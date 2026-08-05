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Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Shang salva cinque match point ed elimina Rublev a Montreal: ora la sfida con Darderi. Atmane rovina il ritorno di Draper

05/08/2026 06:16 17 commenti
Shang Juncheng nella foto
Shang Juncheng nella foto

Shang Juncheng firma una delle vittorie più emozionanti della propria carriera al Masters 1000 di Montreal. Il ventunenne cinese ha salvato cinque match point prima di eliminare la decima testa di serie Andrey Rublev con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-6(5), dopo due ore e 44 minuti di battaglia.

Per Shang si tratta del quinto successo in carriera contro un giocatore compreso nella Top 20. Una vittoria resa ancora più significativa dal lungo periodo trascorso lontano dal circuito e dalla maniera in cui è maturata: il cinese sembrava ormai a un passo dalla sconfitta, ma è riuscito a ribaltare una situazione quasi compromessa.

Rublev serve per il match, Shang completa la rimonta

Shang aveva iniziato la partita con grande qualità, conquistando il primo set e portandosi avanti di un break anche nel secondo. Rublev, finalista del torneo canadese nel 2024, ha però reagito aumentando l’intensità da fondo campo e sfruttando alcune esitazioni del giovane avversario.

Il russo ha recuperato lo svantaggio, ha conquistato il secondo parziale e nel set decisivo si è portato sul 5-3, guadagnandosi la possibilità di servire per il match. La partita sembrava ormai indirizzata, ma Shang ha trovato le energie per strappare la battuta al numero 10 del seeding e riaprire completamente il confronto.

Il game successivo si è trasformato in una battaglia. Shang ha dovuto affrontare sette situazioni di parità e ha cancellato complessivamente cinque match point, riuscendo infine a mantenere il servizio e a completare l’aggancio sul 5-5.

La sfida è arrivata al tie-break, dove il cinese ha conservato maggiore lucidità. Shang ha sfruttato l’entusiasmo generato dalla rimonta e ha chiuso per sette punti a cinque, festeggiando uno dei successi più prestigiosi della propria carriera.

«Sono felice soprattutto perché sono di nuovo sano»

Al termine dell’incontro Shang ha rivolto parole di grande rispetto a Rublev, con il quale ha costruito un ottimo rapporto anche fuori dal campo.

«Andrey è un grande amico, un grande combattente e un vero campione. È sempre un piacere condividere il campo con lui, come era già accaduto l’ultima volta a Hong Kong», ha dichiarato.

L’aspetto più importante per il cinese riguarda però le condizioni fisiche. Quello di Montreal è soltanto il suo secondo torneo nel circuito maggiore dallo scorso febbraio, dopo una lunga fase condizionata dagli infortuni.

«La cosa che mi rende ancora più felice è essere finalmente sano. Sto esprimendo il mio miglior tennis e sono contentissimo di trovarmi qui a Montreal», ha aggiunto.

Shang ha portato il proprio bilancio stagionale a cinque vittorie e cinque sconfitte. La classifica e i risultati del 2026 risentono inevitabilmente della lunga assenza, ma la prestazione contro Rublev conferma quanto il suo tennis possa diventare pericoloso quando il fisico gli permette di competere con continuità.

Al terzo turno il confronto con Luciano Darderi

Il prossimo avversario di Shang sarà Luciano Darderi, numero 19 del seeding. L’italiano ha superato il secondo turno in seguito al ritiro della wild card canadese Gabriel Diallo.

Darderi conduceva per 6-4, 2-3 quando il giocatore di casa ha accusato un problema al ginocchio sinistro ed è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime. Il canadese aveva provato a continuare dopo l’intervento del fisioterapista, ma le evidenti difficoltà negli spostamenti lo hanno convinto a fermarsi.

La sfida tra Darderi e Shang si presenta particolarmente interessante. L’azzurro dovrà provare a imporre la propria intensità e a sfruttare la potenza del diritto, mentre il cinese potrà fare affidamento sul tennis aggressivo e sulla fiducia ottenuta attraverso la straordinaria rimonta contro Rublev.

Atmane rovina il ritorno di Draper

La giornata di Montreal ha registrato anche il successo di Terence Atmane contro Jack Draper. Il mancino francese si è imposto con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2, rovinando il ritorno del britannico, assente dal torneo di Eastbourne disputato nel mese di giugno.

