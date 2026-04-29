Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Fils non si ferma più: batte Lehecka e sfida Sinner in semifinale a Madrid

Arthur Fils FRA, 2004.06.12 - Foto Getty Images
Arthur Fils continua a correre. Il francese ha conquistato la nona vittoria consecutiva al Mutua Madrid Open, prendendosi anche la rivincita su Jiri Lehecka, che lo aveva battuto un mese fa in semifinale a Miami. Questa volta, sotto le luci del Manolo Santana Stadium, è stato il 21enne transalpino a imporsi con autorità: 6-3 6-4 in appena 74 minuti.
Una vittoria pesante, non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivata. Fils ha comandato il gioco vicino alla linea di fondo, spingendo con grande intensità da entrambi i lati e servendo con notevole solidità. Il dato più significativo è chiaro: non ha concesso nemmeno una palla break per tutto l’incontro.
Per Fils si tratta della seconda semifinale in carriera in un Masters 1000, dopo quella raggiunta proprio a Miami. A Madrid, però, il risultato assume un valore ancora più speciale, considerando le difficoltà vissute nelle precedenti apparizioni.
“Sono molto felice di essere in semifinale qui. Negli ultimi due anni non avevo mai vinto una partita né un set in questo torneo, quindi essere in semifinale mi fa sentire molto bene”, ha dichiarato Fils dopo il successo.
Il francese ha poi spiegato perché le condizioni della capitale spagnola si adattino bene al suo tennis.
“Quando le condizioni sono lente e pesanti mi sento bene. So che, con la mia condizione fisica, posso reggere tre o quattro ore in queste condizioni. Mi sento molto bene”.
Il percorso di Fils a Madrid conferma il suo grande momento. Dopo aver vinto il titolo all’ATP 500 di Barcellona, il francese ha continuato a crescere partita dopo partita nella Caja Mágica, superando Ignacio Buse, Emilio Nava, Tomas Martin Etcheverry e ora Lehecka. Un cammino che gli permette anche di diventare il primo francese a raggiungere la semifinale del torneo madrileno da quando l’evento si disputa sulla terra battuta, cioè dal 2009.
Ora, però, l’asticella si alza ulteriormente. In semifinale Fils troverà Jannik Sinner, numero uno del mondo, reduce dalla vittoria contro Rafael Jódar. L’azzurro conduce 1-0 nei precedenti e arriva alla sfida con una striscia impressionante di 26 vittorie consecutive nei Masters 1000.
Fils conosce perfettamente la difficoltà dell’impegno, ma non sembra intenzionato a snaturarsi.
“Sarà una bella battaglia. Lui è il numero uno del mondo, è un grande campione. Ha vinto Indian Wells, Miami e Montecarlo. Io proverò a fare del mio meglio, a giocare il mio miglior tennis e a divertirmi in campo. È bello entrare in campo da sfavorito”.
Il momento del francese è ancora più notevole se si considera il suo recente passato. Fils è rientrato nel circuito a febbraio dopo otto mesi di stop per un infortunio alla schiena e da allora ha costruito un bilancio di 22 vittorie e 5 sconfitte. Numeri che raccontano una crescita rapidissima e una fiducia ritrovata.
Grazie al successo su Lehecka, Fils sale virtualmente al numero 17 del ranking ATP Live e continua a dimostrare di essere uno dei giocatori più pericolosi della nuova generazione. Contro Sinner partirà sfavorito, ma con una serie aperta di nove vittorie consecutive e la consapevolezza di poter far male anche ai migliori.
