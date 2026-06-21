Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 21 Giugno 2026. Sonego parte forte a Maiorca: battuto Navone in tre set all’esordio
Lorenzo Sonego comincia nel migliore dei modi la sua avventura all’ATP 250 di Maiorca. L’azzurro, numero 65 del mondo, ha superato al primo turno l’argentino Mariano Navone, numero 39 del ranking ATP e testa di serie numero 7 del torneo, con il punteggio di 7-6(2) 2-6 6-4.
Per Sonego si tratta di una vittoria importante, arrivata in un match molto combattuto e ricco di passaggi delicati. Il torinese, inserito nella parte bassa del tabellone, partecipa per la prima volta al torneo maiorchino e si è subito trovato davanti un avversario ostico, solido e abituato a lottare su ogni punto.
Il primo set è stato deciso al tie-break, dopo un parziale equilibrato nel quale entrambi hanno cercato di imporre il proprio ritmo. Sonego è stato più lucido nel momento decisivo, dominando il tie-break per 7 punti a 2 e mettendo la partita sui binari giusti.
Nel secondo set, però, Navone ha reagito con forza. L’argentino ha alzato l’intensità, ha trovato maggiore continuità da fondo campo e ha approfittato di un calo dell’azzurro, chiudendo rapidamente il parziale sul 6-2.
La partita si è decisa nel terzo set, dove Sonego ha mostrato carattere e grande tenuta mentale. Sul 2-2 l’azzurro ha piazzato il break decisivo, trovando l’allungo che gli ha permesso di mettere la testa avanti nel momento più importante dell’incontro.
Da lì in poi, però, la strada non è stata semplice. Navone ha provato in tutti i modi a rientrare e Sonego ha dovuto difendere il vantaggio con grande attenzione. Nel set decisivo l’italiano ha annullato complessivamente quattro palle break, dimostrando freddezza nei momenti più delicati.
Il passaggio chiave è arrivato sul 4-3, quando Sonego si è trovato sotto 15-40 al servizio. Due palle break consecutive che avrebbero potuto riaprire completamente la partita. L’azzurro, però, è rimasto solido, ha cancellato entrambe le occasioni e ha conservato il vantaggio fino al traguardo.
Quel game ha pesato tantissimo nell’economia del match. Salvare il servizio in una fase così delicata ha permesso a Sonego di restare avanti e di presentarsi al momento della chiusura con la fiducia necessaria.
Alla fine il 6-4 del terzo set premia la maggiore capacità dell’azzurro di giocare bene i punti importanti. Non è stata una vittoria semplice, ma proprio per questo assume un valore particolare.
Sonego supera una testa di serie e conquista un successo prezioso sull’erba, superficie sulla quale servizio, aggressività e gestione dei momenti chiave possono fare la differenza. Al secondo turno l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic.
L’esordio a Maiorca è superato: il torneo di Sonego comincia con una prova di carattere e una vittoria che può dare fiducia in vista dei prossimi impegni.
ATP 250 Mallorca – erba
R32 Navone – Sonego Non prima 15:00
ATP 250 Eastbourne – erba
Q2 Arnaldi – Samuel 2° inc. ore 12:00
CH 75 Targu Mures – terra
Q1 Potenza – Varbanciu Non prima 14:30
CH 50 Plovdiv – terra
Q1 Vasa – Angelini 3° inc. ore 10:00
WTA 500 Berlin – erba
F Errani /Melichar-Martinez – / 3 incontro dalle 12:00
TAG: Italiani in campo
Beh, pazzo è pazzo… genio un po’ meno
Quindi ritieni anche tu che Samuel sia “tutt’altro che un Pellegrino sull’erba”?
Best ranking cosa significa? Non ho scritto ranking attuale.
Sveglia
Mah… Mauro come Doc? Hmmm
Ahahahah
Navone è 39 ora credo 38. Domumentarsi prima di parlare please.
