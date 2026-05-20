Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di “Quali”. Cinà, Pellegrino, Cecchinato e Bronzetti al turno decisivo. Fuori gli altri

Roland Garros, qualificazioni: Bronzetti vince il derby e va al turno decisivo. Fuori Cadenasso

Si aggiorna il quadro degli italiani nelle qualificazioni del Roland Garros. Lucia Bronzetti ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-1 e conquistando così l’accesso al turno decisivo.

Per Bronzetti ora ci sarà la sfida contro Katarina Zavatska, ultimo ostacolo verso il tabellone principale dello Slam parigino.

Si ferma invece Gianluca Cadenasso, battuto al termine di una partita combattuta da Leandro Riedi con il punteggio di 6-7 6-4 7-5. L’azzurro ha lottato fino alla fine, ma lo svizzero è riuscito a completare la rimonta nel set decisivo.

Restano dunque in corsa per il main draw Federico Cinà, che affronterà Alexis Galarneau , e uno tra Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino, protagonisti del derby azzurro al turno decisivo e Lucia Bronzetti.

Roland Garros, qualificazioni: Maestrelli si ferma al secondo turno. Cinà al match decisivo contro Galarneau

Si ferma al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros il cammino di Francesco Maestrelli. L’azzurro, testa di serie n.5 del tabellone cadetto, è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-2 6-3.

Maestrelli era partito bene, conquistando il primo set, ma dalla seconda frazione Carballes Baena ha alzato il livello, riuscendo a ribaltare l’incontro e a chiudere al terzo parziale. Per l’italiano resta il rammarico per un’occasione importante sfumata dopo un avvio positivo.

Fuori Martina Trevisan al secondo turno di Quali

Martina Trevisan ha ceduto al termine di una partita molto combattuta contro Mayar Sherif, testa di serie n.9 delle qualificazioni. L’azzurra ha conquistato il primo set al tie-break, ma non è riuscita a completare l’opera: l’egiziana ha reagito e si è imposta con il punteggio di 6-7(6) 7-5 6-1 con l’azzurra che ha anche chiamato un medical timeout.

Roland Garros, qualificazioni: Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens

Continua il sogno parigino di Federico Cinà, che supera con grande autorità Bernard Tomic e conquista l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4, confermando l’ottimo momento e mostrando ancora una volta grande personalità in una partita dal forte richiamo mediatico.

Cinà ha indirizzato subito l’incontro, dominando il primo set e gestendo con lucidità anche il secondo parziale, chiuso senza concedere spazio al tentativo di rientro dell’australiano. Per l’azzurro ora manca un solo ostacolo per entrare nel tabellone principale: al turno decisivo affronterà Alexis Galarneau.

Arriva invece lo stop per Lisa Pigato, battuta dall’ex finalista del Roland Garros Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 6-1. L’azzurra ha lottato soprattutto nel primo set, ma alla distanza la maggiore esperienza della statunitense ha fatto la differenza.

Arrivano due vittorie italiane nelle qualificazioni del Roland Garros, ma anche una sconfitta pesante per il gruppo azzurro. Andrea Pellegrino e Marco Cecchinato hanno infatti staccato il pass per il turno decisivo del tabellone cadetto, dove si affronteranno in un derby tutto italiano che metterà in palio un posto nel main draw dello Slam parigino.

Pellegrino ha firmato una bella rimonta contro il sudafricano Lloyd Harris, testa di serie n.31 delle qualificazioni. Dopo un primo set perso per 6-3, l’azzurro ha cambiato completamente ritmo, dominando il secondo parziale per 6-0 e chiudendo poi 6-3 al terzo dopo un’ora e 31 minuti di gioco.

Avanza anche Marco Cecchinato, che ha superato il greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-3 7-6(2). Una vittoria importante per il siciliano, che si regala così il turno decisivo e soprattutto il confronto diretto con Pellegrino: da quel match uscirà un italiano nel tabellone principale del Roland Garros.

Si ferma invece Stefano Travaglia, battuto dallo statunitense Michael Zheng con il punteggio di 7-5 7-5. Una partita equilibrata, decisa nei momenti più delicati dei due set, con l’americano più freddo nei game conclusivi.

