ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali. Cerundolo fa la storia al Queen’s: prima finale oltre il livello ATP 250, sfiderà Tommy Paul. Arnaldi a un passo dal main draw ad Eastbourne. Mallorca: fuori Bondioli e Romano

Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Francisco Cerundolo vola in finale al Queen’s e firma uno dei risultati più importanti della sua carriera. L’argentino ha superato Brandon Nakashima con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-4, raggiungendo per la prima volta una finale ATP di livello superiore al 250.
La semifinale dell’
HSBC Championships di Londra è stata una vera battaglia. Cerundolo ha avuto l’occasione di servire per il primo set sul 6-5, ma non è riuscito a chiudere e ha poi perso il tie-break. Nel secondo parziale si è trovato sotto di un break, ma ha reagito con grande personalità, vincendo quattro game consecutivi dal 2-3 e rimettendo in equilibrio la partita.
Anche il terzo set è stato pieno di tensione. Dopo uno scambio di break nella parte centrale, Cerundolo ha piazzato l’allungo decisivo nel nono game e ha poi servito con freddezza per chiudere il match al primo match point, dopo 2 ore e 43 minuti di gioco.
Al termine dell’incontro, l’argentino ha mostrato tutta la sua soddisfazione:
“Sono davvero molto felice. È stata una partita durissima, molto complicata. Brandon stava giocando un tennis incredibile e ha disputato una grande settimana. Sono contento perché sono rimasto lì a competere e ho lasciato tutto in campo”.
Per Cerundolo si tratta di una liberazione. Il 27enne aveva perso le ultime
sei semifinali ATP sopra il livello 250, ma questa volta è riuscito a spezzare la serie negativa proprio sull’erba londinese.
Domenica giocherà per il quinto titolo della carriera e per il secondo sull’erba, dopo il successo ottenuto a Eastbourne nel 2023. Inoltre diventa soltanto il secondo argentino dell’Era Open a raggiungere la finale al Queen’s, dopo David Nalbandian nel 2012.
In finale Cerundolo troverà
Tommy Paul, campione del torneo nel 2024 e ancora una volta protagonista sull’erba del Queen’s Club. L’americano ha battuto con autorità Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-3, allungando a nove la sua striscia di vittorie consecutive nel torneo londinese.
Paul non ha ancora perso un set questa settimana e sta confermando il suo grande feeling con questa superficie. Contro Humbert ha comandato spesso gli scambi da fondo, ma è stato anche molto propositivo, cercando con continuità la rete e mettendo pressione al francese.
Per lo statunitense si tratta della
quarta finale ATP del 2026. Paul diventa inoltre il terzo giocatore a raggiungere quota 30 vittorie nel circuito in questa stagione, dopo Alexander Zverev e Jannik Sinner.
La finale del Queen’s metterà dunque di fronte due giocatori in grande fiducia:
Cerundolo, alla prima grande finale sopra il livello ATP 250, e Paul, specialista sempre più credibile sull’erba. Per entrambi sarà un test di enorme valore in vista di Wimbledon.
Manca una sola vittoria a
Matteo Arnaldi per conquistare l’accesso al tabellone principale del torneo ATP 250 di Eastbourne alla sua prima apparizione. L’azzurro, numero 34 del mondo e recente semifinalista al Roland Garros, è la prima testa di serie del tabellone cadetto.
Nel match d’esordio Arnaldi ha superato il britannico Alastair Gray con il punteggio di 7-6(3) 7-6(4), imponendosi in due set molto combattuti e decisi entrambi al tiebreak.
Al turno decisivo lo attende un altro giocatore di casa, Toby Samuel, numero 144 del ranking ATP, che ha eliminato il francese Quentin Halys, numero 94 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4.
Si ferma al primo turno di qualificazione l’avventura di
Federico Bondioli e Filippo Romano nell’ATP 250 di Maiorca, torneo su erba che accompagna l’avvicinamento a Wimbledon.
Bondioli è stato battuto dall’australiano Adam Walton, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-1 7-5. Dopo un primo set complicato, l’azzurro ha provato a restare agganciato nel secondo parziale, ma Walton è stato più concreto nel finale.
