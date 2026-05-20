Roland Garros 2026 - Day 3 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di “Quali”. Cinà, Pellegrino, Cecchinato e Bronzetti al turno decisivo. Fuori gli altri

20/05/2026 21:00 125 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

Roland Garros, qualificazioni: Bronzetti vince il derby e va al turno decisivo. Fuori Cadenasso
Si aggiorna il quadro degli italiani nelle qualificazioni del Roland Garros. Lucia Bronzetti ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-1 e conquistando così l’accesso al turno decisivo.
Per Bronzetti ora ci sarà la sfida contro Katarina Zavatska, ultimo ostacolo verso il tabellone principale dello Slam parigino.
Si ferma invece Gianluca Cadenasso, battuto al termine di una partita combattuta da Leandro Riedi con il punteggio di 6-7 6-4 7-5. L’azzurro ha lottato fino alla fine, ma lo svizzero è riuscito a completare la rimonta nel set decisivo.
Restano dunque in corsa per il main draw Federico Cinà, che affronterà Alexis Galarneau , e uno tra Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino, protagonisti del derby azzurro al turno decisivo e Lucia Bronzetti.

Roland Garros, qualificazioni: Maestrelli si ferma al secondo turno. Cinà al match decisivo contro Galarneau
Si ferma al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros il cammino di Francesco Maestrelli. L’azzurro, testa di serie n.5 del tabellone cadetto, è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-2 6-3.
Maestrelli era partito bene, conquistando il primo set, ma dalla seconda frazione Carballes Baena ha alzato il livello, riuscendo a ribaltare l’incontro e a chiudere al terzo parziale. Per l’italiano resta il rammarico per un’occasione importante sfumata dopo un avvio positivo.

Fuori Martina Trevisan al secondo turno di Quali
Martina Trevisan ha ceduto al termine di una partita molto combattuta contro Mayar Sherif, testa di serie n.9 delle qualificazioni. L’azzurra ha conquistato il primo set al tie-break, ma non è riuscita a completare l’opera: l’egiziana ha reagito e si è imposta con il punteggio di 6-7(6) 7-5 6-1 con l’azzurra che ha anche chiamato un medical timeout.

Roland Garros, qualificazioni: Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens
Continua il sogno parigino di Federico Cinà, che supera con grande autorità Bernard Tomic e conquista l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4, confermando l’ottimo momento e mostrando ancora una volta grande personalità in una partita dal forte richiamo mediatico.
Cinà ha indirizzato subito l’incontro, dominando il primo set e gestendo con lucidità anche il secondo parziale, chiuso senza concedere spazio al tentativo di rientro dell’australiano. Per l’azzurro ora manca un solo ostacolo per entrare nel tabellone principale: al turno decisivo affronterà Alexis Galarneau.
Arriva invece lo stop per Lisa Pigato, battuta dall’ex finalista del Roland Garros Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 6-1. L’azzurra ha lottato soprattutto nel primo set, ma alla distanza la maggiore esperienza della statunitense ha fatto la differenza.

Arrivano due vittorie italiane nelle qualificazioni del Roland Garros, ma anche una sconfitta pesante per il gruppo azzurro. Andrea Pellegrino e Marco Cecchinato hanno infatti staccato il pass per il turno decisivo del tabellone cadetto, dove si affronteranno in un derby tutto italiano che metterà in palio un posto nel main draw dello Slam parigino.
Pellegrino ha firmato una bella rimonta contro il sudafricano Lloyd Harris, testa di serie n.31 delle qualificazioni. Dopo un primo set perso per 6-3, l’azzurro ha cambiato completamente ritmo, dominando il secondo parziale per 6-0 e chiudendo poi 6-3 al terzo dopo un’ora e 31 minuti di gioco.
Avanza anche Marco Cecchinato, che ha superato il greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-3 7-6(2). Una vittoria importante per il siciliano, che si regala così il turno decisivo e soprattutto il confronto diretto con Pellegrino: da quel match uscirà un italiano nel tabellone principale del Roland Garros.