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna · 29 Aprile 2026
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Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Karolina Pliskova vs Anastasia Potapova
WTA Madrid 1000
Karolina Pliskova
1
7
3
Anastasia Potapova
6
6
6
Vincitore: Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anastasia Potapova
3-5 → 3-6
Karolina Pliskova
3-4 → 3-5
Anastasia Potapova
3-3 → 3-4
Karolina Pliskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Anastasia Potapova
3-1 → 3-2
Karolina Pliskova
2-1 → 3-1
Anastasia Potapova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
3*-1
3*-2
3-3*
4-3*
4*-4
5*-4
6-4*
6-6 → 7-6
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Karolina Pliskova
5-5 → 5-6
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Karolina Pliskova
3-5 → 4-5
Anastasia Potapova
3-4 → 3-5
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Anastasia Potapova
3-2 → 3-3
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Anastasia Potapova
2-1 → 2-2
Karolina Pliskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anastasia Potapova
1-0 → 1-1
Karolina Pliskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Karolina Pliskova
0-5 → 1-5
Anastasia Potapova
0-4 → 0-5
Karolina Pliskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Anastasia Potapova
0-2 → 0-3
Karolina Pliskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jannik Sinner
vs Rafael Jodar (Non prima 16:00)
ATP Madrid
Jannik Sinner [1]
6
7
Rafael Jodar
2
6
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
6-6 → 7-6
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Jodar
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Jodar
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-2 → 6-2
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
R. Jodar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
0-1 → 1-1
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Marta Kostyuk
vs Linda Noskova (Non prima 20:00)
WTA Madrid 1000
Marta Kostyuk [26]
0
7
6
0
Linda Noskova [13]
0
6
0
0
Vincitore: Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
3-1*
4-1*
5*-1
6*-1
6-6 → 7-6
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Marta Kostyuk
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Arthur Fils
vs Jiri Lehecka (Non prima 21:30)
ATP Madrid
Arthur Fils [21]
6
6
Jiri Lehecka [11]
3
4
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fils
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-4 → 6-4
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
5-3 → 5-4
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
A. Fils
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Fils
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fils
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Fils
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
4-1 → 4-2
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
J. Lehecka
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Fils
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Luciano Darderi
/ Stefanos Tsitsipas
vs Guido Andreozzi
/ Manuel Guinard
ATP Madrid
Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas
7
1
9
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
5
6
11
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / Guinard
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
4-4
5-4
6-4
6-5
7-5
ace
8-5
9-5
df
9-6
9-7
9-8
9-9
10-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Darderi / Tsitsipas
1-5 → 1-6
G. Andreozzi / Guinard
1-4 → 1-5
L. Darderi / Tsitsipas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
L. Darderi / Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-2 → 1-2
G. Andreozzi / Guinard
0-1 → 0-2
L. Darderi / Tsitsipas
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
L. Darderi / Tsitsipas
5-5 → 6-5
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Darderi / Tsitsipas
5-3 → 5-4
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
L. Darderi / Tsitsipas
4-2 → 5-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
ace
4-1 → 4-2
L. Darderi / Tsitsipas
3-1 → 4-1
G. Andreozzi / Guinard
3-0 → 3-1
L. Darderi / Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
L. Darderi / Tsitsipas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Pablo Llamas Ruiz
/ Benjamin Winter Lopez vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
ATP Madrid
Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez
4
4
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
4-5 → 4-6
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
3-4 → 3-5
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-3 → 2-4
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
1-2 → 1-3
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 1-1
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
3-5 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
3-3 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
3-2 → 3-3
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
2-2 → 3-2
S. Doumbia / Reboul
2-1 → 2-2
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
0-0 → 1-0
Mirra Andreeva
/ Diana Shnaider vs Ellen Perez / Demi Schuurs (Non prima 16:00)
WTA Madrid 1000
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0
6
6
0
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
•
0
3
3
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ellen Perez / Demi Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
4-3 → 5-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
3-1 → 3-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
2-1 → 3-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
5-3 → 6-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
3-1 → 4-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
3-0 → 3-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
2-0 → 3-0
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Su-Wei Hsieh
/ Sofia Kenin vs Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
WTA Madrid 1000
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7]
6
4
4
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
