Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 19 Maggio 2026

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto FITP
Roland Garros – terra
Q1 Broady – Cadenasso 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Giustino – Jacquet 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Maestrelli – Noguchi 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 N. Brancaccio vs Quevedo 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Bronzetti vs Lepchenko 5° inc. ore 10:00
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Q1 Stefanini vs Charaeva 5° inc. ore 10:00
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ATP 500 Hamburg – terra
R32 Cobolli
– Buse Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Darderi – Burruchaga Non prima 12:00
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CH 50 Cervia – terra
R32 Iannaccone – Martin Manzano Inizio 10:00
ATP Cervia
Federico Iannaccone
40
3
Juan Cruz Martin Manzano•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
F. Iannaccone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
F. Iannaccone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
F. Iannaccone
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
R32 Dostanic – Forti 2° inc. ore 10:00
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R32 Arnaboldi – Caniato Non prima 15:30
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R32 Kouame – Vasami Non prima 18:00
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R32 Xilas – Ribecai Inizio 10:00
ATP Cervia
Ioannis Xilas
15
4
Michele Ribecai [7]•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ribecai
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
I. Xilas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
R32 Rottoli – Piraino 2° inc. ore 10:00
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R32 Compagnucci – Tu 3° inc. ore 10:00
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R32 Oradini – Justo 4° inc. ore 10:00
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R16 Hermans /Ricca – Gadamauri /Tu 5° inc. ore 10:00
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R32 Lucky Loser – Bondioli Inizio 10:00
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R32 Guerrieri – Prihodko 2° inc. ore 10:00
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R32 Romano – Dalla Valle 3° inc. ore 10:00
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R16 Perin /Potenza – Forti /Romano 5° inc. ore 10:00
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6 commenti
Mi piace questo soprannome. Lo chiamerò così quando entrerà con questo Nick, tra i vari che usa. chaltron easton. Ahahahahah
Forzaa… CERVELLO prima di tutto!
L’immancabile commento di Chaltron Easton, stavolta in versione inverso della gufata inversa dopo che la gufata diretta è andata male
Che vita grama, porello: alle 8.23 dopo il caffè e la detersione del viso (quello davanti e quello inverso) cosa fa? Gufa i tennisti italiani
Solidarietà alla famiglia!
Stare zitto no?
Il Cobbb rischia contro il peruviano arrembante
Oggi passano tutti senza problemi.