Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 20 Maggio 2026

20/05/2026 08:59 18 commenti
Gianluca Cadenasso nella foto
Gianluca Cadenasso nella foto

FRA Roland Garros – terra
Q2 Sakellaridis GRE – Cecchinato ITA Inizio 10:00

GS Roland Garros
Stefanos Sakellaridis
3
6
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Marco Cecchinato
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Q2 Cina ITA – Tomic AUS 2° inc. ore 10:00

GS Roland Garros
Federico Cina
40
1
Bernard Tomic
30
0
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Q2 Pellegrino ITA – Harris RSA Inizio 10:00

GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
3
6
6
Lloyd Harris [31]
6
0
3
Vincitore: Andrea Pellegrino
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Q2 Maestrelli ITA – Carballes Baena ESP 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q3 Cadenasso ITA – Riedi SUI 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Zheng USA – Travaglia ITA Inizio 10:00

GS Roland Garros
Michael Zheng
7
7
Stefano Travaglia [29]
5
5
Vincitore: Michael Zheng
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Q2 Stephens USA vs Pigato ITA 2° inc. ore 10:00

GS Roland Garros
Sloane Stephens
0
5
Lisa Pigato [29]
0
3
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Q2 Sherif EGY vs Trevisan ITA 2° inc. ore 10:00

GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
0
2
Martina Trevisan
0
1
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Q2 Bronzetti ITA vs Stefanini ITA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare





GER ATP 500 Hamburg – terra
R16 Darderi ITA – Hanfmann GER Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare

R16 Doumbia FRA/Reboul FRA – Bolelli ITA/Vavassori ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare




TUR CH 75 Istanbul – terra
R16 Ayeni USA – Agamenone ITA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 50 Cervia – terra
R16 Vasami ITA – Dalla Valle ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Caniato ITA – Carboni ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Guerrieri ITA – Piraino ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Compagnucci ITA – Justo ARG 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Martin Manzano ITA/Vasami ITA – Rodriguez Taverna ARG/Vega Hernandez ESP 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Agostini ITA/Carboni ITA – Alcala Gurri ESP/Xilas GRE 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Martin Manzano ITA – Ribecai ITA Inizio 10:00

ATP Cervia
Juan Cruz Martin Manzano
0
5
5
Michele Ribecai [7]
15
7
2
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R16 Cretu ROU/Uzhylovskyi UKR – Iannaccone ITA/Tabacco ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Genov BUL/Nesterov BUL – Compagnucci ITA/Ribecai ITA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

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18 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

demorpurgo (Guest) 20-05-2026 12:11

Belle partite (molto dure) per la giovane Pigato e la vecchia gloria Trevisan: daje!

 18
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italo (Guest) 20-05-2026 11:26

Off topic:
Questa settimana si registra l’esordio a livello futures di tale Vicente Alcaraz..
Ma non mi pare il fratello, qualcuno lo conosce?

 17
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ospite1 (Guest) 20-05-2026 11:17

Nel maschile vedo più favoriti gli italiani per tipo di gioco .

 16
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IlCera (Guest) 20-05-2026 10:50

Steto horror in questo primo set.
Gli voglio bene ma onestamente cambio canale.

 15
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Giuliano da Viareggio (Guest) 20-05-2026 10:44

Primo set Harris, purtroppo, si sapeva che e’ un forte giocatore, ma, aspettiamo……

 14
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Giuliano da Viareggio (Guest) 20-05-2026 10:23

Scritto da Giuliano da Viareggio
Pellegrino vs Harris mi aspetto una bella partita……..

E OVVIAMENTE FORZA PELLE!! IO IN TE CI CREDO….

 13
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Giuliano da Viareggio (Guest) 20-05-2026 10:22

Pellegrino vs Harris mi aspetto una bella partita……..

 12
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Mozz 22 (Guest) 20-05-2026 10:12

Scritto da JOA20
Secondo turno di quali RG abbastanza complicato per i nostri. Specie Pellegrino che in teoria è quello più in forma ha un osso duro come Harris, e Pigato tra le donne ha la Stephens

Match difficili ma ne abbiamo portati 6/8 al 2T perdendo mi pare solo Giustino e Napolitano. Oggi su 6 va bene se ne portiamo 3 al turno finale. Forse Cinà Travaglia e Ceck leggermente favoriti. Pellegrino e Cadenasso alla pari o poco sotto. Maestrelli certamente sfavorito ma non è detto.

 11
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Harlan (Guest) 20-05-2026 10:02

Scritto da ProVax

Scritto da Harlan
Ma il Maurone ha preso alla lettera l’invito a dedicarsi alle bocce vista l’assenza di Carlone e le poche soddisfazioni dall’armada ispanica?
Maurone, passa almeno per un saluto

Ma anche no.

Neanche un saluto innocuo? 😆

 10
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Spigolo (Guest) 20-05-2026 09:57

Scritto da JOA20
Secondo turno di quali RG abbastanza complicato per i nostri. Specie Pellegrino che in teoria è quello più in forma ha un osso duro come Harris, e Pigato tra le donne ha la Stephens

MOLTO complicato.

 9
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robi (Guest) 20-05-2026 09:52

Scritto da Harlan
Ma il Maurone ha preso alla lettera l’invito a dedicarsi alle bocce vista l’assenza di Carlone e le poche soddisfazioni dall’armada ispanica?
Maurone, passa almeno per un saluto

non ci manca per nulla!

 8
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ProVax (Guest) 20-05-2026 09:49

Scritto da Harlan
Ma il Maurone ha preso alla lettera l’invito a dedicarsi alle bocce vista l’assenza di Carlone e le poche soddisfazioni dall’armada ispanica?
Maurone, passa almeno per un saluto

Ma anche no.

 7
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Harlan (Guest) 20-05-2026 09:46

Ma il Maurone ha preso alla lettera l’invito a dedicarsi alle bocce vista l’assenza di Carlone e le poche soddisfazioni dall’armada ispanica?
Maurone, passa almeno per un saluto

 6
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-1: brunodalla
Ciozz 4.4 (Guest) 20-05-2026 09:36

Forza Cadenazzo!!!

 5
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paulo (Guest) 20-05-2026 09:35

Cecchinato oggi nettamente favorito e poi sia se vince Pellegrino che Harrys se la gioca per la qualificazione

 4
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JOA20 (Guest) 20-05-2026 09:27

Secondo turno di quali RG abbastanza complicato per i nostri. Specie Pellegrino che in teoria è quello più in forma ha un osso duro come Harris, e Pigato tra le donne ha la Stephens

 3
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Tony_65 (Guest) 20-05-2026 09:18

Scritto da brunodalla
ma guarda un pò. apprendo oggi leggendo questa pagina che vasami’ ieri ha battuto kouame. com’è sto fatto?

Ha battuto il futuro n.1…?!

 2
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brunodalla 20-05-2026 09:15

ma guarda un pò. apprendo oggi leggendo questa pagina che vasami’ ieri ha battuto kouame. com’è sto fatto?

 1
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