Si ferma invece Stefano Travaglia, battuto dallo statunitense Michael Zheng con il punteggio di 7-5 7-5. Una partita equilibrata, decisa nei momenti più delicati dei due set, con l’americano più freddo nei game conclusivi.
Intanto resta da seguire Federico Cinà, impegnato contro Bernard Tomic, mentre più tardi toccherà anche a Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso. Sul fronte femminile occhi puntati sul derby tra Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, oltre ai match di Martina Trevisan e Lisa Pigato.

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Maja Chwalinska POL vs Carole Monnet FRA

GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
6
6
Carole Monnet
0
1
Vincitore: Maja Chwalinska
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Toby Samuel GBR vs David Goffin BEL

GS Roland Garros
Toby Samuel
5
6
6
David Goffin
7
3
3
Vincitore: Toby Samuel
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Aliaksandra Sasnovich --- vs Oceane Dodin FRA

GS Roland Garros
Aliaksandra Sasnovich [14]
6
6
Oceane Dodin
1
0
Vincitore: Aliaksandra Sasnovich
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Jan Choinski GBR vs Pierre-Hugues Herbert FRA

GS Roland Garros
Jan Choinski [13]
Pierre-Hugues Herbert
Vincitore: Pierre-Hugues Herbert
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Court 14 – Ore: 10:00
August Holmgren DEN vs Daniel Jade FRA

GS Roland Garros
August Holmgren
6
6
Daniel Jade
3
3
Vincitore: August Holmgren
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Sloane Stephens USA vs Lisa Pigato ITA

GS Roland Garros
Sloane Stephens
6
6
Lisa Pigato [29]
4
1
Vincitore: Sloane Stephens
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Viktoria Hruncakova SVK vs Bianca Andreescu CAN

GS Roland Garros
Viktoria Hruncakova
6
6
6
Bianca Andreescu [25]
7
4
4
Vincitore: Viktoria Hruncakova
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Nerman Fatic BIH vs Kyrian Jacquet FRA

GS Roland Garros
Nerman Fatic
6
3
6
Kyrian Jacquet [32]
2
6
7
Vincitore: Kyrian Jacquet
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Luka Pavlovic FRA vs Tomas Barrios vera CHI

GS Roland Garros
Luka Pavlovic
6
6
6
Tomas Barrios vera [22]
2
7
2
Vincitore: Luka Pavlovic
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Court 7 – Ore: 10:00
Thomas Faurel FRA vs Jay Clarke GBR

GS Roland Garros
Thomas Faurel
6
6
Jay Clarke
4
3
Vincitore: Thomas Faurel
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Ugo Blanchet FRA vs Pablo Llamas ruiz ESP

GS Roland Garros
Ugo Blanchet
4
2
Pablo Llamas ruiz [27]
6
6
Vincitore: Pablo Llamas ruiz
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Marina Bassols ribera ESP vs Karolina Pliskova CZE

GS Roland Garros
Marina Bassols ribera
6
6
Karolina Pliskova [20]
3
2
Vincitore: Marina Bassols ribera
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Linda Fruhvirtova CZE vs Jessika Ponchet FRA

GS Roland Garros
Linda Fruhvirtova
6
6
Jessika Ponchet
1
4
Vincitore: Linda Fruhvirtova
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Nicolai Budkov kjaer NOR vs Tom Gentzsch GER

GS Roland Garros
Nicolai Budkov kjaer [14]
6
2
Tom Gentzsch
7
6
Vincitore: Tom Gentzsch
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Court 6 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas BEL vs Mai Hontama JPN

GS Roland Garros
Sofia Costoulas
6
6
Mai Hontama
4
3
Vincitore: Sofia Costoulas
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Greet Minnen BEL vs Lola Radivojevic SRB

GS Roland Garros
Greet Minnen
6
6
Lola Radivojevic [32]
1
2
Vincitore: Greet Minnen
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Alejandro Moro canas ESP vs Lukas Neumayer AUT

GS Roland Garros
Alejandro Moro canas
1
3
Lukas Neumayer
6
6
Vincitore: Lukas Neumayer
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Francesco Maestrelli ITA vs Roberto Carballes baena ESP

GS Roland Garros
Francesco Maestrelli [5]
6
3
3
Roberto Carballes baena
2
6
6
Vincitore: Roberto Carballes baena
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Maria Lourdes Carle ARG vs Maria Timofeeva UZB