Intanto resta da seguire Federico Cinà, impegnato contro Bernard Tomic, mentre più tardi toccherà anche a Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso. Sul fronte femminile occhi puntati sul derby tra Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, oltre ai match di Martina Trevisan e Lisa Pigato.

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00

Maja Chwalinska vs Carole Monnet



GS Roland Garros Maja Chwalinska [8] Maja Chwalinska [8] 6 6 Carole Monnet Carole Monnet 0 1 Vincitore: Maja Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Maja Chwalinska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Carole Monnet 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Carole Monnet 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Carole Monnet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Carole Monnet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Carole Monnet 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Carole Monnet 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Toby Samuel vs David Goffin



GS Roland Garros Toby Samuel Toby Samuel 5 6 6 David Goffin David Goffin 7 3 3 Vincitore: Toby Samuel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 David Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Toby Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 David Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Toby Samuel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Toby Samuel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Toby Samuel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 David Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 David Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Toby Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 David Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 David Goffin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Toby Samuel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 David Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Toby Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 David Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Toby Samuel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Aliaksandra Sasnovich vs Oceane Dodin



GS Roland Garros Aliaksandra Sasnovich [14] Aliaksandra Sasnovich [14] 6 6 Oceane Dodin Oceane Dodin 1 0 Vincitore: Aliaksandra Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Oceane Dodin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Oceane Dodin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Oceane Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Oceane Dodin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Jan Choinski vs Pierre-Hugues Herbert



GS Roland Garros Jan Choinski [13] Jan Choinski [13] Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert Vincitore: Pierre-Hugues Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 14 – Ore: 10:00

August Holmgren vs Daniel Jade



GS Roland Garros August Holmgren August Holmgren 6 6 Daniel Jade Daniel Jade 3 3 Vincitore: August Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Daniel Jade 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Daniel Jade 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Daniel Jade 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Daniel Jade 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Daniel Jade 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Daniel Jade 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sloane Stephens vs Lisa Pigato



GS Roland Garros Sloane Stephens Sloane Stephens 6 6 Lisa Pigato [29] Lisa Pigato [29] 4 1 Vincitore: Sloane Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Lisa Pigato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Viktoria Hruncakova vs Bianca Andreescu



GS Roland Garros Viktoria Hruncakova Viktoria Hruncakova 6 6 6 Bianca Andreescu [25] Bianca Andreescu [25] 7 4 4 Vincitore: Viktoria Hruncakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Viktoria Hruncakova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Viktoria Hruncakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Nerman Fatic vs Kyrian Jacquet



GS Roland Garros Nerman Fatic Nerman Fatic 6 3 6 Kyrian Jacquet [32] Kyrian Jacquet [32] 2 6 7 Vincitore: Kyrian Jacquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 4*-7 5*-7 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Kyrian Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Nerman Fatic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Kyrian Jacquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Nerman Fatic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Kyrian Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Nerman Fatic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Nerman Fatic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Kyrian Jacquet 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Nerman Fatic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nerman Fatic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kyrian Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Nerman Fatic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Nerman Fatic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Kyrian Jacquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Nerman Fatic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Nerman Fatic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Kyrian Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nerman Fatic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Kyrian Jacquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Nerman Fatic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Kyrian Jacquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Nerman Fatic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Kyrian Jacquet 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Nerman Fatic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kyrian Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Luka Pavlovic vs Tomas Barrios vera



GS Roland Garros Luka Pavlovic Luka Pavlovic 6 6 6 Tomas Barrios vera [22] Tomas Barrios vera [22] 2 7 2 Vincitore: Luka Pavlovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Tomas Barrios vera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Luka Pavlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Tomas Barrios vera 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Luka Pavlovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Luka Pavlovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Tomas Barrios vera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Luka Pavlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Luka Pavlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Tomas Barrios vera 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Luka Pavlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Luka Pavlovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Luka Pavlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Tomas Barrios vera 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Luka Pavlovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Luka Pavlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Tomas Barrios vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Luka Pavlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tomas Barrios vera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Luka Pavlovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Luka Pavlovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Tomas Barrios vera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Luka Pavlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Tomas Barrios vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 10:00

