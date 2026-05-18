Roland Garros 2026 - Day 1 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Vincono sei azzurri su sette. Napolitano si arrende a Moro Canas dopo aver vinto il primo set

18/05/2026 21:08 93 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

Ecco gli incroci del 2° turno delle qualificazioni del Roland Garros per gli italiani già qualificati:
Andrea Pellegrino ITA vs Lloyd Harris RSA
Pellegrino ha battuto Moreno De Alboran, Harris ha eliminato Grenier.

Stefano Travaglia ITA vs Michael Zheng USA
Travaglia ha superato Ficovich e ora trova lo statunitense.

Federico Cinà ITA vs Bernard Tomic AUS
Cinà ha battuto Watanuki; Tomic ha poi superato Moez Echargui.

Marco Cecchinato ITA vs Stefanos Sakellaridis GRE
Cecchinato aveva il vincente di Shimabukuro-Sakellaridis: avanti il greco.

Martina Trevisan ITA vs Mayar Sherif EGY
Trevisan affronterà Sherif, vincente su Andrea Lazaro Garcia.

Lisa Pigato ITA vs Carole Monnet FRA
Pigato trova la francese, che ha battuto Polina Iatcenko.

Roland Garros, Napolitano si arrende a Moro Canas dopo aver vinto il primo set
Si chiude al primo turno il cammino di Stefano Napolitano nelle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Alejandro Moro Canas con il punteggio di 4-6 7-6 6-0, al termine di una sfida cambiata completamente dopo il secondo set.
Napolitano era partito bene, conquistando il primo parziale per 6-4 e restando in corsa anche nel secondo set, poi perso al tie-break. Da quel momento l’inerzia è passata dalla parte dello spagnolo, che nel terzo set ha preso il largo fino al 6-0 conclusivo.
Moro Canas avanza così al secondo turno delle qualificazioni, mentre per Napolitano si ferma subito l’avventura parigina.
Bilancio degli italiani oggi: avanzano Pellegrino, Travaglia, Cinà, Cecchinato, Trevisan e Pigato; eliminato Napolitano.

Roland Garros, Federico Cinà supera Watanuki e vola al secondo turno delle qualificazioni
Ottimo esordio per Federico Cinà nelle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro ha battuto il giapponese Yosuke Watanuki con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando così l’accesso al secondo turno del tabellone cadetto.
Cinà è stato solido nei momenti decisivi, chiudendo entrambi i set con lo stesso punteggio e confermando la crescita delle ultime settimane. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Bernard Tomic e Moez Echargui.

Roland Garros, Lisa Pigato avanza al secondo turno delle qualificazioni
Lisa Pigato supera l’esordio nelle qualificazioni del Roland Garros e conquista l’accesso al secondo turno. L’azzurra, testa di serie n.29 del tabellone cadetto, ha battuto Aliona Falei con il punteggio di 6-1 6-3, confermando il buon avvio dopo un primo set dominato e chiudendo senza complicazioni anche il secondo parziale.
Al prossimo turno Pigato affronterà Carole Monnet, che ha superato Polina Iatcenko al termine di una battaglia chiusa con il punteggio di 6-4 4-6 7-6.

Roland Garros, Cecchinato e Trevisan avanti nelle qualificazioni
Arrivano altri due successi italiani nelle qualificazioni del Roland Garros. Dopo le vittorie di Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, avanzano al secondo turno anche Marco Cecchinato e Martina Trevisan.
Cecchinato ha superato l’olandese Max Houkes con il punteggio di 7-6 6-2, costruendo il successo dopo un primo set molto equilibrato e chiuso al tie-break. Nel secondo parziale il siciliano ha preso il largo, conquistando con autorità il pass per il turno successivo, dove attende il vincente di Sho Shimabukuro-Stefanos Sakellaridis.
Bella rimonta anche per Martina Trevisan, che dopo aver perso il primo set contro Gabriela Knutson per 6-2 ha cambiato completamente marcia, lasciando appena due giochi alla rivale nei due parziali successivi: 2-6 6-0 6-2 il punteggio finale. Al secondo turno affronterà la vincente della sfida tra Mayar Sherif e Andrea Lazaro Garcia.

Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia sono al secondo turno. Pellegrino ha battuto Nicolas Moreno De Alboran 6-2 7-5 e ora affronterà Lloyd Harris; Travaglia ha superato Juan Pablo Ficovich 6-3 6-7(2) 7-5 e troverà Michael Zheng.
Buon esordio per Andrea Pellegrino nelle qualificazioni del Roland Garros 2026. L’azzurro ha superato al primo turno Nicolas Moreno De Alboran con il punteggio di 6-2 7-5, chiudendo la pratica in 1 ora e 20 minuti sul Court 5.
Al secondo turno delle qualificazioni Pellegrino affronterà Lloyd Harris testa di serie n.31, che ha eliminato il francese Hugo Grenier con un netto 6-3 6-3.
Buona la prima per Stefano Travaglia nelle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro ha superato Juan Pablo Ficovich al termine di una battaglia molto tirata, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-7(2) 7-5.
Dopo aver vinto il primo set, Travaglia ha subito il ritorno dell’argentino nel secondo parziale, deciso al tie-break. Nel terzo set, però, l’italiano è riuscito a trovare lo spunto decisivo nel finale, conquistando così l’accesso al secondo turno del tabellone cadetto.
Nel prossimo match Travaglia affronterà lo statunitense Michael Zheng, con in palio un posto al turno decisivo delle qualificazioni.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  18 Maggio 2026

11°C
Soleggiato ora, rovesci a tratti  ·  Picco 16°C
CIELO Nubi in aumento
PIOGGIA Rovesci nelle ore centrali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Maggio
09:00
10:00
10°
11:00
12°
12:00
🌧
13°
13:00
14°
14:00
🌧
15°
15:00
16°
16:00
15°
17:00
🌧
15°
18:00
15°
⚠  Rovesci possibili tra metà giornata e pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 18 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q1
⛅  Sole e nubi
🌧  Rovesci
⚠  Instabile
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Hugo Grenier FRA vs Lloyd Harris RSA

GS Roland Garros
Hugo Grenier
3
3
Lloyd Harris [31]
6
6
Vincitore: Lloyd Harris
Mostra dettagli

Maja Chwalinska POL vs Alice Rame FRA

GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
6
6
Alice Rame
0
3
Vincitore: Maja Chwalinska
Mostra dettagli

David Goffin BEL vs Chun-Hsin Tseng TPE

GS Roland Garros
David Goffin
6
6
Chun-Hsin Tseng
3
1
Vincitore: David Goffin
Mostra dettagli

Sloane Stephens USA vs Carol Young Suh Lee USA

GS Roland Garros
Sloane Stephens
6
6
Carol Young Suh Lee
3
2
Vincitore: Sloane Stephens
Mostra dettagli




Court 14 – Ore: 10:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Michael Zheng USA

GS Roland Garros
Antoine Ghibaudo
4
2
Michael Zheng
6
6
Vincitore: Michael Zheng
Mostra dettagli

Daniel Evans GBR vs Daniel Jade FRA

GS Roland Garros
Daniel Evans
4
4
Daniel Jade
6
6
Vincitore: Daniel Jade
Mostra dettagli

Robin Bertrand FRA vs Daniil Glinka EST

GS Roland Garros
Robin Bertrand
2
4
Daniil Glinka
6
6
Vincitore: Daniil Glinka
Mostra dettagli

Mary Stoiana USA vs Selena Janicijevic FRA

GS Roland Garros
Mary Stoiana
3
6
6
Selena Janicijevic
6
4
4
Vincitore: Mary Stoiana
Mostra dettagli

