Masters e WTA 1000 Cincinnati: La situazione aggiornata dopo il ritiro di Alcaraz. Maestrelli fuori di 4 posti dalle quali
🎾 ATP MASTERS 1000
CINCINNATI 2026
13-23 AGOSTO 2026 • CINCINNATI • CEMENTO OUTDOOR
🇺🇸 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI – 13-23 AGOSTO, CEMENTO
TABELLONE PRINCIPALE
Jannik Sinner 🇮🇹 (1) •
Alexander Zverev 🇩🇪 (2) •
Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
Alex de Minaur 🇦🇺 (5) •
Ben Shelton 🇺🇸 (6) •
Novak Djokovic 🇷🇸 (7) •
Daniil Medvedev 🏳️ (8) •
Flavio Cobolli 🇮🇹 (9) •
Taylor Fritz 🇺🇸 (10) •
Jiri Lehecka 🇨🇿 (12) •
Casper Ruud 🇳🇴 (13) •
Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14) •
Holger Rune 🇩🇰 (PR 14) PR •
Learner Tien 🇺🇸 (15) •
Andrey Rublev 🏳️ (16) •
Frances Tiafoe 🇺🇸 (17) •
Luciano Darderi 🇮🇹 (18) •
Jakub Mensik 🇨🇿 (19) •
Valentin Vacherot 🇲🇨 (21) •
Francisco Cerundolo 🇦🇷 (22) •
Arthur Fils 🇫🇷 (23) •
Tommy Paul 🇺🇸 (24) •
Rafael Jodar 🇪🇸 (25) •
Karen Khachanov 🏳️ (26) •
Joao Fonseca 🇧🇷 (27) •
Arthur Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Ugo Humbert 🇫🇷 (29) •
Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 (30) •
Alejandro Tabilo 🇨🇱 (31) •
Brandon Nakashima 🇺🇸 (32) •
Ignacio Buse 🇵🇪 (33) •
Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34) •
Zizou Bergs 🇧🇪 (35) •
Arthur Fery 🇬🇧 (36) •
Alexander Blockx 🇧🇪 (37) •
Cameron Norrie 🇬🇧 (38) •
Denis Shapovalov 🇨🇦 (39) •
Corentin Moutet 🇫🇷 (40) •
Jan-Lennard Struff 🇩🇪 (41) •
Raphael Collignon 🇧🇪 (42) •
Matteo Berrettini 🇮🇹 (43) •
Jaume Munar 🇪🇸 (44) •
Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 (45) •
Alex Michelsen 🇺🇸 (46) •
Ethan Quinn 🇺🇸 (47) •
Mariano Navone 🇦🇷 (48) •
Adrian Mannarino 🇫🇷 (49) •
Terence Atmane 🇫🇷 (50) •
Yannick Hanfmann 🇩🇪 (51) •
Nuno Borges 🇵🇹 (52) •
Tomas Machac 🇨🇿 (53) •
Fabian Marozsan 🇭🇺 (54) •
Botic van de Zandschulp 🇳🇱 (55) •
Sebastian Baez 🇦🇷 (56) •
Juncheng Shang 🇨🇳 (PR 56) •
Tallon Griekspoor 🇳🇱 (57) •
Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 (58) •
Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (59) •
Daniel Altmaier 🇩🇪 (60) •
Thiago Tirante 🇦🇷 (61) •
Martin Landaluce 🇪🇸 (62) •
Vit Kopriva 🇨🇿 (64) •
Pablo Carreno Busta 🇪🇸 (65) •
Kamil Majchrzak 🇵🇱 (66) •
Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 (67) •
Hubert Hurkacz 🇵🇱 (68) •
Hamad Medjedovic 🇷🇸 (69) •
Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 (70) •
Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 (71) •
Zachary Svajda 🇺🇸 (72) •
Jesper de Jong 🇳🇱 (73) •
James Duckworth 🇦🇺 (74) •
Jan Choinski 🇬🇧 (75) •
Jenson Brooksby 🇺🇸 (76) •
Valentin Royer 🇫🇷 (77) IN •
Marton Fucsovics 🇭🇺 (78) IN •
Adam Walton 🇦🇺 (79) IN •
Mattia Bellucci 🇮🇹 (80) IN
RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE
Carlos Alcaraz 🇪🇸 (3) •
