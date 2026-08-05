Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: La situazione aggiornata dopo il ritiro di Alcaraz. Maestrelli fuori di 4 posti dalle quali

05/08/2026 10:09 22 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

🎾 ATP MASTERS 1000

CINCINNATI 2026

13-23 AGOSTO 2026 • CINCINNATI • CEMENTO OUTDOOR

🇺🇸 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI – 13-23 AGOSTO, CEMENTO

TABELLONE PRINCIPALE

Jannik Sinner 🇮🇹 (1)
Alexander Zverev 🇩🇪 (2) •
Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
Alex de Minaur 🇦🇺 (5) •
Ben Shelton 🇺🇸 (6) •
Novak Djokovic 🇷🇸 (7) •
Daniil Medvedev 🏳️ (8) •
Flavio Cobolli 🇮🇹 (9)
Taylor Fritz 🇺🇸 (10) •
Jiri Lehecka 🇨🇿 (12) •
Casper Ruud 🇳🇴 (13) •
Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14)
Holger Rune 🇩🇰 (PR 14) PR
Learner Tien 🇺🇸 (15) •
Andrey Rublev 🏳️ (16) •
Frances Tiafoe 🇺🇸 (17) •
Luciano Darderi 🇮🇹 (18)
Jakub Mensik 🇨🇿 (19) •
Valentin Vacherot 🇲🇨 (21) •
Francisco Cerundolo 🇦🇷 (22) •
Arthur Fils 🇫🇷 (23) •
Tommy Paul 🇺🇸 (24) •
Rafael Jodar 🇪🇸 (25) •
Karen Khachanov 🏳️ (26) •
Joao Fonseca 🇧🇷 (27) •
Arthur Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Ugo Humbert 🇫🇷 (29) •
Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 (30) •
Alejandro Tabilo 🇨🇱 (31) •
Brandon Nakashima 🇺🇸 (32) •
Ignacio Buse 🇵🇪 (33) •
Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34)
Zizou Bergs 🇧🇪 (35) •
Arthur Fery 🇬🇧 (36) •
Alexander Blockx 🇧🇪 (37) •
Cameron Norrie 🇬🇧 (38) •
Denis Shapovalov 🇨🇦 (39) •
Corentin Moutet 🇫🇷 (40) •
Jan-Lennard Struff 🇩🇪 (41) •
Raphael Collignon 🇧🇪 (42) •
Matteo Berrettini 🇮🇹 (43)
Jaume Munar 🇪🇸 (44) •
Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 (45) •
Alex Michelsen 🇺🇸 (46) •
Ethan Quinn 🇺🇸 (47) •
Mariano Navone 🇦🇷 (48) •
Adrian Mannarino 🇫🇷 (49) •
Terence Atmane 🇫🇷 (50) •
Yannick Hanfmann 🇩🇪 (51) •
Nuno Borges 🇵🇹 (52) •
Tomas Machac 🇨🇿 (53) •
Fabian Marozsan 🇭🇺 (54) •
Botic van de Zandschulp 🇳🇱 (55) •
Sebastian Baez 🇦🇷 (56) •
Juncheng Shang 🇨🇳 (PR 56)
Tallon Griekspoor 🇳🇱 (57) •
Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 (58) •
Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (59) •
Daniel Altmaier 🇩🇪 (60) •
Thiago Tirante 🇦🇷 (61) •
Martin Landaluce 🇪🇸 (62) •
Vit Kopriva 🇨🇿 (64) •
Pablo Carreno Busta 🇪🇸 (65) •
Kamil Majchrzak 🇵🇱 (66) •
Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 (67) •
Hubert Hurkacz 🇵🇱 (68) •
Hamad Medjedovic 🇷🇸 (69) •
Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 (70) •
Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 (71) •
Zachary Svajda 🇺🇸 (72) •
Jesper de Jong 🇳🇱 (73) •
James Duckworth 🇦🇺 (74) •
Jan Choinski 🇬🇧 (75) •
Jenson Brooksby 🇺🇸 (76) •
Valentin Royer 🇫🇷 (77) IN
Marton Fucsovics 🇭🇺 (78) IN
Adam Walton 🇦🇺 (79) IN
Mattia Bellucci 🇮🇹 (80) IN

RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE

Carlos Alcaraz 🇪🇸 (3)
Alexander Bublik 🇰🇿 (11)
Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 (20)
Sebastian Korda 🇺🇸 (63)

ALTERNATES TABELLONE PRINCIPALE

Daniel Merida 🇪🇸 (82) •
Lorenzo Sonego 🇮🇹 (83)
Dino Prizmic 🇭🇷 (84) •
Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR 84)
Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (85)

QUALIFICAZIONI

Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (51) •
Daniel Merida 🇪🇸 (59) •
Lorenzo Sonego 🇮🇹 (77)
Luca Van Assche 🇫🇷 (78) •
Quentin Halys 🇫🇷 (83) •
Aleksandr Shevchenko 🇰🇿 (84) •
Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR 84)
Marcos Giron 🇺🇸 (85) •
Marin Cilic 🇭🇷 (86) •
Jaime Faria 🇵🇹 (88) •
Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 (89) •
Gabriel Diallo 🇨🇦 (92) •
Marco Trungelliti 🇦🇷 (95) •
Sho Shimabukuro 🇯🇵 (97) •
Francisco Comesana 🇦🇷 (101) •
Aleksandar Vukic 🇦🇺 (102) •
Benjamin Bonzi 🇫🇷 (103) •
Alexei Popyrin 🇦🇺 (104) •
Martin Damm 🇺🇸 (105) •
Yibing Wu 🇨🇳 (106) •
Hugo Gaston 🇫🇷 (109) •
Yunchaokete Bu 🇨🇳 (110) •
Coleman Wong 🇭🇰 (112) •
Patrick Kypson 🇺🇸 (113) •
Titouan Droguet 🇫🇷 (114) •
Dalibor Svrcina 🇨🇿 (115) •
Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸 (117) •
Michael Zheng 🇺🇸 (120) •
Jacob Fearnley 🇬🇧 (121) •
Dane Sweeny 🇦🇺 (122) •
Henrique Rocha 🇵🇹 (123) •
Sebastian Ofner 🇦🇹 (124) •
Otto Virtanen 🇫🇮 (125) •
Christopher O’Connell 🇦🇺 (126) •
Toby Samuel 🇬🇧 (127) •
Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 (130) •
Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴 (131) •
Kyrian Jacquet 🇫🇷 (134) IN
Nicolas Mejia 🇨🇴 (136) IN
Gustavo Heide 🇧🇷 (137) IN
Mackenzie McDonald 🇺🇸 (140) IN
Cristian Garin 🇨🇱 (141) IN
Hugo Dellien 🇧🇴 (144) IN

FUORI DALLE QUALIFICAZIONI

Valentin Royer 🇫🇷 (75)
Marton Fucsovics 🇭🇺 (76)
Rinky Hijikata 🇦🇺 (96)
Adam Walton 🇦🇺 (99)
Emilio Nava 🇺🇸 (100)
Eliot Spizzirri 🇺🇸 (107)
Reilly Opelka 🇺🇸 (132)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

Nishesh Basavareddy 🇺🇸 (146) •
Seongchan Hong 🇰🇷 (PR 147) •
Stefanos Sakellaridis 🇬🇷 (148) •
Francesco Maestrelli 🇮🇹 (149)
Mark Lajal 🇪🇪 (150) •
Moez Echargui 🇹🇳 (151) •
Dusan Lajovic 🇷🇸 (152)

CANCELLATO DAGLI ALTERNATES

Jack Draper 🇬🇧 (147)

ITALIANI PRESENTI

Jannik Sinner 🇮🇹 (1)
Flavio Cobolli 🇮🇹 (9)
Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14)
Luciano Darderi 🇮🇹 (18)
Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34)
Matteo Berrettini 🇮🇹 (43)
Mattia Bellucci 🇮🇹 (80) – entrato nel tabellone principale

ALTRI ITALIANI

Lorenzo Sonego 🇮🇹 – qualificazioni
Francesco Maestrelli 🇮🇹 – alternate qualificazioni

RIEPILOGO

7 italiani nel tabellone principale
1 italiano nelle qualificazioni
1 italiano alternate delle qualificazioni
4 ritiri dal tabellone principale
4 alternates entrati nel tabellone principale
ATP Masters 1000 sul cemento outdoor

