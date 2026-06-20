Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Luca Van Assche FRA, 11-05-2004
Challenger 125 Parma
Parma, Italia · 20 Giugno 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 38°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Giugno
|
09:00
☀
23°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
32°
|
14:00
☀
35°
|
15:00
☀
36°
|
16:00
☀
37°
|
17:00
☀
38°
|
21:00
⛅
32°
⚠ Allerta arancione caldo dalle 10:00 alle 20:59 CEST: finale molto calda
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
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🎾
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ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
CH 125 F
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 15:00
Jakub Paul / Ryan Seggerman vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Ofner vs Luca Van Assche (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Poznan
Poznan, Polonia · 20 Giugno 2026
|🌧
|
23°C
Caldo, rovesci sparsi · Picco 33°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti e tratti parzialmente soleggiati
|PIOGGIA
|Rovesci alle 09:00 e intorno alle 16:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Giugno
|
09:00
🌧
22°
|
10:00
⛅
25°
|
11:00
⛅
28°
|
12:00
⛅
30°
|
13:00
⛅
31°
|
14:00
⛅
32°
|
15:00
⛅
32°
|
16:00
🌧
33°
|
18:00
☁
32°
|
21:00
☁
27°
⚠ Allerta arancione caldo e temporali dal tardo pomeriggio: finale da monitorare
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
|
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🎾
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ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
CH 100 F
🌧 Rovesci
🔥 Caldo
⚠ Allerta
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:00
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski vs Inigo Cervantes / Denys Molchanov
Il match deve ancora iniziare
Centre Court – non prima delle 14:00 – Finale singolare
[4] Facundo Diaz Acosta vs [8] Gustavo Heide
Il match deve ancora iniziare
Centre Court – a seguire – Finale doppio
Drzewiecki / Matuszewski o Cervantes / Molchanov vs Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Royan
Royan, Francia · 20 Giugno 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato e caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali sul territorio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Giugno
|
09:00
☀
18°
|
10:00
☀
21°
|
11:00
☀
24°
|
12:00
☀
27°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
☀
32°
|
16:00
☀
32°
|
19:00
⛅
30°
|
22:00
⛅
26°
⚠ Allerta gialla canicola e temporali: attenzione alle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
CH 50 F
☀ Soleggiato
🔥 Caldo
⚠ Allerta
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
CENTRE COURT – ore 11:30
Daniel De Jonge / Jannik Opitz vs Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort
ATP Royan
Daniel De Jonge / Jannik Opitz
0
0
Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort
0
0
Cosme Rolland De Ravel vs Max Alcala Gurri (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Nottingham
Nottingham, Regno Unito · 20 Giugno 2026
|🌧
|
18°C
Variabile con rovesci · Picco 24°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti per gran parte della giornata
|PIOGGIA
|Rovesci alle 08:00, 13:00 e 15:00
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
|
08:00
🌧
17°
|
09:00
⛅
18°
|
10:00
⛅
19°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
🌧
22°
|
14:00
⛅
23°
|
15:00
🌧
23°
|
17:00
⛅
24°
|
21:00
☁
21°
⚠ Rovesci intermittenti su erba: finale da monitorare
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
|
|
🎾
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ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Finale · Erba
|
CH 125 F
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Finale
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00 – Finale doppio
Fernando Romboli / Theodore Winegar vs Mac Kiger / Reese Stalder
Il match deve ancora iniziare
Centre Court – a seguire – Finale singolare
Otto Virtanen vs Christopher O’Connell
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Dublin
Dublino, Irlanda · 20 Giugno 2026
|⛅
|
14°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 21°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti, schiarite nel pomeriggio-sera
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
|
08:00
⛅
10°
|
09:00
⛅
12°
|
10:00
⛅
13°
|
11:00
⛅
15°
|
12:00
⛅
17°
|
13:00
⛅
19°
|
14:00
⛅
20°
|
16:00
⛅
21°
|
19:00
⛅
19°
|
22:00
☁
16°
✅ Variabile ma asciutto: finale su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Erba
|
CH 75 F
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Finale
🌿 Erba
Court 1 – ore 11:30
[1] Titouan Droguet vs [4] Jurij Rodionov da completare sul 3-2
ATP Dublin
Titouan Droguet [1]
40
3
Jurij Rodionov [4]•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Rodionov
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
J. Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Non prima delle 14:30 – Finale singolare
[1] Titouan Droguet o [4] Jurij Rodionov vs [WC] Henry Searle
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
James Mackinlay / Mark Whitehouse vs [2] Blake Bayldon / Patrick Harper da completare sul 6-3 6-7(3)
ATP Dublin
James Mackinlay / Mark Whitehouse
9
6
6
0
Blake Bayldon / Patrick Harper [2]•
9
3
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Bayldon / Harper
0-1
ace
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
6-5
6-6
6-7
6-8
7-8
7-9
8-9
9-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
2-5*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
J. Mackinlay / Whitehouse
5-6 → 6-6
B. Bayldon / Harper
5-5 → 5-6
J. Mackinlay / Whitehouse
4-5 → 5-5
B. Bayldon / Harper
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
J. Mackinlay / Whitehouse
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-4 → 4-4
B. Bayldon / Harper
3-3 → 3-4
J. Mackinlay / Whitehouse
2-3 → 3-3
B. Bayldon / Harper
2-2 → 2-3
J. Mackinlay / Whitehouse
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
1-2 → 2-2
B. Bayldon / Harper
1-1 → 1-2
J. Mackinlay / Whitehouse
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Bayldon / Harper
15-0
30-0
40-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Mackinlay / Whitehouse
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
5-3 → 6-3
B. Bayldon / Harper
5-2 → 5-3
J. Mackinlay / Whitehouse
4-2 → 5-2
B. Bayldon / Harper
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
J. Mackinlay / Whitehouse
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
B. Bayldon / Harper
3-0 → 3-1
J. Mackinlay / Whitehouse
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
B. Bayldon / Harper
1-0 → 2-0
J. Mackinlay / Whitehouse
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
A seguire
[WC] Charles Barry / Conor Gannon vs Jarno Jans / Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
A seguire – Finale doppio
[WC] Barry / Gannon o Jans / Visker vs Mackinlay / Whitehouse o [2] Bayldon / Harper
Il match deve ancora iniziare
Challenger Asuncion 2
Asunción, Paraguay · 20 Giugno 2026
|☀
|
9°C
Sereno e asciutto · Picco 17°C nelle ore disponibili
|
|CIELO
|Sereno al mattino, poi sole e qualche nube
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 20 Giugno
|
04:00
☀
10°
|
05:00
☀
10°
|
06:00
☀
9°
|
07:00
☀
8°
|
08:00
☀
9°
|
09:00
☀
10°
|
10:00
⛅
12°
|
11:00
⛅
14°
|
13:00
⛅
16°
|
15:00
⛅
17°
✅ Fresco ma asciutto nelle ore disponibili
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
CH F
☀ Sereno
✅ Asciutto
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 21:00
Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Joaquin Aguilar Cardozo / Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Nick Hardt vs Juan Estevez (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
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