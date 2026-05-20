Roland Garros 2026 - Day 3 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di Qualificazione. Dieci azzurri in campo (LIVE)

20/05/2026 10:24 18 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  20 Maggio 2026

14°C
Prevalentemente nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Maggio
09:00
15°
10:00
16°
11:00
🌧
17°
12:00
🌧
18°
13:00
19°
14:00
🌧
20°
15:00
🌧
20°
16:00
20°
17:00
21°
18:00
21°
⚠  Rovesci possibili tra tarda mattinata e metà pomeriggio, schiarite verso sera
🎾  Programma del giorno — 20 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
2° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q2
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
⚠  Instabile
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Maja Chwalinska POL vs Carole Monnet FRA

GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
6
6
Carole Monnet
0
1
Vincitore: Maja Chwalinska
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Toby Samuel GBR vs David Goffin BEL

Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich --- vs Oceane Dodin FRA

Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 10:00
August Holmgren DEN vs Daniel Jade FRA

GS Roland Garros
August Holmgren
6
6
Daniel Jade
3
3
Vincitore: August Holmgren
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Sloane Stephens USA vs Lisa Pigato ITA

GS Roland Garros
Sloane Stephens
30
5
Lisa Pigato [29]
40
3
Mostra dettagli

Viktoria Hruncakova SVK vs Bianca Andreescu CAN

Il match deve ancora iniziare

Nerman Fatic BIH vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Luka Pavlovic FRA vs Tomas Barrios vera CHI

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 10:00
Thomas Faurel FRA vs Jay Clarke GBR

GS Roland Garros
Thomas Faurel
6
6
Jay Clarke
4
3
Vincitore: Thomas Faurel
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Ugo Blanchet FRA vs Pablo Llamas ruiz ESP

GS Roland Garros
Ugo Blanchet
0
0
Pablo Llamas ruiz [27]
0
0
Mostra dettagli

Marina Bassols ribera ESP vs Karolina Pliskova CZE

Il match deve ancora iniziare

Linda Fruhvirtova CZE vs Jessika Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov kjaer NOR vs Tom Gentzsch GER

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas BEL vs Mai Hontama JPN

GS Roland Garros
Sofia Costoulas
6
6
Mai Hontama
4
3
Vincitore: Sofia Costoulas
Mostra dettagli

Greet Minnen BEL vs Lola Radivojevic SRB

GS Roland Garros
Greet Minnen
0
6
0
Lola Radivojevic [32]
0
1
0
Mostra dettagli

Alejandro Moro canas ESP vs Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Roberto Carballes baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Maria Lourdes Carle ARG vs Maria Timofeeva UZB

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – Ore: 10:00
Stefanos Sakellaridis GRE vs Marco Cecchinato ITA

GS Roland Garros
Stefanos Sakellaridis
3
6
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Marco Cecchinato
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Federico Cina ITA vs Bernard Tomic AUS

GS Roland Garros
Federico Cina
0
2
Bernard Tomic
0
1
Mostra dettagli

Julia Riera ARG vs Robin Montgomery USA

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS vs Xiyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – Ore: 10:00
Anna-Lena Friedsam GER vs Tamara Zidansek SLO
GS Roland Garros
Anna-Lena Friedsam
6
6
Tamara Zidansek [22]
3
4
Vincitore: Anna-Lena Friedsam
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Kathinka Von deichmann LIE vs Himeno Sakatsume JPN

GS Roland Garros
Kathinka Von deichmann
30
1
Himeno Sakatsume [21]
30
2
Mostra dettagli

Gustavo Heide BRA vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan SVK vs Felix Gill GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Lloyd Harris RSA

GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
3
6
6
Lloyd Harris [31]
6
0
3
Vincitore: Andrea Pellegrino
Mostra dettagli

Elena Pridankina --- vs Julia Avdeeva ---

GS Roland Garros
Elena Pridankina
40
3
Julia Avdeeva
A
0
Mostra dettagli

Alina Korneeva --- vs Jazmin Ortenzi ARG

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Hugo Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova UZB vs Viktoriya Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 10:00
Irina-Camelia Begu ROU vs Suzan Lamens NED

GS Roland Garros
Irina-Camelia Begu
1*
4
6
Suzan Lamens [17]
1
6
6
Mostra dettagli

Pedro Boscardin dias BRA vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Vilius Gaubas LTU vs Joao Lucas Reis da silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Claire Liu USA vs Katarzyna Kawa POL

Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova SVK vs Francisca Jorge POR

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 10:00
Dalibor Svrcina CZE vs Federico Agustin Gomez ARG

GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
7
6
Federico Agustin Gomez
6
2
Vincitore: Dalibor Svrcina
Mostra dettagli

Mayar Sherif EGY vs Martina Trevisan ITA

GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
0
2
Martina Trevisan
0
2
Mostra dettagli

Henrique Rocha POR vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso ITA vs Leandro Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 10:00
Sinja Kraus AUT vs Noma Noha akugue GER

GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
0
6
6
2
Noma Noha akugue
0
7
0
3
Mostra dettagli

Daniil Glinka EST vs Juan Carlos Prado angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Dominika Salkova CZE vs Susan Bandecchi SUI

Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Thiago Seyboth wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 10:00
Michael Zheng USA vs Stefano Travaglia ITA

GS Roland Garros
Michael Zheng
7
7
Stefano Travaglia [29]
5
5
Vincitore: Michael Zheng
Mostra dettagli

Harriet Dart GBR vs Leyre Romero gormaz ESP

GS Roland Garros
Harriet Dart
0
1
Leyre Romero gormaz
0
3
Mostra dettagli

Mary Stoiana USA vs Matilde Jorge POR

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti ITA vs Lucrezia Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 10:00
Facundo Diaz acosta ARG vs Remy Bertola SUI

GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
6
6
Remy Bertola
4
3
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Mostra dettagli

Teodora Kostovic SRB vs Kaitlin Quevedo ESP

GS Roland Garros
Teodora Kostovic
40
4
Kaitlin Quevedo [27]
40
2
Mostra dettagli

Coleman Wong HKG vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Darja Semenistaja LAT vs Katarina Zavatska UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong NED vs Liam Draxl CAN

GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
30
4
6
4
Liam Draxl
0
6
1
3
Mostra dettagli

Gonzalo Bueno PER vs Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger USA vs Luisina Giovannini ARG

Il match deve ancora iniziare

Lulu Sun NZL vs Aoi Ito JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 10:00
Despina Papamichail GRE vs Hanyu Guo CHN

GS Roland Garros
Despina Papamichail
2
6
Hanyu Guo
6
7
Vincitore: Hanyu Guo
Mostra dettagli

Kaja Juvan SLO vs Guiomar Maristany zuleta de reales ESP

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Colton Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Gao CHN vs Harmony Tan FRA

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Roman Safiullin ---

Il match deve ancora iniziare

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18 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

magilla 20-05-2026 12:00

Comunque vedere la pigato dopo aver visto la brancaccio ieri….è luce per gli occhi : non credo che arrivera’ chissa’ dove ma almeno ha un tennis !!!

 18
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+1: Inox, Detuqueridapresencia
Tifoso degli italiani (Guest) 20-05-2026 11:56

Scritto da Giambitto
È incredibile che Pellegrino non sia mai stato top 100 e tutt’ora è abbastanza distante. In questo periodo poi sta esibendo un signor tennis tanto da aver fatto fuori:Gaston Landaluce Nardi Fils Tiafoe Moreno Harris e con Sinner ha giocato un gran secondo set.

Il suo problema è sempre stata la continuità, se vedi sul sito ATP i suoi migliori risultati ci sono diversi zero, cosa abbastanza anomala per un tennista tra i primi 150 (ad eccezione dei primissimi…).

Comunque questo sembrerebbe l’anno giusto…

 17
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Tifoso degli italiani (Guest) 20-05-2026 11:54

Molto bene, un altro azzurro sicuro nel tabellone principale.

Peccato perché entrambi lo meriterebbero e avrebbero avuto chance in molte altre parti del tabellone quali…

 16
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Cogi53 20-05-2026 11:54

@ Detuqueridapresencia (#4620141)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 15
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+1: Detuqueridapresencia
Nike (Guest) 20-05-2026 11:50

Pellegrino e cecchinato al turno decisivo

 14
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guido Guest 20-05-2026 11:48

Abbiamo già un italiano qualificato

 13
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JOA20 (Guest) 20-05-2026 11:47

Ok, siamo sicuri che ci sarà un altro azzurro nel MD maschile. Preferirei Pellegrino a Cecchinato ma vinca il migliore

 12
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+1: Inox
Giallo Naso (Guest) 20-05-2026 11:46

derby fratricida al turno finale, peccato perchè secondo me entrambi avrebbero passato il turno con altri tabelloni

 11
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Giambitto 20-05-2026 11:44

È incredibile che Pellegrino non sia mai stato top 100 e tutt’ora è abbastanza distante. In questo periodo poi sta esibendo un signor tennis tanto da aver fatto fuori:Gaston Landaluce Nardi Fils Tiafoe Moreno Harris e con Sinner ha giocato un gran secondo set.

 10
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+1: magilla
JOA20 (Guest) 20-05-2026 11:43

Steto out, peccato. Bene Pelle, vediamo se Ceck lo raggiunge nel turno decisivo

 9
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+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 20-05-2026 11:22

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

 8
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+1: Il GUEst, Inox, Massi, brunodalla, Cogi53, Peter Parker, magilla
Molto Pollo 20-05-2026 11:11

Scritto da Gaz
Nel tennis simulato Stefanini -Bronzetti mi è stato dato da 3h12m di gioco.
È possibile?

Il tennis dei videogiochi e’ quello che fa per te.

 7
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+1: j, Massi, Just is Back
Gian (Guest) 20-05-2026 11:07

@ magilla (#4620129)

Si è completamente fermo, forse la fasciatura copre un bel problema

 6
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magilla 20-05-2026 10:58

mi sa che c’è un problema per harris…gioca da fermo e non ne mette dentro piu una….

 5
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magilla 20-05-2026 10:48

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi prevedo e spero 3 su 6 per gli azzurri, io credo in Pellegrino anche se proprio lui ha l’avversario piu’ difficile……
Comunque FORZAAAAAAA!!!!!!!!
(mi riferisco solo al maschile)

pellegrino sta giocando abbastanza bene ma deve giocare un pochino piu profondo altrimenti poi fa fatica a gestire la potenza di palla di harris che Comunque è un bel giocatore

 4
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+1: Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 20-05-2026 10:02

Nel tennis simulato Stefanini -Bronzetti mi è stato dato da 3h12m di gioco.
È possibile?

 3
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-1: Just is Back, Molto Pollo
Leprotto (Guest) 20-05-2026 09:34

Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

 2
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Giuliano da Viareggio (Guest) 20-05-2026 08:38

Oggi prevedo e spero 3 su 6 per gli azzurri, io credo in Pellegrino anche se proprio lui ha l’avversario piu’ difficile……
Comunque FORZAAAAAAA!!!!!!!!
(mi riferisco solo al maschile)

 1
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