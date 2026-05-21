WTA 250 Copertina, WTA

WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

21/05/2026 08:35 3 commenti
Emma Navarro USA, 18-05-2001 - Foto Getty Images
Emma Navarro USA, 18-05-2001 - Foto Getty Images

🇫🇷
WTA 500 Strasburgo
Strasburgo, Francia  ·  21 Maggio 2026

15°C
Soleggiato e più caldo  ·  Picco 24°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Maggio
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
23°
18:00
22°
19:00
21°
✅  Nessuna criticità: giornata soleggiata e asciutta
🎾  Programma del giorno — 21 Maggio
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
WTA 500 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Court Patrice Dominguez – ore 10:30
(8) Marie Bouzkova CZE vs Ann Li USA

WTA Strasbourg
Marie Bouzkova [8]
15
2
Ann Li
30
2
Mostra dettagli

Jaqueline Cristian ROU vs Daria Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs Emma Navarro USA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Victoria Mboko CAN vs (7) Leylah Fernandez CAN Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare







🇲🇦
WTA 250 Rabat
Rabat, Marocco  ·  21 Maggio 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 37°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Maggio
09:00
24°
10:00
27°
11:00
30°
12:00
33°
13:00
35°
14:00
36°
15:00
37°
16:00
37°
17:00
36°
18:00
34°
🔥  Caldo intenso nelle ore centrali: condizioni asciutte
🎾  Programma del giorno — 21 Maggio
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
WTA 250 QF
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Court Central – ore 12:00
Camila Osorio COL vs (7) Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

(6) Petra Marcinko CRO vs (2) Jessica Bouzas Maneiro ESP Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Anhelina Kalinina UKR vs (5) Anna Bondar HUN

Il match deve ancora iniziare

Jil Teichmann SUI vs Yasmine Kabbaj MAR

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 13:00
(1) Aldila Sutjiadi INA / (1) Vera Zvonareva RUS vs Katarzyna Piter POL / Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

(4) Anastasia Detiuc CZE / (4) Irina Khromacheva RUS vs Eudice Chong HKG / Magali Kempen BEL

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Gaz (Guest) 21-05-2026 09:45

4,00 Osorio
5,00 Maneiro
6,00 Kalinina Bondar Teichmann

 3
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+1: Taxi Driver
Gaz (Guest) 21-05-2026 09:42

4,00 Mboko
5,00 Navarro
7,50 Kasatkina Fernandez

 2
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+1: Taxi Driver
Gaz (Guest) 21-05-2026 09:38

La deflagrazione ormai avvenuta per la Kasatkina, avvenuta vincendo il 125 in Spagna, può portarla ora a vincere un 500 ? che sarebbe nelle sue corde,se si è ritrovata come confermerebbero le vittorie sono Samsonova e Stearns.

La marocchina Kabbaj fu per me una rivelazione quando qualche anno fa in questo stesso torneo mise in difficoltà la Cocciaretto,a tal punto che pensavo sarebbe potuta diventare una tennista interessante,allo stesso tempo c’è il solito effetto torneo casalingo che fa miracoli per la tennista di casa,lo vediamo spesso anche a Roma,ma le doti le aveva mostrate, non si capisce perché devono mostrarle solo in un contesto.

 1
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+1: Taxi Driver