WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
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15°C
Soleggiato e più caldo · Picco 24°C
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✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Court Patrice Dominguez – ore 10:30
(8) Marie Bouzkova vs Ann Li
Jaqueline Cristian vs Daria Kasatkina
Shuai Zhang vs Emma Navarro Non prima 15:00
(1) Victoria Mboko vs (7) Leylah Fernandez Non prima 17:30
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24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 37°C
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🔥 Molto caldo
✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 12:00
Camila Osorio vs (7) Panna Udvardy
(6) Petra Marcinko vs (2) Jessica Bouzas Maneiro Non prima 13:00
Anhelina Kalinina vs (5) Anna Bondar
Jil Teichmann vs Yasmine Kabbaj
Court 1 – ore 13:00
(1) Aldila Sutjiadi / (1) Vera Zvonareva vs Katarzyna Piter / Nika Radisic
(4) Anastasia Detiuc / (4) Irina Khromacheva vs Eudice Chong / Magali Kempen
TAG: Circuito WTA
3 commenti
4,00 Osorio
5,00 Maneiro
6,00 Kalinina Bondar Teichmann
4,00 Mboko
5,00 Navarro
7,50 Kasatkina Fernandez
La deflagrazione ormai avvenuta per la Kasatkina, avvenuta vincendo il 125 in Spagna, può portarla ora a vincere un 500 ? che sarebbe nelle sue corde,se si è ritrovata come confermerebbero le vittorie sono Samsonova e Stearns.
La marocchina Kabbaj fu per me una rivelazione quando qualche anno fa in questo stesso torneo mise in difficoltà la Cocciaretto,a tal punto che pensavo sarebbe potuta diventare una tennista interessante,allo stesso tempo c’è il solito effetto torneo casalingo che fa miracoli per la tennista di casa,lo vediamo spesso anche a Roma,ma le doti le aveva mostrate, non si capisce perché devono mostrarle solo in un contesto.