La situazione dei giocatori italiani impegnati nel circuito ATP-WTA-Challenger dal 10 al 16 Agosto 2026

🇮🇹 RIEPILOGO GENERALE

ATP MASTERS 1000 CINCINNATI

7 italiani nel tabellone principale •

1 italiano nelle qualificazioni •

1 italiano alternate delle qualificazioni

WTA 1000 CINCINNATI

2 italiane nel tabellone principale

ATP CHALLENGER

5 italiani nel tabellone principale di Todi •

1 alternate a Todi •

2 italiani nel tabellone principale di Brownsburg •

1 italiano nel tabellone principale di Amburgo •

1 italiano nel tabellone principale di Astana

TOTALE

19 giocatori italiani ammessi tra tabelloni principali e qualificazioni •

2 posizioni da alternate •

Maestrelli compare sia a Brownsburg sia tra gli alternates delle qualificazioni di Cincinnati