Thomas Faurel vs Jay Clarke



GS Roland Garros Thomas Faurel Thomas Faurel 6 6 Jay Clarke Jay Clarke 4 3 Vincitore: Thomas Faurel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jay Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jay Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Thomas Faurel 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Jay Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jay Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Jay Clarke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Thomas Faurel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jay Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jay Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Thomas Faurel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jay Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Thomas Faurel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Jay Clarke 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Thomas Faurel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jay Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Ugo Blanchet vs Pablo Llamas ruiz



GS Roland Garros Ugo Blanchet Ugo Blanchet 4 2 Pablo Llamas ruiz [27] Pablo Llamas ruiz [27] 6 6 Vincitore: Pablo Llamas ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Ugo Blanchet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Ugo Blanchet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Pablo Llamas ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Ugo Blanchet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ugo Blanchet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Pablo Llamas ruiz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Ugo Blanchet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Ugo Blanchet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Ugo Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Pablo Llamas ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ugo Blanchet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ugo Blanchet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Marina Bassols ribera vs Karolina Pliskova



GS Roland Garros Marina Bassols ribera Marina Bassols ribera 6 6 Karolina Pliskova [20] Karolina Pliskova [20] 3 2 Vincitore: Marina Bassols ribera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Marina Bassols ribera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Marina Bassols ribera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Marina Bassols ribera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Marina Bassols ribera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Marina Bassols ribera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Marina Bassols ribera 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Marina Bassols ribera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Marina Bassols ribera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Linda Fruhvirtova vs Jessika Ponchet



GS Roland Garros Linda Fruhvirtova Linda Fruhvirtova 6 6 Jessika Ponchet Jessika Ponchet 1 4 Vincitore: Linda Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Jessika Ponchet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jessika Ponchet 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Jessika Ponchet 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jessika Ponchet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Jessika Ponchet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Jessika Ponchet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Jessika Ponchet 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Nicolai Budkov kjaer vs Tom Gentzsch



GS Roland Garros Nicolai Budkov kjaer [14] Nicolai Budkov kjaer [14] 6 2 Tom Gentzsch Tom Gentzsch 7 6 Vincitore: Tom Gentzsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tom Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Tom Gentzsch 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Nicolai Budkov kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Tom Gentzsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Nicolai Budkov kjaer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Tom Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Nicolai Budkov kjaer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Nicolai Budkov kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Tom Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Tom Gentzsch 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Nicolai Budkov kjaer 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Tom Gentzsch 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Nicolai Budkov kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Tom Gentzsch 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Tom Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tom Gentzsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 10:00

Sofia Costoulas vs Mai Hontama



GS Roland Garros Sofia Costoulas Sofia Costoulas 6 6 Mai Hontama Mai Hontama 4 3 Vincitore: Sofia Costoulas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mai Hontama 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Sofia Costoulas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Mai Hontama 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Sofia Costoulas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Mai Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Sofia Costoulas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Mai Hontama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Sofia Costoulas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Mai Hontama 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sofia Costoulas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Mai Hontama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sofia Costoulas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Mai Hontama 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Sofia Costoulas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Mai Hontama 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Sofia Costoulas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Mai Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Sofia Costoulas 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Mai Hontama 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Greet Minnen vs Lola Radivojevic



GS Roland Garros Greet Minnen Greet Minnen 6 6 Lola Radivojevic [32] Lola Radivojevic [32] 1 2 Vincitore: Greet Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Lola Radivojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Lola Radivojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lola Radivojevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Lola Radivojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Lola Radivojevic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Lola Radivojevic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alejandro Moro canas vs Lukas Neumayer



GS Roland Garros Alejandro Moro canas Alejandro Moro canas 1 3 Lukas Neumayer Lukas Neumayer 6 6 Vincitore: Lukas Neumayer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lukas Neumayer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Lukas Neumayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Lukas Neumayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Alejandro Moro canas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lukas Neumayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alejandro Moro canas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lukas Neumayer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Alejandro Moro canas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Lukas Neumayer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Lukas Neumayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Francesco Maestrelli vs Roberto Carballes baena



