Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. E’ il giorno della finale del singolare maschile. In campo Jannik Sinner vs Alexander Zverev (LIVE)

03/05/2026 08:29 17 commenti
Jannik Sinner e Alexander Zverev nella foto - Foto getty images
Jannik Sinner e Alexander Zverev nella foto - Foto getty images
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  3 Maggio 2026
🌧
13°C
Forte pioggia  ·  Picco 20°C
CIELO Molto nuvoloso
PIOGGIA Rovesci possibili
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
🌧
13°
10:00
🌧
14°
11:00
🌧
15°
12:00
🌧
16°
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18°
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19°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
16°
⚠  Possibili rovesci durante la giornata
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
Finale Doppio Femminile · Finale Singolare Maschile
F / F
🌧  Forte pioggia
🌧  Rovesci possibili
🎾  Finale Doppio WTA
🎾  Finale ATP
🏀  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 14:00
Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Masters 1000 Madrid - Finale - Chi vincerà?

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17 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

antoniov 03-05-2026 10:38

Scritto da arrivodopo

Scritto da Fulminato
Domanda off topic:
Secondo voi Sinner è un sanguinario guerrafondaio perché ha sempre stretto la mano a Medvedev?
Così si evince dal ragionamento di molti riguardo il gesto della kostyuk

Ma è ucraino Sinner?

Ma dai … è austro-ungarico … lo sanno pure all’asilo, dai … però seppur stonando ha cantato in Mondovisione l’inno di Mameli … 😳

Meno male che al Quirinale, parafrasando i preti di Dalla, abbiano deciso che i fenomeni dello sport italiano potranno andarci, ma solo ad una certa età … 🙂

:mrgreen:

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+1: il capitano
Gaz (Guest) 03-05-2026 10:35

Scritto da Fulminato
Domanda off topic:
Secondo voi Sinner è un sanguinario guerrafondaio perché ha sempre stretto la mano a Medvedev?
Così si evince dal ragionamento di molti riguardo il gesto della kostyuk

Ma ancora con questa storia.
Quale tennista russa si schiera per la guerra? Le tenniste ucraina lo sanno che le tenniste russe non sono colpevoli dei governi,però c’è un intero popolo in guerra, scacciato, e come rappresentante di un popolo in sofferenza, come gesto rappresentativo e rispettoso per il suo popolo è una cosa che deve essere fatta.
Poi … come ho spiegato più volte molte di queste tenniste si vedono amichevolmente negli spogliatoi e probabilmente si chiedono per quanto tempo devono essere costrette a questa manifestazione.

Ma possibile che solo il Gaz qui dentro ha un briciolo di ragionevolezza?
Prima di espellere le vostre: dietrologie,giudizi,sentenze, diffidenze, prevenzioni,ecc….
sedetevi almeno 24 secondi guardando sempre lo stormo di aquiloni che attraversa il cielo,fatelo con indice e pollice che sorregge il mento e……….RIFLETTETE.

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arrivodopo 03-05-2026 10:33

Scritto da Fulminato
Domanda off topic:
Secondo voi Sinner è un sanguinario guerrafondaio perché ha sempre stretto la mano a Medvedev?
Così si evince dal ragionamento di molti riguardo il gesto della kostyuk

Ma è ucraino Sinner?

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antoniov 03-05-2026 10:25

Scritto da il capitano
Ennesima sfida tra Jannik Canederlo e Alexander Crauti, entrambi arrivano in finale stanchi e provati. Favorito il nostro campione che potrebbe scrivere la storia del tennis, c’era chi consigliava di perdere per recuperare energie in vista di Roma, chi consigliava di vincere e saltare Roma. In poche parole, i @azzi nostri non li facciamo mai!!

