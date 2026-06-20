Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali. Cerundolo fa la storia al Queen’s: prima finale oltre il livello ATP 250, sfiderà Tommy Paul. Arnaldi a un passo dal main draw ad Eastbourne. Mallorca: fuori Bondioli e Romano

20/06/2026 19:46 18 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren

Francisco Cerundolo vola in finale al Queen’s e firma uno dei risultati più importanti della sua carriera. L’argentino ha superato Brandon Nakashima con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-4, raggiungendo per la prima volta una finale ATP di livello superiore al 250.

La semifinale dell’HSBC Championships di Londra è stata una vera battaglia. Cerundolo ha avuto l’occasione di servire per il primo set sul 6-5, ma non è riuscito a chiudere e ha poi perso il tie-break. Nel secondo parziale si è trovato sotto di un break, ma ha reagito con grande personalità, vincendo quattro game consecutivi dal 2-3 e rimettendo in equilibrio la partita.

Anche il terzo set è stato pieno di tensione. Dopo uno scambio di break nella parte centrale, Cerundolo ha piazzato l’allungo decisivo nel nono game e ha poi servito con freddezza per chiudere il match al primo match point, dopo 2 ore e 43 minuti di gioco.

Al termine dell’incontro, l’argentino ha mostrato tutta la sua soddisfazione: “Sono davvero molto felice. È stata una partita durissima, molto complicata. Brandon stava giocando un tennis incredibile e ha disputato una grande settimana. Sono contento perché sono rimasto lì a competere e ho lasciato tutto in campo”.

Per Cerundolo si tratta di una liberazione. Il 27enne aveva perso le ultime sei semifinali ATP sopra il livello 250, ma questa volta è riuscito a spezzare la serie negativa proprio sull’erba londinese.

Domenica giocherà per il quinto titolo della carriera e per il secondo sull’erba, dopo il successo ottenuto a Eastbourne nel 2023. Inoltre diventa soltanto il secondo argentino dell’Era Open a raggiungere la finale al Queen’s, dopo David Nalbandian nel 2012.

In finale Cerundolo troverà Tommy Paul, campione del torneo nel 2024 e ancora una volta protagonista sull’erba del Queen’s Club. L’americano ha battuto con autorità Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-3, allungando a nove la sua striscia di vittorie consecutive nel torneo londinese.

Paul non ha ancora perso un set questa settimana e sta confermando il suo grande feeling con questa superficie. Contro Humbert ha comandato spesso gli scambi da fondo, ma è stato anche molto propositivo, cercando con continuità la rete e mettendo pressione al francese.

Per lo statunitense si tratta della quarta finale ATP del 2026. Paul diventa inoltre il terzo giocatore a raggiungere quota 30 vittorie nel circuito in questa stagione, dopo Alexander Zverev e Jannik Sinner.

La finale del Queen’s metterà dunque di fronte due giocatori in grande fiducia: Cerundolo, alla prima grande finale sopra il livello ATP 250, e Paul, specialista sempre più credibile sull’erba. Per entrambi sarà un test di enorme valore in vista di Wimbledon.

Manca una sola vittoria a Matteo Arnaldi per conquistare l’accesso al tabellone principale del torneo ATP 250 di Eastbourne alla sua prima apparizione. L’azzurro, numero 34 del mondo e recente semifinalista al Roland Garros, è la prima testa di serie del tabellone cadetto.
Nel match d’esordio Arnaldi ha superato il britannico Alastair Gray con il punteggio di 7-6(3) 7-6(4), imponendosi in due set molto combattuti e decisi entrambi al tiebreak.
Al turno decisivo lo attende un altro giocatore di casa, Toby Samuel, numero 144 del ranking ATP, che ha eliminato il francese Quentin Halys, numero 94 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4.

Si ferma al primo turno di qualificazione l’avventura di Federico Bondioli e Filippo Romano nell’ATP 250 di Maiorca, torneo su erba che accompagna l’avvicinamento a Wimbledon.
Bondioli è stato battuto dall’australiano Adam Walton, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-1 7-5. Dopo un primo set complicato, l’azzurro ha provato a restare agganciato nel secondo parziale, ma Walton è stato più concreto nel finale.
Niente da fare anche per Filippo Romano, superato dallo statunitense Murphy Cassone, numero 8 delle qualificazioni. Per entrambi gli italiani si chiude dunque subito il cammino maiorchino.

