Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 20 Maggio 2026

Gianluca Cadenasso nella foto
Roland Garros – terra
Q2 Sakellaridis – Cecchinato Inizio 10:00
GS Roland Garros
Stefanos Sakellaridis
3
6
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Marco Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
Marco Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Stefanos Sakellaridis
5-5 → 6-5
Marco Cecchinato
5-4 → 5-5
Stefanos Sakellaridis
4-4 → 5-4
Marco Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Stefanos Sakellaridis
3-3 → 4-3
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Stefanos Sakellaridis
2-2 → 3-2
Marco Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Stefanos Sakellaridis
1-1 → 2-1
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Stefanos Sakellaridis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marco Cecchinato
3-5 → 3-6
Stefanos Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Marco Cecchinato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Stefanos Sakellaridis
2-3 → 2-4
Marco Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Stefanos Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Marco Cecchinato
1-1 → 1-2
Stefanos Sakellaridis
0-1 → 1-1
Marco Cecchinato
0-0 → 0-1
Q2 Cina – Tomic 2° inc. ore 10:00
GS Roland Garros
Federico Cina•
40
1
Bernard Tomic
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Federico Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
Bernard Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Q2 Pellegrino – Harris Inizio 10:00
GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
3
6
6
Lloyd Harris [31]
6
0
3
Vincitore: Andrea Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 3
Andrea Pellegrino
5-3 → 6-3
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Andrea Pellegrino
4-2 → 5-2
Lloyd Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Lloyd Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Andrea Pellegrino
2-0 → 3-0
Andrea Pellegrino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lloyd Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Andrea Pellegrino
4-0 → 5-0
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Andrea Pellegrino
2-0 → 3-0
Andrea Pellegrino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Pellegrino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Lloyd Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Andrea Pellegrino
2-3 → 3-3
Lloyd Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Andrea Pellegrino
1-2 → 2-2
Lloyd Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Andrea Pellegrino
0-1 → 1-1
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Q2 Maestrelli – Carballes Baena 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q3 Cadenasso – Riedi 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Zheng – Travaglia Inizio 10:00
GS Roland Garros
Michael Zheng
7
7
Stefano Travaglia [29]
5
5
Vincitore: Michael Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Stefano Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Michael Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Stefano Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Michael Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Michael Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Stefano Travaglia
3-0 → 3-1
Stefano Travaglia
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Stefano Travaglia
6-5 → 7-5
Michael Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Stefano Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Stefano Travaglia
4-3 → 4-4
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Stefano Travaglia
2-1 → 3-1
Michael Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Stefano Travaglia
1-0 → 1-1
Q2 Stephens vs Pigato 2° inc. ore 10:00
GS Roland Garros
Sloane Stephens
0
5
Lisa Pigato [29]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sloane Stephens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Sloane Stephens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Q2 Sherif vs Trevisan 2° inc. ore 10:00
GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]•
0
2
Martina Trevisan
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Martina Trevisan
2-0 → 2-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Martina Trevisan
0-0 → 1-0
Q2 Bronzetti vs Stefanini 5° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Hamburg – terra
R16 Darderi
– Hanfmann Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Doumbia /Reboul – Bolelli /Vavassori 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Istanbul – terra
R16 Ayeni – Agamenone Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Cervia – terra
R16 Vasami – Dalla Valle Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Caniato – Carboni Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Guerrieri – Piraino Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Compagnucci – Justo 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Martin Manzano /Vasami – Rodriguez Taverna /Vega Hernandez 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Agostini /Carboni – Alcala Gurri /Xilas 5° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Martin Manzano – Ribecai Inizio 10:00
ATP Cervia
Juan Cruz Martin Manzano
0
5
5
Michele Ribecai [7]•
15
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-2 → 4-2
J. Cruz Martin Manzano
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
M. Ribecai
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
J. Cruz Martin Manzano
2-0 → 3-0
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
J. Cruz Martin Manzano
4-4 → 5-4
J. Cruz Martin Manzano
3-3 → 4-3
M. Ribecai
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Cruz Martin Manzano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
M. Ribecai
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
R16 Cretu /Uzhylovskyi – Iannaccone /Tabacco 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Genov /Nesterov – Compagnucci /Ribecai 5° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Belle partite (molto dure) per la giovane Pigato e la vecchia gloria Trevisan: daje!
Off topic:
Questa settimana si registra l’esordio a livello futures di tale Vicente Alcaraz..
Ma non mi pare il fratello, qualcuno lo conosce?
Nel maschile vedo più favoriti gli italiani per tipo di gioco .
Steto horror in questo primo set.
Gli voglio bene ma onestamente cambio canale.
Primo set Harris, purtroppo, si sapeva che e’ un forte giocatore, ma, aspettiamo……
E OVVIAMENTE FORZA PELLE!! IO IN TE CI CREDO….
Pellegrino vs Harris mi aspetto una bella partita……..
Match difficili ma ne abbiamo portati 6/8 al 2T perdendo mi pare solo Giustino e Napolitano. Oggi su 6 va bene se ne portiamo 3 al turno finale. Forse Cinà Travaglia e Ceck leggermente favoriti. Pellegrino e Cadenasso alla pari o poco sotto. Maestrelli certamente sfavorito ma non è detto.
Neanche un saluto innocuo? 😆
MOLTO complicato.
non ci manca per nulla!
Ma anche no.
Ma il Maurone ha preso alla lettera l’invito a dedicarsi alle bocce vista l’assenza di Carlone e le poche soddisfazioni dall’armada ispanica?
Maurone, passa almeno per un saluto
Forza Cadenazzo!!!
Cecchinato oggi nettamente favorito e poi sia se vince Pellegrino che Harrys se la gioca per la qualificazione
Secondo turno di quali RG abbastanza complicato per i nostri. Specie Pellegrino che in teoria è quello più in forma ha un osso duro come Harris, e Pigato tra le donne ha la Stephens
Ha battuto il futuro n.1…?!
ma guarda un pò. apprendo oggi leggendo questa pagina che vasami’ ieri ha battuto kouame. com’è sto fatto?