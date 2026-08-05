Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Shang salva cinque match point ed elimina Rublev a Montreal: ora la sfida con Darderi. Atmane rovina il ritorno di Draper

Shang Juncheng nella foto
Shang Juncheng firma una delle vittorie più emozionanti della propria carriera al Masters 1000 di Montreal. Il ventunenne cinese ha salvato cinque match point prima di eliminare la decima testa di serie Andrey Rublev con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-6(5), dopo due ore e 44 minuti di battaglia.
Per Shang si tratta del quinto successo in carriera contro un giocatore compreso nella Top 20. Una vittoria resa ancora più significativa dal lungo periodo trascorso lontano dal circuito e dalla maniera in cui è maturata: il cinese sembrava ormai a un passo dalla sconfitta, ma è riuscito a ribaltare una situazione quasi compromessa.
Rublev serve per il match, Shang completa la rimonta
Shang aveva iniziato la partita con grande qualità, conquistando il primo set e portandosi avanti di un break anche nel secondo. Rublev, finalista del torneo canadese nel 2024, ha però reagito aumentando l’intensità da fondo campo e sfruttando alcune esitazioni del giovane avversario.
Il russo ha recuperato lo svantaggio, ha conquistato il secondo parziale e nel set decisivo si è portato sul 5-3, guadagnandosi la possibilità di servire per il match. La partita sembrava ormai indirizzata, ma Shang ha trovato le energie per strappare la battuta al numero 10 del seeding e riaprire completamente il confronto.
Il game successivo si è trasformato in una battaglia. Shang ha dovuto affrontare sette situazioni di parità e ha cancellato complessivamente
cinque match point, riuscendo infine a mantenere il servizio e a completare l’aggancio sul 5-5.
La sfida è arrivata al tie-break, dove il cinese ha conservato maggiore lucidità. Shang ha sfruttato l’entusiasmo generato dalla rimonta e ha chiuso per sette punti a cinque, festeggiando uno dei successi più prestigiosi della propria carriera.
«Sono felice soprattutto perché sono di nuovo sano»
Al termine dell’incontro Shang ha rivolto parole di grande rispetto a Rublev, con il quale ha costruito un ottimo rapporto anche fuori dal campo.
«Andrey è un grande amico, un grande combattente e un vero campione. È sempre un piacere condividere il campo con lui, come era già accaduto l’ultima volta a Hong Kong», ha dichiarato.
L’aspetto più importante per il cinese riguarda però le condizioni fisiche. Quello di Montreal è soltanto il suo secondo torneo nel circuito maggiore dallo scorso febbraio, dopo una lunga fase condizionata dagli infortuni.
«La cosa che mi rende ancora più felice è essere finalmente sano. Sto esprimendo il mio miglior tennis e sono contentissimo di trovarmi qui a Montreal», ha aggiunto.
Shang ha portato il proprio bilancio stagionale a cinque vittorie e cinque sconfitte. La classifica e i risultati del 2026 risentono inevitabilmente della lunga assenza, ma la prestazione contro Rublev conferma quanto il suo tennis possa diventare pericoloso quando il fisico gli permette di competere con continuità.
Al terzo turno il confronto con Luciano Darderi
Il prossimo avversario di Shang sarà
Luciano Darderi, numero 19 del seeding. L’italiano ha superato il secondo turno in seguito al ritiro della wild card canadese Gabriel Diallo.
Darderi conduceva per
6-4, 2-3 quando il giocatore di casa ha accusato un problema al ginocchio sinistro ed è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime. Il canadese aveva provato a continuare dopo l’intervento del fisioterapista, ma le evidenti difficoltà negli spostamenti lo hanno convinto a fermarsi.
La sfida tra Darderi e Shang si presenta particolarmente interessante. L’azzurro dovrà provare a imporre la propria intensità e a sfruttare la potenza del diritto, mentre il cinese potrà fare affidamento sul tennis aggressivo e sulla fiducia ottenuta attraverso la straordinaria rimonta contro Rublev.
Atmane rovina il ritorno di Draper
La giornata di Montreal ha registrato anche il successo di
Terence Atmane contro Jack Draper. Il mancino francese si è imposto con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2, rovinando il ritorno del britannico, assente dal torneo di Eastbourne disputato nel mese di giugno.