Niente da fare anche per Filippo Romano, superato dallo statunitense Murphy Cassone, numero 8 delle qualificazioni. Per entrambi gli italiani si chiude dunque subito il cammino maiorchino.
ATP 500 Halle
Halle, Germania · 20 Giugno 2026
⛅
22°C
Rovesci al mattino, poi caldo · Picco 31°C
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Rovesci in avvio, poi sole e nuvole intermittenti
PIOGGIA
Rovesci alle 09:00; temporali solo in serata
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
🌧
22°
10:00
☀
24°
11:00
☀
26°
12:00
⛅
28°
13:00
⛅
30°
14:00
⛅
30°
15:00
⛅
31°
16:00
⛅
30°
20:00
⛈
27°
21:00
⛈
25°
⚠ Allarme per calore estremo fino alle 19:00 CEST; temporali solo in serata
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 500 SF
⛅ Sole e nubi
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
heristo-arena – ore 12:30
Robert Galloway / John Peers vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Halle
Robert Galloway / John Peers
0
Theo Arribage / Albano Olivetti
0
Vincitore: Arribage / Olivetti per walkover
Alexander Zverev
vs Taylor Fritz (Non prima 15:00)
ATP Halle
Alexander Zverev [1]
7
4
5
Taylor Fritz [5]
6
6
7
Vincitore: Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Zverev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
5-5 → 5-6
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
T. Fritz
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Zverev
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Fritz
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
1-1 → 2-1
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
ace
A-40
ace
0-0 → 0-1
Daniel Altmaier
vs Frances Tiafoe (Non prima 16:30)
ATP Halle
Daniel Altmaier
1
3
Frances Tiafoe
6
6
Vincitore: Tiafoe
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-5 → 3-6
F. Tiafoe
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-1 → 1-2
F. Tiafoe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Flavio Cobolli
/ Ben Shelton vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca
ATP Halle
Flavio Cobolli / Ben Shelton
•
30
6
0
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
0
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Altmaier / Fonseca
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
6-6 → 6-7
D. Altmaier / Fonseca
6-5 → 6-6
F. Cobolli / Shelton
5-5 → 6-5
D. Altmaier / Fonseca
5-4 → 5-5
F. Cobolli / Shelton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
D. Altmaier / Fonseca
4-3 → 4-4
F. Cobolli / Shelton
3-3 → 4-3
D. Altmaier / Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
3-2 → 3-3
F. Cobolli / Shelton
2-2 → 3-2
D. Altmaier / Fonseca
2-1 → 2-2
F. Cobolli / Shelton
1-1 → 2-1
D. Altmaier / Fonseca
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Cobolli / Shelton
0-0 → 1-0
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 20 Giugno 2026
⛅
19°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 26°C
CIELO
Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
⛅
19°
09:00
⛅
20°
10:00
⛅
21°
11:00
⛅
22°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
23°
14:00
⛅
24°
15:00
⛅
25°
17:00
⛅
26°
21:00
⛅
23°
✅ Nuvole intermittenti ma nessuna pioggia indicata: semifinali regolari
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 500 SF
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 14:00
Brandon Nakashima vs Francisco Cerundolo
ATP London
Brandon Nakashima
7
3
4
Francisco Cerundolo [7]
6
6
6
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
F. Cerundolo
15-0
ace
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Cerundolo
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Nakashima
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
F. Cerundolo
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
3-4 → 3-5
B. Nakashima
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
F. Cerundolo
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
2-2 → 3-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-1
2*-2
df
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
4-3 → 4-4
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
F. Cerundolo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Tommy Paul
vs Ugo Humbert
ATP London
Tommy Paul [8]
6
6
Ugo Humbert
3
3
Vincitore: Paul
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Humbert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
T. Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
T. Paul
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paul
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
U. Humbert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
T. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
Harri Heliovaara
/ Henry Patten vs Christian Harrison / Neal Skupski
ATP London
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]
6
3
10
Christian Harrison / Neal Skupski [3]
4
6
3
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Heliovaara / Patten
1-0
ace
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
6-1
7-1
7-2
8-2
df
8-3
9-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Harrison / Skupski
3-5 → 3-6
H. Heliovaara / Patten
2-5 → 3-5
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
H. Heliovaara / Patten
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 2-4
C. Harrison / Skupski
1-3 → 1-4
H. Heliovaara / Patten
0-3 → 1-3
C. Harrison / Skupski
0-2 → 0-3
H. Heliovaara / Patten
