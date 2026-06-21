Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

21/06/2026 09:03 Nessun commento
Luca Potenza nella foto
Luca Potenza nella foto

🇷🇴
Challenger 75 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  21 Giugno 2026

23°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Giugno
10:00
22°
11:00
23°
12:00
26°
13:00
29°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
32°
18:00
31°
21:00
28°
23:00
24°
⚠  Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 21:00 EEST
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 75 Q1
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quali Q1
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:00
Cezar Stefan Bentzel ROU vs Alan Fernando Rubio Fierros MEX

ATP Targu Mures
Cezar Stefan Bentzel
4
0
Alan Fernando Rubio Fierros [12]
6
6
Vincitore: Rubio Fierros
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Stefan Palosi ROU vs Radu David Turcanu ROU (Non prima 12:00)

ATP Targu Mures
Stefan Palosi [5]
40
3
Radu David Turcanu
40
3
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Stefan Adrian Andreescu ROU vs Nicolas Barrientos COL

Il match deve ancora iniziare

Nicholas David Ionel ROU vs Denis Yevseyev KAZ (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Oriol Roca Batalla ESP vs Mihai Razvan Marinescu ROU

ATP Targu Mures
Oriol Roca Batalla [2]
6
6
Mihai Razvan Marinescu
1
3
Vincitore: Roca Batalla
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Adil Kalyanpur IND vs Sebastian Gima ROU

ATP Targu Mures
Adil Kalyanpur
15
0
0
Sebastian Gima [9]
15
6
2
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Robert Guna ROU vs Peter Makk HUN

Il match deve ancora iniziare

Luca Potenza ITA vs Matei Varbanciu ROU (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
John Sperle GER vs Dominik Palan CZE

ATP Targu Mures
John Sperle
6
6
Dominik Palan [8]
3
2
Vincitore: Sperle
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Radu Mihai Papoe ROU vs Daniel Uta ROU

ATP Targu Mures
Radu Mihai Papoe [4]
15
6
3
Daniel Uta
0
2
0
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Alternate it vs Maxime Janvier FRA

Il match deve ancora iniziare

Felix Balshaw FRA vs Franco Ribero ARG (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv
Plovdiv, Bulgaria  ·  21 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Giugno
10:00
23°
11:00
26°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
32°
18:00
30°
21:00
27°
23:00
24°
✅  Sole e nessuna pioggia indicata: qualificazioni regolari sulla terra
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 50 Q1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quali Q1
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:00
Viktor Markov BUL vs Dinko Dinev BUL

ATP Plovdiv
Viktor Markov
4
3
Dinko Dinev [12]
6
6
Vincitore: Dinev
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Aleksandar Tolev BUL vs S D Prajwal Dev IND

ATP Plovdiv
Aleksandar Tolev
A
4
S D Prajwal Dev [8]
40
5
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Anas Mazdrashki BUL vs Nikita Belozertsev UZB

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kisimov BUL vs Gerard Campana Lee KOR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Peter Fajta HUN vs Alex Ganchev BUL

ATP Plovdiv
Peter Fajta [4]
6
6
Alex Ganchev
3
1
Vincitore: Tajima
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Imanol Lopez Morillo ESP vs Maximilian Borisov BUL

ATP Plovdiv
Imanol Lopez Morillo [3]
30
4
Maximilian Borisov
30
1
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Iiro Vasa FIN vs Lorenzo Angelini ITA

Il match deve ancora iniziare

Fares Zakaria EGY vs Thomas Fancutt AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Tomasz Berkieta POL vs Edison Ambarzumjan GER

ATP Plovdiv
Tomasz Berkieta [1]
6
6
Edison Ambarzumjan
4
1
Vincitore: Berkieta
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Ajeet Rai NZL vs Dragos Nicolae Cazacu ROU

ATP Plovdiv
Ajeet Rai
40
2
1
Dragos Nicolae Cazacu [11]
30
6
0
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Romain Faucon BEL vs William Rejchtman Vinciguerra SWE

Il match deve ancora iniziare

Tsung-Hao Huang TPE vs Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare





🇧🇷
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile  ·  21 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso, poi sole velato  ·  Picco 23°C nelle ore disponibili
CIELO Nuvoloso all’alba, poi sole velato e schiarite
PIOGGIA Allerta forte pioggia fino alle 15:00 BRT, ma ore indicate senza rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Giugno
06:00
13°
07:00
13°
08:00
12°
09:00
15°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
23°
⚠  Allerta gialla forte pioggia fino alle 15:00 BRT: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 50 Q1
⛅  Sole velato
⚠  Allerta pioggia
🎾  Quali Q1
🏀  Terra Battuta

Quadra Central – ore 15:30
Wilson Leite BRA vs Enzo Camargo Lima BRA

Il match deve ancora iniziare

Andre Souza BRA vs Rafael Tosetto BRA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Parisca Romera VEN vs Victor Braga BRA

Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Breno Braga BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 15:30
Nicolas Zanellato BRA vs Gabriel Schenekenberg BRA

Il match deve ancora iniziare

Victor Hugo Remondy Pagotto BRA vs Lucas Andrade Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Ribeiro De Almeida BRA vs Pedro Rodrigues Longobardi BRA

Il match deve ancora iniziare

Segundo Goity Zapico ARG vs Nicolas Oliveira BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 6 – ore 15:30
Thiago Cigarran ARG vs Henrique Ortenblad Nogueira BRA

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Hayen MEX vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare

Valentin Basel ARG vs Salvador Price COL

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Otegui ARG vs Joao Victor Couto Loureiro BRA

Il match deve ancora iniziare

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