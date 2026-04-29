Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Fils non si ferma più: batte Lehecka e sfida Sinner in semifinale a Madrid

29/04/2026 23:51 487 commenti
Arthur Fils FRA, 2004.06.12 - Foto Getty Images
Arthur Fils FRA, 2004.06.12 - Foto Getty Images

Arthur Fils continua a correre. Il francese ha conquistato la nona vittoria consecutiva al Mutua Madrid Open, prendendosi anche la rivincita su Jiri Lehecka, che lo aveva battuto un mese fa in semifinale a Miami. Questa volta, sotto le luci del Manolo Santana Stadium, è stato il 21enne transalpino a imporsi con autorità: 6-3 6-4 in appena 74 minuti.

Una vittoria pesante, non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivata. Fils ha comandato il gioco vicino alla linea di fondo, spingendo con grande intensità da entrambi i lati e servendo con notevole solidità. Il dato più significativo è chiaro: non ha concesso nemmeno una palla break per tutto l’incontro.

Per Fils si tratta della seconda semifinale in carriera in un Masters 1000, dopo quella raggiunta proprio a Miami. A Madrid, però, il risultato assume un valore ancora più speciale, considerando le difficoltà vissute nelle precedenti apparizioni.

“Sono molto felice di essere in semifinale qui. Negli ultimi due anni non avevo mai vinto una partita né un set in questo torneo, quindi essere in semifinale mi fa sentire molto bene”, ha dichiarato Fils dopo il successo.

Il francese ha poi spiegato perché le condizioni della capitale spagnola si adattino bene al suo tennis.

“Quando le condizioni sono lente e pesanti mi sento bene. So che, con la mia condizione fisica, posso reggere tre o quattro ore in queste condizioni. Mi sento molto bene”.

Il percorso di Fils a Madrid conferma il suo grande momento. Dopo aver vinto il titolo all’ATP 500 di Barcellona, il francese ha continuato a crescere partita dopo partita nella Caja Mágica, superando Ignacio Buse, Emilio Nava, Tomas Martin Etcheverry e ora Lehecka. Un cammino che gli permette anche di diventare il primo francese a raggiungere la semifinale del torneo madrileno da quando l’evento si disputa sulla terra battuta, cioè dal 2009.

Ora, però, l’asticella si alza ulteriormente. In semifinale Fils troverà Jannik Sinner, numero uno del mondo, reduce dalla vittoria contro Rafael Jódar. L’azzurro conduce 1-0 nei precedenti e arriva alla sfida con una striscia impressionante di 26 vittorie consecutive nei Masters 1000.

Fils conosce perfettamente la difficoltà dell’impegno, ma non sembra intenzionato a snaturarsi.

“Sarà una bella battaglia. Lui è il numero uno del mondo, è un grande campione. Ha vinto Indian Wells, Miami e Montecarlo. Io proverò a fare del mio meglio, a giocare il mio miglior tennis e a divertirmi in campo. È bello entrare in campo da sfavorito”.

Il momento del francese è ancora più notevole se si considera il suo recente passato. Fils è rientrato nel circuito a febbraio dopo otto mesi di stop per un infortunio alla schiena e da allora ha costruito un bilancio di 22 vittorie e 5 sconfitte. Numeri che raccontano una crescita rapidissima e una fiducia ritrovata.

Grazie al successo su Lehecka, Fils sale virtualmente al numero 17 del ranking ATP Live e continua a dimostrare di essere uno dei giocatori più pericolosi della nuova generazione. Contro Sinner partirà sfavorito, ma con una serie aperta di nove vittorie consecutive e la consapevolezza di poter far male anche ai migliori.
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  29 Aprile 2026
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Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Karolina Pliskova CZE vs Anastasia Potapova AUT

WTA Madrid 1000
Karolina Pliskova
1
7
3
Anastasia Potapova
6
6
6
Vincitore: Potapova
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Jannik Sinner ITA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 16:00)

ATP Madrid
Jannik Sinner [1]
6
7
Rafael Jodar
2
6
Vincitore: Sinner
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Marta Kostyuk UKR vs Linda Noskova CZE (Non prima 20:00)

WTA Madrid 1000
Marta Kostyuk [26]
0
7
6
0
Linda Noskova [13]
0
6
0
0
Vincitore: Kostyuk
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Arthur Fils FRA vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 21:30)

ATP Madrid
Arthur Fils [21]
6
6
Jiri Lehecka [11]
3
4
Vincitore: Fils
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Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Luciano Darderi ITA / Stefanos Tsitsipas GRE vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
ATP Madrid
Luciano Darderi / Stefanos Tsitsipas
7
1
9
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
5
6
11
Vincitore: Andreozzi / Guinard
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Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Madrid
Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez
4
4
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
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Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED (Non prima 16:00)

WTA Madrid 1000
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0
6
6
0
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
3
3
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Mostra dettagli

Su-Wei Hsieh TPE / Sofia Kenin USA vs Aleksandra Krunic SRB / Kristina Mladenovic FRA

WTA Madrid 1000
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7]
6
4
4
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
3
6
10
Vincitore: Krunic / Mladenovic
Mostra dettagli





Stadium 3 – ore 13:00
Tallon Griekspoor NED / Brandon Nakashima USA vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

ATP Madrid
Tallon Griekspoor / Brandon Nakashima
2
6
3
Luke Johnson / Jan Zielinski
6
4
10
Vincitore: Johnson / Zielinski
Mostra dettagli

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR

ATP Madrid
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
6
Francisco Cabral / Joe Salisbury [7]
0
4
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Mostra dettagli

Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

ATP Madrid
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
6
6
13
Andre Goransson / Evan King
4
7
15
Vincitore: Goransson / King
Mostra dettagli

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487 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Alex77 (Guest) 30-04-2026 00:37

Scritto da Annie3
@ Alex77 (#4604030)
Veramente, più che “dipinto” mi risulta che Lehecka abbia battuto concretamente Musetti sul campo…evidentemente Lorenzo non gli ha impedito di fare il suo gioco potente ma piuttosto regolare, mentre Fils l’ha fatto uscire dal seminato saltando come un grillo da una parte all’altra del campo, davvero onnipresente, doti atletiche notevoli, un giocatore che riempie la scena con un’esuberanza instancabile con cui alla fine trova lo spiraglio, il punto giusto dove indirizzare il suo vincente…e sembra una cosa normale ma ultimamente vedo che spesso non si guarda l’avversario e che la palla viene rimandata dalla parte sbagliata, in bocca all’avversario e non dove magari il campo è vuoto: Fils è molto sveglio da questo punto di vista, ha le idee chiare e sa sempre dove andare a colpire per finalizzare, tanto che mi chiedo che partita abbiano visto certi utenti che hanno classificato “al rallentatore” la partita di Fils con Lehecka

