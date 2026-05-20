Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di Qualificazione. Dieci azzurri in campo (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Roland Garros
Parigi, Francia · 20 Maggio 2026
|☁
|
14°C
Prevalentemente nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 21°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, poi schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Maggio
|
09:00
☁
15°
|
10:00
☁
16°
|
11:00
🌧
17°
|
12:00
🌧
18°
|
13:00
⛅
19°
|
14:00
🌧
20°
|
15:00
🌧
20°
|
16:00
⛅
20°
|
17:00
⛅
21°
|
18:00
⛅
21°
⚠ Rovesci possibili tra tarda mattinata e metà pomeriggio, schiarite verso sera
🎾 Programma del giorno — 20 Maggio
|
|
🎾
|
Roland Garros · Qualificazioni
2° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
|
RG Q2
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
⚠ Instabile
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Maja Chwalinska vs Carole Monnet
GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
6
6
Carole Monnet
0
1
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Maja Chwalinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Carole Monnet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Toby Samuel vs David Goffin
Il match deve ancora iniziare
Aliaksandra Sasnovich vs Oceane Dodin
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski vs Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 10:00
August Holmgren vs Daniel Jade
GS Roland Garros
August Holmgren
6
6
Daniel Jade
3
3
Vincitore: August Holmgren
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniel Jade
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
August Holmgren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Daniel Jade
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
August Holmgren
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Jade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Daniel Jade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Sloane Stephens vs Lisa Pigato
GS Roland Garros
Sloane Stephens
30
5
Lisa Pigato [29]•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
Sloane Stephens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Sloane Stephens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Viktoria Hruncakova vs Bianca Andreescu
Il match deve ancora iniziare
Nerman Fatic vs Kyrian Jacquet
Il match deve ancora iniziare
Luka Pavlovic vs Tomas Barrios vera
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 10:00
Thomas Faurel vs Jay Clarke
GS Roland Garros
Thomas Faurel
6
6
Jay Clarke
4
3
Vincitore: Thomas Faurel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jay Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Jay Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thomas Faurel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Thomas Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Jay Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Thomas Faurel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Thomas Faurel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Jay Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ugo Blanchet vs Pablo Llamas ruiz
GS Roland Garros
Ugo Blanchet•
0
0
Pablo Llamas ruiz [27]
0
0
Marina Bassols ribera vs Karolina Pliskova
Il match deve ancora iniziare
Linda Fruhvirtova vs Jessika Ponchet
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov kjaer vs Tom Gentzsch
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas vs Mai Hontama
GS Roland Garros
Sofia Costoulas
6
6
Mai Hontama
4
3
Vincitore: Sofia Costoulas
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Costoulas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Mai Hontama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Mai Hontama
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Greet Minnen vs Lola Radivojevic
GS Roland Garros
Greet Minnen
0
6
0
Lola Radivojevic [32]•
0
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lola Radivojevic
5-0 → 5-1
Lola Radivojevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Lola Radivojevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Alejandro Moro canas vs Lukas Neumayer
Il match deve ancora iniziare
Francesco Maestrelli vs Roberto Carballes baena
Il match deve ancora iniziare
Maria Lourdes Carle vs Maria Timofeeva
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ore: 10:00
Stefanos Sakellaridis vs Marco Cecchinato
GS Roland Garros
Stefanos Sakellaridis
3
6
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Marco Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
Marco Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Stefanos Sakellaridis
5-5 → 6-5
Marco Cecchinato
5-4 → 5-5
Stefanos Sakellaridis
4-4 → 5-4
Marco Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Stefanos Sakellaridis
3-3 → 4-3
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Stefanos Sakellaridis
2-2 → 3-2
Marco Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Stefanos Sakellaridis
1-1 → 2-1
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Stefanos Sakellaridis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marco Cecchinato
3-5 → 3-6
Stefanos Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Marco Cecchinato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Stefanos Sakellaridis
2-3 → 2-4
Marco Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Stefanos Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Marco Cecchinato
1-1 → 1-2
Stefanos Sakellaridis
0-1 → 1-1
Marco Cecchinato
0-0 → 0-1
Federico Cina vs Bernard Tomic
GS Roland Garros
Federico Cina•
0
2
Bernard Tomic
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bernard Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Federico Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Bernard Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Julia Riera vs Robin Montgomery
