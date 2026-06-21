Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 22 Giugno 2026. In campo 11 azzurri
Show Court 1 – ore 12:00
Coleman Wong [4] vs Borna Gojo
Juan Carlos Prado Angelo vs Daniel Evans
Liam Broady vs August Holmgren [24]
Mackenzie McDonald [13] vs Felipe Meligeni Alves
Court 2 – ore 12:00
Yunchaokete Bu [3] vs Hugo Dellien
Francisco Comesana [1] vs Alejandro Moro Canas
Federico Coria vs Oliver Bonding
Zhizhen Zhang vs Henry Searle
Court 3 – ore 12:00
Jaime Faria [2] vs Hugo Grenier
Nicolas Moreno De Alboran vs Harold Mayot
Pablo Llamas Ruiz [7] vs Dan Added
Francesco Maestrelli [10] vs Max Basing
Court 4 – ore 12:00
Mark Lajal vs Luka Pavlovic
Johannus Monday vs Tristan Schoolkate [28]
Jay Clarke vs Andrea Pellegrino [17]
Pierre-Hugues Herbert vs Paul Jubb
Court 5 – ore 12:00
Clement Chidekh vs Aziz Dougaz
Oliver Tarvet vs Alex Bolt
Facundo Diaz Acosta [12] vs Alexis Galarneau
Oliver Crawford vs Jurij Rodionov [30]
Court 6 – ore 12:00
Stefano Napolitano vs Billy Harris [23]
Lorenzo Giustino vs Gauthier Onclin
Otto Virtanen vs Pedro Martinez [19]
Mark Ceban vs Roberto Carballes Baena
Court 7 – ore 12:00
Hugo Gaston [5] vs Lautaro Midon
Edas Butvilas vs Moez Echargui [29]
Dane Sweeny [11] vs Franco Roncadelli
Liam Draxl vs Remy Bertola
Court 8 – ore 12:00
Gianluca Cadenasso vs Federico Cina
Keegan Smith vs Juan Pablo Ficovich
Darwin Blanch vs Ugo Blanchet
Henrique Rocha [9] vs Nicolas Mejia
Court 9 – ore 12:00
Anton Matusevich vs Rei Sakamoto [27]
Vitaliy Sachko vs Shintaro Mochizuki [21]
Rio Noguchi vs Luca Nardi
Kaichi Uchida vs Bernard Tomic
Court 10 – ore 12:00
Andy Andrade vs Colton Smith
Nikoloz Basilashvili [6] vs Elias Ymer
Matej Dodig vs Frederico Ferreira Silva
Tom Gentzsch vs Zdenek Kolar
Court 12 – ore 12:00
Laslo Djere vs Max Houkes
Timofey Skatov vs Alex Barrena
Tristan Boyer vs Genaro Alberto Olivieri
Marco Cecchinato vs Tomas Barrios Vera [20]
Court 13 – ore 12:00
Henri Squire vs Michael Zheng [26]
Andrea Guerrieri vs David Goffin
Gilles Arnaud Bailly vs Pol Martin Tiffon
Joel Schwaerzler vs Christopher O’Connell [32]
Court 14 – ore 12:00
Roman Safiullin [15] vs James McCabe
Pedro Boscardin Dias vs Kyrian Jacquet [25]
Nicolai Budkov Kjaer [8] vs Joao Lucas Reis Da Silva
Vilius Gaubas [14] vs Michael Mmoh
Court 15 – ore 12:00
Daniil Glinka vs Kimmer Coppejans
Raul Brancaccio vs Arthur Gea [18]
Stefano Travaglia [16] vs Luka Mikrut
Chun-Hsin Tseng vs Gustavo Heide
Court 17 – ore 12:00
Zsombor Piros vs Ivan Ivanov
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Soonwoo Kwon
Guy Den Ouden vs Yi Zhou
Florent Bax vs Chris Rodesch
Court 18 – ore 12:00
Federico Agustin Gomez vs Clement Tabur
Yu Hsiou Hsu vs Stefanos Sakellaridis [31]
Jerome Kym vs Gonzalo Bueno
Lukas Neumayer vs Dusan Lajovic [22]
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
Su Sky il canale 211 trasmetterà le qualifiche tutto il giorno.
Non è però specificato che partite si vedranno.
Travaglia ha passato le quali a Wimbledon per due anni di fila, nel 2017 e nel 2018. Sono passati parecchi anni, non mi aspetto che riesca a qualificarsi, però un onesto passato qua sui prati ce l’ha
hai ragione….pero’ gli avversari sono tutti o quasi messi come loro…..temo gli inglesi che qua ovviamente fanno sempre molto bene per poi sparire per il resto dell’anno….e proprio pellegrino ha uno dei migliori subito.Nardi quello con piu speranze….forse….ma azzeccare previsioni a wimbledon è impossibile….
Quindi concordi con me, a differenza di ciò che ha scritto il Doge nell’ altro segmento, che il derby non e’ una sfiga, ma una buona notizia?
Si vede su sport zone.
Degli 11, sarei soddisfatto se ne passasse 1, dal momento che, tranne Nardi, Maestrelli e Guerrieri, con risultati, peraltro, poco brillanti, nessuno ha giocato partite sull’erba prima di queste Q, alcuni, come Cadenasso e Cinà, se si escludono i jr, mai ha giocato su questa superficie, e s’incontrano pure, chissà cosa ne uscirà. Pellegrino in 4 esperienze di Q londinesi credo che non abbia vinto un set, ed anche i più esperti, Cecchinato, Travaglia, Giustino e Napolitano, non hanno mai fatto granché, ed anche di Brancaccio non ho ricordi rimasti scolpiti nella testa. Quindi guardiamoci le qualificazioni maschili con animo leggero, qualunque cosa arrivi sarà sicuramente più delle aspettative.
Di solito la BBC “fa le prove” piazzando le apparecchiature di ripresa su un solo campo, le cui immagini gli anni scorsi venivano trasmesse gratis sul canale del torneo sul Tubo
Sugli altri campi c’è il punto di ripresa fisso ma non è facile fruire di quelle immagini: chi sa dove e come farlo ce lo faccia saper, per piacere.
si potrà vedere qualcosa?
In pratica tutti gli 11 in tabellone visto che si gioca tutto il primo turno maschile.