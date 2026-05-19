Svitolina svela il futuro di Monfils dopo il ritiro: “Lavorerà nella finanza, è molto entusiasta”

Elina Svitolina e Gael Monfils sono da anni una delle coppie più amate e riconoscibili del mondo del tennis. Due carriere importanti, una vita familiare condivisa e una figlia, Skai, nata nel 2022. Ma il binomio tennistico formato dall’ucraina e dal francese si prepara a vivere una nuova fase: Monfils ha già annunciato che il 2026 sarà la sua ultima stagione da professionista.

Svitolina, fresca vincitrice del WTA 1000 di Roma 2026 dopo il successo in finale su Coco Gauff, ha raccontato in un’intervista a Tennis Channel quali saranno i piani del marito una volta lasciato il circuito. L’ucraina, tornata al trionfo nella Capitale otto anni dopo i suoi due successi precedenti al Foro Italico, sta vivendo uno dei momenti più belli della sua seconda carriera.

Alla domanda sul futuro di Monfils, Svitolina ha risposto con un sorriso: “Lavorerà nella finanza”. Poi ha spiegato che il francese non vede l’ora di iniziare questo nuovo percorso lontano dal tennis giocato. “Sa già cosa lo aspetta ed è impaziente che questa nuova strada cominci. È molto entusiasta e non smette di parlarmene”.

"He's going into finance." Elina Svitolina updates us all on her husband Gael Monfils' post-retirement plans pic.twitter.com/eR83HWAske — Tennis Channel (@TennisChannel) May 18, 2026

La numero sette del ranking WTA ha aggiunto che Monfils aveva iniziato a ragionare su questa prospettiva già da tempo: “Mi aveva detto un paio di anni fa che era quello che voleva fare e ha cominciato a preparare il terreno”. Una scelta che conferma anche la capacità del francese di guardare oltre la carriera agonistica, pianificando con anticipo la vita dopo il tennis.

In un altro passaggio, Svitolina ha descritto Monfils come una persona capace di pensare sempre in prospettiva: “È quel tipo di persona che pensa due passi avanti. Io sono uguale”. Il francese, in questo momento, sta vivendo il suo ultimo anno nel circuito con un misto di emozione e serenità, accompagnato dal sostegno della moglie e della famiglia.

Per Svitolina e Monfils il 2026 avrà dunque un significato speciale. Da una parte l’ucraina è tornata a vincere un grande titolo sulla terra e guarda con ambizione al Roland Garros; dall’altra il francese si prepara agli ultimi tornei di una carriera lunga, spettacolare e amatissima dal pubblico. Monfils ha spiegato di essere in pace con la decisione di chiudere alla fine della stagione, dopo oltre vent’anni nel tour e 13 titoli ATP conquistati.

Il prossimo capitolo, però, sembra già scritto: niente panchina, almeno per ora, e nessun ruolo immediatamente tecnico nel tennis. Per Gael Monfils il futuro sarà nella finanza. Una nuova sfida, molto diversa da quelle vissute in campo, ma che secondo Svitolina lo entusiasma già moltissimo.





Francesco Paolo Villarico