Atmane ha mantenuto un atteggiamento aggressivo con il diritto e ha controllato numerosi scambi dalla zona centrale del campo. Nel set decisivo ha inoltre cancellato tutte e tre le palle break affrontate, evitando che Draper potesse riaprire la partita.

Il britannico è apparso molto provato durante il cambio di campo sull’1-4 nella terza frazione, lasciandosi andare all’emozione dopo i numerosi problemi fisici che ne hanno condizionato la stagione. Il rientro non ha prodotto il risultato sperato, ma aver completato l’incontro rappresenta comunque un primo passo nel percorso verso il recupero della migliore condizione.

Avanzano Tsitsipas e Griekspoor

Stefanos Tsitsipas ha superato il qualificato statunitense Martin Damm per 6-4, 6-4. L’ex numero tre mondiale, passato attraverso le qualificazioni, affronterà ora il brasiliano João Fonseca, ventiduesima testa di serie.

Successo anche per Tallon Griekspoor, capace di eliminare Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6(5), 7-5. L’olandese sfiderà al prossimo turno la prima testa di serie Alexander Zverev.

Il tedesco conduce per 9-2 nei precedenti, ma Griekspoor ha spesso dimostrato di poterlo mettere in difficoltà. A prendersi la scena della giornata è stato però Shang: cinque match point annullati, Rublev eliminato e un nuovo esame contro Darderi per confermare che il suo ritorno può diventare una delle storie più interessanti del torneo canadese.

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  4 Agosto 2026

18°C
Prevalentemente sereno, poi soleggiato  ·  Picco 26°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 4 Agosto
02:00
18°
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
17°
07:00
18°
08:00
19°
09:00
21°
11:00
24°
13:00
26°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
☀  Sereno/Sole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Martin Damm USA vs Stefanos Tsitsipas GRE

ATP Montreal
Martin Damm
4
4
Stefanos Tsitsipas
6
6
Vincitore: Tsitsipas
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Zachary Svajda USA vs Denis Shapovalov CAN

ATP Montreal
Zachary Svajda
0
4
6
3
Denis Shapovalov
0
6
4
0
Vincitore: Svajda
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Terence Atmane FRA vs Jack Draper GBR

ATP Montreal
Terence Atmane
6
2
6
Jack Draper
3
6
2
Vincitore: Atmane
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Frances Tiafoe USA vs Marin Cilic CRO (Non prima 01:00)

ATP Montreal
Frances Tiafoe [15]
5
6
6
Marin Cilic
7
2
2
Vincitore: Tiafoe
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Luciano Darderi ITA vs Gabriel Diallo CAN

ATP Montreal
Luciano Darderi [19]
15
6
2
Gabriel Diallo
0
4
3
Vincitore: Darderi
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Rogers Court – ore 17:00
Hubert Hurkacz POL vs Marcos Giron USA

ATP Montreal
Hubert Hurkacz
7
4
6
Marcos Giron
5
6
2
Vincitore: Hurkacz
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Daniel Merida ESP vs Liam Draxl CAN

ATP Montreal
Daniel Merida
3
6
6
Liam Draxl
6
4
4
Vincitore: Merida
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Juncheng Shang CHN vs Andrey Rublev RUS

ATP Montreal
Juncheng Shang
7
4
7
Andrey Rublev [10]
5
6
6
Vincitore: Shang
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James Duckworth AUS vs Alex de Minaur AUS (Non prima 00:00)

ATP Montreal
James Duckworth
2
6
Alex de Minaur [3]
6
7
Vincitore: de Minaur
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Flavio Cobolli ITA vs Yannick Hanfmann GER

ATP Montreal
Flavio Cobolli [6]
6
6
Yannick Hanfmann
7
7
Vincitore: Hanfmann
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Court 5 – ore 17:00
Duncan Chan CAN vs Thiago Agustin Tirante ARG

ATP Montreal
Duncan Chan
3
6
6
Thiago Agustin Tirante
6
1
7
Vincitore: Tirante
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Alexei Popyrin AUS vs Roman Andres Burruchaga ARG

ATP Montreal
Alexei Popyrin
4
7
6
Roman Andres Burruchaga
6
5
3
Vincitore: Popyrin
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Lorenzo Sonego ITA vs Tallon Griekspoor NED

ATP Montreal
Lorenzo Sonego
6
5
Tallon Griekspoor
7
7
Vincitore: Griekspoor
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Jiri Lehecka CZE vs Vit Kopriva CZE

ATP Montreal
Jiri Lehecka [8]
6
6
Vit Kopriva
4
2
Vincitore: Lehecka
Mostra dettagli

Brandon Nakashima USA vs Daniel Altmaier GER (Non prima 00:00)

ATP Montreal
Brandon Nakashima [28]
6
6
Daniel Altmaier
2
1
Vincitore: Nakashima
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Court 9 – ore 17:00
Adam Walton AUS vs Jenson Brooksby USA

ATP Montreal
Adam Walton
3
4
Jenson Brooksby
6
6
Vincitore: Brooksby
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Pablo Carreno Busta ESP vs Valentin Royer FRA

ATP Montreal
Pablo Carreno Busta
6
5
2
Valentin Royer
1
7
6
Vincitore: Royer
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Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Botic van de Zandschulp NED

ATP Montreal
Giovanni Mpetshi Perricard
2
6
3
Botic van de Zandschulp
6
3
6
Vincitore: van de Zandschulp
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Jaume Munar ESP vs Alexander Blockx BEL

ATP Montreal
Jaume Munar
0
Alexander Blockx [27]
0
Vincitore: Blockx per walkover
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Court 2 – ore 17:00
Sebastian Baez ARG vs Mattia Bellucci ITA

ATP Montreal
Sebastian Baez
7
6
Mattia Bellucci
5
3
Vincitore: Baez
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Jacob Fearnley GBR vs Adrian Mannarino FRA

ATP Montreal
Jacob Fearnley
7
6
Adrian Mannarino
6
4
Vincitore: Fearnley
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Juan Manuel Cerundolo ARG vs Hamad Medjedovic SRB

ATP Montreal
Juan Manuel Cerundolo
6
6
Hamad Medjedovic
4
2
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Shintaro Mochizuki JPN vs Fabian Marozsan HUN

ATP Montreal
Shintaro Mochizuki
4
3
Fabian Marozsan
6
6
Vincitore: Marozsan
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🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  4 Agosto 2026

20°C
Sereno, poi prevalentemente soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi soleggiato e prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 4 Agosto
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
16°
07:00
17°
08:00
18°
09:00
20°
10:00
21°
12:00
24°
14:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
☀  Sereno/Sole
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:30
Sara Bejlek CZE vs (7) Iga Swiatek POL Inizio 18:30

WTA Toronto
Sara Bejlek
0
0
3
0
Iga Swiatek [7]
0
6
6
0
Vincitore: Swiatek
Mostra dettagli

(10) Marta Kostyuk UKR vs Katherine Sebov CAN

WTA Toronto
Marta Kostyuk [10]
0
7
6
0
Katherine Sebov
0
6
0
0
Vincitore: Kostyuk
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(1) Aryna Sabalenka BLR vs Moyuka Uchijima JPN Non prima 01:00

WTA Toronto
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Moyuka Uchijima
0
3
3
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

Lanlana Tararudee THA vs (8) Amanda Anisimova USA

WTA Toronto
Lanlana Tararudee
0
0
Amanda Anisimova [8]
0
0
Vincitore: Anisimova
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Grandstand – ore 17:00
(9) Elina Svitolina UKR vs Jessica Bouzas Maneiro ESP Inizio 17:00

WTA Toronto
Elina Svitolina [9]
6
7
6
Jessica Bouzas Maneiro
7
6
4
Vincitore: Svitolina
Mostra dettagli

Rebecca Sramkova SVK vs (15) Diana Shnaider RUS

WTA Toronto
Rebecca Sramkova
2
6
1
Diana Shnaider [15]
6
4
6
Vincitore: Shnaider
Mostra dettagli

Antonia Ruzic CRO vs (19) Madison Keys USA

WTA Toronto
Antonia Ruzic
0
1
2
0
Madison Keys [19]
0
6
6
0
Vincitore: Keys
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(17) Anna Kalinskaya RUS vs McCartney Kessler USA Non prima 23:00

WTA Toronto
Anna Kalinskaya [17]
6
6
6
McCartney Kessler
2
7
4
Vincitore: Kalinskaya
Mostra dettagli

(27) Clara Tauson DEN vs Nikola Bartunkova CZE

WTA Toronto
Clara Tauson [27]
0
3
4
0
Nikola Bartunkova
0
6
6
0
Vincitore: Bartunkova
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Court 1 – ore 18:30
Camila Osorio COL vs (16) Ekaterina Alexandrova RUS Inizio 18:30

