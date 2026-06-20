ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali. Cerundolo fa la storia al Queen’s: prima finale oltre il livello ATP 250, sfiderà Tommy Paul. Arnaldi a un passo dal main draw ad Eastbourne. Mallorca: fuori Bondioli e Romano

Francisco Cerundolo vola in finale al Queen’s e firma uno dei risultati più importanti della sua carriera. L’argentino ha superato Brandon Nakashima con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-4, raggiungendo per la prima volta una finale ATP di livello superiore al 250.

La semifinale dell’HSBC Championships di Londra è stata una vera battaglia. Cerundolo ha avuto l’occasione di servire per il primo set sul 6-5, ma non è riuscito a chiudere e ha poi perso il tie-break. Nel secondo parziale si è trovato sotto di un break, ma ha reagito con grande personalità, vincendo quattro game consecutivi dal 2-3 e rimettendo in equilibrio la partita.

Anche il terzo set è stato pieno di tensione. Dopo uno scambio di break nella parte centrale, Cerundolo ha piazzato l’allungo decisivo nel nono game e ha poi servito con freddezza per chiudere il match al primo match point, dopo 2 ore e 43 minuti di gioco.

Al termine dell’incontro, l’argentino ha mostrato tutta la sua soddisfazione: “Sono davvero molto felice. È stata una partita durissima, molto complicata. Brandon stava giocando un tennis incredibile e ha disputato una grande settimana. Sono contento perché sono rimasto lì a competere e ho lasciato tutto in campo”.

Per Cerundolo si tratta di una liberazione. Il 27enne aveva perso le ultime sei semifinali ATP sopra il livello 250, ma questa volta è riuscito a spezzare la serie negativa proprio sull’erba londinese.

Domenica giocherà per il quinto titolo della carriera e per il secondo sull’erba, dopo il successo ottenuto a Eastbourne nel 2023. Inoltre diventa soltanto il secondo argentino dell’Era Open a raggiungere la finale al Queen’s, dopo David Nalbandian nel 2012.

In finale Cerundolo troverà Tommy Paul, campione del torneo nel 2024 e ancora una volta protagonista sull’erba del Queen’s Club. L’americano ha battuto con autorità Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-3, allungando a nove la sua striscia di vittorie consecutive nel torneo londinese.

Paul non ha ancora perso un set questa settimana e sta confermando il suo grande feeling con questa superficie. Contro Humbert ha comandato spesso gli scambi da fondo, ma è stato anche molto propositivo, cercando con continuità la rete e mettendo pressione al francese.

Per lo statunitense si tratta della quarta finale ATP del 2026. Paul diventa inoltre il terzo giocatore a raggiungere quota 30 vittorie nel circuito in questa stagione, dopo Alexander Zverev e Jannik Sinner.

La finale del Queen’s metterà dunque di fronte due giocatori in grande fiducia: Cerundolo, alla prima grande finale sopra il livello ATP 250, e Paul, specialista sempre più credibile sull’erba. Per entrambi sarà un test di enorme valore in vista di Wimbledon.

Manca una sola vittoria a Matteo Arnaldi per conquistare l’accesso al tabellone principale del torneo ATP 250 di Eastbourne alla sua prima apparizione. L’azzurro, numero 34 del mondo e recente semifinalista al Roland Garros, è la prima testa di serie del tabellone cadetto.

Nel match d’esordio Arnaldi ha superato il britannico Alastair Gray con il punteggio di 7-6(3) 7-6(4), imponendosi in due set molto combattuti e decisi entrambi al tiebreak.

Al turno decisivo lo attende un altro giocatore di casa, Toby Samuel, numero 144 del ranking ATP, che ha eliminato il francese Quentin Halys, numero 94 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4.

Si ferma al primo turno di qualificazione l’avventura di Federico Bondioli e Filippo Romano nell’ATP 250 di Maiorca, torneo su erba che accompagna l’avvicinamento a Wimbledon.

Bondioli è stato battuto dall’australiano Adam Walton, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-1 7-5. Dopo un primo set complicato, l’azzurro ha provato a restare agganciato nel secondo parziale, ma Walton è stato più concreto nel finale.

Niente da fare anche per Filippo Romano, superato dallo statunitense Murphy Cassone, numero 8 delle qualificazioni. Per entrambi gli italiani si chiude dunque subito il cammino maiorchino.