3
6
10
Vincitore: Krunic / Mladenovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
7-3
7-4
8-4
9-4
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
4-4 → 4-5
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
4-3 → 4-4
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
2-2 → 2-3
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
1-2 → 2-2
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
0-1 → 1-1
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
5-2 → 5-3
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
3-1 → 4-1
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
1-1 → 2-1
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Stadium 3 – ore 13:00
Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima vs Luke Johnson / Jan Zielinski
ATP Madrid
Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima
2
6
3
Luke Johnson / Jan Zielinski
6
4
10
Vincitore: Johnson / Zielinski
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Johnson / Zielinski
1-0
1-1
1-2
ace
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
7-3
8-3
9-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Griekspoor / Nakashima
5-4 → 6-4
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-3 → 5-4
T. Griekspoor / Nakashima
4-3 → 5-3
L. Johnson / Zielinski
4-2 → 4-3
T. Griekspoor / Nakashima
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
ace
3-2 → 4-2
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
T. Griekspoor / Nakashima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Griekspoor / Nakashima
0-1 → 1-1
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Griekspoor / Nakashima
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-5 → 2-6
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
T. Griekspoor / Nakashima
1-4 → 2-4
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
T. Griekspoor / Nakashima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
L. Johnson / Zielinski
0-2 → 0-3
T. Griekspoor / Nakashima
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
L. Johnson / Zielinski
0-0 → 0-1
Maximo Gonzalez
/ Andres Molteni vs Francisco Cabral / Joe Salisbury
ATP Madrid
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
6
Francisco Cabral / Joe Salisbury [7]
0
4
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gonzalez / Molteni
5-4 → 6-4
F. Cabral / Salisbury
5-3 → 5-4
M. Gonzalez / Molteni
4-3 → 5-3
F. Cabral / Salisbury
4-2 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
3-2 → 4-2
F. Cabral / Salisbury
3-1 → 3-2
M. Gonzalez / Molteni
2-1 → 3-1
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
F. Cabral / Salisbury
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez / Molteni
5-0 → 6-0
F. Cabral / Salisbury
4-0 → 5-0
M. Gonzalez / Molteni
3-0 → 4-0
F. Cabral / Salisbury
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
M. Gonzalez / Molteni
1-0 → 2-0
F. Cabral / Salisbury
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Christian Harrison
/ Neal Skupski vs Andre Goransson / Evan King
ATP Madrid
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
6
6
13
Andre Goransson / Evan King
4
7
15
Vincitore: Goransson / King
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Goransson / King
0-1
0-2
0-3
1-3
ace
1-4
2-4
3-4
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
5-8
6-8
df
7-8
7-9
8-9
9-9
10-9
10-10
11-10
11-11
11-12
12-12
13-12
13-13
14-13
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
ace
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
ace
6-6 → 6-7
A. Goransson / King
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
C. Harrison / Skupski
5-5 → 6-5
A. Goransson / King
5-4 → 5-5
C. Harrison / Skupski
4-4 → 5-4
A. Goransson / King
4-3 → 4-4
C. Harrison / Skupski
3-3 → 4-3
A. Goransson / King
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
C. Harrison / Skupski
2-2 → 3-2
A. Goransson / King
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
A. Goransson / King
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Harrison / Skupski
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Goransson / King
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
30-40
5-4 → 6-4
C. Harrison / Skupski
4-4 → 5-4
A. Goransson / King
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
4-3 → 4-4
C. Harrison / Skupski
3-3 → 4-3
A. Goransson / King
3-2 → 3-3
C. Harrison / Skupski
2-2 → 3-2
A. Goransson / King
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
C. Harrison / Skupski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
A. Goransson / King
1-0 → 1-1
C. Harrison / Skupski
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
0-0 → 1-0
E chi sostiene che Lehecka non abbia meritato con Musetti? Io dico che alla fine il nostro poteva far molto di più che perdere nettamente come è stato..Fils è un bel “cagnaccio”, ma il ceco uscito ridimensionato parecchio
Sarà una semifinale bella tosta. Io sogno un finale Sinner – Cobolli
Appunto, io parlerei di qualche demerito di Musetti, più che della pericolosità e bravura di Lehecka, invece…
@ Alex77 (#4604030)
Veramente, più che “dipinto” mi risulta che Lehecka abbia battuto concretamente Musetti sul campo…evidentemente Lorenzo non gli ha impedito di fare il suo gioco potente ma piuttosto regolare, mentre Fils l’ha fatto uscire dal seminato saltando come un grillo da una parte all’altra del campo, davvero onnipresente, doti atletiche notevoli, un giocatore che riempie la scena con un’esuberanza instancabile con cui alla fine trova lo spiraglio, il punto giusto dove indirizzare il suo vincente…e sembra una cosa normale ma ultimamente vedo che spesso non si guarda l’avversario e che la palla viene rimandata dalla parte sbagliata, in bocca all’avversario e non dove magari il campo è vuoto: Fils è molto sveglio da questo punto di vista, ha le idee chiare e sa sempre dove andare a colpire per finalizzare, tanto che mi chiedo che partita abbiano visto certi utenti che hanno classificato “al rallentatore” la partita di Fils con Lehecka
Eppure ha dato 6-3, 6-3 al nostro. O ci hanno detto una bugia?
