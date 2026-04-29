Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Fils non si ferma più: batte Lehecka e sfida Sinner in semifinale a Madrid

Arthur Fils continua a correre. Il francese ha conquistato la nona vittoria consecutiva al Mutua Madrid Open, prendendosi anche la rivincita su Jiri Lehecka, che lo aveva battuto un mese fa in semifinale a Miami. Questa volta, sotto le luci del Manolo Santana Stadium, è stato il 21enne transalpino a imporsi con autorità: 6-3 6-4 in appena 74 minuti.

Una vittoria pesante, non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivata. Fils ha comandato il gioco vicino alla linea di fondo, spingendo con grande intensità da entrambi i lati e servendo con notevole solidità. Il dato più significativo è chiaro: non ha concesso nemmeno una palla break per tutto l’incontro.

Per Fils si tratta della seconda semifinale in carriera in un Masters 1000, dopo quella raggiunta proprio a Miami. A Madrid, però, il risultato assume un valore ancora più speciale, considerando le difficoltà vissute nelle precedenti apparizioni.

“Sono molto felice di essere in semifinale qui. Negli ultimi due anni non avevo mai vinto una partita né un set in questo torneo, quindi essere in semifinale mi fa sentire molto bene”, ha dichiarato Fils dopo il successo.

Il francese ha poi spiegato perché le condizioni della capitale spagnola si adattino bene al suo tennis.

“Quando le condizioni sono lente e pesanti mi sento bene. So che, con la mia condizione fisica, posso reggere tre o quattro ore in queste condizioni. Mi sento molto bene”.

Il percorso di Fils a Madrid conferma il suo grande momento. Dopo aver vinto il titolo all’ATP 500 di Barcellona, il francese ha continuato a crescere partita dopo partita nella Caja Mágica, superando Ignacio Buse, Emilio Nava, Tomas Martin Etcheverry e ora Lehecka. Un cammino che gli permette anche di diventare il primo francese a raggiungere la semifinale del torneo madrileno da quando l’evento si disputa sulla terra battuta, cioè dal 2009.

Ora, però, l’asticella si alza ulteriormente. In semifinale Fils troverà Jannik Sinner, numero uno del mondo, reduce dalla vittoria contro Rafael Jódar. L’azzurro conduce 1-0 nei precedenti e arriva alla sfida con una striscia impressionante di 26 vittorie consecutive nei Masters 1000.

Fils conosce perfettamente la difficoltà dell’impegno, ma non sembra intenzionato a snaturarsi.

“Sarà una bella battaglia. Lui è il numero uno del mondo, è un grande campione. Ha vinto Indian Wells, Miami e Montecarlo. Io proverò a fare del mio meglio, a giocare il mio miglior tennis e a divertirmi in campo. È bello entrare in campo da sfavorito”.

Il momento del francese è ancora più notevole se si considera il suo recente passato. Fils è rientrato nel circuito a febbraio dopo otto mesi di stop per un infortunio alla schiena e da allora ha costruito un bilancio di 22 vittorie e 5 sconfitte. Numeri che raccontano una crescita rapidissima e una fiducia ritrovata.

Grazie al successo su Lehecka, Fils sale virtualmente al numero 17 del ranking ATP Live e continua a dimostrare di essere uno dei giocatori più pericolosi della nuova generazione. Contro Sinner partirà sfavorito, ma con una serie aperta di nove vittorie consecutive e la consapevolezza di poter far male anche ai migliori.

Combined Madrid 1000 ATP – WTA Madrid, Spagna · 29 Aprile 2026 🌧 15°C Pioggia leggera · Picco 19°C CIELO Instabile PIOGGIA Alta CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 29 Aprile 09:00 🌧 15° 10:00 ☁ 15° 11:00 ☁ 16° 12:00 ☁ 16° 13:00 ☁ 17° 14:00 ☁ 18° 15:00 ☁ 18° 16:00 ⛈ 18° 17:00 ⛈ 19° 18:00 ☁ 19° ⚠ Allerta meteo: pioggia e temporali dalle 12:00 alle 22:00 🎾 Programma del giorno — 29 Aprile 🎾 ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale Quarti di Finale Maschile · Quarti di Finale Femminile QF / QF 🌧 Pioggia leggera

⛈ Temporali possibili

🎾 Quarti ATP

🎾 Quarti WTA

🏀 Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 13:00

Karolina Pliskova vs Anastasia Potapova



WTA Madrid 1000 Karolina Pliskova Karolina Pliskova 1 7 3 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 6 6 6 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Anastasia Potapova 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jannik Sinner vs Rafael Jodar (Non prima 16:00)



ATP Madrid Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Rafael Jodar Rafael Jodar 2 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Jodar 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Marta Kostyuk vs Linda Noskova (Non prima 20:00)



WTA Madrid 1000 Marta Kostyuk [26] Marta Kostyuk [26] 0 7 6 0 Linda Noskova [13] Linda Noskova [13] 0 6 0 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-6 → 7-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Arthur Fils vs Jiri Lehecka (Non prima 21:30)



ATP Madrid Arthur Fils [21] Arthur Fils [21] 6 6 Jiri Lehecka [11] Jiri Lehecka [11] 3 4 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Fils 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Fils 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-1 → 4-2 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

ATP Madrid Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas 7 1 9 Guido Andreozzi / Manuel Guinard Guido Andreozzi / Manuel Guinard 5 6 11 Vincitore: Andreozzi / Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 G. Andreozzi / Guinard 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 ace 8-5 9-5 df 9-6 9-7 9-8 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 L. Darderi / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 L. Darderi / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 5-4 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 L. Darderi / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df ace 4-1 → 4-2 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Darderi / Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Darderi / Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Luciano Darderi/ Stefanos Tsitsipasvs Guido Andreozzi/ Manuel Guinard

Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Madrid Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez 4 4 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 6 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Llamas Ruiz / Winter Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Ellen Perez / Demi Schuurs (Non prima 16:00)



WTA Madrid 1000 Mirra Andreeva / Diana Shnaider Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0 6 6 0 Ellen Perez / Demi Schuurs [8] • Ellen Perez / Demi Schuurs [8] 0 3 3 0 Vincitore: Andreeva / Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin vs Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic



WTA Madrid 1000 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7] Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7] 6 4 4 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 3 6 10 Vincitore: Krunic / Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 4-10 0-1 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 7-4 8-4 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Stadium 3 – ore 13:00

Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima vs Luke Johnson / Jan Zielinski



ATP Madrid Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima 2 6 3 Luke Johnson / Jan Zielinski Luke Johnson / Jan Zielinski 6 4 10 Vincitore: Johnson / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 L. Johnson / Zielinski 1-0 1-1 1-2 ace 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Griekspoor / Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 5-4 T. Griekspoor / Nakashima 0-15 15-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Griekspoor / Nakashima 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 ace 3-2 → 4-2 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 T. Griekspoor / Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Griekspoor / Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Griekspoor / Nakashima 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 T. Griekspoor / Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Griekspoor / Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Griekspoor / Nakashima 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Francisco Cabral / Joe Salisbury



ATP Madrid Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 6 6 Francisco Cabral / Joe Salisbury [7] Francisco Cabral / Joe Salisbury [7] 0 4 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Cabral / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 ace 2-1 → 3-1 F. Cabral / Salisbury 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cabral / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 F. Cabral / Salisbury 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 F. Cabral / Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Cabral / Salisbury 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Christian Harrison / Neal Skupski vs Andre Goransson / Evan King

