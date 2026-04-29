Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 30 Aprile 2026. In campo Flavio Cobolli
Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Casper Ruud vs Alexander Blockx
Hailey Baptiste vs Mirra Andreeva (Non prima 16:00)
Flavio Cobolli vs Alexander Zverev (Non prima 20:00)
vs Anastasia Potapova (Non prima 21:30)
Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Romain Arneodo / Valentin Vacherot vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Andre Goransson / Evan King vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
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3 commenti
Mi sta piacendo molto questo 1000 madrileno. Belle partite, ottimo tennis, con grandi protagonisti. Bella quella di ieri, bella quella di oggi, e sarà sicuramente bella quella di domani fra Cobolli e Zverev. Cobolli soffrirà, ma non è battuto in partenza, Zverev è in forma migliore di Medvedev enzo
Forza Generale ,mangiamoci pure il teutonico
A me fa morire l’arbitro famoso di sedia, che hai cambi di campo del rosso non guarda mai dritto le due raccattapalle more clamorose che gli si mettono davanti….ahahah ci butta l’occhio e poi guarda il pubblico