🎾 WTA 1000

CINCINNATI 2026

13-23 AGOSTO 2026 • CINCINNATI • CEMENTO OUTDOOR

🇺🇸 WTA 1000 CINCINNATI – 13-23 AGOSTO, CEMENTO

TABELLONE PRINCIPALE

Aryna Sabalenka 🏳️ (1) •
Elena Rybakina 🇰🇿 (2) •
Jessica Pegula 🇺🇸 (3) •
Coco Gauff 🇺🇸 (4) •
Mirra Andreeva 🏳️ (5) •
Karolina Muchova 🇨🇿 (6) •
Linda Noskova 🇨🇿 (7) •
Iga Swiatek 🇵🇱 (8) •
Amanda Anisimova 🇺🇸 (9) •
Elina Svitolina 🇺🇦 (10) •
Marta Kostyuk 🇺🇦 (11) •
Naomi Osaka 🇯🇵 (13) •
Belinda Bencic 🇨🇭 (14) •
Jasmine Paolini 🇮🇹 (15)
Iva Jovic 🇺🇸 (16) •
Sorana Cirstea 🇷🇴 (17) •
Diana Shnaider 🏳️ (18) •
Ekaterina Alexandrova 🏳️ (19) •
Anna Kalinskaya 🏳️ (20) •
Marie Bouzkova 🇨🇿 (21) •
Maja Chwalinska 🇵🇱 (22) •
Madison Keys 🇺🇸 (23) •
Elise Mertens 🇧🇪 (24) •
Leylah Fernandez 🇨🇦 (25) •
Emma Navarro 🇺🇸 (26) •
Anastasia Potapova 🇦🇹 (27) •
Alexandra Eala 🇵🇭 (28) •
Jelena Ostapenko 🇱🇻 (29) •
Clara Tauson 🇩🇰 (30) •
Ann Li 🇺🇸 (31) •
Barbora Krejcikova 🇨🇿 (32) •
Katerina Siniakova 🇨🇿 (34) •
Donna Vekic 🇭🇷 (35) •
Maria Sakkari 🇬🇷 (37) •
Janice Tjen 🇮🇩 (39) •
Xinyu Wang 🇨🇳 (40) •
Cristina Bucsa 🇪🇸 (41) •
Sara Bejlek 🇨🇿 (42) •
Nikola Bartunkova 🇨🇿 (43) •
Magdalena Frech 🇵🇱 (44) •
Petra Marcinko 🇭🇷 (45) •
McCartney Kessler 🇺🇸 (46) •
Viktorija Golubic 🇨🇭 (47) •
Zeynep Sonmez 🇹🇷 (48) •
Tereza Valentova 🇨🇿 (49) •
Antonia Ruzic 🇭🇷 (50) •
Magda Linette 🇵🇱 (51) •
Oleksandra Oliynykova 🇺🇦 (52) •
Camila Osorio 🇨🇴 (53) •
Shuai Zhang 🇨🇳 (54) •
Diane Parry 🇫🇷 (55) •
Daria Snigur 🇺🇦 (56) •
Caty McNally 🇺🇸 (57) •
Talia Gibson 🇦🇺 (58) •
Anhelina Kalinina 🇺🇦 (59) •
Peyton Stearns 🇺🇸 (60) •
Yuliia Starodubtseva 🇺🇦 (61) •
Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸 (62) •
Daria Kasatkina 🇦🇺 (63) •
Karolina Pliskova 🇨🇿 (64) •
Kimberly Birrell 🇦🇺 (65) •
Ashlyn Krueger 🇺🇸 (66) •
Katie Boulter 🇬🇧 (67) •
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (68)
Liudmila Samsonova 🏳️ (69) •
Alycia Parks 🇺🇸 (70) •
Panna Udvardy 🇭🇺 (71) •
Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴 (72) •
Anna Bondar 🇭🇺 (73) •
Dayana Yastremska 🇺🇦 (74) •
Tamara Korpatsch 🇩🇪 (75) •
Tatjana Maria 🇩🇪 (76) •
Maya Joint 🇦🇺 (77) •
Kamilla Rakhimova 🇺🇿 IN
Maria Timofeeva 🇺🇿 IN

RITIRATE

Jaqueline Cristian 🇷🇴 (36)
Lois Boisson 🇫🇷 (PR)

ASSENTI / NON ISCRITTE

Victoria Mboko 🇨🇦
Hailey Baptiste 🇺🇸
Emma Raducanu 🇬🇧

ITALIANE PRESENTI

Jasmine Paolini 🇮🇹 (15)
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (68)

RIEPILOGO

2 italiane nel tabellone principale
Cristian e Boisson ritirate
Rakhimova e Timofeeva entrate nel tabellone principale
WTA 1000 sul cemento outdoor

TAG: , , ,

22 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JannikUberAlles 04-08-2026 18:51

Scritto da Pippolivetennis

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Pippolivetennis

Scritto da JannikUberAlles
ULTIMISSIMA: oggi Sinner è stato avvistato alla Phsyoclinic di Milano, dove pare sia visitato da uno specialista di sua fiducia.
Naturalmente spero si tratti solo di semplici “controlli” (la settimana scorsa era al Jmedical di Torino) in vista della lunga trasferta americana.
In bocca alla VOLPE !!!!

