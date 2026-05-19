Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 19 Maggio 2026

19/05/2026 09:33 6 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto FITP
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto FITP

FRA Roland Garros – terra
Q1 Broady GBR – Cadenasso ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Giustino ITA – Jacquet FRA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Maestrelli ITA – Noguchi JPN 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 N. Brancaccio ITA vs Quevedo ESP 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Bronzetti ITA vs Lepchenko USA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Stefanini ITA vs Charaeva --- 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare





GER ATP 500 Hamburg – terra
R32 Cobolli ITA – Buse PER Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

R32 Darderi ITA – Burruchaga ARG Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 50 Cervia – terra
R32 Iannaccone ITA – Martin Manzano ITA Inizio 10:00

ATP Cervia
Federico Iannaccone
40
3
Juan Cruz Martin Manzano
40
4
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R32 Dostanic USA – Forti ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Arnaboldi ITA – Caniato ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Kouame FRA – Vasami ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Xilas GRE – Ribecai ITA Inizio 10:00

ATP Cervia
Ioannis Xilas
15
4
Michele Ribecai [7]
0
5
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R32 Rottoli ITA – Piraino ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Compagnucci ITA – Tu AUS 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Oradini ITA – Justo ARG 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Hermans NED/Ricca ITA – Gadamauri BEL/Tu AUS 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Lucky Loser it – Bondioli ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Guerrieri ITA – Prihodko UKR 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Romano ITA – Dalla Valle ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Perin ITA/Potenza ITA – Forti ITA/Romano ITA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

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6 commenti

Paul440 (Guest) 19-05-2026 10:46

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi passano tutti senza problemi.

L’immancabile commento di Chaltron Easton, stavolta in versione inverso della gufata inversa dopo che la gufata diretta è andata male
Che vita grama, porello: alle 8.23 dopo il caffè e la detersione del viso (quello davanti e quello inverso) cosa fa? Gufa i tennisti italiani
Solidarietà alla famiglia!

Mi piace questo soprannome. Lo chiamerò così quando entrerà con questo Nick, tra i vari che usa. chaltron easton. Ahahahahah

 6
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Betafasan 19-05-2026 09:44

Forzaa… CERVELLO prima di tutto!

 5
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Detuqueridapresencia 19-05-2026 08:57

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi passano tutti senza problemi.

L’immancabile commento di Chaltron Easton, stavolta in versione inverso della gufata inversa dopo che la gufata diretta è andata male

Che vita grama, porello: alle 8.23 dopo il caffè e la detersione del viso (quello davanti e quello inverso) cosa fa? Gufa i tennisti italiani

Solidarietà alla famiglia!

 4
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+1: Il GUEst
sergioat 19-05-2026 08:55

Scritto da Adrien Ouilecoup
Oggi passano tutti senza problemi.

Stare zitto no?

 3
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., tomasol
Harlan (Guest) 19-05-2026 08:45

Il Cobbb rischia contro il peruviano arrembante

 2
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Adrien Ouilecoup (Guest) 19-05-2026 08:23

Oggi passano tutti senza problemi.

 1
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-1: Detuqueridapresencia, sergioat, Il GUEst, Billy74, Marco M., tomasol