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ATP 500 Amburgo: Cobolli stecca, battuto dall’esordio da Buse

19/05/2026 13:46 10 commenti
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli

Si ferma subito la corsa di Flavio Cobolli all’ATP di Amburgo, battuto per 6-2 7-5 dal peruviano Ignacio Buse, n.57 ATP in buona crescita nell’ultimo periodo. È una sconfitta pesante per il romano che difendeva i 500 punti del successo dell’anno scorso in Germania. Cobolli è entrato molto male in partita con troppi errori e un primo set deludente, sotto alla spinta precisa e ortodossa del peruviano, mai capace di trovare continuità in spinta e precisione. Meglio nel secondo set, ma sul 5 pari Buse infila un game in risposta super, con ben 3 rovesci vincenti (uno splendido sulla palla break) che hanno fruttato l’allungo decisivo. ù

Dopo la sconfitta contro Tirante a Roma, Cobolli si conferma in un momento non eccellente, con un tennis altalenante, con troppi errori e passaggi a vuoto che paga con sconfitte contro pronostico. Nel match odierno ad Amburgo, Cobolli ha servito con solo il 52% di prime palle in gioco, e condendo la sua prestazione tutt’altro che positiva con 28 errori a fronte di soli 13 vincenti. Per Buse è una grande vittoria contro un top 20, con una prestazione di qualità e successo meritato, ma ha avuto certamente troppo spazio da un Cobolli discontinuo e falloso.

Cobolli ha iniziato male il match con un turno di battuta con due doppi falli e un diritto incerto in spinta, tanto che Buse è subito scappato avanti col break. Costante il tennis del peruviano, continuo e aggressivo ma senza esagerare, schemi semplici e ben eseguiti a spostare l’italiano e aprirsi il campo per un affondo. Senza concedere niente, Buse si è preso un secondo break nel settimo game, per il 5-2, e quindi si è aggiudicato il set con un turno di servizio senza sbavature.

Nel secondo set c’è più equilibrio, Cobolli sbaglia di meno ed è più intenso, ma gli alti e bassi continuano. Discreto rendimento nei turni di battuta ma non riesce ad arrivare alla chance di break in risposta. La partita si decide sul 5 pari, con Buse incisivo in risposta e bravo a conquistare, di forza, il break che vale di fatto il successo.

 

Flavio Cobolli ITA vs Ignacio Buse PER

ATP Hamburg
Flavio Cobolli [4]
2
5
Ignacio Buse
6
7
Vincitore: Buse
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10 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giambitto 19-05-2026 14:26

Scritto da walden
Purtroppo Flavio periodicamente non resiste al richiamo della foresta…speriamo che questa scoppola lo faccia rinsavire e torni ad occuparsi di tennis….

Penso anch’io che si tratti dell’ richiamo della foresta. Mi sa che ci hai preso. Diversamente non puoi battere il n 3 ex n 2 e l’ex n 1 in grande spolvero, Sinner ne sa qualcosa, e poi farti prendere a pallate da dei Tirante e Buse qualsiasi.

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+1: MarcoP
Giambitto 19-05-2026 14:23

Scritto da A Ziz & Dou Gaz
Flavio non è…… Cobolli, ormai da due mesi in qua!!!

Il 28/4 aveva battuto in una partita epica Medvedev quindi deve essere successo qualche cosa successivamente che saprà solo lui ed il suo entourage.

 9
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+1: MarcoP
Tonino (Guest) 19-05-2026 14:20

@ walden (#4619557)

Puoi essere più chiaro? Per foresta si possono intendere tante cose…

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A Ziz & Dou Gaz (Guest) 19-05-2026 14:14

Flavio non è…… Cobolli, ormai da due mesi in qua!!!

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walden 19-05-2026 14:04

Purtroppo Flavio periodicamente non resiste al richiamo della foresta…speriamo che questa scoppola lo faccia rinsavire e torni ad occuparsi di tennis….

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+1: Giambitto, MarcoP
OspiteSgradito (Guest) 19-05-2026 13:58

Come temevo…
Perde poco in chiave ranking, dal momento che i punti di Amburgo li aveva abbondantemente difesi tra Monaco e Madrid.
Speriamo in un esordio più morbido al Roland Garros.

 5
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Giambitto 19-05-2026 13:55

Guastando dannato correttore!

 4
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Andreas Seppi 19-05-2026 13:55

Mamma mia

 3
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+1: Kb24
Giambitto 19-05-2026 13:55

Lo sta guardando. Errata corrige.

 2
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Giambitto 19-05-2026 13:54

Tirante poi Buse con 500 punti da difendere non è normale la situazione ci deve essere un qualche cosa che lo sta guardando disturbando. Già a Roma in campo come atteggiamento non era quello visto contro Zverev e Medvedev anzi un lontano parente.

 1
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+1: MarcoP