Susan Bandecchi SUI vs Chloé Paquet FRA

GS Roland Garros
Susan Bandecchi
2
7
6
ChloÃ© Paquet
6
5
4
Vincitore: Susan Bandecchi
Mostra dettagli





Court 7 – Ore: 10:00
Eleejah Inisan FRA vs Julia Avdeeva ---
GS Roland Garros
Eleejah Inisan
2
3
Julia Avdeeva
6
6
Vincitore: Julia Avdeeva
Mostra dettagli

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Thomas Faurel FRA

GS Roland Garros
Genaro Alberto Olivieri
6
3
Thomas Faurel
7
6
Vincitore: Thomas Faurel
Mostra dettagli

Mayar Sherif EGY vs Andrea Lazaro garcia ESP

GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
6
3
6
Andrea Lazaro garcia
4
6
4
Vincitore: Mayar Sherif
Mostra dettagli

Gonzalo Bueno PER vs Florent Bax FRA

GS Roland Garros
Gonzalo Bueno
6
7
Florent Bax
0
6
Vincitore: Gonzalo Bueno
Mostra dettagli

Charles Broom GBR vs Ugo Blanchet FRA

GS Roland Garros
Charles Broom
6
6
4
Ugo Blanchet
4
7
6
Vincitore: Ugo Blanchet
Mostra dettagli





Court 6 – Ore: 10:00
Manon Leonard FRA vs Himeno Sakatsume JPN
GS Roland Garros
Manon Leonard
1
0
Himeno Sakatsume [21]
6
6
Vincitore: Himeno Sakatsume
Mostra dettagli

Polina Iatcenko --- vs Carole Monnet FRA

GS Roland Garros
Polina Iatcenko
4
6
6
Carole Monnet
6
4
7
Vincitore: Carole Monnet
Mostra dettagli

Aliona Falei --- vs Lisa Pigato ITA

GS Roland Garros
Aliona Falei
1
3
Lisa Pigato [29]
6
6
Vincitore: Lisa Pigato
Mostra dettagli

Alex Barrena ARG vs Alexis Galarneau CAN

GS Roland Garros
Alex Barrena
6
3
6
Alexis Galarneau
2
6
7
Vincitore: Alexis Galarneau
Mostra dettagli

Kayla Day USA vs Oceane Dodin FRA

GS Roland Garros
Kayla Day
4
6
6
Oceane Dodin
6
2
7
Vincitore: Oceane Dodin
Mostra dettagli





Court 2 – Ore: 10:00
Kathinka Von deichmann LIE vs Joanna Garland TPE
GS Roland Garros
Kathinka Von deichmann
6
6
6
Joanna Garland
2
7
1
Vincitore: Kathinka Von deichmann
Mostra dettagli

Sinja Kraus AUT vs Celine Naef SUI

GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
7
3
6
Celine Naef
5
6
2
Vincitore: Sinja Kraus
Mostra dettagli

Juan Carlos Prado angelo BOL vs Mackenzie Mcdonald USA

GS Roland Garros
Juan Carlos Prado angelo
6
7
Mackenzie Mcdonald [18]
4
6
Vincitore: Juan Carlos Prado angelo
Mostra dettagli

Matilde Jorge POR vs Elvina Kalieva USA

GS Roland Garros
Matilde Jorge
7
7
Elvina Kalieva [28]
6
5
Vincitore: Matilde Jorge
Mostra dettagli




Court 3 – Ore: 10:00
Lanlana Tararudee THA vs Despina Papamichail GRE

GS Roland Garros
Lanlana Tararudee [1]
6
3
3
Despina Papamichail
1
6
6
Vincitore: Despina Papamichail
Mostra dettagli

Elizara Yaneva BUL vs Irina-Camelia Begu ROU

GS Roland Garros
Elizara Yaneva
6
3
4
Irina-Camelia Begu
2
6
6
Vincitore: Irina-Camelia Begu
Mostra dettagli

Frederico Ferreira silva POR vs Federico Agustin Gomez ARG

GS Roland Garros
Frederico Ferreira silva
3
7
3
Federico Agustin Gomez
6
6
6
Vincitore: Federico Agustin Gomez
Mostra dettagli

Bernard Tomic AUS vs Moez Echargui TUN

GS Roland Garros
Bernard Tomic
3
7
6
Moez Echargui [28]
6
5
3
Vincitore: Bernard Tomic
Mostra dettagli





Court 4 – Ore: 10:00
Ilia Simakin --- vs Liam Draxl CAN
GS Roland Garros
Ilia Simakin
4
7
2
Liam Draxl
6
6
6
Vincitore: Liam Draxl
Mostra dettagli

Lina Gjorcheska MKD vs Suzan Lamens NED

GS Roland Garros
Lina Gjorcheska
4
3
Suzan Lamens [17]
6
6
Vincitore: Suzan Lamens
Mostra dettagli

Mona Barthel GER vs Anna-Lena Friedsam GER

GS Roland Garros
Mona Barthel
5
6
2
Anna-Lena Friedsam
7
2
6
Vincitore: Anna-Lena Friedsam
Mostra dettagli

Lukas Neumayer AUT vs Alex Bolt AUS

GS Roland Garros
Lukas Neumayer
6
6
Alex Bolt [26]
0
1
Vincitore: Lukas Neumayer
Mostra dettagli





Court 5 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Nicolas Moreno de alboran USA
GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
6
7
Nicolas Moreno de alboran
2
5
Vincitore: Andrea Pellegrino
Mostra dettagli

Ekaterine Gorgodze GEO vs Tamara Zidansek SLO

GS Roland Garros
Ekaterine Gorgodze
6
4
4
Tamara Zidansek [22]
0
6
6
Vincitore: Tamara Zidansek
Mostra dettagli

Ana Sofia Sánchez MEX vs Leyre Romero gormaz ESP

GS Roland Garros
Ana Sofia SÃ¡nchez
4
3
Leyre Romero gormaz
6
6
Vincitore: Leyre Romero gormaz
Mostra dettagli

Federico Cina ITA vs Yosuke Watanuki JPN

GS Roland Garros
Federico Cina
6
6
Yosuke Watanuki
4
4
Vincitore: Federico Cina
Mostra dettagli





Court 8 – Ore: 10:00
Miriam Bulgaru ROU vs Hanyu Guo CHN
GS Roland Garros
Miriam Bulgaru
5
0
Hanyu Guo
7
6
Vincitore: Hanyu Guo
Mostra dettagli

Facundo Diaz acosta ARG vs Christopher O’connell AUS

GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
7
4
6
Christopher O'connell
6
6
4
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Mostra dettagli

Greet Minnen BEL vs Anastasia Gasanova ---

GS Roland Garros
Greet Minnen
6
7
Anastasia Gasanova
3
5
Vincitore: Greet Minnen
Mostra dettagli

Alejandro Moro canas ESP vs Stefano Napolitano ITA

GS Roland Garros
Alejandro Moro canas
4
7
6
Stefano Napolitano
6
6
0
Vincitore: Alejandro Moro canas
Mostra dettagli





Court 9 – Ore: 10:00
Victoria Jimenez kasintseva AND vs Elena Pridankina ---
GS Roland Garros
Victoria Jimenez kasintseva [6]
7
2
4
Elena Pridankina
6
6
6
Vincitore: Elena Pridankina
Mostra dettagli

Jay Clarke GBR vs Dane Sweeny AUS

GS Roland Garros
Jay Clarke
6
6
Dane Sweeny [23]
2
2
Vincitore: Jay Clarke
Mostra dettagli

