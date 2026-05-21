Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 21 Maggio 2026

21/05/2026 08:05 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

FRA Roland Garros – terra
Q3 Cecchinato ITA – Pellegrino ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q3 Galarneau CAN – Cinà ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




DEU ATP 500 Amburgo – terra
QF Darderi ITA – De Minaur AUS Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Doumbia FRA/Reboul FRA – Bolelli ITA/Vavassori ITA ore 12:00

ATP Hamburg
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
0
5
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4]
0
2
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TUR CH 75 Istanbul – terra
R16 Ayeni USA – Agamenone ITA Inizio 10:00

ATP Istanbul
Alafia Ayeni
0
0
Franco Agamenone [5]
0
0
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ITA CH 50 Cervia – terra
QF Loof NED/Poljak CZE – Forti ITA/Romano ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

QF Dalla Valle ITA – Compagnucci ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

QF Guerrieri ITA – Caniato ITA 2° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

QF Alcala Gurri ESP – Martin Manzano ITA 2° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Harlan (Guest) 21-05-2026 08:32

Mi auguro che il Ceck contenga le sue esternazioni e che ci possa essere un confronto sportivo e senza strascichi
FORZA RAGAZZI

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