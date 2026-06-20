Challenger 75 Targu Mures: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nel md e uno nelle quali
Challenger 75 Targu Mures – Tabellone Principale – terra
(1) Elmer Moller vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Stefan Horia Haita
Ilia Simakin vs Marko Topo
(NG) Miguel Tobon vs (6) Martin Krumich
(3) Andrej Nedic vs Qualifier
(Alt) Adrian Boitan vs Qualifier
Sascha Gueymard Wayenburg vs (WC) Gabriel Ghetu
Sergey Fomin vs (8) Max Alcala Gurri
(7) Miguel Damas vs Benjamin Hassan
(Alt) Mili Poljicak vs Sumit Nagal
(WC) Radu Albot vs Duje Ajdukovic
Luca Castelnuovo vs (4) Franco Agamenone
(5) Alvaro Guillen Meza vs Qualifier
(Alt) Cezar Cretu vs Akira Santillan
Michele Ribecai vs (JR) Niels McDonald
Qualifier vs (2) Francesco Passaro
Challenger 75 Targu Mures – Tabellone Qualificazione – terra
(13) Stefan Adrian Andreescu vs (Alt) Nicolas Barrientos
Nicholas David Ionel vs (7) Denis Yevseyev
(2) Oriol Roca Batalla vs (Alt) Mihai Razvan Marinescu
(Alt) Adil Kalyanpur vs (9) Sebastian Gima
(3) Felix Balshaw vs Franco Ribero
(WC) Robert Guna vs (10) Peter Makk
(4) Radu Mihai Papoe vs (WC) Daniel Uta
John Sperle vs (8) Dominik Palan
(5) Stefan Palosi vs Radu David Turcanu
(WC) Cezar Stefan Bentzel vs (12) Alan Fernando Rubio Fierros
(6) Luca Potenza vs (WC) Matei Varbanciu
Alternate vs (11) Maxime Janvier
Court 1 – ore 10:00
Cezar Stefan Bentzel vs Alan Fernando Rubio Fierros
Stefan Palosi vs Radu David Turcanu (Non prima 12:00)
Stefan Adrian Andreescu vs Nicolas Barrientos
Nicholas David Ionel vs Denis Yevseyev (Non prima 14:30)
Court 3 – ore 10:00
Oriol Roca Batalla vs Mihai Razvan Marinescu
Adil Kalyanpur vs Sebastian Gima
Robert Guna vs Peter Makk
Luca Potenza vs Matei Varbanciu (Non prima 14:30)
Court 4 – ore 10:00
John Sperle vs Dominik Palan
Radu Mihai Papoe vs Daniel Uta
Alternate vs Maxime Janvier
Felix Balshaw vs Franco Ribero (Non prima 14:30)
TAG: Circuito Challenger
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NEDIC
RIBECAI
MOLLER
AGAMENONE
SIMAKIN
POLJICAK
GUEYMARD
GUILLEN