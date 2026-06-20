WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia, Figueira Da Foz e WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali (LIVE)
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Temporali e caldo · Picco 34°C
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🔥 Caldo
⚠ Da monitorare
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 12:00
(1) Aryna Sabalenka vs (3) Jessica Pegula
(8) Linda Noskova vs Alexandra Eala Non prima 14:00
Asia Muhammad / Fanny Stollar vs (3) Sara Errani / (3) Nicole Melichar-Martinez
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
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Variabile con rovesci · Picco 24°C
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🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Karolina Pliskova vs (4) Marie Bouzkova
(3) Emma Navarro vs Viktorija Golubic
Court 1 – ore 13:30
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich vs (2) Shuko Aoyama / (2) Hao-Ching Chan
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Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
(1) I-Hsuan Cho / (1) Yi-Tsen Cho vs Irina Bara / Naima Karamoko
(4) Lucija Ciric Bagaric / (4) Nicole Fossa Huergo vs (2) Dalila Jakupovic / (2) Nika Radisic
(1) Xiyu Wang vs Anastasiia Sobolieva Non prima 15:00
(4) Mayar Sherif vs Elizara Yaneva
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Nuvole intermittenti · Picco 24°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Central – ore 12:00
Yeonwoo Ku vs (3) Darja Vidmanova
(4) Alina Charaeva vs Ayla Aksu
Elena Micic / Kristina Mladenovic vs Viktoria Hruncakova / Katarina Kuzmova Non prima 15:00
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Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Court 1 – ore 11:00
Irina-Camelia Begu vs (5) Tamara Korpatsch
(1) Solana Sierra vs Ella Seidel
(4) Renata Zarazua vs Mariella Thamm
Paula Badosa vs (8) Sinja Kraus
Court 2 – ore 11:00
(2) Diane Parry vs Aoi Ito
Anna Blinkova vs (7) Yulia Putintseva
Martina Trevisan vs (6) Taylor Townsend
(3) Shuai Zhang vs Elena-Gabriela Ruse
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Nuvoloso, poi schiarite · Picco 22°C
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✅ Asciutto
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Mimi Xu vs (10) Elsa Jacquemot
(4) Peyton Stearns vs Emily Appleton
Court 2 – ore 12:00
(1) Oleksandra Oliynykova vs Sofia Johnson
Sofia Kenin vs (8) Daria Snigur
Court 4 – ore 12:00
(6) Camila Osorio vs Ajla Tomljanovic
(3) Zeynep Sonmez vs Hanne Vandewinkel
(2) Petra Marcinko vs Simona Waltert
Court 5 – ore 12:00
Indianna Spink vs (7) Kimberly Birrell
Emiliana Arango vs (9) Alycia Parks
Court 12 – ore 12:00
Lanlana Tararudee vs (12) Veronika Erjavec
Anastasia Zakharova vs (11) Lilli Tagger
(5) Kamilla Rakhimova vs Oksana Selekhmeteva
TAG: Circuito WTA, WTA 125
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