Martin Damm USA vs Toby Samuel GBR

GS Roland Garros
Martin Damm [7]
6
2
Toby Samuel
7
6
Vincitore: Toby Samuel
Mostra dettagli

Linda Klimovicova POL vs Lola Radivojevic SRB

GS Roland Garros
Linda Klimovicova
3
4
Lola Radivojevic [32]
6
6
Vincitore: Lola Radivojevic
Mostra dettagli

Vilius Gaubas LTU vs Federico Coria ARG

GS Roland Garros
Vilius Gaubas [12]
6
6
Federico Coria
4
1
Vincitore: Vilius Gaubas
Mostra dettagli





Court 10 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas BEL vs Tereza Mrdeza CRO
GS Roland Garros
Sofia Costoulas
6
6
Tereza Mrdeza
0
2
Vincitore: Sofia Costoulas
Mostra dettagli

Otto Virtanen FIN vs August Holmgren DEN

GS Roland Garros
Otto Virtanen [16]
6
2
August Holmgren
7
6
Vincitore: August Holmgren
Mostra dettagli

Gabriela Knutson CZE vs Martina Trevisan ITA

GS Roland Garros
Gabriela Knutson
6
0
2
Martina Trevisan
2
6
6
Vincitore: Martina Trevisan
Mostra dettagli

Nikoloz Basilashvili GEO vs Pedro Boscardin dias BRA

GS Roland Garros
Nikoloz Basilashvili [9]
6
4
Pedro Boscardin dias
7
6
Vincitore: Pedro Boscardin dias
Mostra dettagli

Nicolas Mejia COL vs Pablo Llamas ruiz ESP

GS Roland Garros
Nicolas Mejia
3
6
Pablo Llamas ruiz [27]
6
7
Vincitore: Pablo Llamas ruiz
Mostra dettagli





Court 11 – Ore: 10:00
Mai Hontama JPN vs Taylah Preston AUS
GS Roland Garros
Mai Hontama
7
6
Taylah Preston [19]
5
3
Vincitore: Mai Hontama
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Stefanos Sakellaridis GRE

GS Roland Garros
Sho Shimabukuro [2]
6
4
5
Stefanos Sakellaridis
2
6
7
Vincitore: Stefanos Sakellaridis
Mostra dettagli

Dalibor Svrcina CZE vs Guy Den ouden NED

GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
6
6
6
Guy Den ouden
7
3
2
Vincitore: Dalibor Svrcina
Mostra dettagli

Alina Korneeva --- vs Nao Hibino JPN

GS Roland Garros
Alina Korneeva [15]
6
7
Nao Hibino
3
6
Vincitore: Alina Korneeva
Mostra dettagli

Aliaksandra Sasnovich --- vs Whitney Osuigwe USA

GS Roland Garros
Aliaksandra Sasnovich [14]
6
6
Whitney Osuigwe
4
3
Vincitore: Aliaksandra Sasnovich
Mostra dettagli





Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong NED vs Fajing Sun CHN
GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
7
7
Fajing Sun
6
6
Vincitore: Jesper De jong
Mostra dettagli

Remy Bertola SUI vs Shintaro Mochizuki JPN

GS Roland Garros
Remy Bertola
2
6
6
Shintaro Mochizuki [19]
6
3
0
Vincitore: Remy Bertola
Mostra dettagli

Yue Yuan CHN vs Harriet Dart GBR

GS Roland Garros
Yue Yuan [10]
7
4
2
Harriet Dart
5
6
6
Vincitore: Harriet Dart
Mostra dettagli

Vitaliy Sachko UKR vs Jack Pinnington jones GBR

GS Roland Garros
Vitaliy Sachko
3
7
7
Jack Pinnington jones [25]
6
6
5
Vincitore: Vitaliy Sachko
Mostra dettagli

Dominika Salkova CZE vs Veronika Podrez UKR

GS Roland Garros
Dominika Salkova [12]
6
6
Veronika Podrez
2
4
Vincitore: Dominika Salkova
Mostra dettagli





Court 13 – Ore: 10:00
Juan Pablo Ficovich ARG vs Stefano Travaglia ITA
GS Roland Garros
Juan Pablo Ficovich
3
7
5
Stefano Travaglia [29]
6
6
7
Vincitore: Stefano Travaglia
Mostra dettagli

Max Houkes NED vs Marco Cecchinato ITA

GS Roland Garros
Max Houkes
6
2
Marco Cecchinato
7
6
Vincitore: Marco Cecchinato
Mostra dettagli

Noma Noha akugue GER vs Tatiana Prozorova ---

GS Roland Garros
Noma Noha akugue
7
7
Tatiana Prozorova
5
6
Vincitore: Noma Noha akugue
Mostra dettagli

Arantxa Rus NED vs Jazmin Ortenzi ARG

GS Roland Garros
Arantxa Rus
4
6
6
Jazmin Ortenzi
6
1
7
Vincitore: Jazmin Ortenzi
Mostra dettagli

Joao Lucas Reis da silva BRA vs Calvin Hemery FRA

GS Roland Garros
Joao Lucas Reis da silva
6
6
Calvin Hemery
4
4
Vincitore: Joao Lucas Reis da silva
Mostra dettagli

TAG: ,

93 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Tifoso degli italiani (Guest) 18-05-2026 22:37

Redazione, scusate se insisto, ma Pigato incontrerà Sloane Stephens non Carole Monnet…

 93
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cip (Guest) 18-05-2026 22:17

Scritto da tinapica
Com’è contenta e sorridente la Trevisan…. nemmeno lei ci credeva!
Purtroppo qua a Parigi è lunga, ci sono altri due turni.
Il prossimo con chi?

Praticamente inversamente proporzionale alla vostra faccia quando Giorgi ha annucniato il rientro. Comunque brava Martina,ma quanto strilli!

 92
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio74 (Guest) 18-05-2026 22:15

Giornata ottima per i nostri, che sarebbe stata eccezionale se fosse passato anche Napolitano.
Menzione speciale per la Trevisan, che quando sente aria di Roland Garros sembra rigenerarsi.

 91
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cip (Guest) 18-05-2026 22:12

Scritto da ilpallettaro
esordio della pigato in uno slam. complimenti alla resilienza, è riuscita dove molti “enfant prodige”, che non erano per nulla prodige ma che sono serviti a qualche furbone a costruirsi carriere, hanno fallito: resistere mentalmente al muro della realtà e proseguire affrontando una carriera senza le luci della ribalta ma di partite giocate dall’altra parte del mondo il lunedì alle 10 a.m. davanti a 0 spettatori.
sarebbe interessante una intervista.

È pure riuscita a resistere a personaggi poco attendibili che in questo Forum le davano delle brevilinea incapace di raggiungere il professionismo…aveva un nome identico al tuo. Ahahah

 90
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 18-05-2026 21:53

Peccato, veramente peccato per Napo Orso Capo!
Comunque lottò come un “vecchio” leone!