GS Roland Garros Francesco Maestrelli [5] Francesco Maestrelli [5] 6 3 3 Roberto Carballes baena Roberto Carballes baena 2 6 6 Vincitore: Roberto Carballes baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Francesco Maestrelli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Francesco Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Francesco Maestrelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Maria Lourdes Carle vs Maria Timofeeva



GS Roland Garros Maria Lourdes Carle Maria Lourdes Carle 2 6 6 Maria Timofeeva [24] Maria Timofeeva [24] 6 0 4 Vincitore: Maria Lourdes Carle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Maria Timofeeva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Maria Timofeeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Maria Timofeeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Maria Timofeeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ore: 10:00

Stefanos Sakellaridis vs Marco Cecchinato



GS Roland Garros Stefanos Sakellaridis Stefanos Sakellaridis 3 6 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 7 Vincitore: Marco Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Marco Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Marco Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Marco Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Stefanos Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Marco Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Stefanos Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Stefanos Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Federico Cina vs Bernard Tomic



GS Roland Garros Federico Cina Federico Cina 6 6 Bernard Tomic Bernard Tomic 2 4 Vincitore: Federico Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Federico Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Federico Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Bernard Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Federico Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Bernard Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Federico Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Bernard Tomic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Bernard Tomic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Bernard Tomic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Julia Riera vs Robin Montgomery



GS Roland Garros Julia Riera Julia Riera 2 6 6 Robin Montgomery Robin Montgomery 6 2 1 Vincitore: Julia Riera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Robin Montgomery 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Robin Montgomery 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Julia Riera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Robin Montgomery 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Julia Riera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Storm Hunter vs Xiyu Wang



GS Roland Garros Storm Hunter Storm Hunter 2 5 Xiyu Wang [30] Xiyu Wang [30] 6 7 Vincitore: Xiyu Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Storm Hunter 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Storm Hunter 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Court 3 – Ore: 10:00

Anna-Lena Friedsam vs Tamara Zidansek



GS Roland Garros Anna-Lena Friedsam Anna-Lena Friedsam 6 6 Tamara Zidansek [22] Tamara Zidansek [22] 3 4 Vincitore: Anna-Lena Friedsam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Kathinka Von deichmann vs Himeno Sakatsume



GS Roland Garros Kathinka Von deichmann Kathinka Von deichmann 3 6 3 Himeno Sakatsume [21] Himeno Sakatsume [21] 6 2 6 Vincitore: Himeno Sakatsume Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Kathinka Von deichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Himeno Sakatsume 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Himeno Sakatsume 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kathinka Von deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Himeno Sakatsume 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kathinka Von deichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Gustavo Heide vs Jurij Rodionov



GS Roland Garros Gustavo Heide Gustavo Heide 1 4 Jurij Rodionov Jurij Rodionov 6 6 Vincitore: Jurij Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Gustavo Heide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Gustavo Heide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Jurij Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Gustavo Heide 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Gustavo Heide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jurij Rodionov 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Gustavo Heide 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Gustavo Heide 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Gustavo Heide 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Gustavo Heide 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Gustavo Heide 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Alex Molcan vs Felix Gill



GS Roland Garros Alex Molcan [6] Alex Molcan [6] 6 5 6 Felix Gill Felix Gill 2 7 7 Vincitore: Felix Gill Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 Alex Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Felix Gill 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Alex Molcan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Felix Gill 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Alex Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Felix Gill 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Alex Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Felix Gill 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Alex Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Felix Gill 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Alex Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Felix Gill 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Alex Molcan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Felix Gill 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Alex Molcan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Felix Gill 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Alex Molcan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Felix Gill 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Alex Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Felix Gill 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Alex Molcan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Felix Gill 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alex Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Felix Gill 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alex Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Felix Gill 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Alex Molcan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Felix Gill 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Alex Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Felix Gill 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Alex Molcan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Felix Gill 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 10:00

Andrea Pellegrino vs Lloyd Harris



GS Roland Garros Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 3 6 6 Lloyd Harris [31] Lloyd Harris [31] 6 0 3 Vincitore: Andrea Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Lloyd Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Lloyd Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Lloyd Harris 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Andrea Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Elena Pridankina vs Julia Avdeeva