Prima di Madrid, Alcaraz ha preso il rischio di giocare uno 500 avendo 7800 punti di vantaggio su Zverev.
Solo qui molti avevano dipinto il ceco come fortissimo e favorito su Musetti.. ma dai, è un buon giocatore, ma non da dare 6/3 6/3 al nostro
@ Inox (#4603982)
Perdonami, ma ha perso il primo set perdendo 5 game di fila…ma come si fa a non aver visto che il braccio non era il solito ma bloccato non dal timore ne’ dall’imbarazzo ma dal peso dell’importanza del momento, in un match in cui gli si chiedeva molto e, come umanamente succede quando si vorrebbe dare il massimo, le emozioni attanagliano e se in più manca l’esperienza e l’avversario è il più ermetico del circuito, il risultato è quello che si è visto, uno Jodar sicuramente meno brillante e preciso del solito ma, no problem, deve solamente abituarsi alle emozioni e agli esami importanti
Bravo il francese ma sinceramente la partita di Sinner con Jodar è stata di un altro livello
Kostyuk e Fils lanciatissimi
Oggi sulle pb convertite poco chirurgico, di solito in questo senso manca un po’ di killer instinct ma in questo torneo se n’è procurate un bel po’.
Lehecka è sembrato un fenomeno solo con Musetti in pratica…stasera contro Fils non pervenuto
La partita tra Fils e Lehecka in confronto a Sinner Jodar sembra giocata al rallenty
E’FORTE FILS……sara’ una bella partita con Sinner!
@ Aquila. (#4603986)
Quindi deludente, visto che era il match clou, che tutti aspettavano con ansia, con protagonisti il n.1 del mondo e il tennista new entry più interessante e atteso del circuito…invece entrambi tesi, tanti errori per parte, in una partita che doveva emozionare e coinvolgere: quindi, in proporzione alle attese, deludente, che non vuol dire mediocre ma che non ha mantenuto le promesse, vista la qualità e il richiamo dei protagonisti in campo
Fils é in totale fiducia, anche mentalmente è cresciuto parecchio, sbaglia poco e difficile da brekkare, per me é l’unico ostacolo dal titolo per Jannik.
Io non guardo le statistiche di Sinner, pero a naso le palle break non sono il suo forte, poi sicuramente bravo a procurarsele
@ NonSoloSinner (#4603991)
Concordo. Fils è il pericolo maggiore.
Dall’altra parte Zverev ha qualche problemino fisico e sta spendendo molto.
Ruud può anche arrivare in finale, ma con lui Sinner si trova a suo agio.
quei punteggi li dà il computer, mica Bertolucci no trip for cats… dovreste cominciare a capire che se uno tira forte tutto è scontato che possa sbagliare ogni tanto
Con Carlos fuori, direi che Fils è l’unico che possa infastidire Jannik su terra… poi sicuramente finisce che se gli lascia 6-7 games è oro che cola… non so a voi, ma a me Alcaraz manca e tanto, a vincere così non c’è proprio gusto
vada per la seconda ipotesi al max. era 8.1
Deludente mi sembra eccesivo, non abbiamo visto dei punti eclatanti, ma comunque una buona partita, sicuramente tutte e due tesi con qualche errore di troppo
Avete visto come se lo sta prendendo? Il piede.
@ Annie3 (#4603949)
A me la tua analisi non mi trova per niente d’accordo il ragazzo ha giocato a livello di Jannik per lunghi tratti, e non mi è sembrato ne imbarazzato né intimorito, ha ceduto di schianto solo nel finale quando Jannik ha deciso che era il momento di andare sotto la doccia
Lehecka non ha la minima chance con Sinner.
Meglio Lecka ovviamente.
