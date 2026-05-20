Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di “Quali”. Cinà, Pellegrino, Cecchinato e Bronzetti al turno decisivo. Fuori gli altri

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Roland Garros, qualificazioni: Bronzetti vince il derby e va al turno decisivo. Fuori Cadenasso
Si aggiorna il quadro degli italiani nelle qualificazioni del Roland Garros. Lucia Bronzetti ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-1 e conquistando così l’accesso al turno decisivo.
Per Bronzetti ora ci sarà la sfida contro Katarina Zavatska, ultimo ostacolo verso il tabellone principale dello Slam parigino.
Si ferma invece Gianluca Cadenasso, battuto al termine di una partita combattuta da Leandro Riedi con il punteggio di 6-7 6-4 7-5. L’azzurro ha lottato fino alla fine, ma lo svizzero è riuscito a completare la rimonta nel set decisivo.
Restano dunque in corsa per il main draw Federico Cinà, che affronterà Alexis Galarneau , e uno tra Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino, protagonisti del derby azzurro al turno decisivo e Lucia Bronzetti.
Roland Garros, qualificazioni: Maestrelli si ferma al secondo turno. Cinà al match decisivo contro Galarneau
Si ferma al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros il cammino di Francesco Maestrelli. L’azzurro, testa di serie n.5 del tabellone cadetto, è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-2 6-3.
Maestrelli era partito bene, conquistando il primo set, ma dalla seconda frazione Carballes Baena ha alzato il livello, riuscendo a ribaltare l’incontro e a chiudere al terzo parziale. Per l’italiano resta il rammarico per un’occasione importante sfumata dopo un avvio positivo.
Fuori Martina Trevisan al secondo turno di Quali
Martina Trevisan ha ceduto al termine di una partita molto combattuta contro Mayar Sherif, testa di serie n.9 delle qualificazioni. L’azzurra ha conquistato il primo set al tie-break, ma non è riuscita a completare l’opera: l’egiziana ha reagito e si è imposta con il punteggio di 6-7(6) 7-5 6-1 con l’azzurra che ha anche chiamato un medical timeout.
Roland Garros, qualificazioni: Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens
Continua il sogno parigino di Federico Cinà, che supera con grande autorità Bernard Tomic e conquista l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4, confermando l’ottimo momento e mostrando ancora una volta grande personalità in una partita dal forte richiamo mediatico.
Cinà ha indirizzato subito l’incontro, dominando il primo set e gestendo con lucidità anche il secondo parziale, chiuso senza concedere spazio al tentativo di rientro dell’australiano. Per l’azzurro ora manca un solo ostacolo per entrare nel tabellone principale: al turno decisivo affronterà Alexis Galarneau.
Arriva invece lo stop per Lisa Pigato, battuta dall’ex finalista del Roland Garros Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 6-1. L’azzurra ha lottato soprattutto nel primo set, ma alla distanza la maggiore esperienza della statunitense ha fatto la differenza.
Arrivano due vittorie italiane nelle qualificazioni del Roland Garros, ma anche una sconfitta pesante per il gruppo azzurro. Andrea Pellegrino e Marco Cecchinato hanno infatti staccato il pass per il turno decisivo del tabellone cadetto, dove si affronteranno in un derby tutto italiano che metterà in palio un posto nel main draw dello Slam parigino.
Pellegrino ha firmato una bella rimonta contro il sudafricano Lloyd Harris, testa di serie n.31 delle qualificazioni. Dopo un primo set perso per 6-3, l’azzurro ha cambiato completamente ritmo, dominando il secondo parziale per 6-0 e chiudendo poi 6-3 al terzo dopo un’ora e 31 minuti di gioco.
Avanza anche Marco Cecchinato, che ha superato il greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-3 7-6(2). Una vittoria importante per il siciliano, che si regala così il turno decisivo e soprattutto il confronto diretto con Pellegrino: da quel match uscirà un italiano nel tabellone principale del Roland Garros.
Si ferma invece Stefano Travaglia, battuto dallo statunitense Michael Zheng con il punteggio di 7-5 7-5. Una partita equilibrata, decisa nei momenti più delicati dei due set, con l’americano più freddo nei game conclusivi.
Intanto resta da seguire Federico Cinà, impegnato contro Bernard Tomic, mentre più tardi toccherà anche a Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso. Sul fronte femminile occhi puntati sul derby tra Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, oltre ai match di Martina Trevisan e Lisa Pigato.