E chi sostiene che Lehecka non abbia meritato con Musetti? Io dico che alla fine il nostro poteva far molto di più che perdere nettamente come è stato..Fils è un bel “cagnaccio”, ma il ceco uscito ridimensionato parecchio

 487
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zedarioz 30-04-2026 00:33

Sarà una semifinale bella tosta. Io sogno un finale Sinner – Cobolli

 486
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Alex77 (Guest) 30-04-2026 00:31

Scritto da Di Passaggio

Scritto da Alex77

Scritto da Silvy__89
Lehecka è sembrato un fenomeno solo con Musetti in pratica…stasera contro Fils non pervenuto

Solo qui molti avevano dipinto il ceco come fortissimo e favorito su Musetti.. ma dai, è un buon giocatore, ma non da dare 6/3 6/3 al nostro

Eppure ha dato 6-3, 6-3 al nostro. O ci hanno detto una bugia?

Appunto, io parlerei di qualche demerito di Musetti, più che della pericolosità e bravura di Lehecka, invece…

 485
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Annie3 30-04-2026 00:29

@ Alex77 (#4604030)

Veramente, più che “dipinto” mi risulta che Lehecka abbia battuto concretamente Musetti sul campo…evidentemente Lorenzo non gli ha impedito di fare il suo gioco potente ma piuttosto regolare, mentre Fils l’ha fatto uscire dal seminato saltando come un grillo da una parte all’altra del campo, davvero onnipresente, doti atletiche notevoli, un giocatore che riempie la scena con un’esuberanza instancabile con cui alla fine trova lo spiraglio, il punto giusto dove indirizzare il suo vincente…e sembra una cosa normale ma ultimamente vedo che spesso non si guarda l’avversario e che la palla viene rimandata dalla parte sbagliata, in bocca all’avversario e non dove magari il campo è vuoto: Fils è molto sveglio da questo punto di vista, ha le idee chiare e sa sempre dove andare a colpire per finalizzare, tanto che mi chiedo che partita abbiano visto certi utenti che hanno classificato “al rallentatore” la partita di Fils con Lehecka

 484
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Di Passaggio 30-04-2026 00:21

Scritto da Alex77

Scritto da Silvy__89
Lehecka è sembrato un fenomeno solo con Musetti in pratica…stasera contro Fils non pervenuto

Solo qui molti avevano dipinto il ceco come fortissimo e favorito su Musetti.. ma dai, è un buon giocatore, ma non da dare 6/3 6/3 al nostro

Eppure ha dato 6-3, 6-3 al nostro. O ci hanno detto una bugia?

 483
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+1: Squalo_Bianco97, Annie3
Tennisforever 30-04-2026 00:10

Scritto da NonSoloSinner
Con Carlos fuori, direi che Fils è l’unico che possa infastidire Jannik su terra… poi sicuramente finisce che se gli lascia 6-7 games è oro che cola… non so a voi, ma a me Alcaraz manca e tanto, a vincere così non c’è proprio gusto

Prima di Madrid, Alcaraz ha preso il rischio di giocare uno 500 avendo 7800 punti di vantaggio su Zverev.

 482
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Alex77 (Guest) 29-04-2026 23:54

Scritto da Silvy__89
Lehecka è sembrato un fenomeno solo con Musetti in pratica…stasera contro Fils non pervenuto

Solo qui molti avevano dipinto il ceco come fortissimo e favorito su Musetti.. ma dai, è un buon giocatore, ma non da dare 6/3 6/3 al nostro

 481
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Alex77 (Guest) 29-04-2026 23:50

Scritto da marcauro
La partita tra Fils e Lehecka in confronto a Sinner Jodar sembra giocata al rallenty

480
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Annie3 29-04-2026 23:48

@ Inox (#4603982)

Perdonami, ma ha perso il primo set perdendo 5 game di fila…ma come si fa a non aver visto che il braccio non era il solito ma bloccato non dal timore ne’ dall’imbarazzo ma dal peso dell’importanza del momento, in un match in cui gli si chiedeva molto e, come umanamente succede quando si vorrebbe dare il massimo, le emozioni attanagliano e se in più manca l’esperienza e l’avversario è il più ermetico del circuito, il risultato è quello che si è visto, uno Jodar sicuramente meno brillante e preciso del solito ma, no problem, deve solamente abituarsi alle emozioni e agli esami importanti

 479
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Sebastiano (Guest) 29-04-2026 23:36

Bravo il francese ma sinceramente la partita di Sinner con Jodar è stata di un altro livello

 478
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Di Passaggio 29-04-2026 23:31

Kostyuk e Fils lanciatissimi

 477
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piper 29-04-2026 23:26

Scritto da Aquila.

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Intenditore
Jannik è un fenomeno, comunque vada la partita, un aspetto da migliorare, ed è statistica, la cattiveria sulle palle break, ne fallisce sempre tantissime ogni partita da anni, poi quasi sempre vince perché troppo superiore, ma dovrebbe essere più chirurgo da questo punto di vista.

Statisticamente Sinner è quello che meglio sfrutta palle break, oltre a procurarsene più degli altri. Ma la palla break non come il servizio, cioè una giocata interamente sotto il controllo di chi l’ha a disposizione. Fino a prova contraria c’è anche l’avversario che col suo servizio può avere maggiormente il controllo della situazione. Sinner se ne procura e ne vince oltre a salvarne molte… Poi che un avversario tosto glielo impedisca proprio quando a noi ci piacerebbe di più che le sfruttasse è un altro discorso

Io non guardo le statistiche di Sinner, pero a naso le palle break non sono il suo forte, poi sicuramente bravo a procurarsele

Oggi sulle pb convertite poco chirurgico, di solito in questo senso manca un po’ di killer instinct ma in questo torneo se n’è procurate un bel po’.

 476
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Silvy__89 (Guest) 29-04-2026 23:23

Lehecka è sembrato un fenomeno solo con Musetti in pratica…stasera contro Fils non pervenuto

 475
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marcauro 29-04-2026 23:19

La partita tra Fils e Lehecka in confronto a Sinner Jodar sembra giocata al rallenty

 474
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+1: pablito
Giuliano da Viareggio (Guest) 29-04-2026 23:19

E’FORTE FILS……sara’ una bella partita con Sinner!

