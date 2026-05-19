Roland Garros 2026 - Day 2 Qualificazioni

Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Maestrelli non molla: rimonta Noguchi e vola al secondo turno delle qualificazioni. Fuori N. Brancaccio e Giustino

19/05/2026 18:06 10 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Maestrelli non molla: rimonta Noguchi e vola al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros
Francesco Maestrelli supera il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2026 al termine di una partita complicata ma gestita con grande carattere. L’azzurro, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto, ha battuto il giapponese Rio Noguchi con il punteggio di 3-6 7-6 6-2.
Dopo un primo set perso per 6-3, Maestrelli è riuscito a restare aggrappato al match nel secondo parziale, vinto al tie-break, prima di prendere nettamente il controllo della sfida nel set decisivo, chiuso con un convincente 6-2.
Al secondo turno delle qualificazioni Maestrelli affronterà Roberto Carballes Baena.

Roland Garros, Giustino fuori al primo turno delle qualificazioni
Si ferma subito il cammino di Lorenzo Giustino nelle qualificazioni del Roland Garros 2026. L’azzurro è stato sconfitto dal francese Kyrian Jacquet, testa di serie numero 32 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-3 7-6. Il livescore ufficiale LiveTennis riporta Jacquet vincitore con parziali 6-3 7-6.
Dopo un primo set complicato, perso per 6-3, Giustino ha provato a rimanere agganciato alla partita nel secondo parziale, arrivando fino al tie-break. Nel momento decisivo, però, è stato Jacquet a trovare lo spunto finale per chiudere l’incontro in due set e conquistare l’accesso al secondo turno delle qualificazioni.
Per Giustino si chiude quindi al debutto l’avventura parigina.

Brancaccio eliminata al Roland Garros: rimonta amara subita da Quevedo
Si ferma al primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2026 il cammino di Nuria Brancaccio. L’azzurra è stata battuta dalla spagnola Kaitlin Quevedo, testa di serie numero 27 del tabellone cadetto, al termine di una partita molto combattuta.
Brancaccio aveva iniziato bene, conquistando il primo set per 6-4, ma ha poi subito la reazione della spagnola, che si è imposta nettamente nel secondo parziale per 6-1. Nel set decisivo l’italiana era riuscita a portarsi avanti 5-2, prima della rimonta finale di Quevedo, che ha completato il sorpasso e ha conquistato l’accesso al secondo turno delle qualificazioni.
Per Brancaccio resta il rammarico per una partita che sembrava ormai indirizzata, ma che si è chiusa con l’eliminazione al debutto nel tabellone cadetto parigino.

Parigi, Francia  ·  19 Maggio 2026

12°C
Nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci tra mattina e pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Maggio
⚠  Rovesci possibili a più riprese, schiarite verso sera
🎾  Programma del giorno — 19 Maggio
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Daphnée Mpetshi perricard FRA vs Bianca Andreescu CAN

DaphnÃ©e Mpetshi perricard
3
2
Bianca Andreescu [25]
6
6
Vincitore: Bianca Andreescu
Jaime Faria POR vs Grigor Dimitrov BUL

Jaime Faria [10]
3
7
7
Grigor Dimitrov
6
5
6
Vincitore: Jaime Faria
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Kaichi Uchida JPN

Pierre-Hugues Herbert
6
6
Kaichi Uchida
4
4
Vincitore: Pierre-Hugues Herbert
Kristina Mladenovic FRA vs Xiyu Wang CHN

Kristina Mladenovic
3
1
Xiyu Wang [30]
6
6
Vincitore: Xiyu Wang
Court 14 – Ore: 10:00
Ashlyn Krueger USA vs Margaux Rouvroy FRA

Ashlyn Krueger [3]
6
6
Margaux Rouvroy
4
3
Vincitore: Ashlyn Krueger
Sean Cuenin FRA vs Hugo Dellien BOL

Sean Cuenin
4
4
Hugo Dellien [21]
6
6
Vincitore: Hugo Dellien
Jessika Ponchet FRA vs Priscilla Hon AUS

Jessika Ponchet
7
6
Priscilla Hon [23]
5
2
Vincitore: Jessika Ponchet
Joel Schwaerzler AUT vs Clement Chidekh FRA

Joel Schwaerzler
15
5
Clement Chidekh
0
0
Harold Mayot FRA vs Tomas Barrios vera CHI

Harold Mayot
0
0
Tomas Barrios vera [22]
15
1
Court 7 – Ore: 10:00
Amandine Monnot FRA vs Marina Bassols ribera ESP

Amandine Monnot
2
1
Marina Bassols ribera
6
6
Vincitore: Marina Bassols ribera
Guiomar Maristany zuleta de reales ESP vs Julie Belgraver FRA