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Maja Chwalinska vs Carole Monnet
GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
6
6
Carole Monnet
0
1
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Maja Chwalinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Carole Monnet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Toby Samuel vs David Goffin
GS Roland Garros
Toby Samuel
5
6
6
David Goffin
7
3
3
Vincitore: Toby Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Toby Samuel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
David Goffin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
David Goffin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Toby Samuel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Toby Samuel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 5-2
David Goffin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Toby Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
David Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Toby Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
David Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Toby Samuel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
David Goffin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Toby Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
David Goffin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
David Goffin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Toby Samuel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Aliaksandra Sasnovich vs Oceane Dodin
GS Roland Garros
Aliaksandra Sasnovich [14]
6
6
Oceane Dodin
1
0
Vincitore: Aliaksandra Sasnovich
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oceane Dodin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Aliaksandra Sasnovich
4-0 → 5-0
Aliaksandra Sasnovich
2-0 → 3-0
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Aliaksandra Sasnovich
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oceane Dodin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Oceane Dodin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Aliaksandra Sasnovich
2-1 → 3-1
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Oceane Dodin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Jan Choinski vs Pierre-Hugues Herbert
GS Roland Garros
Jan Choinski [13]
Pierre-Hugues Herbert
Vincitore: Pierre-Hugues Herbert
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 14 – Ore: 10:00
August Holmgren vs Daniel Jade
GS Roland Garros
August Holmgren
6
6
Daniel Jade
3
3
Vincitore: August Holmgren
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniel Jade
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
August Holmgren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Daniel Jade
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
August Holmgren
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Jade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Daniel Jade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Sloane Stephens vs Lisa Pigato
GS Roland Garros
Sloane Stephens
6
6
Lisa Pigato [29]
4
1
Vincitore: Sloane Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Sloane Stephens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Sloane Stephens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Viktoria Hruncakova vs Bianca Andreescu
GS Roland Garros
Viktoria Hruncakova
6
6
6
Bianca Andreescu [25]
7
4
4
Vincitore: Viktoria Hruncakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Viktoria Hruncakova
5-4 → 6-4
Bianca Andreescu
5-3 → 5-4
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Bianca Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Bianca Andreescu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Bianca Andreescu
5-3 → 5-4
Viktoria Hruncakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Bianca Andreescu
4-2 → 4-3
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Bianca Andreescu
3-1 → 3-2
Viktoria Hruncakova
2-1 → 3-1
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
Bianca Andreescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Viktoria Hruncakova
5-5 → 6-5
Bianca Andreescu
5-4 → 5-5
Viktoria Hruncakova
4-4 → 5-4
Bianca Andreescu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Viktoria Hruncakova
2-4 → 3-4
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Bianca Andreescu
1-0 → 1-1
Viktoria Hruncakova
0-0 → 1-0
Nerman Fatic vs Kyrian Jacquet
GS Roland Garros
Nerman Fatic
6
3
6
Kyrian Jacquet [32]
2
6
7
Vincitore: Kyrian Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
4*-7
5*-7
6-7*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
Kyrian Jacquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Nerman Fatic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Kyrian Jacquet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Nerman Fatic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Kyrian Jacquet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Kyrian Jacquet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Nerman Fatic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Nerman Fatic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Nerman Fatic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kyrian Jacquet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Kyrian Jacquet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Nerman Fatic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Nerman Fatic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kyrian Jacquet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Nerman Fatic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Kyrian Jacquet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Nerman Fatic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Nerman Fatic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Kyrian Jacquet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Luka Pavlovic vs Tomas Barrios vera
GS Roland Garros
Luka Pavlovic
6
6
6
Tomas Barrios vera [22]
2
7
2
Vincitore: Luka Pavlovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tomas Barrios vera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Luka Pavlovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Tomas Barrios vera
3-2 → 4-2
Tomas Barrios vera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Tomas Barrios vera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Luka Pavlovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Tomas Barrios vera
5-5 → 5-6
Luka Pavlovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Tomas Barrios vera
4-4 → 4-5
Tomas Barrios vera
3-3 → 3-4
Luka Pavlovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Tomas Barrios vera
1-3 → 2-3
Luka Pavlovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Tomas Barrios vera
1-1 → 1-2
Tomas Barrios vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tomas Barrios vera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Luka Pavlovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Tomas Barrios vera
3-1 → 3-2
Luka Pavlovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Tomas Barrios vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Luka Pavlovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Tomas Barrios vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 7 – Ore: 10:00
Thomas Faurel vs Jay Clarke
GS Roland Garros
Thomas Faurel
6
6
Jay Clarke
4
3
Vincitore: Thomas Faurel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jay Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Jay Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thomas Faurel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Thomas Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Jay Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Thomas Faurel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Thomas Faurel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Jay Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ugo Blanchet vs Pablo Llamas ruiz
GS Roland Garros
Ugo Blanchet
4
2
Pablo Llamas ruiz [27]
6
6
Vincitore: Pablo Llamas ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pablo Llamas ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Pablo Llamas ruiz
1-4 → 1-5
Ugo Blanchet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Pablo Llamas ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Ugo Blanchet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Pablo Llamas ruiz
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pablo Llamas ruiz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Ugo Blanchet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Pablo Llamas ruiz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Ugo Blanchet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Pablo Llamas ruiz
1-4 → 1-5
Ugo Blanchet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Pablo Llamas ruiz
1-2 → 1-3
Ugo Blanchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Pablo Llamas ruiz
0-1 → 0-2
Ugo Blanchet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Marina Bassols ribera vs Karolina Pliskova