 473
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Annie3 29-04-2026 23:18

@ Aquila. (#4603986)

Quindi deludente, visto che era il match clou, che tutti aspettavano con ansia, con protagonisti il n.1 del mondo e il tennista new entry più interessante e atteso del circuito…invece entrambi tesi, tanti errori per parte, in una partita che doveva emozionare e coinvolgere: quindi, in proporzione alle attese, deludente, che non vuol dire mediocre ma che non ha mantenuto le promesse, vista la qualità e il richiamo dei protagonisti in campo

 472
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Pat (Guest) 29-04-2026 23:07

Fils é in totale fiducia, anche mentalmente è cresciuto parecchio, sbaglia poco e difficile da brekkare, per me é l’unico ostacolo dal titolo per Jannik.

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+1: Giampi
Aquila. 29-04-2026 22:52

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Intenditore
Jannik è un fenomeno, comunque vada la partita, un aspetto da migliorare, ed è statistica, la cattiveria sulle palle break, ne fallisce sempre tantissime ogni partita da anni, poi quasi sempre vince perché troppo superiore, ma dovrebbe essere più chirurgo da questo punto di vista.

Statisticamente Sinner è quello che meglio sfrutta palle break, oltre a procurarsene più degli altri. Ma la palla break non come il servizio, cioè una giocata interamente sotto il controllo di chi l’ha a disposizione. Fino a prova contraria c’è anche l’avversario che col suo servizio può avere maggiormente il controllo della situazione. Sinner se ne procura e ne vince oltre a salvarne molte… Poi che un avversario tosto glielo impedisca proprio quando a noi ci piacerebbe di più che le sfruttasse è un altro discorso

Io non guardo le statistiche di Sinner, pero a naso le palle break non sono il suo forte, poi sicuramente bravo a procurarsele

 470
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MarcoP 29-04-2026 22:51

@ NonSoloSinner (#4603991)

Concordo. Fils è il pericolo maggiore.
Dall’altra parte Zverev ha qualche problemino fisico e sta spendendo molto.
Ruud può anche arrivare in finale, ma con lui Sinner si trova a suo agio.

 469
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NonSoloSinner (Guest) 29-04-2026 22:50

Scritto da Aquila.

Scritto da Giampi

Scritto da Mats
Partita bruttina. Molto al di sotto delle aspettative. Tanti errori da entrambe le parti. Non mi ricordo l’ultima volta che Sinner aveva concesso tutte queste palle-break. Probabilmente la tensione ed il campo indoor hanno inciso. Comunque l’importante é essere in semi.

È parso anche a me poi vai a vedere il performance rating e siamo a 9.3. Delle due l’una o questi dati sono farlocchi oppure noi abbiamo un approccio impressionistico. Diciamo che ci sono stati errori prevalentemente da parte di Sinner che non ha giocato bene alcune palle break ma su quello a sfavore è stato magico e poi un tie break impressionante…

vada per la seconda ipotesi al max. era 8.1

quei punteggi li dà il computer, mica Bertolucci no trip for cats… dovreste cominciare a capire che se uno tira forte tutto è scontato che possa sbagliare ogni tanto

 468
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NonSoloSinner (Guest) 29-04-2026 22:43

Con Carlos fuori, direi che Fils è l’unico che possa infastidire Jannik su terra… poi sicuramente finisce che se gli lascia 6-7 games è oro che cola… non so a voi, ma a me Alcaraz manca e tanto, a vincere così non c’è proprio gusto

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+1: MarcoP
Aquila. 29-04-2026 22:32

Scritto da Giampi

Scritto da Mats
Partita bruttina. Molto al di sotto delle aspettative. Tanti errori da entrambe le parti. Non mi ricordo l’ultima volta che Sinner aveva concesso tutte queste palle-break. Probabilmente la tensione ed il campo indoor hanno inciso. Comunque l’importante é essere in semi.

È parso anche a me poi vai a vedere il performance rating e siamo a 9.3. Delle due l’una o questi dati sono farlocchi oppure noi abbiamo un approccio impressionistico. Diciamo che ci sono stati errori prevalentemente da parte di Sinner che non ha giocato bene alcune palle break ma su quello a sfavore è stato magico e poi un tie break impressionante…

vada per la seconda ipotesi al max. era 8.1

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Aquila. 29-04-2026 22:26

Scritto da Annie3
Ma povero Jodar, mi ha fatto una tenerezza…ma mettetevi nei suoi panni, sugli spalti c’era persino il sindaco di Madrid, la Muguruza, l’alto rappresentante del tennis spagnolo, ci mancava solo il Re Felipe…e ‘sto ragazzo ha 19 anni, giocava ieri le Next Gen, esperienza fra i grandi quasi a zero, col n.1 freddo come un iceberg che tritava le palle break a sfavore come bruscolini da sgranocchiare sotto i denti…e infatti è andata come avevo pronosticato, Jodar teso come una corda di violino, contratto per il peso delle aspettative, ha fatto più errori di quanti ne abbia totalizzato in quest’ultimo mese giocando ben al di sotto del suo standard medio, pur con un Sinner a sua volta non a suo agio e non impeccabile: morale, la partita più attesa si è risolta, come spesso accade, in una prestazione deludente

Deludente mi sembra eccesivo, non abbiamo visto dei punti eclatanti, ma comunque una buona partita, sicuramente tutte e due tesi con qualche errore di troppo

 465
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+1: MarcoP
Gaz (Guest) 29-04-2026 22:26

Scritto da Gaz
Io la butto lì dicendo che prende piede il pensiero di una finale Baptiste -Kostyuk , l’ucraina magari oggi perde ma è davanti gli occhi di tutti che al momento è la migliore in circolazione, ancora negli occhi come ha demolito Pegula.
Ci potrebbe essere semifinale per gli amanti di bellezza con Potapova, entrambe partono oggi favorite.

Avete visto come se lo sta prendendo? Il piede.

 464
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Inox 29-04-2026 22:21

@ Annie3 (#4603949)

A me la tua analisi non mi trova per niente d’accordo il ragazzo ha giocato a livello di Jannik per lunghi tratti, e non mi è sembrato ne imbarazzato né intimorito, ha ceduto di schianto solo nel finale quando Jannik ha deciso che era il momento di andare sotto la doccia

 463
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+1: MarcoP
-1: Annie3
sic (Guest) 29-04-2026 22:09

Scritto da Silvy__89
Parlando di cose serie chi preferite alla prossima, Fils o Lehecka?

Lehecka non ha la minima chance con Sinner.

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+1: MarcoP
sic (Guest) 29-04-2026 21:50

Scritto da Silvy__89
Parlando di cose serie chi preferite alla prossima, Fils o Lehecka?

Meglio Lecka ovviamente.