Però JUA vorrei correggerti una cosa, che mi ha messo un po’ di apprensione.
Hai sctitto: Phsycoclic che è differente da PHYSIOCLINIC….
AHahaha…
Mi son detto “…ci mancava pure questa.. problemi di salute mentale”…ahahaha..
Siccome son positivo ho voluto credere a un monitoraggio dei neuroni da prelevare e tenere sotto formalina e da distribuire in futuro ai tennisti con scarsa forza mentale…ahahahah
o a qualche utente di Livetennis…

Colpa del compleanno di un amico e ho fatto una figura degna di LoFiasco!
Ahahahah

Nessuna figura, capita anche a me…
Mi hai strappato una bella risata!!!
Chissà quanti errori avrò commesso io, strappando risate nel web per le cascate che scrivo!

Il Prosecco gelato, oltretutto con questo caldo esterno, gioca brutti scherzi!

Chiedere a LoFiasco 😉

Ahahahah 😀

 22
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
Pippolivetennis 04-08-2026 17:25

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Pippolivetennis

Scritto da JannikUberAlles
ULTIMISSIMA: oggi Sinner è stato avvistato alla Phsyoclinic di Milano, dove pare sia visitato da uno specialista di sua fiducia.
Naturalmente spero si tratti solo di semplici “controlli” (la settimana scorsa era al Jmedical di Torino) in vista della lunga trasferta americana.
In bocca alla VOLPE !!!!

Però JUA vorrei correggerti una cosa, che mi ha messo un po’ di apprensione.
Hai sctitto: Phsycoclic che è differente da PHYSIOCLINIC….
AHahaha…
Mi son detto “…ci mancava pure questa.. problemi di salute mentale”…ahahaha..
Siccome son positivo ho voluto credere a un monitoraggio dei neuroni da prelevare e tenere sotto formalina e da distribuire in futuro ai tennisti con scarsa forza mentale…ahahahah
o a qualche utente di Livetennis…

Colpa del compleanno di un amico e ho fatto una figura degna di LoFiasco!
Ahahahah

Nessuna figura, capita anche a me…
Mi hai strappato una bella risata!!!
Chissà quanti errori avrò commesso io, strappando risate nel web per le cascate che scrivo! 😆

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 04-08-2026 16:49

Scritto da Pippolivetennis

Scritto da JannikUberAlles
ULTIMISSIMA: oggi Sinner è stato avvistato alla Phsyoclinic di Milano, dove pare sia visitato da uno specialista di sua fiducia.
Naturalmente spero si tratti solo di semplici “controlli” (la settimana scorsa era al Jmedical di Torino) in vista della lunga trasferta americana.
In bocca alla VOLPE !!!!

Però JUA vorrei correggerti una cosa, che mi ha messo un po’ di apprensione.
Hai sctitto: Phsycoclic che è differente da PHYSIOCLINIC….
AHahaha…
Mi son detto “…ci mancava pure questa.. problemi di salute mentale”…ahahaha..
Siccome son positivo ho voluto credere a un monitoraggio dei neuroni da prelevare e tenere sotto formalina e da distribuire in futuro ai tennisti con scarsa forza mentale…ahahahah
o a qualche utente di Livetennis…

Colpa del compleanno di un amico e ho fatto una figura degna di LoFiasco!

Ahahahah 😀

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
Betafasan 04-08-2026 16:23

Quanti di voi pensano che Alcaratz vada a Cincinnati?

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 04-08-2026 16:22

@ tomax (#4662560)

2 giorni per arrivare e allenarsi,jet lag….

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tomax (Guest) 04-08-2026 16:13

@ Betafasan (#4662536)

inizia il 13 mica ci va a piedi

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 04-08-2026 15:10

Scritto da Pippolivetennis

Scritto da JannikUberAlles
ULTIMISSIMA: oggi Sinner è stato avvistato alla Phsyoclinic di Milano, dove pare sia visitato da uno specialista di sua fiducia.
Naturalmente spero si tratti solo di semplici “controlli” (la settimana scorsa era al Jmedical di Torino) in vista della lunga trasferta americana.
In bocca alla VOLPE !!!!

