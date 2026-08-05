Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Challenger 100 Hagen
Hagen, Germania · 5 Agosto 2026
|⛅
|
21°C
Sole e nuvole, rovescio alle 13:00 · Picco 29°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nubi e schiarite nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovescio indicato alle 13:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Agosto
|
09:00
☀
22°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
🌧
28°
|
14:00
⛅
28°
|
15:00
⛅
28°
|
16:00
⛅
29°
|
18:00
⛅
27°
|
20:00
⛅
25°
⚠ Rovescio a metà giornata: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 5 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
2T
⛅ Sole e nuvole
⚠ Rovesci
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Platzmann Centre Court – ore 11:00
Zsombor Piros vs Diego Dedura
ATP Hagen
Zsombor Piros [3]
30
6
0
Diego Dedura•
30
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
D. Dedura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Z. Piros
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Z. Piros
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Kristians Koldvells / Yannik Weissmann vs Thijmen Loof / Kaito Uesugi
Il match deve ancora iniziare
Henri Squire vs Alex Barrena
Il match deve ancora iniziare
Chun-Hsin Tseng vs Tom Gentzsch (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Sparkassen Premium Court – ore 11:00
Andrew Paulson
/ Joran Vliegen
vs Vijay Sundar Prashanth
/ Ramkumar Ramanathan
ATP Hagen
Andrew Paulson / Joran Vliegen
0*
6
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
6-5 → 6-6
A. Paulson / Vliegen
5-5 → 6-5
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
5-4 → 5-5
A. Paulson / Vliegen
4-4 → 5-4
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
A. Paulson / Vliegen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 4-3
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
3-2 → 3-3
A. Paulson / Vliegen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
2-1 → 2-2
A. Paulson / Vliegen
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Paulson / Vliegen
0-0 → 1-0
Finn Bass / Jarno Jans vs Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Sander Gille / Vitaliy Sachko
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar / Matej Vocel vs Jannik Opitz / Fons Van Sambeek
Il match deve ancora iniziare
Mark E Power Court – ore 11:00
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Boris Arias / Johannes Ingildsen
ATP Hagen
Arthur Reymond / Luca Sanchez [1]
0
6
Boris Arias / Johannes Ingildsen
1*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Arias / Ingildsen
0-15
df
0-30
15-30
30-30
df
30-40
df
6-5 → 6-6
A. Reymond / Sanchez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
B. Arias / Ingildsen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
A. Reymond / Sanchez
15-0
30-0
40-15
ace
40-30
4-4 → 5-4
B. Arias / Ingildsen
4-3 → 4-4
A. Reymond / Sanchez
3-3 → 4-3
B. Arias / Ingildsen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
A. Reymond / Sanchez
2-2 → 3-2
B. Arias / Ingildsen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
B. Arias / Ingildsen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Reymond / Sanchez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Maxim Mrva vs Guy Den Ouden
Il match deve ancora iniziare
Admir Kalender / Nino Serdarusic vs Tim Ruehl / Mick Veldheer
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Federico Agustin Gomez vs Stefan Latinovic / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki, Polonia · 5 Agosto 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 38°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi molto caldo con aumento delle nubi nel tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 5 Agosto
|
09:00
☀
28°
|
10:00
☀
30°
|
11:00
☀
31°
|
12:00
☀
33°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
35°
|
15:00
⛅
38°
|
16:00
⛅
36°
|
18:00
☁
35°
|
21:00
⛅
30°
⚠ Allarme rosso per caldo: 2° turno sul cemento con temperature estreme
🎾 Programma del giorno — 5 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
2T
☀ Soleggiato
⚠ Caldo estremo
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 10:00
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Alan Bojarski / Adam Majchrzak
ATP Grodzisk Mazowiecki
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
6
6
Alan Bojarski / Adam Majchrzak
1
3
Vincitore: Dev / Sinha
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bojarski / Majchrzak
5-3 → 6-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
A. Bojarski / Majchrzak
3-3 → 4-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
A. Bojarski / Majchrzak
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
1-2 → 2-2
A. Bojarski / Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-1 → 1-1
A. Bojarski / Majchrzak
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-1 → 6-1
A. Bojarski / Majchrzak
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-1 → 5-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
3-1 → 4-1
A. Bojarski / Majchrzak
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
2-1 → 3-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Bojarski / Majchrzak
1-0 → 1-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-0 → 1-0
Amit Vales vs Daniil Glinka
ATP Grodzisk Mazowiecki
Amit Vales
15
1
Daniil Glinka [2]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vales
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-3 → 1-3
D. Glinka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
A. Vales
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Michele Ribecai vs Tomasz Berkieta
Il match deve ancora iniziare