Il match deve ancora iniziare
Storm Hunter vs Xiyu Wang
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ore: 10:00
Anna-Lena Friedsam
vs Tamara Zidansek
GS Roland Garros
Anna-Lena Friedsam
6
6
Tamara Zidansek [22]
3
4
Vincitore: Anna-Lena Friedsam
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Anna-Lena Friedsam
4-3 → 5-3
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Anna-Lena Friedsam
4-1 → 4-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anna-Lena Friedsam
0-0 → 1-0
Kathinka Von deichmann vs Himeno Sakatsume
GS Roland Garros
Kathinka Von deichmann•
30
1
Himeno Sakatsume [21]
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Himeno Sakatsume
1-1 → 1-2
Kathinka Von deichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Gustavo Heide vs Jurij Rodionov
Il match deve ancora iniziare
Alex Molcan vs Felix Gill
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino vs Lloyd Harris
GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
3
6
6
Lloyd Harris [31]
6
0
3
Vincitore: Andrea Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 3
Andrea Pellegrino
5-3 → 6-3
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Andrea Pellegrino
4-2 → 5-2
Lloyd Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Lloyd Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Andrea Pellegrino
2-0 → 3-0
Andrea Pellegrino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lloyd Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Andrea Pellegrino
4-0 → 5-0
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Andrea Pellegrino
2-0 → 3-0
Andrea Pellegrino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Pellegrino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Lloyd Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Andrea Pellegrino
2-3 → 3-3
Lloyd Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Andrea Pellegrino
1-2 → 2-2
Lloyd Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Andrea Pellegrino
0-1 → 1-1
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Elena Pridankina vs Julia Avdeeva
GS Roland Garros
Elena Pridankina
40
3
Julia Avdeeva•
A
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Avdeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Julia Avdeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alina Korneeva vs Jazmin Ortenzi
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig vs Hugo Dellien
Il match deve ancora iniziare
Polina Kudermetova vs Viktoriya Tomova
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 10:00
Irina-Camelia Begu vs Suzan Lamens
GS Roland Garros
Irina-Camelia Begu
1*
4
6
Suzan Lamens [17]
1
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Suzan Lamens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Irina-Camelia Begu
3-4 → 4-4
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Suzan Lamens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Pedro Boscardin dias vs Alexis Galarneau
Il match deve ancora iniziare
Vilius Gaubas vs Joao Lucas Reis da silva
Il match deve ancora iniziare
Claire Liu vs Katarzyna Kawa
Il match deve ancora iniziare
Rebecca Sramkova vs Francisca Jorge
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 10:00
Dalibor Svrcina vs Federico Agustin Gomez
GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
7
6
Federico Agustin Gomez
6
2
Vincitore: Dalibor Svrcina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Federico Agustin Gomez
5-2 → 6-2
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Federico Agustin Gomez
3-0 → 3-1
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Federico Agustin Gomez
1-0 → 2-0
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Federico Agustin Gomez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Federico Agustin Gomez
3-3 → 4-3
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Federico Agustin Gomez
2-2 → 2-3
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Federico Agustin Gomez
1-1 → 2-1
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Federico Agustin Gomez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Mayar Sherif vs Martina Trevisan
GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
0
2
Martina Trevisan•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Martina Trevisan
2-0 → 2-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Martina Trevisan
0-0 → 1-0
Henrique Rocha vs Borna Gojo
Il match deve ancora iniziare
Gianluca Cadenasso vs Leandro Riedi
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 10:00
Sinja Kraus vs Noma Noha akugue
GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
0
6
6
2
Noma Noha akugue•
0
7
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Noma Noha akugue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Noma Noha akugue
1-1 → 1-2
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Daniil Glinka vs Juan Carlos Prado angelo
Il match deve ancora iniziare
Dominika Salkova vs Susan Bandecchi
Il match deve ancora iniziare
Emilio Nava vs Thiago Seyboth wild
Il match deve ancora iniziare
Tristan Schoolkate vs Darwin Blanch
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 10:00
Michael Zheng vs Stefano Travaglia
GS Roland Garros
Michael Zheng
7
7
Stefano Travaglia [29]
5
5
Vincitore: Michael Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Stefano Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Michael Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Stefano Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Michael Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Michael Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Stefano Travaglia
3-0 → 3-1
Stefano Travaglia
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Stefano Travaglia