 89
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 18-05-2026 21:37

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da ProVax
Mi consentite un Off Topic? Ma visto tutte le pubblicità che fa Sinner, qualcuno ha mai comprato qualcosa solo perché sponsorizzata da Jan? Tipo..dovendo scegliere tra la De Cecco e un’ altra pasta che comprate abitualmente, spostereste il vostro acquisto perché é quella di Sinner?
Intanto giornata ottima per i colori azzurri in quel di Parigi

La pubblicità non funziona così, quantomeno non è questa la sua funzione principale: se uno è abituato ad un prodotto perché gli piace e/o si trova bene, difficile che cambia idea.
La pubblicità serve a convincere gli indecisi e/o coloro che non hanno un prodotto di riferimento.
Per rispondere alla tua domanda ma allo stesso tempo farti capire la differenza, diciamo che se dovessi comprare una protezione solare questa estate, tra due o più prodotti che non conosco e le cui caratteristiche ignoro, probabilmente sceglierei quella sponsorizzata da Sinner

In realtà la mia era una semplice curiosità statistica, so benissimo che il meccanismo é quello da te descritto, riassumendo : Ahh ma é quello/a di Sinner! Cioè creare un’ immagine al prodotto, però poi ci sono anche quelli che comprano il prodotto perché sponsorizzato dal personaggio, tipo: voglio il diario di Sinner

 88
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 18-05-2026 21:18

NAPOLITANOOOOO! HO VISTO ALMENO 15 INCONTRI COSÌ! …

 87
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 18-05-2026 20:52

NESSUNO ha sentito i cafoni burini Francesi fare un chiasdo assordante contro il povero Broom per farlo perdere… infatti dopo 2 match point nel2 set ,ha perso! Schifo..

 86
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 18-05-2026 20:48

Oggi mentre assistevo all’incontro di Napolitano si sentivano chiaramente e forte le urla del pubblico francese dissennato che ha fatto di tutto per far perdere la concentrazione all’inglese Broom
che stava vincendo l’incontro contro blanchet !

 85
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
demorpurgo (Guest) 18-05-2026 20:45

@ Adrien Ouilecoup (#4618794)

Sei un grande (pronunciato da dislalico)

 84
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Lo Scriba 18-05-2026 20:15

Scritto da Zoey
@ Lo Scriba (#4619017)
E ti sembra normale che per seguire uno sport bisogna destreggiarsi come se fossi in borsa coi diritti spezzettati su 10 piattaforme diverse? Per non parlare del portafogli…

No, non mi sembra normale e non mi piace ma questo meccanismo nasce proprio per evitare il monopolio dei diritti.
Per quanto riguarda il costo non possiamo pretendere di avere gratuitamente cose che fino a 20 anni non immaginavamo nemmeno potessero accadere.

 83
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 18-05-2026 20:13

Vatanuchi sarà quel che è ma CinoCinà per ora molto bene, autorevole.

Scritto da Lo Scriba

Scritto da tinapica
@ Lo Scriba (#4619017)
E ti rimane fuori solo Uuimbledon…ha
detto niente!
Comunque anche D+ trasmette altro oltre allo sport (generalmente cose per me inguardabili, infatti io mi ci abbono solo per i due Tornei Maggiori che trasmette e per le Olimpiadi che trasmette, come suo solito, nella loro interezza, tanto in diretta che in differita).
Mi sembra che Lei (in numerosa compagnia, peraltro) continui ad aggirare il nocciolo del discorso (anche perché vorrei conoscere la percentuale tra chi frequenta questo Sito di chi si abbona per vedere trasmissioni extra-tennistiche) che è il fatto che se le tecnologie consentono di trasmettere tutti i campi in diretta ed in differita su richiesta (D+ è qui a dimostrarlo) è da masochista accettare che altra emittente (peraltro facendosi pagare molto di più) non lo faccia e sarebbe necessaria conseguenza forzare a che lo faccia mediante il solo potere a disposizione di noi acquirenti: attraverso un boicottaggio mirato e dichiarato.
Invece lo spirito generale Vostro, che Lei esprime molto bene, è di rassegnata e sottomessa accettazione.
Potrò contrariamente, dato che compromette anche la possibilità di godere del più importante torneo di tennis al mondo come si dovrebbe?
Restando il fatto che, senza averne certezza perché non ho controllato, credo che anche Tennis TV (che riguarda solo il maschile, giusto?) non dà la possibilità di rivedere tutti gli incontri in differita a piacimento, fattore importantissimo e determinante per chi magari abbia anche qualcos’altro da fare.

Forse non sono stato chiaro.
Discovery+ trasmette via streaming mentre Sky via satellite.
Sky trasmette moltissimi canali non solo sportivi e non ha disposizione una banda infinita, quindi non può trasmettere tutti gli incontri che si disputano in un torneo dello slam (gli altri tornei invece sì, ammesso che ci sia la copertura televisiva).
E’ un limite tecnico, non ci può fare nulla.
Non può vedere gli incontri in diretta? Basta registrarli e se li vede quando vuole.
Per quanto riguarda il masochismo, la informo che io seguo il calcio, la F1, la Moto GP e l’atletica e sono appassionato di cinema, quindi pago volentieri i miei 27 euro al mese (so che costa di più ma basta trattare e si strappano forti scontistiche) perché li sfrutto appieno.
Nota a margine.
Sky ha 4.3 milioni di abbonati e D+ 400.000, dieci volte di meno: tutti masochisti oppure la maggioranza dell’utenza televisiva ha gusti ed esigenze diverse dalle sue?

Ma non è vero!
Schi(fo) trasmette sia via etere satellitare che via e-Rete; in quest’ultima modalità non solo con la app (che è in tutt’e per tutto potenzialmente identica a quella di D+ ma non offre as) ma anche con l’apparecchietto decodificatore da collegare al TV: il mio amico da cui abitualmente vado a scroccare la visione non ha la parabola ed alimenta il decodificatore col segnale di Rete e proprio l’altro giorno, discutendo di questo, mi diceva come ormai la politica aziendale e le relative offerte siano sempre più orientate a disincentivare la trasmissione via parabola per favorire quella via fibra a banda larga.
Quindi si tratta solo di una loro arbitraria scelta commerciale volta a vendere, a prezzi ancora più cari, i pacchetti dove si possano registrare gli incontri (che è la sola possibilità che diano per poter rivedere ogni singolo incontro a piacimento; così facendo si risparmiano anche la spesa dei mega cervelloni elettronici centralizzati dove immagazzinare i dati degli incontri rivedibili, spesa che invece D+ si accolla).
Se a Voi questa arbitraria e vessatoria politica aziendal-commerciale va bene, a me no.
E sì, il fatto che gli abbonamenti siano in proporzione di 10 ad 1 sta proprio ad indicare che a Voi, alla massa, pur di veder la gran parte dei tornei, tutti tranne Melbourne e Roland Garros (ma fino all’anno scorso in misura minima potevate vedere anche quelli), accettiate senza fiatare anche le condizioni vessatorie che vi vengono imposte.
Non è questione di limiti tecnici ma di arbitraria politica commerciale!

 82
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tifoso degli italiani (Guest) 18-05-2026 19:50

@Redazione: la Pigato al secondo turno se la vedrà con la Stephens

 81
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tifoso degli italiani (Guest) 18-05-2026 19:49

Scritto da ProVax
Mi consentite un Off Topic? Ma visto tutte le pubblicità che fa Sinner, qualcuno ha mai comprato qualcosa solo perché sponsorizzata da Jan? Tipo..dovendo scegliere tra la De Cecco e un’ altra pasta che comprate abitualmente, spostereste il vostro acquisto perché é quella di Sinner?
Intanto giornata ottima per i colori azzurri in quel di Parigi

La pubblicità non funziona così, quantomeno non è questa la sua funzione principale: se uno è abituato ad un prodotto perché gli piace e/o si trova bene, difficile che cambia idea.
La pubblicità serve a convincere gli indecisi e/o coloro che non hanno un prodotto di riferimento.

Per rispondere alla tua domanda ma allo stesso tempo farti capire la differenza, diciamo che se dovessi comprare una protezione solare questa estate, tra due o più prodotti che non conosco e le cui caratteristiche ignoro, probabilmente sceglierei quella sponsorizzata da Sinner

 80
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Giambitto 18-05-2026 19:47

Scritto da walden
Certo che far accettare ai transalpini il falco è peggio che fargli accettare di mettere i bidet nei bagni…tanti bei giudici di riga, schierati nei campi, io non sono un grande fan di questo sistema sulla terra rossa, ma se va introdotto lo usi sempre, visto che poi nel tabellone principale è obbligatorio da quest’anno, anche per il furto che subì lo scorso anno Sinner in finale….