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  20 Giugno 2026

22°C
Rovesci al mattino, poi caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Rovesci in avvio, poi sole e nuvole intermittenti
PIOGGIA Rovesci alle 09:00; temporali solo in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
🌧
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
30°
20:00
27°
21:00
25°
⚠  Allarme per calore estremo fino alle 19:00 CEST; temporali solo in serata
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 500 SF
⛅  Sole e nubi
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🌿  Erba

heristo-arena – ore 12:30
Robert Galloway USA / John Peers AUS vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Halle
Robert Galloway / John Peers
0
Theo Arribage / Albano Olivetti
0
Vincitore: Arribage / Olivetti per walkover
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Alexander Zverev GER vs Taylor Fritz USA (Non prima 15:00)

ATP Halle
Alexander Zverev [1]
7
4
5
Taylor Fritz [5]
6
6
7
Vincitore: Fritz
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Daniel Altmaier GER vs Frances Tiafoe USA (Non prima 16:30)

ATP Halle
Daniel Altmaier
1
3
Frances Tiafoe
6
6
Vincitore: Tiafoe
Mostra dettagli

Flavio Cobolli ITA / Ben Shelton USA vs Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA

ATP Halle
Flavio Cobolli / Ben Shelton
30
6
0
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
0
7
1
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🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  20 Giugno 2026

19°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
19°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
17:00
26°
21:00
23°
✅  Nuvole intermittenti ma nessuna pioggia indicata: semifinali regolari
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 500 SF
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 14:00
Brandon Nakashima USA vs Francisco Cerundolo ARG

ATP London
Brandon Nakashima
7
3
4
Francisco Cerundolo [7]
6
6
6
Vincitore: Cerundolo
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Tommy Paul USA vs Ugo Humbert FRA

ATP London
Tommy Paul [8]
6
6
Ugo Humbert
3
3
Vincitore: Paul
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Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

ATP London
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]
6
3
10
Christian Harrison / Neal Skupski [3]
4
6
3
Vincitore: Heliovaara / Patten
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Court 1 – ore 13:00
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP London
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
4
3
Vincitore: Arevalo / Pavic
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🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  20 Giugno 2026

16°C
Nuvoloso, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
16°
09:00
17°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
18:00
20°
21:00
18°
✅  Nuvoloso ma asciutto: qualificazioni su erba regolari
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP 250 Q1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali Q1
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
James Duckworth AUS vs Giles Hussey GBR

ATP Eastbourne
James Duckworth [2]
4
4
Giles Hussey
6
6
Vincitore: Hussey
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Marcos Giron USA vs Charles Broom GBR

ATP Eastbourne
Marcos Giron [4]
3
7
6
Charles Broom
6
6
2
Vincitore: Giron
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Court 2 – ore 12:00
Matteo Arnaldi ITA vs Alastair Gray GBR

ATP Eastbourne
Matteo Arnaldi [1]
7
7
Alastair Gray
6
6
Vincitore: Arnaldi
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Emilio Nava USA vs Hamish Stewart GBR

ATP Eastbourne
Emilio Nava [3]
6
3
3
Hamish Stewart
2
6
6
Vincitore: Stewart
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Court 4 – ore 12:00
Felix Gill GBR vs Marco Trungelliti ARG

ATP Eastbourne
Felix Gill
3
6
Marco Trungelliti [5]
6
7
Vincitore: Trungelliti
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Court 5 – ore 12:00
Toby Samuel GBR vs Quentin Halys FRA

ATP Eastbourne
Toby Samuel
6
6
Quentin Halys [6]
2
4
Vincitore: Samuel
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Harry Wendelken GBR vs Aleksandar Vukic AUS

ATP Eastbourne
Harry Wendelken
5
3
Aleksandar Vukic [7]
7
6
Vincitore: Vukic
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Court 12 – ore 12:00
Jan Choinski GBR vs Yibing Wu CHN

ATP Eastbourne
Jan Choinski
7
6
Yibing Wu [8]
6
4
Vincitore: Choinski
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🇪🇸
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna  ·  20 Giugno 2026

23°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per quasi tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
26°
10:00
29°
11:00
30°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
34°
15:00
35°
16:00
34°
19:00
32°
22:00
27°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP 250 Q1
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quali Q1
🌿  Erba

Grandstand – ore 11:00
Alex Molcan SVK vs Ziga Sesko SLO

ATP Mallorca
Alex Molcan [4]
6
6
Ziga Sesko
2
2
Vincitore: Molcan
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Aleksandr Shevchenko KAZ vs Abdullah Shelbayh JOR

ATP Mallorca
Aleksandr Shevchenko [3]
4
3
Abdullah Shelbayh
6
6
Vincitore: Shelbayh
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Jamie Mackenzie GER vs Player Competing it (Non prima 15:00)

ATP Mallorca
Jamie Mackenzie
6
1
Marc Polmans
7
6
Vincitore: Polmans
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Court 1 – ore 13:00
Filippo Romano ITA vs Murphy Cassone USA

ATP Mallorca
Filippo Romano
5
1
Murphy Cassone [8]
7
6
Vincitore: Cassone
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Mikhail Kukushkin KAZ vs Damir Dzumhur BIH

ATP Mallorca
Mikhail Kukushkin
2
1
Damir Dzumhur [5]
6
6
Vincitore: Dzumhur
Mostra dettagli

Zachary Svajda USA vs Marc-Andrea Huesler SUI (Non prima 15:00)

ATP Mallorca
Zachary Svajda [1]
6
6
Marc-Andrea Huesler
3
3
Vincitore: Svajda
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Court 2 – ore 11:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Petr Bar Biryukov RUS

ATP Mallorca
Antoine Ghibaudo
6
6
Petr Bar Biryukov [7]
2
4
Vincitore: Ghibaudo
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Adam Walton AUS vs Federico Bondioli ITA

ATP Mallorca
Adam Walton [2]
6
7
Federico Bondioli
1
5
Vincitore: Walton
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TAG:

18 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

magilla (Guest) 20-06-2026 20:50

3 amricani su 4…..ecco perche l’erba non risalta il vero tennis…..spero in cerundolo ma ha poche speranze…..