D’accordissimo in tutto Caro Capitano, tranne sul chi sia oggi il favorito 💡

Al di là di come sono andati i precedenti scontri diretti (parametro relativamente importante su chi sia il più forte), Zverev a Madrid è purtroppo molto, ma molto più forte di Sinner … 😉

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Golden Shark 03-05-2026 10:25

Tornando a cose piu’ leggere e piacevoli … il grande Chuck Berry mi perdonerà … è assolutamente di nuovo il momento :

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪♫♫♪♪♫♫♪♫
‘ ‘ … But he could play tennis just like a real master

Go Go
Go Jannik Go
Go Go Jannik Be Good !

Go Go
Go Jannik Go
Go Go Jannik Be Good !

Jannik Be Good !!! ‘ ‘
♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪♫♫♪♪♫♫♪♫♪♫♫♪♪♫♫♪♫

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+1: il capitano, Scolaretto
PeteBondurant 03-05-2026 10:24

Scritto da Fulminato
Domanda off topic:
Secondo voi Sinner è un sanguinario guerrafondaio perché ha sempre stretto la mano a Medvedev?
Così si evince dal ragionamento di molti riguardo il gesto della kostyuk

Ahahahahahah

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antoniov 03-05-2026 10:19

Scritto da Leprotto
Riflessione. Su questo sito ci sono due fazioni che si fronteggiano su un campo da tennis a colpi di pollici versi e scontri verbali,ma scritti. Ci vorrebbe un arbitro. Comunque. A parte chi vi partecipa, l’interesse è pari a zero. Partita stucchevole e spalti vuoti

Bisognerebbe in via preliminare bloccare le PALESI PROVOCAZIONI sul nascere evitando così che poi i provocatori si tramutino addirittura in provocati a loro piacimento, dopo aver dato fuoco alla miccia a tal fine.
Tanto, solo ed esclusivamente per non cascare nel grottesco.

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+1: il capitano, Massi, Scolaretto
Golden Shark 03-05-2026 10:10

Scritto da Inox

… ormai viviamo in un mondo in cui vige la legge del più forte, del prepotente …

Sante parole , altro che progresso e civiltà .

D’altronde il fatto che al comando ( con l’aggravante che è stato appoggiato addirittura due volte ) della ” nazione piu’ avanzata e potente ” ci sia un personaggio a cui io , non esagero , non affiderei neppure il ruolo di amministratore di un condominio …

Eppure è così … è tutto ciò è fondamentalmente accettato , perchè ormai ” siamo uniformati , anzi assuefatti ” ad un certo modo di comportarsi , rapportarsi , vivere …

Insomma , oggi una persona ” normale ” ( leggi pacata , rispettosa ect ect ) è in assoluta minoranza … e viene percepita quindi per ” quella diversa , strana ” .

Inevitabile , per chi è così , trovarsi male in questa società .

 10
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+1: Inox, Peter Parker, Tennisforever, Massi, Apota, il capitano, Scolaretto
MARMAS 03-05-2026 10:00

Scritto da il capitano
Ennesima sfida tra Jannik Canederlo e Alexander Crauti, entrambi arrivano in finale stanchi e provati. Favorito il nostro campione che potrebbe scrivere la storia del tennis, c’era chi consigliava di perdere per recuperare energie in vista di Roma, chi consigliava di vincere e saltare Roma. In poche parole, i @azzi nostri non li facciamo mai!!

Grande Capitano.
Quelli che consigliamo di perdere li vorrei vedere nel team Sinner a colazione in albergo con Vagnozzi e Cahill… O mi raccomando Jannik, oggi perdi sennò ti stanchi troppo.

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+1: Inox, il capitano, Massi, antoniov, Scolaretto
marcauro 03-05-2026 09:49

Scritto da il capitano
Ennesima sfida tra Jannik Canederlo e Alexander Crauti, entrambi arrivano in finale stanchi e provati. Favorito il nostro campione che potrebbe scrivere la storia del tennis, c’era chi consigliava di perdere per recuperare energie in vista di Roma, chi consigliava di vincere e saltare Roma. In poche parole, i @azzi nostri non li facciamo mai!!

Sei il numero uno e mio mito !!!