E pensare che l’irrinunciabile bidet, se vuoi essere una persona pulita, lo avevano inventato proprio i francesi. Bidet significa pony piccolo cavallo per la postura di mettersi a cavalcioni. Fu introdotto a Versailles ma le alte istituzioni ecclesiastiche lo proibirono perché ritenuto peccaminoso. Con il bel risultato di fare trionfare il lerciume nei secoli nelle persone e negli indumenti intimi.

 79
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 18-05-2026 19:45

Scritto da Flyer
en plein Italiano!
quali slam superate da tutti gli azzurri/e impegnati oggi ❗ wow

Primo turno, per adesso…

 78
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Zoey (Guest) 18-05-2026 19:20

@ Lo Scriba (#4619017)

E ti sembra normale che per seguire uno sport bisogna destreggiarsi come se fossi in borsa coi diritti spezzettati su 10 piattaforme diverse? Per non parlare del portafogli…

 77
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 18-05-2026 19:17

Scritto da TOSCANO
@ renzopii (#4619136)
Pero’ molto sompatico il giapponese:
ha applaudito parecchie volte quando Cinà faceva dei bei colpi, poi alla stretta di mano un bellissimo sorriso per complimentarsi con il nostro.

È un estrema sportività che fa

Scritto da TOSCANO
@ renzopii (#4619136)
Pero’ molto sompatico il giapponese:
ha applaudito parecchie volte quando Cinà faceva dei bei colpi, poi alla stretta di mano un bellissimo sorriso per complimentarsi con il nostro.

La sportività fa parte della cultura asiatica.
Difficile vederli sbraitare o incitarsi in modo plateale come i latini.
Poi però la componente agonistica è inferiore alla nostra…
Mi spiego meglio, accettano la sconfitta in modo sereno e di conseguenza la ricerca della vittoria viene vista in modo meno ossessivo che da noi
E nel tennis di oggi la componente agonistica è fondamentale.
Vedi Cobolli e Darderi, e vedi Korda nell’ estremo opposto

 76
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ehol 18-05-2026 19:14

Vogliamo parlare dei 13 francesi in gara oggi? 8 eliminati, 3 vincenti e 2 ancora da giocare (di cui uno al momento è sotto)… chi è che diceva, viva i francesi?

 75
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Ice Man
Italo (Guest) 18-05-2026 19:13

Gli italiani di seconda valgono più della loro classifica, soprattutto sulla terra.
Qui da noi i challenger sono estremamente più competitivi che in Asia e sud america e quando ci sono le qualifiche Slam vengono fuori le differenze a parità di classifica
Non mi sorprenderebbero 4/5 qualifiche tra uomini e donne

 74
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
TOSCANO (Guest) 18-05-2026 19:10

@ renzopii (#4619136)

Pero’ molto simpatico il giapponese:
ha applaudito parecchie volte quando Cinà faceva dei bei colpi, poi alla stretta di mano un bellissimo sorriso per complimentarsi con il nostro.

 73
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patric25 18-05-2026 18:38

sempre un po di fatica Cinà ma almeno l’ha vinta tralaltro stesso risultato di ieri di Sinner 6-4 6-4

 72
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
-1: Detuqueridapresencia
Flyer (Guest) 18-05-2026 18:36

@ GIOTAD (#4619150)

vero! cavoli spero di non gufargliela…

 71
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
GIOTAD 18-05-2026 18:30

Scritto da Flyer
en plein Italiano!
quali slam superate da tutti gli azzurri/e impegnati oggi ❗ wow

Manca Napolitano

 70
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robi (Guest) 18-05-2026 18:30

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

Oltre ad essere un provocatore e un maleducato da bannare insieme ad altri 2 o 3 almeno porti sifiga pure a te stesso! Che vitaccia infame che fai! Ti sono vicivo….anzi no visto la sfiga che porti pure a te stesso, meglio starti debitamente lontano.

 69
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Inox
Sebastiano (Guest) 18-05-2026 18:27

Avanti tutta/i !!!

 68
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
GIOTAD 18-05-2026 18:24

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

Sei bravo davvero… anche Cinà al secondo turno… Veggente

 67
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: lele83, Detuqueridapresencia
Flyer (Guest) 18-05-2026 18:24

en plein Italiano!
quali slam superate da tutti gli azzurri/e impegnati oggi ❗ wow

 66
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
bruno dalla francesca (Guest) 18-05-2026 18:24

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

oh, ne avesse perso uno, donne comprese.
sei un pagliaccio, anzi no, ritiro.
accostarti a una così nobile arte di intrattenimento nei circhi è offendere chi fa quel mestiere.
non sei degno nemmeno di questo.

 65
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Inox
renzopii 18-05-2026 18:15

Watanuki gioca dietro ai teloni, mi aspetterei una palla corta ogni tanto

 64
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alpa 18-05-2026 18:06

Tutto ebbe inizio dal Ceck.
Alè

 63
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ciccio (Guest) 18-05-2026 17:58

Prado harakiri peggio di trungelliti

 62
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Vasco90 18-05-2026 17:41

Gran bella vittoria di martina

 61
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Pikario Furioso 18-05-2026 17:34

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

Hahahaha ci hai visto giusto, infatti per il momento sono passati 5 su 5, e Cina’ e’ in vantaggio. MALOXXX A GO-GO!!!!

 60
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Inox
ospite1 (Guest) 18-05-2026 17:34

Cambiare le regole sui crampi. Houkes subisce tre penalità e Ceck parte da 3 a 0 e servizio nel secondo set. …ATP !!!! vergognoso !

 59
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 18-05-2026 17:23

Mi consentite un Off Topic? Ma visto tutte le pubblicità che fa Sinner, qualcuno ha mai comprato qualcosa solo perché sponsorizzata da Jan? Tipo..dovendo scegliere tra la De Cecco e un’ altra pasta che comprate abitualmente, spostereste il vostro acquisto perché é quella di Sinner?
Intanto giornata ottima per i colori azzurri in quel di Parigi

 58
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 18-05-2026 17:21

Scritto da tinapica

Scritto da walden
Certo che far accettare ai transalpini il falco è peggio che fargli accettare di mettere i bidet nei bagni…tanti bei giudici di riga, schierati nei campi, io non sono un grande fan di questo sistema sulla terra rossa, ma se va introdotto lo usi sempre, visto che poi nel tabellone principale è obbligatorio da quest’anno, anche per il furto che subì lo scorso anno Sinner in finale….

