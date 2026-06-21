Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Challenger 75 Targu Mures
Targu Mures, Romania · 21 Giugno 2026
|☀
|
23°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
23°
|
12:00
☀
26°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
☀
32°
|
16:00
☀
32°
|
18:00
⛅
31°
|
21:00
⛅
28°
|
23:00
☀
24°
⚠ Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 21:00 EEST
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 75 Q1
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali Q1
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:00
Cezar Stefan Bentzel vs Alan Fernando Rubio Fierros
ATP Targu Mures
Cezar Stefan Bentzel
4
0
Alan Fernando Rubio Fierros [12]
6
6
Vincitore: Rubio Fierros
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fernando Rubio Fierros
0-5 → 0-6
C. Stefan Bentzel
0-4 → 0-5
A. Fernando Rubio Fierros
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
C. Stefan Bentzel
0-2 → 0-3
A. Fernando Rubio Fierros
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
C. Stefan Bentzel
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fernando Rubio Fierros
4-5 → 4-6
C. Stefan Bentzel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
A. Fernando Rubio Fierros
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
C. Stefan Bentzel
0-15
15-15
15-30
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Fernando Rubio Fierros
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
C. Stefan Bentzel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
A. Fernando Rubio Fierros
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
C. Stefan Bentzel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
A. Fernando Rubio Fierros
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Stefan Bentzel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Stefan Palosi vs Radu David Turcanu (Non prima 12:00)
ATP Targu Mures
Stefan Palosi [5]
40
3
Radu David Turcanu•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. David Turcanu
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
40-40
R. David Turcanu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Palosi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. David Turcanu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
R. David Turcanu
0-0 → 0-1
Stefan Adrian Andreescu vs Nicolas Barrientos
Il match deve ancora iniziare
Nicholas David Ionel vs Denis Yevseyev (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Oriol Roca Batalla vs Mihai Razvan Marinescu
ATP Targu Mures
Oriol Roca Batalla [2]
6
6
Mihai Razvan Marinescu
1
3
Vincitore: Roca Batalla
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Razvan Marinescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
O. Roca Batalla
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-2 → 5-3
M. Razvan Marinescu
4-2 → 5-2
O. Roca Batalla
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
M. Razvan Marinescu
3-1 → 3-2
O. Roca Batalla
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Razvan Marinescu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Razvan Marinescu
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Razvan Marinescu
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
4-1 → 5-1
M. Razvan Marinescu
2-1 → 3-1
O. Roca Batalla
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Razvan Marinescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Adil Kalyanpur vs Sebastian Gima
ATP Targu Mures
Adil Kalyanpur
15
0
0
Sebastian Gima [9]•
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalyanpur
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kalyanpur
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-5 → 0-6
S. Gima
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
A. Kalyanpur
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
A. Kalyanpur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
S. Gima
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Robert Guna vs Peter Makk
Il match deve ancora iniziare
Luca Potenza vs Matei Varbanciu (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
John Sperle vs Dominik Palan
ATP Targu Mures
John Sperle
6
6
Dominik Palan [8]
3
2
Vincitore: Sperle
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sperle
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Palan
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Palan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
J. Sperle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
D. Palan
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-1 → 4-2
D. Palan
0-15
df
15-15
15-30
40-30
3-0 → 3-1
D. Palan
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Radu Mihai Papoe vs Daniel Uta
ATP Targu Mures
Radu Mihai Papoe [4]•
15
6
3
Daniel Uta
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Uta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
R. Mihai Papoe
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Uta
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
R. Mihai Papoe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
D. Uta
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
3-1 → 4-1
R. Mihai Papoe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. Uta
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-1 → 2-1
D. Uta
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Alternate vs Maxime Janvier
Il match deve ancora iniziare
Felix Balshaw vs Franco Ribero (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Plovdiv
Plovdiv, Bulgaria · 21 Giugno 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato e asciutto · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 21 Giugno
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
29°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
31°
|
16:00
☀
32°
|
18:00
☀
30°
|
21:00
☀
27°
|
23:00
☀
24°
✅ Sole e nessuna pioggia indicata: qualificazioni regolari sulla terra
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 50 Q1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Quali Q1
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:00
Viktor Markov vs Dinko Dinev
ATP Plovdiv
Viktor Markov
4
3
Dinko Dinev [12]
6
6
Vincitore: Dinev
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dinev
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
V. Markov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
D. Dinev
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
1-0 → 2-0
V. Markov
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Markov
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-4 → 4-5
D. Dinev
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-3 → 4-4
D. Dinev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
V. Markov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Dinev
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
V. Markov
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
D. Dinev
0-15
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Aleksandar Tolev vs S D Prajwal Dev
ATP Plovdiv
Aleksandar Tolev
A
4
S D Prajwal Dev [8]•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
A. Tolev
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
3-5 → 4-5
S. D Prajwal Dev
3-4 → 3-5
A. Tolev
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-4 → 3-4
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Tolev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-3 → 2-3
S. D Prajwal Dev
0-3 → 1-3
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
A. Tolev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Anas Mazdrashki vs Nikita Belozertsev
Il match deve ancora iniziare
Dimitar Kisimov vs Gerard Campana Lee
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Peter Fajta vs Alex Ganchev
ATP Plovdiv
Peter Fajta [4]
6
6
Alex Ganchev
3
1
Vincitore: Tajima
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Fajta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
A. Ganchev
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
4-1 → 5-1
P. Fajta
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-1 → 4-1
A. Ganchev
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
P. Fajta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Ganchev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
P. Fajta
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ganchev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
df
5-3 → 6-3
P. Fajta
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
df
5-2 → 5-3
A. Ganchev
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-1 → 5-2
P. Fajta
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
5-0 → 5-1
A. Ganchev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
4-0 → 5-0
A. Ganchev
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
2-0 → 3-0
A. Ganchev
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Imanol Lopez Morillo vs Maximilian Borisov
ATP Plovdiv
Imanol Lopez Morillo [3]•
30
4
Maximilian Borisov
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Borisov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
I. Lopez Morillo
2-1 → 3-1
M. Borisov
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
1-1 → 2-1
I. Lopez Morillo
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Borisov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Iiro Vasa vs Lorenzo Angelini
Il match deve ancora iniziare
Fares Zakaria vs Thomas Fancutt
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Tomasz Berkieta vs Edison Ambarzumjan
ATP Plovdiv
Tomasz Berkieta [1]
6
6
Edison Ambarzumjan
4
1
Vincitore: Berkieta
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Ambarzumjan
0-15
15-15
15-30
15-40
df
5-1 → 6-1
E. Ambarzumjan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Ambarzumjan
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-3 → 5-4
T. Berkieta
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
E. Ambarzumjan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
T. Berkieta
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 3-3
E. Ambarzumjan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-3 → 2-3
Ajeet Rai vs Dragos Nicolae Cazacu
ATP Plovdiv
Ajeet Rai
40
2
1
Dragos Nicolae Cazacu [11]•
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rai
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Nicolae Cazacu
2-5 → 2-6
A. Rai
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
D. Nicolae Cazacu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
D. Nicolae Cazacu
1-2 → 1-3
A. Rai
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. Nicolae Cazacu
1-0 → 1-1
A. Rai
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Romain Faucon vs William Rejchtman Vinciguerra
Il match deve ancora iniziare
Tsung-Hao Huang vs Nitin Kumar Sinha
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile · 21 Giugno 2026
|⛅
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14°C
Nuvoloso, poi sole velato · Picco 23°C nelle ore disponibili
|
|CIELO
|Nuvoloso all’alba, poi sole velato e schiarite
|PIOGGIA
|Allerta forte pioggia fino alle 15:00 BRT, ma ore indicate senza rovesci
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 21 Giugno
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06:00
☁
13°
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07:00
⛅
13°
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08:00
⛅
12°
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09:00
⛅
15°
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10:00
⛅
17°
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11:00
⛅
19°
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12:00
⛅
20°
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13:00
⛅
21°
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14:00
⛅
22°
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15:00
⛅
23°
⚠ Allerta gialla forte pioggia fino alle 15:00 BRT: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
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🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 50 Q1
⛅ Sole velato
⚠ Allerta pioggia
🎾 Quali Q1
🏀 Terra Battuta
Quadra Central – ore 15:30
Wilson Leite vs Enzo Camargo Lima
Il match deve ancora iniziare
Andre Souza vs Rafael Tosetto
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Parisca Romera vs Victor Braga
Il match deve ancora iniziare
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Breno Braga
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 15:30
Nicolas Zanellato vs Gabriel Schenekenberg
Il match deve ancora iniziare
Victor Hugo Remondy Pagotto vs Lucas Andrade Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Gustavo Ribeiro De Almeida vs Pedro Rodrigues Longobardi
Il match deve ancora iniziare
Segundo Goity Zapico vs Nicolas Oliveira
Il match deve ancora iniziare
Quadra 6 – ore 15:30
Thiago Cigarran vs Henrique Ortenblad Nogueira
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Hayen vs Tomas Martinez
Il match deve ancora iniziare
Valentin Basel vs Salvador Price
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Otegui vs Joao Victor Couto Loureiro
Il match deve ancora iniziare
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