 461
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+1: MarcoP
Annie3 29-04-2026 21:33

Ma povero Jodar, mi ha fatto una tenerezza…ma mettetevi nei suoi panni, sugli spalti c’era persino il sindaco di Madrid, la Muguruza, l’alto rappresentante del tennis spagnolo, ci mancava solo il Re Felipe…e ‘sto ragazzo ha 19 anni, giocava ieri le Next Gen, esperienza fra i grandi quasi a zero, col n.1 freddo come un iceberg che tritava le palle break a sfavore come bruscolini da sgranocchiare sotto i denti…e infatti è andata come avevo pronosticato, Jodar teso come una corda di violino, contratto per il peso delle aspettative, ha fatto più errori di quanti ne abbia totalizzato in quest’ultimo mese giocando ben al di sotto del suo standard medio, pur con un Sinner a sua volta non a suo agio e non impeccabile: morale, la partita più attesa si è risolta, come spesso accade, in una prestazione deludente

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-1: Inox, MarcoP
Detox (Guest) 29-04-2026 21:15

Scritto da Silvy__89
Parlando di cose serie chi preferite alla prossima, Fils o Lehecka?

Lehecka senza ombra di dubbio.

 459
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+1: MarcoP
Gulliver (Guest) 29-04-2026 21:13

Nella partita di quarti di finale del Madrid Open 2026 tra Jannik Sinner e Rafael Jodar, la valutazione complessiva (performance rating) attribuita a Jodar è stata di 8.7.

Questa sotto la classifica dei migliori a 52 settimane. Not too bad-
Performance Rating
1- Jannik Sinner 9.09
2- Carlos Alcaraz 8.67
3- Novak Djokovic 8.62
4- Alexander Zverev 8.46
5- Taylor Fritz 8.25

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Spinoza (Guest) 29-04-2026 20:55

Io spero che Jannik vinca il torneo così poi non ci torna. Madrid è in mezzo alle palle da tennis… La terra è Montecarlo Roma Parigi. Lo dice la storia

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Spinoza (Guest) 29-04-2026 20:55

Io spero che Jannik vinca il torneo così poi non ci torna. Madrid è in mezzo alle palle da tennis… La terra è Montecarlo Roma Parigi. Lo dice la storia

 456
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Detuqueridapresencia 29-04-2026 20:44

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da MAURO
NADAL ALCARAZ 61 62 al primo match.
Poi abbiamo visto Alcaraz
Fra 2 anni, lo dico e mi espongo, Jodar vincerà SLAM.

Federer ha battuto Sampras al primo incontro…
Comunque Nadal e Alcaraz si tolgono 17 anni, Sinner e Jodar 5… Francamente non capisco il senso del paragone.

Ragazzi un Sinner così falloso Alcaraz lo avrebbe asfaltato 6-2 6-2.
Jodar ha tempo per crescere e crescerà e vincerà tornei
Ma non è un secondo Alcaraz
Non scherziamo, dai….

Ma gli errori li fa solamente Sinner?
Pure Jodar e’ stato falloso in vari momenti.

Gli errori li fanno tutti. Sinner oggi ha fatto tanti non forzati e non solo per merito della pressione di Jodar (nei quali casi giudico l’errore di Tizio generato dalla bravura di Caio) ma anche per colpa di una giornata oggettivamente non positiva al 100% (distrazione, sentiva la partita, non era in giornata …. sa Dio perché … ma un non forzato per merito avverario è una cosa, un non forzato fatto perché non è giornata è un altro).

Quindi ribadisco: il medesimo Sinner OGGI avrebbe preso una stesa da Alcaraz

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+1: Apota, omerjno
MAURO (Guest) 29-04-2026 20:37

Scritto da sergioat

Scritto da MAURO

Scritto da zedarioz

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da MAURO
NADAL ALCARAZ 61 62 al primo match.
Poi abbiamo visto Alcaraz
Fra 2 anni, lo dico e mi espongo, Jodar vincerà SLAM.

Federer ha battuto Sampras al primo incontro…
Comunque Nadal e Alcaraz si tolgono 17 anni, Sinner e Jodar 5… Francamente non capisco il senso del paragone.

Ma da uno che dice che quando gioca Sinner i campi sono vuoti mentre solo Carlos smuove le masse, ti aspetti un commento sensato? 10 anni che sta qui e non ne ha fatto ancora uno.
Paragona le pere con le mele per creare polemiche, fa notare se gli italiani perdono nei futures… 10 anni di perle…

Oggi Cina ha perso ancora.

È vero ma ha vinto Cadenasso!

E perso il Lucky Loser Carboni

 454
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MAURO (Guest) 29-04-2026 20:37

Scritto da Dateccitrungelliti

Scritto da MAURO

Scritto da Apota
Un jannik a mezzo servizio basta e avanza.
Comunque su questo campo si vede che non è suo agio.
Complimenti al giovanotto spagnolo.

Mentre Jodar sarebbe a suo agio? Ha sempre giocato su cemento fino a Marrakesh, con forse un challenger a Milano lo scorso anno o poco più.

Jannik ha giocato al 50%. È un gran dosatore di energie. Ha spinto solo quando c’era da spingere.
Un paio di leggerezze le ha pure commesse, smash in rete nel primo set e nel secondo quella voleé alta a campo libero tirata invece stretta sul 4-3 jodar.
Lo spagnolo ha retto bene sulla diagonale di rovescio ma tra i due c’è ancora una bella differenza.

E meno male direi.

 453
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NonSoloSinner (Guest) 29-04-2026 20:11

Scritto da Barabba
Jodar? Un Arnaldi un po’ meno falloso, niente di più. Avanti il prossimo.

in effetti un po’ fisicamente gli somiglia, ma non c’è paragone nel gioco

 452
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Detuqueridapresencia 29-04-2026 19:56

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da Apota
Un jannik a mezzo servizio basta e avanza.
Comunque su questo campo si vede che non è suo agio.
Complimenti al giovanotto spagnolo.

Mentre Jodar sarebbe a suo agio? Ha sempre giocato su cemento fino a Marrakesh, con forse un challenger a Milano lo scorso anno o poco più.

Hanno ragione, perchè prima di Marrakesh e Barcellona e Madrid aveva ottenuto risultati inferiori. Per ora sembra proprio che sia la terra la sua superficie preferita, anche per via del dritto con apertura molto ampia. Sulla terra ha più tempo per caricarlo. Tranquillo, per ora Alcaraz gioca un tennis superiore a Rafa, per cui puoi ancora vederlo come numero 1…di Spagna.

Al momento non c’è paragone fra i due spagnoli

Al momento

Ma non credo sia probabile siano paragonabili anche in futuro

 451
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+1: marcauro, Aquila.
Silvio (Guest) 29-04-2026 19:55

Scritto da Silvy__89
Parlando di cose serie chi preferite alla prossima, Fils o Lehecka?