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
C. Harrison / Skupski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Heliovaara / Patten
5-4 → 6-4
C. Harrison / Skupski
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 5-4
H. Heliovaara / Patten
4-3 → 5-3
C. Harrison / Skupski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
H. Heliovaara / Patten
3-2 → 4-2
C. Harrison / Skupski
3-1 → 3-2
H. Heliovaara / Patten
2-1 → 3-1
C. Harrison / Skupski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
1-1 → 2-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
C. Harrison / Skupski
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 13:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
ATP London
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
4
3
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
5-3 → 6-3
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
df
15-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
M. Arevalo / Pavic
4-2 → 5-2
J. Cash / Glasspool
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-1 → 4-2
M. Arevalo / Pavic
3-1 → 4-1
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-0 → 3-1
M. Arevalo / Pavic
2-0 → 3-0
J. Cash / Glasspool
1-0 → 2-0
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 5-4
J. Cash / Glasspool
4-3 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
3-3 → 4-3
J. Cash / Glasspool
3-2 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
2-2 → 3-2
J. Cash / Glasspool
2-1 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
1-1 → 2-1
J. Cash / Glasspool
1-0 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 1-0
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 20 Giugno 2026
☁
16°C
Nuvoloso, asciutto · Picco 22°C
CIELO
Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
☁
16°
09:00
☁
17°
10:00
☁
18°
11:00
☁
20°
12:00
☁
20°
13:00
☁
21°
14:00
☁
21°
15:00
☁
22°
18:00
⛅
20°
21:00
☀
18°
✅ Nuvoloso ma asciutto: qualificazioni su erba regolari
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP 250 Q1
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
James Duckworth vs Giles Hussey
ATP Eastbourne
James Duckworth [2]
4
4
Giles Hussey
6
6
Vincitore: Hussey
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
4-4 → 4-5
G. Hussey
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
4-3 → 4-4
J. Duckworth
0-15
df
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
G. Hussey
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
3-2 → 3-3
G. Hussey
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
df
3-3 → 3-4
J. Duckworth
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Marcos Giron
vs Charles Broom
ATP Eastbourne
Marcos Giron [4]
3
7
6
Charles Broom
6
6
2
Vincitore: Giron
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Broom
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
M. Giron
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Broom
0-30
15-30
30-30
30-40
df
A-40
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
M. Giron
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Broom
0-15
0-30
30-30
ace
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
ace
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
C. Broom
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-4 → 4-5
M. Giron
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
C. Broom
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
2-2 → 2-3
C. Broom
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Giron
15-0
15-15
40-15
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
M. Giron
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Giron
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 12:00
Matteo Arnaldi vs Alastair Gray
ATP Eastbourne
Matteo Arnaldi [1]
7
7
Alastair Gray
6
6
Vincitore: Arnaldi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
6-5 → 6-6
A. Gray
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-5 → 6-5
A. Gray
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
M. Arnaldi
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Gray
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Gray
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
df
3*-1
3-2*
df
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
A. Gray
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Gray
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
M. Arnaldi
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Gray
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-2 → 3-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Gray
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
A. Gray
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Arnaldi
0-15
0-30
30-30
ace
30-40
0-0 → 0-1
Emilio Nava
vs Hamish Stewart
ATP Eastbourne
Emilio Nava [3]
6
3
3
Hamish Stewart
2
6
6
Vincitore: Stewart
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Nava
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-4 → 3-4
E. Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
E. Nava
0-15
15-30
ace
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Stewart
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
2-4 → 2-5
E. Nava
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-40
df
40-A
df
2-3 → 2-4
H. Stewart
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
E. Nava
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Nava