Però JUA vorrei correggerti una cosa, che mi ha messo un po’ di apprensione.
Hai sctitto: Phsycoclic che è differente da PHYSIOCLINIC….
AHahaha…
Mi son detto “…ci mancava pure questa.. problemi di salute mentale”…ahahaha..
Siccome son positivo ho voluto credere a un monitoraggio dei neuroni da prelevare e tenere sotto formalina e da distribuire in futuro ai tennisti con scarsa forza mentale…ahahahah
o a qualche utente di Livetennis…

soprattutto a quelli…

 16
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Pippolivetennis
Betafasan 04-08-2026 14:54

Ma carlitos come può giocare Cincinnati senza essere partito per gli USA ?? O è già arrivato? Non ho letto nulla, a 8 giorni dall’inizio del torneo …

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 04-08-2026 14:11

Scritto da Salem 90
Ma la Grant è entrata nelle quali?

Sul sito del torneo vedo solo Pigato nelle quali femminili

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pippolivetennis 04-08-2026 13:59

Scritto da JannikUberAlles
ULTIMISSIMA: oggi Sinner è stato avvistato alla Phsyoclinic di Milano, dove pare sia visitato da uno specialista di sua fiducia.
Naturalmente spero si tratti solo di semplici “controlli” (la settimana scorsa era al Jmedical di Torino) in vista della lunga trasferta americana.
In bocca alla VOLPE !!!!

Però JUA vorrei correggerti una cosa, che mi ha messo un po’ di apprensione.
Hai sctitto: Phsycoclic che è differente da PHYSIOCLINIC….
AHahaha…
Mi son detto “…ci mancava pure questa.. problemi di salute mentale”…ahahaha..
Siccome son positivo ho voluto credere a un monitoraggio dei neuroni da prelevare e tenere sotto formalina e da distribuire in futuro ai tennisti con scarsa forza mentale…ahahahah

o a qualche utente di Livetennis…

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles
doc (Guest) 04-08-2026 13:38

Torna il Giustiziere della Val Pusteria.
“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ouzo (Guest) 04-08-2026 13:28

Scritto da giallu

Scritto da enzolab
Sarò pure vecchio, ma anticipo i tempi meglio di uno giovane. Alcaraz si sta allenando con un particolare cono applicato all’occhio. Perchè? i suoi fanno capito che la percezione istantanea, la prontezza dei riflessi è la dote numero uno del campione. Il fisico bestiale ci vuole, come ci vuole pure la resistenza alla fatica, però senza riflessi eccezionali, non si sale in alto. Fino ad oggi si è pensato che è impossibile migliorarli, sono un dono che la natura fa ai campioni. La scienza però non si rassegna e quello su Alcaraz è un tentativo di miglioramento. Riuscirà? Non ci credo molto, però…….. enzo

Ma come Enzolab??? Prima hai fatto l’apologia del che fico, e perché e per come. Poi però non ci credi molto.
E ci credo che ci prendi sempre dicendo che è vero A ma lo stesso A è pure falso!!!
Alta filosofia! Ma ci sta se, da quanto inter-leggo, vivi molto vicino al quore della Magna Grecia

Al LIquore della Magna Grecia volevi dire? Era un’alzata? 😀

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Salem 90 (Guest) 04-08-2026 12:51

Ma la Grant è entrata nelle quali?

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Salem 90 (Guest) 04-08-2026 12:51

Ma la Grant è entrata nelle quali?

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 04-08-2026 12:41

Scritto da JannikUberAlles
ULTIMISSIMA: oggi Sinner è stato avvistato alla Phsyoclinic di Milano, dove pare sia visitato da uno specialista di sua fiducia.
Naturalmente spero si tratti solo di semplici “controlli” (la settimana scorsa era al Jmedical di Torino) in vista della lunga trasferta americana.
In bocca alla VOLPE !!!!

Avrà letto del cono applicato all’orecchio di Alcaraz, delle relative e succose anticipazioni generosamente elaborate per noi dal maestro chiarissimo dottor professor Lo Fiasco, esimio tuttologo, e avrà deciso di copiare il rivale amico

Non si lasciano scappare così le occasioni offerte in modo spontaneo, gratuito e generoso dai maggiori luminari esperti che ci onorano della loro presenza e danno lustro e spessore alla conversazione.

E Jannik prontamente non ci ha deluso.

Ringraziamo tutti Lo Fiasco per la sua costante e appassionata ricerca dei migliori ritrovati della scienza e della tecnica! Senza la sua intuizione e anticipazione Jannik sarebbe restato indietro!