GS Roland Garros
Maria Lourdes Carle
2
6
6
Maria Timofeeva [24]
6
0
4
Vincitore: Maria Lourdes Carle
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Court 2 – Ore: 10:00
Stefanos Sakellaridis GRE vs Marco Cecchinato ITA

GS Roland Garros
Stefanos Sakellaridis
3
6
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Marco Cecchinato
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Federico Cina ITA vs Bernard Tomic AUS

GS Roland Garros
Federico Cina
6
6
Bernard Tomic
2
4
Vincitore: Federico Cina
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Julia Riera ARG vs Robin Montgomery USA

GS Roland Garros
Julia Riera
2
6
6
Robin Montgomery
6
2
1
Vincitore: Julia Riera
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Storm Hunter AUS vs Xiyu Wang CHN

GS Roland Garros
Storm Hunter
2
5
Xiyu Wang [30]
6
7
Vincitore: Xiyu Wang
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Court 3 – Ore: 10:00
Anna-Lena Friedsam GER vs Tamara Zidansek SLO

GS Roland Garros
Anna-Lena Friedsam
6
6
Tamara Zidansek [22]
3
4
Vincitore: Anna-Lena Friedsam
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Kathinka Von deichmann LIE vs Himeno Sakatsume JPN

GS Roland Garros
Kathinka Von deichmann
3
6
3
Himeno Sakatsume [21]
6
2
6
Vincitore: Himeno Sakatsume
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Gustavo Heide BRA vs Jurij Rodionov AUT

GS Roland Garros
Gustavo Heide
1
4
Jurij Rodionov
6
6
Vincitore: Jurij Rodionov
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Alex Molcan SVK vs Felix Gill GBR

GS Roland Garros
Alex Molcan [6]
6
5
6
Felix Gill
2
7
7
Vincitore: Felix Gill
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Court 4 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Lloyd Harris RSA

GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
3
6
6
Lloyd Harris [31]
6
0
3
Vincitore: Andrea Pellegrino
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Elena Pridankina --- vs Julia Avdeeva ---

GS Roland Garros
Elena Pridankina
7
6
Julia Avdeeva
5
1
Vincitore: Elena Pridankina
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Alina Korneeva --- vs Jazmin Ortenzi ARG

GS Roland Garros
Alina Korneeva [15]
4
6
6
Jazmin Ortenzi
6
4
2
Vincitore: Alina Korneeva
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Matej Dodig CRO vs Hugo Dellien BOL

GS Roland Garros
Matej Dodig
1
4
Hugo Dellien [21]
6
6
Vincitore: Hugo Dellien
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Polina Kudermetova UZB vs Viktoriya Tomova BUL

GS Roland Garros
Polina Kudermetova [16]
7
6
6
Viktoriya Tomova
6
7
3
Vincitore: Polina Kudermetova
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Court 5 – Ore: 10:00
Irina-Camelia Begu ROU vs Suzan Lamens NED

GS Roland Garros
Irina-Camelia Begu
4
7
3
Suzan Lamens [17]
6
6
6
Vincitore: Suzan Lamens
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Pedro Boscardin dias BRA vs Alexis Galarneau CAN

GS Roland Garros
Pedro Boscardin dias
6
3
4
Alexis Galarneau
4
6
6
Vincitore: Alexis Galarneau
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Vilius Gaubas LTU vs Joao Lucas Reis da silva BRA

GS Roland Garros
Vilius Gaubas [12]
4
6
6
Joao Lucas Reis da silva
6
3
4
Vincitore: Vilius Gaubas
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Claire Liu USA vs Katarzyna Kawa POL

GS Roland Garros
Claire Liu
6
6
Katarzyna Kawa [26]
3
0
Vincitore: Claire Liu
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Rebecca Sramkova SVK vs Francisca Jorge POR

GS Roland Garros
Rebecca Sramkova [13]
6
6
Francisca Jorge
3
4
Vincitore: Rebecca Sramkova
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Court 8 – Ore: 10:00
Dalibor Svrcina CZE vs Federico Agustin Gomez ARG

GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
7
6
Federico Agustin Gomez
6
2
Vincitore: Dalibor Svrcina
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Mayar Sherif EGY vs Martina Trevisan ITA

GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
6
7
6
Martina Trevisan
7
5
1
Vincitore: Mayar Sherif
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Henrique Rocha POR vs Borna Gojo CRO

