Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Plovdiv: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 3 azzurri nel Md. 1 nelle quali

20/06/2026 18:16 Nessun commento
Tommaso Compagnucci nella foto
Tommaso Compagnucci nella foto

BUL Challenger 50 Plovdiv – Tabellone Principale – terra
(1) Philip Henning RSA vs (JR) Andres Santamarta Roig ESP
Enrico Dalla Valle ITA vs Qualifier
Eero Vasa FIN vs Manas Dhamne IND
(WC) Yanaki Milev BUL vs (8) Ognjen Milic SRB

(4) Daniel Michalski POL vs (PR) Gijs Brouwer NED
Dimitar Kuzmanov BUL vs Jelle Sels NED
Qualifier vs Mathys Erhard FRA
Qualifier vs (5) Inaki Montes-De La Torre ESP

(7) Sandro Kopp AUT vs Viktor Durasovic NOR
(WC) Alexander Vasilev BUL vs (Alt) Niels Visker NED
Gabriele Piraino ITA vs Qualifier
Qualifier vs (3) Dali Blanch USA

(6) Matteo Martineau FRA vs (WC) Iliyan Radulov BUL
Daniel Dutra da Silva BRA vs Petr Nesterov BUL
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Qualifier
Tommaso Compagnucci ITA vs (2) Maxim Mrva CZE




BUL Challenger 50 Plovdiv – Tabellone Qualificazione – terra
Tomasz Berkieta POL [1] vs Edison Ambarzumjan GER
Aleksandar Tolev BUL [WC] vs S D Prajwal Dev IND [8]

Fares Zakaria EGY [2] vs Thomas Fancutt AUS
Dimitar Kisimov BUL [WC] vs Gerard Campana Lee KOR [7] [ALT]

Imanol Lopez Morillo ESP [3] vs Maximilian Borisov BUL [WC]
Ajeet Rai NZL [ALT] vs Dragos Nicolae Cazacu ROU [11]

Peter Fajta HUN [4] vs Alex Ganchev BUL [WC]
Viktor Markov BUL [ALT] vs Dinko Dinev BUL [12] [ALT]

Romain Faucon BEL [5] vs William Rejchtman Vinciguerra SWE
Anas Mazdrashki BUL vs Nikita Belozertsev UZB [10]

Tsung-Hao Huang TPE [6] [ALT] vs Nitin Kumar Sinha IND
Iiro Vasa FIN vs Lorenzo Angelini ITA [9]



Court 1 – ore 10:00
Viktor Markov BUL vs Dinko Dinev BUL
Aleksandar Tolev BUL vs S D Prajwal Dev IND
Anas Mazdrashki BUL vs Nikita Belozertsev UZB
Dimitar Kisimov BUL vs Gerard Campana Lee KOR

Court 2 – ore 10:00
Peter Fajta HUN vs Alex Ganchev BUL
Imanol Lopez Morillo ESP vs Maximilian Borisov BUL
Iiro Vasa FIN vs Lorenzo Angelini ITA
Fares Zakaria EGY vs Thomas Fancutt AUS

Court 3 – ore 10:00
Tomasz Berkieta POL vs Edison Ambarzumjan GER
Ajeet Rai NZL vs Dragos Nicolae Cazacu ROU
Romain Faucon BEL vs William Rejchtman Vinciguerra SWE
Tsung-Hao Huang TPE vs Nitin Kumar Sinha IND

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