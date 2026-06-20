Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

20/06/2026 09:09 Nessun commento
Luca Van Assche FRA, 11-05-2004
Luca Van Assche FRA, 11-05-2004

🇮🇹
Challenger 125 Parma
Parma, Italia  ·  20 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 38°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
23°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
35°
15:00
36°
16:00
37°
17:00
38°
21:00
32°
⚠  Allerta arancione caldo dalle 10:00 alle 20:59 CEST: finale molto calda
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 125 F
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 15:00
Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

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Sebastian Ofner AUT vs Luca Van Assche FRA (Non prima 18:00)

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🇵🇱
Challenger 100 Poznan
Poznan, Polonia  ·  20 Giugno 2026

🌧
23°C
Caldo, rovesci sparsi  ·  Picco 33°C
CIELO Nuvole intermittenti e tratti parzialmente soleggiati
PIOGGIA Rovesci alle 09:00 e intorno alle 16:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
🌧
22°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
32°
16:00
🌧
33°
18:00
32°
21:00
27°
⚠  Allerta arancione caldo e temporali dal tardo pomeriggio: finale da monitorare
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 100 F
🌧  Rovesci
🔥  Caldo
⚠  Allerta
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL vs Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR

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Centre Court – non prima delle 14:00 – Finale singolare
[4] Facundo Diaz Acosta ARG vs [8] Gustavo Heide BRA

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Centre Court – a seguire – Finale doppio
Drzewiecki POL / Matuszewski POL o Cervantes ESP / Molchanov UKR vs Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL

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🇫🇷
Challenger 50 Royan
Royan, Francia  ·  20 Giugno 2026

21°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali sul territorio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
18°
10:00
21°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
32°
19:00
30°
22:00
26°
⚠  Allerta gialla canicola e temporali: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 50 F
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
⚠  Allerta
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

CENTRE COURT – ore 11:30
Daniel De Jonge NED / Jannik Opitz GER vs Ignasi Forcano Aparicio ESP / Mark Vervoort NED

ATP Royan
Daniel De Jonge / Jannik Opitz
0
0
Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort
0
0
Mostra dettagli

Cosme Rolland De Ravel FRA vs Max Alcala Gurri ESP (Non prima 14:30)

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🇬🇧
Challenger 125 Nottingham
Nottingham, Regno Unito  ·  20 Giugno 2026

🌧
18°C
Variabile con rovesci  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata
PIOGGIA Rovesci alle 08:00, 13:00 e 15:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
🌧
17°
09:00
18°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
🌧
22°
14:00
23°
15:00
🌧
23°
17:00
24°
21:00
21°
⚠  Rovesci intermittenti su erba: finale da monitorare
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Finale · Erba
CH 125 F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finale
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00 – Finale doppio
Fernando Romboli BRA / Theodore Winegar USA vs Mac Kiger USA / Reese Stalder USA

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Centre Court – a seguire – Finale singolare
Otto Virtanen FIN vs Christopher O’Connell AUS

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🇮🇪
Challenger 75 Dublin
Dublino, Irlanda  ·  20 Giugno 2026

14°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvole intermittenti, schiarite nel pomeriggio-sera
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
10°
09:00
12°
10:00
13°
11:00
15°
12:00
17°
13:00
19°
14:00
20°
16:00
21°
19:00
19°
22:00
16°
✅  Variabile ma asciutto: finale su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Erba
CH 75 F
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Finale
🌿  Erba

Court 1 – ore 11:30
[1] Titouan Droguet FRA vs [4] Jurij Rodionov AUT da completare sul 3-2

ATP Dublin
Titouan Droguet [1]
40
3
Jurij Rodionov [4]
40
2
Mostra dettagli

Non prima delle 14:30 – Finale singolare
[1] Titouan Droguet FRA o [4] Jurij Rodionov AUT vs [WC] Henry Searle GBR

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Court 3 – ore 12:00
James Mackinlay GBR / Mark Whitehouse GBR vs [2] Blake Bayldon AUS / Patrick Harper AUS da completare sul 6-3 6-7(3)

ATP Dublin
James Mackinlay / Mark Whitehouse
9
6
6
0
Blake Bayldon / Patrick Harper [2]
9
3
7
0
Mostra dettagli

A seguire
[WC] Charles Barry IRL / Conor Gannon IRL vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

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A seguire – Finale doppio
[WC] Barry IRL / Gannon IRL o Jans NED / Visker NED vs Mackinlay GBR / Whitehouse GBR o [2] Bayldon AUS / Harper AUS

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🇵🇾
Challenger Asuncion 2
Asunción, Paraguay  ·  20 Giugno 2026

9°C
Sereno e asciutto  ·  Picco 17°C nelle ore disponibili
CIELO Sereno al mattino, poi sole e qualche nube
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 20 Giugno
04:00
10°
05:00
10°
06:00
07:00
08:00
09:00
10°
10:00
12°
11:00
14°
13:00
16°
15:00
17°
✅  Fresco ma asciutto nelle ore disponibili
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP Challenger · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH F
☀  Sereno
✅  Asciutto
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 21:00
Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Joaquin Aguilar Cardozo URU / Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

Nick Hardt DOM vs Juan Estevez ARG (Non prima 23:00)

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