Atmane ha mantenuto un atteggiamento aggressivo con il diritto e ha controllato numerosi scambi dalla zona centrale del campo. Nel set decisivo ha inoltre cancellato tutte e tre le palle break affrontate, evitando che Draper potesse riaprire la partita.
Il britannico è apparso molto provato durante il cambio di campo sull’1-4 nella terza frazione, lasciandosi andare all’emozione dopo i numerosi problemi fisici che ne hanno condizionato la stagione. Il rientro non ha prodotto il risultato sperato, ma aver completato l’incontro rappresenta comunque un primo passo nel percorso verso il recupero della migliore condizione.
Avanzano Tsitsipas e Griekspoor
Stefanos Tsitsipas ha superato il qualificato statunitense Martin Damm per 6-4, 6-4. L’ex numero tre mondiale, passato attraverso le qualificazioni, affronterà ora il brasiliano João Fonseca, ventiduesima testa di serie.
Successo anche per
Tallon Griekspoor, capace di eliminare Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6(5), 7-5. L’olandese sfiderà al prossimo turno la prima testa di serie Alexander Zverev.
Il tedesco conduce per 9-2 nei precedenti, ma Griekspoor ha spesso dimostrato di poterlo mettere in difficoltà. A prendersi la scena della giornata è stato però Shang:
cinque match point annullati, Rublev eliminato e un nuovo esame contro Darderi per confermare che il suo ritorno può diventare una delle storie più interessanti del torneo canadese.
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada · 4 Agosto 2026
☀
18°C
Prevalentemente sereno, poi soleggiato · Picco 26°C
CIELO
Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato
PIOGGIA
Assente nelle ore disponibili
CAMPO
Cemento
Andamento della giornata — 4 Agosto
02:00
☀
18°
03:00
☀
17°
04:00
☀
17°
05:00
☀
17°
06:00
☀
17°
07:00
☀
18°
08:00
⛅
19°
09:00
☀
21°
11:00
☀
24°
13:00
☀
26°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
☀ Sereno/Sole
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Martin Damm vs Stefanos Tsitsipas
ATP Montreal
Martin Damm
4
4
Stefanos Tsitsipas
6
6
Vincitore: Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
4-5 → 4-6
M. Damm
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
M. Damm
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
2-4 → 2-5
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Damm
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-2 → 2-3
S. Tsitsipas
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Damm
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-0 → 2-1
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Tsitsipas
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
ace
40-30
4-5 → 4-6
M. Damm
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 4-5
S. Tsitsipas
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
M. Damm
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
M. Damm
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
M. Damm
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Zachary Svajda
vs Denis Shapovalov
ATP Montreal
Zachary Svajda
0
4
6
3
Denis Shapovalov
•
0
6
4
0
Vincitore: Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Shapovalov
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Z. Svajda
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
D. Shapovalov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Z. Svajda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-1 → 3-2
D. Shapovalov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Shapovalov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
D. Shapovalov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
D. Shapovalov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Shapovalov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
D. Shapovalov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Z. Svajda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Terence Atmane
vs Jack Draper
ATP Montreal
Terence Atmane
6
2
6
Jack Draper
3
6
2
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Atmane
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-1 → 3-1
J. Draper
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
J. Draper
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Atmane
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
T. Atmane
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Draper
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
4-3 → 5-3
J. Draper
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 3-3
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-2 → 3-2
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
J. Draper
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
T. Atmane
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Frances Tiafoe
vs Marin Cilic (Non prima 01:00)
ATP Montreal
Frances Tiafoe [15]
5
6
6
Marin Cilic
7
2
2
Vincitore: Tiafoe
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
F. Tiafoe
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-1 → 5-1
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
3-1 → 4-1
M. Cilic
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
2-0 → 2-1
M. Cilic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cilic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-2 → 4-2
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. Cilic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
F. Tiafoe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Cilic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Tiafoe
0-15
15-15
15-30
df
15-40
5-6 → 5-7
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
F. Tiafoe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
M. Cilic
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