🇩🇪 ATP 500 Halle Halle, Germania · 20 Giugno 2026 ⛅ 22°C Rovesci al mattino, poi caldo · Picco 31°C CIELO Rovesci in avvio, poi sole e nuvole intermittenti PIOGGIA Rovesci alle 09:00; temporali solo in serata CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 20 Giugno 09:00 🌧 22° 10:00 ☀ 24° 11:00 ☀ 26° 12:00 ⛅ 28° 13:00 ⛅ 30° 14:00 ⛅ 30° 15:00 ⛅ 31° 16:00 ⛅ 30° 20:00 ⛈ 27° 21:00 ⛈ 25° ⚠ Allarme per calore estremo fino alle 19:00 CEST; temporali solo in serata 🎾 Programma del giorno — 20 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale Semifinali · Erba ATP 500 SF ⛅ Sole e nubi

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heristo-arena – ore 12:30

Robert Galloway / John Peers vs Theo Arribage / Albano Olivetti



ATP Halle Robert Galloway / John Peers Robert Galloway / John Peers 0 Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 0 Vincitore: Arribage / Olivetti per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Alexander Zverev vs Taylor Fritz (Non prima 15:00)



ATP Halle Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 7 4 5 Taylor Fritz [5] Taylor Fritz [5] 6 6 7 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Zverev 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Fritz 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Zverev 30-0 40-0 40-30 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

Daniel Altmaier vs Frances Tiafoe (Non prima 16:30)



ATP Halle Daniel Altmaier Daniel Altmaier 1 3 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 6 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Altmaier 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Altmaier 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 1-5 → 1-6 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli / Ben Shelton vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca



ATP Halle Flavio Cobolli / Ben Shelton • Flavio Cobolli / Ben Shelton 30 6 0 Daniel Altmaier / Joao Fonseca Daniel Altmaier / Joao Fonseca 0 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Cobolli / Shelton 15-0 30-0 0-1 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-6 → 6-7 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Cobolli / Shelton 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Cobolli / Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli / Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 3-3 → 4-3 D. Altmaier / Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 3-2 → 3-3 F. Cobolli / Shelton 0-15 15-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cobolli / Shelton 15-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Altmaier / Fonseca 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cobolli / Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

🇬🇧 ATP 500 Queen’s Londra, Gran Bretagna · 20 Giugno 2026 ⛅ 19°C Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 26°C CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 20 Giugno 08:00 ⛅ 19° 09:00 ⛅ 20° 10:00 ⛅ 21° 11:00 ⛅ 22° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 23° 14:00 ⛅ 24° 15:00 ⛅ 25° 17:00 ⛅ 26° 21:00 ⛅ 23° ✅ Nuvole intermittenti ma nessuna pioggia indicata: semifinali regolari 🎾 Programma del giorno — 20 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale Semifinali · Erba ATP 500 SF ⛅ Nuvole intermittenti

✅ Asciutto

🎾 Semifinali

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Andy Murray Arena – ore 14:00

Brandon Nakashima vs Francisco Cerundolo



ATP London Brandon Nakashima Brandon Nakashima 7 3 4 Francisco Cerundolo [7] Francisco Cerundolo [7] 6 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Nakashima 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 2*-2 df 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 0-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Nakashima 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-15 ace 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Tommy Paul vs Ugo Humbert



ATP London Tommy Paul [8] Tommy Paul [8] 6 6 Ugo Humbert Ugo Humbert 3 3 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Paul 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Paul 15-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 U. Humbert 30-0 2-0 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 U. Humbert 15-0 30-0 ace 5-2 → 5-3 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 T. Paul 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Christian Harrison / Neal Skupski



ATP London Harri Heliovaara / Henry Patten [1] Harri Heliovaara / Henry Patten [1] 6 3 10 Christian Harrison / Neal Skupski [3] Christian Harrison / Neal Skupski [3] 4 6 3 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 H. Heliovaara / Patten 1-0 ace 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-1 7-1 7-2 8-2 df 8-3 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 3-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 C. Harrison / Skupski 30-0 40-0 1-3 → 1-4 H. Heliovaara / Patten 15-15 15-40 30-40 0-3 → 1-3 C. Harrison / Skupski 15-0 40-0 0-2 → 0-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 C. Harrison / Skupski 15-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Harrison / Skupski 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Harrison / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Harrison / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 13:00

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP London Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] 6 6 Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] 4 3 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-3 → 6-3 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 df 15-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Cash / Glasspool 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Arevalo / Pavic 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

🇬🇧 ATP 250 Eastbourne Eastbourne, Gran Bretagna · 20 Giugno 2026 ☁ 16°C Nuvoloso, asciutto · Picco 22°C CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 20 Giugno 08:00 ☁ 16° 09:00 ☁ 17° 10:00 ☁ 18° 11:00 ☁ 20° 12:00 ☁ 20° 13:00 ☁ 21° 14:00 ☁ 21° 15:00 ☁ 22° 18:00 ⛅ 20° 21:00 ☀ 18° ✅ Nuvoloso ma asciutto: qualificazioni su erba regolari 🎾 Programma del giorno — 20 Giugno 🎾 ATP 250 · Qualificazioni 1° Turno Quali · Erba ATP 250 Q1 ☁ Nuvoloso