GS Roland Garros
Marina Bassols ribera
6
6
Karolina Pliskova [20]
3
2
Vincitore: Marina Bassols ribera
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Karolina Pliskova
4-2 → 5-2
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Karolina Pliskova
3-1 → 3-2
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Karolina Pliskova
2-0 → 2-1
Marina Bassols ribera
1-0 → 2-0
Karolina Pliskova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Marina Bassols ribera
2-2 → 2-3
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Marina Bassols ribera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Karolina Pliskova
0-1 → 0-2
Marina Bassols ribera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Linda Fruhvirtova vs Jessika Ponchet
GS Roland Garros
Linda Fruhvirtova
6
6
Jessika Ponchet
1
4
Vincitore: Linda Fruhvirtova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Linda Fruhvirtova
1-2 → 2-2
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Linda Fruhvirtova
0-1 → 1-1
Jessika Ponchet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Jessika Ponchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Linda Fruhvirtova
0-0 → 1-0
Nicolai Budkov kjaer vs Tom Gentzsch
GS Roland Garros
Nicolai Budkov kjaer [14]
6
2
Tom Gentzsch
7
6
Vincitore: Tom Gentzsch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nicolai Budkov kjaer
1-5 → 2-5
Nicolai Budkov kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Tom Gentzsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Nicolai Budkov kjaer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Nicolai Budkov kjaer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Nicolai Budkov kjaer
5-6 → 6-6
Nicolai Budkov kjaer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Nicolai Budkov kjaer
3-4 → 3-5
Nicolai Budkov kjaer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Nicolai Budkov kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Nicolai Budkov kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Tom Gentzsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 6 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas vs Mai Hontama
GS Roland Garros
Sofia Costoulas
6
6
Mai Hontama
4
3
Vincitore: Sofia Costoulas
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Costoulas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Mai Hontama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Mai Hontama
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Greet Minnen vs Lola Radivojevic
GS Roland Garros
Greet Minnen
6
6
Lola Radivojevic [32]
1
2
Vincitore: Greet Minnen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Greet Minnen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Lola Radivojevic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Lola Radivojevic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Greet Minnen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Lola Radivojevic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Lola Radivojevic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lola Radivojevic
5-0 → 5-1
Lola Radivojevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Lola Radivojevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Alejandro Moro canas vs Lukas Neumayer
GS Roland Garros
Alejandro Moro canas
1
3
Lukas Neumayer
6
6
Vincitore: Lukas Neumayer
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Lukas Neumayer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Lukas Neumayer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Alejandro Moro canas
1-2 → 2-2
Lukas Neumayer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Alejandro Moro canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alejandro Moro canas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Lukas Neumayer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Francesco Maestrelli vs Roberto Carballes baena
GS Roland Garros
Francesco Maestrelli [5]
6
3
3
Roberto Carballes baena
2
6
6
Vincitore: Roberto Carballes baena
Servizio
Svolgimento
Set 3
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Roberto Carballes baena
2-5 → 3-5
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Roberto Carballes baena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Roberto Carballes baena
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Roberto Carballes baena
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Roberto Carballes baena
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Francesco Maestrelli
1-4 → 2-4
Roberto Carballes baena
1-3 → 1-4
Francesco Maestrelli
1-2 → 1-3
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Roberto Carballes baena
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesco Maestrelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Roberto Carballes baena
4-2 → 5-2
Francesco Maestrelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Roberto Carballes baena
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Francesco Maestrelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Roberto Carballes baena
1-1 → 1-2
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Roberto Carballes baena
0-0 → 0-1
Maria Lourdes Carle vs Maria Timofeeva
GS Roland Garros
Maria Lourdes Carle
2
6
6
Maria Timofeeva [24]
6
0
4
Vincitore: Maria Lourdes Carle
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Maria Lourdes Carle
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Lourdes Carle
5-0 → 6-0
Maria Timofeeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Maria Lourdes Carle
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Maria Timofeeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Maria Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 2 – Ore: 10:00
Stefanos Sakellaridis vs Marco Cecchinato
GS Roland Garros
Stefanos Sakellaridis
3
6
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Marco Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
Marco Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Stefanos Sakellaridis
5-5 → 6-5
Marco Cecchinato
5-4 → 5-5
Stefanos Sakellaridis
4-4 → 5-4
Marco Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Stefanos Sakellaridis
3-3 → 4-3
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Stefanos Sakellaridis
2-2 → 3-2
Marco Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Stefanos Sakellaridis
1-1 → 2-1
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Stefanos Sakellaridis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marco Cecchinato
3-5 → 3-6
Stefanos Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Marco Cecchinato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Stefanos Sakellaridis
2-3 → 2-4
Marco Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Stefanos Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Marco Cecchinato
1-1 → 1-2
Stefanos Sakellaridis
0-1 → 1-1
Marco Cecchinato
0-0 → 0-1
Federico Cina vs Bernard Tomic
GS Roland Garros
Federico Cina
6
6
Bernard Tomic
2
4
Vincitore: Federico Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Federico Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Federico Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Federico Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Bernard Tomic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bernard Tomic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Bernard Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Bernard Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Federico Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Bernard Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Julia Riera vs Robin Montgomery
GS Roland Garros
Julia Riera
2
6
6
Robin Montgomery
6
2
1
Vincitore: Julia Riera
Servizio
Svolgimento
Set 3
Robin Montgomery
5-0 → 5-1
Robin Montgomery
3-0 → 4-0
Robin Montgomery
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Robin Montgomery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Robin Montgomery
3-2 → 4-2
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Robin Montgomery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Julia Riera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Robin Montgomery
0-3 → 1-3
Julia Riera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Robin Montgomery
0-1 → 0-2
Julia Riera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Storm Hunter vs Xiyu Wang
GS Roland Garros
Storm Hunter
2
5
Xiyu Wang [30]
6
7
Vincitore: Xiyu Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Storm Hunter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Xiyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Xiyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Xiyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Xiyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Storm Hunter
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 3 – Ore: 10:00
Anna-Lena Friedsam vs Tamara Zidansek
GS Roland Garros
Anna-Lena Friedsam
6
6
Tamara Zidansek [22]
3
4
Vincitore: Anna-Lena Friedsam
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Anna-Lena Friedsam