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Stewart
0-15
30-15
30-30
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
E. Nava
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
E. Nava
15-0
40-0
40-15
df
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
E. Nava
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-0 → 2-0
H. Stewart
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 12:00
Felix Gill vs Marco Trungelliti
ATP Eastbourne
Felix Gill
3
6
Marco Trungelliti [5]
6
7
Vincitore: Trungelliti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
M. Trungelliti
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
F. Gill
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
F. Gill
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Gill
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-4 → 2-5
F. Gill
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Trungelliti
0-15
0-30
df
15-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 12:00
Toby Samuel vs Quentin Halys
ATP Eastbourne
Toby Samuel
6
6
Quentin Halys [6]
2
4
Vincitore: Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Q. Halys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Q. Halys
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
3-1 → 4-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Harry Wendelken
vs Aleksandar Vukic
ATP Eastbourne
Harry Wendelken
5
3
Aleksandar Vukic [7]
7
6
Vincitore: Vukic
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
H. Wendelken
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-4 → 3-4
A. Vukic
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
2-2 → 2-3
A. Vukic
15-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
H. Wendelken
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-0 → 2-1
A. Vukic
0-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-0 → 2-0
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-6 → 5-7
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
3-4 → 3-5
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
2-4 → 3-4
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
2-3 → 2-4
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
H. Wendelken
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Vukic
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
1-0 → 1-1
H. Wendelken
15-0
ace
30-0
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 12 – ore 12:00
Jan Choinski vs Yibing Wu
ATP Eastbourne
Jan Choinski
7
6
Yibing Wu [8]
6
4
Vincitore: Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Wu
15-0
30-40
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-3 → 5-4
Y. Wu
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Y. Wu
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-1 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
Y. Wu
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-5 → 6-5
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
4-2 → 5-2
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Y. Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna · 20 Giugno 2026
☀
23°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
CIELO
Soleggiato per quasi tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
☀
26°
10:00
☀
29°
11:00
☀
30°
12:00
☀
32°
13:00
☀
34°
14:00
☀
34°
15:00
☀
35°
16:00
☀
34°
19:00
☀
32°
22:00
☀
27°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP 250 Q1
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Grandstand – ore 11:00
Alex Molcan vs Ziga Sesko
ATP Mallorca
Alex Molcan [4]
6
6
Ziga Sesko
2
2
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Sesko
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
5-1 → 5-2
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-1 → 4-1
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Z. Sesko
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-1 → 5-1
Z. Sesko
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
3-1 → 4-1
A. Molcan
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Z. Sesko
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Z. Sesko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Aleksandr Shevchenko
vs Abdullah Shelbayh
ATP Mallorca
Aleksandr Shevchenko [3]
4
3
Abdullah Shelbayh
6
6
Vincitore: Shelbayh
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Shelbayh
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
3-4 → 3-5
A. Shevchenko
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Shelbayh
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Shevchenko
15-15
df
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shelbayh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Shelbayh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jamie Mackenzie
vs Player Competing (Non prima 15:00)
ATP Mallorca
Jamie Mackenzie
6
1
Marc Polmans
7
6
Vincitore: Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Polmans
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 1-6
J. Mackenzie
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-A
df
1-4 → 1-5
M. Polmans
15-0
40-0
ace
40-15
df
ace
1-3 → 1-4
J. Mackenzie
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2-3*
2-4*
ace
2*-5
3*-5
ace
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Mackenzie
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
M. Polmans
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
M. Polmans
0-15
df
15-15