Fai giocare Pellegrini sull’erba contro Samuel poi ne riparliamo.
Fai una cosa ,comprati una macchina e inserisci il flusso canalizzatore da 1.5 giga ,sali sulla macchina raggiungi la velocità di 88 miglia orarie e fatti portare nel 1996 ,una volta li distruggi la macchina e sei a posto .
Arno con tale GBR Giles Hussey (293), 29 anni, (anche lui Q)
poi eventualmente Fonzie (seed #2). 😉
Sbaglio o hanno vinto tutti ? 🙂
NAVONE, best ranking numero 29, e’ l’ emblema della pochezza del tennis attuale.
Sonego ha giocato come Fognini coi crampi al Roland contro Montanes da fermo sparando a tutto braccio ed ha vinto. Anzi aveva un problema al bicipite femorale.Bravo.
Grande Sonny
Stavolta la battaglia ha pagato
E oggi si chiude bene con sonego
???
Però è dietro a Pellegrino nel ranking!
Perché Matteo è un bravo ragazzo e una persona seria..non come te!
Very good Mr.Arnalds
Arnaldi a un certo punto si è ricordato di aver eliminato Tiafoe di essere il semifinalista del Roland e possibile finalista e l’ha ribaltata. Comunque non conoscevo questo Samuel ma da quello che ho letto è tutt’altro che un pellegrino sull’erba ed in generale sul veloce. Quindi bravo mi Arnaldino.
Amico, visto che la sta ribaltando, probabilmente non ha fatto i conti che stavi pensando te
Arnaldi probabilmnete si è già fatto due conti e pensa di entrre come LL, fra l’altro, se gli va di fortuna, già al secondo turno…
Anche se dovesse perdere l’ Arnaldo d’ Inghilterra non ci sono problemi, visto che il mio amico WALDEN ieri ha predetto che almeno 5 giocatori (Fritz, Humbert, Altmeier, Nakashima e CERUNDOLO)si sarebbero ritirati da Eastbourne e quindi entrerebbe comunque come LL
Invece al livoroso pioggiaviola la battuta non è piaciuta
E ora passerò la notte insonne
Ahahahah ahahahah ahahahah
F come finale. Anche se nel tuo caso era meglio R …
Hai superato te stesso: complimenti vivissimi, non era facile dopo tutti i commenti sui complotti dei sorteggi.
Persino il Quadrupede l’aveva capito….ed ora sta ragliando, pardon, ridendo….comunque, per caso, sia Tiafoe che Cerundolo avevano l’iniziale del cognome giusta…
AHAHAHAHAHAHAHAH
Ha ragione lui: ad Halle gioca F Tiafoe e a Londra F Cerundolo
Ahahahaha
Come farsi prendere in giro da tutti!!!
Complimenti Betafasan!
È proprio vero il detto napoletano: chi è ciuccio è anche presuntuoso.
Emilio Fede avrebbe qualcosa da dirti
Sono senza parole, nemmeno con la spiegazione della cantonata presa lui o lei non ha capito. Sarà colpa del gran caldo
Vero. Hanno anche sbagliato il nome di Arnaldi. Certamente non si chiama Q2.
Dovresti perlomeno chiedere scusa se hai un minimo di dignità
Errare humanum est perseverare diabolicum.
Ma cosa dici? F sta per Finale.
Redazione sempre top.
Uhm… che turno è? Mah…
@ Betafasan (#4640971)
Che eleganza , che classe, Betafasan. Buona domenica anche a te.
Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini
Pensa..prima di sparare ..pensa.
Per evitare figure di emme, è sempre meglio verificare prima. Lo so, si perde del tempo e alle volte ,ma chissenefrega tanto chi si ricorda, anzi, più ne diciamo e più se ne dimentica.
@ Betafasan (#4640972)
No, forse dovresti stare un po’ più attento tu. Un abbraccio
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Ma vi siete accorti che hanno già vinto errani e melichar ! Aiutoooo
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Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!