WTA Toronto
Camila Osorio
0
3
6
0
Ekaterina Alexandrova [16]
0
6
7
0
Vincitore: Alexandrova
Mostra dettagli

(18) Maja Chwalinska POL vs Talia Gibson AUS

WTA Toronto
Maja Chwalinska [18]
0
5
1
0
Talia Gibson
0
7
6
0
Vincitore: Gibson
Mostra dettagli

Shuai Zhang CHN vs (26) Jelena Ostapenko LAT

WTA Toronto
Shuai Zhang
0
6
4
Jelena Ostapenko [26]
0
0
0
Vincitore: Zhang
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Kamilla Rakhimova UZB vs (32) Katerina Siniakova CZE

WTA Toronto
Kamilla Rakhimova
0
6
6
5
Katerina Siniakova [32]
0
7
0
2
Vincitore: Rakhimova
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Court 4 – ore 18:30
(31) Donna Vekic CRO vs Viktorija Golubic SUI Inizio 18:30

WTA Toronto
Donna Vekic [31]
7
2
3
Viktorija Golubic
5
6
6
Vincitore: Golubic
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Elena-Gabriela Ruse ROU vs (24) Anastasia Potapova AUT

WTA Toronto
Elena-Gabriela Ruse
0
4
2
0
Anastasia Potapova [24]
0
6
6
0
Vincitore: Potapova
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

italo (Guest) 05-08-2026 08:04

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Marco M.

Scritto da Gaz
È veramente un peccato che il successo storico della Eala in un 500 non sia stato immortalato da una pagina a lei dedicata,di cui indubbiamente meritava la dedica, sembrerebbe però meglio per loro, evidentemente,continuare a mandare articoli su Raducanu.

Credo che sia la prima volta che concordo, però gli articoli su Raducanu raccolgono il meglio dei MdF
Comunque un articolo sul primo 500 della Eala lo hanno fatto, sia pure in concorso con Fritz.

Beh la Eala è molto ben carrozzata

Non sentivo il termine “carrozzata” dai titoli di coda di Ragazzo di Campagna”. 😆 😆 😆

 17
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+1: JannikUberAlles
italo (Guest) 05-08-2026 07:59

2 considerazioni..
La prima è che trovo incredibile che Shang, dopo un lungo infortunio, riesca a giocare già cosi’ bene…
la seconda la rivolgo ad Aliassime, che starà iniziando a fare gli scongiuri.. 2 ritiri, 2 canadesi.. per giunta nel torneo di casa!

 16
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walden 05-08-2026 00:14

Sonego non havgiocato male, ma non ha più quella spinta interiore che gli permetteva di supplire a certi suoi limiti tecnici. Vediamo come finirà l’anno, ma non credo in prospettive migliori dello stare in top 80/100.

 15
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will (Guest) 04-08-2026 23:57

@ luis (#4662591)

Se invece di allenarti vai a Ibiza e giustamente vai a f..a poi non puoi pretendere dopo 4 giorni di allenamento di brillare. Un turno normale rientro post vacanza e pagarsi la vacanza fatta. Se guardavate la sua faccia e le sue espressioni anche durante le interruzioni sembra che dica: “keppalle non ne ho più voglia e mi tocca giocà”

 14
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+1: giovanna
Simona (Guest) 04-08-2026 21:23

Scritto da Gaz
Si può spiegare questa ossessione di Livetennis per la Raducanu? Mentre,in contrasto, c’è una grossa lacuna di informazioni, curiosità, notizie,su tutte le altre tenniste.

il padre sponsorizza uno degli innumerevoli banner

 13
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Betafasan 04-08-2026 18:23

@ Gaz (#4662566)

Molti pollici SU

 12
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Arnaldo (Guest) 04-08-2026 18:14

Scritto da luis
Davvero inspiegabile la sconfitta di Berrettini contro navone che quest’anno ha perso tutti gli incontri contro gli italiani (compreso berrettini). Comincio a temere che le possibilità di rivedere il berrettini top 10 siano ormai definitivamente svanite.

Ma nemmeno lui ha questa convinzione. Non e’ piu’ tornato quello del 22..e neanche quello della fase estiva 24. Troppi,troppi infortuni. A volte gioca proprio con quella paura. La cosa importante e’ che giochi, si diverta e non si faccia piu’ male. Se riesce a stare nei 50 va benissimo cosi’.