GS Roland Garros
Henrique Rocha [11]
3
6
6
Borna Gojo
6
3
7
Vincitore: Borna Gojo
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Gianluca Cadenasso ITA vs Leandro Riedi SUI

GS Roland Garros
Gianluca Cadenasso
7
4
5
Leandro Riedi [17]
6
6
7
Vincitore: Leandro Riedi
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Court 9 – Ore: 10:00
Sinja Kraus AUT vs Noma Noha akugue GER

GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
6
6
7
Noma Noha akugue
7
0
5
Vincitore: Sinja Kraus
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Daniil Glinka EST vs Juan Carlos Prado angelo BOL

GS Roland Garros
Daniil Glinka
3
4
Juan Carlos Prado angelo
6
6
Vincitore: Juan Carlos Prado angelo
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Dominika Salkova CZE vs Susan Bandecchi SUI

GS Roland Garros
Dominika Salkova [12]
3
6
5
Susan Bandecchi
6
4
7
Vincitore: Susan Bandecchi
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Emilio Nava USA vs Thiago Seyboth wild BRA

GS Roland Garros
Emilio Nava [3]
6
6
Thiago Seyboth wild
2
3
Vincitore: Emilio Nava
Mostra dettagli

Tristan Schoolkate AUS vs Darwin Blanch USA

GS Roland Garros
Tristan Schoolkate [15]
4
4
Darwin Blanch
6
6
Vincitore: Darwin Blanch
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Court 10 – Ore: 10:00
Michael Zheng USA vs Stefano Travaglia ITA

GS Roland Garros
Michael Zheng
7
7
Stefano Travaglia [29]
5
5
Vincitore: Michael Zheng
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Harriet Dart GBR vs Leyre Romero gormaz ESP

GS Roland Garros
Harriet Dart
1
4
Leyre Romero gormaz
6
6
Vincitore: Leyre Romero gormaz
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Mary Stoiana USA vs Matilde Jorge POR

GS Roland Garros
Mary Stoiana
6
6
Matilde Jorge
4
4
Vincitore: Mary Stoiana
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Arthur Fery GBR vs Pedro Martinez ESP

GS Roland Garros
Arthur Fery
6
6
3
Pedro Martinez [24]
7
4
6
Vincitore: Pedro Martinez
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Lucia Bronzetti ITA vs Lucrezia Stefanini ITA

GS Roland Garros
Lucia Bronzetti
6
6
Lucrezia Stefanini
4
1
Vincitore: Lucia Bronzetti
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Court 11 – Ore: 10:00
Facundo Diaz acosta ARG vs Remy Bertola SUI

GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
6
6
Remy Bertola
4
3
Vincitore: Facundo Diaz acosta
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Teodora Kostovic SRB vs Kaitlin Quevedo ESP

GS Roland Garros
Teodora Kostovic
6
6
2
Kaitlin Quevedo [27]
7
3
6
Vincitore: Kaitlin Quevedo
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Coleman Wong HKG vs Zdenek Kolar CZE

GS Roland Garros
Coleman Wong [4]
7
2
6
Zdenek Kolar
5
6
1
Vincitore: Coleman Wong
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Darja Semenistaja LAT vs Katarina Zavatska UKR

GS Roland Garros
Darja Semenistaja [7]
5
7
2
Katarina Zavatska
7
5
6
Vincitore: Katarina Zavatska
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Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong NED vs Liam Draxl CAN

GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
4
6
6
Liam Draxl
6
1
3
Vincitore: Jesper De jong
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Gonzalo Bueno PER vs Vitaliy Sachko UKR

GS Roland Garros
Gonzalo Bueno
6
6
Vitaliy Sachko
2
4
Vincitore: Gonzalo Bueno
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Ashlyn Krueger USA vs Luisina Giovannini ARG

GS Roland Garros
Ashlyn Krueger [3]
6
6
Luisina Giovannini
4
3
Vincitore: Ashlyn Krueger
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Lulu Sun NZL vs Aoi Ito JPN

GS Roland Garros
Lulu Sun [5]
6
6
Aoi Ito
3
3
Vincitore: Lulu Sun
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Court 13 – Ore: 10:00
Despina Papamichail GRE vs Hanyu Guo CHN

