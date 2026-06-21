Wimbledon 2026 - Qualificazioni ATP, Copertina

Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione maschile. 11 azzurri al via. Un azzurro sicuro già al secondo turno

21/06/2026 15:45 13 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

Sono undici gli italiani al via nelle qualificazioni maschili di Wimbledon 2026. Un gruppo numeroso, con alcune teste di serie, diversi esordi complicati e almeno una certezza: un azzurro accederà sicuramente al secondo turno grazie al derby tra Gianluca Cadenasso e Federico Cina.
Il cammino verso il tabellone principale resta però lungo: per conquistare un posto nel main draw serviranno tre vittorie. Tra gli italiani con le migliori possibilità di arrivare fino in fondo ci sono soprattutto Francesco Maestrelli, Luca Nardi, Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, tutti inseriti in settori nei quali una qualificazione appare possibile, anche se tutt’altro che scontata.
Francesco Maestrelli, testa di serie numero 10, partirà contro la wild card britannica Max Basing. Sulla carta è uno degli azzurri meglio posizionati: il primo turno sembra alla portata e anche il settore, con Tom Gentzsch, Zdenek Kolar, Liam Draxl, Remy Bertola, Oliver Crawford e Jurij Rodionov, lascia spazio a un percorso importante. Maestrelli dovrà però adattarsi rapidamente all’erba, superficie che spesso può accorciare le distanze e rendere pericolosi anche avversari meno quotati.

Buone chance anche per Luca Nardi, che debutterà contro il giapponese Rio Noguchi. In caso di vittoria, l’azzurro potrebbe trovare uno tra Otto Virtanen e Pedro Martinez. Il settore non è semplice, ma Nardi ha talento e colpi per imporsi anche su questa superficie. La sua qualificazione dipenderà soprattutto dalla continuità al servizio e dalla capacità di evitare passaggi a vuoto nei momenti decisivi.

Tra gli italiani da seguire con maggiore attenzione c’è anche Andrea Pellegrino, testa di serie numero 17. Il pugliese affronterà al primo turno il britannico Jay Clarke, avversario da non sottovalutare sull’erba e davanti al pubblico di casa. Pellegrino ha però esperienza, solidità e un tabellone che può aprirsi se riuscirà a superare l’esordio. Il possibile ultimo ostacolo del suo settore potrebbe essere Pablo Llamas Ruiz, testa di serie numero 7.
Interessante anche la situazione di Stefano Travaglia, testa di serie numero 16. L’ascolano partirà contro il croato Luka Mikrut e, almeno sulla carta, può guardare con ambizione al prosieguo del torneo. Nello stesso spicchio di tabellone c’è anche Stefano Napolitano, atteso però da un debutto molto complicato contro il britannico Billy Harris, testa di serie numero 23. Harris sull’erba è un avversario pericoloso, ma Napolitano ha esperienza e qualità per giocarsi le sue carte. Se entrambi dovessero avanzare, potrebbe anche crearsi una sfida tutta italiana in zona qualificazione.

Più duro il cammino per Raul Brancaccio, che esordirà contro il francese Arthur Gea, testa di serie numero 18. Il settore è complicato e comprende anche Francisco Comesana, prima testa di serie del tabellone cadetto. Brancaccio dovrà partire forte e cercare di trasformare il match in una battaglia di ritmo, evitando di lasciare troppo campo all’avversario.

Sorteggio non impossibile, ma comunque impegnativo, per Lorenzo Giustino, opposto al belga Gauthier Onclin. In caso di successo, il napoletano potrebbe incrociare Vitaliy Sachko o Shintaro Mochizuki. Giustino ha esperienza da vendere e può provare a costruirsi un percorso turno dopo turno, anche se per arrivare al main draw servirà probabilmente un’impresa nella parte finale del settore.

Il derby tra Gianluca Cadenasso e Federico Cina garantirà invece almeno un italiano al secondo turno. Per entrambi si tratta di un’occasione importante, anche se il tabellone non è semplice: il vincitore potrebbe infatti trovare Hugo Gaston, quinta testa di serie. Cina rappresenta una delle curiosità più interessanti del gruppo azzurro, mentre Cadenasso avrà l’opportunità di misurarsi in un contesto prestigioso e molto competitivo.

Esordio durissimo per Andrea Guerrieri, sorteggiato contro David Goffin. Il belga non è testa di serie, ma per esperienza e qualità resta uno degli avversari più scomodi del tabellone. Per Guerrieri servirà una prestazione di altissimo livello, soprattutto nei turni di servizio, per restare agganciato alla partita.