Io su terra rossa sono per il giudizio umano tutta la vita.
Ma effettivamente se poi per il tabellone principale ci sarà l’occhio di falco su ogni campo non ha senso far disputare le qualificazioni senza.

io tornerei all’occhio di falco solo su chiamata e su tutte le superfici, poi su terra è obiettivamente ridicolo che non si possa contestare… non ricordo i quale match, ma la telecamera inquadrò una palla data buona dal falco che era uscita di almeno 2-3 centimetri… bene la tecnologia, ma non è intelligente e non sarà mai in grado di riconoscere di aver sbagliato

 57
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 18-05-2026 17:18

@ tinapica (#4619061)

😆

 56
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Lo Scriba 18-05-2026 17:18

Scritto da tinapica
@ Lo Scriba (#4619017)
E ti rimane fuori solo Uuimbledon…ha
detto niente!
Comunque anche D+ trasmette altro oltre allo sport (generalmente cose per me inguardabili, infatti io mi ci abbono solo per i due Tornei Maggiori che trasmette e per le Olimpiadi che trasmette, come suo solito, nella loro interezza, tanto in diretta che in differita).
Mi sembra che Lei (in numerosa compagnia, peraltro) continui ad aggirare il nocciolo del discorso (anche perché vorrei conoscere la percentuale tra chi frequenta questo Sito di chi si abbona per vedere trasmissioni extra-tennistiche) che è il fatto che se le tecnologie consentono di trasmettere tutti i campi in diretta ed in differita su richiesta (D+ è qui a dimostrarlo) è da masochista accettare che altra emittente (peraltro facendosi pagare molto di più) non lo faccia e sarebbe necessaria conseguenza forzare a che lo faccia mediante il solo potere a disposizione di noi acquirenti: attraverso un boicottaggio mirato e dichiarato.
Invece lo spirito generale Vostro, che Lei esprime molto bene, è di rassegnata e sottomessa accettazione.
Potrò contrariamente, dato che compromette anche la possibilità di godere del più importante torneo di tennis al mondo come si dovrebbe?
Restando il fatto che, senza averne certezza perché non ho controllato, credo che anche Tennis TV (che riguarda solo il maschile, giusto?) non dà la possibilità di rivedere tutti gli incontri in differita a piacimento, fattore importantissimo e determinante per chi magari abbia anche qualcos’altro da fare.

Forse non sono stato chiaro.
Discovery+ trasmette via streaming mentre Sky via satellite.
Sky trasmette moltissimi canali non solo sportivi e non ha disposizione una banda infinita, quindi non può trasmettere tutti gli incontri che si disputano in un torneo dello slam (gli altri tornei invece sì, ammesso che ci sia la copertura televisiva).
E’ un limite tecnico, non ci può fare nulla.
Non può vedere gli incontri in diretta? Basta registrarli e se li vede quando vuole.
Per quanto riguarda il masochismo, la informo che io seguo il calcio, la F1, la Moto GP e l’atletica e sono appassionato di cinema, quindi pago volentieri i miei 27 euro al mese (so che costa di più ma basta trattare e si strappano forti scontistiche) perché li sfrutto appieno.
Nota a margine.
Sky ha 4.3 milioni di abbonati e D+ 400.000, dieci volte di meno: tutti masochisti oppure la maggioranza dell’utenza televisiva ha gusti ed esigenze diverse dalle sue?

 55
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Fighter1990
tinapica 18-05-2026 17:12

Scritto da walden
Certo che far accettare ai transalpini il falco è peggio che fargli accettare di mettere i bidet nei bagni…tanti bei giudici di riga, schierati nei campi, io non sono un grande fan di questo sistema sulla terra rossa, ma se va introdotto lo usi sempre, visto che poi nel tabellone principale è obbligatorio da quest’anno, anche per il furto che subì lo scorso anno Sinner in finale….

Io su terra rossa sono per il giudizio umano tutta la vita.
Ma effettivamente se poi per il tabellone principale ci sarà l’occhio di falco su ogni campo non ha senso far disputare le qualificazioni senza.

 54
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 18-05-2026 17:10

@ magilla (#4619040)

Ah, se questi sono programmi interessanti…tutti i gusti son gusti!
Schi(fo) di veramente interessante ha la proposta cinematografica, con titoli di prim’ordine.
Infatti li fa pagare a parte: se si compra il pacchetto sport+intrattenimento non sono compresi.

 53
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 18-05-2026 17:07

Scritto da walden

Scritto da MADE
passa anche Cecchinato e siamo a 3 su 3. Ceck si ricorda ancora abbastanza bene come si gioca la palla corta…

se mettesse la testa a posto potrebbe diventare anche un ottimo coach

Ma no! Per carità! Come dire che potrebbe esserlo Connors…certi caratteri meglio che non vengano trasmessi.

 52
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Just is Back, Detuqueridapresencia
Leprotto (Guest) 18-05-2026 16:58

Scritto da walden
Certo che far accettare ai transalpini il falco è peggio che fargli accettare di mettere i bidet nei bagni…tanti bei giudici di riga, schierati nei campi, io non sono un grande fan di questo sistema sulla terra rossa, ma se va introdotto lo usi sempre, visto che poi nel tabellone principale è obbligatorio da quest’anno, anche per il furto che subì lo scorso anno Sinner in finale….

Sono un vecchio guardone a cui piacciono le tradizioni. Ma in questo caso,quando la tecnologia ti dà una mano, usala.

 51
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 18-05-2026 16:42

Scritto da Lo Scriba

Scritto da tinapica

Scritto da LunaDiamante
Le qualificazioni le trasmette integralmente Discovey +…
In questo momento sto vedendo Stefano Travaglia contro Ficovich…

E sottolineo “integralmente” :
tutti i campi del maschile e del femminile (in diretta ed in differita a piacimento).
Non come quell’altra emittente che purtroppo ha quasi il monopolio di trasmissione dei tornei che contano.
Finché la massa si adegua alle loro condizioni continuando a sottoscrivere ugualmente abbonamenti le cose non miglioreranno.

Visto che insisti con questo tuo commento, insisto anche io a risponderti.
Discovery+ e Sky sono due cose differenti.
Sky propone intrattenimento, film e gli sport più popolari (Calcio, Tennis, F1, Moto GP, NBA, ecc.). Discovery+ due tornei dello slam e poco altro.
Per di più Sky trasmette anche da satellite permettendo a molte persone che non hanno o non sono in grado di usare internet di vedere la TV, senza contare che con il satellite si può fare zapping tra un campo e l’altro cosa che con lo streaming diventa impossibile.
Ti vuoi rivedere le partite quando vuoi? Te le registri (c’è anche la funzione che permette di registrare tutti gli eventi 1000).
Sky ha il monopolio? No, se vuoi vederti il tennis basta che fai l’abbonamento a Tennis TV, + abbonamento a gennaio e a giugno a Discovery+ per Australia e Parigi, US Open te li vedi su Supertennis e ti rimane fuori solo Wimbledon.

aggiungo che anche nell’intrattenimento le cose piu interessanti sono sky….da pechino express a masterchef a x factor

 50
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 18-05-2026 16:41

@ Lo Scriba (#4619017)

E ti rimane fuori solo Uuimbledon…ha
detto niente!
Comunque anche D+ trasmette altro oltre allo sport (generalmente cose per me inguardabili, infatti io mi ci abbono solo per i due Tornei Maggiori che trasmette e per le Olimpiadi che trasmette, come suo solito, nella loro interezza, tanto in diretta che in differita).
Mi sembra che Lei (in numerosa compagnia, peraltro) continui ad aggirare il nocciolo del discorso (anche perché vorrei conoscere la percentuale tra chi frequenta questo Sito di chi si abbona per vedere trasmissioni extra-tennistiche) che è il fatto che se le tecnologie consentono di trasmettere tutti i campi in diretta ed in differita su richiesta (D+ è qui a dimostrarlo) è da masochista accettare che altra emittente (peraltro facendosi pagare molto di più) non lo faccia e sarebbe necessaria conseguenza forzare a che lo faccia mediante il solo potere a disposizione di noi acquirenti: attraverso un boicottaggio mirato e dichiarato.
Invece lo spirito generale Vostro, che Lei esprime molto bene, è di rassegnata e sottomessa accettazione.
Potrò contrariamene, dato che compromette anche la possibilità di godere del più importante torneo di tennis al mondo come si dovrebbe?
Restando il fatto che, senza averne certezza perché non ho controllato, credo che anche Tennis TV (che riguarda solo il maschile, giusto?) non dà la possibilità di rivedere tutti gli incontri in differita a piacimento, fattore importantissimo e determinante per chi magari abbia anche qualcos’altro da fare.