Ma povero Jodar, mi ha fatto una tenerezza…ma mettetevi nei suoi panni, sugli spalti c’era persino il sindaco di Madrid, la Muguruza, l’alto rappresentante del tennis spagnolo, ci mancava solo il Re Felipe…e ‘sto ragazzo ha 19 anni, giocava ieri le Next Gen, esperienza fra i grandi quasi a zero, col n.1 freddo come un iceberg che tritava le palle break a sfavore come bruscolini da sgranocchiare sotto i denti…e infatti è andata come avevo pronosticato, Jodar teso come una corda di violino, contratto per il peso delle aspettative, ha fatto più errori di quanti ne abbia totalizzato in quest’ultimo mese giocando ben al di sotto del suo standard medio, pur con un Sinner a sua volta non a suo agio e non impeccabile: morale, la partita più attesa si è risolta, come spesso accade, in una prestazione deludente
Lehecka senza ombra di dubbio.
Nella partita di quarti di finale del Madrid Open 2026 tra Jannik Sinner e Rafael Jodar, la valutazione complessiva (performance rating) attribuita a Jodar è stata di 8.7.
Questa sotto la classifica dei migliori a 52 settimane. Not too bad-
Performance Rating
1- Jannik Sinner 9.09
2- Carlos Alcaraz 8.67
3- Novak Djokovic 8.62
4- Alexander Zverev 8.46
5- Taylor Fritz 8.25
Io spero che Jannik vinca il torneo così poi non ci torna. Madrid è in mezzo alle palle da tennis… La terra è Montecarlo Roma Parigi. Lo dice la storia
Io spero che Jannik vinca il torneo così poi non ci torna. Madrid è in mezzo alle palle da tennis… La terra è Montecarlo Roma Parigi. Lo dice la storia
Gli errori li fanno tutti. Sinner oggi ha fatto tanti non forzati e non solo per merito della pressione di Jodar (nei quali casi giudico l’errore di Tizio generato dalla bravura di Caio) ma anche per colpa di una giornata oggettivamente non positiva al 100% (distrazione, sentiva la partita, non era in giornata …. sa Dio perché … ma un non forzato per merito avverario è una cosa, un non forzato fatto perché non è giornata è un altro).
Quindi ribadisco: il medesimo Sinner OGGI avrebbe preso una stesa da Alcaraz
E perso il Lucky Loser Carboni
E meno male direi.
in effetti un po’ fisicamente gli somiglia, ma non c’è paragone nel gioco
Al momento non c’è paragone fra i due spagnoli
Al momento
Ma non credo sia probabile siano paragonabili anche in futuro
Fils.
Più pericoloso in una striscia di 4/5 giochi (che vuol dire lasciargli comunque un set), meno continuo alla lunga.
Considero Lehecka molto più pericoloso in questo momento
Parlando di cose serie chi preferite alla prossima, Fils o Lehecka?
Può essere che l insight sul giocatore non tiene conto se il punto in cui sbaglia uno smash sia più o meno decisivo
Soprattutto negli ultimi due games non era a suo agio.
Bravo Jannik. Continua cosi’
la domanda “Un giocatore emergente quale vademecum dovrebbe seguire?” mi sembrava presupponesse “per non sembrare pallone gonfiato o timido”.
Immaginavo lo chiedessi a chi denigra acriticamente sia gli uni che gli altri, per cui ho ipotizzato l’unico comportamento possibile per farli contenti. Propositivi ma consapevoli della propria inferiorità. Alla Ruud o alla Bublik, “Eppure non sono una pippa!”
Hanno ragione, perchè prima di Marrakesh e Barcellona e Madrid aveva ottenuto risultati inferiori. Per ora sembra proprio che sia la terra la sua superficie preferita, anche per via del dritto con apertura molto ampia. Sulla terra ha più tempo per caricarlo. Tranquillo, per ora Alcaraz gioca un tennis superiore a Rafa, per cui puoi ancora vederlo come numero 1…di Spagna.
Jannik ha giocato al 50%. È un gran dosatore di energie. Ha spinto solo quando c’era da spingere.
Un paio di leggerezze le ha pure commesse, smash in rete nel primo set e nel secondo quella voleé alta a campo libero tirata invece stretta sul 4-3 jodar.
Lo spagnolo ha retto bene sulla diagonale di rovescio ma tra i due c’è ancora una bella differenza.
Anche a Montecarlo nella finale quando è stato il momento gli sono entrate solo prime. Quindi più che un caso sembrerebbe una precisione che richiama quando e come vuole. In questo ricorda Federer o Serena, che tante volte si sono tolti dai guai servendo benissimo al momento opportuno. Evidentemente quando serve anche lui è in grado di concentrarsi completamente sulla maggior precisione possibile. Leggasi: fuoriclasse.
oggi contro questo Jodar ci avrebbero perso tutti tranne il fenomeno Sinner!
