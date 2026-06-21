Mayar Sherif sempre più da record: agli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia vince il suo nono WTA 125

C’è un motivo se, nella storia dei tornei WTA 125, mai nessuna giocatrice è riuscita – neanche lontanamente – a vincere tanti titoli quanti se n’è presi Mayar Sherif. Se n’è accorto anche il pubblico degli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia, che dalle tribune del Tennis Forza e Costanza 1911 (completamente esaurite per la finale) ha applaudito l’ennesimo successo dell’egiziana, il nono nella categoria. È arrivato al termine di una settimana nella quale la trentenne del Cairo ha giocato meglio giorno dopo giorno, match dopo match, fino alla splendida prestazione che le ha permesso di superare per 6-4 6-3 la prima testa di serie Xiyu Wang, impeccabile fino a domenica ma meno brillante del solito nel momento più importante. Perché la 25enne mancina di Taixing è stata costretta a inseguire sin dall’inizio, non dando mai l’impressione di avere i mezzi – e l’energia – per spostare l’inerzia dalla propria parte. È riuscita a tenersi a galla fino al 4-4 del primo set, recuperando per due volte un break di svantaggio, ma poi la Sherif ha cambiato marcia grazie a un parziale di 5 giochi consecutivi, che le ha permesso di chiudere il primo set e prendere un vantaggio determinante nel secondo. Una volta salita sul 3-0, infatti, la miglior tennista egiziana di tutti i tempi non ha più concesso una virgola, chiudendo al secondo match-point e diventando la prima campionessa extraeuropea nella lunga storia dell’evento bresciano, partito come piccolo torneo ITF nel 2008 e cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti più prestigiosi d’Italia.

Grazie al titolo, il decimo in carriera a livello WTA (oltre ai nove 125 ha vinto anche un 250, nel 2022 a Parma), la tennista nordafricana si riavvicinerà alle prime 100 del ranking mondiale, salendo alla posizione numero 110. La strada per tornare fra le prime 40 è ancora lunga, ma Brescia può essere un gran bell’inizio. La sconfitta, invece, si consola col ritorno in top-100: lunedì Xiyu Wang sarà numero 86. “Era da tanto tempo che non vincevo un torneo – ha detto la Sherif –, dunque non potrei essere più felice. Prima di arrivare a Brescia ho attraversato qualche settimana complicata, ma qui mi sono sentita a casa sin dal primo giorno. Quando l’ambiente è così accogliente e c’è questa atmosfera, giocare bene diventa più facile. Questo successo mi dà tanta fiducia in vista dei prossimi mesi”. Grande soddisfazione anche per gli organizzatori: dopo anni e anni nel circuito ITF, il salto a livello WTA rappresentava una grande sfida e l’hanno vinta a mani basse. “Questa è una giornata storica per noi e per il tennis bresciano – ha detto Alberto Paris, direttore del torneo –, e arriva a chiudere una settimana splendida. Il merito è di tantissime persone, che negli ultimi mesi hanno fatto un lavoro davvero straordinario. Non potremmo essere più felici”. La conferma da Stefano Bonera, presidente del Tennis Forza e Costanza 1911. “Vedere gli spalti pieni – ha detto – è la nostra più grande soddisfazione. Il pubblico si è divertito e noi con loro. Da parte nostra va un grazie di cuore agli sponsor, tutti fondamentali, così come alle tante associazioni che hanno collaborato nel corso dell’evento”. Chiusa una prima edizione di successo del WTA 125, Brescia guarda già al futuro, anche perché ha già incassato – direttamente in campo, dalle parole del vice direttore generale di BCC Brescia, Gabriele Consolati – la conferma del title sponsor per il 2027.

Nel tabellone di doppio successo per le slovene Dalila Jakupovic e Nika Radisic, seconda coppia del tabellone, che in finale hanno avuto la meglio per 6-4 7-5 sulla svizzera Naima Karamoko e la rumena Irina Maria Bara

RISULTATI

Singolare. Finale: Mayar Sherif (Egy) b. Xiyu Wang (Chn) 6-4 6-3.

Doppio. Finale: Jakupovic/Radisic (Slo/Slo) b. Bara/Karamoko (Rou/Sui) 6-4 7-5.