4-3 → 5-3
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Anna-Lena Friedsam
4-1 → 4-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anna-Lena Friedsam
0-0 → 1-0
Kathinka Von deichmann vs Himeno Sakatsume
GS Roland Garros
Kathinka Von deichmann
3
6
3
Himeno Sakatsume [21]
6
2
6
Vincitore: Himeno Sakatsume
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kathinka Von deichmann
3-5 → 3-6
Himeno Sakatsume
3-4 → 3-5
Kathinka Von deichmann
2-4 → 3-4
Himeno Sakatsume
2-3 → 2-4
Kathinka Von deichmann
1-3 → 2-3
Himeno Sakatsume
1-2 → 1-3
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Kathinka Von deichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Kathinka Von deichmann
4-2 → 5-2
Himeno Sakatsume
4-1 → 4-2
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Himeno Sakatsume
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Kathinka Von deichmann
1-1 → 2-1
Himeno Sakatsume
1-0 → 1-1
Kathinka Von deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Himeno Sakatsume
3-5 → 3-6
Kathinka Von deichmann
3-4 → 3-5
Himeno Sakatsume
2-4 → 3-4
Kathinka Von deichmann
1-4 → 2-4
Himeno Sakatsume
1-3 → 1-4
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Himeno Sakatsume
1-1 → 1-2
Kathinka Von deichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Gustavo Heide vs Jurij Rodionov
GS Roland Garros
Gustavo Heide
1
4
Jurij Rodionov
6
6
Vincitore: Jurij Rodionov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gustavo Heide
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Jurij Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Gustavo Heide
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Jurij Rodionov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Jurij Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Gustavo Heide
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jurij Rodionov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jurij Rodionov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Gustavo Heide
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Jurij Rodionov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Gustavo Heide
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Alex Molcan vs Felix Gill
GS Roland Garros
Alex Molcan [6]
6
5
6
Felix Gill
2
7
7
Vincitore: Felix Gill
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
Alex Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Alex Molcan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Felix Gill
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Felix Gill
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Alex Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alex Molcan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Felix Gill
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Alex Molcan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Felix Gill
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Alex Molcan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Felix Gill
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Alex Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Felix Gill
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alex Molcan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Felix Gill
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Felix Gill
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 4 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino vs Lloyd Harris
GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
3
6
6
Lloyd Harris [31]
6
0
3
Vincitore: Andrea Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 3
Andrea Pellegrino
5-3 → 6-3
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Andrea Pellegrino
4-2 → 5-2
Lloyd Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Lloyd Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Andrea Pellegrino
2-0 → 3-0
Andrea Pellegrino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lloyd Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Andrea Pellegrino
4-0 → 5-0
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Andrea Pellegrino
2-0 → 3-0
Andrea Pellegrino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Pellegrino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Lloyd Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Andrea Pellegrino
2-3 → 3-3
Lloyd Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Andrea Pellegrino
1-2 → 2-2
Lloyd Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Andrea Pellegrino
0-1 → 1-1
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Elena Pridankina vs Julia Avdeeva
GS Roland Garros
Elena Pridankina
7
6
Julia Avdeeva
5
1
Vincitore: Elena Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina
5-1 → 6-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Julia Avdeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Elena Pridankina
1-1 → 2-1
Julia Avdeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Elena Pridankina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina
5-5 → 6-5
Julia Avdeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Elena Pridankina
4-4 → 5-4
Julia Avdeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Elena Pridankina
3-1 → 3-2
Julia Avdeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Julia Avdeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alina Korneeva vs Jazmin Ortenzi
GS Roland Garros
Alina Korneeva [15]
4
6
6
Jazmin Ortenzi
6
4
2
Vincitore: Alina Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jazmin Ortenzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Jazmin Ortenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jazmin Ortenzi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Jazmin Ortenzi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Jazmin Ortenzi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Matej Dodig vs Hugo Dellien
GS Roland Garros
Matej Dodig
1
4
Hugo Dellien [21]
6
6
Vincitore: Hugo Dellien
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hugo Dellien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Matej Dodig
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Hugo Dellien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Matej Dodig
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Matej Dodig
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Matej Dodig
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Matej Dodig
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hugo Dellien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Hugo Dellien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Matej Dodig
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Polina Kudermetova vs Viktoriya Tomova
GS Roland Garros
Polina Kudermetova [16]
7
6
6
Viktoriya Tomova
6
7
3
Vincitore: Polina Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Viktoriya Tomova
4-1 → 4-2
Polina Kudermetova
4-0 → 4-1
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Viktoriya Tomova
5-5 → 6-5
Polina Kudermetova
4-5 → 5-5
Viktoriya Tomova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Viktoriya Tomova
3-3 → 3-4
Polina Kudermetova
3-2 → 3-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6*-1
6*-2
6-6 → 7-6
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Polina Kudermetova
5-5 → 5-6
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Viktoriya Tomova
4-3 → 4-4
Polina Kudermetova
3-3 → 4-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Polina Kudermetova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Polina Kudermetova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Viktoriya Tomova
1-0 → 2-0
Polina Kudermetova
0-0 → 1-0
Court 5 – Ore: 10:00
Irina-Camelia Begu vs Suzan Lamens
GS Roland Garros
Irina-Camelia Begu
4
7
3
Suzan Lamens [17]
6
6
6
Vincitore: Suzan Lamens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina-Camelia Begu
3-5 → 3-6
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Suzan Lamens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Irina-Camelia Begu
3-4 → 4-4
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Suzan Lamens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Pedro Boscardin dias vs Alexis Galarneau
GS Roland Garros
Pedro Boscardin dias
6
3
4
Alexis Galarneau
4
6
6
Vincitore: Alexis Galarneau
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Pedro Boscardin dias
4-4 → 4-5
Alexis Galarneau
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Pedro Boscardin dias
2-4 → 3-4
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Pedro Boscardin dias
1-3 → 2-3
Alexis Galarneau
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Pedro Boscardin dias
0-2 → 1-2
Alexis Galarneau
0-1 → 0-2
Pedro Boscardin dias
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexis Galarneau
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Pedro Boscardin dias
2-5 → 3-5
Alexis Galarneau
2-4 → 2-5
Pedro Boscardin dias
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Alexis Galarneau
2-2 → 2-3
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alexis Galarneau
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Alexis Galarneau