✅ Asciutto

🎾 Quali Q1

🌿 Erba

Court 1 – ore 12:00

James Duckworth vs Giles Hussey



ATP Eastbourne James Duckworth [2] James Duckworth [2] 4 4 Giles Hussey Giles Hussey 6 6 Vincitore: Hussey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Hussey 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 4-5 G. Hussey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 4-3 → 4-4 J. Duckworth 0-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Hussey 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 G. Hussey 15-0 15-15 30-15 ace 2-1 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Hussey 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Hussey 15-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Duckworth 15-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Hussey 15-0 30-0 ace 3-4 → 3-5 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 3-3 → 3-4 G. Hussey 15-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Duckworth 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 G. Hussey 0-15 15-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Duckworth 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Hussey 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Duckworth 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

Marcos Giron vs Charles Broom



ATP Eastbourne Marcos Giron [4] Marcos Giron [4] 3 7 6 Charles Broom Charles Broom 6 6 2 Vincitore: Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Broom 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Broom 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Broom 0-30 15-30 30-30 30-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 M. Giron 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Broom 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 C. Broom 0-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Giron 15-0 15-15 30-15 4-5 → 5-5 C. Broom 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Broom 15-0 30-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 C. Broom 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 M. Giron 0-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Broom 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Broom 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Giron 15-0 15-15 40-15 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Broom 15-0 30-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Giron 0-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Broom 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Broom 15-0 15-15 30-15 ace 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Broom 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 12:00

Matteo Arnaldi vs Alastair Gray



ATP Eastbourne Matteo Arnaldi [1] Matteo Arnaldi [1] 7 7 Alastair Gray Alastair Gray 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 A. Gray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 4-5 → 5-5 A. Gray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Gray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Gray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Gray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Gray 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 3*-1 3-2* df 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Gray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Gray 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Gray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Gray 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Gray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Gray 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

Emilio Nava vs Hamish Stewart



ATP Eastbourne Emilio Nava [3] Emilio Nava [3] 6 3 3 Hamish Stewart Hamish Stewart 2 6 6 Vincitore: Stewart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Nava 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 H. Stewart 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Nava 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-4 → 3-4 H. Stewart 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 H. Stewart 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 E. Nava 0-15 15-30 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Stewart 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Stewart 0-15 15-15 30-15 30-30 3-5 → 3-6 E. Nava 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Stewart 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-4 → 2-5 E. Nava 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-40 df 40-A df 2-3 → 2-4 H. Stewart 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Nava 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Stewart 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Nava 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Stewart 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 H. Stewart 0-15 30-15 30-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 E. Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Stewart 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Nava 15-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 2-1 → 3-1 H. Stewart 15-0 30-0 2-0 → 2-1 E. Nava 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 H. Stewart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 12:00

Felix Gill vs Marco Trungelliti



ATP Eastbourne Felix Gill Felix Gill 3 6 Marco Trungelliti [5] Marco Trungelliti [5] 6 7 Vincitore: Trungelliti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 M. Trungelliti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Gill 0-15 15-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 F. Gill 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Gill 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 15-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Gill 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Gill 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Gill 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 3-5 → 3-6 F. Gill 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 F. Gill 15-0 15-15 15-30 30-30 1-4 → 2-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 1-3 → 1-4 F. Gill 15-0 15-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-15 df 0-2 → 0-3 F. Gill 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Trungelliti 0-15 0-30 df 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – ore 12:00

Toby Samuel vs Quentin Halys



ATP Eastbourne Toby Samuel Toby Samuel 6 6 Quentin Halys [6] Quentin Halys [6] 2 4 Vincitore: Samuel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Q. Halys 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 T. Samuel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Q. Halys 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-1 → 4-1 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 40-30 2-1 → 3-1 Q. Halys 15-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Samuel 0-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Samuel 15-0 30-0 5-2 → 6-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Harry Wendelken vs Aleksandar Vukic



ATP Eastbourne Harry Wendelken Harry Wendelken 5 3 Aleksandar Vukic [7] Aleksandar Vukic [7] 7 6 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Wendelken 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Vukic 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Wendelken 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 H. Wendelken 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Vukic 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 3-4 → 3-5 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 H. Wendelken 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 H. Wendelken 15-0 ace 30-0 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 12 – ore 12:00

Jan Choinski vs Yibing Wu



ATP Eastbourne Jan Choinski Jan Choinski 7 6 Yibing Wu [8] Yibing Wu [8] 6 4 Vincitore: Choinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Choinski 15-0 5-4 → 6-4 Y. Wu 15-0 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 J. Choinski 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Wu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Choinski 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Choinski 30-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Y. Wu 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Choinski 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 df ace 5-2 → 5-3 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-2 → 5-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Choinski 15-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. Wu 0-15 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Choinski 0-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

