La lesione al polso di Alcaraz preoccupa: il parere dello specialista sulla prudenza e il rischio di affrettare il rientro

La lesione al polso di Carlos Alcaraz continua a generare preoccupazione e dibattito in Spagna. Il murciano è fermo per un problema molto delicato, soprattutto per un tennista, e il suo percorso di recupero viene seguito con grande attenzione in vista dei prossimi mesi.

A fare chiarezza è intervenuto il dottor Fernando Polo, specialista in chirurgia di mano, polso e gomito presso Quirónsalud, intervenuto a El Partidazo de COPE. Il medico ha difeso la prudenza nella gestione del caso e ha spiegato perché un trattamento conservativo possa richiedere tempi lunghi, senza che questo debba sorprendere.

“È una zona molto sensibile per un tennista e non è affatto sorprendente che possa restare immobilizzato per tutto il tempo in cui è stato finora”, ha spiegato il dottor Polo. Il polso, infatti, è una delle articolazioni più sollecitate nel tennis moderno: servizio, diritto, rovescio, risposta e cambi di presa mettono continuamente sotto stress tendini, legamenti e strutture articolari.

Uno dei temi più discussi riguarda l’eventuale intervento chirurgico. Secondo lo specialista, però, l’operazione non rappresenta automaticamente una scorciatoia per accelerare i tempi di recupero.

“Le operazioni in questo tipo di lesioni al polso si prendono in considerazione solo quando non funziona il trattamento conservativo”, ha chiarito il medico. In altre parole, prima di arrivare alla sala operatoria, la strada della prudenza e dell’immobilizzazione può essere non solo normale, ma anche la più indicata.

Il messaggio più forte riguarda però i rischi di un rientro affrettato. Alcaraz, per carattere e ambizione, vorrebbe certamente tornare il prima possibile, ma secondo Polo la priorità deve essere il futuro della carriera.

“È un peccato saltare dei tornei, ma ci sono in gioco molti tornei futuri”, ha avvertito lo specialista. Una frase che riassume bene il dilemma: perdere appuntamenti importanti oggi per evitare conseguenze peggiori domani.

Il dottor Polo ha ricordato anche precedenti complessi, come quello di Juan Martín del Potro, la cui carriera è stata pesantemente condizionata dai problemi al polso. Un riferimento che serve a spiegare quanto queste lesioni possano essere insidiose per chi basa gran parte del proprio gioco sulla potenza, sull’accelerazione e sulla capacità di colpire con continuità ad altissima intensità.

La gestione del caso Alcaraz, dunque, richiede equilibrio. Da una parte c’è l’urgenza agonistica, con tornei prestigiosi e punti pesanti in classifica; dall’altra c’è la necessità di non compromettere una carriera che ha ancora davanti moltissimi anni ad altissimo livello.

Per il momento, la linea indicata dagli specialisti sembra chiara: nessuna fretta, massima cautela e rientro solo quando il polso darà garanzie complete. Per Alcaraz, oggi, la partita più importante non è contro un avversario del circuito, ma contro il tempo e contro il rischio di ricadute.





Francesco Paolo Villarico