Robin Bertrand / Aziz Dougaz vs Szymon Kielan / Piotr Matuszewski
Il match deve ancora iniziare
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Tomasz Berkieta / Olaf Pieczkowski (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 12:00
Scott Duncan / Mark Whitehouse vs Mirza Basic / Damir Dzumhur
Il match deve ancora iniziare
Philip Henning / Dimitris Sakellaridis vs Younes Lalami / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – ore 10:00
Alejandro Moro Canas vs Alexander Donski
ATP Grodzisk Mazowiecki
Alejandro Moro Canas [5]•
0
4
5
Alexander Donski
0
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Moro Canas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Donski
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Moro Canas
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
3-4 → 4-4
A. Donski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Moro Canas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Donski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
A. Moro Canas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Moro Canas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Donski
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Viktor Durasovic vs Andrea Guerrieri
Il match deve ancora iniziare
Ivan Marrero Curbelo / Alejandro Moro Canas vs Victor Cornea / Daniel Cukierman
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Michael Geerts / Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
Geoffrey Blancaneaux / Viktor Durasovic vs Juan Jose Bianchi / Bruno Pujol Navarro
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Plovdiv 2
Plovdiv, Bulgaria · 5 Agosto 2026
|☀
|
25°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Soleggiato e asciutto per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Agosto
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
⛅
31°
|
15:00
⛅
32°
|
16:00
⛅
33°
|
17:00
⛅
35°
|
20:00
⛅
31°
|
23:00
☀
27°
⚠ Allarme giallo per temperature massime estreme: 2° turno sulla terra con caldo da gestire
🎾 Programma del giorno — 5 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
2T
☀ Soleggiato
⚠ Caldo estremo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 14:00
Madhwin Kamath / Atharva Sharma vs Georgi Georgiev / Yoan Naydenov
Il match deve ancora iniziare
Petr Nesterov vs Sebastian Sorger (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
George Lazarov vs Yanaki Milev
Il match deve ancora iniziare
Adrian Andreev vs Emilien Demanet
ATP Plovdiv
Adrian Andreev
Emilien Demanet
Vincitore: Andreev
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 2 – ore 14:00
Courtney John Lock / Michael Zhu vs Christopher Papa / Baoluo Zheng
Il match deve ancora iniziare
Daniel Elahi Galan vs Carlos Sanchez Jover
Il match deve ancora iniziare
Radoslav Shandarov / Vasil Shandarov vs Hernan Casanova / Murkel Dellien
Il match deve ancora iniziare
Charles Barry / Anthony Genov vs Yanaki Milev / Petr Nesterov
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 14:00
Gerard Campana Lee / Vasilios Caripi vs Yamato Sueoka / Naoki Tajima
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Carboni / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Valentin Basel / Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Joao Victor Couto Loureiro / Eduardo Ribeiro vs Valerio Aboian / Simone Agostini
Il match deve ancora iniziare
Tadija Radovanovic / Cosme Rolland De Ravel vs Lorenzo Angelini / Carlo Alberto Caniato
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Istanbul 2
Istanbul, Turchia · 5 Agosto 2026
|☀
|
28°C
Soleggiato e asciutto · Picco 32°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato fino a sera
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 5 Agosto
|
10:00
⛅
29°
|
11:00
☀
30°
|
12:00
☀
32°
|
13:00
☀
32°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
☀
30°
|
17:00
⛅
29°
|
19:00
⛅
27°
|
21:00
☀
25°
|
23:00
☀
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni regolari
🎾 Programma del giorno — 5 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
2T
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Challenger 75 Lexington
Lexington, USA · 5 Agosto 2026
|🌩
|
22°C
Nuvole intermittenti, temporali a metà giornata · Picco 29°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 12:00 e alle 14:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 5 Agosto
|
06:00
☁
20°
|
07:00
☁
22°
|
08:00
⛅
23°
|
09:00
⛅
24°
|
10:00
⛅
26°
|
11:00
⛅
27°
|
12:00
🌩
28°
|
13:00
⛅
29°
|
14:00
🌩
28°
|
15:00
⛅
28°
⚠ Temporali tra metà giornata e primo pomeriggio: 2° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 5 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
2T
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Stadium 1 – ore 17:00
Gonzalo Escobar / Niki Kaliyanda Poonacha vs Ariel Behar / Joshua Paris
Il match deve ancora iniziare
Lloyd Harris vs Dusan Lajovic (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Andy Andrade / Jody Maginley vs Mikael Arseneault / Nicolas Arseneault
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Gorzny vs Borna Gojo (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Stadium 2 – ore 17:00
Pruchya Isaro / Saketh Myneni vs Ajeet Rai / Finn Reynolds
Il match deve ancora iniziare
Abdullah Shelbayh vs Federico Cina (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Bolt / Lloyd Harris vs George Goldhoff / Trey Hilderbrand
Il match deve ancora iniziare
Soonwoo Kwon vs Andre Ilagan (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Calum Puttergill / Joshua Sheehy vs Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
Il match deve ancora iniziare
Ray Ho / Ivan Liutarevich vs Yu Hsiou Hsu / Seita Watanabe
Il match deve ancora iniziare
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