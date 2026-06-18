Emilia-Romagna Tennis Cup: sul campo centrale vige la “legge” di Van Assche. Il francese testa di serie numero 2 elimina Cecchinato. Avanti anche Ofner e Djere

Parma, 18/06/2026. Anche l’ultimo tennista italiano rimasto in tabellone, Marco Cecchinato, saluta l’Emilia-Romagna Tennis Cup 2026. L’ex semifinalista del Roland Garros, infatti, subisce l’implacabile rimonta di Luca Van Assche perdendo sul centrale per 63 06 16. Approdano in semifinale anche l’austriaco Sebastian Ofner (46 63 63 su Carballes Baena) e il serbo Laslo Djere (63 46 64 al taiwanese Tseng): i due si sfideranno domani alle 17 nella prima semifinale del torneo. Stasera sul centrale l’ultimo dei quarti di finale tra lo spagnolo Rincon e il belga Gadamauri. Il vincente affronterà Van Assche.

VAN ASSCHE IMPLACABILE CONTRO CECCHINATO

Sospinto dal tifo del centrale al Circolo del Castellazzo, Marco Cecchinato entra in campo per il primo quarto di finale della parte bassa del tabellone opposto alla testa di serie numero 2, il francese Luca Van Assche. Cecchinato parte con il piede giusto entusiasmando il pubblico con giocate sopraffine e abilità nel punire un Van Assche insolitamente falloso (7 doppi falli per il francese nel primo set). Cecchinato comanda il ritmo del gioco e chiude 63 un primo set di altissimo livello tecnico. Qui però la luce nel tennista siciliano si spegne. O meglio, si accende quella di Luca Van Assche che, dal primo punto del secondo set in avanti, non sbaglia praticamente più nulla infliggendo all’azzurro dodici game a uno per il 36 60 61 finale fin troppo severo nei confronti di un Cecchinato penalizzato anche da un infortunio alla spalla che ha richiesto sul finire di match l’intervento della fisioterapista. In semifinale va quindi Van Assche che affronterà venerdì sul centrale il vincente della sfida tra Rincon e Gadamauri.

OFNER-DJERE: SARA’ AUSTRIA-SERBIA IN SEMIFINALE

Successo in rimonta anche per Sebastian Ofner che supera in tre set Roberto Carballes Buena e conquista così la sua seconda semifinale Challenger in stagione sulla terra battuta dopo quella raggiunta ad Alicante nel mese di marzo. Dopo aver perso il primo set per 46, la testa di serie numero 4 dell’Emilia-Romagna Tennis Cup 2026 ha raddrizzato la partita affidandosi al suo colpo migliore, il vincente di rovescio. Con un doppio 63 63, Ofner si porta così a casa la semifinale nella sua prima partecipazione al torneo. «Sono contento, è stata una partita molto difficile giocata con un caldo fastidioso – le parole nel numero 123 al mondo – Del primo set non sono per nulla soddisfatto, troppi doppi falli, troppi errori. Poi ho pensato solo a riprendermi, senza perdermi in nervosismi inutili. Piano piano ho cominciato a trovare i miei colpi e alla fine l’ho portata a casa. Il mio obiettivo per questa seconda parte di stagione è rientrare nella Top100. Devo andare avanti partita per partita, a cominciare dalla semifinale qui a Parma».

In semifinale Ofner troverà Laslo Djere. Il giocatore serbo, già numero 27 al mondo ed attualmente al 225 del ranking, parte subito forte contro il taiwanese Chun Tseng vincendo il primo set con il punteggio di 63. Il caldo è un fattore, ma i due tennisti non si risparmiano con lunghi scambi da fondo campo caratterizzati da numerosi colpi “vincenti”. Tseng riesce così a recuperare nel punteggio tenendo sempre la testa avanti nel secondo set vinto per 64. La terza frazione è un “testa a testa” tra i due che si risolve solo nel finale con Djere che strappa il servizio all’avversario al nono gioco per poi chiudere sul 64 e volare così al turno successivo dove ad attenderlo c’è Sebastian Ofner.

ANCHE IL DOPPIO HA I SUOI SEMIFINALISTI

Si è completato anche il turno dei quarti di finale del torneo di doppio con gli statunitensi Nathaniel Lammons e Jackson Withrow che, superando Jung-Usuegi con il punteggio di 26 76 108 approdano in semifinale dove domani troveranno ad attenderli l’indiano Niki Poonacha e il thailandese Pruchya Isaro che hanno superato nei quarti di finale la coppia Kadhe-Zormann con il punteggio di 76(5) 63. Nella parte alta del tabellone le teste di serie numero 1, lo svizzero Jakub Paul e lo statunitense Ryan Seggerman sfideranno il tedesco Tim Ruhel e l’olandese Mick Veldheer

PROGRAMMA VENERDI’ 19 GIUGNO

CAMPO CENTRALE

Dalle ore 14:30

D [1] Jakub Paul (SUI)/Ryan Seggerman (USA) vs [4] Tim Ruehl (GER)/Mick Veldheer (NED)

Non prima delle ore 17

Laslo Djere (SRB) or Chun-Hsin Tseng (TPE) vs [4] Sebastian Ofner (AUT)

Daniel Rincon (ESP) or Buvaysar Gadamauri (BEL) vs [2] Luca Van Assche (FRA)

CAMPO N.1

Dalle ore 14:30

D [3]Nathaniel Lammons (USA)/Jackson Withrow (USA) vs Pruchya Isaro (THA)/Niki Kaliyanda Poonacha (IND)

PROGRAMMA E COSTI BIGLIETTI

▪ VENERDI’ 19 GIUGNO (Semifinali Singolo e Semifinali Doppio dalle ore 12:00) €30,00

▪ SABATO 20 GIUGNO (Finale Doppio dalle ore 15:00 e Finale Singolo dalle ore 18:00) €35,00