F. Tiafoe
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-3 → 3-3
F. Tiafoe
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Luciano Darderi
vs Gabriel Diallo
ATP Montreal
Luciano Darderi [19]
•
15
6
2
Gabriel Diallo
0
4
3
Vincitore: Darderi
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
L. Darderi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
G. Diallo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Rogers Court – ore 17:00
Hubert Hurkacz vs Marcos Giron
ATP Montreal
Hubert Hurkacz
7
4
6
Marcos Giron
5
6
2
Vincitore: Hurkacz
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Hurkacz
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
4-2 → 5-2
M. Giron
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
M. Giron
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
H. Hurkacz
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
2-0 → 3-0
M. Giron
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giron
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
H. Hurkacz
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
H. Hurkacz
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Hurkacz
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
5-5 → 6-5
M. Giron
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-4 → 5-5
H. Hurkacz
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-4 → 5-4
M. Giron
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
H. Hurkacz
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
ace
2-2 → 3-2
H. Hurkacz
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
M. Giron
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Daniel Merida
vs Liam Draxl
ATP Montreal
Daniel Merida
3
6
6
Liam Draxl
6
4
4
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
D. Merida
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
D. Merida
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-2 → 4-2
D. Merida
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
D. Merida
0-15
15-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-0 → 2-1
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
D. Merida
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Juncheng Shang
vs Andrey Rublev
ATP Montreal
Juncheng Shang
7
4
7
Andrey Rublev [10]
5
6
6
Vincitore: Shang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Shang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
J. Shang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
J. Shang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
A. Rublev
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
4-4 → 4-5
J. Shang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
A. Rublev
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
1-3 → 2-3
J. Shang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Shang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Rublev
15-0
ace
15-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-5 → 6-5
J. Shang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. Shang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Rublev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
J. Shang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
A. Rublev
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Rublev
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
James Duckworth
vs Alex de Minaur (Non prima 00:00)
ATP Montreal
James Duckworth
2
6
Alex de Minaur [3]
6
7
Vincitore: de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
A. de Minaur
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
J. Duckworth
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Duckworth
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-3 → 3-3
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. de Minaur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-1 → 0-2
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 0-1
Flavio Cobolli
vs Yannick Hanfmann
ATP Montreal
Flavio Cobolli [6]
6
6
Yannick Hanfmann
7
7
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Y. Hanfmann
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
4-5 → 5-5
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
ace
4-5*
6-6 → 6-7
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Y. Hanfmann
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
3-4 → 4-4
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
F. Cobolli
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
1-3 → 1-4
Y. Hanfmann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 17:00
Duncan Chan vs Thiago Agustin Tirante
ATP Montreal
Duncan Chan
3
6
6
Thiago Agustin Tirante
6
1
7
Vincitore: Tirante
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
D. Chan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-6 → 6-6
T. Agustin Tirante
5-5 → 5-6
D. Chan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
T. Agustin Tirante
4-4 → 4-5
D. Chan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
T. Agustin Tirante
4-2 → 4-3
T. Agustin Tirante
2-2 → 3-2
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
T. Agustin Tirante
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-1 → 5-1
T. Agustin Tirante
2-1 → 3-1
D. Chan
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
T. Agustin Tirante
1-0 → 1-1
D. Chan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Agustin Tirante
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
T. Agustin Tirante
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
D. Chan
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
T. Agustin Tirante
1-1 → 1-2
T. Agustin Tirante
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Alexei Popyrin
vs Roman Andres Burruchaga
ATP Montreal