GS Roland Garros Elena Pridankina Elena Pridankina 7 6 Julia Avdeeva Julia Avdeeva 5 1 Vincitore: Elena Pridankina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Julia Avdeeva 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Julia Avdeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Julia Avdeeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Elena Pridankina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Julia Avdeeva 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Julia Avdeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Julia Avdeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Julia Avdeeva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Elena Pridankina 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Julia Avdeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Julia Avdeeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alina Korneeva vs Jazmin Ortenzi



GS Roland Garros Alina Korneeva [15] Alina Korneeva [15] 4 6 6 Jazmin Ortenzi Jazmin Ortenzi 6 4 2 Vincitore: Alina Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Jazmin Ortenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Jazmin Ortenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jazmin Ortenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Jazmin Ortenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Jazmin Ortenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jazmin Ortenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Jazmin Ortenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jazmin Ortenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jazmin Ortenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jazmin Ortenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Alina Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Jazmin Ortenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Jazmin Ortenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Jazmin Ortenzi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jazmin Ortenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Matej Dodig vs Hugo Dellien



GS Roland Garros Matej Dodig Matej Dodig 1 4 Hugo Dellien [21] Hugo Dellien [21] 6 6 Vincitore: Hugo Dellien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Matej Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Hugo Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Matej Dodig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Matej Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Matej Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Hugo Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Matej Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Matej Dodig 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Hugo Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Matej Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Matej Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Polina Kudermetova vs Viktoriya Tomova



GS Roland Garros Polina Kudermetova [16] Polina Kudermetova [16] 7 6 6 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 6 7 3 Vincitore: Polina Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Polina Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Polina Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Polina Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Polina Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Polina Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Polina Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Polina Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 10:00

Irina-Camelia Begu vs Suzan Lamens



GS Roland Garros Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 4 7 3 Suzan Lamens [17] Suzan Lamens [17] 6 6 6 Vincitore: Suzan Lamens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Suzan Lamens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Pedro Boscardin dias vs Alexis Galarneau



GS Roland Garros Pedro Boscardin dias Pedro Boscardin dias 6 3 4 Alexis Galarneau Alexis Galarneau 4 6 6 Vincitore: Alexis Galarneau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Pedro Boscardin dias 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Pedro Boscardin dias 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Alexis Galarneau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Pedro Boscardin dias 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Pedro Boscardin dias 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alexis Galarneau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Alexis Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Pedro Boscardin dias 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alexis Galarneau 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Alexis Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Vilius Gaubas vs Joao Lucas Reis da silva



GS Roland Garros Vilius Gaubas [12] Vilius Gaubas [12] 4 6 6 Joao Lucas Reis da silva Joao Lucas Reis da silva 6 3 4 Vincitore: Vilius Gaubas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Joao Lucas Reis da silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Vilius Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Joao Lucas Reis da silva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Vilius Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Joao Lucas Reis da silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Vilius Gaubas 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Joao Lucas Reis da silva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Vilius Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Joao Lucas Reis da silva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Joao Lucas Reis da silva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Vilius Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Joao Lucas Reis da silva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Vilius Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Joao Lucas Reis da silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Vilius Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Joao Lucas Reis da silva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Vilius Gaubas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Joao Lucas Reis da silva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Joao Lucas Reis da silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Vilius Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Joao Lucas Reis da silva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Vilius Gaubas 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Joao Lucas Reis da silva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Vilius Gaubas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Joao Lucas Reis da silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Vilius Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Claire Liu vs Katarzyna Kawa



GS Roland Garros Claire Liu Claire Liu 6 6 Katarzyna Kawa [26] Katarzyna Kawa [26] 3 0 Vincitore: Claire Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Rebecca Sramkova vs Francisca Jorge



GS Roland Garros Rebecca Sramkova [13] Rebecca Sramkova [13] 6 6 Francisca Jorge Francisca Jorge 3 4 Vincitore: Rebecca Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Francisca Jorge 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Francisca Jorge 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Francisca Jorge 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Francisca Jorge 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Francisca Jorge 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Francisca Jorge 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Francisca Jorge 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Francisca Jorge 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Francisca Jorge 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Francisca Jorge 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 10:00