GS Roland Garros
Despina Papamichail
2
6
Hanyu Guo
6
7
Vincitore: Hanyu Guo
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Kaja Juvan SLO vs Guiomar Maristany zuleta de reales ESP

GS Roland Garros
Kaja Juvan [11]
4
4
Guiomar Maristany zuleta de reales
6
6
Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales
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Jaime Faria POR vs Colton Smith USA

GS Roland Garros
Jaime Faria [10]
6
3
6
Colton Smith
1
6
3
Vincitore: Jaime Faria
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Xinyu Gao CHN vs Harmony Tan FRA

GS Roland Garros
Xinyu Gao
3
7
3
Harmony Tan
6
5
6
Vincitore: Harmony Tan
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Joel Schwaerzler AUT vs Roman Safiullin ---

GS Roland Garros
Joel Schwaerzler
4
4
Roman Safiullin [30]
6
6
Vincitore: Roman Safiullin
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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
ric98 (Guest) 20-05-2026 23:10

Perdere si può e in tanti modi diversi, ma quello con cui ha perso Cadenasso, peggiore ancora di quello mostrato nel match vs Tirante del Foro Italico, denota un incredibile mancanza di freddezza e assurda tendenza ad aggirare la tensione, quando si presenta nel momento di chiudere il match, che non si confà al tennis di alto livello. Praticamente, dopo aver raggiunto il 4-3 40-15 nel 3o set, quando c’era solo da tenere quel servizio e “condurre la nave in porto” ha smesso di applicare gli schemi che fino a quel momento gli avevano dato ragione. Anziché tenere gli scambi lunghi li ha abbreviati senza criterio, rifugiandosi nelle palle corte o nelle controsmorzate, favorendo Riedi, in più la seconda di servizio è diventata ancor più attaccabile e in generale il braccio non andava di colpo, neanche la metà di come era andato fino a quel momento.

Va bene la pressione del torneo, ma perdere in questo modo, subendo tre break di fila negli ultimi tre games di servizio dopo averne subito solo uno per due set e mezzo, mi lascia veramente basito, incredulo e soprattutto triste. Un esito che non meritava lui in primis, che gioca così bene, e chi lo sosteneva davanti ad uno schermo. Gianluca gioca bene a tennis, ma bisogna saper vincere le partite, e questa dote è fondamentale, tanto quanto il dritto, il servizio o il rovescio.

😥 😥

 125
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pablito 20-05-2026 23:10

C’è un canale dove vedere il sorteggio domani ?
YT ? 😉

 124
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ric98 (Guest) 20-05-2026 23:10

Perdere si può e in tanti modi diversi, ma quello con cui ha perso Cadenasso, peggiore ancora di quello mostrato nel match vs Tirante del Foro Italico, denota un incredibile mancanza di freddezza e assurda tendenza ad aggirare la tensione, quando si presenta nel momento di chiudere il match, che non si confà al tennis di alto livello. Praticamente, dopo aver raggiunto il 4-3 40-15 nel 3o set, quando c’era solo da tenere quel servizio e “condurre la nave in porto” ha smesso di applicare gli schemi che fino a quel momento gli avevano dato ragione. Anziché tenere gli scambi lunghi li ha abbreviati senza criterio, rifugiandosi nelle palle corte o nelle controsmorzate, favorendo Riedi, in più la seconda di servizio è diventata ancor più attaccabile e in generale il braccio non andava di colpo, neanche la metà di come era andato fino a quel momento.

Va bene la pressione del torneo, ma perdere in questo modo, subendo tre break di fila negli ultimi tre games di servizio dopo averne subito solo uno per due set e mezzo, mi lascia veramente basito, incredulo e soprattutto triste. Un esito che non meritava lui in primis, che gioca così bene, e chi lo sosteneva davanti ad uno schermo. Gianluca gioca bene a tennis, ma bisogna saper vincere le partite, e questa dote è fondamentale, tanto quanto il dritto, il servizio o il rovescio.