Alexei Popyrin
4
7
6
Roman Andres Burruchaga
6
5
3
Vincitore: Popyrin
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-2 → 5-3
R. Andres Burruchaga
3-2 → 4-2
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
2-1 → 2-2
A. Popyrin
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
1-0 → 1-1
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Andres Burruchaga
6-5 → 7-5
A. Popyrin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
5-5 → 6-5
R. Andres Burruchaga
5-4 → 5-5
A. Popyrin
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
4-4 → 5-4
R. Andres Burruchaga
3-4 → 4-4
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
1-3 → 2-3
R. Andres Burruchaga
1-2 → 1-3
A. Popyrin
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
30-40
1-1 → 1-2
R. Andres Burruchaga
1-0 → 1-1
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-5 → 4-6
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
R. Andres Burruchaga
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
R. Andres Burruchaga
2-3 → 2-4
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-2 → 1-3
A. Popyrin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
1-1 → 1-2
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Lorenzo Sonego
vs Tallon Griekspoor
ATP Montreal
Lorenzo Sonego
6
5
Tallon Griekspoor
7
7
Vincitore: Griekspoor
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-4 → 5-5
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
30-30
df
2-3 → 3-3
L. Sonego
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
df
2-2 → 2-3
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
T. Griekspoor
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-4 → 4-5
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-4 → 4-4
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
1-2 → 2-2
T. Griekspoor
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Jiri Lehecka
vs Vit Kopriva
ATP Montreal
Jiri Lehecka [8]
6
6
Vit Kopriva
4
2
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
5-2 → 6-2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
J. Lehecka
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
4-3 → 5-3
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
V. Kopriva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
V. Kopriva
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Brandon Nakashima
vs Daniel Altmaier (Non prima 00:00)
ATP Montreal
Brandon Nakashima [28]
6
6
Daniel Altmaier
2
1
Vincitore: Nakashima
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-1 → 4-1
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Nakashima
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
B. Nakashima
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
ace
3-1 → 4-1
D. Altmaier
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Court 9 – ore 17:00
Adam Walton vs Jenson Brooksby
ATP Montreal
Adam Walton
3
4
Jenson Brooksby
6
6
Vincitore: Brooksby
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Brooksby
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-5 → 4-6
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Brooksby
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Walton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
J. Brooksby
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
J. Brooksby
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Walton
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
J. Brooksby
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Pablo Carreno Busta
vs Valentin Royer
ATP Montreal
Pablo Carreno Busta
6
5
2
Valentin Royer
1
7
6
Vincitore: Royer
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
P. Carreno Busta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
30-15
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
V. Royer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
P. Carreno Busta
1-1 → 1-2
V. Royer
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
V. Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
V. Royer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
P. Carreno Busta
2-2 → 3-2
V. Royer
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Royer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
P. Carreno Busta
4-1 → 5-1
P. Carreno Busta
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
V. Royer
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
P. Carreno Busta
1-0 → 2-0
Giovanni Mpetshi Perricard
vs Botic van de Zandschulp
ATP Montreal
Giovanni Mpetshi Perricard
2
6
3
Botic van de Zandschulp
6
3
6
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
G. Mpetshi Perricard
2-5 → 3-5
B. van de Zandschulp
2-4 → 2-5
G. Mpetshi Perricard
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
2-3 → 2-4
B. van de Zandschulp
2-2 → 2-3
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
B. van de Zandschulp
1-1 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
ace
0-1 → 1-1
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
B. van de Zandschulp
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
B. van de Zandschulp
4-1 → 4-2
G. Mpetshi Perricard
3-1 → 4-1
B. van de Zandschulp
2-1 → 3-1
G. Mpetshi Perricard
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
B. van de Zandschulp
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
2-5 → 2-6
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
B. van de Zandschulp
2-3 → 2-4
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
0-1 → 0-2
G. Mpetshi Perricard
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Jaume Munar
vs Alexander Blockx
ATP Montreal
Jaume Munar
0
Alexander Blockx [27]
0
Vincitore: Blockx per walkover
Court 2 – ore 17:00
Sebastian Baez vs Mattia Bellucci