Dalibor Svrcina vs Federico Agustin Gomez



GS Roland Garros Dalibor Svrcina [8] Dalibor Svrcina [8] 7 6 Federico Agustin Gomez Federico Agustin Gomez 6 2 Vincitore: Dalibor Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Federico Agustin Gomez 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Federico Agustin Gomez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Federico Agustin Gomez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Federico Agustin Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Federico Agustin Gomez 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Federico Agustin Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Federico Agustin Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Mayar Sherif vs Martina Trevisan



GS Roland Garros Mayar Sherif [9] Mayar Sherif [9] 6 7 6 Martina Trevisan Martina Trevisan 7 5 1 Vincitore: Mayar Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Henrique Rocha vs Borna Gojo



GS Roland Garros Henrique Rocha [11] Henrique Rocha [11] 3 6 6 Borna Gojo Borna Gojo 6 3 7 Vincitore: Borna Gojo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 7-5* 7*-6 7*-7 8-7* 9-7* 9*-8 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Borna Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Henrique Rocha 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Borna Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Henrique Rocha 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Borna Gojo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Henrique Rocha 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Borna Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Henrique Rocha 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Borna Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Borna Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Henrique Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Borna Gojo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Henrique Rocha 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Borna Gojo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Henrique Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Borna Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Borna Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Henrique Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Borna Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Henrique Rocha 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Borna Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Henrique Rocha 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Borna Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Henrique Rocha 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Borna Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Borna Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Gianluca Cadenasso vs Leandro Riedi



GS Roland Garros Gianluca Cadenasso Gianluca Cadenasso 7 4 5 Leandro Riedi [17] Leandro Riedi [17] 6 6 7 Vincitore: Leandro Riedi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Gianluca Cadenasso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Leandro Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Gianluca Cadenasso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Leandro Riedi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Gianluca Cadenasso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Gianluca Cadenasso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Leandro Riedi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Gianluca Cadenasso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Gianluca Cadenasso 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Gianluca Cadenasso 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Gianluca Cadenasso 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Gianluca Cadenasso 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Leandro Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Gianluca Cadenasso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Gianluca Cadenasso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Leandro Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Gianluca Cadenasso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Leandro Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Gianluca Cadenasso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Gianluca Cadenasso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Gianluca Cadenasso 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Leandro Riedi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Gianluca Cadenasso 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Gianluca Cadenasso 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 10:00

Sinja Kraus vs Noma Noha akugue



GS Roland Garros Sinja Kraus [2] Sinja Kraus [2] 6 6 7 Noma Noha akugue Noma Noha akugue 7 0 5 Vincitore: Sinja Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Noma Noha akugue 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Noma Noha akugue 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Noma Noha akugue 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Noma Noha akugue 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Noma Noha akugue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Noma Noha akugue 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Noma Noha akugue 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Noma Noha akugue 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Daniil Glinka vs Juan Carlos Prado angelo



GS Roland Garros Daniil Glinka Daniil Glinka 3 4 Juan Carlos Prado angelo Juan Carlos Prado angelo 6 6 Vincitore: Juan Carlos Prado angelo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Daniil Glinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Daniil Glinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Daniil Glinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Daniil Glinka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Daniil Glinka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Daniil Glinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Daniil Glinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Daniil Glinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Daniil Glinka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Dominika Salkova vs Susan Bandecchi



GS Roland Garros Dominika Salkova [12] Dominika Salkova [12] 3 6 5 Susan Bandecchi Susan Bandecchi 6 4 7 Vincitore: Susan Bandecchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Susan Bandecchi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Susan Bandecchi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Susan Bandecchi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Dominika Salkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Susan Bandecchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Susan Bandecchi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Susan Bandecchi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Dominika Salkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Susan Bandecchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Susan Bandecchi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Susan Bandecchi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Susan Bandecchi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Susan Bandecchi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Emilio Nava vs Thiago Seyboth wild



GS Roland Garros Emilio Nava [3] Emilio Nava [3] 6 6 Thiago Seyboth wild Thiago Seyboth wild 2 3 Vincitore: Emilio Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Emilio Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Emilio Nava 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Thiago Seyboth wild 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Emilio Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Thiago Seyboth wild 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Thiago Seyboth wild 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Emilio Nava 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Emilio Nava 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Emilio Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Tristan Schoolkate vs Darwin Blanch