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Alexis Galarneau
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Pedro Boscardin dias
3-4 → 4-4
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Pedro Boscardin dias
2-3 → 3-3
Alexis Galarneau
2-2 → 2-3
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alexis Galarneau
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Pedro Boscardin dias
0-1 → 1-1
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Vilius Gaubas vs Joao Lucas Reis da silva
GS Roland Garros
Vilius Gaubas [12]
4
6
6
Joao Lucas Reis da silva
6
3
4
Vincitore: Vilius Gaubas
Servizio
Svolgimento
Set 3
Joao Lucas Reis da silva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Joao Lucas Reis da silva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Vilius Gaubas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Joao Lucas Reis da silva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Joao Lucas Reis da silva
1-1 → 1-2
Vilius Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Joao Lucas Reis da silva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Joao Lucas Reis da silva
5-2 → 5-3
Joao Lucas Reis da silva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Vilius Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Joao Lucas Reis da silva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Vilius Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Joao Lucas Reis da silva
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Joao Lucas Reis da silva
4-5 → 4-6
Joao Lucas Reis da silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Joao Lucas Reis da silva
2-3 → 2-4
Joao Lucas Reis da silva
2-1 → 2-2
Vilius Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Joao Lucas Reis da silva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Claire Liu vs Katarzyna Kawa
GS Roland Garros
Claire Liu
6
6
Katarzyna Kawa [26]
3
0
Vincitore: Claire Liu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Rebecca Sramkova vs Francisca Jorge
GS Roland Garros
Rebecca Sramkova [13]
6
6
Francisca Jorge
3
4
Vincitore: Rebecca Sramkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
5-3 → 5-4
Francisca Jorge
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Rebecca Sramkova
4-2 → 5-2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Francisca Jorge
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
1-1 → 2-1
Francisca Jorge
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Rebecca Sramkova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
4-3 → 5-3
Francisca Jorge
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Francisca Jorge
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Rebecca Sramkova
1-0 → 2-0
Francisca Jorge
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 8 – Ore: 10:00
Dalibor Svrcina vs Federico Agustin Gomez
GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
7
6
Federico Agustin Gomez
6
2
Vincitore: Dalibor Svrcina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Federico Agustin Gomez
5-2 → 6-2
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Federico Agustin Gomez
3-0 → 3-1
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Federico Agustin Gomez
1-0 → 2-0
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Federico Agustin Gomez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Federico Agustin Gomez
3-3 → 4-3
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Federico Agustin Gomez
2-2 → 2-3
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Federico Agustin Gomez
1-1 → 2-1
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Federico Agustin Gomez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Mayar Sherif vs Martina Trevisan
GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
6
7
6
Martina Trevisan
7
5
1
Vincitore: Mayar Sherif
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Martina Trevisan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Martina Trevisan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Martina Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Martina Trevisan
5-4 → 5-5
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Martina Trevisan
4-3 → 4-4
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Martina Trevisan
4-1 → 4-2
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Martina Trevisan
0-1 → 1-1
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
Mayar Sherif
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Martina Trevisan
2-0 → 2-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Martina Trevisan
0-0 → 1-0
Henrique Rocha vs Borna Gojo
GS Roland Garros
Henrique Rocha [11]
3
6
6
Borna Gojo
6
3
7
Vincitore: Borna Gojo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
7-5*
7*-6
7*-7
8-7*
9-7*
9*-8
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
Henrique Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Borna Gojo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Henrique Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Henrique Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Borna Gojo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Borna Gojo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Borna Gojo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Henrique Rocha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Borna Gojo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Borna Gojo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Henrique Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Henrique Rocha
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Borna Gojo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Borna Gojo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Gianluca Cadenasso vs Leandro Riedi
GS Roland Garros
Gianluca Cadenasso
7
4
5
Leandro Riedi [17]
6
6
7
Vincitore: Leandro Riedi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Leandro Riedi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Gianluca Cadenasso
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Gianluca Cadenasso
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Leandro Riedi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Gianluca Cadenasso
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Gianluca Cadenasso
0-1 → 1-1
Leandro Riedi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gianluca Cadenasso
4-5 → 4-6
Leandro Riedi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Gianluca Cadenasso
3-4 → 4-4
Gianluca Cadenasso
2-3 → 3-3
Leandro Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Gianluca Cadenasso
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Leandro Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
Leandro Riedi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Gianluca Cadenasso
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Gianluca Cadenasso
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Leandro Riedi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Gianluca Cadenasso
2-2 → 3-2
Leandro Riedi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Gianluca Cadenasso
1-1 → 2-1
Leandro Riedi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Gianluca Cadenasso
0-0 → 1-0
Court 9 – Ore: 10:00
Sinja Kraus vs Noma Noha akugue
GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
6
6
7
Noma Noha akugue
7
0
5
Vincitore: Sinja Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Sinja Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Noma Noha akugue
4-5 → 5-5
Noma Noha akugue
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Noma Noha akugue
2-3 → 2-4
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Noma Noha akugue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Noma Noha akugue
1-1 → 1-2
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Daniil Glinka vs Juan Carlos Prado angelo
GS Roland Garros
Daniil Glinka
3
4
Juan Carlos Prado angelo
6
6
Vincitore: Juan Carlos Prado angelo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Juan Carlos Prado angelo
4-5 → 4-6
Daniil Glinka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Juan Carlos Prado angelo
4-3 → 4-4
Daniil Glinka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Juan Carlos Prado angelo
3-2 → 3-3
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Juan Carlos Prado angelo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Juan Carlos Prado angelo
3-5 → 3-6
Daniil Glinka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Juan Carlos Prado angelo
2-4 → 2-5
Daniil Glinka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Juan Carlos Prado angelo
2-2 → 2-3
Daniil Glinka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Dominika Salkova vs Susan Bandecchi
GS Roland Garros
Dominika Salkova [12]
3
6
5
Susan Bandecchi
6
4
7
Vincitore: Susan Bandecchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Susan Bandecchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Susan Bandecchi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Dominika Salkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Susan Bandecchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Dominika Salkova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Dominika Salkova