 49
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
livio (Guest) 18-05-2026 16:37

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

Benissimo, vai avanti così! Finora 5 vittorie su 5! Mi raccomando, gufa anche i prossimi giorni

 48
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Salem 90 (Guest) 18-05-2026 16:36

@ tinapica (#4619020)

Considera che la Sherif è al terzo set. C’è UN MEDICAL TIME OUT ma non sò per chi.

 47
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 18-05-2026 16:34

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

per favore potresti passare da queste parti anche domattina…..

 46
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Ice Man
Ehol 18-05-2026 16:31

Brava Pigato, bella vittoria!

 45
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
tinapica 18-05-2026 16:25

Scritto da Salem 90
@ tinapica (#4618998)
La vincente tra Sherif e Lazaro Garcia… Difficile ma non impossibile

Eh, insomma, la Sceriffa credo sia troppo per la Trevisan attuale.
Comunque Forza Martina!

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lo Scriba 18-05-2026 16:22

Scritto da tinapica

Scritto da LunaDiamante
Le qualificazioni le trasmette integralmente Discovey +…
In questo momento sto vedendo Stefano Travaglia contro Ficovich…

E sottolineo “integralmente” :
tutti i campi del maschile e del femminile (in diretta ed in differita a piacimento).
Non come quell’altra emittente che purtroppo ha quasi il monopolio di trasmissione dei tornei che contano.
Finché la massa si adegua alle loro condizioni continuando a sottoscrivere ugualmente abbonamenti le cose non miglioreranno.

Visto che insisti con questo tuo commento, insisto anche io a risponderti.
Discovery+ e Sky sono due cose differenti.
Sky propone intrattenimento, film e gli sport più popolari (Calcio, Tennis, F1, Moto GP, NBA, ecc.). Discovery+ due tornei dello slam e poco altro.
Per di più Sky trasmette anche da satellite permettendo a molte persone che non hanno o non sono in grado di usare internet di vedere la TV, senza contare che con il satellite si può fare zapping tra un campo e l’altro cosa che con lo streaming diventa impossibile.
Ti vuoi rivedere le partite quando vuoi? Te le registri (c’è anche la funzione che permette di registrare tutti gli eventi 1000).

Sky ha il monopolio? No, se vuoi vederti il tennis basta che fai l’abbonamento a Tennis TV, + abbonamento a gennaio e a giugno a Discovery+ per Australia e Parigi, US Open te li vedi su Supertennis e ti rimane fuori solo Wimbledon.

 43
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, Fighter1990, renzopii
tinapica 18-05-2026 16:20

Grande Bertola che ha rimontato Mocizuchi!

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Salem 90 (Guest) 18-05-2026 16:20

@ tinapica (#4618998)
La vincente tra Sherif e Lazaro Garcia… Difficile ma non impossibile

 41
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
walden 18-05-2026 16:13

Scritto da l Occhio di Sauron

Scritto da Il GUEst

Scritto da l Occhio di Sauron
Quello di Pellegrino era il match più duro di tutto lo spot, per me adesso va in scioltezza in tabellone

Mah per me il più duro è il prossimo turno con Harris, che è vero che non è giocatore da terra, ma è uno che se sta bene fisicamente vale comodo comodo i primi 50 al mondo.

no no fidati che Moreno che è un messicano travestito da statunitense sulla terra è una gran rogna, confido che con Harris il nostro andrà via bene

Moreno era alla secondo partita dopo mesi di stop…Harris è alla sua portata ma deve essere molto concentyrato e deciso…

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 18-05-2026 16:11

Certo che far accettare ai transalpini il falco è peggio che fargli accettare di mettere i bidet nei bagni…tanti bei giudici di riga, schierati nei campi, io non sono un grande fan di questo sistema sulla terra rossa, ma se va introdotto lo usi sempre, visto che poi nel tabellone principale è obbligatorio da quest’anno, anche per il furto che subì lo scorso anno Sinner in finale….

 39
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, Detuqueridapresencia
walden 18-05-2026 16:08

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da SGT76

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

Ogni Villaggio che si rispetti,
Necessità di 1 come te:)

Magari è un genio incompreso della gufata inversa….
No, eh? Non è così, vero?

si secondo me è così, “gli darei la patente” (cit.)

 38
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
tinapica 18-05-2026 16:06

Scritto da Arnaldo
qualcuno è al corrente se le partite di qualificazione sono trasmesse gratuitamente ? Mi pareva di ricordare che lo fossero…

Eh no, non più, da un paio d’anni, credo.

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 18-05-2026 16:04

Scritto da LunaDiamante
Le qualificazioni le trasmette integralmente Discovey +…
In questo momento sto vedendo Stefano Travaglia contro Ficovich…

E sottolineo “integralmente” :
tutti i campi del maschile e del femminile (in diretta ed in differita a piacimento).
Non come quell’altra emittente che purtroppo ha quasi il monopolio di trasmissione dei tornei che contano.
Finché la massa si adegua alle loro condizioni continuando a sottoscrivere ugualmente abbonamenti le cose non miglioreranno.

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 18-05-2026 16:03

Scritto da Razzotto

Scritto da JOA20

Scritto da Razzotto
Surreale secondo set tra Ceck e Houkes, con l’olandese che inizia due break sotto per essersi fermato per farsi trattare i crampi a fine primo set

Cioè? Ha fatto un MTO talmente lungo da fargli perdere 3 game?

Sì, questo è quanto accaduto, di fatto nel secondo set si sono giocati realmente 5 game

Confermo, il set poi è andato avanti on serve, con molte palle break non sfruttate da entrambi, ma il risultato era ormai compromesso per il neeerlandese … Cecchinato sempre colpi incredibili e fesserie inenarrabili, prossimo set contro il greco, anche lui un simpaticone…

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 18-05-2026 15:59

Scritto da MADE
passa anche Cecchinato e siamo a 3 su 3. Ceck si ricorda ancora abbastanza bene come si gioca la palla corta…

se mettesse la testa a posto potrebbe diventare anche un ottimo coach

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 18-05-2026 15:59

Com’è contenta e sorridente la Trevisan…. nemmeno lei ci credeva!
Purtroppo qua a Parigi è lunga, ci sono altri due turni.
Il prossimo con chi?

 33
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: l Occhio di Sauron, magilla
tinapica 18-05-2026 15:56

Mi feci vincere dalla pigrizia e me ne sto in casa a vedere le quali invece di andare al Bonfiglio.
Forza Martina, Forza Lisa, Forza ragazze!

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 18-05-2026 15:51

e sembra che perfino la nostra Martina vuole ancora dire la sua..

 31
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone
Razzotto 18-05-2026 15:50

Scritto da JOA20

Scritto da Razzotto
Surreale secondo set tra Ceck e Houkes, con l’olandese che inizia due break sotto per essersi fermato per farsi trattare i crampi a fine primo set

Cioè? Ha fatto un MTO talmente lungo da fargli perdere 3 game?