GS Roland Garros Tristan Schoolkate [15] Tristan Schoolkate [15] 4 4 Darwin Blanch Darwin Blanch 6 6 Vincitore: Darwin Blanch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Darwin Blanch 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Tristan Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Darwin Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Darwin Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Tristan Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Darwin Blanch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tristan Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Darwin Blanch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Darwin Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Tristan Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Darwin Blanch 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Darwin Blanch 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Tristan Schoolkate 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Darwin Blanch 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Tristan Schoolkate 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Darwin Blanch 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 10:00

Michael Zheng vs Stefano Travaglia



GS Roland Garros Michael Zheng Michael Zheng 7 7 Stefano Travaglia [29] Stefano Travaglia [29] 5 5 Vincitore: Michael Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Michael Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Michael Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Michael Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Michael Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Michael Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Stefano Travaglia 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Michael Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Michael Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Michael Zheng 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Michael Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Stefano Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Harriet Dart vs Leyre Romero gormaz



GS Roland Garros Harriet Dart Harriet Dart 1 4 Leyre Romero gormaz Leyre Romero gormaz 6 6 Vincitore: Leyre Romero gormaz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Mary Stoiana vs Matilde Jorge



GS Roland Garros Mary Stoiana Mary Stoiana 6 6 Matilde Jorge Matilde Jorge 4 4 Vincitore: Mary Stoiana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mary Stoiana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Matilde Jorge 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Mary Stoiana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Matilde Jorge 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Mary Stoiana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Matilde Jorge 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Mary Stoiana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Matilde Jorge 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Mary Stoiana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Matilde Jorge 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mary Stoiana 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Matilde Jorge 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Mary Stoiana 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Matilde Jorge 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Mary Stoiana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Matilde Jorge 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Mary Stoiana 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Matilde Jorge 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mary Stoiana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Matilde Jorge 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Arthur Fery vs Pedro Martinez



GS Roland Garros Arthur Fery Arthur Fery 6 6 3 Pedro Martinez [24] Pedro Martinez [24] 7 4 6 Vincitore: Pedro Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Pedro Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Arthur Fery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Arthur Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Arthur Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Arthur Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Pedro Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Arthur Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Arthur Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Arthur Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Arthur Fery 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Pedro Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Arthur Fery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Pedro Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Arthur Fery 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Pedro Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Arthur Fery 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Arthur Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Arthur Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Arthur Fery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Arthur Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Lucia Bronzetti vs Lucrezia Stefanini



GS Roland Garros Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 6 6 Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 4 1 Vincitore: Lucia Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 10:00

Facundo Diaz acosta vs Remy Bertola



GS Roland Garros Facundo Diaz acosta Facundo Diaz acosta 6 6 Remy Bertola Remy Bertola 4 3 Vincitore: Facundo Diaz acosta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Remy Bertola 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Remy Bertola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 Remy Bertola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Remy Bertola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Remy Bertola 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Remy Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Remy Bertola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Remy Bertola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Remy Bertola 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Remy Bertola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Teodora Kostovic vs Kaitlin Quevedo



GS Roland Garros Teodora Kostovic Teodora Kostovic 6 6 2 Kaitlin Quevedo [27] Kaitlin Quevedo [27] 7 3 6 Vincitore: Kaitlin Quevedo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Teodora Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Teodora Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 Teodora Kostovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Teodora Kostovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Coleman Wong vs Zdenek Kolar



GS Roland Garros Coleman Wong [4] Coleman Wong [4] 7 2 6 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 5 6 1 Vincitore: Coleman Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Coleman Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Zdenek Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Coleman Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Zdenek Kolar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Coleman Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Zdenek Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Coleman Wong 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Zdenek Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Coleman Wong 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Zdenek Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Zdenek Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Coleman Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Zdenek Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Coleman Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Zdenek Kolar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Coleman Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Zdenek Kolar 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Coleman Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Zdenek Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Coleman Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Zdenek Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Zdenek Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Coleman Wong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Zdenek Kolar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Darja Semenistaja vs Katarina Zavatska



