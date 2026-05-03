Torneo Juniores di Salsomaggiore: Finali amare per gli azzurri

TORNEO BAYER JUNIORES DI SALSOMAGGIORE

FINALI AMARE PER GLI AZZURRI TRIONFO DI SULJIC E BERZINA ALLE STELLE

La Slovenia grazie a Svit Suljic pone per la prima volta la sua bandiera nell’Albo d’Oro del Torneo Bayer di Salsomaggiore e già c’era andata vicina con Sesko lo scorso anno. Suljic conquista così il suo primo torneo importante nel circuito juniores. Lo sloveno ha dimostrato anche nella finale odierna di aver trovato una condizione fisica eccellente e il suo torneo è stato perfetto. Alfano era partito bene portando a casa un primo set di grande equilibrio che si è interrotto solo nel tiebreak vinto in fotografia dall’azzurro. Nel secondo set Alfano ha preso il comando del gioco staccandosi sino al 4 a 1 ma la reazione dello sloveno è stata impressionante . Tutto rinviato al set decisivo dove Suljic prendeva il largo e con un eloquente 6 a 1 chiudeva il match. Nel torneo femminile il successo della lettone Berzina non è stato per niente semplice e bisogna dare atto alla Ferraris di averci provato sino alla fine. Una finale qui è già un traguardo importante per la 15enne friulana che comincia quest’anno a far parlare di sé. A Firenze qualche mese fa aveva ceduto alla vincitrice del torneo Ilary Pistola nei quarti e qui ha fatto un grande torneo. Forse un po’ ha pesato la maratona di ieri contro la n°2 del torneo Pavla Sviglerova dove ha speso molto sul piano fisico e mentale. Sofia nel primo set è partita sotto tono. Si è ritrovata sotto per 4 a 1 ma poi ha reagito con grinta portandosi sul 4 pari . E qui ha avuto due palle per brekkare la sua rivale ma non le ha sfruttate. Nella sua testa si è sentita sconfitta e la Berzina è salita sino al 5 a 1 , come dire partita finita. Sofia però ancora una volta con grande freddezza ha reagito annullando ben nove match point alla lettone per poi arrendersi. Siamo convinti che questa Ferraris potrà esprimersi bene anche nel proseguo della stagione e malgrado la sconfitta deve considerare questa finale un bel punto di partenza.

Risultati

Finale femminile : Berzina (Lat) b Ferraris (Ita) 6/4 6/3;

Finale maschile : Suljic (Slo) b Alfano (Ita) 6/7 (5) 6/4 6/1.