30-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Court 1 – ore 13:00
Filippo Romano vs Murphy Cassone
ATP Mallorca
Filippo Romano
5
1
Murphy Cassone [8]
7
6
Vincitore: Cassone
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
15-0
30-0
40-15
40-30
A-40
ace
40-40
A-40
40-A
df
1-5 → 1-6
M. Cassone
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
1-4 → 1-5
M. Cassone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
F. Romano
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Mikhail Kukushkin
vs Damir Dzumhur
ATP Mallorca
Mikhail Kukushkin
2
1
Damir Dzumhur [5]
6
6
Vincitore: Dzumhur
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Kukushkin
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
D. Dzumhur
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 0-5
M. Kukushkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kukushkin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. Kukushkin
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
D. Dzumhur
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Zachary Svajda
vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 15:00)
ATP Mallorca
Zachary Svajda [1]
6
6
Marc-Andrea Huesler
3
3
Vincitore: Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Huesler
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Huesler
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Z. Svajda
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Huesler
0-15
15-30
ace
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
ace
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
Z. Svajda
15-0
30-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 11:00
Antoine Ghibaudo vs Petr Bar Biryukov
ATP Mallorca
Antoine Ghibaudo
6
6
Petr Bar Biryukov [7]
2
4
Vincitore: Ghibaudo
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
30-15
40-30
A-40
4-3 → 4-4
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Ghibaudo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
0-40
df
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-1 → 4-2
A. Ghibaudo
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
P. Bar Biryukov
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-A
df
2-1 → 3-1
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
A-40
1-0 → 1-1
Adam Walton
vs Federico Bondioli
ATP Mallorca
Adam Walton [2]
6
7
Federico Bondioli
1
5
Vincitore: Walton
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 5-5
F. Bondioli
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Bondioli
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Walton
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bondioli
15-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-40
40-A
40-40
4-0 → 4-1
3 amricani su 4…..ecco perche l’erba non risalta il vero tennis…..spero in cerundolo ma ha poche speranze…..
Set.
Pazzesco che se a Fritz non entra l’ace Bellucci lo elimina in due d
A proposito di giovani sottopongo lo strano caso di Maestrelli che nelle ultime 15 partite ne ha vinta solo una ha perso la bellezza di 14 partite su 15. Strano caso perché in effetti se non è un record poco ci manca ma anche perché invece precedentemente ne vinceva praticamente tutte. Qualcuno sa se ha un problema fisico?
Bravo Fritz, contenta che sia approdato ad una meritata finale 500, giocando costantemente e caparbiamente a modo suo, servizio devastante, zero fronzoli, sempre in spinta, il tutto col suo modo dinoccolato, apparentemente indifferente alle sorti delle sue partite ma conquistando sempre la mia simpatia…c’è il “giallo” Zverev, fisio, schiena, sembra, dolorante, ma poi capace di tirare sassate non compatibili con le smorfie di dolore…e comunque non agevolato dalla sua situazione glicemica: non so, questo Zverev ancora presente ad Halle dopo la vittoria Slam mi ha dato l’impressione di voler approfittare dell’assenza dei due che stanno sopra di lui per ridurre il gap che lo distanzia da loro nel ranking…risultato, uno Zverev che è sembrato accusare l’eccesso di prestazioni, l’inevitabile accumulo di fatica e una condizione fisica che, alla vigilia di Wimbledon, pone qualche interrogativo sulle sue scelte
Fritz fa un piccolo favore a Sinner eliminando Zverev,si stava facendo pericoloso nella race
FRITZ VINCE 6-7 6-4 7-5 COME E’ GIUSTO CHE SIA, E’ LUI IL PIU’ FORTE!!!
E pensare che Arnaldi, ormai sicuro testa di serie a Wimbledon, è costretto a giocare le quali la settimana prima in un 250!
Certo se si tratta di testarsi su erba allora tutto fa brodo, ma se voleva provare en passant a prendersi il primo titolo in carriera, sulle orme di Seppi 2011, la cosa è ben più complicata
MI SA CHE CI PRENDO!
Primo set Zverev al tie, eppure sono convinto che questa partita la porta a casa Fritz….
Quando smetteranno di esserci dei bye nei tornei ??? Non mi sembra corretto, si nega la possibilità a 4 di giocare
Infatti…..scusa, FRITZ-ZVEREV, Zverev che ha abbandonato il campo per intervento medico……colpo di calore?
Fritz Zverev…
Fritz shelton in una partita bellissima
Il semifinalista del Roland e possibile finalista alle prese con le qualificazioni.
Ma quale Fritz-Shelton?
Da seguire con grande interesse i match di qualificazione di Arnaldi per testare le condizioni post sguaraus e del mio nuovo pupillo Filippo Romano, chiamato a misurarsi a un livello superiore ma non proibitivo.
Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton