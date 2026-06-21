Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 21 Giugno 2026. Sonego parte forte a Maiorca: battuto Navone in tre set all’esordio

21/06/2026 18:25 42 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

Lorenzo Sonego comincia nel migliore dei modi la sua avventura all’ATP 250 di Maiorca. L’azzurro, numero 65 del mondo, ha superato al primo turno l’argentino Mariano Navone, numero 39 del ranking ATP e testa di serie numero 7 del torneo, con il punteggio di 7-6(2) 2-6 6-4.

Per Sonego si tratta di una vittoria importante, arrivata in un match molto combattuto e ricco di passaggi delicati. Il torinese, inserito nella parte bassa del tabellone, partecipa per la prima volta al torneo maiorchino e si è subito trovato davanti un avversario ostico, solido e abituato a lottare su ogni punto.

Il primo set è stato deciso al tie-break, dopo un parziale equilibrato nel quale entrambi hanno cercato di imporre il proprio ritmo. Sonego è stato più lucido nel momento decisivo, dominando il tie-break per 7 punti a 2 e mettendo la partita sui binari giusti.

Nel secondo set, però, Navone ha reagito con forza. L’argentino ha alzato l’intensità, ha trovato maggiore continuità da fondo campo e ha approfittato di un calo dell’azzurro, chiudendo rapidamente il parziale sul 6-2.

La partita si è decisa nel terzo set, dove Sonego ha mostrato carattere e grande tenuta mentale. Sul 2-2 l’azzurro ha piazzato il break decisivo, trovando l’allungo che gli ha permesso di mettere la testa avanti nel momento più importante dell’incontro.

Da lì in poi, però, la strada non è stata semplice. Navone ha provato in tutti i modi a rientrare e Sonego ha dovuto difendere il vantaggio con grande attenzione. Nel set decisivo l’italiano ha annullato complessivamente quattro palle break, dimostrando freddezza nei momenti più delicati.

Il passaggio chiave è arrivato sul 4-3, quando Sonego si è trovato sotto 15-40 al servizio. Due palle break consecutive che avrebbero potuto riaprire completamente la partita. L’azzurro, però, è rimasto solido, ha cancellato entrambe le occasioni e ha conservato il vantaggio fino al traguardo.

Quel game ha pesato tantissimo nell’economia del match. Salvare il servizio in una fase così delicata ha permesso a Sonego di restare avanti e di presentarsi al momento della chiusura con la fiducia necessaria.

Alla fine il 6-4 del terzo set premia la maggiore capacità dell’azzurro di giocare bene i punti importanti. Non è stata una vittoria semplice, ma proprio per questo assume un valore particolare.

Sonego supera una testa di serie e conquista un successo prezioso sull’erba, superficie sulla quale servizio, aggressività e gestione dei momenti chiave possono fare la differenza. Al secondo turno l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic.

L’esordio a Maiorca è superato: il torneo di Sonego comincia con una prova di carattere e una vittoria che può dare fiducia in vista dei prossimi impegni.

ESP ATP 250 Mallorca – erba
R32 Navone ARG – Sonego ITA Non prima 15:00

ATP Mallorca
Mariano Navone [7]
6
6
4
Lorenzo Sonego
7
2
6
Vincitore: Sonego
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GBR ATP 250 Eastbourne – erba
Q2 Arnaldi ITA – Samuel GBR 2° inc. ore 12:00
ATP Eastbourne
Matteo Arnaldi [1]
3
6
6
Toby Samuel
6
4
4
Vincitore: Arnaldi
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ROU CH 75 Targu Mures – terra
Q1 Potenza ITA – Varbanciu ROU Non prima 14:30

ATP Targu Mures
Luca Potenza [6]
6
6
Matei Varbanciu
1
3
Vincitore: Potenza
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BUL CH 50 Plovdiv – terra
Q1 Vasa FIN – Angelini ITA 3° inc. ore 10:00

ATP Plovdiv
Iiro Vasa
0
1
1
Lorenzo Angelini [9]
0
6
3
Vincitore: Angelini
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DEU WTA 500 Berlin – erba
F Errani ITA/Melichar-Martinez USAit/ it 3 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

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42 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Greg (Guest) 21-06-2026 21:31

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Nike

Scritto da MAURO
NAVONE, best ranking numero 29, e’ l’ emblema della pochezza del tennis attuale.

Fai una cosa ,comprati una macchina e inserisci il flusso canalizzatore da 1.5 giga ,sali sulla macchina raggiungi la velocità di 88 miglia orarie e fatti portare nel 1996 ,una volta li distruggi la macchina e sei a posto .

Mah… Mauro come Doc? Hmmm
Ahahahah

Beh, pazzo è pazzo… genio un po’ meno

 42
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+1: Detuqueridapresencia
Jedi (Guest) 21-06-2026 21:07

Scritto da Passatore Cortese

Scritto da Vittorio Ugo

Scritto da Giambitto
Arnaldi a un certo punto si è ricordato di aver eliminato Tiafoe di essere il semifinalista del Roland e possibile finalista e l’ha ribaltata. Comunque non conoscevo questo Samuel ma da quello che ho letto è tutt’altro che un pellegrino sull’erba ed in generale sul veloce. Quindi bravo mi Arnaldino.

Però è dietro a Pellegrino nel ranking!

Fai giocare Pellegrini sull’erba contro Samuel poi ne riparliamo.

Quindi ritieni anche tu che Samuel sia “tutt’altro che un Pellegrino sull’erba”?

 41
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MAURO (Guest) 21-06-2026 20:20

Scritto da Passatore Cortese

Scritto da MAURO
NAVONE, best ranking numero 29, e’ l’ emblema della pochezza del tennis attuale.

Navone è 39 ora credo 38. Domumentarsi prima di parlare please.

Best ranking cosa significa? Non ho scritto ranking attuale.
Sveglia

 40
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Detuqueridapresencia 21-06-2026 19:52

Scritto da Nike

Scritto da MAURO
NAVONE, best ranking numero 29, e’ l’ emblema della pochezza del tennis attuale.

Fai una cosa ,comprati una macchina e inserisci il flusso canalizzatore da 1.5 giga ,sali sulla macchina raggiungi la velocità di 88 miglia orarie e fatti portare nel 1996 ,una volta li distruggi la macchina e sei a posto .

Mah… Mauro come Doc? Hmmm

Ahahahah

 39
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Passatore Cortese 21-06-2026 19:37

Scritto da MAURO
NAVONE, best ranking numero 29, e’ l’ emblema della pochezza del tennis attuale.

Navone è 39 ora credo 38. Domumentarsi prima di parlare please.

 38
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Passatore Cortese 21-06-2026 19:34

Scritto da Vittorio Ugo

Scritto da Giambitto
Arnaldi a un certo punto si è ricordato di aver eliminato Tiafoe di essere il semifinalista del Roland e possibile finalista e l’ha ribaltata. Comunque non conoscevo questo Samuel ma da quello che ho letto è tutt’altro che un pellegrino sull’erba ed in generale sul veloce. Quindi bravo mi Arnaldino.

Però è dietro a Pellegrino nel ranking!

Fai giocare Pellegrini sull’erba contro Samuel poi ne riparliamo.

 37
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Nike (Guest) 21-06-2026 19:28

Scritto da MAURO
NAVONE, best ranking numero 29, e’ l’ emblema della pochezza del tennis attuale.

Fai una cosa ,comprati una macchina e inserisci il flusso canalizzatore da 1.5 giga ,sali sulla macchina raggiungi la velocità di 88 miglia orarie e fatti portare nel 1996 ,una volta li distruggi la macchina e sei a posto .

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+1: tombizzle, Detuqueridapresencia, Navaioh69
pablito 21-06-2026 19:22

Arno con tale GBR Giles Hussey (293), 29 anni, (anche lui Q)

poi eventualmente Fonzie (seed #2). 😉

 35
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pablito 21-06-2026 19:08

Sbaglio o hanno vinto tutti ? 🙂

 34
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+1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 21-06-2026 18:10

NAVONE, best ranking numero 29, e’ l’ emblema della pochezza del tennis attuale.

 33
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-1: Passatore Cortese, tombizzle, Detuqueridapresencia, Navaioh69, j, Billy74
Giambitto 21-06-2026 18:09

Sonego ha giocato come Fognini coi crampi al Roland contro Montanes da fermo sparando a tutto braccio ed ha vinto. Anzi aveva un problema al bicipite femorale.Bravo.