 11
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Non tennista (Guest) 04-08-2026 17:51

Sperare che Berrettini possa ritornare in top10 è utopia

 10
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luis (Guest) 04-08-2026 17:29

Davvero inspiegabile la sconfitta di Berrettini contro navone che quest’anno ha perso tutti gli incontri contro gli italiani (compreso berrettini). Comincio a temere che le possibilità di rivedere il berrettini top 10 siano ormai definitivamente svanite.

 9
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Gaz (Guest) 04-08-2026 17:07

Da oltre un paio di anni ho iniziato a temere che una certa carriera per la Andreescu fosse definitivamente finita,non prima,a coloro che fino a qualche settimana fa speravano e si attendevano ancora una ripresa ho spiegato l’evidente e visibile involuzione fisica,fibrosa muscolare e tonicità, prima di Roma o successivamente dopo riportai i dati dei vincenti di un recente match contro Bencic,a confronto della semifinale US Open 2019, questo lo riportai come dato solamente per gli altri,ma personalmente,da troppo tempo,era già evidente che giocava a tamburello,non ce la faceva più a frustare la palla.
Sono rimasto un po interdetto quando di recente ho sentito la sua intervista dove si diceva credente di poter vincere ancora uno slam,la ragazza ha fatto fatica e fa fatica anche in ITF 75-50.
Questo dovevo riportarlo nella settimana del torneo canadese,che con questa uscita immediata segna proprio un’equivocabile ammainare.

 8
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Detuqueridapresencia 04-08-2026 16:35

Scritto da Marco M.

Scritto da Gaz
È veramente un peccato che il successo storico della Eala in un 500 non sia stato immortalato da una pagina a lei dedicata,di cui indubbiamente meritava la dedica, sembrerebbe però meglio per loro, evidentemente,continuare a mandare articoli su Raducanu.

Credo che sia la prima volta che concordo, però gli articoli su Raducanu raccolgono il meglio dei MdF
Comunque un articolo sul primo 500 della Eala lo hanno fatto, sia pure in concorso con Fritz.

Beh la Eala è molto ben carrozzata 😎

 7
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+1: Marco M.
-1: Purple Rain
Marco M. 04-08-2026 16:28

Scritto da Gaz
È veramente un peccato che il successo storico della Eala in un 500 non sia stato immortalato da una pagina a lei dedicata,di cui indubbiamente meritava la dedica, sembrerebbe però meglio per loro, evidentemente,continuare a mandare articoli su Raducanu.

Credo che sia la prima volta che concordo, però gli articoli su Raducanu raccolgono il meglio dei MdF 😛
Comunque un articolo sul primo 500 della Eala lo hanno fatto, sia pure in concorso con Fritz.

 6
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+1: Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 04-08-2026 16:23

Si può spiegare questa ossessione di Livetennis per la Raducanu? Mentre,in contrasto, c’è una grossa lacuna di informazioni, curiosità, notizie,su tutte le altre tenniste.

 5
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+1: Marco M., Betafasan, giovanna
Gaz (Guest) 04-08-2026 16:11

È veramente un peccato che il successo storico della Eala in un 500 non sia stato immortalato da una pagina a lei dedicata,di cui indubbiamente meritava la dedica, sembrerebbe però meglio per loro, evidentemente,continuare a mandare articoli su Raducanu.

 4
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+1: Scaino
-1: akgul num.1
l Occhio di Sauron 04-08-2026 15:54

A questo punto se l’ATP ha così tanto bisogno di spingere i 1000 che lo faccia pure ma che almeno cancelli i mandatory dal ranking system.
Così le opportunità di guadagno ci sono e diventa una libera scelta dei giocatori decidere dove, quanto e quando spremersi

 3
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giorgione (Guest) 04-08-2026 11:53

grazie all’improvvido GAUDENZI e alla sua sconsiderata scelta di fare i 1000 a 2 settimane, l’atp canadese di fatto sta diventando un 500. per il secondo anno consecutivo sinner, alcaraz e djoko non partecipano e gli ultimi 2 non ci sono andati nemmeno l’anno prima. non c’è che dire, bella mossa gaudenzi!

 2
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+1: Pikario Furioso
-1: Scaino
JannikUberAlles 04-08-2026 09:36

A parte gli italiani (commentati nell’articolo a loro dedicato) sono curioso di vedere il livello di Draper, nella speranza che il braccio regga tutto il torneo…

…forza Jack!!!

 1
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+1: Marco M., Betafasan