5-3 → 5-4
Dominika Salkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Susan Bandecchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Susan Bandecchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Dominika Salkova
1-4 → 1-5
Dominika Salkova
1-2 → 1-3
Susan Bandecchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Dominika Salkova
0-1 → 0-2
Emilio Nava vs Thiago Seyboth wild
GS Roland Garros
Emilio Nava [3]
6
6
Thiago Seyboth wild
2
3
Vincitore: Emilio Nava
Servizio
Svolgimento
Set 2
Thiago Seyboth wild
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Thiago Seyboth wild
4-1 → 4-2
Thiago Seyboth wild
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Thiago Seyboth wild
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thiago Seyboth wild
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Emilio Nava
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Thiago Seyboth wild
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Thiago Seyboth wild
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Thiago Seyboth wild
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Emilio Nava
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Tristan Schoolkate vs Darwin Blanch
GS Roland Garros
Tristan Schoolkate [15]
4
4
Darwin Blanch
6
6
Vincitore: Darwin Blanch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darwin Blanch
15-0
30-0
40-0
30-15
40-15
4-5 → 4-6
Tristan Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Tristan Schoolkate
2-4 → 3-4
Tristan Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Darwin Blanch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Tristan Schoolkate
1-1 → 2-1
Darwin Blanch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tristan Schoolkate
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tristan Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Tristan Schoolkate
2-4 → 3-4
Tristan Schoolkate
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Tristan Schoolkate
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Tristan Schoolkate
0-0 → 1-0
Court 10 – Ore: 10:00
Michael Zheng vs Stefano Travaglia
GS Roland Garros
Michael Zheng
7
7
Stefano Travaglia [29]
5
5
Vincitore: Michael Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Stefano Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Michael Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Stefano Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Michael Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Michael Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Stefano Travaglia
3-0 → 3-1
Stefano Travaglia
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Stefano Travaglia
6-5 → 7-5
Michael Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Stefano Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Stefano Travaglia
4-3 → 4-4
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Stefano Travaglia
2-1 → 3-1
Michael Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Stefano Travaglia
1-0 → 1-1
Harriet Dart vs Leyre Romero gormaz
GS Roland Garros
Harriet Dart
1
4
Leyre Romero gormaz
6
6
Vincitore: Leyre Romero gormaz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Harriet Dart
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Harriet Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Harriet Dart
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Harriet Dart
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Harriet Dart
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Harriet Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mary Stoiana vs Matilde Jorge
GS Roland Garros
Mary Stoiana
6
6
Matilde Jorge
4
4
Vincitore: Mary Stoiana
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mary Stoiana
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Mary Stoiana
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Matilde Jorge
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Mary Stoiana
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Matilde Jorge
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Mary Stoiana
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Matilde Jorge
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Mary Stoiana
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Matilde Jorge
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Matilde Jorge
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Matilde Jorge
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Mary Stoiana
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Matilde Jorge
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Mary Stoiana
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Matilde Jorge
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Arthur Fery vs Pedro Martinez
GS Roland Garros
Arthur Fery
6
6
3
Pedro Martinez [24]
7
4
6
Vincitore: Pedro Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Pedro Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Arthur Fery
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Arthur Fery
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Pedro Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arthur Fery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Pedro Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Arthur Fery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Pedro Martinez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Pedro Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Arthur Fery
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
Pedro Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Pedro Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Arthur Fery
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Pedro Martinez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Arthur Fery
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Pedro Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Lucia Bronzetti vs Lucrezia Stefanini
GS Roland Garros
Lucia Bronzetti
6
6
Lucrezia Stefanini
4
1
Vincitore: Lucia Bronzetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
5-1 → 6-1
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Lucrezia Stefanini
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
5-3 → 5-4
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Lucrezia Stefanini
4-2 → 4-3
Lucrezia Stefanini
3-1 → 3-2
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Court 11 – Ore: 10:00
Facundo Diaz acosta vs Remy Bertola
GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
6
6
Remy Bertola
4
3
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Servizio
Svolgimento
Set 2
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Remy Bertola
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Facundo Diaz acosta
5-0 → 5-1
Remy Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Facundo Diaz acosta
3-0 → 4-0
Remy Bertola
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Remy Bertola
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Remy Bertola
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Remy Bertola
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Facundo Diaz acosta
1-0 → 2-0
Remy Bertola
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Teodora Kostovic vs Kaitlin Quevedo
GS Roland Garros
Teodora Kostovic
6
6
2
Kaitlin Quevedo [27]
7
3
6
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Teodora Kostovic
2-5 → 2-6
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Teodora Kostovic
1-4 → 2-4
Teodora Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
5-3 → 6-3
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Teodora Kostovic
3-1 → 4-1
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Teodora Kostovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
6-6 → 6-7
Teodora Kostovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Teodora Kostovic
5-4 → 5-5
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Coleman Wong vs Zdenek Kolar
GS Roland Garros
Coleman Wong [4]
7
2
6
Zdenek Kolar
5
6
1
Vincitore: Coleman Wong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Coleman Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Zdenek Kolar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Zdenek Kolar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Coleman Wong
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coleman Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Coleman Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Zdenek Kolar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zdenek Kolar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Coleman Wong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Coleman Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Zdenek Kolar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Zdenek Kolar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Coleman Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Darja Semenistaja vs Katarina Zavatska
