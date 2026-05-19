Martedì da ‘pokerissimo’ per l’Italia: in sette al secondo turno del Trofeo Bonfiglio

Il tennis italiano continua a brillare al 66° Trofeo Bonfiglio. Oltre a Raffaele Ciurnelli e Antonio Marigliano, il primo omaggiato di un bye e il secondo promosso già lunedì nella prima giornata dedicata ai tabelloni principali, ci saranno altri cinque tennisti azzurri nelle sfide di secondo turno che animeranno un mercoledì di fuoco sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Con inizio fissato per le ore 10, l’attesa degli appassionati sarà anche per vedere all’opera i principali favoriti per la conquista dei titoli di singolare, i brasiliani Luis Guto Miguel e Victoria Luiza Barros, entrambi già in grado di ritagliarsi spazio e risultati di rilievo nelle loro prime esperienze tra i professionisti.

Reduce dalla vittoria nel J300 di Santa Croce, il diciottenne piemontese Simone Massellani (numero 24 della classifica mondiale) ha aperto le danze a Milano con un match a senso unico contro il canadese Benjamin Azar, archiviato con lo score di 6-1 6-2 in poco più di un’ora. “Ho preparato molto bene la partita – ha detto l’allievo della Best Point Sport Village di Caramagna Piemonte -, entrando in campo tranquillo e sicuro dei miei mezzi. Il titolo vinto la scorsa settimana mi ha dato tanta fiducia: ora ragiono di partita in partita, sperando di riuscire a replicare il risultato ottenuto lo scorso anno da Jacopo Vasamì”. Buona la prima nel main draw anche per Filippo Alfano, nelle scorse settimane prima finalista nel J200 di Salsomaggiore e poi vincitore nel torneo di pari categoria di Prato, e Matteo Gribaldo. Il primo ha prevalso per 7-6 6-3 sul francese Matisse Martin, mentre il secondo ha battuto in rimonta lo statunitense Jordan Lee per 6-7 6-3 7-5, in uno dei confronti più combattuti di giornata. A completare un martedì di spessore per il tennis italiano in campo maschile ci ha pensato Davide Ciaschetti, che ha conquistato con autorità la quarta vittoria consecutiva in Lombardia. Partito dalle qualificazioni, ha battuto con un doppio 6-3 lo statunitense Tanishk Konduri.

Tra le ragazze azzurre, invece, al secondo turno ci sarà soltanto la marchigiana Ilary Pistola, a segno in rimonta sulla qualificata ungherese Lujza Beviz, domata per 3-6 7-5 6-2 con tre match point cancellati sul 5-4 del secondo set. La tennista di Montemarciano (Ancona) sarà ora messa alla prova dalla cinese Xinran Sun, terza forza del seeding e numero otto del mondo, arrivata ai quarti di finale agli ultimi Australian Open e vincitrice a inizio mese del J300 di Plovdiv. Fuori dai giochi la lombarda Camilla Olga Castracani, sconfitta in due set dalla qualificata lettone Marija Lauva, così come i padroni di casa Emiliano Bratomi, Giorgio Ghia ed Edoardo Cecchetti. Qualche rammarico per gli ultimi due, che se la sono giocata a viso aperto con i più quotati avversari Kirill Filaretov e Juan Miguel Bolivar Idarraga, trovando strada sbarrata soltanto alla frazione decisiva.

TUTTI RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone singolare maschile, primo turno

K. Nara (JPN) b. D. Jovanovski (AUS) 6-2 6-4, R. Neimanis (LAT) b. E. Gonzalez (ESP) 6-4 6-3, D. Zhalgasbay (KAZ) b. D. Brand (ISR) 3-6 6-0 6-3, F. Alfano (ITA) b. M. Martin (FRA) 7-6(7) 6-3, E. Camacho (ECU) b. E. Bratomi (ITA) 6-3 6-3, K. Filaretov b. G. Ghia (ITA) 6-3 4-6 6-4, D. Ciaschetti (ITA) b. T. Konduri (USA) 6-3 6-3, J. Bolivar Idarraga (COL) b. E. Cecchetti (ITA) 6-3 1-6 6-2, S. Massellani (ITA) b. B. Azar (CAN) 6-1 6-2, M. Gribaldo (ITA) b. J. Lee (USA) 6-7(5) 6-3 7-5.

Tabellone singolare femminile, primo turno

Z. Wei (CHN) b. Y. Lin (TPE) 6-1 6-1, K. Zajickova (CZE) b. J. Hazelitt (USA) 6-0 6-2, C. Clarke (USA) b. V. Vignolini (ITA) 6-2 6-0, L. Cinalli (ARG) b. S. Miyazawa (JPN) 7-6(4) 6-2, M. Rajeshwaran Revathi (IND) b. M. Pop (ROU) 6-4 2-6 6-4, I. Pistola (ITA) b. L. Beviz (HUN) 3-6 7-5 6-2, M. Lauva (LAT) b. C. Castracani (ITA) 6-3 6-4, R. Wu (CHN) b. H. Smart (GBR) 6-3 6-4, Y. Lin (CHN) b. O. Korpanec Davies (GBR) 5-7 6-2 6-2, F. Dorofeeva-Rybas b. V. Severi (ITA) 6-2 6-0.