 32
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+1: Detuqueridapresencia, Passatore Cortese
Harlan (Guest) 21-06-2026 18:06

Grande Sonny
Stavolta la battaglia ha pagato

 31
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+1: Marco M.
Vasco90 21-06-2026 18:04

E oggi si chiude bene con sonego

 30
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
tomasol 21-06-2026 17:21

Scritto da Vittorio Ugo

Scritto da Giambitto
Arnaldi a un certo punto si è ricordato di aver eliminato Tiafoe di essere il semifinalista del Roland e possibile finalista e l’ha ribaltata. Comunque non conoscevo questo Samuel ma da quello che ho letto è tutt’altro che un pellegrino sull’erba ed in generale sul veloce. Quindi bravo mi Arnaldino.

Però è dietro a Pellegrino nel ranking!

???

 29
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Vittorio Ugo (Guest) 21-06-2026 17:01

Scritto da Giambitto
Arnaldi a un certo punto si è ricordato di aver eliminato Tiafoe di essere il semifinalista del Roland e possibile finalista e l’ha ribaltata. Comunque non conoscevo questo Samuel ma da quello che ho letto è tutt’altro che un pellegrino sull’erba ed in generale sul veloce. Quindi bravo mi Arnaldino.

Però è dietro a Pellegrino nel ranking!

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robi (Guest) 21-06-2026 17:00

Scritto da MAURO

Scritto da walden
Arnaldi probabilmnete si è già fatto due conti e pensa di entrre come LL, fra l’altro, se gli va di fortuna, già al secondo turno…

Amico, visto che la sta ribaltando, probabilmente non ha fatto i conti che stavi pensando te

Perché Matteo è un bravo ragazzo e una persona seria..non come te!

 27
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+1: tomasol, Detuqueridapresencia
fondo (Guest) 21-06-2026 16:58

Very good Mr.Arnalds

 26
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+1: Marco M.
Giambitto 21-06-2026 16:58

Arnaldi a un certo punto si è ricordato di aver eliminato Tiafoe di essere il semifinalista del Roland e possibile finalista e l’ha ribaltata. Comunque non conoscevo questo Samuel ma da quello che ho letto è tutt’altro che un pellegrino sull’erba ed in generale sul veloce. Quindi bravo mi Arnaldino.

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Passatore Cortese
MAURO (Guest) 21-06-2026 16:26

Scritto da walden
Arnaldi probabilmnete si è già fatto due conti e pensa di entrre come LL, fra l’altro, se gli va di fortuna, già al secondo turno…

Amico, visto che la sta ribaltando, probabilmente non ha fatto i conti che stavi pensando te

 24
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-1: Detuqueridapresencia, tomasol, Marco M.
walden 21-06-2026 15:31

Arnaldi probabilmnete si è già fatto due conti e pensa di entrre come LL, fra l’altro, se gli va di fortuna, già al secondo turno…

 23
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+1: Detuqueridapresencia
-1: kicks
MAURO (Guest) 21-06-2026 15:31

Anche se dovesse perdere l’ Arnaldo d’ Inghilterra non ci sono problemi, visto che il mio amico WALDEN ieri ha predetto che almeno 5 giocatori (Fritz, Humbert, Altmeier, Nakashima e CERUNDOLO)si sarebbero ritirati da Eastbourne e quindi entrerebbe comunque come LL

 22
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-1: Detuqueridapresencia, tomasol, robdes12, tombizzle, Navaioh69
Detuqueridapresencia 21-06-2026 15:06

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Pheanes

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Vero. Hanno anche sbagliato il nome di Arnaldi. Certamente non si chiama Q2.
Dovresti perlomeno chiedere scusa se hai un minimo di dignità

Ha ragione lui: ad Halle gioca F Tiafoe e a Londra F Cerundolo
Ahahahaha

Persino il Quadrupede l’aveva capito….ed ora sta ragliando, pardon, ridendo….comunque, per caso, sia Tiafoe che Cerundolo avevano l’iniziale del cognome giusta…

Invece al livoroso pioggiaviola la battuta non è piaciuta

E ora passerò la notte insonne

Ahahahah ahahahah ahahahah

 21
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+1: tomasol, Massi
Jack (Guest) 21-06-2026 14:44

Scritto da Betafasan
Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini

F come finale. Anche se nel tuo caso era meglio R …

 20
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+1: Marco M.
Marco M. 21-06-2026 14:14

Scritto da Betafasan
Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini

Hai superato te stesso: complimenti vivissimi, non era facile dopo tutti i commenti sui complotti dei sorteggi.