Sì, questo è quanto accaduto, di fatto nel secondo set si sono giocati realmente 5 game

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MADE 18-05-2026 15:47

passa anche Cecchinato e siamo a 3 su 3. Ceck si ricorda ancora abbastanza bene come si gioca la palla corta…

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
cataflic 18-05-2026 15:45

Scritto da ilpallettaro
esordio della pigato in uno slam. complimenti alla resilienza, è riuscita dove molti “enfant prodige”, che non erano per nulla prodige ma che sono serviti a qualche furbone a costruirsi carriere, hanno fallito: resistere mentalmente al muro della realtà e proseguire affrontando una carriera senza le luci della ribalta ma di partite giocate dall’altra parte del mondo il lunedì alle 10 a.m. davanti a 0 spettatori.
sarebbe interessante una intervista.

fatta da Spaziotennis mi pare

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 18-05-2026 15:35

Scritto da Giallo Naso
@ l Occhio di Sauron (#4618923)
se non sbaglio, potrebbe esserci un terzo turno con cecchinato che mi sembra tutt’altro che agevole, al roland garros

ora come ora il Ceck non ha più le gambe per tenere Pellegrino, dubito perfino che arrivi a giocarci contro ma nel caso il derby sarebbe l’opzione migliore per i nostri colori in generale

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 18-05-2026 15:33

Scritto da Razzotto
Surreale secondo set tra Ceck e Houkes, con l’olandese che inizia due break sotto per essersi fermato per farsi trattare i crampi a fine primo set

Cioè? Ha fatto un MTO talmente lungo da fargli perdere 3 game?

 26
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Razzotto, Ice Man
l Occhio di Sauron 18-05-2026 15:33

Scritto da Il GUEst

Scritto da l Occhio di Sauron
Quello di Pellegrino era il match più duro di tutto lo spot, per me adesso va in scioltezza in tabellone

Mah per me il più duro è il prossimo turno con Harris, che è vero che non è giocatore da terra, ma è uno che se sta bene fisicamente vale comodo comodo i primi 50 al mondo.

no no fidati che Moreno che è un messicano travestito da statunitense sulla terra è una gran rogna, confido che con Harris il nostro andrà via bene 😉

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Razzotto 18-05-2026 15:29

Surreale secondo set tra Ceck e Houkes, con l’olandese che inizia due break sotto per essersi fermato per farsi trattare i crampi a fine primo set

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 18-05-2026 15:24

Scritto da l Occhio di Sauron
Quello di Pellegrino era il match più duro di tutto lo spot, per me adesso va in scioltezza in tabellone

Mah per me il più duro è il prossimo turno con Harris, che è vero che non è giocatore da terra, ma è uno che se sta bene fisicamente vale comodo comodo i primi 50 al mondo.

 23
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MADE, Marco Tullio Cicerone
Giallo Naso (Guest) 18-05-2026 15:10

@ l Occhio di Sauron (#4618923)

se non sbaglio, potrebbe esserci un terzo turno con cecchinato che mi sembra tutt’altro che agevole, al roland garros

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Arnaldo (Guest) 18-05-2026 14:35

@ Lukaa (#4618844)

…sì anch’io mi ricordavo così ma quest’anno sembrerebbe di no…

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paul440 (Guest) 18-05-2026 13:54

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

Parli dei tuoi connazionali francesi. Hanno già prenotato un carretto, anzi di più, per tornare a casa. Visto l’andazzo ne hanno già prenotati altri.

 20
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, marcusmin, Detuqueridapresencia
l Occhio di Sauron 18-05-2026 13:32

Quello di Pellegrino era il match più duro di tutto lo spot, per me adesso va in scioltezza in tabellone

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 18-05-2026 13:17

Buona la prima per Pelle e Steto, vediamo chi altri si aggiunge a loro

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 18-05-2026 13:13

Scritto da carlo
Qualcuno sa perchè non ci sono Nardi e Zeppieri? Infortunati?

Nardi è infortunato al polso, cosa seria, e forse ha accelerato troppo il rientro.. di Zeppieri ormai non si hanno notizie da mesi

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 18-05-2026 13:10

Scritto da SGT76

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

Ogni Villaggio che si rispetti,
Necessità di 1 come te:)

Magari è un genio incompreso della gufata inversa…. 🙄 🙄 🙄

No, eh? Non è così, vero?
😆

 16
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Massi, magilla, renzopii, tomasol, Marco Tullio Cicerone
Luciano65 (Guest) 18-05-2026 12:49

E si aggiunge anche Travaglia!!! L’avevo pronosticato al 50% in effetti la partita è stata molto equilibrata; visto solo il terzo set, peccato solo per il contro break. Ora Zheng, che personalmente non ho mai visto giocare. Si può fare.

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla
Tifoso degli italiani (Guest) 18-05-2026 12:48

Bravo Pelle, pur non essendo testa di serie (con la classifica di questa settimana lo sarebbe e anche bella alta) il tabellone non è male… Dopo Roma non sarebbe male replicare a Parigi!

Nel mentre anche Steto decide di “rimpatriare” un altro giorno e resta Oltralpe.

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: renzopii
walden 18-05-2026 12:47

Anche Steto passa, dopo una discreta battaglia, alla faccia del solito muride…

 13
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, marcauro, magilla, Marco Tullio Cicerone
walden 18-05-2026 12:34

Scritto da carlo
…infortunati (oltre a Passaro e Musetti)…

e Gigante…

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ilpallettaro (Guest) 18-05-2026 12:16

esordio della pigato in uno slam. complimenti alla resilienza, è riuscita dove molti “enfant prodige”, che non erano per nulla prodige ma che sono serviti a qualche furbone a costruirsi carriere, hanno fallito: resistere mentalmente al muro della realtà e proseguire affrontando una carriera senza le luci della ribalta ma di partite giocate dall’altra parte del mondo il lunedì alle 10 a.m. davanti a 0 spettatori.
sarebbe interessante una intervista.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Ice Man
LunaDiamante 18-05-2026 11:57

Le qualificazioni le trasmette integralmente Discovey +…
In questo momento sto vedendo Stefano Travaglia contro Ficovich…

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
SGT76 18-05-2026 11:57

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

Ogni Villaggio che si rispetti,
Necessità di 1 come te:)

 9
Replica | Quota | 11
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, walden, Detuqueridapresencia, lele83, Giambitto, Just is Back, Massi, Giampi, renzopii, Marco Tullio Cicerone, Ice Man
Lukaa 18-05-2026 11:39

Scritto da Arnaldo
qualcuno è al corrente se le partite di qualificazione sono trasmesse gratuitamente ? Mi pareva di ricordare che lo fossero…

Di solito sul canale YouTube del Roland garros.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maurantonio 18-05-2026 11:39

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi probabile rimpatriata generale.

E intanto Pellegrino va avanti.
Dopo ieri e l’ennesimo Malox ti attacchi al primo turno di quali al RG.
——

 7
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Inox, Detuqueridapresencia, Giambitto, Massi, tomasol, Marco Tullio Cicerone, Ice Man
carlo (Guest) 18-05-2026 11:35

…infortunati (oltre a Passaro e Musetti)…

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luciano65 (Guest) 18-05-2026 11:34

E bravo Pellegrino che non smentisce il mio pronostico! Solido e preciso nei momenti importanti. Spiace per De Alboran, sempre piacevole a vedersi.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
carlo (Guest) 18-05-2026 11:33

Qualcuno sa perchè non ci sono Nardi e Zeppieri? Infortunati?

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Ice Man
Arnaldo (Guest) 18-05-2026 11:00

qualcuno è al corrente se le partite di qualificazione sono trasmesse gratuitamente ? Mi pareva di ricordare che lo fossero…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Questo commento è stato oscurato perché ha ricevuto almeno 10 voti negativi.
Clicca qui per visualizzarlo.
Luciano65 (Guest) 18-05-2026 09:52

Pellegrino e Cinà avanzano, Steto e Napo al 50%. Cecchinato 25%.

3 sono contento. Dopo Sinner, guardiamo anche qualcun altro dei nostri (e non solo, magari un po’ di Goffin…)

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!