Fils.
Più pericoloso in una striscia di 4/5 giochi (che vuol dire lasciargli comunque un set), meno continuo alla lunga.

 450
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Detuqueridapresencia 29-04-2026 19:54

Scritto da Silvy__89
Parlando di cose serie chi preferite alla prossima, Fils o Lehecka?

Considero Lehecka molto più pericoloso in questo momento

 449
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+1: marcauro, il capitano, Aquila.
Silvy__89 (Guest) 29-04-2026 19:51

Parlando di cose serie chi preferite alla prossima, Fils o Lehecka?

 448
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sasuzzo 29-04-2026 19:27

Scritto da Giampi

Scritto da Mats
Partita bruttina. Molto al di sotto delle aspettative. Tanti errori da entrambe le parti. Non mi ricordo l’ultima volta che Sinner aveva concesso tutte queste palle-break. Probabilmente la tensione ed il campo indoor hanno inciso. Comunque l’importante é essere in semi.

È parso anche a me poi vai a vedere il performance rating e siamo a 9.3. Delle due l’una o questi dati sono farlocchi oppure noi abbiamo un approccio impressionistico. Diciamo che ci sono stati errori prevalentemente da parte di Sinner che non ha giocato bene alcune palle break ma su quello a sfavore è stato magico e poi un tie break impressionante…

Può essere che l insight sul giocatore non tiene conto se il punto in cui sbaglia uno smash sia più o meno decisivo

 447
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zedarioz 29-04-2026 19:26

Scritto da MAURO

Scritto da Apota
Un jannik a mezzo servizio basta e avanza.
Comunque su questo campo si vede che non è suo agio.
Complimenti al giovanotto spagnolo.

Mentre Jodar sarebbe a suo agio? Ha sempre giocato su cemento fino a Marrakesh, con forse un challenger a Milano lo scorso anno o poco più.

Soprattutto negli ultimi due games non era a suo agio.

 446
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Paul440 (Guest) 29-04-2026 19:25

Bravo Jannik. Continua cosi’

 445
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+1: il capitano
Silvio (Guest) 29-04-2026 19:25

Scritto da Pier no guest

Scritto da Silvio

Scritto da Pier no guest

Scritto da murbi
Un Sinner a metà servizio è troppa roba per un pallone gonfiato ad arte e di parte casalinga.

Non capisco perché pallone gonfiato,non capisco perché denigrare un giocatore che va in campo,gioca e la porta a casa. Se mostrano personalità sono palloni gonfiati,se sono timido sono passivi .
Un giocatore emergente quale vademecum dovrebbe seguire?

Perdere 6-0 il primo, fare la sceneggiata di ringraziare il cielo al primo game vinto sul 2-0 del secondo, e pagare la lezione prima di andare a casa.

Pallone gonfiato: persona boriosa ,piena di sé che esibisce qualità o importanza che in realtà non ha.
Ora se perdo 0-6 e “festeggio” se faccio il 2-0 sono un pallone gonfiato?

la domanda “Un giocatore emergente quale vademecum dovrebbe seguire?” mi sembrava presupponesse “per non sembrare pallone gonfiato o timido”.
Immaginavo lo chiedessi a chi denigra acriticamente sia gli uni che gli altri, per cui ho ipotizzato l’unico comportamento possibile per farli contenti. Propositivi ma consapevoli della propria inferiorità. Alla Ruud o alla Bublik, “Eppure non sono una pippa!”

 444
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+1: Pier no guest
robdes12 29-04-2026 19:23

Scritto da MAURO

Scritto da Apota
Un jannik a mezzo servizio basta e avanza.
Comunque su questo campo si vede che non è suo agio.
Complimenti al giovanotto spagnolo.

Mentre Jodar sarebbe a suo agio? Ha sempre giocato su cemento fino a Marrakesh, con forse un challenger a Milano lo scorso anno o poco più.

Hanno ragione, perchè prima di Marrakesh e Barcellona e Madrid aveva ottenuto risultati inferiori. Per ora sembra proprio che sia la terra la sua superficie preferita, anche per via del dritto con apertura molto ampia. Sulla terra ha più tempo per caricarlo. Tranquillo, per ora Alcaraz gioca un tennis superiore a Rafa, per cui puoi ancora vederlo come numero 1…di Spagna.

 443
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+1: Detuqueridapresencia
Dateccitrungelliti (Guest) 29-04-2026 19:07

Scritto da MAURO

Scritto da Apota
Un jannik a mezzo servizio basta e avanza.
Comunque su questo campo si vede che non è suo agio.
Complimenti al giovanotto spagnolo.

Mentre Jodar sarebbe a suo agio? Ha sempre giocato su cemento fino a Marrakesh, con forse un challenger a Milano lo scorso anno o poco più.

Jannik ha giocato al 50%. È un gran dosatore di energie. Ha spinto solo quando c’era da spingere.
Un paio di leggerezze le ha pure commesse, smash in rete nel primo set e nel secondo quella voleé alta a campo libero tirata invece stretta sul 4-3 jodar.
Lo spagnolo ha retto bene sulla diagonale di rovescio ma tra i due c’è ancora una bella differenza.

 442
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+1: Detuqueridapresencia, antoniov, il capitano, Aquila.
robdes12 29-04-2026 19:01

Scritto da Giambi
Gli entrata la prima nel momento giusto ed ha capito di rispondere sulla seconda avanzando fino alla riga di fondo nel tie-break , cioè nel momento giusto.
Per questo Sinner è il grande campione che conosciamo ma oggi, dopo che Jodar ha giocato e fatto soffrire il n 1 come solo Carlitos può riuscire , credo che tutti saremo d’accordo che questo ragazzo ha il DNA del campione.

Anche a Montecarlo nella finale quando è stato il momento gli sono entrate solo prime. Quindi più che un caso sembrerebbe una precisione che richiama quando e come vuole. In questo ricorda Federer o Serena, che tante volte si sono tolti dai guai servendo benissimo al momento opportuno. Evidentemente quando serve anche lui è in grado di concentrarsi completamente sulla maggior precisione possibile. Leggasi: fuoriclasse.

 441
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+1: Inox, Detuqueridapresencia, carmelob, magilla, etberit, omerjno, Aquila.
Lucio68e (Guest) 29-04-2026 18:54

oggi contro questo Jodar ci avrebbero perso tutti tranne il fenomeno Sinner!

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sergioat 29-04-2026 18:54

Scritto da MAURO

Scritto da zedarioz

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da MAURO
NADAL ALCARAZ 61 62 al primo match.
Poi abbiamo visto Alcaraz
Fra 2 anni, lo dico e mi espongo, Jodar vincerà SLAM.