😥 😥

 123
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Az67 (Guest) 20-05-2026 22:45

Scritto da magilla

Scritto da Az67

Scritto da italo
Cecchinato batte Sakellaridis con un esultanza censurabile.
Spero vivamente esca al prossimo turno, peraltro contro Pellegrino potrebbero esserci storie tese

Infatti, ipotizzo una sportività esemplare! Forza pelle!!!!

beh…diciamo che cecchinato non è mai stato molto simpatico….credo che sia l’unico italiano per cui non sono mai riuscito a tifare…..mentre per il pelle tanta stima……

Beh in quel RG del 2018 tifavamo tutti per lui, dai, poi si è rivelato per quello che purtroppo è…

 122
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j 20-05-2026 22:41

Scritto da Seiichiro_style
Bene le vittorie di Roberto, Pedro e Pablo, ma sconfitta troppo netta per Alejandro che fa male…en plein, invece, per le ragazze. 7/8 , comunque, positivo.

Non sostituirti a Mauro per favore, le statistiche ispaniche le lascio volentieri agli spagnoli. Abbiamo, in ITALIA, il movimento migliore della storia del nostro tennis, penso ci sia parecchio di cui parlare

 121
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+1: Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone
tinapica 20-05-2026 22:39

Per chiosare la giornata sottolineo, in attesa di vedere come se la caverà al turno decisivo, l’ulteriore buona prestazione di LlamasRuiz, che già mi impressionò positivamente a Roma.
Che sia nata un’altra piccola stella?

 120
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Seiichiro_style (Guest) 20-05-2026 22:32

Bene le vittorie di Roberto, Pedro e Pablo, ma sconfitta troppo netta per Alejandro che fa male…en plein, invece, per le ragazze. 7/8 , comunque, positivo.

 119
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-1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 20-05-2026 21:19

Scritto da Vasco90
Lucia ce la può fare

Speriamo, sarebbe una bella iniezione di fiducia in questo 2026 tormentato per lei. Tra gli uomini dico Pellegrino su Cecchinato, mentre Cinà se la gioca con Galarneau

 118
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Vasco90 20-05-2026 21:11

Lucia ce la può fare

 117
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Giambitto 20-05-2026 20:59

Scritto da magilla
che peccato cadenasso….avanti 2 volte di un break alla fine del set decisivo l’ha persa contro uno molto ostico (oltre che antipatico).
ma non ho capito se l’ha persa per sua ingenuita o merito dell’avversari….qualcuno ha la risposta?

Merito di Arnaldi, Tirante, Riedi? Tutti in rimonta, certo in parte ma soprattutto demerito di Cadenasso, ma come ha scritto un amico non è ancora pronto fisicamente.

 116
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+1: Oliver, magilla
Harry Poster (Guest) 20-05-2026 20:58

Il game perso sul 40-15 grida vendetta

 115
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+1: Giambitto, Oliver, Cogi53
walden 20-05-2026 20:57

Avevo scritto ieri che Gianluca avrebbe potuto fare il colpaccio, e per poco non ci riusciva. Peccato, ma è esperienza per il futuro, lavorare su tenuta e servizio, il tempo c’è…

 114
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+1: tinapica, Detuqueridapresencia
Giambitto 20-05-2026 20:57

Scritto da luk77

Scritto da Giambitto
Cadenasso point. Sta diventando un caso. Gioca un primo set da dio contro Arnaldi poi crolla nel secondo e nel terzo. Con Tirante lo prende a pallate per un set e due terzi e poi crolla nella parte finale del secondo e nel terzo set. Ora con Leandro Riedi vince bene al tie-break e poi perde a 15 il game ed il secondo set. Speriamo che nel terzo ci sia una eccezione alla regola.

Questione fisica evidentemente…d’altronde si nota che non è piazzatissimo poi considera che salendo di livello la fatica aumenta…devi prepararti in un certo modo e forse non è ancora pronto a reggere l’urto

Mi sa che ci hai preso.

 113
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Giambitto 20-05-2026 20:56

Scritto da Giambitto
Cadenasso point. Sta diventando un caso. Gioca un primo set da dio contro Arnaldi poi crolla nel secondo e nel terzo. Con Tirante lo prende a pallate per un set e due terzi e poi crolla nella parte finale del secondo e nel terzo set. Ora con Leandro Riedi vince bene al tie-break e poi perde a 15 il game ed il secondo set. Speriamo che nel terzo ci sia una eccezione alla regola.