GS Roland Garros
Darja Semenistaja [7]
5
7
2
Katarina Zavatska
7
5
6
Vincitore: Katarina Zavatska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katarina Zavatska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Darja Semenistaja
2-4 → 2-5
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Darja Semenistaja
2-2 → 2-3
Katarina Zavatska
1-2 → 2-2
Darja Semenistaja
1-1 → 1-2
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Darja Semenistaja
5-5 → 6-5
Katarina Zavatska
4-5 → 5-5
Darja Semenistaja
3-5 → 4-5
Katarina Zavatska
2-5 → 3-5
Darja Semenistaja
2-4 → 2-5
Katarina Zavatska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Darja Semenistaja
1-3 → 2-3
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Darja Semenistaja
1-1 → 1-2
Katarina Zavatska
1-0 → 1-1
Darja Semenistaja
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Darja Semenistaja
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Katarina Zavatska
4-5 → 5-5
Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Katarina Zavatska
3-4 → 4-4
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Darja Semenistaja
0-4 → 1-4
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Darja Semenistaja
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong vs Liam Draxl
GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
4
6
6
Liam Draxl
6
1
3
Vincitore: Jesper De jong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Liam Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Liam Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Jesper De jong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Liam Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Liam Draxl
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Liam Draxl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Jesper De jong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Liam Draxl
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Gonzalo Bueno vs Vitaliy Sachko
GS Roland Garros
Gonzalo Bueno
6
6
Vitaliy Sachko
2
4
Vincitore: Gonzalo Bueno
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vitaliy Sachko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Vitaliy Sachko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Gonzalo Bueno
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Vitaliy Sachko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vitaliy Sachko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Gonzalo Bueno
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Vitaliy Sachko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Ashlyn Krueger vs Luisina Giovannini
GS Roland Garros
Ashlyn Krueger [3]
6
6
Luisina Giovannini
4
3
Vincitore: Ashlyn Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luisina Giovannini
4-3 → 5-3
Luisina Giovannini
2-3 → 3-3
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Luisina Giovannini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Luisina Giovannini
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luisina Giovannini
5-4 → 6-4
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Luisina Giovannini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Luisina Giovannini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Luisina Giovannini
2-1 → 3-1
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Luisina Giovannini
1-0 → 1-1
Lulu Sun vs Aoi Ito
GS Roland Garros
Lulu Sun [5]
6
6
Aoi Ito
3
3
Vincitore: Lulu Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aoi Ito
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Aoi Ito
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Aoi Ito
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aoi Ito
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Aoi Ito
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Aoi Ito
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 13 – Ore: 10:00
Despina Papamichail vs Hanyu Guo
GS Roland Garros
Despina Papamichail
2
6
Hanyu Guo
6
7
Vincitore: Hanyu Guo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Despina Papamichail
4-5 → 5-5
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Despina Papamichail
3-4 → 4-4
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Despina Papamichail
1-2 → 1-3
Despina Papamichail
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Despina Papamichail
2-5 → 2-6
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Hanyu Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Hanyu Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Despina Papamichail
0-1 → 0-2
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Kaja Juvan vs Guiomar Maristany zuleta de reales
GS Roland Garros
Kaja Juvan [11]
4
4
Guiomar Maristany zuleta de reales
6
6
Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Guiomar Maristany zuleta de reales
4-4 → 4-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
2-2 → 3-2
Kaja Juvan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kaja Juvan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Guiomar Maristany zuleta de reales
3-5 → 4-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Kaja Juvan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jaime Faria vs Colton Smith
GS Roland Garros
Jaime Faria [10]
6
3
6
Colton Smith
1
6
3
Vincitore: Jaime Faria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jaime Faria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Colton Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Jaime Faria
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Colton Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Jaime Faria
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jaime Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Colton Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Colton Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Colton Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaime Faria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Jaime Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Jaime Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Colton Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Jaime Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Xinyu Gao vs Harmony Tan
GS Roland Garros
Xinyu Gao
3
7
3
Harmony Tan
6
5
6
Vincitore: Harmony Tan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Harmony Tan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Xinyu Gao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Harmony Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Xinyu Gao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Harmony Tan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Harmony Tan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Harmony Tan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Harmony Tan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Harmony Tan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Xinyu Gao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Harmony Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Harmony Tan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Joel Schwaerzler vs Roman Safiullin
GS Roland Garros
Joel Schwaerzler
4
4
Roman Safiullin [30]
6
6
Vincitore: Roman Safiullin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Joel Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Roman Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Joel Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Joel Schwaerzler
1-1 → 2-1
Joel Schwaerzler
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Roman Safiullin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Joel Schwaerzler
1-1 → 2-1
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Perdere si può e in tanti modi diversi, ma quello con cui ha perso Cadenasso, peggiore ancora di quello mostrato nel match vs Tirante del Foro Italico, denota un incredibile mancanza di freddezza e assurda tendenza ad aggirare la tensione, quando si presenta nel momento di chiudere il match, che non si confà al tennis di alto livello. Praticamente, dopo aver raggiunto il 4-3 40-15 nel 3o set, quando c’era solo da tenere quel servizio e “condurre la nave in porto” ha smesso di applicare gli schemi che fino a quel momento gli avevano dato ragione. Anziché tenere gli scambi lunghi li ha abbreviati senza criterio, rifugiandosi nelle palle corte o nelle controsmorzate, favorendo Riedi, in più la seconda di servizio è diventata ancor più attaccabile e in generale il braccio non andava di colpo, neanche la metà di come era andato fino a quel momento.
Va bene la pressione del torneo, ma perdere in questo modo, subendo tre break di fila negli ultimi tre games di servizio dopo averne subito solo uno per due set e mezzo, mi lascia veramente basito, incredulo e soprattutto triste. Un esito che non meritava lui in primis, che gioca così bene, e chi lo sosteneva davanti ad uno schermo. Gianluca gioca bene a tennis, ma bisogna saper vincere le partite, e questa dote è fondamentale, tanto quanto il dritto, il servizio o il rovescio.