Federer ha battuto Sampras al primo incontro…
Comunque Nadal e Alcaraz si tolgono 17 anni, Sinner e Jodar 5… Francamente non capisco il senso del paragone.

Ma da uno che dice che quando gioca Sinner i campi sono vuoti mentre solo Carlos smuove le masse, ti aspetti un commento sensato? 10 anni che sta qui e non ne ha fatto ancora uno.
Paragona le pere con le mele per creare polemiche, fa notare se gli italiani perdono nei futures… 10 anni di perle…

Oggi Cina ha perso ancora.

È vero ma ha vinto Cadenasso!

 439
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+1: Detuqueridapresencia
ProVax (Guest) 29-04-2026 18:49

Per una volta bisogna dare involontariamente ragione a Mauro ( o Mauroantonio quando conviene), il tennis spagnolo ha trovato un’ altro campione, Alcaraz, Jodar e Landaluce quando arriverà ( credo ce la farà) sono veramente un tris di ragazzi terribili che faranno grandissime cose, quello che sembrava: Dietro Alcaraz il vuoto, é stato subito riempito, anche perché Jodar gioca meglio sul duro che sulla terra battuta.
Noi cmq possiamo rispondere con il nostro magico Jan con Muso e Cobo, che già vengono considerati ” esperti” ma che in realtà hanno una lunga cartiera davanti.
Come si notava abbiamo un buco tra i “grandi” e i ragazzini, ma io non dispero, i nostri Cinà e Vasami magari non sono Jodar ma quello che faranno non penso nessuno possa davvero prevederlo.. e poi non basta una fiammata per prevedere il futuro.

 438
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MAURO (Guest) 29-04-2026 18:49

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da MAURO
NADAL ALCARAZ 61 62 al primo match.
Poi abbiamo visto Alcaraz
Fra 2 anni, lo dico e mi espongo, Jodar vincerà SLAM.

Federer ha battuto Sampras al primo incontro…
Comunque Nadal e Alcaraz si tolgono 17 anni, Sinner e Jodar 5… Francamente non capisco il senso del paragone.

Ragazzi un Sinner così falloso Alcaraz lo avrebbe asfaltato 6-2 6-2.
Jodar ha tempo per crescere e crescerà e vincerà tornei
Ma non è un secondo Alcaraz
Non scherziamo, dai….

Ma gli errori li fa solamente Sinner?
Pure Jodar e’ stato falloso in vari momenti.

 437
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MAURO (Guest) 29-04-2026 18:46

Scritto da vittorio carlito
Povero Mauro hai perso l´ex n. 1 é ha perso anche il prossimo numero 1 che enzo guardando il suo fisico direbbe gracilino il giovane Jodar

Caro Carlito, oggi ti rispondo.
Ieri ho scritto alcuni post in cui ho detto che sarebbe stato grave se Jodar avesse battuto il numero 1 già ora.
In un altro avevo indicato che se il match fosse finito 12 games a 7 a favore di Sinner, sarebbe stato buono X Jodar.

 436
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Giampi 29-04-2026 18:45

Scritto da Mats
Partita bruttina. Molto al di sotto delle aspettative. Tanti errori da entrambe le parti. Non mi ricordo l’ultima volta che Sinner aveva concesso tutte queste palle-break. Probabilmente la tensione ed il campo indoor hanno inciso. Comunque l’importante é essere in semi.

È parso anche a me poi vai a vedere il performance rating e siamo a 9.3. Delle due l’una o questi dati sono farlocchi oppure noi abbiamo un approccio impressionistico. Diciamo che ci sono stati errori prevalentemente da parte di Sinner che non ha giocato bene alcune palle break ma su quello a sfavore è stato magico e poi un tie break impressionante…

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+1: Mats, Aquila.
Non tennista (Guest) 29-04-2026 18:35

A questo punto per 𝓢𝓘𝓝𝓝𝓔𝓡 gli conviene provare a vincere il torneo

 434
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Sarà…. (Guest) 29-04-2026 18:34

Come mai nessuno parla più di perricard come nuovo imperatore indiscusso del tennis?

 433
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Dr Ivo (Guest) 29-04-2026 18:34

Scritto da Intenditore
Jannik è un fenomeno, comunque vada la partita, un aspetto da migliorare, ed è statistica, la cattiveria sulle palle break, ne fallisce sempre tantissime ogni partita da anni, poi quasi sempre vince perché troppo superiore, ma dovrebbe essere più chirurgo da questo punto di vista.

Statisticamente Sinner è quello che meglio sfrutta palle break, oltre a procurarsene più degli altri. Ma la palla break non come il servizio, cioè una giocata interamente sotto il controllo di chi l’ha a disposizione. Fino a prova contraria c’è anche l’avversario che col suo servizio può avere maggiormente il controllo della situazione. Sinner se ne procura e ne vince oltre a salvarne molte… Poi che un avversario tosto glielo impedisca proprio quando a noi ci piacerebbe di più che le sfruttasse è un altro discorso

 432
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+1: Carota Senior, renzopii, il capitano
Pheanes (Guest) 29-04-2026 18:33

Scritto da Pepusch

Scritto da Krik Kroc
Questo è un campione nato. Possiede tutto, gioco e testa, e soprattutto non ha paura. Prevedo grandi successi per questo giovanotto.

Prevedo di qua, prevedo di là. Ne sono passati di Nostradamus qui dentro, sei il milionesimo

Guarda che stai parlando nienepocodimeno di crucco crocco. Quest’utente ha previsto l’uscita di Cobolli dai 100 dopo 3 settimane. Per non parlare del listone di francesi multivincitori slam. Tutto azzeccato.

 431
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+1: Detuqueridapresencia
filouche8 29-04-2026 18:32

Scritto da antoniov

Scritto da Peter Parker
Il più grande di tutti sapete chi è?
Ve lo dico io,si chiama
J A N N I K S I N N E R
Se continua così supererà anche i record di Djokovic,Nadal e Federer

Quello che hai detto è blasfemo !
Adesso verrà istituito un Tribunale speciale che punisce chi pronuncia simili bestemmie !

—–
Comunque, io dubito sul fatto che l’anno prossimo il Nostro ritorni a Madrid !
Se potrà eviterà questo torneo come la peste !

