ATP 500 Amburgo: Cobolli stecca, battuto dall’esordio da Buse

Si ferma subito la corsa di Flavio Cobolli all’ATP di Amburgo, battuto per 6-2 7-5 dal peruviano Ignacio Buse, n.57 ATP in buona crescita nell’ultimo periodo. È una sconfitta pesante per il romano che difendeva i 500 punti del successo dell’anno scorso in Germania. Cobolli è entrato molto male in partita con troppi errori e un primo set deludente, sotto alla spinta precisa e ortodossa del peruviano, mai capace di trovare continuità in spinta e precisione. Meglio nel secondo set, ma sul 5 pari Buse infila un game in risposta super, con ben 3 rovesci vincenti (uno splendido sulla palla break) che hanno fruttato l’allungo decisivo. ù

Dopo la sconfitta contro Tirante a Roma, Cobolli si conferma in un momento non eccellente, con un tennis altalenante, con troppi errori e passaggi a vuoto che paga con sconfitte contro pronostico. Nel match odierno ad Amburgo, Cobolli ha servito con solo il 52% di prime palle in gioco, e condendo la sua prestazione tutt’altro che positiva con 28 errori a fronte di soli 13 vincenti. Per Buse è una grande vittoria contro un top 20, con una prestazione di qualità e successo meritato, ma ha avuto certamente troppo spazio da un Cobolli discontinuo e falloso.

Cobolli ha iniziato male il match con un turno di battuta con due doppi falli e un diritto incerto in spinta, tanto che Buse è subito scappato avanti col break. Costante il tennis del peruviano, continuo e aggressivo ma senza esagerare, schemi semplici e ben eseguiti a spostare l’italiano e aprirsi il campo per un affondo. Senza concedere niente, Buse si è preso un secondo break nel settimo game, per il 5-2, e quindi si è aggiudicato il set con un turno di servizio senza sbavature.

Nel secondo set c’è più equilibrio, Cobolli sbaglia di meno ed è più intenso, ma gli alti e bassi continuano. Discreto rendimento nei turni di battuta ma non riesce ad arrivare alla chance di break in risposta. La partita si decide sul 5 pari, con Buse incisivo in risposta e bravo a conquistare, di forza, il break che vale di fatto il successo.

Flavio Cobolli vs Ignacio Buse

