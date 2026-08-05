Sonego si arrende a Griekspoor a Montreal: fatali il tie-break e il finale del secondo set

Si interrompe al primo turno il cammino di Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Montreal. L’azzurro è stato sconfitto da Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6(5), 7-5, al termine di una partita complicata, imperfetta e rimasta in equilibrio fino agli ultimi punti.

Per lunghi tratti nessuno dei due è riuscito a imporre con continuità il proprio tennis. Il confronto è così avanzato punto dopo punto, senza che uno dei contendenti riuscisse a costruire un vantaggio stabile. A fare la differenza sono state la maggiore lucidità dell’olandese nel tie-break del primo set e la sua improvvisa accelerazione nelle battute conclusive del secondo.

Un primo set bloccato e senza break

La prima frazione è durata circa un’ora ed è stata caratterizzata da un equilibrio quasi assoluto. Entrambi hanno faticato a entrare completamente in ritmo, ma Griekspoor ha protetto con efficacia i propri turni di battuta, ottenendo il 91% dei punti giocati con la seconda di servizio.

Sonego ha provato a cambiare frequentemente registro e traiettorie, alternando accelerazioni, rovesci in slice e palle corte. Il piemontese ha chiuso il parziale con dieci vincenti e sei ace, numeri che gli hanno permesso di rimanere agganciato all’avversario anche nei momenti più delicati.

La situazione più complicata è arrivata nel decimo game, durato oltre sette minuti. Sonego ha dovuto cancellare due set point, riuscendo a difendere il servizio e a prolungare la frazione fino al tie-break.

Lo smash sbagliato che cambia il tie-break

Anche il gioco decisivo è rimasto a lungo combattuto. L’episodio determinante è arrivato sul 4-2 per Griekspoor, quando Sonego ha sbagliato un comodo smash, disturbato anche dal vento e dal sole. L’errore ha consegnato all’olandese il punto del 5-2 e un margine diventato decisivo.

L’azzurro non si è arreso ed è riuscito a recuperare fino al 6-5, ma Griekspoor ha trasformato la seconda opportunità chiudendo il tie-break per 7 punti a 5. Un epilogo particolarmente amaro per Sonego, che aveva avuto le occasioni per portare il parziale dalla propria parte.

La reazione di Sonego nel secondo set

La perdita del primo set avrebbe potuto condizionare pesantemente l’italiano, che invece è tornato in campo con il consueto atteggiamento combattivo. Griekspoor ha ottenuto il primo break portandosi sul 3-2, ma Sonego ha reagito immediatamente, recuperando lo svantaggio e ristabilendo la parità.

Il piemontese è riuscito successivamente anche a procurarsi un’opportunità per conquistare il set. Griekspoor ha però annullato la chance con un grande diritto da fondo campo, dando inizio alla sequenza che avrebbe deciso definitivamente l’incontro.

Otto punti consecutivi spostano l’inerzia

Nel momento di maggiore pressione, l’olandese ha improvvisamente alzato il livello. Griekspoor ha messo insieme un parziale di otto punti consecutivi, trovando accelerazioni sempre più precise e togliendo progressivamente spazio e tempo all’avversario.

Sonego ha provato a opporsi, ma davanti alla qualità dei colpi dell’olandese non ha potuto fare altro che sorridere incredulo. Griekspoor ha completato l’allungo e chiuso la partita sul 7-5, presentandosi poi a rete per ricevere i complimenti dell’azzurro.

Resta il rammarico per una sfida decisa da pochissimi episodi. Sonego ha mostrato varietà, carattere e capacità di reagire dopo la perdita del primo set, ma non è riuscito a concretizzare le opportunità avute. Griekspoor è stato più lucido nei passaggi decisivi e ha meritato il successo grazie a un finale di partita di altissimo livello.

ATP Montreal Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 5 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 7 7 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 df 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi