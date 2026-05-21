Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 21 Maggio 2026
Roland Garros – terra
Q3 Cecchinato – Pellegrino Inizio 11:00
Q3 Galarneau – Cinà 2° inc. ore 11:00
ATP 500 Amburgo – terra
QF Darderi – De Minaur Inizio 18:00
R16 Doumbia /Reboul – Bolelli /Vavassori ore 12:00
CH 75 Istanbul – terra
R16 Ayeni – Agamenone Inizio 10:00
CH 50 Cervia – terra
QF Loof /Poljak – Forti /Romano Inizio 11:00
QF Dalla Valle – Compagnucci Non prima 13:00
QF Guerrieri – Caniato 2° inc. ore 13:00
QF Alcala Gurri – Martin Manzano 2° inc. ore 13:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Mi auguro che il Ceck contenga le sue esternazioni e che ci possa essere un confronto sportivo e senza strascichi
FORZA RAGAZZI