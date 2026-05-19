Gli italiani da seguire al Roland Garros 2026 (sorteggio dei tabelloni giovedì 21 maggio)

Gli italiani da seguire al Roland Garros 2026

Il Roland Garros è ormai alle porte e, complice il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz, sembra che le sorti del torneo siano saldamente nelle mani di Jannik Sinner. L’azzurro si presenta alla stagione sulla terra battuta in forma smagliante, avendo già dimostrato di essere a pieno regime agli Internazionali d’Italia.

Considerando il probabile dominio di Sinner e la notizia che anche Lorenzo Musetti – semifinalista a Parigi lo scorso anno – si è dovuto ritirare per un infortunio alla coscia, per i tifosi italiani potrebbe sembrare difficile appassionarsi alla corsa di un outsider in questa edizione. Scopriamo allora quali sono i talenti azzurri in partenza per Parigi che meritano senza dubbio la vostra attenzione.

Roland Garros, giovedì 21 maggio il sorteggio del tabellone principale

Cresce l’attesa per il Roland Garros. La cerimonia del sorteggio del tabellone principale dello Slam parigino si terrà giovedì 21 maggio alle ore 14:00.

In quell’occasione verranno definiti gli accoppiamenti del primo turno e il percorso dei big verso il titolo sulla terra battuta di Parigi. Grande attenzione anche per gli italiani, che conosceranno ufficialmente i propri avversari nel main draw.

3 stelle azzurre pronte a sfidare il Roland Garros

Jannik Sinner

Partiamo dalle certezze. Jannik Sinner è l’attuale numero uno al mondo e il grande favorito per la vittoria finale. L’Open di Francia rimane l’unico torneo del Grande Slam che manca ancora nella sua bacheca, ma con il rivale Carlos Alcaraz fuori dai giochi per infortunio, l’altoatesino ha praticamente la strada spianata verso il titolo.

I siti scommesse AAMS lo quotano come netto favorito; le uniche vere insidie potrebbero arrivare da Alexander Zverev e dal serbo Novak Djokovic. Al punto in cui siamo, se Sinner non dovesse presentarsi a Wimbledon da campione in carica del Roland Garros, sarebbe una sorpresa a dir poco clamorosa.

Flavio Cobolli

A soli 22 anni, Flavio Cobolli è in prima linea nella straordinaria ascesa dei giovani talenti italiani nel circuito ATP. Occupa già la 12ª posizione nel ranking mondiale e si appresta a disputare il suo primo Roland Garros con lo status di testa di serie, un vantaggio cruciale che lo terrà al riparo dai grandi nomi nei primissimi turni.

Sta inoltre vivendo un’eccellente stagione sul “rosso”: ha raggiunto la finale del torneo di Monaco – superando peraltro Alexander Zverev – e si è spinto fino alle semifinali del Masters di Madrid. Sta affinando notevolmente le sue doti su questa superficie, e quest’anno potrebbe segnare il vero trampolino di lancio per una carriera folgorante.

Luciano Darderi

Il tennista italo-argentino è un cliente scomodo sulla terra battuta. Fin dagli albori della sua giovane carriera, si è guadagnato l’etichetta di specialista di questa superficie. Agli Internazionali d’Italia è arrivato fino alle semifinali, eliminando lungo il cammino avversari del calibro del numero 3 del mondo Alexander Zverev, di Tommy Paul e di Rafael Jodar.

Dall’inizio del 2024, Darderi ha collezionato ben 48 vittorie sulla terra, uno dei bottini più ricchi dell’intero circuito ATP. Ha conquistato il titolo a Santiago nel 2026 ed è ormai considerato la vera mina vagante del tabellone, capace di battere chiunque nella sua giornata di grazia. Si appresta a disputare il suo quarto Roland Garros, con il chiaro obiettivo di superare il suo record personale in un torneo dello Slam, ovvero gli ottavi di finale.