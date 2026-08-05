Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Musetti e Arnaldi (LIVE)
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Sereno, poi nuvole intermittenti · Picco 28°C
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Stefanos Tsitsipas vs Joao Fonseca
Jenson Brooksby vs Ben Shelton
Alexander Zverev vs Tallon Griekspoor
Titouan Droguet vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 01:00)
Learner Tien vs Gael Monfils
Rogers Court – ore 17:00
Nicolas Mejia vs Lorenzo Musetti
Casper Ruud vs Juan Manuel Cerundolo
Thiago Agustin Tirante vs Taylor Fritz
Daniil Medvedev vs Botic van de Zandschulp (Non prima 00:00)
Valentin Royer vs Tommy Paul
Court 5 – ore 17:00
Valentin Vacherot vs Mariano Navone
Zachary Svajda vs Arthur Fils
Rafael Jodar vs Corentin Moutet
Karen Khachanov vs Terence Atmane (Non prima 21:30)
Jacob Fearnley vs Jakub Mensik
Court 9 – ore 17:00
Zizou Bergs vs Sebastian Baez
Ignacio Buse vs Cameron Norrie (Non prima 18:30)
Hubert Hurkacz vs Alejandro Tabilo
Alex Michelsen vs Francisco Cerundolo
Ugo Humbert vs Daniel Merida
Court 2 – ore 17:00
Nuno Borges vs Tomas Martin Etcheverry
Miomir Kecmanovic vs Arthur Rinderknech
Raphael Collignon vs Alexei Popyrin
Fabian Marozsan vs Matteo Arnaldi (Non prima 21:30)
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Sereno e prevalentemente soleggiato · Picco 24°C
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🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:30
Daria Kasatkina vs (2) Elena Rybakina Inizio 18:30
Kayla Day vs (4) Coco Gauff
Renata Zarazua vs (30) Leylah Fernandez Non prima 01:00
Alycia Parks vs (25) Alexandra Eala
Grandstand – ore 17:00
(28) Ann Li vs Kayla Cross Inizio 17:00
(3) Jessica Pegula vs Magdalena Frech
(5) Mirra Andreeva vs Karolina Pliskova
Panna Udvardy vs (11) Naomi Osaka Non prima 23:00
(6) Linda Noskova vs Caty McNally
Court 1 – ore 18:30
Sloane Stephens vs (12) Belinda Bencic Inizio 18:30
(13) Iva Jovic vs Magda Linette
(29) Maria Sakkari vs Zeynep Sonmez
Liudmila Samsonova vs (22) Barbora Krejcikova
Court 4 – ore 18:30
(21) Marie Bouzkova vs Taylor Townsend Inizio 18:30
Alina Korneeva vs (23) Emma Navarro
(20) Elise Mertens vs Anna Bondar
(14) Sorana Cirstea vs Maya Joint
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3 commenti
HUM, SU ARNALDI HO MOLTI DUBBI……..
Speriamo in una giornata migliore oggi per i nostri colori, che ieri a parte il ritiro di Diallo, è stata abbastanza funesta. Almeno 2 che passino il turno.
Un programma molto interessante, con la discesa in campo dei “pezzi grossi” del tabellone, da Zverev alla Noskova, da FAA a Rybakina.
Poi altre “stelle” nel tabellone maschile e femminile: Fritz, Mirra Andreeva, …
…anche i “nostri” Musetti (che dovrebbe o potrebbe vincere) ed Arnaldi, che vedo “sfavorito” e spero mi possa sorprendere 😉