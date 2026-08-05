Italiani ATP, Challenger, Copertina, WTA

La situazione dei giocatori italiani impegnati nel circuito ATP-WTA-Challenger dal 10 al 16 Agosto 2026

05/08/2026 10:32 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

🇮🇹 ITALIANI IN CAMPO

SETTIMANA 10-16 AGOSTO 2026

CINCINNATI • TODI • BROWNSBURG • AMBURGO • ASTANA

🇺🇸 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI – CEMENTO OUTDOOR

TABELLONE PRINCIPALE

Jannik Sinner 🇮🇹 (1) MD
Flavio Cobolli 🇮🇹 (9) MD
Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14) MD
Luciano Darderi 🇮🇹 (18) MD
Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34) MD
Matteo Berrettini 🇮🇹 (43) MD
Mattia Bellucci 🇮🇹 (80) IN

QUALIFICAZIONI

Lorenzo Sonego 🇮🇹 (77) QUALI

ALTERNATE QUALIFICAZIONI

Francesco Maestrelli 🇮🇹 (149) ALT

🇺🇸 WTA 1000 CINCINNATI – CEMENTO OUTDOOR

TABELLONE PRINCIPALE

Jasmine Paolini 🇮🇹 (15) MD
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (68) MD

🇮🇹 ATP CHALLENGER 75 TODI – TERRA BATTUTA

TABELLONE PRINCIPALE

Stefano Travaglia 🇮🇹 (143) MD
Marco Cecchinato 🇮🇹 (173) MD
Francesco Passaro 🇮🇹 (200) MD
Federico Bondioli 🇮🇹 (290) MD
Filippo Romano 🇮🇹 (300) MD

ALTERNATE

Enrico Dalla Valle 🇮🇹 (325) ALT

🇺🇸 ATP CHALLENGER 75 BROWNSBURG – CEMENTO OUTDOOR

TABELLONE PRINCIPALE

Francesco Maestrelli 🇮🇹 (149) MD
Federico Cinà 🇮🇹 (184) IN

Maestrelli risulta anche alternate delle qualificazioni di Cincinnati

🇩🇪 ATP CHALLENGER 75 AMBURGO – TERRA BATTUTA

TABELLONE PRINCIPALE

Raul Brancaccio 🇮🇹 (231) MD

🇰🇿 ATP CHALLENGER 50 ASTANA – CEMENTO OUTDOOR

TABELLONE PRINCIPALE

Alexander Binda 🇮🇹 (476) IN

🇮🇹 RIEPILOGO GENERALE

ATP MASTERS 1000 CINCINNATI

7 italiani nel tabellone principale
1 italiano nelle qualificazioni
1 italiano alternate delle qualificazioni

WTA 1000 CINCINNATI

2 italiane nel tabellone principale

ATP CHALLENGER

5 italiani nel tabellone principale di Todi
1 alternate a Todi
2 italiani nel tabellone principale di Brownsburg
1 italiano nel tabellone principale di Amburgo
1 italiano nel tabellone principale di Astana

TOTALE

19 giocatori italiani ammessi tra tabelloni principali e qualificazioni
2 posizioni da alternate
Maestrelli compare sia a Brownsburg sia tra gli alternates delle qualificazioni di Cincinnati

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1 commento

walden 05-08-2026 11:03

Bello ed utile questo riepilogo, complimenti

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+1: pablito, Detuqueridapresencia