Alexander Bublik 🇰🇿 (11) •
Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 (20) •
Sebastian Korda 🇺🇸 (63)
ALTERNATES TABELLONE PRINCIPALE
Daniel Merida 🇪🇸 (82) •
Lorenzo Sonego 🇮🇹 (83) •
Dino Prizmic 🇭🇷 (84) •
Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR 84) •
Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (85)
QUALIFICAZIONI
Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (51) •
Daniel Merida 🇪🇸 (59) •
Lorenzo Sonego 🇮🇹 (77) •
Luca Van Assche 🇫🇷 (78) •
Quentin Halys 🇫🇷 (83) •
Aleksandr Shevchenko 🇰🇿 (84) •
Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (PR 84) •
Marcos Giron 🇺🇸 (85) •
Marin Cilic 🇭🇷 (86) •
Jaime Faria 🇵🇹 (88) •
Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 (89) •
Gabriel Diallo 🇨🇦 (92) •
Marco Trungelliti 🇦🇷 (95) •
Sho Shimabukuro 🇯🇵 (97) •
Francisco Comesana 🇦🇷 (101) •
Aleksandar Vukic 🇦🇺 (102) •
Benjamin Bonzi 🇫🇷 (103) •
Alexei Popyrin 🇦🇺 (104) •
Martin Damm 🇺🇸 (105) •
Yibing Wu 🇨🇳 (106) •
Hugo Gaston 🇫🇷 (109) •
Yunchaokete Bu 🇨🇳 (110) •
Coleman Wong 🇭🇰 (112) •
Patrick Kypson 🇺🇸 (113) •
Titouan Droguet 🇫🇷 (114) •
Dalibor Svrcina 🇨🇿 (115) •
Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸 (117) •
Michael Zheng 🇺🇸 (120) •
Jacob Fearnley 🇬🇧 (121) •
Dane Sweeny 🇦🇺 (122) •
Henrique Rocha 🇵🇹 (123) •
Sebastian Ofner 🇦🇹 (124) •
Otto Virtanen 🇫🇮 (125) •
Christopher O’Connell 🇦🇺 (126) •
Toby Samuel 🇬🇧 (127) •
Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 (130) •
Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴 (131) •
Kyrian Jacquet 🇫🇷 (134) IN •
Nicolas Mejia 🇨🇴 (136) IN •
Gustavo Heide 🇧🇷 (137) IN •
Mackenzie McDonald 🇺🇸 (140) IN •
Cristian Garin 🇨🇱 (141) IN •
Hugo Dellien 🇧🇴 (144) IN
FUORI DALLE QUALIFICAZIONI
Valentin Royer 🇫🇷 (75) •
Marton Fucsovics 🇭🇺 (76) •
Rinky Hijikata 🇦🇺 (96) •
Adam Walton 🇦🇺 (99) •
Emilio Nava 🇺🇸 (100) •
Eliot Spizzirri 🇺🇸 (107) •
Reilly Opelka 🇺🇸 (132)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
Nishesh Basavareddy 🇺🇸 (146) •
Seongchan Hong 🇰🇷 (PR 147) •
Stefanos Sakellaridis 🇬🇷 (148) •
Francesco Maestrelli 🇮🇹 (149) •
Mark Lajal 🇪🇪 (150) •
Moez Echargui 🇹🇳 (151) •
Dusan Lajovic 🇷🇸 (152)
CANCELLATO DAGLI ALTERNATES
Jack Draper 🇬🇧 (147)
ITALIANI PRESENTI
Jannik Sinner 🇮🇹 (1) •
Flavio Cobolli 🇮🇹 (9) •
Lorenzo Musetti 🇮🇹 (14) •
Luciano Darderi 🇮🇹 (18) •
Matteo Arnaldi 🇮🇹 (34) •
Matteo Berrettini 🇮🇹 (43) •
Mattia Bellucci 🇮🇹 (80) – entrato nel tabellone principale
ALTRI ITALIANI
Lorenzo Sonego 🇮🇹 – qualificazioni •
Francesco Maestrelli 🇮🇹 – alternate qualificazioni
RIEPILOGO
7 italiani nel tabellone principale •
1 italiano nelle qualificazioni •
1 italiano alternate delle qualificazioni •
4 ritiri dal tabellone principale •
4 alternates entrati nel tabellone principale •
