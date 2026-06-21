Wimbledon 2026 - Day 1 Qualificazioni ATP, Copertina

Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 22 Giugno 2026. In campo 11 azzurri

21/06/2026 16:05 9 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

Show Court 1 – ore 12:00
Coleman Wong HKG [4] vs Borna Gojo CRO
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Daniel Evans GBR
Liam Broady GBR vs August Holmgren DEN [24]
Mackenzie McDonald USA [13] vs Felipe Meligeni Alves BRA

Court 2 – ore 12:00
Yunchaokete Bu CHN [3] vs Hugo Dellien BOL
Francisco Comesana ARG [1] vs Alejandro Moro Canas ESP
Federico Coria ARG vs Oliver Bonding GBR
Zhizhen Zhang CHN vs Henry Searle GBR

Court 3 – ore 12:00
Jaime Faria POR [2] vs Hugo Grenier FRA
Nicolas Moreno De Alboran USA vs Harold Mayot FRA
Pablo Llamas Ruiz ESP [7] vs Dan Added FRA
Francesco Maestrelli ITA [10] vs Max Basing GBR

Court 4 – ore 12:00
Mark Lajal EST vs Luka Pavlovic FRA
Johannus Monday GBR vs Tristan Schoolkate AUS [28]
Jay Clarke GBR vs Andrea Pellegrino ITA [17]
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Paul Jubb GBR

Court 5 – ore 12:00
Clement Chidekh FRA vs Aziz Dougaz TUN
Oliver Tarvet GBR vs Alex Bolt AUS
Facundo Diaz Acosta ARG [12] vs Alexis Galarneau CAN
Oliver Crawford GBR vs Jurij Rodionov AUT [30]

Court 6 – ore 12:00
Stefano Napolitano ITA vs Billy Harris GBR [23]
Lorenzo Giustino ITA vs Gauthier Onclin BEL
Otto Virtanen FIN vs Pedro Martinez ESP [19]
Mark Ceban GBR vs Roberto Carballes Baena ESP

Court 7 – ore 12:00
Hugo Gaston FRA [5] vs Lautaro Midon ARG
Edas Butvilas LTU vs Moez Echargui TUN [29]
Dane Sweeny AUS [11] vs Franco Roncadelli URU
Liam Draxl CAN vs Remy Bertola SUI

Court 8 – ore 12:00
Gianluca Cadenasso ITA vs Federico Cina ITA
Keegan Smith USA vs Juan Pablo Ficovich ARG
Darwin Blanch USA vs Ugo Blanchet FRA
Henrique Rocha POR [9] vs Nicolas Mejia COL

Court 9 – ore 12:00
Anton Matusevich GBR vs Rei Sakamoto JPN [27]
Vitaliy Sachko UKR vs Shintaro Mochizuki JPN [21]
Rio Noguchi JPN vs Luca Nardi ITA
Kaichi Uchida JPN vs Bernard Tomic AUS

Court 10 – ore 12:00
Andy Andrade ECU vs Colton Smith USA
Nikoloz Basilashvili GEO [6] vs Elias Ymer SWE
Matej Dodig CRO vs Frederico Ferreira Silva POR
Tom Gentzsch GER vs Zdenek Kolar CZE

Court 12 – ore 12:00
Laslo Djere SRB vs Max Houkes NED
Timofey Skatov KAZ vs Alex Barrena ARG
Tristan Boyer USA vs Genaro Alberto Olivieri ARG
Marco Cecchinato ITA vs Tomas Barrios Vera CHI [20]

Court 13 – ore 12:00
Henri Squire GER vs Michael Zheng USA [26]
Andrea Guerrieri ITA vs David Goffin BEL
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Pol Martin Tiffon ESP
Joel Schwaerzler AUT vs Christopher O’Connell AUS [32]

Court 14 – ore 12:00
Roman Safiullin RUS [15] vs James McCabe AUS
Pedro Boscardin Dias BRA vs Kyrian Jacquet FRA [25]
Nicolai Budkov Kjaer NOR [8] vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
Vilius Gaubas LTU [14] vs Michael Mmoh USA

Court 15 – ore 12:00
Daniil Glinka EST vs Kimmer Coppejans BEL
Raul Brancaccio ITA vs Arthur Gea FRA [18]
Stefano Travaglia ITA [16] vs Luka Mikrut CRO
Chun-Hsin Tseng TPE vs Gustavo Heide BRA

Court 17 – ore 12:00
Zsombor Piros HUN vs Ivan Ivanov BUL
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Soonwoo Kwon KOR
Guy Den Ouden NED vs Yi Zhou CHN
Florent Bax FRA vs Chris Rodesch LUX

Court 18 – ore 12:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Clement Tabur FRA
Yu Hsiou Hsu TPE vs Stefanos Sakellaridis GRE [31]
Jerome Kym SUI vs Gonzalo Bueno PER
Lukas Neumayer AUT vs Dusan Lajovic SRB [22]

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9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Grifo999 (Guest) 21-06-2026 17:23

Su Sky il canale 211 trasmetterà le qualifiche tutto il giorno.
Non è però specificato che partite si vedranno.

