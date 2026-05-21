Djokovic inserisce Troicki nel suo team a Roland Garros
Il più vincente di tutti ci crede ancora e inserisce un nuovo membro nel suo team per cercare l’impresa a Roland Garros. Novak Djokovic, tre volte campione a Parigi, si è allenato sui campi del Bois de Boulogne insieme al connazionale e amico Viktor Troicki, ex n. 12 ATP. Novak ha salutato il connazionale con un post social, quindi i due hanno già lavorato insieme sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne. “Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora coach” si legge nel messaggio.
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I due sono quasi coetanei, si conoscono da una vita e hanno condiviso moltissime cose in campo e fuori, incluse gli incontri di Davis Cup della Serbia. Dopo il rientro, non fortunato, a Roma Djokovic va a caccia del quarto titolo a Parigi e soprattutto 25esimo Slam in carriera. Sarà una impresa tutt’altro che facile, ma quando si parla di Novak è complicato accostare la parola “impossibile”. Proprio a Roland Garros infatti il serbo riuscì nell’impresa di vincere la medaglia d’oro ai giochi del 2024, sconfiggendo con un match capolavoro il favorito Alcaraz nella finale.
Mario Cecchi
TAG: Novak Djokovic, Viktor Troicki
2 commenti
Sono sempre stati molto affiatati … ricordo anche diverse partite in doppio nei vari tornei fuori dalla Davis in cui mostravano un feeling proprio ” da amici ” .
Sicuramente , da parte di Nole , questa scelta è finalizzata alla volontà di ” stare il piu’ bene possibile emotivamente e psicologicamente ” durante il torneo … aspetto importante quanto , o quasi , quello fisico .
Forse era meglio introdurre nel team del campione serbo un guaritore spirituale di Medjugorje…
…perché a livello tecnico e tattico non credo ci sia qualcuno che ne sappia di più di Nole 😉