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Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Musetti e Arnaldi (LIVE)

05/08/2026 08:48 3 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🇨🇦
Masters 1000 Montreal
Montreal, Canada  ·  5 Agosto 2026

21°C
Sereno, poi nuvole intermittenti  ·  Picco 28°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi sole e nuvole intermittenti dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 5 Agosto
03:00
21°
04:00
20°
05:00
20°
06:00
20°
07:00
20°
08:00
21°
09:00
22°
10:00
24°
12:00
27°
14:00
28°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
ATP Masters 1000 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅  Sereno/Nubi
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Stefanos Tsitsipas GRE vs Joao Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Ben Shelton USA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev GER vs Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Gael Monfils FRA

Il match deve ancora iniziare



Rogers Court – ore 17:00
Nicolas Mejia COL vs Lorenzo Musetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud NOR vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Taylor Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Botic van de Zandschulp NED (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Valentin Vacherot MON vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Arthur Fils FRA

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Corentin Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs Terence Atmane FRA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – ore 17:00
Zizou Bergs BEL vs Sebastian Baez ARG
Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Cameron Norrie GBR (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz POL vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Francisco Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Nuno Borges POR vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB vs Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Alexei Popyrin AUS

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Matteo Arnaldi ITA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 1000 Toronto
Toronto, Canada  ·  5 Agosto 2026

21°C
Sereno e prevalentemente soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi parzialmente e prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 5 Agosto
03:00
17°
04:00
17°
05:00
17°
06:00
16°
07:00
16°
08:00
17°
09:00
18°
10:00
20°
12:00
22°
14:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
WTA 1000 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
☀  Sereno/Sole
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:30
Daria Kasatkina AUS vs (2) Elena Rybakina KAZ Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare

Kayla Day USA vs (4) Coco Gauff USA

Il match deve ancora iniziare

Renata Zarazua MEX vs (30) Leylah Fernandez CAN Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs (25) Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 17:00
(28) Ann Li USA vs Kayla Cross CAN Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(3) Jessica Pegula USA vs Magdalena Frech POL

Il match deve ancora iniziare

(5) Mirra Andreeva RUS vs Karolina Pliskova CZE

Il match deve ancora iniziare

Panna Udvardy HUN vs (11) Naomi Osaka JPN Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Linda Noskova CZE vs Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 18:30
Sloane Stephens USA vs (12) Belinda Bencic SUI Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare

(13) Iva Jovic USA vs Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare

(29) Maria Sakkari GRE vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

Liudmila Samsonova RUS vs (22) Barbora Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 18:30
(21) Marie Bouzkova CZE vs Taylor Townsend USA Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare

Alina Korneeva RUS vs (23) Emma Navarro USA

Il match deve ancora iniziare

(20) Elise Mertens BEL vs Anna Bondar HUN

Il match deve ancora iniziare

(14) Sorana Cirstea ROU vs Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Giuliano da Viareggio (Guest) 05-08-2026 10:49

Scritto da Jack1
Speriamo in una giornata migliore oggi per i nostri colori, che ieri a parte il ritiro di Diallo, è stata abbastanza funesta. Almeno 2 che passino il turno.

HUM, SU ARNALDI HO MOLTI DUBBI……..

 3
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Jack1 05-08-2026 09:45

Speriamo in una giornata migliore oggi per i nostri colori, che ieri a parte il ritiro di Diallo, è stata abbastanza funesta. Almeno 2 che passino il turno.

 2
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JannikUberAlles 05-08-2026 09:02

Un programma molto interessante, con la discesa in campo dei “pezzi grossi” del tabellone, da Zverev alla Noskova, da FAA a Rybakina.

Poi altre “stelle” nel tabellone maschile e femminile: Fritz, Mirra Andreeva, …

…anche i “nostri” Musetti (che dovrebbe o potrebbe vincere) ed Arnaldi, che vedo “sfavorito” e spero mi possa sorprendere 😉

 1
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