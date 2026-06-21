Cerundolo trionfa al Queen’s, rimonta Paul e vince il secondo titolo su erba in carriera

Una finale tiratissima quella dell’ATP 500 del Queen’s, ricca di emozioni ma anche tensione emotiva, con alla fine un successo meritato per Francisco Cerundolo, più aggressivo e determinato nel corso del match e bravo a rimontare un set e un break di svantaggio a Tommy Paul, per il 6-7(4) 6-4 6-3 conclusivo dopo poco meno di tre ore di battaglia. È il titolo più importante in carriera per l’argentino, e secondo su erba dopo il successo a Eastbourne nel 2023. Il tennis esplosivo e piuttosto efficace di Francisco quando può impattare la palla bassa scatenando tutta la propria potenza ben si adatta ai prati, nonostante da argentino sia nato su terra battuta. Cerundolo con questo successo arriverà al n.21 ATP nel ranking della prossima settimana (scalando sei posizioni). Quello appena vinto al Queen’s diventa il quinto successo di un tennista argentino in tornei su erba, dopo i tre allori di Guillermo Vilas (Masters 1974, Australian Open 1978 e 1979) e due di Cerundolo. Per Paul è la seconda sconfitta in stagione in finale in un ATP 500, dopo quella di Amburgo contro Buse (altro latinoamericano).

Sulla Andy Murray Arena, Cerundolo è partito nel migliore dei modi, strappando immediatamente il servizio all’avversario nel game d’apertura. Ha poi mostrato grande solidità mentale, annullando una palla break e portandosi sul 3-1 grazie a una combinazione efficace di potenza da fondo campo e tocco nei pressi della rete. Offensivo e pronto a spingere, Cerundolo controlla il match e incanta il pubblico con una smorzata millimetrica che gli ha consentito di salire sul 4-2. Tutto sotto lo sguardo attento di Massu, nuovo coach seduto accanto a una maglia della nazionale argentina con il nome di Maradona. Cerundolo ha avuto anche l’occasione di allungare sul 5-2, ma Paul ha reagito con un ottimo turno di battuta e una difesa impeccabile, riducendo lo svantaggio sul 3-4. Francisco ha confermato una certa difficoltà sotto pressione quando è andato a servire per il set avanti 5-4. Errori, fretta, un soliloquio che non ha portato a nulla di buono se non l’ennesimo errore che regala il contro break a Paul. L’americano non si fatto pregare: ha approfittato del calo dell’avversario, sempre più falloso e contratto. Il set è così approdato al tiebreak, dove lo statunitense ha alzato il livello imponendosi per 7 punti a 4 dopo un’ora e sei minuti di gioco. Cerundolo ha progressivamente perso lucidità e consistenza, finendo per cedere un set che aveva controllato sul piano del gioco.

Francisco’s crowning moment 👑 How @FranCerundolo sealed the biggest title of his career at Queen’s! 🙌#HSBCChampionships pic.twitter.com/z5dnxRRBf4 — Tennis TV (@TennisTV) June 21, 2026

Il secondo parziale è rimasto in equilibrio fino al 2-2, con entrambi i giocatori solidi al servizio. Ancora una volta, però, è emerso il nervosismo di Cerundolo che ha pagato con un break nel quinto game, per il 3-2 Paul. Quando la partita sembrava ben indirizzata verso l’americano, è arrivata una ottima reazione dell’argentino, bravo a non crollare mentalmente ed approfittare anche di un pizzico di fortuna, con un nastro mortale che l’ha aiutato a recuperare immediatamente il break ceduto, per il 3 pari. In questa fase, un po’ caotica, Cerundolo ha commesso un doppio fallo, urlando al suo angolo “È un film dell’orrore che si ripete continuamente”, ma è riuscito a reggere e operare il sorpasso sul 4-3. Di nuovo l’argentino è andato sotto 15-40 nel nono game, ma è riuscito a salvarsi di nuovo ritrovando l’aiuto del servizio e anche una buona dose di carattere, portandosi sul 5-4. La spinta dell’aver superato il momento critico l’ha portato a spingere bene in risposta e chiudere il set per 6-4, portando il match al terzo set.

Sull’onda dell’entusiasmo, Cerundolo ha aperto il terzo parziale mantenendo il servizio dopo una dura battaglia, affidandosi soprattutto alla sua devastante accelerazione di diritto. Paul ha risposto con un game perfetto per l’1-1. L’argentino ha continuato a spingere, portandosi sul 3-2 grazie a un tennis aggressivo e a una magnifica volée. Nel game successo l’equilibrio si spezza: con uno straordinario diritto incrociato Cerundolo vola via con un break, 4-2, e quindi non senza sofferenza riesce a consolidare il vantaggio per il 5-2. L’argentino non riesce a chiudere in risposta, non sfruttando due match point – giocati con terribile tensione da parte di entrambi i giocatori – e quindi va a servire sul 5-3 col braccio bloccato. Si ritrova sotto 15-30 ma qua Paul commette un paio di errori terribili, cercando le righe invece di mettere pressione all’avversario con poco rischio. Alla fine Cerundolo chiude l’incontro al quinto match point, uno smash sicuro, e crolla a terra. Ha coronato la settimana più importante in carriera.

“Non ci posso credere. Ho lottato duramente per tutta la settimana, ogni partita è stata una battaglia e penso di averne avuto la ricompensa”, ha detto Cerundolo dopo il successo. “Vincere questo titolo per me è incredibile. Venire dall’Argentina e vincere il Queen’s, un evento storico sull’erba. Non avrei mai immaginato di sollevare questo trofeo.”

Francisco Cerundolo vs Tommy Paul