 18
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Passatore Cortese 20-06-2026 18:44

Scritto da Passatore Cortese
Pazzesco che se a Fritz non entra l’ace Bellucci lo elimina in due d

Set.

 17
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Passatore Cortese 20-06-2026 18:43

Pazzesco che se a Fritz non entra l’ace Bellucci lo elimina in due d

 16
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Giambitto 20-06-2026 18:33

A proposito di giovani sottopongo lo strano caso di Maestrelli che nelle ultime 15 partite ne ha vinta solo una ha perso la bellezza di 14 partite su 15. Strano caso perché in effetti se non è un record poco ci manca ma anche perché invece precedentemente ne vinceva praticamente tutte. Qualcuno sa se ha un problema fisico?

 15
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+1: Passatore Cortese
Annie3 20-06-2026 18:22

Bravo Fritz, contenta che sia approdato ad una meritata finale 500, giocando costantemente e caparbiamente a modo suo, servizio devastante, zero fronzoli, sempre in spinta, il tutto col suo modo dinoccolato, apparentemente indifferente alle sorti delle sue partite ma conquistando sempre la mia simpatia…c’è il “giallo” Zverev, fisio, schiena, sembra, dolorante, ma poi capace di tirare sassate non compatibili con le smorfie di dolore…e comunque non agevolato dalla sua situazione glicemica: non so, questo Zverev ancora presente ad Halle dopo la vittoria Slam mi ha dato l’impressione di voler approfittare dell’assenza dei due che stanno sopra di lui per ridurre il gap che lo distanzia da loro nel ranking…risultato, uno Zverev che è sembrato accusare l’eccesso di prestazioni, l’inevitabile accumulo di fatica e una condizione fisica che, alla vigilia di Wimbledon, pone qualche interrogativo sulle sue scelte

 14
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+1: Detuqueridapresencia
Matteo (Guest) 20-06-2026 18:15

Fritz fa un piccolo favore a Sinner eliminando Zverev,si stava facendo pericoloso nella race

 13
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Giuliano da Viareggio (Guest) 20-06-2026 18:05

Scritto da Giuliano da Viareggio

Scritto da Giuliano da Viareggio
Primo set Zverev al tie, eppure sono convinto che questa partita la porta a casa Fritz….

MI SA CHE CI PRENDO!

FRITZ VINCE 6-7 6-4 7-5 COME E’ GIUSTO CHE SIA, E’ LUI IL PIU’ FORTE!!!

 12
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Dr Ivo (Guest) 20-06-2026 18:01

E pensare che Arnaldi, ormai sicuro testa di serie a Wimbledon, è costretto a giocare le quali la settimana prima in un 250!
Certo se si tratta di testarsi su erba allora tutto fa brodo, ma se voleva provare en passant a prendersi il primo titolo in carriera, sulle orme di Seppi 2011, la cosa è ben più complicata

 11
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+1: Passatore Cortese
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-06-2026 18:00

Scritto da Giuliano da Viareggio
Primo set Zverev al tie, eppure sono convinto che questa partita la porta a casa Fritz….

MI SA CHE CI PRENDO!

 10
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+1: Passatore Cortese
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-06-2026 16:25

Primo set Zverev al tie, eppure sono convinto che questa partita la porta a casa Fritz….

 9
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+1: Passatore Cortese
ospite1 (Guest) 20-06-2026 16:23

Quando smetteranno di esserci dei bye nei tornei ??? Non mi sembra corretto, si nega la possibilità a 4 di giocare

 8
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Giuliano da Viareggio (Guest) 20-06-2026 15:59

Scritto da Leander Paes

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton

Fritz Zverev…

Infatti…..scusa, FRITZ-ZVEREV, Zverev che ha abbandonato il campo per intervento medico……colpo di calore?

 7
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Leander Paes (Guest) 20-06-2026 15:45

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton

Fritz Zverev…

 6
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Ciccio (Guest) 20-06-2026 15:29

Fritz shelton in una partita bellissima

 5
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Giambitto 20-06-2026 14:37

Il semifinalista del Roland e possibile finalista alle prese con le qualificazioni.

 4
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+1: Passatore Cortese
Krik Kroc (Guest) 20-06-2026 12:43

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton

Ma quale Fritz-Shelton?

 3
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Dario (Guest) 20-06-2026 10:19

Da seguire con grande interesse i match di qualificazione di Arnaldi per testare le condizioni post sguaraus e del mio nuovo pupillo Filippo Romano, chiamato a misurarsi a un livello superiore ma non proibitivo.

 2
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Giuliano da Viareggio (Guest) 20-06-2026 09:33

Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton

 1
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