ATP Masters 1000 sul cemento outdoor
🎾 WTA 1000
CINCINNATI 2026
13-23 AGOSTO 2026 • CINCINNATI • CEMENTO OUTDOOR
🇺🇸 WTA 1000 CINCINNATI – 13-23 AGOSTO, CEMENTO
TABELLONE PRINCIPALE
Aryna Sabalenka 🏳️ (1) •
Elena Rybakina 🇰🇿 (2) •
Jessica Pegula 🇺🇸 (3) •
Coco Gauff 🇺🇸 (4) •
Mirra Andreeva 🏳️ (5) •
Karolina Muchova 🇨🇿 (6) •
Linda Noskova 🇨🇿 (7) •
Iga Swiatek 🇵🇱 (8) •
Amanda Anisimova 🇺🇸 (9) •
Elina Svitolina 🇺🇦 (10) •
Marta Kostyuk 🇺🇦 (11) •
Naomi Osaka 🇯🇵 (13) •
Belinda Bencic 🇨🇭 (14) •
Jasmine Paolini 🇮🇹 (15) •
Iva Jovic 🇺🇸 (16) •
Sorana Cirstea 🇷🇴 (17) •
Diana Shnaider 🏳️ (18) •
Ekaterina Alexandrova 🏳️ (19) •
Anna Kalinskaya 🏳️ (20) •
Marie Bouzkova 🇨🇿 (21) •
Maja Chwalinska 🇵🇱 (22) •
Madison Keys 🇺🇸 (23) •
Elise Mertens 🇧🇪 (24) •
Leylah Fernandez 🇨🇦 (25) •
Emma Navarro 🇺🇸 (26) •
Anastasia Potapova 🇦🇹 (27) •
Alexandra Eala 🇵🇭 (28) •
Jelena Ostapenko 🇱🇻 (29) •
Clara Tauson 🇩🇰 (30) •
Ann Li 🇺🇸 (31) •
Barbora Krejcikova 🇨🇿 (32) •
Katerina Siniakova 🇨🇿 (34) •
Donna Vekic 🇭🇷 (35) •
Maria Sakkari 🇬🇷 (37) •
Janice Tjen 🇮🇩 (39) •
Xinyu Wang 🇨🇳 (40) •
Cristina Bucsa 🇪🇸 (41) •
Sara Bejlek 🇨🇿 (42) •
Nikola Bartunkova 🇨🇿 (43) •
Magdalena Frech 🇵🇱 (44) •
Petra Marcinko 🇭🇷 (45) •
McCartney Kessler 🇺🇸 (46) •
Viktorija Golubic 🇨🇭 (47) •
Zeynep Sonmez 🇹🇷 (48) •
Tereza Valentova 🇨🇿 (49) •
Antonia Ruzic 🇭🇷 (50) •
Magda Linette 🇵🇱 (51) •
Oleksandra Oliynykova 🇺🇦 (52) •
Camila Osorio 🇨🇴 (53) •
Shuai Zhang 🇨🇳 (54) •
Diane Parry 🇫🇷 (55) •
Daria Snigur 🇺🇦 (56) •
Caty McNally 🇺🇸 (57) •
Talia Gibson 🇦🇺 (58) •
Anhelina Kalinina 🇺🇦 (59) •
Peyton Stearns 🇺🇸 (60) •
Yuliia Starodubtseva 🇺🇦 (61) •
Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸 (62) •
Daria Kasatkina 🇦🇺 (63) •
Karolina Pliskova 🇨🇿 (64) •
Kimberly Birrell 🇦🇺 (65) •
Ashlyn Krueger 🇺🇸 (66) •
Katie Boulter 🇬🇧 (67) •
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (68) •
Liudmila Samsonova 🏳️ (69) •
Alycia Parks 🇺🇸 (70) •
Panna Udvardy 🇭🇺 (71) •
Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴 (72) •
Anna Bondar 🇭🇺 (73) •
Dayana Yastremska 🇺🇦 (74) •
Tamara Korpatsch 🇩🇪 (75) •
Tatjana Maria 🇩🇪 (76) •
Maya Joint 🇦🇺 (77) •
Kamilla Rakhimova 🇺🇿 IN •
Maria Timofeeva 🇺🇿 IN
RITIRATE
Jaqueline Cristian 🇷🇴 (36) •
Lois Boisson 🇫🇷 (PR)
ASSENTI / NON ISCRITTE
Victoria Mboko 🇨🇦 •
Hailey Baptiste 🇺🇸 •
Emma Raducanu 🇬🇧
ITALIANE PRESENTI
Jasmine Paolini 🇮🇹 (15) •
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (68)
RIEPILOGO
2 italiane nel tabellone principale •
Cristian e Boisson ritirate •
Rakhimova e Timofeeva entrate nel tabellone principale •
WTA 1000 sul cemento outdoor
TAG: Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2026, WTA 1000 Cincinnati, WTA 1000 Cincinnati 2026
Il Prosecco gelato, oltretutto con questo caldo esterno, gioca brutti scherzi!
