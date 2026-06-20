Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Targu Mures: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nel md e uno nelle quali

20/06/2026 20:03 1 commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

ROU Challenger 75 Targu Mures – Tabellone Principale – terra
(1) Elmer Moller DEN vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Stefan Horia Haita ROU
Ilia Simakin RUS vs Marko Topo GER
(NG) Miguel Tobon COL vs (6) Martin Krumich CZE

(3) Andrej Nedic BIH vs Qualifier
(Alt) Adrian Boitan ROU vs Qualifier
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs (WC) Gabriel Ghetu ROU
Sergey Fomin UZB vs (8) Max Alcala Gurri ESP

(7) Miguel Damas ESP vs Benjamin Hassan LBN
(Alt) Mili Poljicak CRO vs Sumit Nagal IND
(WC) Radu Albot MDA vs Duje Ajdukovic CRO
Luca Castelnuovo SUI vs (4) Franco Agamenone ITA

(5) Alvaro Guillen Meza ECU vs Qualifier
(Alt) Cezar Cretu ROU vs Akira Santillan JPN
Michele Ribecai ITA vs (JR) Niels McDonald GER
Qualifier vs (2) Francesco Passaro ITA



ROU Challenger 75 Targu Mures – Tabellone Qualificazione – terra
(13) Stefan Adrian Andreescu ROU vs (Alt) Nicolas Barrientos COL
Nicholas David Ionel ROU vs (7) Denis Yevseyev KAZ

(2) Oriol Roca Batalla ESP vs (Alt) Mihai Razvan Marinescu ROU
(Alt) Adil Kalyanpur IND vs (9) Sebastian Gima ROU

(3) Felix Balshaw FRA vs Franco Ribero ARG
(WC) Robert Guna ROU vs (10) Peter Makk HUN

(4) Radu Mihai Papoe ROU vs (WC) Daniel Uta ROU
John Sperle GER vs (8) Dominik Palan CZE

(5) Stefan Palosi ROU vs Radu David Turcanu ROU
(WC) Cezar Stefan Bentzel ROU vs (12) Alan Fernando Rubio Fierros MEX

(6) Luca Potenza ITA vs (WC) Matei Varbanciu ROU
Alternate it vs (11) Maxime Janvier FRA




Court 1 – ore 10:00
Cezar Stefan Bentzel ROU vs Alan Fernando Rubio Fierros MEX
Stefan Palosi ROU vs Radu David Turcanu ROU (Non prima 12:00)
Stefan Adrian Andreescu ROU vs Nicolas Barrientos COL
Nicholas David Ionel ROU vs Denis Yevseyev KAZ (Non prima 14:30)

Court 3 – ore 10:00
Oriol Roca Batalla ESP vs Mihai Razvan Marinescu ROU
Adil Kalyanpur IND vs Sebastian Gima ROU
Robert Guna ROU vs Peter Makk HUN
Luca Potenza ITA vs Matei Varbanciu ROU (Non prima 14:30)

Court 4 – ore 10:00
John Sperle GER vs Dominik Palan CZE
Radu Mihai Papoe ROU vs Daniel Uta ROU
Alternate it vs Maxime Janvier FRA
Felix Balshaw FRA vs Franco Ribero ARG (Non prima 14:30)

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1 commento

brunodalla 20-06-2026 20:43

NEDIC

RIBECAI

MOLLER
AGAMENONE

SIMAKIN
POLJICAK
GUEYMARD
GUILLEN

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