Complicato anche il debutto di Marco Cecchinato, che affronterà il cileno Tomas Barrios Vera, testa di serie numero 20. L’erba non è la superficie ideale per il siciliano, ma l’esperienza nei grandi palcoscenici può aiutarlo a restare competitivo. Il settore, però, presenta diversi specialisti o giocatori abituati alle condizioni rapide, da Pierre-Hugues Herbert a Paul Jubb.

Il bilancio iniziale racconta quindi di un’Italia numerosa e competitiva, ma con un sorteggio vario: alcuni azzurri hanno reali possibilità di arrivare fino in fondo, altri dovranno cercare l’impresa già dal primo turno. Le carte migliori sembrano nelle mani di Maestrelli, Nardi, Pellegrino e Travaglia, mentre Napolitano, Giustino e Brancaccio possono provare a inserirsi se riusciranno a superare ostacoli iniziali non banali.

GBR Wimbledon – Tabellone Qualificazione maschile (con tutti gli spot) – erba
Francisco Comesana ARG [1] vs Alejandro Moro Canas ESP
Nicolas Moreno De Alboran USA vs Harold Mayot FRA

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Soonwoo Kwon KOR
Raul Brancaccio ITA vs Arthur Gea FRA [18]

Jaime Faria POR [2] vs Hugo Grenier FRA
Mark Lajal EST vs Luka Pavlovic FRA

Clement Chidekh FRA vs Aziz Dougaz TUN
Anton Matusevich GBR [WC] vs Rei Sakamoto JPN [27]

Yunchaokete Bu CHN [3] vs Hugo Dellien BOL
Federico Agustin Gomez ARG vs Clement Tabur FRA

Lorenzo Giustino ITA vs Gauthier Onclin BEL
Vitaliy Sachko UKR vs Shintaro Mochizuki JPN [21]

Coleman Wong HKG [4] vs Borna Gojo CRO
Andy Andrade ECU vs Colton Smith USA

Laslo Djere SRB vs Max Houkes NED
Henri Squire GER vs Michael Zheng USA [26]

Hugo Gaston FRA [5] vs Lautaro Midon ARG
Gianluca Cadenasso ITA vs Federico Cina ITA

Keegan Smith USA vs Juan Pablo Ficovich ARG
Edas Butvilas LTU vs Moez Echargui TUN [29]

Nikoloz Basilashvili GEO [6] vs Elias Ymer SWE
Timofey Skatov KAZ vs Alex Barrena ARG

Andrea Guerrieri ITA vs David Goffin BEL
Pedro Boscardin Dias BRA vs Kyrian Jacquet FRA [25]

Pablo Llamas Ruiz ESP [7] vs Dan Added FRA
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Pol Martin Tiffon ESP

Tristan Boyer USA vs Genaro Alberto Olivieri ARG
Jay Clarke GBR vs Andrea Pellegrino ITA [17]

Nicolai Budkov Kjaer NOR [8] vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
Matej Dodig CRO vs Frederico Ferreira Silva POR

Rio Noguchi JPN vs Luca Nardi ITA
Otto Virtanen FIN vs Pedro Martinez ESP [19]

Henrique Rocha POR [9] vs Nicolas Mejia COL
Chun-Hsin Tseng TPE vs Gustavo Heide BRA

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Daniel Evans GBR
Johannus Monday GBR [WC] vs Tristan Schoolkate AUS [28]

Francesco Maestrelli ITA [10] vs Max Basing GBR [WC]
Tom Gentzsch GER vs Zdenek Kolar CZE

Liam Draxl CAN vs Remy Bertola SUI
Oliver Crawford GBR vs Jurij Rodionov AUT [30]

Dane Sweeny AUS [11] vs Franco Roncadelli URU
Darwin Blanch USA vs Ugo Blanchet FRA

Pierre-Hugues Herbert FRA vs Paul Jubb GBR [WC]
Marco Cecchinato ITA vs Tomas Barrios Vera CHI [20]

Facundo Diaz Acosta ARG [12] vs Alexis Galarneau CAN
Oliver Tarvet GBR [WC] vs Alex Bolt AUS

Federico Coria ARG vs Oliver Bonding GBR [WC]
Yu Hsiou Hsu TPE vs Stefanos Sakellaridis GRE [31]

Mackenzie McDonald USA [13] vs Felipe Meligeni Alves BRA
Mark Ceban GBR [WC] vs Roberto Carballes Baena ESP