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Il GUEst 21-06-2026 17:14

Scritto da walden
Degli 11, sarei soddisfatto se ne passasse 1, dal momento che, tranne Nardi, Maestrelli e Guerrieri, con risultati, peraltro, poco brillanti, nessuno ha giocato partite sull’erba prima di queste Q, alcuni, come Cadenasso e Cinà, se si escludono i jr, mai ha giocato su questa superficie, e s’incontrano pure, chissà cosa ne uscirà. Pellegrino in 4 esperienze di Q londinesi credo che non abbia vinto un set, ed anche i più esperti, Cecchinato, Travaglia, Giustino e Napolitano, non hanno mai fatto granché, ed anche di Brancaccio non ho ricordi rimasti scolpiti nella testa. Quindi guardiamoci le qualificazioni maschili con animo leggero, qualunque cosa arrivi sarà sicuramente più delle aspettative.

Travaglia ha passato le quali a Wimbledon per due anni di fila, nel 2017 e nel 2018. Sono passati parecchi anni, non mi aspetto che riesca a qualificarsi, però un onesto passato qua sui prati ce l’ha

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magilla 21-06-2026 17:00

Scritto da walden
Degli 11, sarei soddisfatto se ne passasse 1, dal momento che, tranne Nardi, Maestrelli e Guerrieri, con risultati, peraltro, poco brillanti, nessuno ha giocato partite sull’erba prima di queste Q, alcuni, come Cadenasso e Cinà, se si escludono i jr, mai ha giocato su questa superficie, e s’incontrano pure, chissà cosa ne uscirà. Pellegrino in 4 esperienze di Q londinesi credo che non abbia vinto un set, ed anche i più esperti, Cecchinato, Travaglia, Giustino e Napolitano, non hanno mai fatto granché, ed anche di Brancaccio non ho ricordi rimasti scolpiti nella testa. Quindi guardiamoci le qualificazioni maschili con animo leggero, qualunque cosa arrivi sarà sicuramente più delle aspettative.

hai ragione….pero’ gli avversari sono tutti o quasi messi come loro…..temo gli inglesi che qua ovviamente fanno sempre molto bene per poi sparire per il resto dell’anno….e proprio pellegrino ha uno dei migliori subito.Nardi quello con piu speranze….forse….ma azzeccare previsioni a wimbledon è impossibile….

 7
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MAURO (Guest) 21-06-2026 16:52

Scritto da walden
Degli 11, sarei soddisfatto se ne passasse 1, dal momento che, tranne Nardi, Maestrelli e Guerrieri, con risultati, peraltro, poco brillanti, nessuno ha giocato partite sull’erba prima di queste Q, alcuni, come Cadenasso e Cinà, se si escludono i jr, mai ha giocato su questa superficie, e s’incontrano pure, chissà cosa ne uscirà. Pellegrino in 4 esperienze di Q londinesi credo che non abbia vinto un set, ed anche i più esperti, Cecchinato, Travaglia, Giustino e Napolitano, non hanno mai fatto granché, ed anche di Brancaccio non ho ricordi rimasti scolpiti nella testa. Quindi guardiamoci le qualificazioni maschili con animo leggero, qualunque cosa arrivi sarà sicuramente più delle aspettative.

Quindi concordi con me, a differenza di ciò che ha scritto il Doge nell’ altro segmento, che il derby non e’ una sfiga, ma una buona notizia?

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mattia saracino 21-06-2026 16:47

Scritto da MAURO
In pratica tutti gli 11 in tabellone visto che si gioca tutto il primo turno maschile.

Si vede su sport zone.

 5
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walden 21-06-2026 16:44

Degli 11, sarei soddisfatto se ne passasse 1, dal momento che, tranne Nardi, Maestrelli e Guerrieri, con risultati, peraltro, poco brillanti, nessuno ha giocato partite sull’erba prima di queste Q, alcuni, come Cadenasso e Cinà, se si escludono i jr, mai ha giocato su questa superficie, e s’incontrano pure, chissà cosa ne uscirà. Pellegrino in 4 esperienze di Q londinesi credo che non abbia vinto un set, ed anche i più esperti, Cecchinato, Travaglia, Giustino e Napolitano, non hanno mai fatto granché, ed anche di Brancaccio non ho ricordi rimasti scolpiti nella testa. Quindi guardiamoci le qualificazioni maschili con animo leggero, qualunque cosa arrivi sarà sicuramente più delle aspettative.

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tinapica 21-06-2026 16:42

Scritto da renzopii
si potrà vedere qualcosa?

Di solito la BBC “fa le prove” piazzando le apparecchiature di ripresa su un solo campo, le cui immagini gli anni scorsi venivano trasmesse gratis sul canale del torneo sul Tubo
Sugli altri campi c’è il punto di ripresa fisso ma non è facile fruire di quelle immagini: chi sa dove e come farlo ce lo faccia saper, per piacere.

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+1: renzopii
renzopii 21-06-2026 16:21

si potrà vedere qualcosa?

 2
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MAURO (Guest) 21-06-2026 16:11

In pratica tutti gli 11 in tabellone visto che si gioca tutto il primo turno maschile.

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