È vero ma ha vinto Cadenasso!
Per una volta bisogna dare involontariamente ragione a Mauro ( o Mauroantonio quando conviene), il tennis spagnolo ha trovato un’ altro campione, Alcaraz, Jodar e Landaluce quando arriverà ( credo ce la farà) sono veramente un tris di ragazzi terribili che faranno grandissime cose, quello che sembrava: Dietro Alcaraz il vuoto, é stato subito riempito, anche perché Jodar gioca meglio sul duro che sulla terra battuta.
Noi cmq possiamo rispondere con il nostro magico Jan con Muso e Cobo, che già vengono considerati ” esperti” ma che in realtà hanno una lunga cartiera davanti.
Come si notava abbiamo un buco tra i “grandi” e i ragazzini, ma io non dispero, i nostri Cinà e Vasami magari non sono Jodar ma quello che faranno non penso nessuno possa davvero prevederlo.. e poi non basta una fiammata per prevedere il futuro.
Ma gli errori li fa solamente Sinner?
Pure Jodar e’ stato falloso in vari momenti.
Caro Carlito, oggi ti rispondo.
Ieri ho scritto alcuni post in cui ho detto che sarebbe stato grave se Jodar avesse battuto il numero 1 già ora.
In un altro avevo indicato che se il match fosse finito 12 games a 7 a favore di Sinner, sarebbe stato buono X Jodar.
È parso anche a me poi vai a vedere il performance rating e siamo a 9.3. Delle due l’una o questi dati sono farlocchi oppure noi abbiamo un approccio impressionistico. Diciamo che ci sono stati errori prevalentemente da parte di Sinner che non ha giocato bene alcune palle break ma su quello a sfavore è stato magico e poi un tie break impressionante…
A questo punto per 𝓢𝓘𝓝𝓝𝓔𝓡 gli conviene provare a vincere il torneo
Come mai nessuno parla più di perricard come nuovo imperatore indiscusso del tennis?
Statisticamente Sinner è quello che meglio sfrutta palle break, oltre a procurarsene più degli altri. Ma la palla break non come il servizio, cioè una giocata interamente sotto il controllo di chi l’ha a disposizione. Fino a prova contraria c’è anche l’avversario che col suo servizio può avere maggiormente il controllo della situazione. Sinner se ne procura e ne vince oltre a salvarne molte… Poi che un avversario tosto glielo impedisca proprio quando a noi ci piacerebbe di più che le sfruttasse è un altro discorso
Guarda che stai parlando nienepocodimeno di crucco crocco. Quest’utente ha previsto l’uscita di Cobolli dai 100 dopo 3 settimane. Per non parlare del listone di francesi multivincitori slam. Tutto azzeccato.
Sto torneo proprio non gli piace ma, non gli piace neanche perdere 😛 chissà i porchi che tira per essersi iscritto… MA PER FORTUNA CHE HA CULO 😆 😆 😉
@ max91 (#4603769)
E*
Jannik in versione cucciolotto ha lasciato giocare e sfogare il talento Spagnolo..poi niente più cucciolone e finish…cmq Jodar ottimo giocatore e prospetto sarà da capire sotto pressione come gestisce le cose…pure xchè quando non hai nulla da perdere è tutto un altro mondo
Per me è un risultato ottimo. Madrid non è il suo torneo, è palese che non si trova su questa terra scivolosa, appoggi incerti e commette troppi errori. Nonostante tutto ciò è nonostante venga da 3 master mille vinti consecutivi (energie mentali anche un po’ meno del solito) ha prevalso in 2 set. Ripeto, ottimo!!!
Bisognava batterlo perchè questi era abbastanza convinto del contrario e ha bisogno di crescere in tutti i sensi !
In una parola: ipocrita!
Quello che hai detto è blasfemo !
Adesso verrà istituito un Tribunale speciale che punisce chi pronuncia simili bestemmie !
—–
Comunque, io dubito sul fatto che l’anno prossimo il Nostro ritorni a Madrid !
Se potrà eviterà questo torneo come la peste !
Mentre Jodar sarebbe a suo agio? Ha sempre giocato su cemento fino a Marrakesh, con forse un challenger a Milano lo scorso anno o poco più.
Gli entrata la prima nel momento giusto ed ha capito di rispondere sulla seconda avanzando fino alla riga di fondo nel tie-break , cioè nel momento giusto.
Per questo Sinner è il grande campione che conosciamo ma oggi, dopo che Jodar ha giocato e fatto soffrire il n 1 come solo Carlitos può riuscire , credo che tutti saremo d’accordo che questo ragazzo ha il DNA del campione.
Io non ho mai visto un campo in terra perfetto, forse i primi turni, poi basta una scivolata, oppure una scatto, se la pallina tocca quei punti del campo rimbalza male
Povero Mauro hai perso l´ex n. 1 é ha perso anche il prossimo numero 1 che enzo guardando il suo fisico direbbe gracilino il giovane Jodar
Oggi Cina ha perso ancora.
@ Barabba (#4603732)
Barabba? Solito commento denigratore avanti un’ altro
ci sono stati tantissimi errori da entrambe le parti perchè la palla viaggiava di brutto, poi sulla terra con i rimbalzi irregolari aumentano i rischi.
Ma non è stata affatto brutta anzi ho visto Jannik fare colpi di fino che una volta si sarebbe sognato
Prevedo di qua, prevedo di là. Ne sono passati di Nostradamus qui dentro, sei il milionesimo
Sinner a corrente alternata, grandi colpi e grandi errori. Ma il mostro che c’è dentro di lui a un certo punto decide che era ora di finirla e tritura il giovanotto
Jannik come sempre un Signore ha detto che nel secondo set ha avuto anche fortuna
Non finirà mai di sorprenderci
Aggiungo che Sinner non l’ha vinta “di esperienza”. Quello é per esempio Djokovic che batte Alcaraz per la medaglia d’oro Olimpica.
Sinner l’ha vinta per tutti i colpi che negli ultimi 3 anni ha saputo aggiungere al repertorio partendo dal non averceli fino a farli diventare naturali. Quelli più sapere quando usarli si chiama classe
Non credo che Jannik si sia impegnato allo spasimo. Undici punti di fila alla fine quando ha deciso di chiuderla. Alcune smorzate strepitose e colpi da biliardo, che prima faceva solo il murciano. Da fondo ha un po’ remato: il campo non è stato dalla sua. Il teenager spagnolo, poi, bisognava proprio batterlo. Provate a chiedere a Fonseca e a De Minaur.
se continua cosi’ io vedo un posticino anche per cobolli
Il secondo set sicuro, comunque anche Jodar ha corso rischi per annullare le sue palle break.
Concorderai con me comunque che anche i rischi enormi fanno parte dell’esperienza. Va ricordato che Jannik ha giocato ad oggi oltre 430 partite nel circuito ATP.
E NADAL nel 2021 era ancora al top, visto che poi ad inizio 2022 vinse 2 SLAM
Partita bruttina. Molto al di sotto delle aspettative. Tanti errori da entrambe le parti. Non mi ricordo l’ultima volta che Sinner aveva concesso tutte queste palle-break. Probabilmente la tensione ed il campo indoor hanno inciso. Comunque l’importante é essere in semi.
Ma da uno che dice che quando gioca Sinner i campi sono vuoti mentre solo Carlos smuove le masse, ti aspetti un commento sensato? 10 anni che sta qui e non ne ha fatto ancora uno.
Paragona le pere con le mele per creare polemiche, fa notare se gli italiani perdono nei futures… 10 anni di perle…
In conclusione Sinner ha fatto tutto lui, abbastanza altalenante ma quando ha deciso di chiudere (come gli capita spesso) non c’è né per nessuno.
Questo Jodar darà più fastidio ad Alcaraz di quanto ne dia e ne darà a Sinner
Quando il caterpillar rosso dice che così può bastare la finisce in un amen ,11 punti di fila e tutti a casa .
Complimenti a jodar
Esatto, in un torneo che palesemente gli fa schifo si sono viste comunque 3 categorie di differenza.
Se fossero stati in un torneo che Jannik ama, il punteggio sarebbe stato ancora più severo.
Jodar? Un Arnaldi un po’ meno falloso, niente di più. Avanti il prossimo.