Chiedere a LoFiasco 😉
Ahahahah 😀
Nessuna figura, capita anche a me…
Mi hai strappato una bella risata!!!
Chissà quanti errori avrò commesso io, strappando risate nel web per le cascate che scrivo! 😆
Colpa del compleanno di un amico e ho fatto una figura degna di LoFiasco!
Ahahahah 😀
Quanti di voi pensano che Alcaratz vada a Cincinnati?
@ tomax (#4662560)
2 giorni per arrivare e allenarsi,jet lag….
@ Betafasan (#4662536)
inizia il 13 mica ci va a piedi
soprattutto a quelli…
Ma carlitos come può giocare Cincinnati senza essere partito per gli USA ?? O è già arrivato? Non ho letto nulla, a 8 giorni dall’inizio del torneo …
Sul sito del torneo vedo solo Pigato nelle quali femminili
Però JUA vorrei correggerti una cosa, che mi ha messo un po’ di apprensione.
Hai sctitto: Phsycoclic che è differente da PHYSIOCLINIC….
AHahaha…
Mi son detto “…ci mancava pure questa.. problemi di salute mentale”…ahahaha..
Siccome son positivo ho voluto credere a un monitoraggio dei neuroni da prelevare e tenere sotto formalina e da distribuire in futuro ai tennisti con scarsa forza mentale…ahahahah
o a qualche utente di Livetennis…
Torna il Giustiziere della Val Pusteria.
“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”
Al LIquore della Magna Grecia volevi dire? Era un’alzata? 😀
Ma la Grant è entrata nelle quali?
Ma la Grant è entrata nelle quali?
Avrà letto del cono applicato all’orecchio di Alcaraz, delle relative e succose anticipazioni generosamente elaborate per noi dal maestro chiarissimo dottor professor Lo Fiasco, esimio tuttologo, e avrà deciso di copiare il rivale amico
Non si lasciano scappare così le occasioni offerte in modo spontaneo, gratuito e generoso dai maggiori luminari esperti che ci onorano della loro presenza e danno lustro e spessore alla conversazione.
E Jannik prontamente non ci ha deluso.
Ringraziamo tutti Lo Fiasco per la sua costante e appassionata ricerca dei migliori ritrovati della scienza e della tecnica! Senza la sua intuizione e anticipazione Jannik sarebbe restato indietro!
ULTIMISSIMA: oggi Sinner è stato avvistato alla Phsyoclinic di Milano, dove pare sia visitato da uno specialista di sua fiducia.
Naturalmente spero si tratti solo di semplici “controlli” (la settimana scorsa era al Jmedical di Torino) in vista della lunga trasferta americana.
In bocca alla VOLPE !!!!
Sempre divertente.
no, è semplicemente un Bamba…
Ma come Enzolab??? Prima hai fatto l’apologia del che fico, e perché e per come. Poi però non ci credi molto.
E ci credo che ci prendi sempre dicendo che è vero A ma lo stesso A è pure falso!!! 🙂
Alta filosofia! Ma ci sta se, da quanto inter-leggo, vivi molto vicino al quore della Magna Grecia 🙂
Bellucci non si è nemmeno iscritto alle quali? Vabbè che è fuori di 3 ma speriamo bene… Anche per Sonego che è 2 posizioni più indietro
Ragazzi, bella grafica.. 🙂
Sarò pure vecchio, ma anticipo i tempi meglio di uno giovane. Alcaraz si sta allenando con un particolare cono applicato all’occhio. Perchè? i suoi fanno capito che la percezione istantanea, la prontezza dei riflessi è la dote numero uno del campione. Il fisico bestiale ci vuole, come ci vuole pure la resistenza alla fatica, però senza riflessi eccezionali, non si sale in alto. Fino ad oggi si è pensato che è impossibile migliorarli, sono un dono che la natura fa ai campioni. La scienza però non si rassegna e quello su Alcaraz è un tentativo di miglioramento. Riuscirà? Non ci credo molto, però…….. enzo