🇪🇸 ATP 250 Maiorca Maiorca, Spagna · 20 Giugno 2026 ☀ 23°C Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C CIELO Soleggiato per quasi tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 20 Giugno 09:00 ☀ 26° 10:00 ☀ 29° 11:00 ☀ 30° 12:00 ☀ 32° 13:00 ☀ 34° 14:00 ☀ 34° 15:00 ☀ 35° 16:00 ☀ 34° 19:00 ☀ 32° 22:00 ☀ 27° ⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST 🎾 Programma del giorno — 20 Giugno 🎾 ATP 250 · Qualificazioni 1° Turno Quali · Erba ATP 250 Q1 ☀ Soleggiato

🔥 Molto caldo

⚠ Allerta caldo

🎾 Quali Q1

🌿 Erba

Grandstand – ore 11:00

Alex Molcan vs Ziga Sesko



ATP Mallorca Alex Molcan [4] Alex Molcan [4] 6 6 Ziga Sesko Ziga Sesko 2 2 Vincitore: Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Molcan 15-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-1 → 5-2 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 4-1 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Sesko 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Molcan 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Z. Sesko 30-0 ace 5-1 → 5-2 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-1 → 5-1 Z. Sesko 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 3-1 → 4-1 A. Molcan 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Z. Sesko 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Z. Sesko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

Aleksandr Shevchenko vs Abdullah Shelbayh



ATP Mallorca Aleksandr Shevchenko [3] Aleksandr Shevchenko [3] 4 3 Abdullah Shelbayh Abdullah Shelbayh 6 6 Vincitore: Shelbayh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-4 → 3-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 2-4 → 3-4 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Shelbayh 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-15 df 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Shelbayh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Shevchenko 15-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Shelbayh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Jamie Mackenzie vs Player Competing (Non prima 15:00)



ATP Mallorca Jamie Mackenzie Jamie Mackenzie 6 1 Marc Polmans Marc Polmans 7 6 Vincitore: Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Polmans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 J. Mackenzie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A df 1-4 → 1-5 M. Polmans 15-0 40-0 ace 40-15 df ace 1-3 → 1-4 J. Mackenzie 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 J. Mackenzie 15-15 ace 30-15 0-1 → 1-1 M. Polmans 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 ace 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Polmans 15-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Mackenzie 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-4 → 4-4 J. Mackenzie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 J. Mackenzie 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Polmans 0-15 df 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Mackenzie 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 13:00

Filippo Romano vs Murphy Cassone



ATP Mallorca Filippo Romano Filippo Romano 5 1 Murphy Cassone [8] Murphy Cassone [8] 7 6 Vincitore: Cassone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Romano 15-0 30-0 40-15 40-30 A-40 ace 40-40 A-40 40-A df 1-5 → 1-6 M. Cassone 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 1-4 → 1-5 F. Romano 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 M. Cassone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Romano 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Romano 15-0 30-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 F. Romano 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Cassone 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Romano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Cassone 15-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Romano 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Romano 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 M. Cassone 15-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 F. Romano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Cassone 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Romano 15-15 30-15 0-0 → 1-0

Mikhail Kukushkin vs Damir Dzumhur



ATP Mallorca Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 2 1 Damir Dzumhur [5] Damir Dzumhur [5] 6 6 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Kukushkin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 0-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 ace 2-4 → 2-5 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 30-15 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Zachary Svajda vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 15:00)



ATP Mallorca Zachary Svajda [1] Zachary Svajda [1] 6 6 Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 3 3 Vincitore: Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Z. Svajda 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 M. Huesler 15-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 Z. Svajda 15-0 ace 15-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Huesler 0-15 15-15 15-40 2-2 → 3-2 Z. Svajda 15-0 30-0 1-2 → 2-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 Z. Svajda 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 M. Huesler 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Svajda 15-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Huesler 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Z. Svajda 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Huesler 0-15 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 Z. Svajda 0-30 15-30 30-30 ace 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

Antoine Ghibaudo vs Petr Bar Biryukov



ATP Mallorca Antoine Ghibaudo Antoine Ghibaudo 6 6 Petr Bar Biryukov [7] Petr Bar Biryukov [7] 2 4 Vincitore: Ghibaudo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Bar Biryukov 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Bar Biryukov 15-0 30-0 30-15 40-30 A-40 4-3 → 4-4 A. Ghibaudo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Bar Biryukov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Ghibaudo 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Bar Biryukov 15-0 30-0 2-1 → 2-2 A. Ghibaudo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Bar Biryukov 15-0 15-15 15-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Ghibaudo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Bar Biryukov 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Bar Biryukov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 4-2 A. Ghibaudo 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Bar Biryukov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-A df 2-1 → 3-1 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Bar Biryukov 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Ghibaudo 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0

Adam Walton vs Federico Bondioli

