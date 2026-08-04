Sinner, controlli medici a Milano: possibile fastidio al ginocchio, ma Cincinnati non è in dubbio

La mattinata trascorsa da Jannik Sinner in una clinica privata di Milano ha alimentato interrogativi sulle condizioni fisiche del numero uno del mondo. Con il passare delle ore, però, il quadro è apparso meno preoccupante: si sarebbe trattato di controlli programmati in vista della trasferta negli Stati Uniti e, al momento, non sono emersi elementi tali da far pensare a una modifica della sua partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati e allo US Open.

Secondo le indiscrezioni, gli accertamenti potrebbero essere stati collegati anche a un lieve fastidio al ginocchio destro. Non esistono tuttavia comunicazioni ufficiali di Sinner o del suo staff che confermino la presenza di un infortunio.

L’attenzione è aumentata soprattutto per la vicinanza del ritorno alle competizioni. Dopo aver conquistato per il secondo anno consecutivo Wimbledon, Sinner si è concesso un periodo di riposo e ha successivamente ripreso gli allenamenti a Montecarlo, scegliendo di saltare il Masters 1000 del Canada per preparare con maggiore gradualità la trasferta statunitense.

Quattro ore di controlli alla Physioclinic

Sinner si è presentato nella prima mattinata di martedì alla Physioclinic di via Fontana, a Milano, struttura specializzata in ortopedia e riabilitazione. Il controllo si è protratto per circa quattro ore, fino a mezzogiorno, e il tennista sarebbe stato accompagnato da quattro componenti del proprio staff.

Le prime indiscrezioni, diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia, avevano fatto riferimento a una visita organizzata rapidamente con il fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Il racconto aveva inevitabilmente generato apprensione, considerando che Sinner dovrebbe partire nel giro di pochi giorni per gli Stati Uniti.

All’uscita dalla clinica, l’azzurro è comunque apparso sereno e sorridente. Si è fermato con alcuni tifosi, concedendo fotografie e autografi prima di lasciare la struttura. Un elemento rassicurante, anche se naturalmente non sufficiente per formulare valutazioni sulle sue condizioni mediche.

L’ipotesi di un fastidio al ginocchio destro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli accertamenti potrebbero essere collegati a un lieve fastidio al ginocchio destro. Si tratterebbe, in ogni caso, di un controllo preventivo effettuato per valutare un eventuale sovraccarico prima dell’inizio di una fase particolarmente intensa della stagione.

Nei giorni precedenti Sinner era stato fotografato al J Medical di Torino con un piccolo cerotto nella zona del ginocchio. Quella protezione era stata ricondotta a una semplice abrasione e non costituisce, da sola, la prova dell’esistenza di un problema all’articolazione. Non è stato confermato neppure un collegamento tra il cerotto e la successiva visita milanese.

Non è possibile stabilire con certezza nemmeno un rapporto tra il presunto fastidio e la rinuncia al torneo canadese. L’assenza dal Masters 1000 era stata comunicata in precedenza e inserita in una programmazione pensata per concedere al numero uno mondiale un periodo di recupero dopo le fatiche di Wimbledon.

Una gestione accurata del fisico

La scelta di sottoporsi ad accertamenti approfonditi non rappresenta una novità per Sinner. L’italiano e il suo staff prestano da tempo grande attenzione alla prevenzione, alla gestione dei carichi di lavoro e ai segnali provenienti dal corpo.

Nel mese di giugno il campione altoatesino aveva già effettuato alcuni controlli dopo il cedimento fisico accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo. Nelle settimane successive aveva modificato la preparazione per affrontare meglio le temperature elevate e recuperare pienamente in vista di Wimbledon.

Il lavoro aveva prodotto risultati importanti sui prati londinesi, dove Sinner era riuscito a gestire efficacemente le condizioni climatiche e a conquistare nuovamente il titolo. Le esperienze vissute negli ultimi anni hanno però spinto il numero uno del mondo a non sottovalutare neppure i fastidi apparentemente meno rilevanti.

Nessun cambiamento nel programma americano

Le informazioni emerse dopo la visita milanese non indicano, al momento, cambiamenti nella programmazione. Sinner dovrebbe partire domenica 9 agosto per gli Stati Uniti e tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, il cui tabellone principale è in programma dal 13 al 23 agosto. Successivamente si trasferirà a New York per preparare lo US Open, che comincerà il 30 agosto.

Cincinnati sarà l’unico torneo ufficiale disputato dall’azzurro prima dell’ultimo appuntamento del Grande Slam della stagione. La manifestazione dell’Ohio servirà quindi non soltanto per ritrovare il ritmo agonistico, ma anche per verificare sul campo la risposta del fisico dopo il periodo di riposo e il nuovo blocco di preparazione.

Il margine temporale prima dello US Open resta sufficiente per gestire un eventuale piccolo sovraccarico, purché non emergano complicazioni. Le notizie provenienti da Milano descrivono comunque un controllo precauzionale e non una situazione che, allo stato attuale, sembri in grado di compromettere la trasferta americana.

Allarme ridimensionato in attesa del ritorno in campo

La riservatezza abituale dello staff di Sinner lascia inevitabilmente spazio alle indiscrezioni, soprattutto quando le visite mediche avvengono a pochi giorni da tornei così importanti. È però necessario distinguere tra un controllo preventivo e un infortunio diagnosticato.

L’ipotesi riportata nelle ultime ore è quella di un lieve fastidio al ginocchio destro sottoposto a monitoraggio prima della partenza per gli Stati Uniti. Sinner è apparso tranquillo all’uscita dalla clinica e la sua programmazione non è cambiata: salvo novità, il numero uno mondiale tornerà in campo a Cincinnati per preparare l’assalto allo US Open.





Francesco Paolo Villarico