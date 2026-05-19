ATP 500 Amburgo: Cobolli stecca, battuto dall’esordio da Buse
Si ferma subito la corsa di Flavio Cobolli all’ATP di Amburgo, battuto per 6-2 7-5 dal peruviano Ignacio Buse, n.57 ATP in buona crescita nell’ultimo periodo. È una sconfitta pesante per il romano che difendeva i 500 punti del successo dell’anno scorso in Germania. Cobolli è entrato molto male in partita con troppi errori e un primo set deludente, sotto alla spinta precisa e ortodossa del peruviano, mai capace di trovare continuità in spinta e precisione. Meglio nel secondo set, ma sul 5 pari Buse infila un game in risposta super, con ben 3 rovesci vincenti (uno splendido sulla palla break) che hanno fruttato l’allungo decisivo. ù
Dopo la sconfitta contro Tirante a Roma, Cobolli si conferma in un momento non eccellente, con un tennis altalenante, con troppi errori e passaggi a vuoto che paga con sconfitte contro pronostico. Nel match odierno ad Amburgo, Cobolli ha servito con solo il 52% di prime palle in gioco, e condendo la sua prestazione tutt’altro che positiva con 28 errori a fronte di soli 13 vincenti. Per Buse è una grande vittoria contro un top 20, con una prestazione di qualità e successo meritato, ma ha avuto certamente troppo spazio da un Cobolli discontinuo e falloso.
Cobolli ha iniziato male il match con un turno di battuta con due doppi falli e un diritto incerto in spinta, tanto che Buse è subito scappato avanti col break. Costante il tennis del peruviano, continuo e aggressivo ma senza esagerare, schemi semplici e ben eseguiti a spostare l’italiano e aprirsi il campo per un affondo. Senza concedere niente, Buse si è preso un secondo break nel settimo game, per il 5-2, e quindi si è aggiudicato il set con un turno di servizio senza sbavature.
Nel secondo set c’è più equilibrio, Cobolli sbaglia di meno ed è più intenso, ma gli alti e bassi continuano. Discreto rendimento nei turni di battuta ma non riesce ad arrivare alla chance di break in risposta. La partita si decide sul 5 pari, con Buse incisivo in risposta e bravo a conquistare, di forza, il break che vale di fatto il successo.
Flavio Cobolli vs Ignacio Buse
TAG: ATP 500 Amburgo 2026, Flavio Cobolli, Ignacio Buse
Penso anch’io che si tratti dell’ richiamo della foresta. Mi sa che ci hai preso. Diversamente non puoi battere il n 3 ex n 2 e l’ex n 1 in grande spolvero, Sinner ne sa qualcosa, e poi farti prendere a pallate da dei Tirante e Buse qualsiasi.
Il 28/4 aveva battuto in una partita epica Medvedev quindi deve essere successo qualche cosa successivamente che saprà solo lui ed il suo entourage.
@ walden (#4619557)
Puoi essere più chiaro? Per foresta si possono intendere tante cose…
Flavio non è…… Cobolli, ormai da due mesi in qua!!!
Purtroppo Flavio periodicamente non resiste al richiamo della foresta…speriamo che questa scoppola lo faccia rinsavire e torni ad occuparsi di tennis….
Come temevo…
Perde poco in chiave ranking, dal momento che i punti di Amburgo li aveva abbondantemente difesi tra Monaco e Madrid.
Speriamo in un esordio più morbido al Roland Garros.
Guastando dannato correttore!
Mamma mia
Lo sta guardando. Errata corrige.
Tirante poi Buse con 500 punti da difendere non è normale la situazione ci deve essere un qualche cosa che lo sta guardando disturbando. Già a Roma in campo come atteggiamento non era quello visto contro Zverev e Medvedev anzi un lontano parente.