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 04-08-2026 12:07

ULTIMISSIMA: oggi Sinner è stato avvistato alla Phsyoclinic di Milano, dove pare sia visitato da uno specialista di sua fiducia.

Naturalmente spero si tratti solo di semplici “controlli” (la settimana scorsa era al Jmedical di Torino) in vista della lunga trasferta americana.

In bocca alla VOLPE !!!!

 7
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov, Pippolivetennis
Pheanes (Guest) 04-08-2026 11:46

Scritto da enzolab
Sarò pure vecchio, ma anticipo i tempi meglio di uno giovane. Alcaraz si sta allenando con un particolare cono applicato all’occhio. Perchè? i suoi fanno capito che la percezione istantanea, la prontezza dei riflessi è la dote numero uno del campione. Il fisico bestiale ci vuole, come ci vuole pure la resistenza alla fatica, però senza riflessi eccezionali, non si sale in alto. Fino ad oggi si è pensato che è impossibile migliorarli, sono un dono che la natura fa ai campioni. La scienza però non si rassegna e quello su Alcaraz è un tentativo di miglioramento. Riuscirà? Non ci credo molto, però…….. enzo

Sempre divertente.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 04-08-2026 11:25

Scritto da giallu

Scritto da enzolab
Sarò pure vecchio, ma anticipo i tempi meglio di uno giovane. Alcaraz si sta allenando con un particolare cono applicato all’occhio. Perchè? i suoi fanno capito che la percezione istantanea, la prontezza dei riflessi è la dote numero uno del campione. Il fisico bestiale ci vuole, come ci vuole pure la resistenza alla fatica, però senza riflessi eccezionali, non si sale in alto. Fino ad oggi si è pensato che è impossibile migliorarli, sono un dono che la natura fa ai campioni. La scienza però non si rassegna e quello su Alcaraz è un tentativo di miglioramento. Riuscirà? Non ci credo molto, però…….. enzo

Ma come Enzolab??? Prima hai fatto l’apologia del che fico, e perché e per come. Poi però non ci credi molto.
E ci credo che ci prendi sempre dicendo che è vero A ma lo stesso A è pure falso!!!
Alta filosofia! Ma ci sta se, da quanto inter-leggo, vivi molto vicino al quore della Magna Grecia

no, è semplicemente un Bamba…

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 04-08-2026 11:12

Scritto da enzolab
Sarò pure vecchio, ma anticipo i tempi meglio di uno giovane. Alcaraz si sta allenando con un particolare cono applicato all’occhio. Perchè? i suoi fanno capito che la percezione istantanea, la prontezza dei riflessi è la dote numero uno del campione. Il fisico bestiale ci vuole, come ci vuole pure la resistenza alla fatica, però senza riflessi eccezionali, non si sale in alto. Fino ad oggi si è pensato che è impossibile migliorarli, sono un dono che la natura fa ai campioni. La scienza però non si rassegna e quello su Alcaraz è un tentativo di miglioramento. Riuscirà? Non ci credo molto, però…….. enzo

Ma come Enzolab??? Prima hai fatto l’apologia del che fico, e perché e per come. Poi però non ci credi molto.

E ci credo che ci prendi sempre dicendo che è vero A ma lo stesso A è pure falso!!! 🙂

Alta filosofia! Ma ci sta se, da quanto inter-leggo, vivi molto vicino al quore della Magna Grecia 🙂

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 04-08-2026 10:49

Bellucci non si è nemmeno iscritto alle quali? Vabbè che è fuori di 3 ma speriamo bene… Anche per Sonego che è 2 posizioni più indietro

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 04-08-2026 10:19

Ragazzi, bella grafica.. 🙂

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzolab (Guest) 04-08-2026 10:16

Sarò pure vecchio, ma anticipo i tempi meglio di uno giovane. Alcaraz si sta allenando con un particolare cono applicato all’occhio. Perchè? i suoi fanno capito che la percezione istantanea, la prontezza dei riflessi è la dote numero uno del campione. Il fisico bestiale ci vuole, come ci vuole pure la resistenza alla fatica, però senza riflessi eccezionali, non si sale in alto. Fino ad oggi si è pensato che è impossibile migliorarli, sono un dono che la natura fa ai campioni. La scienza però non si rassegna e quello su Alcaraz è un tentativo di miglioramento. Riuscirà? Non ci credo molto, però…….. enzo

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Apota
-1: Detuqueridapresencia