Guiomar Maristany zuleta de reales
6
6
Julie Belgraver
4
1
Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales
Lorenzo Giustino ITA vs Kyrian Jacquet FRA

Lorenzo Giustino
3
6
Kyrian Jacquet [32]
6
7
Vincitore: Kyrian Jacquet
Thiago Seyboth wild BRA vs Yu Hsiou Hsu TPE

Thiago Seyboth wild
0
6
1
Yu Hsiou Hsu
0
1
0
Luka Pavlovic FRA vs Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 10:00
Gustavo Heide BRA vs Dan Added FRA

Gustavo Heide
6
6
Dan Added
3
0
Vincitore: Gustavo Heide
Nuria Brancaccio ITA vs Kaitlin Quevedo ESP

Nuria Brancaccio
6
1
5
Kaitlin Quevedo [27]
4
6
7
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Harmony Tan FRA vs Karman Thandi IND

Harmony Tan
6
6
Karman Thandi
1
0
Vincitore: Harmony Tan
Emilio Nava USA vs Yunchaokete Bu CHN

Emilio Nava [3]
15
1
Yunchaokete Bu
30
2
Court 2 – Ore: 10:00
James Mccabe AUS vs Zdenek Kolar CZE

James Mccabe
3
6
Zdenek Kolar
6
7
Vincitore: Zdenek Kolar
Kaja Juvan SLO vs Anna Siskova CZE

Kaja Juvan [11]
7
4
6
Anna Siskova
5
6
3
Vincitore: Kaja Juvan
Nerman Fatic BIH vs Luka Mikrut CRO

Nerman Fatic
0
6
0
Luka Mikrut
0
4
0
Irene Burillo ESP vs Viktoriya Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – Ore: 10:00
Luisina Giovannini ARG vs Eva Guerrero alvarez ESP
Luisina Giovannini
6
6
Eva Guerrero alvarez
0
2
Vincitore: Luisina Giovannini
Alex Molcan SVK vs Oliver Crawford GBR

Alex Molcan [6]
1
6
6
Oliver Crawford
6
4
1
Vincitore: Alex Molcan
Ayana Akli USA vs Katarzyna Kawa POL

Ayana Akli
2
6
Katarzyna Kawa [26]
6
7
Vincitore: Katarzyna Kawa
Elias Ymer SWE vs Arthur Fery GBR

Elias Ymer
30
0
Arthur Fery
30
0
Rebecca Sramkova SVK vs Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 10:00
Katherine Sebov CAN vs Viktoria Hruncakova SVK

Katherine Sebov
0
6
Viktoria Hruncakova
6
7
Vincitore: Viktoria Hruncakova
Matej Dodig CRO vs Yi Zhou CHN

Matej Dodig
1
6
7
Yi Zhou
6
3
5
Vincitore: Matej Dodig
Linda Fruhvirtova CZE vs Lucie Havlickova CZE

Linda Fruhvirtova
30
6
2
Lucie Havlickova
40
3
2
Elmer Moller DEN vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare

Francisca Jorge POR vs Xiaodi You CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 10:00
Coleman Wong HKG vs Billy Harris GBR

Coleman Wong [4]
6
4
7
Billy Harris
2
6
6
Vincitore: Coleman Wong
Aziz Dougaz TUN vs Felix Gill GBR

Aziz Dougaz
3
6
4
Felix Gill
6
1
6
Vincitore: Felix Gill
Liam Broady GBR vs Gianluca Cadenasso ITA

Liam Broady
15
4
Gianluca Cadenasso
15
3
Polina Kudermetova UZB vs Anouk Koevermans NED

Il match deve ancora iniziare





Court 8 – Ore: 10:00
Colton Smith USA vs Alvaro Guillen meza ECU
Colton Smith
7
6
Alvaro Guillen meza
5
1
Vincitore: Colton Smith
Teodora Kostovic SRB vs Elizabeth Mandlik USA

Teodora Kostovic
6
6
Elizabeth Mandlik
2
2
Vincitore: Teodora Kostovic
Laura Pigossi BRA vs Claire Liu USA

Laura Pigossi
1
1
Claire Liu
6
6
Vincitore: Claire Liu
Mark Lajal EST vs Roman Safiullin ---

Mark Lajal
4
4
Roman Safiullin [30]
6
6
Vincitore: Roman Safiullin
Lucia Bronzetti ITA vs Varvara Lepchenko USA

Lucia Bronzetti
30
0
Varvara Lepchenko
30
0
Court 9 – Ore: 10:00
Yeonwoo Ku KOR vs Karolina Pliskova CZE
Yeonwoo Ku
6
3
1
Karolina Pliskova [20]
0
6
6
Vincitore: Karolina Pliskova
Francesco Maestrelli ITA vs Rio Noguchi JPN

Francesco Maestrelli [5]
3
7
6
Rio Noguchi
6
6
2
Vincitore: Francesco Maestrelli
Jan Choinski GBR vs Andy Andrade ECU

Jan Choinski [13]
7
6
Andy Andrade
6
4
Vincitore: Jan Choinski
Cadence Brace CAN vs Maria Timofeeva UZB

Cadence Brace
0
0
Maria Timofeeva [24]
15
0
Court 10 – Ore: 10:00
Julia Riera ARG vs Laura Samson CZE
Julia Riera
6
6
6
Laura Samson
4
7
1
Vincitore: Julia Riera
Henrique Rocha POR vs Zsombor Piros HUN

Henrique Rocha [11]
6
7
Zsombor Piros
4
6
Vincitore: Henrique Rocha
Darja Vidmanova CZE vs Xinyu Gao CHN

Darja Vidmanova [4]
15
3
Xinyu Gao
0
4
Tristan Schoolkate AUS vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov kjaer NOR vs Gilles Arnaud Bailly BEL

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 10:00
Robin Montgomery USA vs Maddison Inglis AUS

Robin Montgomery
6
7
Maddison Inglis [31]
1
5
Vincitore: Robin Montgomery
Lautaro Midon ARG vs Roberto Carballes baena ESP

Lautaro Midon
4
6
Roberto Carballes baena
6
7
Vincitore: Roberto Carballes baena
Katarina Zavatska UKR vs Carol Zhao CAN

Katarina Zavatska
6
6
Carol Zhao
2
1
Vincitore: Katarina Zavatska
Tahlia Kokkinis AUS vs Storm Hunter AUS

Tahlia Kokkinis
0
0
Storm Hunter
0
0
Court 12 – Ore: 10:00
Jurij Rodionov AUT vs Dusan Lajovic SRB

Jurij Rodionov
6
7
Dusan Lajovic [20]
2
5
Vincitore: Jurij Rodionov
Jeline Vandromme BEL vs Aoi Ito JPN

Jeline Vandromme
5
5
Aoi Ito
7
7
Vincitore: Aoi Ito
Darja Semenistaja LAT vs Iryna Shymanovich ---

Darja Semenistaja [7]
6
6
Iryna Shymanovich
4
0
Vincitore: Darja Semenistaja
Rei Sakamoto JPN vs Pedro Martinez ESP

Rei Sakamoto
15
2
2
Pedro Martinez [24]
15
6
5
Lucrezia Stefanini ITA vs Alina Charaeva ---

Il match deve ancora iniziare





Court 13 – Ore: 10:00
Borna Gojo CRO vs Sascha Gueymard wayenburg FRA
Borna Gojo
6
6
Sascha Gueymard wayenburg
3
4
Vincitore: Borna Gojo
Lulu Sun NZL vs Ye-Xin Ma CHN

Lulu Sun [5]
2
6
6
Ye-Xin Ma
6
3
2
Vincitore: Lulu Sun
Chris Rodesch LUX vs Leandro Riedi SUI

Chris Rodesch
2
6
Leandro Riedi [17]
6
7
Vincitore: Leandro Riedi
Rebeka Masarova SUI vs Maria Lourdes Carle ARG

Rebeka Masarova
0
3
Maria Lourdes Carle
0
4
Jerome Kym SUI vs Tom Gentzsch GER

Il match deve ancora iniziare

Inox 19-05-2026 18:07

Scritto da magilla
ma dio i francesi li crea tutti con la faccia antipatica? (rif.Jacquet)

Si, è risaputo

Ehol 19-05-2026 18:04

E il buon Grigor fermato dall’abate Faria? Povero Grigor…

pablito 19-05-2026 17:49

Forza Satanasso ! 🙂

pablito 19-05-2026 17:47

L’abate
mette Grigor nel sacco e lo butta a mare dalle mura del castello d’If… 😉

magilla 19-05-2026 17:27

ma dio i francesi li crea tutti con la faccia antipatica? 🙄 🙄 🙄 😆 😆 😆 (rif.Jacquet)

magilla 19-05-2026 17:20

Scritto da Cip
Branco purtroppo inguardabile sul finale, non si può giocare in questo modo per paura di vincere

i candelotti nel game in cui ha servito per vincere il match sono stati inguardabili…..solo quelli fanno meritare la sua sconfitta,è stata quasi innervosente solo a guardarla

Cip (Guest) 19-05-2026 17:06

Branco purtroppo inguardabile sul finale, non si può giocare in questo modo per paura di vincere

magilla 19-05-2026 16:52

difficile tifare contro una italiana….ma tifare per la brancaccio è dura….ha un tennis inguardabile

Nike (Guest) 19-05-2026 16:40

Il Maestro è dentro

magilla 19-05-2026 16:38

bel set finale di Maestrelli anche se con ultimo game thriller (3 doppi falli del nostro)….e sono 5!