Sto torneo proprio non gli piace ma, non gli piace neanche perdere 😛 chissà i porchi che tira per essersi iscritto… MA PER FORTUNA CHE HA CULO 😆 😆 😉

 430
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+1: Don Budge fathers, antoniov, Detuqueridapresencia, il capitano, Aquila.
max91 (Guest) 29-04-2026 18:31

@ max91 (#4603769)

E*

 429
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Dany (Guest) 29-04-2026 18:30

Jannik in versione cucciolotto ha lasciato giocare e sfogare il talento Spagnolo..poi niente più cucciolone e finish…cmq Jodar ottimo giocatore e prospetto sarà da capire sotto pressione come gestisce le cose…pure xchè quando non hai nulla da perdere è tutto un altro mondo

 428
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+1: Don Budge fathers, robdes12
max91 (Guest) 29-04-2026 18:30

Per me è un risultato ottimo. Madrid non è il suo torneo, è palese che non si trova su questa terra scivolosa, appoggi incerti e commette troppi errori. Nonostante tutto ciò è nonostante venga da 3 master mille vinti consecutivi (energie mentali anche un po’ meno del solito) ha prevalso in 2 set. Ripeto, ottimo!!!

 427
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antoniov 29-04-2026 18:29

Scritto da michele_62
Non credo che Jannik si sia impegnato allo spasimo. Undici punti di fila alla fine quando ha deciso di chiuderla. Alcune smorzate strepitose e colpi da biliardo, che prima faceva solo il murciano. Da fondo ha un po’ remato: il campo non è stato dalla sua. Il teenager spagnolo, poi, bisognava proprio batterlo. Provate a chiedere a Fonseca e a De Minaur.

Bisognava batterlo perchè questi era abbastanza convinto del contrario e ha bisogno di crescere in tutti i sensi !

 426
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+1: michele_62, Don Budge fathers, il capitano
Robi (Guest) 29-04-2026 18:28

Scritto da zedarioz

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da MAURO
NADAL ALCARAZ 61 62 al primo match.
Poi abbiamo visto Alcaraz
Fra 2 anni, lo dico e mi espongo, Jodar vincerà SLAM.

Federer ha battuto Sampras al primo incontro…
Comunque Nadal e Alcaraz si tolgono 17 anni, Sinner e Jodar 5… Francamente non capisco il senso del paragone.

Ma da uno che dice che quando gioca Sinner i campi sono vuoti mentre solo Carlos smuove le masse, ti aspetti un commento sensato? 10 anni che sta qui e non ne ha fatto ancora uno.
Paragona le pere con le mele per creare polemiche, fa notare se gli italiani perdono nei futures… 10 anni di perle…

In una parola: ipocrita!

 425
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+1: Detuqueridapresencia
antoniov 29-04-2026 18:26

Scritto da Peter Parker
Il più grande di tutti sapete chi è?
Ve lo dico io,si chiama
J A N N I K S I N N E R
Se continua così supererà anche i record di Djokovic,Nadal e Federer

Quello che hai detto è blasfemo !

Adesso verrà istituito un Tribunale speciale che punisce chi pronuncia simili bestemmie !

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

—–

Comunque, io dubito sul fatto che l’anno prossimo il Nostro ritorni a Madrid !

Se potrà eviterà questo torneo come la peste !

 424
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+1: Cogi53, Detuqueridapresencia, Don Budge fathers, Carota Senior, il capitano
MAURO (Guest) 29-04-2026 18:25

Scritto da Apota
Un jannik a mezzo servizio basta e avanza.
Comunque su questo campo si vede che non è suo agio.
Complimenti al giovanotto spagnolo.

Mentre Jodar sarebbe a suo agio? Ha sempre giocato su cemento fino a Marrakesh, con forse un challenger a Milano lo scorso anno o poco più.

 423
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-1: Detuqueridapresencia, robdes12
Giambi (Guest) 29-04-2026 18:25

Gli entrata la prima nel momento giusto ed ha capito di rispondere sulla seconda avanzando fino alla riga di fondo nel tie-break , cioè nel momento giusto.
Per questo Sinner è il grande campione che conosciamo ma oggi, dopo che Jodar ha giocato e fatto soffrire il n 1 come solo Carlitos può riuscire , credo che tutti saremo d’accordo che questo ragazzo ha il DNA del campione.

 422
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Aquila. 29-04-2026 18:25

Scritto da Tommaso
Stanno giocando su un campo di patate

Io non ho mai visto un campo in terra perfetto, forse i primi turni, poi basta una scivolata, oppure una scatto, se la pallina tocca quei punti del campo rimbalza male

 421
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-1: omerjno
vittorio carlito (Guest) 29-04-2026 18:24

Povero Mauro hai perso l´ex n. 1 é ha perso anche il prossimo numero 1 che enzo guardando il suo fisico direbbe gracilino il giovane Jodar

 420
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MAURO (Guest) 29-04-2026 18:23

Scritto da zedarioz

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da MAURO
NADAL ALCARAZ 61 62 al primo match.
Poi abbiamo visto Alcaraz
Fra 2 anni, lo dico e mi espongo, Jodar vincerà SLAM.

Federer ha battuto Sampras al primo incontro…
Comunque Nadal e Alcaraz si tolgono 17 anni, Sinner e Jodar 5… Francamente non capisco il senso del paragone.

Ma da uno che dice che quando gioca Sinner i campi sono vuoti mentre solo Carlos smuove le masse, ti aspetti un commento sensato? 10 anni che sta qui e non ne ha fatto ancora uno.
Paragona le pere con le mele per creare polemiche, fa notare se gli italiani perdono nei futures… 10 anni di perle…

Oggi Cina ha perso ancora.

 419
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-1: Detuqueridapresencia
Inox 29-04-2026 18:23

@ Barabba (#4603732)

Barabba? Solito commento denigratore avanti un’ altro

 418
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l Occhio di Sauron 29-04-2026 18:23

Scritto da Mats
Partita bruttina. Molto al di sotto delle aspettative. Tanti errori da entrambe le parti. Non mi ricordo l’ultima volta che Sinner aveva concesso tutte queste palle-break. Probabilmente la tensione ed il campo indoor hanno inciso. Comunque l’importante é essere in semi.

ci sono stati tantissimi errori da entrambe le parti perchè la palla viaggiava di brutto, poi sulla terra con i rimbalzi irregolari aumentano i rischi.

Ma non è stata affatto brutta anzi ho visto Jannik fare colpi di fino che una volta si sarebbe sognato

 417
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Pepusch 29-04-2026 18:22

Scritto da Krik Kroc
Questo è un campione nato. Possiede tutto, gioco e testa, e soprattutto non ha paura. Prevedo grandi successi per questo giovanotto.