GS Roland Garros Darja Semenistaja [7] Darja Semenistaja [7] 5 7 2 Katarina Zavatska Katarina Zavatska 7 5 6 Vincitore: Katarina Zavatska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Katarina Zavatska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Darja Semenistaja 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Katarina Zavatska 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Katarina Zavatska 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Darja Semenistaja 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Katarina Zavatska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Darja Semenistaja 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Darja Semenistaja 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 10:00

Jesper De jong vs Liam Draxl



GS Roland Garros Jesper De jong [1] Jesper De jong [1] 4 6 6 Liam Draxl Liam Draxl 6 1 3 Vincitore: Jesper De jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Liam Draxl 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Liam Draxl 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jesper De jong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Liam Draxl 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Liam Draxl 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Liam Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Liam Draxl 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Liam Draxl 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jesper De jong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Liam Draxl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Gonzalo Bueno vs Vitaliy Sachko



GS Roland Garros Gonzalo Bueno Gonzalo Bueno 6 6 Vitaliy Sachko Vitaliy Sachko 2 4 Vincitore: Gonzalo Bueno Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Vitaliy Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Gonzalo Bueno 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Vitaliy Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Vitaliy Sachko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Gonzalo Bueno 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Vitaliy Sachko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Vitaliy Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Vitaliy Sachko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Gonzalo Bueno 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Vitaliy Sachko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Vitaliy Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Vitaliy Sachko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ashlyn Krueger vs Luisina Giovannini



GS Roland Garros Ashlyn Krueger [3] Ashlyn Krueger [3] 6 6 Luisina Giovannini Luisina Giovannini 4 3 Vincitore: Ashlyn Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Luisina Giovannini 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Luisina Giovannini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Luisina Giovannini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Luisina Giovannini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Luisina Giovannini 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Luisina Giovannini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Luisina Giovannini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Luisina Giovannini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Luisina Giovannini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Lulu Sun vs Aoi Ito



GS Roland Garros Lulu Sun [5] Lulu Sun [5] 6 6 Aoi Ito Aoi Ito 3 3 Vincitore: Lulu Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Aoi Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Aoi Ito 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Aoi Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Aoi Ito 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aoi Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Aoi Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Aoi Ito 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Aoi Ito 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Aoi Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 10:00

Despina Papamichail vs Hanyu Guo



GS Roland Garros Despina Papamichail Despina Papamichail 2 6 Hanyu Guo Hanyu Guo 6 7 Vincitore: Hanyu Guo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Despina Papamichail 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Despina Papamichail 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Despina Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Despina Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Despina Papamichail 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Kaja Juvan vs Guiomar Maristany zuleta de reales



GS Roland Garros Kaja Juvan [11] Kaja Juvan [11] 4 4 Guiomar Maristany zuleta de reales Guiomar Maristany zuleta de reales 6 6 Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jaime Faria vs Colton Smith



GS Roland Garros Jaime Faria [10] Jaime Faria [10] 6 3 6 Colton Smith Colton Smith 1 6 3 Vincitore: Jaime Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jaime Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Colton Smith 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Jaime Faria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Colton Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Jaime Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Colton Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Jaime Faria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Colton Smith 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Colton Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jaime Faria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Colton Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jaime Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Colton Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Colton Smith 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jaime Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Colton Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jaime Faria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Colton Smith 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Jaime Faria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Colton Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Jaime Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Colton Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Xinyu Gao vs Harmony Tan



GS Roland Garros Xinyu Gao Xinyu Gao 3 7 3 Harmony Tan Harmony Tan 6 5 6 Vincitore: Harmony Tan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Harmony Tan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Xinyu Gao 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Harmony Tan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Xinyu Gao 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Harmony Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Xinyu Gao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Harmony Tan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Xinyu Gao 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Harmony Tan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Xinyu Gao 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Harmony Tan 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Xinyu Gao 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Xinyu Gao 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Harmony Tan 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Harmony Tan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Xinyu Gao 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Xinyu Gao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Harmony Tan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Xinyu Gao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Harmony Tan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Xinyu Gao 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Harmony Tan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Xinyu Gao 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Joel Schwaerzler vs Roman Safiullin

