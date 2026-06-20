Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia, Figueira Da Foz e WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali (LIVE)

20/06/2026 08:10 Nessun commento
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  20 Giugno 2026

24°C
Temporali e caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Temporali alle 10:00 e 13:00, rovesci in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
10:00
26°
11:00
29°
12:00
32°
13:00
33°
14:00
34°
15:00
32°
16:00
31°
19:00
🌧
30°
21:00
🌧
27°
23:00
24°
⚠  Allerta caldo fino alle 19:00 CEST; possibili temporali sull’erba
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA 500 SF
⛈  Temporali
🔥  Caldo
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 12:00
(1) Aryna Sabalenka BLR vs (3) Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare

(8) Linda Noskova CZE vs Alexandra Eala PHI Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Asia Muhammad USA / Fanny Stollar HUN vs (3) Sara Errani ITA / (3) Nicole Melichar-Martinez USA

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS / Linda Noskova CZE vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA

Il match deve ancora iniziare






🇬🇧
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna  ·  20 Giugno 2026

🌧
18°C
Variabile con rovesci  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata
PIOGGIA Rovesci alle 09:00, 13:00 e 15:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
🌧
18°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
🌧
22°
14:00
23°
15:00
🌧
23°
17:00
24°
20:00
22°
23:00
18°
⚠  Rovesci intermittenti su erba: semifinali da monitorare
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA 250 SF
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Karolina Pliskova CZE vs (4) Marie Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare

(3) Emma Navarro USA vs Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 13:30
Mariia Kozyreva RUS / Iryna Shymanovich BLR vs (2) Shuko Aoyama JPN / (2) Hao-Ching Chan TPE

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia  ·  20 Giugno 2026

29°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Giugno
10:00
28°
11:00
30°
12:00
33°
13:00
34°
14:00
34°
15:00
35°
16:00
36°
18:00
35°
21:00
31°
23:00
28°
⚠  Allerta arancione caldo fino alle 20:59 CEST: semifinali molto calde
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
WTA 125 SF
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
(1) I-Hsuan Cho TPE / (1) Yi-Tsen Cho TPE vs Irina Bara ROU / Naima Karamoko SUI

WTA Brescia 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [1]
15
3
Irina Bara / Naima Karamoko
0
2
Mostra dettagli

(4) Lucija Ciric Bagaric CRO / (4) Nicole Fossa Huergo ARG vs (2) Dalila Jakupovic SLO / (2) Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

(1) Xiyu Wang CHN vs Anastasiia Sobolieva UKR Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Mayar Sherif EGY vs Elizara Yaneva BUL

Il match deve ancora iniziare





🇵🇹
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo  ·  20 Giugno 2026

19°C
Nuvole intermittenti  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvole intermittenti, più sole dal tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
18°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
24°
19:00
22°
22:00
20°
✅  Variabile ma asciutto: semifinali sulla terra regolari
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
WTA 125 SF
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Central – ore 12:00
Yeonwoo Ku KOR vs (3) Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

(4) Alina Charaeva RUS vs Ayla Aksu TUR

Il match deve ancora iniziare

Elena Micic AUS / Kristina Mladenovic FRA vs Viktoria Hruncakova SVK / Katarina Kuzmova SVK Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania  ·  20 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
10:00
23°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
33°
15:00
33°
16:00
34°
17:00
34°
20:00
30°
23:00
24°
⚠  Allerta caldo fino alle 19:00 CEST: qualificazioni molto calde
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
WTA 500 Q1
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quali Q1
🌿  Erba

Court 1 – ore 11:00
Irina-Camelia Begu ROU vs (5) Tamara Korpatsch GER

WTA Bad Homburg
Irina-Camelia Begu
0
6
0
Tamara Korpatsch [5]
0
1
0
Mostra dettagli

(1) Solana Sierra ARG vs Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

(4) Renata Zarazua MEX vs Mariella Thamm GER

Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP vs (8) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
(2) Diane Parry FRA vs Aoi Ito JPN
WTA Bad Homburg
Diane Parry [2]
40
3
Aoi Ito
15
1
Mostra dettagli

Anna Blinkova RUS vs (7) Yulia Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs (6) Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Shuai Zhang CHN vs Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare






🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  20 Giugno 2026

18°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata, schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
17°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
17:00
21°
20:00
19°
23:00
17°
✅  Nuvoloso ma asciutto: qualificazioni su erba regolari
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
WTA 250 Q1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali Q1
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Mimi Xu GBR vs (10) Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

(4) Peyton Stearns USA vs Emily Appleton GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Sofia Johnson GBR

Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA vs (8) Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
(6) Camila Osorio COL vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Zeynep Sonmez TUR vs Hanne Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare

(2) Petra Marcinko CRO vs Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:00
Indianna Spink GBR vs (7) Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL vs (9) Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – ore 12:00
Lanlana Tararudee THA vs (12) Veronika Erjavec SLO

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Zakharova RUS vs (11) Lilli Tagger AUT

Il match deve ancora iniziare

(5) Kamilla Rakhimova UZB vs Oksana Selekhmeteva ESP

Il match deve ancora iniziare

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