ATP Montreal
Sebastian Baez
7
6
Mattia Bellucci
5
3
Vincitore: Baez
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Baez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
M. Bellucci
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
df
4-1 → 5-1
S. Baez
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Baez
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bellucci
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
6-5 → 7-5
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-2 → 3-3
S. Baez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
M. Bellucci
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
ace
2-1 → 2-2
Jacob Fearnley
vs Adrian Mannarino
ATP Montreal
Jacob Fearnley
7
6
Adrian Mannarino
6
4
Vincitore: Fearnley
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
J. Fearnley
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
J. Fearnley
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
df
4*-2
5-2*
ace
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
J. Fearnley
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
6-5 → 6-6
A. Mannarino
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
J. Fearnley
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-5 → 5-5
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
J. Fearnley
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
df
3-2 → 3-3
A. Mannarino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
J. Fearnley
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Mannarino
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
df
2-0 → 2-1
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
0-0 → 1-0
Juan Manuel Cerundolo
vs Hamad Medjedovic
ATP Montreal
Juan Manuel Cerundolo
6
6
Hamad Medjedovic
4
2
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
5-2 → 6-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
H. Medjedovic
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
J. Manuel Cerundolo
2-1 → 3-1
H. Medjedovic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. Manuel Cerundolo
1-0 → 2-0
H. Medjedovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-4 → 6-4
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
H. Medjedovic
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
H. Medjedovic
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
Shintaro Mochizuki
vs Fabian Marozsan
ATP Montreal
Shintaro Mochizuki
4
3
Fabian Marozsan
6
6
Vincitore: Marozsan
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
0-2 → 0-3
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
S. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
F. Marozsan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada · 4 Agosto 2026
☀
20°C
Sereno, poi prevalentemente soleggiato · Picco 25°C
CIELO
Sereno nelle prime ore, poi soleggiato e prevalentemente soleggiato
PIOGGIA
Assente nelle ore disponibili
CAMPO
Cemento
Andamento della giornata — 4 Agosto
03:00
☀
17°
04:00
☀
17°
05:00
☀
17°
06:00
☀
16°
07:00
☀
17°
08:00
☀
18°
09:00
☀
20°
10:00
☀
21°
12:00
☀
24°
14:00
☀
25°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 4 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
☀ Sereno/Sole
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:30
Sara Bejlek vs (7) Iga Swiatek Inizio 18:30
WTA Toronto
Sara Bejlek
0
0
3
0
Iga Swiatek [7]
0
6
6
0
Vincitore: Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Sara Bejlek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Iga Swiatek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Sara Bejlek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Sara Bejlek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
(10) Marta Kostyuk
vs Katherine Sebov
WTA Toronto
Marta Kostyuk [10]
0
7
6
0
Katherine Sebov
0
6
0
0
Vincitore: Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katherine Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Marta Kostyuk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Katherine Sebov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
6-4*
6-6 → 7-6
Katherine Sebov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Katherine Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Marta Kostyuk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Katherine Sebov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(1) Aryna Sabalenka
vs Moyuka Uchijima Non prima 01:00
WTA Toronto
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Moyuka Uchijima
0
3
3
0
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Lanlana Tararudee
vs (8) Amanda Anisimova
WTA Toronto
Lanlana Tararudee
0
0
Amanda Anisimova [8]
0
0
Vincitore: Anisimova
Grandstand – ore 17:00
(9) Elina Svitolina vs Jessica Bouzas Maneiro Inizio 17:00
WTA Toronto
Elina Svitolina [9]
6
7
6
Jessica Bouzas Maneiro
7
6
4
Vincitore: Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Jessica Bouzas Maneiro
5-2 → 5-3
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Jessica Bouzas Maneiro
3-0 → 4-0
Jessica Bouzas Maneiro
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
5-0*
5*-1
6*-1
6-2*
6-3*
6*-4
6-6 → 7-6
Elina Svitolina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 6-6
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Elina Svitolina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
1*-3
1*-4
2-4*
2-5*
2*-6
3*-6
4-6*
5-6*
6-6 → 6-7
Jessica Bouzas Maneiro
5-6 → 6-6
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Jessica Bouzas Maneiro
4-3 → 4-4
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Jessica Bouzas Maneiro
1-2 → 1-3
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-1 → 1-1
Elina Svitolina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Rebecca Sramkova