6-5 → 7-5
Michael Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Stefano Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Stefano Travaglia
4-3 → 4-4
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Stefano Travaglia
2-1 → 3-1
Michael Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Stefano Travaglia
1-0 → 1-1
Harriet Dart vs Leyre Romero gormaz
GS Roland Garros
Harriet Dart•
0
1
Leyre Romero gormaz
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Harriet Dart
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Harriet Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mary Stoiana vs Matilde Jorge
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fery vs Pedro Martinez
Il match deve ancora iniziare
Lucia Bronzetti vs Lucrezia Stefanini
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 10:00
Facundo Diaz acosta vs Remy Bertola
GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
6
6
Remy Bertola
4
3
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Servizio
Svolgimento
Set 2
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Remy Bertola
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Facundo Diaz acosta
5-0 → 5-1
Remy Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Facundo Diaz acosta
3-0 → 4-0
Remy Bertola
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Remy Bertola
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Remy Bertola
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Remy Bertola
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Facundo Diaz acosta
1-0 → 2-0
Remy Bertola
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Teodora Kostovic vs Kaitlin Quevedo
GS Roland Garros
Teodora Kostovic
40
4
Kaitlin Quevedo [27]•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Coleman Wong vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
Darja Semenistaja vs Katarina Zavatska
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong vs Liam Draxl
GS Roland Garros
Jesper De jong [1]•
30
4
6
4
Liam Draxl
0
6
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Liam Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Liam Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Jesper De jong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Liam Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Liam Draxl
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Liam Draxl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Jesper De jong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Liam Draxl
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Gonzalo Bueno vs Vitaliy Sachko
Il match deve ancora iniziare
Ashlyn Krueger vs Luisina Giovannini
Il match deve ancora iniziare
Lulu Sun vs Aoi Ito
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 10:00
Despina Papamichail vs Hanyu Guo
GS Roland Garros
Despina Papamichail
2
6
Hanyu Guo
6
7
Vincitore: Hanyu Guo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Despina Papamichail
4-5 → 5-5
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Despina Papamichail
3-4 → 4-4
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Despina Papamichail
1-2 → 1-3
Despina Papamichail
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Despina Papamichail
2-5 → 2-6
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Hanyu Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Hanyu Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Despina Papamichail
0-1 → 0-2
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Kaja Juvan vs Guiomar Maristany zuleta de reales
Il match deve ancora iniziare
Jaime Faria vs Colton Smith
Il match deve ancora iniziare
Xinyu Gao vs Harmony Tan
Il match deve ancora iniziare
Joel Schwaerzler vs Roman Safiullin
Il match deve ancora iniziare
Comunque vedere la pigato dopo aver visto la brancaccio ieri….è luce per gli occhi : non credo che arrivera’ chissa’ dove ma almeno ha un tennis !!!
Il suo problema è sempre stata la continuità, se vedi sul sito ATP i suoi migliori risultati ci sono diversi zero, cosa abbastanza anomala per un tennista tra i primi 150 (ad eccezione dei primissimi…).
Comunque questo sembrerebbe l’anno giusto…
Molto bene, un altro azzurro sicuro nel tabellone principale.
Peccato perché entrambi lo meriterebbero e avrebbero avuto chance in molte altre parti del tabellone quali…
@ Detuqueridapresencia (#4620141)
Pellegrino e cecchinato al turno decisivo
Abbiamo già un italiano qualificato
Ok, siamo sicuri che ci sarà un altro azzurro nel MD maschile. Preferirei Pellegrino a Cecchinato ma vinca il migliore
derby fratricida al turno finale, peccato perchè secondo me entrambi avrebbero passato il turno con altri tabelloni
È incredibile che Pellegrino non sia mai stato top 100 e tutt’ora è abbastanza distante. In questo periodo poi sta esibendo un signor tennis tanto da aver fatto fuori:Gaston Landaluce Nardi Fils Tiafoe Moreno Harris e con Sinner ha giocato un gran secondo set.
Steto out, peccato. Bene Pelle, vediamo se Ceck lo raggiunge nel turno decisivo
Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.
Il tennis dei videogiochi e’ quello che fa per te.
@ magilla (#4620129)
Si è completamente fermo, forse la fasciatura copre un bel problema
mi sa che c’è un problema per harris…gioca da fermo e non ne mette dentro piu una….
pellegrino sta giocando abbastanza bene ma deve giocare un pochino piu profondo altrimenti poi fa fatica a gestire la potenza di palla di harris che Comunque è un bel giocatore
Nel tennis simulato Stefanini -Bronzetti mi è stato dato da 3h12m di gioco.
È possibile?
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”
Oggi prevedo e spero 3 su 6 per gli azzurri, io credo in Pellegrino anche se proprio lui ha l’avversario piu’ difficile……
Comunque FORZAAAAAAA!!!!!!!!
(mi riferisco solo al maschile)