 19
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+1: tomasol, Detuqueridapresencia, Massi, tombizzle, Billy74
walden 21-06-2026 14:12

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Pheanes

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Vero. Hanno anche sbagliato il nome di Arnaldi. Certamente non si chiama Q2.
Dovresti perlomeno chiedere scusa se hai un minimo di dignità

Ha ragione lui: ad Halle gioca F Tiafoe e a Londra F Cerundolo
Ahahahaha

Persino il Quadrupede l’aveva capito….ed ora sta ragliando, pardon, ridendo….comunque, per caso, sia Tiafoe che Cerundolo avevano l’iniziale del cognome giusta…

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+1: tomasol, j, Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 21-06-2026 13:52

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ Betafasan (#4640972)
No, forse dovresti stare un po’ più attento tu. Un abbraccio

AHAHAHAHAHAHAHAH

 17
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-1: tomasol, robdes12
Detuqueridapresencia 21-06-2026 12:53

Scritto da Pheanes

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Vero. Hanno anche sbagliato il nome di Arnaldi. Certamente non si chiama Q2.
Dovresti perlomeno chiedere scusa se hai un minimo di dignità

Ha ragione lui: ad Halle gioca F Tiafoe e a Londra F Cerundolo

Ahahahaha

 16
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+1: Giambitto, pablito, j, robdes12, Massi
-1: Purple Rain
Giuras 21-06-2026 12:27

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Come farsi prendere in giro da tutti!!!
Complimenti Betafasan!

 15
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+1: Passatore Cortese, tomasol, Marco M., Massi
Giambitto 21-06-2026 12:25

È proprio vero il detto napoletano: chi è ciuccio è anche presuntuoso.

 14
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+1: Passatore Cortese, Detuqueridapresencia, marcauro, tomasol, Marco M., Massi
fondo (Guest) 21-06-2026 12:21

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Emilio Fede avrebbe qualcosa da dirti

 13
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+1: Marco M.
Passatore Cortese 21-06-2026 12:19

Sono senza parole, nemmeno con la spiegazione della cantonata presa lui o lei non ha capito. Sarà colpa del gran caldo

 12
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+1: Giambitto, Marco M.
Pheanes (Guest) 21-06-2026 12:17

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Vero. Hanno anche sbagliato il nome di Arnaldi. Certamente non si chiama Q2.
Dovresti perlomeno chiedere scusa se hai un minimo di dignità

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+1: Passatore Cortese, Detuqueridapresencia, marcauro, walden, Marco M., tomasol, j, Il GUEst, Carota Senior, Massi
Giambitto 21-06-2026 12:15

Scritto da Betafasan
Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini

Errare humanum est perseverare diabolicum.

 10
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+1: Passatore Cortese, Detuqueridapresencia, marcauro, Marco M., tomasol, Il GUEst, robdes12, Marco Tullio Cicerone, Navaioh69
USOPEN2011 (Guest) 21-06-2026 12:06

Ma cosa dici? F sta per Finale.
Redazione sempre top.

 9
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+1: Passatore Cortese, marcauro, Marco M., robdes12, Marco Tullio Cicerone
Demorpurgo (Guest) 21-06-2026 12:04

Scritto da Betafasan
Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini

Scritto da Betafasan
Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini

Uhm… che turno è? Mah…

 8
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+1: Passatore Cortese, robdes12
Demorpurgo (Guest) 21-06-2026 12:02

@ Betafasan (#4640971)

Che eleganza , che classe, Betafasan. Buona domenica anche a te.

 7
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+1: Passatore Cortese, marcauro, Marco M., tomasol, Il GUEst
Betafasan 21-06-2026 10:58

Sapete leggere ?…
F Errani !! Poverini

 6
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-1: Passatore Cortese, marcauro, Marco M., Alain, tomasol, Il GUEst, robdes12, Navaioh69, Giuras
Giambitto 21-06-2026 10:24

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Pensa..prima di sparare ..pensa.

 5
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+1: Marco M., pablito
Leprotto (Guest) 21-06-2026 09:42

Scritto da Betafasan
Ha cambiato nome la Errani!?
… ahahah che professionalità livetennis!

Per evitare figure di emme, è sempre meglio verificare prima. Lo so, si perde del tempo e alle volte ,ma chissenefrega tanto chi si ricorda, anzi, più ne diciamo e più se ne dimentica.

 4
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+1: Marco M.
LiveTennis.it Staff 21-06-2026 09:18

@ Betafasan (#4640972)

No, forse dovresti stare un po’ più attento tu. Un abbraccio

 3
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+1: Marco M., Giambitto, Alain, pablito, marcauro, j, tomasol, robdes12, Massi, Navaioh69
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