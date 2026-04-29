Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 30 Aprile 2026. In campo Flavio Cobolli

29/04/2026 19:23 3 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Casper Ruud NOR vs Alexander Blockx BEL
Hailey Baptiste USA vs Mirra Andreeva RUS (Non prima 16:00)
Flavio Cobolli ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:00)
it vs Anastasia Potapova AUT (Non prima 21:30)

Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:00
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR
Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA
Romain Arneodo MON / Valentin Vacherot MON vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
Andre Goransson SWE / Evan King USA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

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3 commenti

enzo (Guest) 29-04-2026 19:19

Mi sta piacendo molto questo 1000 madrileno. Belle partite, ottimo tennis, con grandi protagonisti. Bella quella di ieri, bella quella di oggi, e sarà sicuramente bella quella di domani fra Cobolli e Zverev. Cobolli soffrirà, ma non è battuto in partenza, Zverev è in forma migliore di Medvedev enzo

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Nike (Guest) 29-04-2026 18:49

Forza Generale ,mangiamoci pure il teutonico

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Taxi Driver 29-04-2026 17:37

A me fa morire l’arbitro famoso di sedia, che hai cambi di campo del rosso non guarda mai dritto le due raccattapalle more clamorose che gli si mettono davanti….ahahah ci butta l’occhio e poi guarda il pubblico

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