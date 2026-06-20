Challenger 50 Plovdiv: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 3 azzurri nel Md. 1 nelle quali
Challenger 50 Plovdiv – Tabellone Principale – terra
(1) Philip Henning vs (JR) Andres Santamarta Roig
Enrico Dalla Valle vs Qualifier
Eero Vasa vs Manas Dhamne
(WC) Yanaki Milev vs (8) Ognjen Milic
(4) Daniel Michalski vs (PR) Gijs Brouwer
Dimitar Kuzmanov vs Jelle Sels
Qualifier vs Mathys Erhard
Qualifier vs (5) Inaki Montes-De La Torre
(7) Sandro Kopp vs Viktor Durasovic
(WC) Alexander Vasilev vs (Alt) Niels Visker
Gabriele Piraino vs Qualifier
Qualifier vs (3) Dali Blanch
(6) Matteo Martineau vs (WC) Iliyan Radulov
Daniel Dutra da Silva vs Petr Nesterov
Geoffrey Blancaneaux vs Qualifier
Tommaso Compagnucci vs (2) Maxim Mrva
Challenger 50 Plovdiv – Tabellone Qualificazione – terra
Tomasz Berkieta [1] vs Edison Ambarzumjan
Aleksandar Tolev [WC] vs S D Prajwal Dev [8]
Fares Zakaria [2] vs Thomas Fancutt
Dimitar Kisimov [WC] vs Gerard Campana Lee [7] [ALT]
Imanol Lopez Morillo [3] vs Maximilian Borisov [WC]
Ajeet Rai [ALT] vs Dragos Nicolae Cazacu [11]
Peter Fajta [4] vs Alex Ganchev [WC]
Viktor Markov [ALT] vs Dinko Dinev [12] [ALT]
Romain Faucon [5] vs William Rejchtman Vinciguerra
Anas Mazdrashki vs Nikita Belozertsev [10]
Tsung-Hao Huang [6] [ALT] vs Nitin Kumar Sinha
Iiro Vasa vs Lorenzo Angelini [9]
Court 1 – ore 10:00
Viktor Markov vs Dinko Dinev
Aleksandar Tolev vs S D Prajwal Dev
Anas Mazdrashki vs Nikita Belozertsev
Dimitar Kisimov vs Gerard Campana Lee
Court 2 – ore 10:00
Peter Fajta vs Alex Ganchev
Imanol Lopez Morillo vs Maximilian Borisov
Iiro Vasa vs Lorenzo Angelini
Fares Zakaria vs Thomas Fancutt
Court 3 – ore 10:00
Tomasz Berkieta vs Edison Ambarzumjan
Ajeet Rai vs Dragos Nicolae Cazacu
Romain Faucon vs William Rejchtman Vinciguerra
Tsung-Hao Huang vs Nitin Kumar Sinha
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit