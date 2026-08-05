Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Shang salva cinque match point ed elimina Rublev a Montreal: ora la sfida con Darderi. Atmane rovina il ritorno di Draper

Shang Juncheng firma una delle vittorie più emozionanti della propria carriera al Masters 1000 di Montreal. Il ventunenne cinese ha salvato cinque match point prima di eliminare la decima testa di serie Andrey Rublev con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-6(5), dopo due ore e 44 minuti di battaglia.

Per Shang si tratta del quinto successo in carriera contro un giocatore compreso nella Top 20. Una vittoria resa ancora più significativa dal lungo periodo trascorso lontano dal circuito e dalla maniera in cui è maturata: il cinese sembrava ormai a un passo dalla sconfitta, ma è riuscito a ribaltare una situazione quasi compromessa.

Rublev serve per il match, Shang completa la rimonta

Shang aveva iniziato la partita con grande qualità, conquistando il primo set e portandosi avanti di un break anche nel secondo. Rublev, finalista del torneo canadese nel 2024, ha però reagito aumentando l’intensità da fondo campo e sfruttando alcune esitazioni del giovane avversario.

Il russo ha recuperato lo svantaggio, ha conquistato il secondo parziale e nel set decisivo si è portato sul 5-3, guadagnandosi la possibilità di servire per il match. La partita sembrava ormai indirizzata, ma Shang ha trovato le energie per strappare la battuta al numero 10 del seeding e riaprire completamente il confronto.

Il game successivo si è trasformato in una battaglia. Shang ha dovuto affrontare sette situazioni di parità e ha cancellato complessivamente cinque match point, riuscendo infine a mantenere il servizio e a completare l’aggancio sul 5-5.

La sfida è arrivata al tie-break, dove il cinese ha conservato maggiore lucidità. Shang ha sfruttato l’entusiasmo generato dalla rimonta e ha chiuso per sette punti a cinque, festeggiando uno dei successi più prestigiosi della propria carriera.

«Sono felice soprattutto perché sono di nuovo sano»

Al termine dell’incontro Shang ha rivolto parole di grande rispetto a Rublev, con il quale ha costruito un ottimo rapporto anche fuori dal campo.

«Andrey è un grande amico, un grande combattente e un vero campione. È sempre un piacere condividere il campo con lui, come era già accaduto l’ultima volta a Hong Kong», ha dichiarato.

L’aspetto più importante per il cinese riguarda però le condizioni fisiche. Quello di Montreal è soltanto il suo secondo torneo nel circuito maggiore dallo scorso febbraio, dopo una lunga fase condizionata dagli infortuni.

«La cosa che mi rende ancora più felice è essere finalmente sano. Sto esprimendo il mio miglior tennis e sono contentissimo di trovarmi qui a Montreal», ha aggiunto.

Shang ha portato il proprio bilancio stagionale a cinque vittorie e cinque sconfitte. La classifica e i risultati del 2026 risentono inevitabilmente della lunga assenza, ma la prestazione contro Rublev conferma quanto il suo tennis possa diventare pericoloso quando il fisico gli permette di competere con continuità.

Al terzo turno il confronto con Luciano Darderi

Il prossimo avversario di Shang sarà Luciano Darderi, numero 19 del seeding. L’italiano ha superato il secondo turno in seguito al ritiro della wild card canadese Gabriel Diallo.

Darderi conduceva per 6-4, 2-3 quando il giocatore di casa ha accusato un problema al ginocchio sinistro ed è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime. Il canadese aveva provato a continuare dopo l’intervento del fisioterapista, ma le evidenti difficoltà negli spostamenti lo hanno convinto a fermarsi.

La sfida tra Darderi e Shang si presenta particolarmente interessante. L’azzurro dovrà provare a imporre la propria intensità e a sfruttare la potenza del diritto, mentre il cinese potrà fare affidamento sul tennis aggressivo e sulla fiducia ottenuta attraverso la straordinaria rimonta contro Rublev.

Atmane rovina il ritorno di Draper

La giornata di Montreal ha registrato anche il successo di Terence Atmane contro Jack Draper. Il mancino francese si è imposto con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2, rovinando il ritorno del britannico, assente dal torneo di Eastbourne disputato nel mese di giugno.

Atmane ha mantenuto un atteggiamento aggressivo con il diritto e ha controllato numerosi scambi dalla zona centrale del campo. Nel set decisivo ha inoltre cancellato tutte e tre le palle break affrontate, evitando che Draper potesse riaprire la partita.

Il britannico è apparso molto provato durante il cambio di campo sull’1-4 nella terza frazione, lasciandosi andare all’emozione dopo i numerosi problemi fisici che ne hanno condizionato la stagione. Il rientro non ha prodotto il risultato sperato, ma aver completato l’incontro rappresenta comunque un primo passo nel percorso verso il recupero della migliore condizione.

Avanzano Tsitsipas e Griekspoor

Stefanos Tsitsipas ha superato il qualificato statunitense Martin Damm per 6-4, 6-4. L’ex numero tre mondiale, passato attraverso le qualificazioni, affronterà ora il brasiliano João Fonseca, ventiduesima testa di serie.

Successo anche per Tallon Griekspoor, capace di eliminare Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6(5), 7-5. L’olandese sfiderà al prossimo turno la prima testa di serie Alexander Zverev.

Il tedesco conduce per 9-2 nei precedenti, ma Griekspoor ha spesso dimostrato di poterlo mettere in difficoltà. A prendersi la scena della giornata è stato però Shang: cinque match point annullati, Rublev eliminato e un nuovo esame contro Darderi per confermare che il suo ritorno può diventare una delle storie più interessanti del torneo canadese.

🇨🇦 Masters 1000 Montreal Montreal, Canada · 4 Agosto 2026 ☀ 18°C Prevalentemente sereno, poi soleggiato · Picco 26°C CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato PIOGGIA Assente nelle ore disponibili CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 4 Agosto 02:00 ☀ 18° 03:00 ☀ 17° 04:00 ☀ 17° 05:00 ☀ 17° 06:00 ☀ 17° 07:00 ☀ 18° 08:00 ⛅ 19° 09:00 ☀ 21° 11:00 ☀ 24° 13:00 ☀ 26° ✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 4 Agosto 🎾 ATP Masters 1000 · Main Draw 1° Turno · Cemento 1T ☀ Sereno/Sole

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🏸 Cemento

Center Court – ore 17:00

Martin Damm vs Stefanos Tsitsipas



ATP Montreal Martin Damm Martin Damm 4 4 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 M. Damm 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Damm 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Damm 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 M. Damm 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Damm 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Damm 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Damm 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Zachary Svajda vs Denis Shapovalov



ATP Montreal Zachary Svajda Zachary Svajda 0 4 6 3 Denis Shapovalov • Denis Shapovalov 0 6 4 0 Vincitore: Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Shapovalov 3-0 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Z. Svajda 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Terence Atmane vs Jack Draper



ATP Montreal Terence Atmane Terence Atmane 6 2 6 Jack Draper Jack Draper 3 6 2 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Atmane 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Draper 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 4-1 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Atmane 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Atmane 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-3 → 5-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Atmane 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Frances Tiafoe vs Marin Cilic (Non prima 01:00)



ATP Montreal Frances Tiafoe [15] Frances Tiafoe [15] 5 6 6 Marin Cilic Marin Cilic 7 2 2 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-6 → 5-7 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Luciano Darderi vs Gabriel Diallo



ATP Montreal Luciano Darderi [19] • Luciano Darderi [19] 15 6 2 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 0 4 3 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Darderi 15-0 ace 2-3 G. Diallo 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Diallo 40-0 3-1 → 3-2 L. Darderi 15-0 ace 2-1 → 3-1 G. Diallo 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Rogers Court – ore 17:00

Hubert Hurkacz vs Marcos Giron



ATP Montreal Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 7 4 6 Marcos Giron Marcos Giron 5 6 2 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Giron 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Giron 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 2-2 → 3-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Daniel Merida vs Liam Draxl



ATP Montreal Daniel Merida Daniel Merida 3 6 6 Liam Draxl Liam Draxl 6 4 4 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Draxl 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Merida 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Merida 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 4-2 D. Merida 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Draxl 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Merida 0-15 15-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Merida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Draxl 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Draxl 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Merida 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Draxl 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Merida 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 D. Merida 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Draxl 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Merida 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 D. Merida 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Juncheng Shang vs Andrey Rublev



ATP Montreal Juncheng Shang Juncheng Shang 7 4 7 Andrey Rublev [10] Andrey Rublev [10] 5 6 6 Vincitore: Shang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Shang 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Shang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 J. Shang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Shang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Shang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Shang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Shang 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 J. Shang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 J. Shang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Shang 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Shang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Shang 15-0 30-0 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Shang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

James Duckworth vs Alex de Minaur (Non prima 00:00)



ATP Montreal James Duckworth James Duckworth 2 6 Alex de Minaur [3] Alex de Minaur [3] 6 7 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. de Minaur 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Duckworth 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Duckworth 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 J. Duckworth 0-15 0-30 df 0-40 df 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli vs Yannick Hanfmann



ATP Montreal Flavio Cobolli [6] Flavio Cobolli [6] 6 6 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 7 7 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 Y. Hanfmann 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 ace 4-5* 6-6 → 6-7 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Court 5 – ore 17:00

Duncan Chan vs Thiago Agustin Tirante



ATP Montreal Duncan Chan Duncan Chan 3 6 6 Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 6 1 7 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 D. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 D. Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Chan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 D. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Chan 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Chan 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-1 → 5-1 D. Chan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 T. Agustin Tirante 0-15 df 0-30 df 0-40 df 2-1 → 3-1 D. Chan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Agustin Tirante 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 D. Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Chan 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Chan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Chan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Agustin Tirante 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Alexei Popyrin vs Roman Andres Burruchaga



ATP Montreal Alexei Popyrin Alexei Popyrin 4 7 6 Roman Andres Burruchaga Roman Andres Burruchaga 6 5 3 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Andres Burruchaga 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 R. Andres Burruchaga 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 R. Andres Burruchaga 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 1-3 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0

Lorenzo Sonego vs Tallon Griekspoor



ATP Montreal Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 5 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 7 7 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 df 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jiri Lehecka vs Vit Kopriva



ATP Montreal Jiri Lehecka [8] Jiri Lehecka [8] 6 6 Vit Kopriva Vit Kopriva 4 2 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Lehecka 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Kopriva 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 5-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Brandon Nakashima vs Daniel Altmaier (Non prima 00:00)



ATP Montreal Brandon Nakashima [28] Brandon Nakashima [28] 6 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 2 1 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Altmaier 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 3-1 → 4-1 D. Altmaier 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 9 – ore 17:00

Adam Walton vs Jenson Brooksby



ATP Montreal Adam Walton Adam Walton 3 4 Jenson Brooksby Jenson Brooksby 6 6 Vincitore: Brooksby Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Brooksby 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Walton 0-15 df 0-30 df 0-40 4-4 → 4-5 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Brooksby 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Walton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Pablo Carreno Busta vs Valentin Royer



ATP Montreal Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 6 5 2 Valentin Royer Valentin Royer 1 7 6 Vincitore: Royer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Royer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 V. Royer 15-0 30-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-15 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 V. Royer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 V. Royer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 V. Royer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-0 → 4-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 V. Royer 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 V. Royer 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

Giovanni Mpetshi Perricard vs Botic van de Zandschulp



ATP Montreal Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 2 6 3 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 6 3 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Mpetshi Perricard 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df ace 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 0-1 → 0-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Jaume Munar vs Alexander Blockx



ATP Montreal Jaume Munar Jaume Munar 0 Alexander Blockx [27] Alexander Blockx [27] 0 Vincitore: Blockx per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 2 – ore 17:00

Sebastian Baez vs Mattia Bellucci



ATP Montreal Sebastian Baez Sebastian Baez 7 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 5 3 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 4-1 → 5-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Baez 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Bellucci 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 S. Baez 0-15 15-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jacob Fearnley vs Adrian Mannarino



ATP Montreal Jacob Fearnley Jacob Fearnley 7 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 4 Vincitore: Fearnley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Fearnley 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 df 4*-2 5-2* ace 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 6-5 → 6-6 A. Mannarino 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Fearnley 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Fearnley 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 df 3-2 → 3-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Fearnley 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-0 → 2-1 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0

Juan Manuel Cerundolo vs Hamad Medjedovic



ATP Montreal Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 6 6 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 4 2 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 H. Medjedovic 15-0 ace 40-0 ace ace 5-1 → 5-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 H. Medjedovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 H. Medjedovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 H. Medjedovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Shintaro Mochizuki vs Fabian Marozsan



ATP Montreal Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 4 3 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Mochizuki 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 0-2 → 0-3 S. Mochizuki 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Mochizuki 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 df 1-2 → 1-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

🇨🇦 WTA 1000 Toronto Toronto, Canada · 4 Agosto 2026 ☀ 20°C Sereno, poi prevalentemente soleggiato · Picco 25°C CIELO Sereno nelle prime ore, poi soleggiato e prevalentemente soleggiato PIOGGIA Assente nelle ore disponibili CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 4 Agosto 03:00 ☀ 17° 04:00 ☀ 17° 05:00 ☀ 17° 06:00 ☀ 16° 07:00 ☀ 17° 08:00 ☀ 18° 09:00 ☀ 20° 10:00 ☀ 21° 12:00 ☀ 24° 14:00 ☀ 25° ✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 4 Agosto 🎾 WTA 1000 · Main Draw 2° Turno · Cemento 2T ☀ Sereno/Sole

