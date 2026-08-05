Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 05 Agosto 2026
Masters 1000 Montreal – hard
R64 Mejia – Musetti Inizio 17:00
R64 Marozsan – Arnaldi Non prima 21:30
CH 75 Grodzisk Mazowiecki – hard
R16 Ribecai – Berkieta 3° inc. ore 10:00
R16 Durasovic – Guerrieri 2° inc. ore 10:00
CH 75 Lexington – hard
R16 Shelbayh – Cina Non prima 18:00
CH 50 Plovdiv – terra
R16 Carboni /Uzhylovskyi – Basel /Ribero 2° inc. ore 14:00
R16 Loureiro /Ribeiro – Aboian /Agostini 3° inc. ore 14:00
R16 Radovanovic /Rolland De Ravel – Angelini /Caniato 4° inc. ore 14:00
TAG: Italiani in campo
3 commenti
“Farolito apagado”… 😉
Purtroppo Landaluce è rimasto praticamente “spento” dopo lo swing sul clay 🙁
Musetti dovrà fare attenzione a Mejia che ha sconfitto
il fenomeno Andaluce( a detta di molti prossimo numero 1, l’ennesimo!)