Prevedo di qua, prevedo di là. Ne sono passati di Nostradamus qui dentro, sei il milionesimo

 416
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+1: Carota Senior, Aquila., patric25, antoniov, Detuqueridapresencia, Di Passaggio, Betafasan
Volevo la Wip (Guest) 29-04-2026 18:21

Sinner a corrente alternata, grandi colpi e grandi errori. Ma il mostro che c’è dentro di lui a un certo punto decide che era ora di finirla e tritura il giovanotto

 415
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+1: MarcoP, Betafasan
Inox 29-04-2026 18:21

Jannik come sempre un Signore ha detto che nel secondo set ha avuto anche fortuna

 414
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+1: renzopii, omerjno
roby.mortilla@gmail.com 29-04-2026 18:21

Non finirà mai di sorprenderci

 413
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Bagel 29-04-2026 18:20

Aggiungo che Sinner non l’ha vinta “di esperienza”. Quello é per esempio Djokovic che batte Alcaraz per la medaglia d’oro Olimpica.
Sinner l’ha vinta per tutti i colpi che negli ultimi 3 anni ha saputo aggiungere al repertorio partendo dal non averceli fino a farli diventare naturali. Quelli più sapere quando usarli si chiama classe

 412
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+1: l Occhio di Sauron, patric25, Cogi53, il capitano, omerjno
michele_62 29-04-2026 18:20

Non credo che Jannik si sia impegnato allo spasimo. Undici punti di fila alla fine quando ha deciso di chiuderla. Alcune smorzate strepitose e colpi da biliardo, che prima faceva solo il murciano. Da fondo ha un po’ remato: il campo non è stato dalla sua. Il teenager spagnolo, poi, bisognava proprio batterlo. Provate a chiedere a Fonseca e a De Minaur.

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+1: l Occhio di Sauron, patric25, antoniov, Cogi53, Don Budge fathers, omerjno
magilla 29-04-2026 18:19

Scritto da Intenditore
Jodar mi sembra, in prospettiva, più quadrato di Fonseca, per certi versi un pochino somiglia a Jannik, anche se dovrà crescere tanto. Lui, Fonseca, Fils, Musetti quando in forma, e Draper se in salute possono essere i futuri antagonisti dei due marziani.

se continua cosi’ io vedo un posticino anche per cobolli

 410
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+1: Detuqueridapresencia
Carota Senior 29-04-2026 18:19

Scritto da robdes12

Scritto da Carota Senior
Jodar bel giocatore, ovviamente ancora acerbo.
Mi piace che escano questi nuovi ragazzi come è ovvio che sia.
Jannik l’ha vinta di esperienza e ci mancherebbe altro.
Forza Sinner SEMPRE!

L’ha vinta molto di più con la bravura. Alcune palle break le ha annullate prendendo rischi enormi e producendo colpi tanto complicati quanto raffinati.

Il secondo set sicuro, comunque anche Jodar ha corso rischi per annullare le sue palle break.
Concorderai con me comunque che anche i rischi enormi fanno parte dell’esperienza. Va ricordato che Jannik ha giocato ad oggi oltre 430 partite nel circuito ATP.

 409
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+1: MarcoP, Detuqueridapresencia, Don Budge fathers
MAURO (Guest) 29-04-2026 18:19

Scritto da MAURO

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da MAURO
NADAL ALCARAZ 61 62 al primo match.
Poi abbiamo visto Alcaraz
Fra 2 anni, lo dico e mi espongo, Jodar vincerà SLAM.

Federer ha battuto Sampras al primo incontro…
Comunque Nadal e Alcaraz si tolgono 17 anni, Sinner e Jodar 5… Francamente non capisco il senso del paragone.

Il paragone e’che questo gioca sul circuito che conta da 3 mesi.
FEDERER quando batte’ Sampras non era al terzo mese di circuito.

E NADAL nel 2021 era ancora al top, visto che poi ad inizio 2022 vinse 2 SLAM

 408
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+1: il capitano
-1: Detuqueridapresencia
Mats 29-04-2026 18:19

Partita bruttina. Molto al di sotto delle aspettative. Tanti errori da entrambe le parti. Non mi ricordo l’ultima volta che Sinner aveva concesso tutte queste palle-break. Probabilmente la tensione ed il campo indoor hanno inciso. Comunque l’importante é essere in semi.

 407
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+1: Betafasan
zedarioz 29-04-2026 18:18

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da MAURO
NADAL ALCARAZ 61 62 al primo match.
Poi abbiamo visto Alcaraz
Fra 2 anni, lo dico e mi espongo, Jodar vincerà SLAM.

Federer ha battuto Sampras al primo incontro…
Comunque Nadal e Alcaraz si tolgono 17 anni, Sinner e Jodar 5… Francamente non capisco il senso del paragone.

Ma da uno che dice che quando gioca Sinner i campi sono vuoti mentre solo Carlos smuove le masse, ti aspetti un commento sensato? 10 anni che sta qui e non ne ha fatto ancora uno.
Paragona le pere con le mele per creare polemiche, fa notare se gli italiani perdono nei futures… 10 anni di perle…

 406
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+1: Detuqueridapresencia, Cogi53, Navaioh69
Pat (Guest) 29-04-2026 18:18

In conclusione Sinner ha fatto tutto lui, abbastanza altalenante ma quando ha deciso di chiudere (come gli capita spesso) non c’è né per nessuno.

 405
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sasuzzo 29-04-2026 18:18

Scritto da Bagel
Il primo set così così, ma nel secondo abbiamo visto un tennis stellare. Per me, Jodar nel secondo avrebbe dato 6-2 a chiunque da Zverev in giù.
Qualcuno ieri scriveva che Jodar oggi sembra Sinner del 2021. A me invece é sembrato già il Sinner della seconda parte del 2023, quello che vinse il suo primo mille e soprattutto prese le misure a Medvedev e poi a salire.

Questo Jodar darà più fastidio ad Alcaraz di quanto ne dia e ne darà a Sinner

 404
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-1: Detuqueridapresencia
Nike (Guest) 29-04-2026 18:18

Quando il caterpillar rosso dice che così può bastare la finisce in un amen ,11 punti di fila e tutti a casa .

Complimenti a jodar

 403
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Silvy__89 (Guest) 29-04-2026 18:18

Scritto da Apota
Un jannik a mezzo servizio basta e avanza.
Comunque su questo campo si vede che non è suo agio.
Complimenti al giovanotto spagnolo.

Esatto, in un torneo che palesemente gli fa schifo si sono viste comunque 3 categorie di differenza.
Se fossero stati in un torneo che Jannik ama, il punteggio sarebbe stato ancora più severo.

 402
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Barabba (Guest) 29-04-2026 18:17

Jodar? Un Arnaldi un po’ meno falloso, niente di più. Avanti il prossimo.

 401
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-1: sasuzzo, l Occhio di Sauron, Inox, MarcoP, renzopii, Navaioh69, antoniov
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