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Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. E’ il giorno della finale del singolare maschile. In campo Jannik Sinner vs Alexander Zverev (LIVE)
03/05/2026 08:29 17 commenti
Manolo Santana Stadium – ore 14:00
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Il match deve ancora iniziare
Jannik Sinner vs Alexander Zverev (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
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TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
Ma dai … è austro-ungarico … lo sanno pure all’asilo, dai … però seppur stonando ha cantato in Mondovisione l’inno di Mameli … 😳
Meno male che al Quirinale, parafrasando i preti di Dalla, abbiano deciso che i fenomeni dello sport italiano potranno andarci, ma solo ad una certa età … 🙂
Ma ancora con questa storia.
Quale tennista russa si schiera per la guerra? Le tenniste ucraina lo sanno che le tenniste russe non sono colpevoli dei governi,però c’è un intero popolo in guerra, scacciato, e come rappresentante di un popolo in sofferenza, come gesto rappresentativo e rispettoso per il suo popolo è una cosa che deve essere fatta.
Poi … come ho spiegato più volte molte di queste tenniste si vedono amichevolmente negli spogliatoi e probabilmente si chiedono per quanto tempo devono essere costrette a questa manifestazione.
Ma possibile che solo il Gaz qui dentro ha un briciolo di ragionevolezza?
Prima di espellere le vostre: dietrologie,giudizi,sentenze, diffidenze, prevenzioni,ecc….
sedetevi almeno 24 secondi guardando sempre lo stormo di aquiloni che attraversa il cielo,fatelo con indice e pollice che sorregge il mento e……….RIFLETTETE.
Ma è ucraino Sinner?
D’accordissimo in tutto Caro Capitano, tranne sul chi sia oggi il favorito 💡
Al di là di come sono andati i precedenti scontri diretti (parametro relativamente importante su chi sia il più forte), Zverev a Madrid è purtroppo molto, ma molto più forte di Sinner … 😉
Tornando a cose piu’ leggere e piacevoli … il grande Chuck Berry mi perdonerà … è assolutamente di nuovo il momento :
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‘ ‘ … But he could play tennis just like a real master
Go Go
Go Jannik Go
Go Go Jannik Be Good !
Go Go
Go Jannik Go
Go Go Jannik Be Good !
Jannik Be Good !!! ‘ ‘
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Ahahahahahah
Bisognerebbe in via preliminare bloccare le PALESI PROVOCAZIONI sul nascere evitando così che poi i provocatori si tramutino addirittura in provocati a loro piacimento, dopo aver dato fuoco alla miccia a tal fine.
Tanto, solo ed esclusivamente per non cascare nel grottesco.
Sante parole , altro che progresso e civiltà .
D’altronde il fatto che al comando ( con l’aggravante che è stato appoggiato addirittura due volte ) della ” nazione piu’ avanzata e potente ” ci sia un personaggio a cui io , non esagero , non affiderei neppure il ruolo di amministratore di un condominio …
Eppure è così … è tutto ciò è fondamentalmente accettato , perchè ormai ” siamo uniformati , anzi assuefatti ” ad un certo modo di comportarsi , rapportarsi , vivere …
Insomma , oggi una persona ” normale ” ( leggi pacata , rispettosa ect ect ) è in assoluta minoranza … e viene percepita quindi per ” quella diversa , strana ” .
Inevitabile , per chi è così , trovarsi male in questa società .
Grande Capitano.
Quelli che consigliamo di perdere li vorrei vedere nel team Sinner a colazione in albergo con Vagnozzi e Cahill… O mi raccomando Jannik, oggi perdi sennò ti stanchi troppo.
Sei il numero uno e mio mito !!!
Giocare il giusto è il massimo per un tennista. Sinner e il suo team sanno benissimo come gestirsi, valutando da fuori vedo un Sinner in ottima forma, non lo vedo sotto stress, (stanco o provato) quando gioca sembra che si stia allenando, se è cosi un motivo in più per allenarsi e giocare anche a Roma
Domanda off topic:
Secondo voi Sinner è un sanguinario guerrafondaio perché ha sempre stretto la mano a Medvedev?
Così si evince dal ragionamento di molti riguardo il gesto della kostyuk
Il tennis maschile si e gerarchizzato ulteriormente al vertice in 3 diversi strati principali.
Alcaraz e Sinner i dominanti
Zverev e Djokovic gli eterni secondi
e poi c’è un pugno di soliti terzi ,una fascia più ampia dove però c’è già più movimento e alternanza,dove si inserisce la novità del momento.
Mancando Djokovic e Alcaraz alla fine la finale non poteva essere che questa,e anche questa volta non si è usciti dalla cristallizzazione.
Ennesima sfida tra Jannik Canederlo e Alexander Crauti, entrambi arrivano in finale stanchi e provati. Favorito il nostro campione che potrebbe scrivere la storia del tennis, c’era chi consigliava di perdere per recuperare energie in vista di Roma, chi consigliava di vincere e saltare Roma. In poche parole, i @azzi nostri non li facciamo mai!!
Se il numero 1 al Mondo veleggia verso i 15.000 punti e da 3 anni brutalizza il circuito e il numero 3 al Mondo ristagna sui 5.000 significa che la finale odierna è come assistere a Real Madrid vs Getafe….
@ Leprotto (#4605973)
Assolutamente d’accordo, ci vorrebbe un moderatore, ho già segnalato, addirittura c’è chi sta dalla parte di troll, haters piuttosto che da quelli che li osteggia, ormai viviamo in un mondo in cui vige la legge del più forte, del prepotente, Jannik da fastidio perché non c’è spazio per umiltà e pacatezza, sono apprezzati gli arroganti e qui c’è ne sono almeno un paio.
Riflessione. Su questo sito ci sono due fazioni che si fronteggiano su un campo da tennis a colpi di pollici versi e scontri verbali,ma scritti. Ci vorrebbe un arbitro. Comunque. A parte chi vi partecipa, l’interesse è pari a zero. Partita stucchevole e spalti vuoti