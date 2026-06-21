Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione maschile. 11 azzurri al via. Un azzurro sicuro già al secondo turno

Sono undici gli italiani al via nelle qualificazioni maschili di Wimbledon 2026. Un gruppo numeroso, con alcune teste di serie, diversi esordi complicati e almeno una certezza: un azzurro accederà sicuramente al secondo turno grazie al derby tra Gianluca Cadenasso e Federico Cina.

Il cammino verso il tabellone principale resta però lungo: per conquistare un posto nel main draw serviranno tre vittorie. Tra gli italiani con le migliori possibilità di arrivare fino in fondo ci sono soprattutto Francesco Maestrelli, Luca Nardi, Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, tutti inseriti in settori nei quali una qualificazione appare possibile, anche se tutt’altro che scontata.

Francesco Maestrelli, testa di serie numero 10, partirà contro la wild card britannica Max Basing. Sulla carta è uno degli azzurri meglio posizionati: il primo turno sembra alla portata e anche il settore, con Tom Gentzsch, Zdenek Kolar, Liam Draxl, Remy Bertola, Oliver Crawford e Jurij Rodionov, lascia spazio a un percorso importante. Maestrelli dovrà però adattarsi rapidamente all’erba, superficie che spesso può accorciare le distanze e rendere pericolosi anche avversari meno quotati.

Buone chance anche per Luca Nardi, che debutterà contro il giapponese Rio Noguchi. In caso di vittoria, l’azzurro potrebbe trovare uno tra Otto Virtanen e Pedro Martinez. Il settore non è semplice, ma Nardi ha talento e colpi per imporsi anche su questa superficie. La sua qualificazione dipenderà soprattutto dalla continuità al servizio e dalla capacità di evitare passaggi a vuoto nei momenti decisivi.

Tra gli italiani da seguire con maggiore attenzione c’è anche Andrea Pellegrino, testa di serie numero 17. Il pugliese affronterà al primo turno il britannico Jay Clarke, avversario da non sottovalutare sull’erba e davanti al pubblico di casa. Pellegrino ha però esperienza, solidità e un tabellone che può aprirsi se riuscirà a superare l’esordio. Il possibile ultimo ostacolo del suo settore potrebbe essere Pablo Llamas Ruiz, testa di serie numero 7.

Interessante anche la situazione di Stefano Travaglia, testa di serie numero 16. L’ascolano partirà contro il croato Luka Mikrut e, almeno sulla carta, può guardare con ambizione al prosieguo del torneo. Nello stesso spicchio di tabellone c’è anche Stefano Napolitano, atteso però da un debutto molto complicato contro il britannico Billy Harris, testa di serie numero 23. Harris sull’erba è un avversario pericoloso, ma Napolitano ha esperienza e qualità per giocarsi le sue carte. Se entrambi dovessero avanzare, potrebbe anche crearsi una sfida tutta italiana in zona qualificazione.

Più duro il cammino per Raul Brancaccio, che esordirà contro il francese Arthur Gea, testa di serie numero 18. Il settore è complicato e comprende anche Francisco Comesana, prima testa di serie del tabellone cadetto. Brancaccio dovrà partire forte e cercare di trasformare il match in una battaglia di ritmo, evitando di lasciare troppo campo all’avversario.

Sorteggio non impossibile, ma comunque impegnativo, per Lorenzo Giustino, opposto al belga Gauthier Onclin. In caso di successo, il napoletano potrebbe incrociare Vitaliy Sachko o Shintaro Mochizuki. Giustino ha esperienza da vendere e può provare a costruirsi un percorso turno dopo turno, anche se per arrivare al main draw servirà probabilmente un’impresa nella parte finale del settore.

Il derby tra Gianluca Cadenasso e Federico Cina garantirà invece almeno un italiano al secondo turno. Per entrambi si tratta di un’occasione importante, anche se il tabellone non è semplice: il vincitore potrebbe infatti trovare Hugo Gaston, quinta testa di serie. Cina rappresenta una delle curiosità più interessanti del gruppo azzurro, mentre Cadenasso avrà l’opportunità di misurarsi in un contesto prestigioso e molto competitivo.

Esordio durissimo per Andrea Guerrieri, sorteggiato contro David Goffin. Il belga non è testa di serie, ma per esperienza e qualità resta uno degli avversari più scomodi del tabellone. Per Guerrieri servirà una prestazione di altissimo livello, soprattutto nei turni di servizio, per restare agganciato alla partita.