Kaichi Uchida JPN vs Bernard Tomic AUS
Joel Schwaerzler AUT vs Christopher O’Connell AUS [32]

Vilius Gaubas LTU [14] vs Michael Mmoh USA
Zhizhen Zhang CHN vs Henry Searle GBR [WC]

Florent Bax FRA vs Chris Rodesch LUX
Lukas Neumayer AUT vs Dusan Lajovic SRB [22]

Roman Safiullin RUS [15] vs James McCabe AUS
Daniil Glinka EST vs Kimmer Coppejans BEL

Jerome Kym SUI vs Gonzalo Bueno PER
Liam Broady GBR vs August Holmgren DEN [24]

Stefano Travaglia ITA [16] vs Luka Mikrut CRO
Guy Den Ouden NED vs Yi Zhou CHN

Zsombor Piros HUN vs Ivan Ivanov BUL [WC]
Stefano Napolitano ITA vs Billy Harris GBR [23]

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13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

walden 21-06-2026 18:01

Scritto da Leftwing13

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Non ci posso credere: Cadenasso Cinà… che sfiga….

Sfiga? E perché mai?
Hai la certezza di avere un italico al secondo turno.

Cadenasso in ascesa e da un mese entrato in top 200, Ciná miglior 2007 nella race next gen: a me sarebbe piaciuto vederli giocarsi le loro possibilità, senza un derby al primo turno, che toglierà di mezzo uno dei due.
È pur vero che così c’è certezza di vederne uno al secondo turno, ma anch’io avrei preferito che si evitasse lo scontro tra i due italiani e magari che si trovassero a incontrare due spagnoli!

Gli spagnoli sono 4 gatti, difficile che s’incontrino….

 13
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JOA20 (Guest) 21-06-2026 17:56

Scritto da Andrea
Ma sono 2 turni??

No, le quali Slam si giocano su tre turni. Solo per Wimbledon il turno decisivo è al meglio dei cinque set (singolare maschile beninteso)

 12
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Andrea (Guest) 21-06-2026 17:55

@ Andrea (#4641170)

Scusate ho sbagliato io perché li vedevo staccati

 11
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Andrea (Guest) 21-06-2026 17:54

Ma sono 2 turni??

 10
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SGT76 21-06-2026 17:50

Scritto da andrewthefirst
cecchinato-barrios vera è la vera finale del torneo!!

Altro Nulla-facente, seduto su Tazza

 9
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Henry (Guest) 21-06-2026 17:50

@ MAURO (#4641127)

E uno fuori vero? 🙄

 8
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SGT76 21-06-2026 17:49

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Non ci posso credere: Cadenasso Cinà… che sfiga….

Sfiga? E perché mai?
Hai la certezza di avere un italico al secondo turno.

Solito e scontato Cinismo,
simpatico quanto “Sabbia nel Costume”..

 7
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gianky pa (Guest) 21-06-2026 17:43

Nardi non ha alcuna possibilità!

 6
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JOA20 (Guest) 21-06-2026 17:40

Non nutro grandi aspettative per gli italiani impegnati nelle quali. Sarei già contento di trovarne uno al turno decisivo

 5
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Leftwing13 21-06-2026 17:34

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Non ci posso credere: Cadenasso Cinà… che sfiga….

Sfiga? E perché mai?
Hai la certezza di avere un italico al secondo turno.

Cadenasso in ascesa e da un mese entrato in top 200, Ciná miglior 2007 nella race next gen: a me sarebbe piaciuto vederli giocarsi le loro possibilità, senza un derby al primo turno, che toglierà di mezzo uno dei due.
È pur vero che così c’è certezza di vederne uno al secondo turno, ma anch’io avrei preferito che si evitasse lo scontro tra i due italiani e magari che si trovassero a incontrare due spagnoli!

4
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+1: magilla, walden
MAURO (Guest) 21-06-2026 16:13

Scritto da Detuqueridapresencia
Non ci posso credere: Cadenasso Cinà… che sfiga….

Sfiga? E perché mai?
Hai la certezza di avere un italico al secondo turno.

 3
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-1: Billy74, Detuqueridapresencia, magilla, SGT76
Detuqueridapresencia 21-06-2026 16:06

Non ci posso credere: Cadenasso Cinà… che sfiga….

 2
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+1: Billy74, magilla
andrewthefirst 21-06-2026 15:53

cecchinato-barrios vera è la vera finale del torneo!!

 1
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-1: Detuqueridapresencia, tomasol, SGT76