vs (15) Diana Shnaider
WTA Toronto
Rebecca Sramkova
2
6
1
Diana Shnaider [15]
6
4
6
Vincitore: Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Rebecca Sramkova
0-5 → 1-5
Rebecca Sramkova
0-3 → 0-4
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Rebecca Sramkova
0-1 → 0-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Rebecca Sramkova
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Diana Shnaider
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Antonia Ruzic
vs (19) Madison Keys
WTA Toronto
Antonia Ruzic
0
1
2
0
Madison Keys [19]
0
6
6
0
Vincitore: Keys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Madison Keys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Antonia Ruzic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Madison Keys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Madison Keys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Antonia Ruzic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Madison Keys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Madison Keys
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(17) Anna Kalinskaya
vs McCartney Kessler Non prima 23:00
WTA Toronto
Anna Kalinskaya [17]
6
6
6
McCartney Kessler
2
7
4
Vincitore: Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
McCartney Kessler
5-4 → 6-4
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
McCartney Kessler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
2-2*
2-3*
2*-4
3*-4
3-5*
3-6*
6-6 → 6-7
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
McCartney Kessler
4-2 → 4-3
McCartney Kessler
3-1 → 3-2
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
McCartney Kessler
1-1 → 2-1
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
McCartney Kessler
4-2 → 5-2
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
McCartney Kessler
3-1 → 4-1
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
McCartney Kessler
1-1 → 2-1
McCartney Kessler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(27) Clara Tauson
vs Nikola Bartunkova
WTA Toronto
Clara Tauson [27]
0
3
4
0
Nikola Bartunkova
•
0
6
6
0
Vincitore: Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Clara Tauson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Nikola Bartunkova
2-3 → 3-3
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Nikola Bartunkova
2-2 → 2-3
Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Nikola Bartunkova
2-0 → 2-1
Nikola Bartunkova
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 18:30
Camila Osorio vs (16) Ekaterina Alexandrova Inizio 18:30
WTA Toronto
Camila Osorio
•
0
3
6
0
Ekaterina Alexandrova [16]
0
6
7
0
Vincitore: Alexandrova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
3*-3
3*-4
3-5*
3-6*
6-6 → 6-7
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Ekaterina Alexandrova
5-5 → 5-6
Camila Osorio
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Ekaterina Alexandrova
5-3 → 5-4
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(18) Maja Chwalinska
vs Talia Gibson
WTA Toronto
Maja Chwalinska [18]
0
5
1
0
Talia Gibson
•
0
7
6
0
Vincitore: Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maja Chwalinska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Maja Chwalinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Shuai Zhang
vs (26) Jelena Ostapenko
WTA Toronto
Shuai Zhang
0
6
4
Jelena Ostapenko [26]
0
0
0
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
3-0 → 4-0
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Kamilla Rakhimova
vs (32) Katerina Siniakova
WTA Toronto
Kamilla Rakhimova
0
6
6
5
Katerina Siniakova [32]
•
0
7
0
2
Vincitore: Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova
3-1 → 3-2
Kamilla Rakhimova
2-1 → 3-1
Katerina Siniakova
1-1 → 2-1
Kamilla Rakhimova
1-0 → 1-1
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kamilla Rakhimova
5-0 → 6-0
Katerina Siniakova
4-0 → 5-0
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
1*-4
1-5*
1-6*
6-6 → 6-7
Katerina Siniakova
5-6 → 6-6
Kamilla Rakhimova
5-5 → 5-6
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Kamilla Rakhimova
2-4 → 3-4
Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Kamilla Rakhimova
1-1 → 1-2
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 18:30
(31) Donna Vekic vs Viktorija Golubic Inizio 18:30
WTA Toronto
Donna Vekic [31]
7
2
3
Viktorija Golubic
5
6
6
Vincitore: Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Donna Vekic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Viktorija Golubic
2-3 → 2-4
Donna Vekic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Donna Vekic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Viktorija Golubic
4-3 → 4-4
Donna Vekic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Viktorija Golubic
1-2 → 2-2
Donna Vekic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Elena-Gabriela Ruse
vs (24) Anastasia Potapova
WTA Toronto
Elena-Gabriela Ruse
0
4
2
0
Anastasia Potapova [24]
•
0
6
6
0
Vincitore: Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
2-5 → 2-6
Elena-Gabriela Ruse
2-4 → 2-5
Anastasia Potapova
2-3 → 2-4
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Elena-Gabriela Ruse
0-2 → 1-2
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Elena-Gabriela Ruse
4-4 → 4-5
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Elena-Gabriela Ruse
3-3 → 4-3
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Anastasia Potapova
1-2 → 1-3
Elena-Gabriela Ruse
1-1 → 1-2
Anastasia Potapova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Elena-Gabriela Ruse
0-0 → 1-0
Non sentivo il termine “carrozzata” dai titoli di coda di Ragazzo di Campagna”. 😆 😆 😆
2 considerazioni..
La prima è che trovo incredibile che Shang, dopo un lungo infortunio, riesca a giocare già cosi’ bene…
la seconda la rivolgo ad Aliassime, che starà iniziando a fare gli scongiuri.. 2 ritiri, 2 canadesi.. per giunta nel torneo di casa!
Sonego non havgiocato male, ma non ha più quella spinta interiore che gli permetteva di supplire a certi suoi limiti tecnici. Vediamo come finirà l’anno, ma non credo in prospettive migliori dello stare in top 80/100.
@ luis (#4662591)
Se invece di allenarti vai a Ibiza e giustamente vai a f..a poi non puoi pretendere dopo 4 giorni di allenamento di brillare. Un turno normale rientro post vacanza e pagarsi la vacanza fatta. Se guardavate la sua faccia e le sue espressioni anche durante le interruzioni sembra che dica: “keppalle non ne ho più voglia e mi tocca giocà”
il padre sponsorizza uno degli innumerevoli banner
@ Gaz (#4662566)
Molti pollici SU
Ma nemmeno lui ha questa convinzione. Non e’ piu’ tornato quello del 22..e neanche quello della fase estiva 24. Troppi,troppi infortuni. A volte gioca proprio con quella paura. La cosa importante e’ che giochi, si diverta e non si faccia piu’ male. Se riesce a stare nei 50 va benissimo cosi’.
Sperare che Berrettini possa ritornare in top10 è utopia
Davvero inspiegabile la sconfitta di Berrettini contro navone che quest’anno ha perso tutti gli incontri contro gli italiani (compreso berrettini). Comincio a temere che le possibilità di rivedere il berrettini top 10 siano ormai definitivamente svanite.
Da oltre un paio di anni ho iniziato a temere che una certa carriera per la Andreescu fosse definitivamente finita,non prima,a coloro che fino a qualche settimana fa speravano e si attendevano ancora una ripresa ho spiegato l’evidente e visibile involuzione fisica,fibrosa muscolare e tonicità, prima di Roma o successivamente dopo riportai i dati dei vincenti di un recente match contro Bencic,a confronto della semifinale US Open 2019, questo lo riportai come dato solamente per gli altri,ma personalmente,da troppo tempo,era già evidente che giocava a tamburello,non ce la faceva più a frustare la palla.
Sono rimasto un po interdetto quando di recente ho sentito la sua intervista dove si diceva credente di poter vincere ancora uno slam,la ragazza ha fatto fatica e fa fatica anche in ITF 75-50.
Questo dovevo riportarlo nella settimana del torneo canadese,che con questa uscita immediata segna proprio un’equivocabile ammainare.
Beh la Eala è molto ben carrozzata 😎
Credo che sia la prima volta che concordo, però gli articoli su Raducanu raccolgono il meglio dei MdF 😛
Comunque un articolo sul primo 500 della Eala lo hanno fatto, sia pure in concorso con Fritz.
Si può spiegare questa ossessione di Livetennis per la Raducanu? Mentre,in contrasto, c’è una grossa lacuna di informazioni, curiosità, notizie,su tutte le altre tenniste.
È veramente un peccato che il successo storico della Eala in un 500 non sia stato immortalato da una pagina a lei dedicata,di cui indubbiamente meritava la dedica, sembrerebbe però meglio per loro, evidentemente,continuare a mandare articoli su Raducanu.
A questo punto se l’ATP ha così tanto bisogno di spingere i 1000 che lo faccia pure ma che almeno cancelli i mandatory dal ranking system.
Così le opportunità di guadagno ci sono e diventa una libera scelta dei giocatori decidere dove, quanto e quando spremersi
grazie all’improvvido GAUDENZI e alla sua sconsiderata scelta di fare i 1000 a 2 settimane, l’atp canadese di fatto sta diventando un 500. per il secondo anno consecutivo sinner, alcaraz e djoko non partecipano e gli ultimi 2 non ci sono andati nemmeno l’anno prima. non c’è che dire, bella mossa gaudenzi!
A parte gli italiani (commentati nell’articolo a loro dedicato) sono curioso di vedere il livello di Draper, nella speranza che il braccio regga tutto il torneo…
…forza Jack!!!