Complicato anche il debutto di Marco Cecchinato, che affronterà il cileno Tomas Barrios Vera, testa di serie numero 20. L’erba non è la superficie ideale per il siciliano, ma l’esperienza nei grandi palcoscenici può aiutarlo a restare competitivo. Il settore, però, presenta diversi specialisti o giocatori abituati alle condizioni rapide, da Pierre-Hugues Herbert a Paul Jubb.

Il bilancio iniziale racconta quindi di un’Italia numerosa e competitiva, ma con un sorteggio vario: alcuni azzurri hanno reali possibilità di arrivare fino in fondo, altri dovranno cercare l’impresa già dal primo turno. Le carte migliori sembrano nelle mani di Maestrelli, Nardi, Pellegrino e Travaglia, mentre Napolitano, Giustino e Brancaccio possono provare a inserirsi se riusciranno a superare ostacoli iniziali non banali.

Wimbledon – Tabellone Qualificazione maschile (con tutti gli spot) – erba

Francisco Comesana [1] vs Alejandro Moro Canas

Nicolas Moreno De Alboran vs Harold Mayot

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Soonwoo Kwon

Raul Brancaccio vs Arthur Gea [18]

Jaime Faria [2] vs Hugo Grenier

Mark Lajal vs Luka Pavlovic

Clement Chidekh vs Aziz Dougaz

Anton Matusevich [WC] vs Rei Sakamoto [27]

Yunchaokete Bu [3] vs Hugo Dellien

Federico Agustin Gomez vs Clement Tabur

Lorenzo Giustino vs Gauthier Onclin

Vitaliy Sachko vs Shintaro Mochizuki [21]

Coleman Wong [4] vs Borna Gojo

Andy Andrade vs Colton Smith

Laslo Djere vs Max Houkes

Henri Squire vs Michael Zheng [26]

Hugo Gaston [5] vs Lautaro Midon

Gianluca Cadenasso vs Federico Cina

Keegan Smith vs Juan Pablo Ficovich

Edas Butvilas vs Moez Echargui [29]

Nikoloz Basilashvili [6] vs Elias Ymer

Timofey Skatov vs Alex Barrena

Andrea Guerrieri vs David Goffin

Pedro Boscardin Dias vs Kyrian Jacquet [25]

Pablo Llamas Ruiz [7] vs Dan Added

Gilles Arnaud Bailly vs Pol Martin Tiffon

Tristan Boyer vs Genaro Alberto Olivieri

Jay Clarke vs Andrea Pellegrino [17]

Nicolai Budkov Kjaer [8] vs Joao Lucas Reis Da Silva

Matej Dodig vs Frederico Ferreira Silva

Rio Noguchi vs Luca Nardi

Otto Virtanen vs Pedro Martinez [19]

Henrique Rocha [9] vs Nicolas Mejia

Chun-Hsin Tseng vs Gustavo Heide

Juan Carlos Prado Angelo vs Daniel Evans

Johannus Monday [WC] vs Tristan Schoolkate [28]

Francesco Maestrelli [10] vs Max Basing [WC]

Tom Gentzsch vs Zdenek Kolar

Liam Draxl vs Remy Bertola

Oliver Crawford vs Jurij Rodionov [30]

Dane Sweeny [11] vs Franco Roncadelli

Darwin Blanch vs Ugo Blanchet

Pierre-Hugues Herbert vs Paul Jubb [WC]

Marco Cecchinato vs Tomas Barrios Vera [20]

Facundo Diaz Acosta [12] vs Alexis Galarneau

Oliver Tarvet [WC] vs Alex Bolt

Federico Coria vs Oliver Bonding [WC]

Yu Hsiou Hsu vs Stefanos Sakellaridis [31]

Mackenzie McDonald [13] vs Felipe Meligeni Alves

Mark Ceban [WC] vs Roberto Carballes Baena

Kaichi Uchida vs Bernard Tomic

Joel Schwaerzler vs Christopher O’Connell [32]

Vilius Gaubas [14] vs Michael Mmoh

Zhizhen Zhang vs Henry Searle [WC]

Florent Bax vs Chris Rodesch

Lukas Neumayer vs Dusan Lajovic [22]

Roman Safiullin [15] vs James McCabe

Daniil Glinka vs Kimmer Coppejans

Jerome Kym vs Gonzalo Bueno

Liam Broady vs August Holmgren [24]

Stefano Travaglia [16] vs Luka Mikrut

Guy Den Ouden vs Yi Zhou

Zsombor Piros vs Ivan Ivanov [WC]

Stefano Napolitano vs Billy Harris [23]