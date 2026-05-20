Nadal sul dominio di Sinner e Alcaraz: “Oggi sembra che non ci siano aspiranti”

Rafael Nadal resta una delle voci più autorevoli del tennis mondiale. L’ex numero uno del mondo, durante la presentazione del suo nuovo documentario Netflix, in uscita il prossimo 29 maggio durante il Roland Garros, ha parlato del momento attuale del circuito e del dominio sempre più evidente di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Secondo Nadal, il tennis sta vivendo una fase particolare. Da una parte ci sono due campioni già pienamente affermati, capaci di dividersi i grandi tornei e di creare un distacco netto rispetto al resto del gruppo. Dall’altra, però, manca ancora una generazione di rivali in grado di metterli davvero sotto pressione con continuità.

Il paragone con l’epoca del Big Three viene naturale. Federer, Nadal e Djokovic hanno dominato per anni, ma hanno trovato sulla loro strada avversari capaci di rendergli la vita durissima: da Andy Murray a Juan Martín del Potro, da Stan Wawrinka a Dominic Thiem. Giocatori che, in un’epoca quasi proibitiva, sono comunque riusciti a conquistare Slam e a ritagliarsi spazio nella storia.

Oggi, invece, la sensazione è diversa. Sinner e Alcaraz sembrano avere un margine importante sugli altri, anche se Nadal invita a non giudicare troppo in fretta il livello dell’epoca attuale.

“Non mi piace dire che c’è meno competitività rispetto a prima, ogni epoca è diversa”, ha spiegato Nadal. “Ora ci sono due giocatori che stanno facendo troppa differenza rispetto agli altri e questo sembra togliere un po’ di valore, ma è il momento che stanno vivendo”.

Il maiorchino, però, spera che presto arrivino nuovi protagonisti capaci di sfidare davvero Sinner e Alcaraz: “Io confido che arriveranno giocatori giovani, con entusiasmo, che daranno loro battaglia. Nel tennis è positivo avere campioni consolidati, come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma è anche positivo che abbiano degli aspiranti. E oggi sembra che non ci siano aspiranti”.

Parole importanti, soprattutto in un momento in cui Sinner sta dominando il circuito e Alcaraz deve fare i conti con il problema al polso. Il rischio, secondo Nadal, è che il duello tra i due diventi troppo isolato se il resto del gruppo non riuscirà ad alzare il livello.

Nadal ha poi parlato anche della sua carriera e del modo in cui ha vissuto il ritiro, arrivato nel 2024 dopo anni di battaglie, trionfi e sofferenze fisiche. L’ex campione spagnolo ha spiegato di essere in pace con sé stesso, consapevole di aver dato tutto.

“Mi sono sforzato abbastanza per arrivare a questo punto della mia vita in pace, sapendo di aver fatto le cose impegnandomi nel modo giusto. E se non si è fatto di più è perché non ce n’era di più. Questo oggi mi rende felice”, ha raccontato.

Ora Nadal guarda alla nuova fase della sua vita con serenità: “Essere in pace, lavorare su altre cose della vita, imparare da altre persone e affrontare questa parte della mia vita con entusiasmo”.

C’è però un piccolo rimpianto: non aver potuto viaggiare più a lungo nel circuito con la famiglia, soprattutto dopo la nascita del figlio.

“Mi sarebbe piaciuto viaggiare di più con loro. Siccome mia moglie e mio figlio erano felici, a me dava entusiasmo provare a continuare, e ci ho provato finché ho visto davvero che non potevo”, ha spiegato Nadal.

L’ex numero uno del mondo ha raccontato di essersi dato il tempo necessario, seguendo le indicazioni dei medici, per capire se dopo l’operazione avrebbe potuto tornare al cento per cento. Quando ha compreso che non era possibile, ha scelto di fermarsi.

“Mi sarebbe piaciuto viaggiare un po’ più a lungo e dare a mio figlio la possibilità di vivere esperienze e conoscere altri luoghi del mondo? Sì, ma non succede nulla”, ha aggiunto.

Nadal resta comunque vicino al tennis, anche se non più da protagonista in campo. Le sue parole sul presente del circuito hanno un peso particolare proprio perché arrivano da chi ha vissuto dall’interno una delle epoche più competitive di sempre.

“Da quando abbiamo iniziato nel 2003 fino al mio ritiro nel 2024 c’era già stato un cambiamento. Il mondo evolve e lo sport non è estraneo al mondo”, ha concluso.

Il messaggio è chiaro: Sinner e Alcaraz sono oggi il centro del tennis mondiale, ma per il bene del circuito servono nuovi avversari, nuove rivalità, nuove sfide. Nadal conosce bene il valore della competizione: senza rivali veri, anche i campioni più grandi rischiano di brillare in modo diverso.





Francesco Paolo Villarico