Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 21 Giugno 2026. Sonego parte forte a Maiorca: battuto Navone in tre set all’esordio

Lorenzo Sonego comincia nel migliore dei modi la sua avventura all’ATP 250 di Maiorca. L’azzurro, numero 65 del mondo, ha superato al primo turno l’argentino Mariano Navone, numero 39 del ranking ATP e testa di serie numero 7 del torneo, con il punteggio di 7-6(2) 2-6 6-4.

Per Sonego si tratta di una vittoria importante, arrivata in un match molto combattuto e ricco di passaggi delicati. Il torinese, inserito nella parte bassa del tabellone, partecipa per la prima volta al torneo maiorchino e si è subito trovato davanti un avversario ostico, solido e abituato a lottare su ogni punto.

Il primo set è stato deciso al tie-break, dopo un parziale equilibrato nel quale entrambi hanno cercato di imporre il proprio ritmo. Sonego è stato più lucido nel momento decisivo, dominando il tie-break per 7 punti a 2 e mettendo la partita sui binari giusti.

Nel secondo set, però, Navone ha reagito con forza. L’argentino ha alzato l’intensità, ha trovato maggiore continuità da fondo campo e ha approfittato di un calo dell’azzurro, chiudendo rapidamente il parziale sul 6-2.

La partita si è decisa nel terzo set, dove Sonego ha mostrato carattere e grande tenuta mentale. Sul 2-2 l’azzurro ha piazzato il break decisivo, trovando l’allungo che gli ha permesso di mettere la testa avanti nel momento più importante dell’incontro.

Da lì in poi, però, la strada non è stata semplice. Navone ha provato in tutti i modi a rientrare e Sonego ha dovuto difendere il vantaggio con grande attenzione. Nel set decisivo l’italiano ha annullato complessivamente quattro palle break, dimostrando freddezza nei momenti più delicati.

Il passaggio chiave è arrivato sul 4-3, quando Sonego si è trovato sotto 15-40 al servizio. Due palle break consecutive che avrebbero potuto riaprire completamente la partita. L’azzurro, però, è rimasto solido, ha cancellato entrambe le occasioni e ha conservato il vantaggio fino al traguardo.

Quel game ha pesato tantissimo nell’economia del match. Salvare il servizio in una fase così delicata ha permesso a Sonego di restare avanti e di presentarsi al momento della chiusura con la fiducia necessaria.

Alla fine il 6-4 del terzo set premia la maggiore capacità dell’azzurro di giocare bene i punti importanti. Non è stata una vittoria semplice, ma proprio per questo assume un valore particolare.

Sonego supera una testa di serie e conquista un successo prezioso sull’erba, superficie sulla quale servizio, aggressività e gestione dei momenti chiave possono fare la differenza. Al secondo turno l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic.

L’esordio a Maiorca è superato: il torneo di Sonego comincia con una prova di carattere e una vittoria che può dare fiducia in vista dei prossimi impegni.

ATP 250 Mallorca – erba

R32 Navone – Sonego Non prima 15:00



ATP Mallorca Mariano Navone [7] Mariano Navone [7] 6 6 4 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 2 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Navone 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Navone 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* df 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Navone 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Navone 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 30-15 df 0-1 → 1-1 L. Sonego 30-0 ace 30-15 0-0 → 0-1

ATP Eastbourne Matteo Arnaldi [1] Matteo Arnaldi [1] 3 6 6 Toby Samuel Toby Samuel 6 4 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Samuel 0-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 T. Samuel 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 T. Samuel 30-0 40-30 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Samuel 15-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 T. Samuel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Samuel 0-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-30 A-40 1-3 → 2-3 T. Samuel 15-15 30-15 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Samuel 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Q2 Arnaldi– Samuel

CH 75 Targu Mures – terra

Q1 Potenza – Varbanciu Non prima 14:30



ATP Targu Mures Luca Potenza [6] Luca Potenza [6] 6 6 Matei Varbanciu Matei Varbanciu 1 3 Vincitore: Potenza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Varbanciu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M. Varbanciu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 M. Varbanciu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Potenza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 M. Varbanciu 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 L. Potenza 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Varbanciu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Varbanciu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Varbanciu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Varbanciu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

CH 50 Plovdiv – terra

Q1 Vasa – Angelini 3° inc. ore 10:00



ATP Plovdiv Iiro Vasa Iiro Vasa 0 1 1 Lorenzo Angelini [9] • Lorenzo Angelini [9] 0 6 3 Vincitore: Angelini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Angelini 1-3 I. Vasa 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 L. Angelini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Vasa 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 L. Angelini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Vasa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 L. Angelini 0-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 I. Vasa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 L. Angelini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 I. Vasa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 L. Angelini 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 I. Vasa 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

WTA 500 Berlin – erba

F Errani /Melichar-Martinez – / 3 incontro dalle 12:00



Il match deve ancora iniziare