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+1: il capitano, Massi, antoniov
Aquila. 03-05-2026 09:47

Scritto da il capitano
Ennesima sfida tra Jannik Canederlo e Alexander Crauti, entrambi arrivano in finale stanchi e provati. Favorito il nostro campione che potrebbe scrivere la storia del tennis, c’era chi consigliava di perdere per recuperare energie in vista di Roma, chi consigliava di vincere e saltare Roma. In poche parole, i @azzi nostri non li facciamo mai!!

Giocare il giusto è il massimo per un tennista. Sinner e il suo team sanno benissimo come gestirsi, valutando da fuori vedo un Sinner in ottima forma, non lo vedo sotto stress, (stanco o provato) quando gioca sembra che si stia allenando, se è cosi un motivo in più per allenarsi e giocare anche a Roma

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+1: il capitano, Massi, Scolaretto
Fulminato (Guest) 03-05-2026 09:45

Domanda off topic:
Secondo voi Sinner è un sanguinario guerrafondaio perché ha sempre stretto la mano a Medvedev?
Così si evince dal ragionamento di molti riguardo il gesto della kostyuk

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Gaz (Guest) 03-05-2026 09:30

Il tennis maschile si e gerarchizzato ulteriormente al vertice in 3 diversi strati principali.
Alcaraz e Sinner i dominanti
Zverev e Djokovic gli eterni secondi
e poi c’è un pugno di soliti terzi ,una fascia più ampia dove però c’è già più movimento e alternanza,dove si inserisce la novità del momento.
Mancando Djokovic e Alcaraz alla fine la finale non poteva essere che questa,e anche questa volta non si è usciti dalla cristallizzazione.

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il capitano 03-05-2026 09:18

Ennesima sfida tra Jannik Canederlo e Alexander Crauti, entrambi arrivano in finale stanchi e provati. Favorito il nostro campione che potrebbe scrivere la storia del tennis, c’era chi consigliava di perdere per recuperare energie in vista di Roma, chi consigliava di vincere e saltare Roma. In poche parole, i @azzi nostri non li facciamo mai!!

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+1: Inox, Aquila., Gilgamesh, Taxi Driver, MARMAS, Cogi53, marcauro, Golden Shark, Don Budge fathers, Massi, antoniov, Scolaretto
Taxi Driver 03-05-2026 09:10

Scritto da Leprotto
Riflessione. Su questo sito ci sono due fazioni che si fronteggiano su un campo da tennis a colpi di pollici versi e scontri verbali,ma scritti. Ci vorrebbe un arbitro. Comunque. A parte chi vi partecipa, l’interesse è pari a zero. Partita stucchevole e spalti vuoti

Se il numero 1 al Mondo veleggia verso i 15.000 punti e da 3 anni brutalizza il circuito e il numero 3 al Mondo ristagna sui 5.000 significa che la finale odierna è come assistere a Real Madrid vs Getafe….

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+1: Gilgamesh, Apota
Inox 03-05-2026 09:10

@ Leprotto (#4605973)

Assolutamente d’accordo, ci vorrebbe un moderatore, ho già segnalato, addirittura c’è chi sta dalla parte di troll, haters piuttosto che da quelli che li osteggia, ormai viviamo in un mondo in cui vige la legge del più forte, del prepotente, Jannik da fastidio perché non c’è spazio per umiltà e pacatezza, sono apprezzati gli arroganti e qui c’è ne sono almeno un paio.

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+1: il capitano, Gilgamesh, antoniov, Massi
Leprotto (Guest) 03-05-2026 08:56

Riflessione. Su questo sito ci sono due fazioni che si fronteggiano su un campo da tennis a colpi di pollici versi e scontri verbali,ma scritti. Ci vorrebbe un arbitro. Comunque. A parte chi vi partecipa, l’interesse è pari a zero. Partita stucchevole e spalti vuoti

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+1: Taxi Driver, Inox, il capitano, Aquila., Massi, Scolaretto
-1: Gilgamesh