😥 😥
C’è un canale dove vedere il sorteggio domani ?
YT ? 😉
Perdere si può e in tanti modi diversi, ma quello con cui ha perso Cadenasso, peggiore ancora di quello mostrato nel match vs Tirante del Foro Italico, denota un incredibile mancanza di freddezza e assurda tendenza ad aggirare la tensione, quando si presenta nel momento di chiudere il match, che non si confà al tennis di alto livello. Praticamente, dopo aver raggiunto il 4-3 40-15 nel 3o set, quando c’era solo da tenere quel servizio e “condurre la nave in porto” ha smesso di applicare gli schemi che fino a quel momento gli avevano dato ragione. Anziché tenere gli scambi lunghi li ha abbreviati senza criterio, rifugiandosi nelle palle corte o nelle controsmorzate, favorendo Riedi, in più la seconda di servizio è diventata ancor più attaccabile e in generale il braccio non andava di colpo, neanche la metà di come era andato fino a quel momento.
Va bene la pressione del torneo, ma perdere in questo modo, subendo tre break di fila negli ultimi tre games di servizio dopo averne subito solo uno per due set e mezzo, mi lascia veramente basito, incredulo e soprattutto triste. Un esito che non meritava lui in primis, che gioca così bene, e chi lo sosteneva davanti ad uno schermo. Gianluca gioca bene a tennis, ma bisogna saper vincere le partite, e questa dote è fondamentale, tanto quanto il dritto, il servizio o il rovescio.
😥 😥
Beh in quel RG del 2018 tifavamo tutti per lui, dai, poi si è rivelato per quello che purtroppo è…
Non sostituirti a Mauro per favore, le statistiche ispaniche le lascio volentieri agli spagnoli. Abbiamo, in ITALIA, il movimento migliore della storia del nostro tennis, penso ci sia parecchio di cui parlare
Per chiosare la giornata sottolineo, in attesa di vedere come se la caverà al turno decisivo, l’ulteriore buona prestazione di LlamasRuiz, che già mi impressionò positivamente a Roma.
Che sia nata un’altra piccola stella?
Bene le vittorie di Roberto, Pedro e Pablo, ma sconfitta troppo netta per Alejandro che fa male…en plein, invece, per le ragazze. 7/8 , comunque, positivo.
Speriamo, sarebbe una bella iniezione di fiducia in questo 2026 tormentato per lei. Tra gli uomini dico Pellegrino su Cecchinato, mentre Cinà se la gioca con Galarneau
Lucia ce la può fare
Merito di Arnaldi, Tirante, Riedi? Tutti in rimonta, certo in parte ma soprattutto demerito di Cadenasso, ma come ha scritto un amico non è ancora pronto fisicamente.
Il game perso sul 40-15 grida vendetta
Avevo scritto ieri che Gianluca avrebbe potuto fare il colpaccio, e per poco non ci riusciva. Peccato, ma è esperienza per il futuro, lavorare su tenuta e servizio, il tempo c’è…
Mi sa che ci hai preso.
Niente da fare recidivo
che peccato cadenasso….avanti 2 volte di un break alla fine del set decisivo l’ha persa contro uno molto ostico (oltre che antipatico).
ma non ho capito se l’ha persa per sua ingenuita o merito dell’avversari….qualcuno ha la risposta?
Cazzo Gianluca, era avanti di un break nel terzo, si è fatto riprendere, poi ha breakkato di nuovo e servito per il match, ma Riedi ha infilato 3 game di fila
Purtroppo alla fine ha vinto il più forte, quello con la battuta più efficace (anche se, a giudicare dagli ultimi turni di servizio, tra tutti e due…).
Ma Cadenasso conferma di avere questo livello, che non è certo poca cosa.
Ed il tempo per migliorare ce l’ha.
Bravo Gianluca, alla prossima!
Questione fisica evidentemente…d’altronde si nota che non è piazzatissimo poi considera che salendo di livello la fatica aumenta…devi prepararti in un certo modo e forse non è ancora pronto a reggere l’urto
Sembra un set femminile questo 3° di Cadenasso.
@ magilla (#4620430)
No, l’ho già detto, non conosco la storia di Cecchinato, anche perché non mi interesso alle cose extra campo di chicchessia, mi era semplicemente sparito dalla circolazione e ultimamente l’ho letto come partecipante ai challenger…dico cosa penso di Darderi perché lo vedo attivo sul campo nei tornei maggiori
Riedi è proprio forte, e vario.
Cadenasso forse un po’ di meno, almeno per quel che si vede oggi in campo.
Ma proprio per questo sta riuscendo in una gran cosa a reggere bene l’urto elvetico.
Stiamo a vedere come va a finire, nulla è precluso.
Forza Cadenasso!
Cadenasso point. Sta diventando un caso. Gioca un primo set da dio contro Arnaldi poi crolla nel secondo e nel terzo. Con Tirante lo prende a pallate per un set e due terzi e poi crolla nella parte finale del secondo e nel terzo set. Ora con Leandro Riedi vince bene al tie-break e poi perde a 15 il game ed il secondo set. Speriamo che nel terzo ci sia una eccezione alla regola.
peccato Cadenasso tocca andare al terzo, ma quanto casinisti sono i francesi? nell’altro campo dove ha appena vinto il francese stanno facendo na caciara anche meno eh sono solo qualificazioni
se non ricordo male batté Alcaraz a Roma, poi il buio… succede