciuto. Dopo Roma poi, col suo bruttissimo comportamento, men che meno.

 1
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-1: walden