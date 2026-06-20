Challenger 75 Targu Mures: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nel md e uno nelle quali

Challenger 75 Targu Mures – Tabellone Principale – terra

(1) Elmer Moller vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Stefan Horia Haita

Ilia Simakin vs Marko Topo

(NG) Miguel Tobon vs (6) Martin Krumich

(3) Andrej Nedic vs Qualifier

(Alt) Adrian Boitan vs Qualifier

Sascha Gueymard Wayenburg vs (WC) Gabriel Ghetu

Sergey Fomin vs (8) Max Alcala Gurri

(7) Miguel Damas vs Benjamin Hassan

(Alt) Mili Poljicak vs Sumit Nagal

(WC) Radu Albot vs Duje Ajdukovic

Luca Castelnuovo vs (4) Franco Agamenone

(5) Alvaro Guillen Meza vs Qualifier

(Alt) Cezar Cretu vs Akira Santillan

Michele Ribecai vs (JR) Niels McDonald

Qualifier vs (2) Francesco Passaro





(13) Stefan Adrian Andreescuvs (Alt) Nicolas BarrientosNicholas David Ionelvs (7) Denis Yevseyev

(2) Oriol Roca Batalla vs (Alt) Mihai Razvan Marinescu

(Alt) Adil Kalyanpur vs (9) Sebastian Gima

(3) Felix Balshaw vs Franco Ribero

(WC) Robert Guna vs (10) Peter Makk

(4) Radu Mihai Papoe vs (WC) Daniel Uta

John Sperle vs (8) Dominik Palan

(5) Stefan Palosi vs Radu David Turcanu

(WC) Cezar Stefan Bentzel vs (12) Alan Fernando Rubio Fierros

(6) Luca Potenza vs (WC) Matei Varbanciu

Alternate vs (11) Maxime Janvier

Cezar Stefan Bentzelvs Alan Fernando Rubio FierrosStefan Palosivs Radu David Turcanu(Non prima 12:00)Stefan Adrian Andreescuvs Nicolas BarrientosNicholas David Ionelvs Denis Yevseyev(Non prima 14:30)

Court 3 – ore 10:00

Oriol Roca Batalla vs Mihai Razvan Marinescu

Adil Kalyanpur vs Sebastian Gima

Robert Guna vs Peter Makk

Luca Potenza vs Matei Varbanciu (Non prima 14:30)

Court 4 – ore 10:00

John Sperle vs Dominik Palan

Radu Mihai Papoe vs Daniel Uta

Alternate vs Maxime Janvier

Felix Balshaw vs Franco Ribero (Non prima 14:30)