Niente da fare recidivo

 112
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Giambitto 20-05-2026 20:55

Scritto da Giambitto
Cadenasso point. Sta diventando un caso. Gioca un primo set da dio contro Arnaldi poi crolla nel secondo e nel terzo. Con Tirante lo prende a pallate per un set e due terzi e poi crolla nella parte finale del secondo e nel terzo set. Ora con Leandro Riedi vince bene al tie-break e poi perde a 15 il game ed il secondo set. Speriamo che nel terzo ci sia una eccezione alla regola.

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magilla 20-05-2026 20:50

che peccato cadenasso….avanti 2 volte di un break alla fine del set decisivo l’ha persa contro uno molto ostico (oltre che antipatico).

ma non ho capito se l’ha persa per sua ingenuita o merito dell’avversari….qualcuno ha la risposta?

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JOA20 (Guest) 20-05-2026 20:49

Cazzo Gianluca, era avanti di un break nel terzo, si è fatto riprendere, poi ha breakkato di nuovo e servito per il match, ma Riedi ha infilato 3 game di fila

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tinapica 20-05-2026 20:49

Purtroppo alla fine ha vinto il più forte, quello con la battuta più efficace (anche se, a giudicare dagli ultimi turni di servizio, tra tutti e due…).
Ma Cadenasso conferma di avere questo livello, che non è certo poca cosa.
Ed il tempo per migliorare ce l’ha.
Bravo Gianluca, alla prossima!

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luk77 (Guest) 20-05-2026 20:48

Scritto da Giambitto
Cadenasso point. Sta diventando un caso. Gioca un primo set da dio contro Arnaldi poi crolla nel secondo e nel terzo. Con Tirante lo prende a pallate per un set e due terzi e poi crolla nella parte finale del secondo e nel terzo set. Ora con Leandro Riedi vince bene al tie-break e poi perde a 15 il game ed il secondo set. Speriamo che nel terzo ci sia una eccezione alla regola.

Questione fisica evidentemente…d’altronde si nota che non è piazzatissimo poi considera che salendo di livello la fatica aumenta…devi prepararti in un certo modo e forse non è ancora pronto a reggere l’urto

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piper 20-05-2026 20:43

Sembra un set femminile questo 3° di Cadenasso.

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Annie3 20-05-2026 20:25

@ magilla (#4620430)

No, l’ho già detto, non conosco la storia di Cecchinato, anche perché non mi interesso alle cose extra campo di chicchessia, mi era semplicemente sparito dalla circolazione e ultimamente l’ho letto come partecipante ai challenger…dico cosa penso di Darderi perché lo vedo attivo sul campo nei tornei maggiori

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tinapica 20-05-2026 20:12

Riedi è proprio forte, e vario.
Cadenasso forse un po’ di meno, almeno per quel che si vede oggi in campo.
Ma proprio per questo sta riuscendo in una gran cosa a reggere bene l’urto elvetico.
Stiamo a vedere come va a finire, nulla è precluso.
Forza Cadenasso!

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Giambitto 20-05-2026 20:07

Cadenasso point. Sta diventando un caso. Gioca un primo set da dio contro Arnaldi poi crolla nel secondo e nel terzo. Con Tirante lo prende a pallate per un set e due terzi e poi crolla nella parte finale del secondo e nel terzo set. Ora con Leandro Riedi vince bene al tie-break e poi perde a 15 il game ed il secondo set. Speriamo che nel terzo ci sia una eccezione alla regola.

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patric25 20-05-2026 19:56

peccato Cadenasso tocca andare al terzo, ma quanto casinisti sono i francesi? nell’altro campo dove ha appena vinto il francese stanno facendo na caciara anche meno eh sono solo qualificazioni

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NonSoloSinner (Guest) 20-05-2026 19:42

Scritto da Dad

Scritto da tinapica
Ma che è successo a SeibothUuild? Pochi anni fa sembrava, proprio su questa superficie, destinato a grandi cose.
Poi, credo di ricordare, un infortunio, d’accordo.
Ma da lì a farsi maltrattare da Emilio Nava ce ne corre.

È andato in depressione dopo avere visto come maltratti il suo nome e i nomi stranieri in generale, e non si è più ripreso. Lo posso capire

se non ricordo male batté Alcaraz a Roma, poi il buio… succede

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