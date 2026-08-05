Circuito Challenger Challenger, Copertina

Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

05/08/2026 08:29 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

🇩🇪
Challenger 100 Hagen
Hagen, Germania  ·  5 Agosto 2026

21°C
Sole e nuvole, rovescio alle 13:00  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nubi e schiarite nel pomeriggio
PIOGGIA Rovescio indicato alle 13:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Agosto
09:00
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
🌧
28°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
29°
18:00
27°
20:00
25°
⚠  Rovescio a metà giornata: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
ATP Challenger 100 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
⛅  Sole e nuvole
⚠  Rovesci
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Platzmann Centre Court – ore 11:00
Zsombor Piros HUN vs Diego Dedura GER

ATP Hagen
Zsombor Piros [3]
30
6
0
Diego Dedura
30
3
0
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Kristians Koldvells LAT / Yannik Weissmann GER vs Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Alex Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng TPE vs Tom Gentzsch GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare




Sparkassen Premium Court – ore 11:00
Andrew Paulson CZE / Joran Vliegen BEL vs Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND
ATP Hagen
Andrew Paulson / Joran Vliegen
0*
6
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
0
6
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Finn Bass GBR / Jarno Jans NED vs Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Sander Gille BEL / Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE / Matej Vocel CZE vs Jannik Opitz GER / Fons Van Sambeek NED

Il match deve ancora iniziare



Mark E Power Court – ore 11:00
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN

ATP Hagen
Arthur Reymond / Luca Sanchez [1]
0
6
Boris Arias / Johannes Ingildsen
1*
6
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Maxim Mrva CZE vs Guy Den Ouden NED

Il match deve ancora iniziare

Admir Kalender CRO / Nino Serdarusic CRO vs Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Federico Agustin Gomez ARG vs Stefan Latinovic SRB / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki, Polonia  ·  5 Agosto 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 38°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi molto caldo con aumento delle nubi nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 5 Agosto
09:00
28°
10:00
30°
11:00
31°
12:00
33°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
38°
16:00
36°
18:00
35°
21:00
30°
⚠  Allarme rosso per caldo: 2° turno sul cemento con temperature estreme
🎾  Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 10:00
S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Alan Bojarski POL / Adam Majchrzak POL

ATP Grodzisk Mazowiecki
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
6
6
Alan Bojarski / Adam Majchrzak
1
3
Vincitore: Dev / Sinha
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Amit Vales ISR vs Daniil Glinka EST

ATP Grodzisk Mazowiecki
Amit Vales
15
1
Daniil Glinka [2]
0
3
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Michele Ribecai ITA vs Tomasz Berkieta POL

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA / Aziz Dougaz TUN vs Szymon Kielan POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Tomasz Berkieta POL / Olaf Pieczkowski POL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 12:00
Scott Duncan GBR / Mark Whitehouse GBR vs Mirza Basic BIH / Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Philip Henning RSA / Dimitris Sakellaridis GRE vs Younes Lalami MAR / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – ore 10:00
Alejandro Moro Canas ESP vs Alexander Donski BUL

ATP Grodzisk Mazowiecki
Alejandro Moro Canas [5]
0
4
5
Alexander Donski
0
6
6
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Viktor Durasovic NOR vs Andrea Guerrieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Ivan Marrero Curbelo ESP / Alejandro Moro Canas ESP vs Victor Cornea ROU / Daniel Cukierman ISR

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Michael Geerts BEL / Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA / Viktor Durasovic NOR vs Juan Jose Bianchi VEN / Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv 2
Plovdiv, Bulgaria  ·  5 Agosto 2026

25°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato e asciutto per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Agosto
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
33°
17:00
35°
20:00
31°
23:00
27°
⚠  Allarme giallo per temperature massime estreme: 2° turno sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 14:00
Madhwin Kamath IND / Atharva Sharma IND vs Georgi Georgiev BUL / Yoan Naydenov BUL

Il match deve ancora iniziare

Petr Nesterov BUL vs Sebastian Sorger AUT (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

George Lazarov BUL vs Yanaki Milev BUL

Il match deve ancora iniziare

Adrian Andreev BUL vs Emilien Demanet BEL

ATP Plovdiv
Adrian Andreev
Emilien Demanet
Vincitore: Andreev
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Court 2 – ore 14:00
Courtney John Lock ZIM / Michael Zhu USA vs Christopher Papa USA / Baoluo Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

Radoslav Shandarov BUL / Vasil Shandarov BUL vs Hernan Casanova ARG / Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Charles Barry IRL / Anthony Genov BUL vs Yanaki Milev BUL / Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 14:00
Gerard Campana Lee KOR / Vasilios Caripi RSA vs Yamato Sueoka JPN / Naoki Tajima JPN

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Carboni ITA / Volodoymyr Uzhylovskyi UKR vs Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Joao Victor Couto Loureiro BRA / Eduardo Ribeiro BRA vs Valerio Aboian ARG / Simone Agostini ITA

Il match deve ancora iniziare

Tadija Radovanovic SRB / Cosme Rolland De Ravel FRA vs Lorenzo Angelini ITA / Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
Challenger 50 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  5 Agosto 2026

28°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato fino a sera
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 5 Agosto
10:00
29°
11:00
30°
12:00
32°
13:00
32°
14:00
31°
15:00
30°
17:00
29°
19:00
27°
21:00
25°
23:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento




🇺🇸
Challenger 75 Lexington
Lexington, USA  ·  5 Agosto 2026

🌩
22°C
Nuvole intermittenti, temporali a metà giornata  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Temporali indicati alle 12:00 e alle 14:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 5 Agosto
06:00
20°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
🌩
28°
13:00
29°
14:00
🌩
28°
15:00
28°
⚠  Temporali tra metà giornata e primo pomeriggio: 2° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Stadium 1 – ore 17:00
Gonzalo Escobar ECU / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Ariel Behar URU / Joshua Paris GBR

Il match deve ancora iniziare

Lloyd Harris RSA vs Dusan Lajovic SRB (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Andy Andrade ECU / Jody Maginley ANT vs Mikael Arseneault CAN / Nicolas Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Gorzny USA vs Borna Gojo CRO (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 17:00
Pruchya Isaro THA / Saketh Myneni IND vs Ajeet Rai NZL / Finn Reynolds NZL

Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Federico Cina ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Bolt AUS / Lloyd Harris RSA vs George Goldhoff USA / Trey Hilderbrand USA

Il match deve ancora iniziare

Soonwoo Kwon KOR vs Andre Ilagan USA (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Calum Puttergill AUS / Joshua Sheehy USA vs Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN

Il match deve ancora iniziare

Ray Ho TPE / Ivan Liutarevich BLR vs Yu Hsiou Hsu TPE / Seita Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare

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