✅ Asciutto

🎾 2° Turno

🏸 Cemento

Centre Court – ore 18:30

Sara Bejlek vs (7) Iga Swiatek Inizio 18:30



WTA Toronto Sara Bejlek Sara Bejlek 0 0 3 0 Iga Swiatek [7] Iga Swiatek [7] 0 6 6 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Sara Bejlek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Sara Bejlek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Sara Bejlek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Sara Bejlek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Sara Bejlek 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(10) Marta Kostyuk vs Katherine Sebov



WTA Toronto Marta Kostyuk [10] Marta Kostyuk [10] 0 7 6 0 Katherine Sebov Katherine Sebov 0 6 0 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Katherine Sebov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Katherine Sebov 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Katherine Sebov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Katherine Sebov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Katherine Sebov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Katherine Sebov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Katherine Sebov 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Katherine Sebov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Katherine Sebov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(1) Aryna Sabalenka vs Moyuka Uchijima Non prima 01:00



WTA Toronto Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Moyuka Uchijima Moyuka Uchijima 0 3 3 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Lanlana Tararudee vs (8) Amanda Anisimova



WTA Toronto Lanlana Tararudee Lanlana Tararudee 0 0 Amanda Anisimova [8] Amanda Anisimova [8] 0 0 Vincitore: Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Grandstand – ore 17:00

(9) Elina Svitolina vs Jessica Bouzas Maneiro Inizio 17:00



WTA Toronto Elina Svitolina [9] Elina Svitolina [9] 6 7 6 Jessica Bouzas Maneiro Jessica Bouzas Maneiro 7 6 4 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 5-0* 5*-1 6*-1 6-2* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-30 4-5 → 5-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Rebecca Sramkova vs (15) Diana Shnaider



WTA Toronto Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 2 6 1 Diana Shnaider [15] Diana Shnaider [15] 6 4 6 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Rebecca Sramkova 15-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 2-0 → 2-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Antonia Ruzic vs (19) Madison Keys



WTA Toronto Antonia Ruzic Antonia Ruzic 0 1 2 0 Madison Keys [19] Madison Keys [19] 0 6 6 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(17) Anna Kalinskaya vs McCartney Kessler Non prima 23:00



WTA Toronto Anna Kalinskaya [17] Anna Kalinskaya [17] 6 6 6 McCartney Kessler McCartney Kessler 2 7 4 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-30 5-2 → 6-2 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 0-1 → 1-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(27) Clara Tauson vs Nikola Bartunkova



WTA Toronto Clara Tauson [27] Clara Tauson [27] 0 3 4 0 Nikola Bartunkova • Nikola Bartunkova 0 6 6 0 Vincitore: Bartunkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nikola Bartunkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 18:30

Camila Osorio vs (16) Ekaterina Alexandrova Inizio 18:30



WTA Toronto Camila Osorio • Camila Osorio 0 3 6 0 Ekaterina Alexandrova [16] Ekaterina Alexandrova [16] 0 6 7 0 Vincitore: Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Osorio 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(18) Maja Chwalinska vs Talia Gibson



WTA Toronto Maja Chwalinska [18] Maja Chwalinska [18] 0 5 1 0 Talia Gibson • Talia Gibson 0 7 6 0 Vincitore: Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Talia Gibson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Maja Chwalinska 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Maja Chwalinska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Maja Chwalinska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Maja Chwalinska 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Talia Gibson 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Shuai Zhang vs (26) Jelena Ostapenko



WTA Toronto Shuai Zhang Shuai Zhang 0 6 4 Jelena Ostapenko [26] Jelena Ostapenko [26] 0 0 0 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 15-0 4-0 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Kamilla Rakhimova vs (32) Katerina Siniakova



WTA Toronto Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 0 6 6 5 Katerina Siniakova [32] • Katerina Siniakova [32] 0 7 0 2 Vincitore: Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katerina Siniakova 5-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 18:30

(31) Donna Vekic vs Viktorija Golubic Inizio 18:30



WTA Toronto Donna Vekic [31] Donna Vekic [31] 7 2 3 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 5 6 6 Vincitore: Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 1-5 → 2-5 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Elena-Gabriela Ruse vs (24) Anastasia Potapova

