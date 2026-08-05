La situazione dei giocatori italiani impegnati nel circuito ATP-WTA-Challenger dal 10 al 16 Agosto 2026
🇮🇹 ITALIANI IN CAMPO
SETTIMANA 10-16 AGOSTO 2026
CINCINNATI • TODI • BROWNSBURG • AMBURGO • ASTANA
🇺🇸 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI – CEMENTO OUTDOOR
TABELLONE PRINCIPALE
Jannik Sinner 🇮🇹 (1) MD •
Flavio Cobolli 🇮🇹 (9) MD •
Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14) MD •
Luciano Darderi 🇮🇹 (18) MD •
Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34) MD •
Matteo Berrettini 🇮🇹 (43) MD •
Mattia Bellucci 🇮🇹 (80) IN
QUALIFICAZIONI
Lorenzo Sonego 🇮🇹 (77) QUALI
ALTERNATE QUALIFICAZIONI
Francesco Maestrelli 🇮🇹 (149) ALT
🇺🇸 WTA 1000 CINCINNATI – CEMENTO OUTDOOR
TABELLONE PRINCIPALE
Jasmine Paolini 🇮🇹 (15) MD •
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (68) MD
🇮🇹 ATP CHALLENGER 75 TODI – TERRA BATTUTA
TABELLONE PRINCIPALE
Stefano Travaglia 🇮🇹 (143) MD •
Marco Cecchinato 🇮🇹 (173) MD •
Francesco Passaro 🇮🇹 (200) MD •
Federico Bondioli 🇮🇹 (290) MD •
Filippo Romano 🇮🇹 (300) MD
ALTERNATE
Enrico Dalla Valle 🇮🇹 (325) ALT
🇺🇸 ATP CHALLENGER 75 BROWNSBURG – CEMENTO OUTDOOR
TABELLONE PRINCIPALE
Francesco Maestrelli 🇮🇹 (149) MD •
Federico Cinà 🇮🇹 (184) IN
Maestrelli risulta anche alternate delle qualificazioni di Cincinnati
🇩🇪 ATP CHALLENGER 75 AMBURGO – TERRA BATTUTA
TABELLONE PRINCIPALE
Raul Brancaccio 🇮🇹 (231) MD
🇰🇿 ATP CHALLENGER 50 ASTANA – CEMENTO OUTDOOR
TABELLONE PRINCIPALE
Alexander Binda 🇮🇹 (476) IN
🇮🇹 RIEPILOGO GENERALE
ATP MASTERS 1000 CINCINNATI
7 italiani nel tabellone principale •
1 italiano nelle qualificazioni •
1 italiano alternate delle qualificazioni
WTA 1000 CINCINNATI
2 italiane nel tabellone principale
ATP CHALLENGER
5 italiani nel tabellone principale di Todi •
1 alternate a Todi •
2 italiani nel tabellone principale di Brownsburg •
1 italiano nel tabellone principale di Amburgo •
1 italiano nel tabellone principale di Astana
TOTALE
19 giocatori italiani ammessi tra tabelloni principali e qualificazioni •
2 posizioni da alternate •
Maestrelli compare sia a Brownsburg sia tra gli alternates delle qualificazioni di Cincinnati
TAG: Italiani
1 commento
Bello ed utile questo riepilogo, complimenti