Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 05 Agosto 2026

05/08/2026 08:05 3 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

CAN Masters 1000 Montreal – hard
R64 Mejia COL – Musetti ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Marozsan HUN – Arnaldi ITA Non prima 21:30

Il match deve ancora iniziare



POL CH 75 Grodzisk Mazowiecki – hard
R16 Ribecai ITA – Berkieta POL 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Durasovic NOR – Guerrieri ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



USA CH 75 Lexington – hard
R16 Shelbayh JOR – Cina ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



BUL CH 50 Plovdiv – terra
R16 Carboni ITA/Uzhylovskyi UKR – Basel ARG/Ribero ARG 2° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Loureiro BRA/Ribeiro BRA – Aboian ARG/Agostini ITA 3° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Radovanovic SRB/Rolland De Ravel FRA – Angelini ITA/Caniato ITA 4° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

pablito 05-08-2026 11:16

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da omerjno
Musetti dovrà fare attenzione a Mejia che ha sconfitto
il fenomeno Andaluce( a detta di molti prossimo numero 1, l’ennesimo!)

Purtroppo Landaluce è rimasto praticamente “spento” dopo lo swing sul clay

“Farolito apagado”… 😉

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+1: Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 05-08-2026 09:05

Scritto da omerjno
Musetti dovrà fare attenzione a Mejia che ha sconfitto
il fenomeno Andaluce( a detta di molti prossimo numero 1, l’ennesimo!)

Purtroppo Landaluce è rimasto praticamente “spento” dopo lo swing sul clay 🙁

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omerjno 05-08-2026 08:29

Musetti dovrà fare attenzione a Mejia che ha sconfitto
il fenomeno Andaluce( a detta di molti prossimo numero 1, l’ennesimo!)

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